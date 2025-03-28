9 modelli gratis di moduli di registrazione client in Word e ClickUp

Come azienda, ti affidi alla documentazione per avviare i progetti, decidere i risultati finali e ideare nuovi prodotti e servizi che soddisfino le esigenze dei tuoi client. Ma prima di poter fare tutto ciò, devi sapere cosa cercano i client e perché sono interessati ai tuoi servizi.

Il modo migliore per farlo è creare moduli di registrazione personalizzati che includano tutte le informazioni necessarie per soddisfare le esigenze dei tuoi client. Tuttavia, questa operazione può richiedere molto tempo, soprattutto se i moduli vengono generati manualmente. ⚠️

Fortunatamente, c'è un modo migliore! I modelli di moduli di registrazione consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto, garantendo comunque risposte approfondite a tutto ciò che devi sapere sul tuo client. Ciascuno di essi è personalizzabile, quindi puoi aggiungere campi e domande pertinenti alla tua attività.

Qui ti mostreremo i nove migliori modelli di moduli di registrazione. Dai semplici moduli di contatto e strumenti di onboarding facili da usare alle aspettative avanzate dei client, c'è un modello adatto alle tue esigenze.

Che cos'è un modello di modulo di registrazione?

Un modulo di registrazione è un documento di gestione dei clienti che le aziende utilizzano per raccogliere informazioni fondamentali dai clienti. Viene solitamente utilizzato nella fase iniziale del processo di acquisizione dei clienti o durante il periodo commerciale, quando i clienti stanno ancora scegliendo tra diversi provider.

I moduli di registrazione raccolgono in genere le informazioni di contatto di base, nonché i motivi per cui il nuovo cliente necessita dei tuoi servizi ed eventuali richieste speciali. Alcuni moduli di registrazione possono raccogliere informazioni di pagamento e la maggior parte può rispondere a domande relative agli obiettivi del client e alle eventuali difficoltà che prevede di incontrare. ✨

Comprendendo le esigenze dei tuoi client, potrai elaborare piani di comunicazione solidi e gestire le loro esigenze e aspettative. Potrai creare processi efficienti e flussi di lavoro che garantiscano il successo dei progetti.

Sebbene i moduli di registrazione siano spesso rivolti ai client, possono essere utilizzati anche per l'inserimento di nuovi membri del team e per scopi interni. In questi casi, vengono utilizzati principalmente dalle risorse umane per impostare le procedure relative alle buste paga, alla formazione sul lavoro e ad altre attività di base relative all'inserimento.

I modelli di moduli di registrazione sono progettati per rendere questo processo più veloce e semplice. Eliminano il lavoro manuale di creazione di moduli per ogni client. I migliori modelli di moduli di registrazione sono personalizzabili, quindi puoi aggiungere colori, font e immagini del tuo marchio. Offrono anche collaborazione in tempo reale e dispongono di funzionalità di gestione delle attività.

cosa rende un modello di modulo di registrazione efficace? *

Che tu preferisca lavorare con uno strumento di project management o utilizzare un elaboratore di testi come Documenti Google o Microsoft Word, sul mercato sono disponibili decine di modelli di moduli di registrazione. Ma non tutti sono ugualmente efficaci.

Ecco cosa cercare quando si sceglie un modello di modulo di registrazione:

*interfaccia intuitiva: non c'è niente di peggio che lottare con un modulo o uno strumento a causa del suo design scadente. Scegli un modulo di registrazione intuitivo e facile da navigare

Supporto al monitoraggio: un modello che offre il monitoraggio delle modifiche ti consente di vedere rapidamente quando vengono effettuati gli aggiornamenti

Avvisi e notifiche: rimani aggiornato sui cambiamenti grazie agli avvisi e alle notifiche che informano i membri del team quando viene ricevuto un nuovo modulo o quando uno viene aggiornato

Escalation e gestione delle attività: alcuni moduli di registrazione dispongono di funzionalità/funzione che presentano trigger che segnalano i problemi o assegnano automaticamente le attività ai membri del team per soddisfare le potenziali esigenze dei client

campi personalizzati: *ottieni le informazioni essenziali di cui hai bisogno, non risposte generiche, con campi personalizzati per le sfide, gli obiettivi e le informazioni di contatto dei client

Integrazioni: utilizza un modulo che lavora con gli strumenti che già utilizzi

9 modelli gratis di moduli di registrazione

Sei pronto a trovare modelli di moduli di registrazione che ti consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto quando entri in contatto con un nuovo client? Ecco il nostro elenco dei nove migliori. Dai moduli con informazioni di base ai documenti più elaborati che evidenziano le esigenze dei clienti, troverai tutto ciò che ti serve per servire i tuoi clienti.

1. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di modulo di registrazione ClickUp

Il modello di modulo ClickUp è un questionario personalizzabile che offre un modo per raccogliere informazioni sui client e semplificare il processo di acquisizione dei client. Utilizza il modulo per ottenere ulteriori informazioni sulle esigenze, gli obiettivi e le sfide dei tuoi client.

