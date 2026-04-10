I migliori agenti IA di Slack per automatizzare i flussi di lavoro e la chat

Si stima che ogni giorno circa 42 milioni di persone accedano a Slack per coordinare progetti, scambiarsi aggiornamenti e collaborare tra i vari team.

Tuttavia, gli stessi canali Slack che mantengono le connessioni tra i team possono anche causare un sovraccarico di informazioni.

Gli agenti IA di Slack affrontano questa sfida fungendo da assistenti intelligenti all'interno della tua area di lavoro: gestiscono le attività di routine, forniscono risposte attingendo alle conoscenze aziendali e aiutano i team a concentrarsi su lavoro significativo invece che su coordinamenti ripetitivi.

In questo blog parleremo in dettaglio degli 11 migliori agenti Slack per automatizzare i flussi di lavoro e le chat, e spiegheremo perché ClickUp si distingue rispetto a Slack e agli altri agenti. 🎯

Cosa dovresti cercare negli agenti IA di Slack?

Non tutti gli agenti IA di Slack sono uguali. I migliori non si limitano a rispondere alle domande: aiutano il tuo team ad automatizzare il lavoro, gestire le conversazioni e agire sulle informazioni direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro Slack.

Se scelto con cura, un agente IA diventa un assistente affidabile in grado di comprendere i tuoi flussi di lavoro, ricavare informazioni dai dati aziendali e aiutare il tuo team a lavorare più velocemente senza dover destreggiarsi tra più strumenti.

Per i team lead e i responsabili operativi, l'obiettivo è semplice: ridurre il lavoro richiesto e garantire agli utenti di Slack un accesso rapido alle informazioni giuste.

Ecco alcune funzionalità da considerare prioritarie:

✅ La possibilità di automatizzare attività di routine come rispondere alle domande dei clienti, inoltrare i ticket di assistenza o supportare il team commerciale con aggiornamenti rapidi

✅ Accesso alle informazioni aziendali, ai contenuti della knowledge base e alle conversazioni precedenti, in modo che l'agente Slack possa fornire risposte accurate e pertinenti

✅ Compatibilità con lo Slack Marketplace, le app di Slack e altri strumenti esistenti per collegare i flussi di lavoro e consentire un'automazione fluida

✅ Supporto per l'IA generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni in grado di analizzare le query degli utenti, identificare modelli ricorrenti e fornire approfondimenti su tutti i canali Slack

Quando queste funzionalità si combinano, gli agenti IA su Slack diventano più che semplici bot: si trasformano in motori di produttività che aiutano i team a operare con maggiore contestualizzazione e rapidità.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA di Agentic per automatizzare flussi di lavoro complessi

Panoramica degli agenti IA di Slack

Ecco una tabella comparativa che ti aiuta a comprendere a colpo d'occhio gli agenti IA di Slack. Li tratteremo in dettaglio di seguito.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Assistenza IA nativa all'interno di un'area di lavoro Slack Super agenti IA , area di lavoro AI convergente, ClickUp Brain, gestione delle conoscenze, AI Notetaker Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Slack IA Assistenza IA nativa all'interno dell'area di lavoro di Slack Riepiloghi delle conversazioni, ricerca IA, riassunti dei canali, traduzione multilingue, risposte contestuali dai dati di Slack Gratis; Pro 4,38 $/utente/mese; Business+ 9 $/utente/mese; Enterprise personalizzato Polly IA Raccogliere feedback dal team e informazioni sul coinvolgimento in Slack Sondaggi e questionari su Slack, sondaggi rapidi, analisi del coinvolgimento, feedback anonimi, integrazione con Slack Marketplace Gratis; Basic 12 $/mese; Pro 24 $/mese; Enterprise personalizzato Zapier IA Collegare più strumenti con l'automazione basata sull'IA Automazione dei flussi di lavoro con l'IA, oltre 8.000 integrazioni, logica di ramificazione, trigger e azioni automatizzate, "colleghi" IA per i flussi di lavoro Gratis; Professional 29,99 $/mese; Team 103,50 $/mese; Enterprise personalizzato Agentforce Creazione di agenti IA autonomi collegati ai dati dell'azienda Agenti IA personalizzati, integrazione dei dati di Salesforce, interfaccia conversazionale, azioni Slack, automazione in più passaggi Salesforce Foundations gratis; Crediti Flex 500 $/100.000 crediti; 2 $ per conversazione n8n Automazione dei flussi di lavoro tramite IA con controllo avanzato Generatore visivo di flussi di lavoro, nodi IA e integrazioni, opzione di self-hosting, supporto per gli script, oltre 500 integrazioni Starter 24 $/mese; Pro 60 $/mese; Business 960 $/mese; Enterprise personalizzato ClearFeed Trasformare le conversazioni su Slack in ticket di supporto strutturati Creazione di ticket tramite IA, integrazione della knowledge base, automazione dei flussi di lavoro dell'assistenza, instradamento delle richieste, gestione dell'helpdesk su Slack Professional 50 $/mese; Enterprise personalizzato Zendesk IA Automatizzazione dei flussi di lavoro del supporto clienti Inoltro dei ticket tramite IA, risposte automatiche, riepiloghi delle conversazioni, consigli dalla knowledge base, analisi dell'assistenza Team del supporto 25 $/mese; Team Suite 69 $/mese; Suite Professional 149 $/mese; Suite Enterprise 219 $/mese Wonderchat Creazione di chatbot basati sull'IA a partire da basi di conoscenza Creazione di chatbot basati sull'IA, integrazione nella knowledge base, risposte contestuali, risposte generative basate sull'IA, automazioni per il supporto clienti Starter 29 $/mese; Basic 99 $/mese; Turbo 299 $/mese; Enterprise personalizzato Guru IA Gestione interna delle conoscenze e supporto al team basato sull'IA Integrazione della knowledge base, risposte su Slack, risposte contestualizzate, automazione dei flussi di lavoro, accesso alle informazioni in tempo reale Prezzi personalizzati Cohere Potenziare i modelli linguistici dell'azienda per agenti IA personalizzati Modelli linguistici di grandi dimensioni, ricerca semantica, infrastruttura IA aziendale, agenti IA personalizzati, recupero di dati esterni Prezzi personalizzati

