Claude Code vs Copilot: quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro?

Scegliere tra Claude Code e Copilot è una delle decisioni più importanti che il tuo team dovrà prendere quest'anno. Le ricerche dimostrano che ogni aumento del 25% nell'adozione dell'IA è collegato a una riduzione del 7,2% nella stabilità delle consegne, con un costo in termini di ore di lavoro per i team ad ogni sprint.

Questa analisi illustra le prestazioni di ciascuno strumento in flussi di lavoro reali, in modo che tu possa scegliere quello più adatto al tuo team. Inoltre, vedremo come ClickUp colma il divario contestuale quando si utilizzano strumenti di IA come questi. 🪄

Claude Code e GitHub Copilot a colpo d'occhio

Claude Code è l'agente di codifica basato su terminale di Anthropic. Descrivi un'attività in inglese semplice e lui legge l'intero codice, elabora un piano e fornisce modifiche al codice pronte per essere unite.

GitHub Copilot è il programmatore di coppia basato sull'IA di GitHub integrato nel tuo editor di codice, che suggerisce righe e completa le funzioni mentre digiti.

La differenza fondamentale si riduce a tre aspetti: dove vengono eseguiti, come funzionano e in cosa eccellono. 👀

Funzionalità Claude Codice GitHub Copilot Interfaccia principale Interfaccia CLI del terminale Integrato nell'IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Finestra di contesto Fino a 1 milione di token con indicizzazione completa del repository 32k–128k token (a seconda del modello) Completamento automatico in linea No Sì Modalità agente Esecuzione autonoma in più passaggi basata su terminale Modalità agente di VS Code con cicli di autoriparazione Modifiche su più file Pianifica ed esegui su tutto il repository Gestione da parte dello sviluppatore tramite modalità agente Integrazione con GitHub Comandi Git tramite terminale PR, problema, azioni e agente di codifica nativi Supporto MCP Oltre 300 integrazioni Estensioni dell'ecosistema GitHub Ideale per Attività autonome complesse, rifattorizzazioni di grandi dimensioni Velocità di programmazione giornaliera, team incentrati sull'editor

🧠 Curiosità: la programmazione con l'IA è già la norma, non l'eccezione. Circa l'84% degli sviluppatori utilizza o ha in programma di utilizzare strumenti di IA nel proprio flusso di lavoro, a dimostrazione del fatto che la programmazione con l'IA è passata dalla fase sperimentale a quella mainstream.

Cos'è il codice Claude?

via Anthropic

Claude Code è lo strumento di codifica agentico di Anthropic che gira sul tuo terminale. Tu gli dici cosa fare in linguaggio naturale, e lui legge il tuo repository, ragiona sull'architettura ed esegue autonomamente modifiche in più passaggi. Chiede la tua approvazione prima di eseguire qualsiasi commit.

Pro

Esecuzione automatizzata: deleghi un'attività completa. Claude Code legge il repository, elabora un piano, apporta modifiche ai file e ti fornisce i diff da approvare

Finestra di contesto da 1 milione di token: può contenere l'intero livello di autenticazione, il gateway API, lo schema del database e la suite di test in un'unica sessione senza perdere il monitoraggio della connessione tra loro

Teams di agenti: puoi avviare sub-agenti paralleli con finestre di contesto dedicate per lavorare contemporaneamente su diverse parti di una migrazione

Prestazioni SWE-bench: ottiene un punteggio ottiene un punteggio dell'80,86% su SWE-bench Verified con Opus 4.6, che misura la capacità di risolvere autonomamente problemi reali su GitHub

Supporto MCP: oltre 300 integrazioni oltre 300 integrazioni Model Context Protocol consentono di estrarre dati in tempo reale da Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL e altri strumenti durante l'esecuzione

📮 ClickUp Insight: Il 19% delle persone dichiara di volere agenti IA che aiutino a gestire i flussi di lavoro dei progetti. Ma un flusso di lavoro di project management non è esattamente una lista di controllo. È un sistema in continua evoluzione fatto di compromessi, passaggi di consegne e priorità mutevoli, in cui il piano di ieri raramente riflette la realtà di oggi. I Super Agent di ClickUp sono progettati per rispondere allo stato del tuo lavoro, non solo alle istruzioni. Eseguono le attività secondo le tempistiche da te definite e rilevano trigger quali domande poste, nuovi compiti creati o moduli inviati, e possono segnalare i problemi in modo proattivo!