Come tutte le visualizzazioni dei moduli di ClickUp, anche questo è facile da completare per i clienti ed è progettato per trigger azioni che consentono di avviare il progetto. Utilizza il modulo per assegnare automaticamente attività di follow-up al team commerciale o per creare notifiche per i dirigenti che desiderano sapere quando viene acquisito un nuovo cliente.

Poiché il modulo è personalizzabile, esistono decine di casi d'uso. I provider sanitari possono utilizzarlo come modello di modulo di registrazione del paziente per raccogliere i dettagli dell'assicurazione, le risposte del paziente a un questionario sulla salute mentale o le informazioni necessarie sulla storia clinica personale e familiare. I professionisti del settore immobiliare possono utilizzare il modello di modulo per capire cosa cerca un client in una nuova casa.

2. Modello di modulo ClickUp

Personalizza il modello di modulo ClickUp con i colori del tuo marchio e i campi di cui hai bisogno

Il modello di modulo ClickUp è un questionario personalizzabile che offre un modo per raccogliere informazioni sui client e semplificare il processo di acquisizione dei client. Utilizza il modulo per saperne di più sulle esigenze, gli obiettivi e le sfide dei tuoi client.

Come tutte le visualizzazioni dei moduli di ClickUp, anche questo è facile da completare per i clienti ed è progettato per trigger azioni che consentono di avviare il progetto. Utilizza il modulo per assegnare automaticamente attività di follow-up al team commerciale o per creare notifiche per i dirigenti che desiderano sapere quando viene acquisito un nuovo cliente.

Poiché il modulo è personalizzabile, esistono decine di casi d'uso. I provider sanitari possono utilizzarlo come modello di modulo di registrazione del paziente per raccogliere i dettagli dell'assicurazione, le risposte del paziente a un questionario sulla salute mentale o le informazioni necessarie sulla storia clinica personale e familiare. I professionisti del settore immobiliare possono utilizzare il modello di modulo per capire cosa cerca un client in una nuova casa.

Centralizza e monitora le richieste con il modello di modulo di contatto di ClickUp

Non potrai sapere cosa pensano i clienti se non stabilisci dei processi per ottenere un feedback regolare da loro. Utilizza il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp per facilitare ai clienti la possibilità di mettersi in contatto con te. Personalizza il modello per consentire ai clienti di effettuare reportistica, porre domande o ricevere aggiornamenti su prodotti e servizi rilevanti. ✍️

Per iniziare, crea un modulo utilizzando il modello e aggiungi campi personalizzati secondo necessità. Includi il tuo logo e i colori aziendali dalla guida allo stile del tuo marchio per rendere il documento parte integrante della tua cancelleria coordinata.

Imposta attività settimanali per esaminare i moduli e automatizza le notifiche per dare un promemoria ai membri del team di risolvere i problemi, comunicare con il client e dare seguito alle richieste. Aggiungi indicatori di priorità per identificare le attività che richiedono attenzione immediata o quelle che possono essere svolte in un secondo momento.

Configura il tuo modulo di contatto ClickUp per creare e assegnare attività di follow-up

A volte, soprattutto nelle prime fasi del processo di vendita, è necessario acquisire semplici dati sui client. Il modello di modulo di contatto di ClickUp fa proprio questo: raccoglie le informazioni di contatto di base in modo da poter contattare il potenziale client e saperne di più su ciò che sta cercando.

Il generatore di moduli include sezioni semplici per il nome del client, il metodo di contatto preferito, il numero di telefono e l'email. Puoi personalizzare il modulo per includere ulteriori dettagli sul client, come la data di nascita, se i tuoi servizi sono riservati a persone di età superiore a una certa età, o la storia clinica, se sei un provider di servizi medici.

Aggiungi tag personalizzati come le relazioni con i clienti per identificare se il nuovo cliente è stato segnalato da un cliente esistente o da un dipendente ai fini della commissione. Utilizza il modulo per trigger le attività nel tuo flusso di lavoro per acquisire il cliente o dare seguito alla chiusura dell'accordo.

5. Modello ClickUp Client Success

Puoi fermare il tasso di abbandono dei clienti in tempo con questo modello di ClickUp

I moduli di registrazione dei client non hanno limiti alle informazioni sui nuovi client durante la fase di onboarding. Questi moduli sono utili anche quando si desidera ottenere un feedback dai client esistenti mentre provano nuovi prodotti o servizi. Il modello Client Success di ClickUp ti consente di conoscere le esigenze e i desideri dei client in un formattare visivamente accattivante. ✅

Per iniziare, chiedi ai client di compilare il modulo digitale durante la fase di onboarding. Immediatamente, vedrai una scheda attività in ClickUp con le informazioni rilevanti dai campi del modulo. Utilizza la vista Bacheca per filtrare i client in base al livello di supporto, al coinvolgimento e alla soddisfazione.

