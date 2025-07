Ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC): fasi e modelli

I piani non sono nulla, la pianificazione è tutto.

Creare software senza un piano è come assemblare mobili IKEA senza il manuale. Finirai inevitabilmente per confonderti e perderti, e forse anche per alzare le mani in segno di frustrazione.

Quasi la metà degli intervistati in un sondaggio BCG ha affermato che oltre il 30% dei propri progetti di sviluppo tecnologico subisce ritardi o supera il budget. E quasi uno su cinque ha dichiarato che più della metà dei propri progetti ha esiti insoddisfacenti.

È qui che entra in gioco il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). È il progetto alla base di ogni app raffinata e di ogni sito web elegante di cui non puoi fare a meno.

Esistono così tanti adattamenti dello SLDC che è facile chiedersi: "Da dove comincio?"

Non preoccuparti, ti spiegheremo tutto. Dall'idea al lancio (e tutto ciò che c'è in mezzo), ecco la tua guida chiara e concreta alle fasi e ai modelli dell'SDLC.

Iniziamo a costruire.

Che cos'è il ciclo di vita dello sviluppo software?

Il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) è il processo dettagliato che i team seguono per creare applicazioni software, dalla prima idea al prodotto finale nelle mani degli utenti.

In termini semplici, si tratta di un approccio strutturato che guida gli ingegneri del software attraverso la pianificazione, la progettazione, la creazione, il collaudo, l'implementazione e la manutenzione del software, evitando possibili sfide legate allo sviluppo del software.

Perché preoccuparsi dell'SDLC?

Senza l'SLDC, i progetti rischiano facilmente di andare incontro a scadenze non rispettate, budget gonfiati e funzionalità incomplete (ricordi i dati BCG?).

Ecco cosa può fare un processo consolidato per le organizzazioni software:

Chiarezza : tutti sanno cosa succede dopo

Prevedibilità : sequenze e costi sono più facili da stimare

Qualità : test e feedback sono integrati in ogni passaggio

Riduzione dei rischi: meno sorprese e interruzioni a metà progetto

Quando i team adottano l'SDLC?

L'SDLC non è solo per i giganti della tecnologia che realizzano app da miliardi di dollari. I team lo adottano quando:

Il progetto è complesso e presenta molteplici parti in movimento

Una comunicazione chiara tra sviluppatori, progettisti e parti interessate è fondamentale

Budget, sequenze e risultati non possono essere lasciati al caso

Sono previsti manutenzione e aggiornamenti a lungo termine

🔑 In breve, se il progetto è importante, lo è anche l'SDLC.

Le 7 fasi del ciclo di vita dello sviluppo software

Ogni app, strumento o gioco di successo che ami ha attraversato questi sette passaggi (o qualcosa di molto simile). Analizziamo ogni fase:

1. Pianificazione (impostazione delle fasi per un esito positivo)

È qui che i team si siedono e capiscono perché stanno costruendo qualcosa e cosa sperano di ottenere da esso. Gli obiettivi di sviluppo del software, il budget, la sequenza e tutte le altre specifiche dei requisiti del software vengono chiariti qui.

I team conducono studi di fattibilità per valutare se il progetto è tecnicamente, finanziariamente e operativamente realizzabile

L'analisi dei rischi aiuta a identificare i potenziali ostacoli che potrebbero compromettere il progetto, dalla carenza di risorse alle incertezze del mercato

*la pianificazione dei progetti definisce una sequenza chiara, stabilendo le attività cardine, i risultati attesi e le responsabilità per garantire lo sviluppo secondo i piani

Questa fase pone le basi per tutto ciò che segue, garantendo che il team abbia una comprensione condivisa dell'ambito e delle aspettative del progetto prima che venga scritto qualsiasi codice.

📌 Ad esempio, una startup che sta sviluppando un'app per la consegna di cibo a domicilio potrebbe pianificare di raggiungere prima tre città, fissare un budget di 150.000 dollari e stabilire una sequenza di sei mesi, segnalando l'inserimento dei ristoranti come possibile collo di bottiglia.

2. Raccolta e analisi dei requisiti (comprendere ciò di cui hanno realmente bisogno gli utenti e gli stakeholder)

È il momento di parlare con le persone che utilizzeranno effettivamente il prodotto. Di cosa hanno bisogno? Quali problemi stanno cercando di risolvere? Annota tutto.