Contro

Nessun completamento automatico in linea: non sono disponibili suggerimenti di codice in tempo reale nell'editor

Curva di apprendimento più ripida: si passa dal "scrivere codice con l'aiuto dell'IA" al "delegare un'attività a un si passa dal "scrivere codice con l'aiuto dell'IA" al "delegare un'attività a un agente di codifica basato sull'IA

Limiti di frequenza nei piani di livello inferiore: i flussi di lavoro intensivi richiedono piani di livello superiore

Solo modelli Claude : non è possibile passare da ChatGPT a Gemini o ad altri modelli : non è possibile passare da ChatGPT a Gemini o ad altri modelli

🔍 Lo sapevi? Uno studio sull'open source ha rilevato un aumento della produttività dei singoli sviluppatori pari solo al 5,5%, dimostrando che la programmazione quotidiana è più complessa rispetto alle attività di laboratorio.

Cos'è GitHub Copilot?

tramite GitHub

GitHub Copilot è l'assistente di codifica basato sull'intelligenza artificiale di GitHub integrato nel tuo editor di codice. Suggerisce il codice mentre digiti, offre supporto per diversi modelli di IA e si integra direttamente nell'ecosistema GitHub per le revisioni delle pull request e l'esecuzione di attività in background.

Pro

Completamento automatico in linea: suggerimenti in tempo reale durante la digitazione che apprendono dal file corrente e dai modelli di codice

Supporto multimodello: passa da un modello di chat all'altro tra i 21 disponibili, tra cui Claude Opus, ChatGPT e Gemini, per ogni attività senza uscire dall'editor

Modalità agente e agenti specializzati: quattro agenti appositamente progettati (Explore, Attività, Code Review, Piano) più un agente di codifica in background a cui puoi assegnare i problemi

Integrazione con l'ecosistema GitHub: revisione nativa delle PR, descrizioni dei commit, scansione automatica del codice e integrazione con Actions

Ampio supporto IDE: Funziona su VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim e GitHub Mobile

Per comprendere meglio come gli agenti di IA per la programmazione possano trasformare il tuo flusso di lavoro di sviluppo, guarda questa panoramica che illustra le funzionalità e le applicazioni pratiche degli agenti di programmazione nei moderni team di sviluppo software.

Contro

Contesto effettivo più ristretto: la maggior parte delle configurazioni opera con 32k-128k token, il che pone un limite al ragionamento su monorepo di grandi dimensioni

Pensato per gli sviluppatori per attività complesse: la modalità Agent richiede ancora che tu guidi ogni ciclo per il lavoro su più file

Nessun punteggio SWE-bench autonomo: le metriche di prestazione si concentrano sulla velocità, non sul completamento autonomo delle attività

Limiti delle richieste Premium: la modalità Agente e le funzionalità/funzioni di revisione del codice consumano richieste Premium che si sommano

📖 Leggi anche: Come gli sviluppatori gestiscono le richieste pull nei team distribuiti

Confronto tra le funzionalità/funzioni di Claude Code e GitHub Copilot

Ora che sai cosa fa ogni strumento, la domanda successiva è: in quali ambiti le differenze sono effettivamente rilevanti per il tuo lavoro quotidiano? Ecco come si posizionano in sei dimensioni. 🛠️

Funzionalità n. 1: IA e funzionalità agentiche

Claude Codice

Basato sul ragionamento agentico, Claude Code legge il tuo repository, crea un piano di esecuzione e fornisce i diff, quindi attende la tua approvazione prima di eseguire il commit. La sua funzionalità Agent Teams ti consente di eseguire contemporaneamente sub-agenti in parallelo su diverse parti di un'attività di grandi dimensioni.

GitHub Copilot

La modalità agente di Copilot in VS Code esegue iterazioni sulle modifiche a più file, esegue comandi da terminale e si ripara automaticamente quando i test falliscono.

Lo sviluppatore rimane sempre aggiornato, guidando ogni ciclo. Al suo agente di codifica in background può essere assegnata una issue GitHub e può lavorare in modo asincrono, creando una PR al termine.

🏆 Il verdetto: Claude Code è il migliore per il completamento autonomo delle attività, dove basta affidare il compito e lasciarlo andare. Copilot è il migliore per l'assistenza interattiva con il coinvolgimento dello sviluppatore, dove sei tu a mantenere il controllo.