I migliori agenti IA per Slack

Ecco i migliori agenti IA da prendere in considerazione, con una panoramica dei casi d'uso più interessanti, esempi, possibilità di personalizzazione, flussi di collaborazione, funzionalità IA, integrazioni, prezzi e principali compromessi.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (I migliori agenti IA che non solo rispondono alle domande, ma trasformano la chat in lavoro strutturato)

Prova Super Agents Affida i tuoi progetti, le attività, la documentazione e la comunicazione ai Super Agenti di ClickUp

Invece di considerare l'IA come un livello separato, ClickUp funziona come uno spazio di lavoro IA convergente che mantiene le tue attività, le discussioni e il monitoraggio delle consegne collegati in un unico posto, grazie a un'IA sensibile al contesto.

ClickUp riduce il Work Sprawl (lavoro distribuito su troppe app) e l'AI Sprawl (troppi strumenti di IA isolati con un contesto parziale), così il tuo team dedica meno tempo a rincorrere le ultime decisioni e più tempo alla consegna dei risultati.

Sostituisci Slack con ClickUp Chat + Super Agents

Perché limitarsi a chattare quando puoi agire? Integrando le tue conversazioni nello stesso ecosistema del tuo lavoro, elimini la dispersione di contesto causata dal passaggio da un'app all'altra. Quando combini ClickUp Chat con Super Agents, i tuoi messaggi diventano il carburante per l'intero motore del tuo progetto.

Conversazioni contestualizzate: a differenza di Slack, dove le conversazioni sono scollegate dalle attività, ClickUp Chat è integrata nei tuoi progetti. I Super Agenti attingono a questa cronologia condivisa, fornendo risposte e intraprendendo azioni basate sull'intero ambito del tuo lavoro, non solo sugli ultimi messaggi

Dalla discussione alla realizzazione: i Super Agenti non si limitano a "avvisarti"; fanno il lavoro. Possono trasformare una discussione di brainstorming in un piano di progetto dettagliato, assegnare attività secondarie con scadenze e aggiornare autonomamente i rapporti sullo stato in base al tono della chat del tuo team

Interagisci con i Super Agenti utilizzando messaggi in linguaggio naturale nella chat di ClickUp per terminare il lavoro

Un compagno di squadra IA che non dimentica mai: mentre le conversazioni su Slack finiscono per andare perse, i Super Agents hanno una memoria persistente. Imparano le preferenze del tuo team, ricordano le decisioni prese settimane fa e garantiscono che nessuna informazione o elemento da intraprendere venga mai trascurata

Guarda i Super Agents in azione:

Consolidando la comunicazione e l'esecuzione, elimini la necessità di integrazioni complesse. I tuoi agenti IA non devono "rivolgersi" al tuo task manager: sono già lì, offrendoti uno spazio di lavoro unificato e ad alta velocità che si muove veloce quanto te.

💡 Suggerimento da esperto: Queste implementazioni avanzate non significano che non puoi utilizzare gli agenti in ClickUp nello stesso modo in cui useresti gli agenti IA di Slack! Gli agenti Autopilot basati sull'IA all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere alle domande più frequenti, classificare i problemi o persino gestire attività specifiche! Rispondi alle domande ricorrenti nei canali di chat di ClickUp, effettua l'automazione dei report giornalieri e settimanali, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro ancora con gli agenti ClickUp Autopilot

🤝 Caso di studio: come Bell Direct ha aumentato l'efficienza operativa del 20% con ClickUp Super Agents 🤯 Il team operativo di Bell Direct dedicava troppo tempo al "lavoro amministrativo". Con oltre 800 email dei clienti in arrivo ogni giorno, ogni messaggio doveva essere letto, classificato, priorizzato e inoltrato manualmente, rallentando i team e mettendo a dura prova la qualità del servizio. ✅ Invece di aggiungere un'altra soluzione puntuale, Bell Direct ha centralizzato le proprie operazioni su ClickUp e ha implementato un Super Agente IA che chiama Delegator. Agendo come un collega autonomo, l'agente legge ogni email in arrivo, ne classifica l'urgenza e il contesto e indirizza il lavoro alla persona giusta in tempo reale, senza alcun intervento umano. Automatizza i flussi di lavoro end-to-end con i Super Agenti IA no-code in ClickUp 🌟 Il risultato: un aumento del 20% dell'efficienza operativa, la liberazione di una capacità pari a quella di due dipendenti a tempo pieno e un servizio clienti più rapido e coerente su larga scala. 👉🏼 Vuoi ottenere questi risultati per la tua attività aziendale?