Conduci interviste con le parti interessate per raccogliere informazioni direttamente dagli utenti finali, dai client e da altri attori chiave. Queste conversazioni rivelano le esigenze reali, i punti deboli e le aspettative

Traduci queste informazioni in specifiche dettagliate dei requisiti software che fungono da modello per lo sviluppo

Crea user story per acquisire funzionalità/funzioni specifiche dal punto di vista dell'utente, aiutando gli sviluppatori a comprendere come il software verrà utilizzato in scenari reali

Lo scopo di tutte queste attività è garantire che il prodotto finale risolva effettivamente i problemi giusti. Dopo tutto, nessuno vuole passare mesi a sviluppare una funzionalità/funzione solo per scoprire che gli utenti non ne hanno bisogno, non la capiscono o non sono in grado di utilizzarla in modo efficace.

📌 Il team di sviluppo di Mozilla Firefox raccoglie frequentemente i feedback degli utenti attraverso la telemetria e studi sugli utenti per comprendere la velocità del browser, le aspettative in materia di sicurezza e le richieste di funzionalità. Questo processo, infatti, ha fornito informazioni utili per lo sviluppo di funzionalità come la Protezione avanzata contro il monitoraggio.

3. Progettazione (traduzione dei requisiti in un progetto tecnico)

È qui che le idee iniziano a prendere forma. I team abbozzano wireframe per visualizzare come gli utenti interagiranno con il prodotto. Creano diagrammi dell'architettura di sistema per mappare come i diversi componenti comunicheranno dietro le quinte.

I documenti di specifica del progetto descrivono tutto, dagli stack tecnologici ai flussi di lavoro, fornendo agli sviluppatori un manuale chiaro. La progettazione dello schema del database garantisce flussi di dati fluidi e sicuri.

L'obiettivo? Trasformare i requisiti in un progetto di lavoro su cui gli sviluppatori possano basarsi con sicurezza.

👀 Lo sapevate? Il sistema Material Design di Google è stato sviluppato per fornire un framework di progettazione UI/UX coerente su tutte le piattaforme Google e le app Android. Google ha pubblicato una documentazione completa su tipografia, colori, movimento, layout, componenti e progettazione dell'interazione. Questi elementi hanno dato forma al design di migliaia di app, sia all'interno che all'esterno dell'ecosistema Google, grazie alla loro chiarezza, agli standard di accessibilità e al fascino visivo.

4. Sviluppo (Creazione del prodotto, pezzo per pezzo)

La codifica vera e propria avviene nella fase di sviluppo. Gli sviluppatori scrivono il codice, integrano i componenti e creano le funzionalità specificate durante le fasi precedenti. Gli editor di codice lo controllano e lo revisionano accuratamente.

Le funzionalità/funzioni sono spesso integrate in blocchi modulari per facilitare i test, la collaborazione e la manutenzione. L'integrazione comporta la combinazione di diversi componenti, come le interfacce front-end e la logica back-end, in modo che funzionino perfettamente insieme.

I sistemi di controllo delle versioni (come Git) tengono traccia delle modifiche, gestiscono la collaborazione tra i team e prevengono i conflitti quando più sviluppatori lavorano sullo stesso codice base. Questa fase è altamente iterativa, con i team che costruiscono, testano e perfezionano in cicli per garantire che tutto funzioni come previsto.

5. Test (assicurarsi che tutto funzioni e funzioni bene)

Prima del rilascio, il software viene sottoposto a test rigorosi per individuare eventuali bug, verificare la qualità e la sicurezza del codice, confermare la funzionalità e garantire che funzioni in diverse condizioni. I test possono essere manuali o automatizzati.

Ecco i diversi tipi e livelli di test eseguiti dai team:

Tipo di test Scopo Test unitari Verifica che i singoli componenti o funzioni lavorino correttamente in modo isolato Test di integrazione Garantisce che diversi moduli o servizi lavorino insieme come previsto Test delle prestazioni del sistema Verifica le prestazioni del software in condizioni di carico e stress variabili Test di accettazione da parte degli utenti (UAT) Conferma che il software soddisfa i requisiti degli utenti ed è pronto per il rilascio Test dei sistemi di sicurezza Identifica le vulnerabilità e garantisce la sicurezza dei dati e del sistema

Insieme, questi test aiutano i team a rilasciare prodotti con sicurezza.

6. Distribuzione del software (rilascio del software agli utenti)

Una volta completati i test e stabilizzato il prodotto, questo viene distribuito agli utenti effettivi.