Funzionalità n. 2: Finestra di contesto e consapevolezza del codice

Claude Codice

La finestra da 1 milione di token di Claude Code gli consente di acquisire l'intero codice, insieme ai documenti di progettazione e ai log degli errori, in un'unica sessione. Utilizza la compattazione del contesto, ovvero riepiloga il contesto precedente per fare spazio alle nuove informazioni, per gestire sessioni di lunga durata senza perdere il thread.

GitHub Copilot

L'intervallo da 32k a 128k di Copilot funziona bene per la codifica a livello di file e di funzione. Scrivere una nuova funzione, correggere un bug in un singolo file o generare test per un modulo rientra comodamente in tale intervallo.

🏆 Il verdetto: Claude Code offre un vantaggio strutturale per i monorepo di grandi dimensioni e il debug tra servizi. Copilot copre la maggior parte delle attività di codifica quotidiane in cui si lavora su uno o due file.

Funzionalità n. 3: Modifiche su più file e a livello di repository

Claude Codice

Claude Code identifica tutti i file che devono essere modificati, crea un piano che tiene conto delle dipendenze e applica le modifiche in sequenza. I team hanno utilizzato agenti paralleli per affrontare contemporaneamente diverse parti della migrazione di un framework.

GitHub Copilot

La modalità agente di Copilot esegue iterazioni tra i file ed esegue i test, ma in genere sei tu a definire l'ambito dell'attività e a revisionare ogni ciclo. L'agente di codifica gestisce attività più specifiche quando gli viene assegnata una issue su GitHub.

🏆 Il verdetto: Claude Code è progettato appositamente per modifiche su scala di repository che richiedono una comprensione completa dell'architettura. Copilot gestisce il lavoro su più file, ma richiede un maggiore intervento da parte dello sviluppatore.

Funzionalità n. 4: integrazione con l'IDE ed esperienza dello sviluppatore

Claude Codice

Claude Code richiede l'apertura di un terminale e la descrizione delle attività in linguaggio naturale. Per gli sviluppatori che già utilizzano git, Docker e make dalla riga di comando, questo sembra naturale.

L'estensione VS Code aggiunge alcune funzionalità all'editor, ma la potenza principale rimane nella CLI.

GitHub Copilot

La presenza nativa di Copilot su VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim e GitHub Mobile lo rende invisibile nei flussi di lavoro esistenti. Basta installare l'estensione per iniziare a ricevere suggerimenti. Non è necessario cambiare editor.

🏆 Il verdetto: Copilot vince per la facilità di adozione dell'IDE. Claude Code è la scelta naturale per gli sviluppatori backend e nativi del terminale che ragionano in termini di delega delle attività.

Testimonianza del cliente: Atrato Gli strumenti di codifica basati sull'IA possono accelerare l'implementazione, ma la consegna dipende comunque da come il tuo team gestisce i requisiti, i passaggi di consegne e la visibilità sul codice. Atrato ha utilizzato ClickUp per centralizzare lo sviluppo dei prodotti, migliorare la collaborazione tra i reparti e creare un processo di consegna più affidabile. Il risultato: un aumento del 30% nella velocità di sviluppo del prodotto, una riduzione del 20% del sovraccarico degli sviluppatori e una riduzione di 24 ore del tempo medio di risoluzione dei ticket (MTTR). ClickUp non solo mi permette di tenere sotto controllo i progetti e individuare i rischi in anticipo, ma mi aiuta anche, come singolo collaboratore, nelle mie attività quotidiane. ClickUp non solo mi permette di tenere sotto controllo i progetti e individuare i rischi in anticipo, ma mi aiuta anche, come singolo collaboratore, nelle mie attività quotidiane.

Come ClickUp colma il divario contestuale per gli agenti di codifica basati sull'IA

Il tuo strumento di codifica basato sull'IA è in grado di scrivere codice eccellente. Ma quando non sa perché una modifica è importante — i criteri di accettazione, le specifiche collegate, il feedback degli stakeholder che ha modificato l'ambito — sta procedendo alla cieca.

Quella disconnessione tra strumenti di programmazione e contesto del progetto è il Context Sprawl, ed è proprio lì che i team perdono tempo a tradurre i ticket in prompt.