Trasforma il contesto frammentato in chiari passaggi successivi con ClickUp Brain

Scopri in pochi semplici passaggi come allineare i tuoi contesti frammentati per ottenere risultati migliori con ClickUp Brain

ClickUp Brain è il livello di IA contestuale che collega le tue conversazioni ai tuoi progetti. A differenza degli agenti Slack generici basati sull'IA, ClickUp Brain utilizza i dati del tuo spazio di lavoro per rendere la chat utilizzabile.

Riassumi lunghe discussioni relative a attività e chat in un breve riepilogo del tipo "cosa è cambiato, perché è cambiato, cosa è bloccato" da utilizzare durante le riunioni quotidiane e gli aggiornamenti asincroni

Usa AI CatchUp nella chat di ClickUp per generare un riepilogo puntato della conversazione che ti sei perso, evitando così di dover leggere centinaia di messaggi

Partendo da un messaggio in chat, ClickUp Brain è in grado di redigere istantaneamente bozze di piani di progetto, trovare file correlati nell'area di lavoro o suggerire la persona più adatta a cui assegnare un'attività

Scrivi bozze di messaggi, risposte o persino frammenti di codice direttamente nella finestra di chat utilizzando prompt in linguaggio naturale

Esegui il lavoro direttamente dalla chat, utilizzando ClickUp Brain

Puoi menzionare @Brain in qualsiasi thread di chat o commento per porre domande o dare istruzioni (ad es. “@Brain, crea un'attività da questo messaggio e assegnala a Sarah”)

@menzione Brain per ottenere risposte contestualizzate proprio dove lavori all'interno di ClickUp

Garantisci un utilizzo sicuro dell'IA per l'implementazione nel team grazie ai controlli di sicurezza e privacy di ClickUp, tra cui la conformità SOC 2, l'assenza di addestramento di terze parti sui tuoi dati e l'assenza di conservazione da parte di terze parti

Utilizza il supporto multimodello con un unico insieme di autorizzazioni e controlli, in modo che i team non finiscano per distribuire informazioni sensibili su diversi strumenti di IA

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di automazione dei processi di Agentic per automatizzare i flussi di lavoro

Aumenta la produttività con l'integrazione Slack integrata in ClickUp

Puoi creare attività direttamente da Slack, semplificare la comunicazione e migliorare la collaborazione del team grazie all'integrazione di ClickUp con Slack.

Crea attività direttamente da Slack : trasforma rapidamente qualsiasi conversazione in un'attività digitando /clickup new. Acquisisci i dettagli all'istante senza uscire da Slack

Rimani aggiornato in tempo reale : ricevi le notifiche relative agli aggiornamenti delle attività direttamente nei tuoi canali Slack, assicurandoti che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda

Semplifica la collaborazione nel team: discuti delle attività su Slack e collegale a ClickUp, mantenendo tutte le comunicazioni del team in un unico posto

💡 Suggerimento da esperto: usa ClickUp Brain MAX per aggiornamenti più rapidi e un recupero più veloce delle decisioni passate. Trasforma gli aggiornamenti sulle attività di ClickUp in riepiloghi pronti per la revisione con ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX ti aiuta a mantenere i flussi di lavoro collegati al contesto originale, in modo che gli aggiornamenti non vadano persi tra i vari strumenti. Registra i progressi più velocemente con Talk to Text : Dettati un aggiornamento chiaro come “stato, ostacolo, passaggio successivo, titolare, data di scadenza”. Talk to Text lo trascrive in un aggiornamento strutturato dell'attività, così mantieni lo slancio senza dover digitare manualmente lunghe note Dettati un aggiornamento chiaro come “stato, ostacolo, passaggio successivo, titolare, data di scadenza”. Talk to Text lo trascrive in un aggiornamento strutturato dell'attività, così mantieni lo slancio senza dover digitare manualmente lunghe note

Ottieni chiarezza sul tuo flusso di lavoro: poni domande a ClickUp Brain MAX come "Quali attività sono a rischio e perché?" Otterrai una visione chiara senza dover scorrere ogni elenco

Trova la fonte di una decisione con ClickUp Enterprise Search : Quando qualcuno chiede "Perché stiamo cambiando questo?", usa Enterprise Search per recuperare le specifiche originali, il thread di discussione o il documento che ha portato a quel lavoro, in modo da evitare congetture e velocizzare le revisioni Quando qualcuno chiede "Perché stiamo cambiando questo?", usa Enterprise Search per recuperare le specifiche originali, il thread di discussione o il documento che ha portato a quel lavoro, in modo da evitare congetture e velocizzare le revisioni

Scegli il modello di IA più adatto al lavoro: passa da un modello all'altro e scegli tra ChatGPT, Gemini o Claude in base alle esigenze di output. Usane uno per riepiloghi/riassunti concisi dello stato, uno per analisi più approfondite e uno per riscrivere le note dei revisori

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio l'utilizzo potrebbe sembrare complesso a causa della ricchezza di funzionalità e delle possibilità di personalizzazione

Prezzi di ClickUp:

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 11.030 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Apprezzo davvero i super agenti di ClickUp. Mi fanno sentire come se non lavorassi più da solo, perché posso affidare loro tantissime attività. È come lavorare all'interno di un vero team che mi aiuta a completare i progetti e a creare soluzioni fantastiche

Apprezzo davvero i super agenti di ClickUp. Mi fanno sentire come se non lavorassi più da solo, perché posso affidare loro tantissime attività. È come lavorare all'interno di un vero team che mi aiuta a completare i progetti e a creare soluzioni fantastiche

📖 Leggi anche: Come creare un agente IA per una migliore automazione

2. Slack AI (I migliori agenti IA nativi di Slack per riassumere le conversazioni e trovare risposte nell'area di lavoro)

Quando la tua area di lavoro Slack diventa il punto centrale per discussioni, progetti e aggiornamenti, può verificarsi rapidamente un sovraccarico di informazioni. I messaggi si accumulano nei canali Slack, i file vengono sepolti nei thread e il tuo team passa il tempo a cercare invece che a lavorare. È qui che entra in gioco l'IA di Slack come livello di intelligenza nativo della piattaforma.