L'implementazione in produzione comporta il trasferimento della build finale agli ambienti live, garantendone la stabilità, la sicurezza e l'accessibilità agli utenti. A seconda della strategia, potrebbe trattarsi di un lancio completo, di un'implementazione graduale o di una versione beta limitata per testare l'uso nel mondo reale.

La formazione degli utenti durante questa fase aiuta i clienti o i team interni a familiarizzare con il prodotto, fornendo documentazione, tutorial o sessioni pratiche affinché possano utilizzare il software in modo efficace.

La gestione delle versioni supervisiona l'intero processo di lancio, dal coordinamento delle sequenze al monitoraggio dei problemi post-rilascio, garantendo che tutto proceda senza intoppi e che le interruzioni siano ridotte al minimo.

L'obiettivo è individuare tempestivamente i problemi e risolvere rapidamente i malfunzionamenti, in modo che l'implementazione completa avvenga senza intoppi.

📌 Prendi spunto da Microsoft. Quando rilascia nuove versioni di Windows, non le distribuisce a tutti contemporaneamente. Inizia invece con il suo programma Insider, che consente ai beta tester di accedervi in anteprima. Dopo aver risolto eventuali problemi, le distribuisce gradualmente agli utenti e alle aziende.

💡 Suggerimento per gli esperti: vuoi rendere i tuoi sprint ancora più mirati, produttivi ed efficienti? Applica i principi Lean dello sviluppo software per eliminare gli sprechi e concentrarti solo su ciò che offre valore.

Dopo il lancio, i team continuano a correggere i bug, migliorare le funzionalità/funzioni in base al feedback dei clienti e adattarsi alle nuove esigenze degli utenti o alle minacce alla sicurezza. La fase di manutenzione garantisce l'usabilità e la sicurezza a lungo termine.

📌 Apache HTTP Server, uno dei server web più diffusi al mondo, è stato mantenuto e aggiornato per oltre 25 anni con patch di sicurezza regolari e miglioramenti delle prestazioni, il tutto guidato dal contributo della community.

Modelli e metodologie SDLC comuni

La scelta del modello di sviluppo software giusto è fondamentale per garantire l'esito positivo di un progetto. Il modello scelto influenzerà il modo in cui lavora il team, la velocità di consegna e la flessibilità del progetto.

Esaminiamo alcune delle metodologie SDLC più diffuse.

Modello a cascata

Il modello Waterfall è una delle metodologie di sviluppo software più antiche e tradizionali. Si tratta di un processo lineare e sequenziale in cui ogni fase viene completata prima di passare a quella successiva.

Si chiama modello "a cascata" perché lo stato avanza verso il basso in passaggi chiari e sequenziali: ogni fase inizia solo dopo che quella precedente è stata completata, proprio come l'acqua che scorre da un livello all'altro.

Una volta terminata una fase, non è possibile tornare indietro. Questo modello funziona bene per progetti con requisiti ben definiti che difficilmente cambieranno durante lo sviluppo.

📌 Le politiche e le guide della NASA sono basate sul modello a cascata. Se un programma sceglie un approccio diverso, deve adeguare i propri processi di analisi tecnica, verifica e revisione. Queste modifiche garantiscono un monitoraggio preciso dello stato di avanzamento del sistema e devono essere documentate in tutti i piani chiave.

Modello iterativo

Il modello iterativo consiste nel costruire per passaggi, testare in modo incrementale e migliorare man mano che si procede. Invece di aspettare di lanciare un prodotto completamente finito, si crea prima una versione di base, poi la si perfeziona attraverso cicli di feedback e aggiornamenti.

Questo modello SDLC è perfetto quando i requisiti non sono chiari al 100% in anticipo o quando sai che le cose evolveranno.

Metodologia agile

Il modello Agile si concentra sullo sviluppo iterativo, in cui il progetto è suddiviso in unità più piccole e gestibili chiamate sprint. Ogni sprint fornisce una parte funzionale del software e il feedback viene incorporato continuamente.