ClickUp riunisce la tua documentazione, le attività e i flussi di lavoro di sviluppo in un unico spazio di lavoro. Il contesto ingegneristico è integrato nel tuo lavoro di codice, quindi gli aggiornamenti si riflettono immediatamente man mano che i progetti evolvono.

Ora vediamo in dettaglio come ClickUp for Software Teams fornisce il supporto per i flussi di lavoro di programmazione reali. 👇

Chiedi all'IA qualsiasi cosa sul tuo lavoro

Chiedi a ClickUp Brain informazioni sui processi attuali del reparto

ClickUp Brain è il livello di IA contestuale del tuo spazio di lavoro e è presente ovunque. Collega le tue attività, i documenti, la chat, le riunioni e le app di terze parti come GitHub, così puoi porre domande in linguaggio semplice e ottenere risposte basate sui dati effettivi del tuo spazio di lavoro.

Supponiamo che uno sviluppatore si unisca a un progetto a metà sprint.

Invece di cercare in cinque thread per capire l'attuale processo di distribuzione, basta digitare "@Brain qual è il nostro processo di distribuzione delle app mobili?" per ottenere in pochi secondi una risposta dai tuoi documenti, dai commenti alle attività passate e dalle discussioni del team.

ClickUp Brain gestisce anche gran parte delle attività operative che nessuno vuole svolgere manualmente:

Genera resoconti StandUp™ con l'IA che riepilogano le attività e gli ostacoli della giornata quando effettui l'accesso

Assegna automaticamente le attività in base al carico di lavoro, alle competenze e alla cronologia dei progetti precedenti

Ti permette di passare da ChatGPT a Claude Opus, Gemini e altri strumenti a seconda delle esigenze dell'attività

Scrive codice quando viene mostrato un prompt, in base al contesto dell'area di lavoro

Chiedi a ClickUp Brain di scrivere il codice per i tuoi progetti

Automatizza le richieste pull con gli agenti

Assegna le attività di sviluppo software direttamente all'agente ClickUp Codegen

Il cervello risponde. Codegen agisce. Codegen Agent di ClickUp è uno sviluppatore basato sull'intelligenza artificiale che vive all'interno della tua area di lavoro. Assegnagli un'attività o menzionalo con @ in un commento, e lui leggerà tutto ciò che riguarda quell'attività. Ciò include la descrizione, i documenti collegati e i commenti precedenti prima di scrivere una sola riga di codice. Quindi apre una PR pronta per la produzione e tiene aggiornato il team.

Questa è la vera differenza rispetto agli strumenti di codifica basati su IA autonomi. Strumenti come Claude Code o Copilot partono da zero. Codegen dispone già dei requisiti necessari, poiché questi sono contenuti nell’attività stessa a cui è stato assegnato.

Ad esempio, supponiamo che un ingegnere QA segnali un bug relativo a un errore di checkout su dispositivo mobile. Lo assegna all'agente Codegen, che legge le specifiche tecniche collegate, rintraccia il problema, scrive la correzione e apre una PR senza che alcun ingegnere debba copiare e incollare il contesto in uno strumento separato.

Mantieni aggiornate le tue specifiche

Gli agenti di codifica lavorano meglio quando la tua documentazione è aggiornata e in connessione con le attività che stanno eseguendo.

Gestisci la documentazione del prodotto in ClickUp Docs

ClickUp Docs è il luogo in cui risiedono i tuoi PRD, le specifiche tecniche, i riferimenti API e le note sull'architettura. Questi sono collegati direttamente alle attività e ai sprint che supportano. Quindi, quando una specifica cambia, cambia nel contesto. Codegen la rileva. Gli ingegneri la trovano. Nessuno lavora su un PDF inviato via email tre settimane fa.

Alcuni aspetti particolarmente importanti per i team di sviluppo:

Commenti in linea che si trasformano in attività monitorate con un solo clic

Supporto per blocchi di codice, tabelle, sottopagine nidificate e contenuti multimediali incorporati

ClickUp Brain integrato per scrivere, riepilogare/riassumere o rispondere a domande sulla documentazione

Ecco cosa ha condiviso un utente reale sull'utilizzo di ClickUp:

Trovo ClickUp incredibilmente utile poiché consolida le funzioni in un'unica piattaforma, garantendo che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica il project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Apprezzo in particolare la funzionalità Brain IA, poiché funge da agente IA che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché snellisce il mio flusso di lavoro e riduce il lavoro richiesto. Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto intuitiva, il che ha reso il passaggio da altri strumenti davvero semplice. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coerente. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Trovo ClickUp incredibilmente utile poiché consolida le funzioni in un'unica piattaforma, garantendo che tutto il lavoro e la comunicazione siano raccolti in un unico posto, fornendomi il 100% del contesto. Questa integrazione semplifica la project management, migliorando l'efficienza e la chiarezza. Apprezzo in particolare la funzionalità Brain AI, poiché funge da agente AI che esegue i miei comandi, svolgendo efficacemente le attività per mio conto. Questo aspetto di automazione è molto utile perché snellisce il mio flusso di lavoro e riduce lo sforzo richiesto.

Inoltre, la configurazione iniziale di ClickUp è stata molto intuitiva, il che ha reso il passaggio da altri strumenti davvero semplice. Apprezzo anche il fatto che ClickUp si integri con altri strumenti che utilizzo, come Slack, Open AI e GitHub, creando un ambiente di lavoro coerente. Nel complesso, per questi motivi, consiglio vivamente ClickUp ad altri.

Collega le tue PR con il project management

L'integrazione GitHub di ClickUp si collega ai tuoi repository GitHub in modo che commit, rami e pull requests vengano automaticamente collegati alle attività quando includi un ID attività ClickUp nel nome di un ramo, nel messaggio di commit o nella descrizione di una richiesta pull.

Da quel momento in poi, il tuo team potrà visualizzare lo stato della PR, gli incarichi dei revisori, le modifiche al codice e lo stato di unione direttamente all'interno dell'attività, senza dover cambiare contesto.

Visualizza lo stato delle pull request su GitHub e i dettagli dei revisori all'interno di un'attività di ClickUp collegata

Puoi anche creare automazioni ClickUp basate su questo, ad esempio:

Sposta un'attività in "In revisione" nel momento in cui viene aperta una PR relativa ad essa

Contrassegnalo automaticamente come "Terminato" quando il PR viene unito al ramo principale

Crea un problema su GitHub da un modulo di invio di bug inviato su ClickUp

E dato che ClickUp Brain ha visibilità sulla tua attività su GitHub, puoi chiedergli cose come "quali commit sono collegati a questa attività?" e ottenere una risposta concreta.

Guarda questo video per ulteriori informazioni sull'automazione dei tuoi flussi di lavoro:

Quale strumento di programmazione basato sull'IA dovresti scegliere?

Se vuoi affidare un'attività complessa e ritrovarti con un diff pronto per la revisione, Claude Code è la scelta giusta.

Allo stesso tempo, se desideri che i suggerimenti dell'IA siano integrati nel tuo editor senza modificare nulla del tuo flusso di lavoro, GitHub Copilot vince in termini di facilità d'uso e adozione.

Ma qualunque strumento tu scelga, la qualità del codice dipende dal contesto in cui è inserito. ClickUp fornisce ai tuoi agenti IA tutto ciò che manca loro: le specifiche, i requisiti, le decisioni e la cronologia completa del progetto, tutto in un unico posto. Registrati gratis oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

È possibile utilizzare il codice di Claude all'interno di GitHub Copilot?

Sì. Claude Code è disponibile come agente di terze parti nei piani Copilot Pro+ ed Enterprise, anche se molti team valutano alternative a Claude Code per flussi di lavoro diversi.

Come si posiziona Cursor rispetto a Claude Code e GitHub Copilot?

Cursor è un editor di codice nativo per l'IA (un fork di VS Code) che combina il completamento in linea con la modifica multi-file autonoma, collocandosi a metà strada tra l'integrazione IDE di Copilot e la profondità autonoma di Claude Code.

Qual è il modello Copilot più adatto alle attività di programmazione?

Per ragionamenti complessi, Claude Opus all'interno di Copilot offre prestazioni eccellenti; per completamenti in linea rapidi, i modelli basati su GPT tendono ad essere più scattanti, e Copilot ti consente di cambiare modello a seconda dell'attività.

Sì, Copilot funziona nell'IDE per la programmazione quotidiana, mentre Claude Code gestisce attività complesse da terminale; inoltre, l'assegnazione dei compiti tramite Codegen Agent di ClickUp fornisce automaticamente a entrambi gli strumenti il contesto completo del progetto.