A differenza degli strumenti di IA di terze parti, l'IA di Slack opera direttamente all'interno dell'ambiente di messaggistica su cui gli utenti di Slack fanno già affidamento ogni giorno. Utilizza funzionalità di IA generativa per analizzare le conversazioni, individuare il contesto rilevante e fornire risposte tratte dai dati aziendali e dai file condivisi.

Per i team che utilizzano già intensamente Slack, questo assistente IA integrato aiuta a ridurre il rumore di fondo migliorando al contempo la collaborazione all'interno del team.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA di Slack

Riassumi le conversazioni su canali, thread e messaggi diretti di Slack, in modo che i team possano recuperare rapidamente le discussioni che si sono persi

Utilizza una ricerca basata sull'IA che risponde alle query degli utenti utilizzando i messaggi e i file già presenti nell'area di lavoro di Slack

Genera riepiloghi dei canali ed evidenzia gli aggiornamenti importanti, in modo che i team possano operare con una visione completa del contesto in tutti i progetti

Riassumi i file condivisi, come documenti o presentazioni, per aiutare i team a ricavare informazioni utili più rapidamente

Offri supporto alla collaborazione multilingue traducendo le conversazioni e aiutando i team globali a rimanere allineati

Limiti dell'IA di Slack

Funziona principalmente all'interno delle conversazioni di Slack e potrebbe richiedere app Slack aggiuntive o altri strumenti per l'automazione avanzata dei flussi di lavoro

Le funzionalità dipendono dal contesto disponibile all'interno dell'area di lavoro di Slack, il che significa che le informazioni sono limitate ai messaggi e ai file accessibili

Spesso posizionati come un componente aggiuntivo premium, il che potrebbe aumentare i costi per le organizzazioni che intendono estendere l'uso degli agenti IA di Slack a più team

Prezzi di Slack

Free

Pro: 4,38 $ al mese per utente

Business+: 9 $ al mese per utente

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Nota: le funzionalità/funzioni di IA e automazione variano a seconda del piano.

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (oltre 38.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 24.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Direttamente da una recensione su Capterra:

Ci sono molte funzionalità/funzioni di Slack che apprezzo, come la funzione "thread" per classificare le conversazioni, la funzione "huddle" per avviare rapidamente una chiamata con i colleghi e la scheda "attività" per visualizzare le ultime attività da seguire e rimanere aggiornato sulle informazioni.

Ci sono molte funzionalità/funzioni di Slack che apprezzo, come la funzione "thread" per classificare le conversazioni, la funzione "huddle" per avviare rapidamente una chiamata con i colleghi e la scheda "attività" per visualizzare le ultime attività da seguire e rimanere aggiornato sulle informazioni.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il tuo lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

3. Polly IA (Il miglior agente IA di Slack per raccogliere feedback dal team e informazioni sul coinvolgimento)

Alcune delle informazioni più preziose in un'area di lavoro Slack provengono direttamente dal tuo team. Che si tratti di decisioni rapide, del sentiment dei dipendenti o di suggerimenti sulle nuove campagne di marketing, raccogliere feedback può essere difficile quando le conversazioni sono sparse tra i vari canali di Slack.

Polly IA trasforma Slack in un motore di feedback in tempo reale. Invece di ricorrere a sondaggi o moduli esterni, puoi raccogliere informazioni direttamente all'interno del tuo ambiente di messaggistica utilizzando sondaggi, questionari e rilevazioni rapide.

Per i team leader e i responsabili operativi, Polly funge da assistente IA leggero che aiuta a raccogliere feedback, identificare modelli nelle risposte e rafforzare la collaborazione all'interno del team.

Le migliori funzionalità di Polly IA

Attiva sondaggi e questionari rapidi direttamente nei canali di Slack, consentendo ai team di raccogliere feedback senza uscire dall'area di lavoro di Slack

Crea diversi formati di sondaggio, tra cui scale numeriche, domande a scelta multipla e risposte aperte, per ottenere query e approfondimenti più ricchi dagli utenti

Automatizza i controlli periodici e i sondaggi ricorrenti sul coinvolgimento per effettuare il monitoraggio del sentiment del team e identificare i trend nel tempo

Rendi anonime le risposte utilizzando impostazioni di privacy dedicate per incoraggiare un feedback sincero da parte degli utenti di Slack

Integra l'ecosistema del marketplace di Slack e altri strumenti di IA per supportare un'automazione più ampia dei flussi di lavoro

Limiti di Polly IA

Progettati principalmente per la raccolta di feedback piuttosto che come agenti IA autonomi avanzati o per l'automazione delle attività

Le informazioni approfondite dipendono dalla partecipazione e dal coinvolgimento del team nei canali Slack

Capacità limitate nella gestione dei flussi di lavoro operativi, come i ticket di supporto o le operazioni commerciali complesse

Prezzi di Polly IA

Free

Basic: 12 $ al mese

Pro: 24 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Polly IA

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Polly IA?