Questo modello offre flessibilità ed è ideale per progetti in cui si prevedono frequenti modifiche dei requisiti.

tramite LinkedIn

📜 Caso di studio: la trasformazione agile di PayPal Nel 2012, l'innovazione di PayPal era in fase di stallo. PRD lunghi, cicli di pianificazione trimestrali, colli di bottiglia nei domini, cambi di contesto, metodi a cascata e lunghi cicli di test allungavano i tempi di consegna da settimane a mesi. Nel maggio 2013, PayPal ha lanciato un'ambiziosa trasformazione denominata " Big Bang" per diventare un'organizzazione completamente agile su scala aziendale. La trasformazione si basava su quattro pilastri: Avvicinare i team ai clienti

Chiarire la titolarità del prodotto

Organizzazione dei team Scrum e

Monitoraggio dello stato di avanzamento con KPI Oltre 300 team Scrum interfunzionali in 11 centri globali hanno avviato lo stesso ciclo di sprint di due settimane per guidare il miglioramento continuo. Team strutturati, rilasci frequenti, responsabilità chiare e feedback reali dei clienti hanno sostituito i cicli waterfall lenti. I risultati? Prima dell'Agile: solo 3 prodotti lanciati in 18 mesi

Dopo Agile: 58 nuovi prodotti/funzionalità in 6 mesi dopo la trasformazione Il percorso di PayPal dimostra come Agile possa aiutare anche una grande azienda a reinventarsi attraverso chiarezza, coordinamento e impegno verso metodi di lavoro moderni.

Modello a spirale

Il modello a spirale combina i modelli Waterfall e Agile e si concentra sulla valutazione dei rischi. Lo sviluppo procede in cicli ripetuti (o spirali), ciascuno dei quali affronta i rischi, la progettazione e lo sviluppo.

tramite Teaching Agile

È particolarmente utile per progetti grandi e complessi che richiedono una valutazione continua.

Modello a V

Il modello a V è un'estensione del modello a cascata, ma con un'attenzione particolare ai test. Per ogni fase dello sviluppo esiste una fase di test corrispondente. Questo modello a forma di V garantisce che i test e il controllo qualità siano integrati nel processo sin dall'inizio.

tramite BrowserStack

📌 Il software per dispositivi medici segue spesso il modello a V (e le sue varianti) a causa dei severi requisiti normativi. Ad esempio, il software utilizzato nei dispositivi di imaging medico viene sottoposto a test paralleli per ogni fase dello sviluppo al fine di garantire la conformità agli standard di sicurezza.

SDLC e Agile: qual è la differenza?

A prima vista, SDLC e Agile potrebbero sembrare concorrenti, ma non lo sono. SDLC (Software Development Lifecycle) è il quadro generale che definisce le fasi che un progetto software attraversa, dalla pianificazione alla manutenzione.

Agile, invece, è una metodologia (o un approccio) che può essere applicata all'interno del framework SDLC per gestire l'esecuzione di tali fasi.

Pensa all'SDLC come a ciò che accade durante lo sviluppo del software e all'Agile come al modo in cui i team scelgono di realizzarlo.

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto:

Aspetto SDLC Agile Che cos'è Un framework che delinea tutte le fasi dello sviluppo del software Una metodologia per eseguire le fasi SDLC in modo iterativo e flessibile Scopo Definisce cosa deve accadere in un progetto software Definisce come dovrebbe avvenire Ambito Copre l'intero ciclo di vita: dalla pianificazione alla manutenzione Si concentra sul processo all'interno di ciascuna fase Utilizzo Utilizzabile con diverse metodologie (Agile, Waterfall, ecc.) Uno dei tanti approcci che possono essere applicati all'interno dell'SDLC

Nei modelli SDLC tradizionali come Waterfall, le fasi sono rigide e sequenziali: i team non passano alla fase successiva finché quella corrente non è stata completata. Questo approccio funziona per i progetti con requisiti fissi, ma presenta difficoltà in caso di esigenze mutevoli.

Agile ribalta completamente questa visione. Incoraggia l'iterazione e il feedback continuo. I team lavorano in brevi sprint, rilasciando piccole parti del prodotto e apportando modifiche in base al feedback. È l'ideale quando i requisiti evolvono o quando il contributo iniziale degli utenti è prezioso.

📌 Cerchiamo di capire con un esempio: Un sistema di dichiarazione dei reddisi potrebbe utilizzare il modello Waterfall per seguire rigidi requisiti legali. Al contrario, una startup che sviluppa un'app mobile trarrebbe vantaggio dall'Agile, rilasciando rapidamente funzionalità/funzioni e apportando modifiche in base al feedback degli utenti.

I due concetti non si escludono a vicenda: Agile è un modello SDLC, solo uno dei tanti modi per strutturare lo sviluppo.

🧠 Curiosità: il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC) non è solo una parola alla moda, ma esiste fin dagli anni '60! È la spina dorsale della creazione del software e guida tutto, dalla pianificazione e progettazione al collaudo e alla distribuzione.