Grazie alle valutazioni a stelle e alla codifica a colore, potrai evidenziare i client soddisfatti e segnalare quelli che necessitano di maggiore supporto. Aggiungi indicatori di priorità e attiva notifiche quando le esigenze di un client non vengono soddisfatte.

6. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Il modello di modulo di richiesta di ClickUp è progettato per aiutarti al monitoraggio delle richieste provenienti da contatti esterni

Il modello di modulo di richiesta di ClickUp fa un'ottima prima impressione offrendo ai client e agli utenti uno spazio per richiedere nuove funzionalità/funzione o aggiornamenti. Aggiungi domande e campi al modulo di registrazione online per raccogliere le informazioni sull'azienda del client, la sua richiesta e i suoi recapiti.

Usa la funzionalità drag-and-drop per spostare i campi e creare un layout che offra un flusso da una domanda all'altra. Decidi se vuoi che i lettori scelgano tra risposte a scelta multipla o se preferisci caselle di risposta breve per consentire loro di contribuire con più idee.

7. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Raccogli i dati in modo efficiente e accurato con il modello di modulo di registrazione ClickUp

Grazie al modello di modulo di registrazione ClickUp, potrai registrare i client e metterli in coda per l'onboarding in pochi secondi. Questo semplice modello raccoglie dati preziosi, tra cui informazioni di contatto, dettagli di pagamento e esigenze dei client, più rapidamente che mai.

Non dovrai più contattare manualmente i potenziali clienti per ottenere dettagli aggiornati o informazioni di contatto. Basta inviare il modulo ai potenziali clienti e attendere i risultati. Utilizza le quattro diverse opzioni di visualizzare per fornire supporto alla gestione dei client e creare flussi di lavoro relativi ai nuovi progetti.

Grazie all'opzione di spazio di archiviazione con crittografia dei dati nel nuovo modulo di registrazione client, puoi proteggere i dati sensibili se lavori per uno studio legale, un'agenzia medica o un provider di servizi simili.

8. Modello di collaborazione per il successo dei client ClickUp

Monitora lo stato di tutti i progetti dei tuoi client in un unico posto con questo modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp

Crea una ricetta per una maggiore soddisfazione dei client con il modello di collaborazione per il successo dei client di ClickUp. Dall'inserimento delle risorse umane alle attività commerciali e all'esecuzione dei progetti, tutto diventa più facile quando ti concentri sul successo dei client. ?

Il modello include un nuovo modulo di approvazione del cliente e una pipeline di approvazione che tiene traccia delle diverse fasi per ciascun cliente. Il modulo trigger immediatamente una nuova scheda attività per ciascun cliente ed è possibile aggiungere campi personalizzati per monitorare il grado di soddisfazione.

Pianifica riunioni e follow-up con i client in modo che si sentano ascoltati e supportati in caso di problemi. Utilizza indicatori di priorità e campi con codici colore per evidenziare le informazioni importanti e inoltrare le attività secondo necessità.

9. Modello di modulo di registrazione del servizio Word di Template.net

tramite modello.net

Cerchi un modello di modulo di registrazione personalizzabile? Questo modello di Template.net ti consente di raccogliere informazioni sui client, sia che tu abbia bisogno solo delle informazioni di base o che desideri dettagli approfonditi. Invia il modulo ai client in formato digitale o stampane una copia e portala con te a una riunione se desideri lavorarci in modo collaborativo. ?

Nella parte superiore del modulo è presente un campo per il logo della tua azienda e puoi aggiungere o rimuovere domande per adattare il modulo alle tue esigenze. Utilizza tabelle e grafici per evidenziare le funzionalità chiave e le richieste più frequenti o per condivisione di informazioni sulle offerte della tua azienda.

I nuovi strumenti di IA offrono suggerimenti per la formulazione e eseguono un rapido controllo ortografico e grammaticale per garantire la massima accuratezza. Gli editor di documenti integrati si occupano di formattare il documento, consentendoti di presentarti al meglio. Ma soprattutto, gli strumenti di progettazione gratis ti consentono di personalizzare il modulo di registrazione.

Il modello è compatibile con Documenti Google, Microsoft Word e Apple Pages. Non supporta la firma elettronica, quindi i tuoi client dovranno stamparlo per firmarlo prima di rispedirlo.

crea flussi di lavoro migliori con i client grazie a ClickUp*

Che tu stia cercando modi per semplificare il processo di onboarding, migliorare l'esperienza utente o per condivisione di moduli di consenso, questi modelli di moduli di registrazione ti consentono di terminare i tuoi obiettivi. Utilizzali per raccogliere informazioni, richieste di funzionalità/funzione e acquisire client con facilità.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a raccogliere i dati dei client, automatizzare i flussi di lavoro e creare processi che garantiscano la soddisfazione dei client. Dai dati crittografati alle preferenze dei client, esiste un modo semplice per ottenere informazioni dai client e inserirli nel tuo sistema con i moduli di registrazione. ?