Ecco cosa pensa un utente di G2 dell'app:

Adoro il fatto che si integri così perfettamente con Slack. Posso creare un archivio di domande e condividerlo con determinati canali. Le opzioni per le domande sono ottime, rendendo i sondaggi il più completi possibile per ottenere il massimo feedback. È semplicissimo da usare e si implementa benissimo.

Adoro il fatto che si integri così perfettamente con Slack. Posso creare un archivio di domande e condividerlo con determinati canali. Le opzioni per le domande sono ottime, rendendo i sondaggi il più completi possibile per ottenere il massimo feedback. È semplicissimo da usare e si implementa benissimo.

Zapier IA consente agli utenti di integrare l'intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro automatizzati, effettuando connessioni tra app per eseguire attività complesse.

Consente agli utenti di creare "agenti" basati sull'IA in grado di comprendere il contesto, prendere decisioni e agire in modo autonomo sui dati provenienti da migliaia di applicazioni.

Gli agenti IA di Zapier portano la potenza del processo decisionale autonomo direttamente su Slack. Che si tratti di creare un bot per il supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o un helpdesk personalizzato, ora puoi implementare sofisticati sistemi di IA che analizzano i messaggi di Slack e triggerano azioni complesse su tutto il tuo stack tecnologico, senza bisogno di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Accedi a oltre 8.000 connessioni con app grazie alla configurazione rapida di trigger/azioni, oltre a oltre 30.000 azioni tramite MCP

Crea dei "colleghi" che lavorino su tutto il tuo stack grazie a configurazioni intuitive per i flussi di lavoro basati sull'IA e la creazione di agenti

Usa percorsi, filtri e Zap a più passaggi per la logica di ramificazione e automazioni più avanzate

Usa Zapier Tabelle per archiviare i dati operativi e trigger automazioni direttamente dal tuo livello dati

Crea moduli, portali o dashboard semplici che si integrano perfettamente con le tue automazioni tramite le interfacce Zapier

Limiti di Zapier

La collaborazione avanzata e la governance sono disponibili nei piani di livello superiore, quindi i costi aumentano con l'aumentare dell'utilizzo, del volume delle attività e dei controlli

Alcune funzionalità principali (come gli Zap a più passaggi, i filtri e le ramificazioni) possono essere usufruite solo nei piani a pagamento

I singoli Zap hanno limiti di passaggi; i flussi complessi potrebbero richiedere una riorganizzazione in più Zap per garantire affidabilità e facilità di manutenzione

Prezzi di Zapier

Free

Professional: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2 : 4,5/5 (oltre 1700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione su Capterra afferma:

Ha una connessione con le app più popolari come Slack, Fieldd, Google e Keep. È utilissimo e semplifica davvero la vita. Lo consiglio al 100% se vuoi effettuare l'automazione delle tue operazioni e non doverti preoccupare di controllare ogni app, quando puoi semplicemente ricevere le notifiche.

Ha una connessione con le app più popolari come Slack, Fieldd, Google e Keep. È utilissimo e semplifica davvero la vita. Lo consiglio al 100% se vuoi automatizzare le tue operazioni e non doverti preoccupare di controllare ogni app, quando puoi semplicemente ricevere le notifiche.

5. Agentforce (Il miglior agente IA per Slack per la creazione di agenti IA autonomi collegati ai dati dell'azienda)

Se la tua area di lavoro Slack è il luogo in cui avvengono le conversazioni, Agentforce offre l'intelligenza necessaria per agire su di esse. Invece di costringerti a passare da una dashboard all'altra o da uno strumento CRM all'altro, Agentforce su Slack consente al tuo team di interagire con agenti IA in grado di rispondere a domande, recuperare informazioni ed eseguire attività direttamente all'interno delle conversazioni.

Ciò che rende Agentforce particolarmente potente è la sua capacità di connettersi ai dati aziendali, ai record dei clienti e ad altre origini dati nei sistemi Salesforce. Ciò significa che i tuoi team commerciali, di supporto e di marketing possono porre domande, generare approfondimenti o attivare azioni attraverso una semplice interfaccia conversazionale.

Le migliori funzionalità di Agentforce

Crea agenti personalizzati che automatizzano i flussi di lavoro e rispondono alle domande dei clienti direttamente nell'area di lavoro di Slack

Crea agenti IA autonomi avanzati in grado di svolgere attività in più fasi e ragionare in tempo reale

Effettua una menzione degli agenti nei canali Slack o nei messaggi diretti per recuperare informazioni aziendali e completare le attività all'istante

Collegati alle origini dati di Salesforce, aiutando il team di vendita e gli agenti dell'assistenza ad accedere rapidamente alle informazioni sui clienti

Ottieni supporto per le azioni integrate di Slack, come la creazione di canali, l'invio di messaggi o il trigger di processi automatizzati

Limiti di Agentforce

Ideale per le organizzazioni che utilizzano già gli ecosistemi Salesforce e i relativi strumenti di IA

L'implementazione potrebbe richiedere la configurazione e l'integrazione con strumenti e sistemi dell'azienda esistenti

Le funzionalità avanzate dipendono dall'accesso a dati aziendali strutturati e a origini dati collegate in tutta l'azienda

Prezzi di Agentforce

Fondamenti di Salesforce: Gratis

Crediti Flex: 500 $ per 100.000 crediti

Conversazioni: 2 $ per conversazione

Valutazioni e recensioni di Agentforce

G2 : 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Agentforce?