Best practice per ottimizzare il ciclo di vita dello sviluppo del software

Un SDLC ben strutturato può fare la differenza tra un lancio senza intoppi e un progetto in stallo. Ecco come i team possono mettere a punto il loro processo di sviluppo software per ottenere risultati migliori:

Allinea team interfunzionali

Quando sviluppatori, tester, progettisti e stakeholder lavorano in silos, la comunicazione errata è inevitabile. Garantire che tutti siano sulla stessa pagina fin dal primo giorno riduce i costosi ritardi e le rielaborazioni.

💡 Suggerimento per gli esperti: strumenti come ClickUp —l'app che fa tutto per il lavoro—funzionano come strumenti di sviluppo software collaborativo e aiutano i team a scambiarsi idee, condividere aggiornamenti e centralizzare i feedback senza riunioni infinite. Grazie all'assegnazione delle attività, ai commenti in tempo reale e alla condivisione dei file in un unico posto, i team interfunzionali possono lavorare insieme in modo più rapido.

Automatizza i test e l'implementazione

I test manuali e le distribuzioni rallentano i team e aumentano il rischio di errori umani. L'automazione di queste attività accelera il rilascio e migliora la coerenza.

🧠 Curiosità: da quando hanno automatizzato i test, le organizzazioni segnalano vantaggi significativi quali test più accurati (43%), maggiore agilità (42%) e copertura dei test più ampia (40%).

I popolari strumenti CI/CD come Jenkins, GitHub Actions o Bitbucket Pipelines si integrano perfettamente con il tuo codice per automatizzare build, test e distribuzioni, consentendo ai team di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di funzionalità/funzioni e meno sulle attività ripetitive.

Monitora i KPI in ogni fase

Misurare ciò che conta garantisce che i progetti procedano secondo i piani. Il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI) come i tassi di difetti, la velocità degli sprint e la frequenza di distribuzione aiuta i team a identificare tempestivamente i colli di bottiglia.

Ottieni un modello gratis Registra, misura e implementa strategie di miglioramento per i KPI critici dello sviluppo con il modello di monitoraggio dei KPI di ClickUp

Il modello di monitoraggio KPI di ClickUp semplifica il monitoraggio in tempo reale di queste metriche fondamentali. Offre dashboard integrate e aggiornate automaticamente che visualizzano lo stato di avanzamento e aiutano a individuare le aree che richiedono attenzione, attraverso stati personalizzati come Fuori strada, A rischio e In linea.

La documentazione centralizzata e il monitoraggio dei progetti consentono a tutti di rimanere allineati, soprattutto nei progetti complessi. Strumenti come ClickUp Docs, Notion o Confluence consentono ai team di documentare i requisiti, condividere le storie degli utenti e mantenere basi di conoscenza accessibili a tutti.

Insieme alla gestione delle attività, i team possono garantire che le decisioni, gli aggiornamenti e i processi siano documentati e accessibili quando necessario.

Ora, diamo un'occhiata più da vicino a come sfruttare al meglio gli strumenti di project management e documentazione per ottimizzare il processo SDLC.

Sapevi che l'IA può aumentare la produttività fino al 40%? Impressionante, vero?

Project management più intelligente con ClickUp

Ebbene, ClickUp porta tutta questa potenza nel tuo processo SDLC, dalla pianificazione alla distribuzione.

Pensa, scrivi e crea più velocemente con l'IA

Il software di project management basato sull'IA di ClickUp rende la gestione del tuo SDLC semplicissima. Al centro di tutto c'è ClickUp Brain, il tuo copilota intelligente che porta automazione, intuizione e chiarezza nei flussi di lavoro complessi.

Durante le fasi di pianificazione e raccolta dei requisiti, ClickUp Brain aiuta i team a:

Genera brief di progetto

Riepiloga/riassumi automaticamente le note delle riunioni e

Crea storie utente direttamente dalle conversazioni o dai thread delle attività

Crea user story, brief di progetto e PRD più rapidamente con l'IA utilizzando ClickUp Brain

Man mano che i team passano alla fase di progettazione e sviluppo, Brain è in grado di:

Scrivi documentazione tecnica

Suggerisci miglioramenti al processo e

Suddividi le epiche attività in attività strutturate e realizzabili

Per il controllo qualità e il testing, puoi automatizzare l'assegnazione delle attività e monitorare i casi di test utilizzando gli stati personalizzati e le automazioni di ClickUp, mentre Brain ti assiste nella scrittura dei report sui bug, nel riepilogare/riassumere i risultati degli sprint o nell'interpretare i log e il feedback degli utenti.

Potenzia il tuo flusso di lavoro con la gestione del software basata sull'IA per ottimizzare, automatizzare e aumentare la tua produttività oggi stesso

Ecco cos'altro ha in serbo per te la suite di project management per software di ClickUp:

Obiettivi ClickUp per monitorare le attività cardine e allineare gli obiettivi del team

Attività di ClickUp per gestire elementi di lavoro e assegnazioni

Commenti integrati per una comunicazione semplificata all'interno delle attività

Notifiche per tenere aggiornato il team in tempo reale

Dashboard ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento e monitorare le prestazioni

In questo modo, invece di perdere tempo con banali dettagli di project management, il tuo team potrà concentrarsi su ciò che sa fare meglio: codificare e realizzare prodotti straordinari.

Rimani in carreggiata con ClickUp Sprints

Per i team che seguono la metodologia Agile, la funzionalità Sprints di ClickUp è rivoluzionaria. Suddividi il tuo progetto in parti più piccole e gestibili e pianifica sprint completamente personalizzabili per ottimizzare le tempistiche di consegna.

Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni sprint, imposta obiettivi chiari e modifica le sequenze in base alle necessità, il tutto senza uscire dalla piattaforma con ClickUp Sprints

La parte migliore? Puoi facilmente vedere cosa sta per succedere, cosa è stato completato e dove il team di sviluppo potrebbe dover cambiare direzione. Le automazioni Sprint aiutano a perfezionare il processo, rendendo le attività ripetitive un ricordo del passato.

Con i punti dello sprint, puoi stimare facilmente il lavoro richiesto e allineare il team affinché si concentri su ciò che conta di più. Inoltre, puoi gestire sequenze temporali, revisioni del codice e iterazioni in un'unica piattaforma. I grafici integrati, come quelli di burnup, burndown, flusso cumulativo e velocità, semplificano il monitoraggio dello stato e l'adeguamento delle strategie.

Inizia subito con modelli già pronti

Iniziare a utilizzare ClickUp è semplicissimo, grazie ai suoi modelli pronti all'uso. Invece di impostare tutto da zero, puoi iniziare con un modello creato appositamente per lo sviluppo di software.

Ad esempio, il modello di sviluppo software di ClickUp dispone di strutture predefinite per registrare le attività, impostare attività cardine e stabilire scadenze, in modo da poter passare subito alla pianificazione.

Ottieni un modello gratuito Inizia oggi stesso con il modello di sviluppo software ClickUp e mantieni i tuoi progetti in carreggiata dall'inizio alla fine

Questo modello copre tutte le fasi e ti aiuta a gestire più portfolio e programmi.

Monitora lo stato di avanzamento di più sprint contemporaneamente, con oltre 30 stati tra cui in fase di sviluppo, in revisione e pronto per la distribuzione. Organizza le attività utilizzando campi personalizzati come MoSCoW, Trimestre e Squadra.

Scegli tra viste come Bacheca, Lavagna online, Elenco e Documento in base alle tue esigenze, riducendo al contempo le interruzioni del sistema e rispettando le scadenze, il tutto in un unico posto.

ClickUp è senza dubbio un'ottima scelta, ma altri strumenti di distribuzione continua possono aiutarti a gestire il processo di sviluppo di software di alta qualità. Diamo un'occhiata ad alcuni di essi.

Jenkins: l'automatore

Jenkins è il tuo alleato nell'automazione per l'integrazione continua (CI). È un robot che lavora 24 ore su 24 per garantire che le build, i test e le distribuzioni avvengano automaticamente.

tramite Jenkins

Ogni volta che invii il codice, Jenkins funge da strumento di test QA, attivando attività automatizzate ed eseguendo test come JUnit e Selenium, individuando i bug prima che diventino un problema. Si integra perfettamente con i sistemi di controllo delle versioni come Git e dispone di un plugin praticamente per qualsiasi cosa.

CircleCI: veloce, flessibile e pronto per il cloud

CircleCI è uno strumento CI/CD ad alta velocità e compatibile con il cloud. È perfetto per lavorare con container o servizi cloud come AWS o Google Cloud.

tramite CircleCI

Una delle sue migliori funzionalità/funzioni è il supporto nativo per Docker, che consente di testare il codice in ambienti isolati per garantire che funzioni perfettamente ovunque. CircleCI si occupa di tutto, dall'esecuzione dei test alla distribuzione dell'app, mentre voi potete concentrarvi sullo sviluppo.