Una recensione positiva su G2 recita:

Salesforce Agentforce non è solo un chatbot: aiuta effettivamente a svolgere azioni come la creazione di record, la generazione di email e altro ancora. Inoltre, posso integrarlo con Slack e altri sistemi, il che lo rende ancora più utile. È anche molto sicuro, poiché utilizza Einstein Trust Layer e offre una politica di conservazione dei dati pari a zero, il che crea un clima di fiducia nell'utilizzo.

Salesforce Agentforce non è solo un chatbot: aiuta effettivamente a svolgere azioni come la creazione di record, la generazione di email e altro ancora. Inoltre, posso integrarlo con Slack e altri sistemi, il che lo rende ancora più utile. È anche molto sicuro, poiché utilizza Einstein Trust Layer e offre una politica di conservazione dei dati pari a zero, il che crea un clima di fiducia nell'utilizzo.

6. n8n (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA con un controllo dettagliato)

n8n trasforma Slack in un motore sofisticato per agenti AI autonomi che vanno oltre i semplici trigger delle app per gestire logiche complesse e ramificate. Poiché offre un framework basato su nodi, fair-code e open source, puoi implementare sistemi Slack avanzati — come orchestratori IT con risorse approfondite, bot di supporto con sicurezza dei dati o sincronizzazioni CRM personalizzate — con un livello di precisione e privacy che gli strumenti di automazione tradizionali non possono eguagliare.

Combina la semplicità degli strumenti visivi con la potenza del codice, supportando lo scripting personalizzato con JavaScript. Può essere ospitato in locale per un maggiore controllo sui dati o utilizzato tramite un servizio cloud. Puoi integrare API, database e agenti IA nello stesso flusso, aggiungere misure di sicurezza e implementare automazioni di livello produttivo.

Le migliori funzionalità di n8n

Accedi a un generatore visivo di flussi di lavoro con nodi nativi e codice personalizzato per logiche complesse e modelli di agenti IA

Combina i modelli con logiche predefinite, misure di sicurezza e monitoraggio per ottenere risultati affidabili

Sfrutta oltre 500 integrazioni e sottonodi "strumenti di IA", tra cui richieste HTTP, codice e la possibilità di richiamare altri flussi di lavoro come strumenti

Ottieni l'opzione di self-hosting con documenti, kit di avvio e funzionalità di sicurezza come trasferimenti crittografati, credenziali sicure e RBAC (SOC 2 per l'hosting)

Limiti di n8n

L'hosting autonomo richiede competenze DevOps concrete per la configurazione, il ridimensionamento e il rafforzamento della sicurezza, quindi prepara un piano per il tempo dedicato all'ingegnerizzazione

I costi basati sull'esecuzione sul cloud possono aumentare vertiginosamente in caso di automazioni ad alto volume; ti serviranno limiti di utilizzo e monitoraggio

Il livello di integrazione varia a seconda dell'app; casi d'uso complessi potrebbero comunque richiedere nodi personalizzati o chiamate HTTP

Prezzi di n8n

Pacchetto Starter: 24 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Business: 960 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su n8n

G2 : 4,8/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Direttamente da una recensione su G2:

Mi piace la flessibilità di n8n: mi permette di collegare praticamente qualsiasi cosa e automatizzare i flussi di lavoro senza troppe seccature, lasciandomi comunque la libertà di personalizzare se lo desidero... invece di inserire manualmente i lead nel nostro CRM Zoho o di tenere sotto controllo più servizi, n8n effettua automaticamente le connessioni tra diverse app (Calendario, Slack e molte altre) in modo che le informazioni fluiscano senza intoppi e nulla vada perso.

Mi piace la flessibilità di n8n: mi permette di collegare praticamente qualsiasi cosa e effettuare l'automazione dei flussi di lavoro senza troppe seccature, lasciandomi comunque la libertà di personalizzare se lo desidero... invece di inserire manualmente i lead nel nostro CRM Zoho o di tenere sotto controllo più servizi, n8n effettua automaticamente la connessione tra diverse app (Calendario, Slack e molte altre) in modo che le informazioni fluiscano senza intoppi e nulla vada perso.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Slack per le chat di gruppo

7. ClearFeed (Il miglior agente per trasformare le conversazioni su Slack in ticket di supporto strutturati)

Molti team del supporto si affidano già ai canali Slack per rispondere alle domande interne e dei clienti. Tuttavia, quando le richieste si accumulano nelle conversazioni, diventa difficile tenere traccia dei problemi, indirizzarli alla persona giusta o garantire la visibilità all'interno del team.

ClearFeed affronta questa sfida trasformando Slack in un hub strutturato per la gestione dell'assistenza e dei servizi. Invece di copiare manualmente le informazioni nei sistemi di help desk, ClearFeed utilizza agenti IA per convertire i messaggi di Slack in ticket di supporto organizzati.

Per i team operativi, ciò crea un flusso di lavoro più fluido tra la messaggistica e la gestione dei servizi. Collegando le app di Slack, le knowledge base e gli strumenti di help desk, ClearFeed aiuta i team a rispondere alle domande dei clienti, a ricavare il contesto dalle conversazioni passate e a gestire le richieste in modo più scalabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClearFeed

Trasforma le conversazioni nei canali Slack in ticket di supporto strutturati, in modo che le richieste non vadano perse nella chat

Utilizza l'IA generativa per analizzare le query degli utenti e fornire risposte pertinenti utilizzando le informazioni provenienti da una knowledge base collegata

Indirizza le richieste alla persona o al team giusto in base al contesto, aiutando gli agenti dell'assistenza a risolvere i problemi più rapidamente

Integra le piattaforme di supporto più diffuse e gli strumenti esistenti per mantenere le connessioni tra i vari sistemi per i flussi di lavoro

Tieni traccia di conversazioni, risposte e risoluzioni in un'unica vista centralizzata all'interno del tuo spazio di lavoro Slack

Limiti di ClearFeed

Progettati principalmente per i flussi di lavoro dell'assistenza piuttosto che per campagne di marketing più ampie o operazioni commerciali

L'automazione avanzata dipende dalle integrazioni con origini dati esterne e piattaforme di help desk

I team potrebbero dover configurare i flussi di lavoro per allinearli alle politiche interne dell'azienda e ai processi di supporto

Prezzi di ClearFeed

Professional: 50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClearFeed

Recensione su G2 : 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Recensione su Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ClearFeed?

Un utente di G2 condivide:

Abbiamo utilizzato ClearFeed in modo intensivo per effettuare il monitoraggio dei ticket aperti provenienti da diversi canali di supporto. L'interfaccia utente è intuitiva e facile da usare, e la sua integrazione attiva con diversi canali Slack rende l'intero processo più fluido, efficiente e facile da gestire.

Abbiamo utilizzato ClearFeed in modo intensivo per effettuare il monitoraggio dei ticket aperti provenienti da diversi canali di supporto. L'interfaccia utente è intuitiva e facile da usare, e la sua integrazione attiva con diversi canali Slack rende l'intero processo più fluido, efficiente e facile da gestire.

8. Zendesk AI (I migliori agenti IA di Slack per automatizzare i flussi di lavoro dell'assistenza e risolvere i problemi dei clienti su larga scala)

Le conversazioni di assistenza raramente si svolgono in un unico posto. Le domande dei clienti arrivano tramite chat, email e piattaforme di help desk, mentre le discussioni interne spesso avvengono sui canali Slack. Senza la giusta automazione, i team del supporto passano ore a passare da uno strumento all'altro solo per rispondere a semplici richieste.

Zendesk AI introduce agenti IA intelligenti che automatizzano i flussi di lavoro del servizio clienti e aiutano i team a rispondere più rapidamente. Integrati nella piattaforma di servizio Zendesk, questi agenti utilizzano l'IA generativa e l'apprendimento automatico per analizzare le query degli utenti, indirizzare i ticket di supporto e fornire risposte accurate basate sulla tua knowledge base e sulla documentazione aziendale.

Per le aziende che utilizzano Slack insieme a Zendesk, questa combinazione aiuta a collegare le conversazioni di assistenza con la collaborazione interna. I team possono ricavare informazioni utili, recuperare dati aziendali e rispondere alle domande dei clienti con un contesto più chiaro.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA di Zendesk

Automatizza le risposte alle domande dei clienti e ai ticket di supporto di routine, aiutando i team a risolvere i problemi più rapidamente e a ridurre il carico di lavoro manuale

Utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni e l'IA generativa per redigere bozze di risposta e suggerire risposte basate sui contenuti della tua knowledge base

Accedi a funzioni intelligenti di instradamento e prioritizzazione dei ticket, in modo che le richieste raggiungano rapidamente la persona o il reparto giusto

Riassumi lunghe conversazioni e cronologie dei ticket, fornendo agli agenti dell'assistenza il contesto completo delle interazioni precedenti

Limiti dell'IA di Zendesk

Focalizzati principalmente sui flussi di lavoro dell'assistenza clienti piuttosto che sui team di marketing in senso lato, sulle operazioni commerciali o sulle attività di produttività interne

Le funzionalità di automazione avanzate potrebbero richiedere piani Zendesk di livello superiore o una configurazione aggiuntiva

I team che utilizzano gli agenti IA di Slack potrebbero comunque fare affidamento su integrazioni con agenti di terze parti o altri strumenti di IA per effettuare la connessione dei flussi di lavoro tra i vari sistemi

Prezzi di Zendesk

Team del supporto: 25 $ al mese

Suite Team: 69 $ al mese

Suite Professional : 149 $ al mese

Suite Enterprise: 219 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4,3/5 (oltre 7000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk IA?

Una recensione su G2 riporta:

Se desideri un'assistenza supportata dall'IA e flussi di lavoro strutturati per i ticket invece di una semplice casella di posta, questa è un'ottima scelta. Gestione centralizzata dei ticket, assistenza omnicanale, automazioni e reportistica sono i punti di forza del servizio clienti di Zendesk

Se desideri un'assistenza supportata dall'IA e flussi di lavoro strutturati per i ticket invece di una semplice finestra In arrivo, questa è un'ottima scelta. Gestione centralizzata dei ticket, assistenza omnicanale, automazioni e reportistica sono i punti di forza del servizio clienti di Zendesk

🔎 Lo sapevi? Solo un consumatore su cinque è disposto a perdonare un'esperienza negativa con un'azienda la cui valutazione del servizio clienti è "molto scadente". Non preoccuparti, abbiamo un modo per salvarti da situazioni del genere. In questo video di ClickUp vedrai come abbinare agenti umani e IA per rispondere più rapidamente, mantenere coerenti le interazioni con i clienti ed evitare errori. Il video illustra come utilizzare: ClickUp Brain per redigere risposte alle domande frequenti e guide

ClickUp Brain MAX per riunire i dati sparsi in un'unica vista per visualizzarli

Agenti ClickUp per intervenire sui problemi prima che si aggravino Ecco una guida rapida e pratica su come può essere il supporto moderno basato sull'IA in ClickUp, andando oltre i semplici chatbot.

9. Wonderchat (I migliori agenti IA per Slack per creare chatbot basati sull'IA a partire dalla tua knowledge base)

I clienti si aspettano risposte rapide, che si tratti di domande sui dettagli dei prodotti, sulla documentazione o sulle risorse di onboarding. Ma rispondere manualmente a ogni domanda può rallentare il tuo team, specialmente quando domande simili da parte dei clienti si ripetono nelle conversazioni.

Wonderchat ti aiuta a risolvere questo problema trasformando la tua knowledge base, i contenuti del sito web e la documentazione interna in un assistente IA intelligente. Invece di rispondere manualmente a ogni richiesta, Wonderchat fornisce risposte pertinenti basate sulle informazioni della tua azienda e sulle risorse esistenti.

Per i team che utilizzano Slack insieme a strumenti di supporto clienti e comunicazione interna, Wonderchat funge da agente Slack intelligente in grado di aiutare a rispondere alle domande, recuperare contenuti dai documenti e aiutare dipendenti o clienti a trovare rapidamente le informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wonderchat

Trasforma la tua knowledge base, gli articoli del Centro assistenza e i contenuti dei documenti in un assistente IA intelligente in grado di rispondere alle domande dei clienti

Utilizza l'IA generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni per analizzare le query degli utenti e fornire risposte contestualizzate basate sui dati aziendali

Integra con siti web e ambienti di messaggistica in modo che i team possano collegare gli agenti IA ai flussi di lavoro rivolti ai clienti

Fornisci risposte sempre più accurate nel tempo, poiché lo strumento apprende dalle conversazioni passate e dalla documentazione aziendale

Limiti di Wonderchat

Progettati principalmente per esperienze di chatbot e supporto piuttosto che per un'automazione più ampia dei flussi di lavoro all'interno di un'area di lavoro Slack

L'efficacia dipende dalla qualità e dalla completezza della tua base di conoscenze e delle informazioni aziendali disponibili

Le organizzazioni potrebbero comunque aver bisogno di ulteriori strumenti di IA o agenti di terze parti per attività operative complesse che coinvolgono più strumenti

Prezzi di Wonderchat

Pacchetto Starter: 29 $ al mese

Basic: 99 $ al mese

Turbo : 299 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wonderchat

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Guru IA (Il migliore per fornire conoscenze affidabili all'interno degli agenti IA di Slack)

Guru IA trasforma le conoscenze della tua azienda in risposte immediatamente accessibili all'interno della tua area di lavoro Slack.

Invece di costringerti a passare manualmente da documenti, strumenti e thread per trovare le risposte, Guru mostra informazioni verificate direttamente dove lavora il tuo team. Agisce come un assistente AI che collega i dati, gli strumenti e le conversazioni della tua azienda in un'unica fonte di verità affidabile.

Per i team che sviluppano o utilizzano agenti IA su Slack, ciò si traduce in risposte più rapide, meno interruzioni e un processo decisionale più coerente in tutti i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru IA

Fornisci risposte pertinenti dalla tua knowledge base direttamente all'interno dei canali Slack

Collegati a più origini dati per fornire risposte contestualizzate alle query degli utenti

Offri supporto all'automazione dei flussi di lavoro consentendo agli agenti IA di agire sulla base di informazioni aziendali affidabili

Consenti agli agenti dell'assistenza e al team commerciale di accedere a informazioni accurate durante le interazioni in tempo reale

Mantieni le conoscenze aziendali aggiornate e verificate, garantendo coerenza nella collaborazione tra i team

Limiti di Guru IA

Richiede una configurazione iniziale e la strutturazione dei contenuti per usufrire appieno del valore degli agenti personalizzati

Ideali per i flussi di lavoro interni relativi alle conoscenze piuttosto che per casi d'uso di automazione rivolti all'esterno

Potrebbe esserci una dipendenza dalle integrazioni con gli strumenti esistenti per funzioni più ampie che vanno oltre l'accesso alle conoscenze

Prezzi di Guru IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Guru IA

Recensione su G2 : 4,7/5 (oltre 2300 recensioni)

Recensione su Capterra: 4,8/5 (oltre 630 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Guru IA?

Una recensione su Capterra dice:

Utilizziamo Guru come knowledge base interna: contiene di tutto, dalle guide ai prodotti e le descrizioni dei processi alle politiche aziendali e agli annunci del team. È molto facile da organizzare e aggiornare, e la "funzionalità di verifica" ci aiuta a vedere cosa è aggiornato... Mi piace il fatto che Guru si integri con Slack. Quando qualcuno pone una domanda su Slack, Guru risponde con una risposta suggerita.

Utilizziamo Guru come knowledge base interna: contiene di tutto, dalle guide ai prodotti e le descrizioni dei processi alle politiche aziendali e agli annunci del team. È molto facile da organizzare e aggiornare, e la "funzionalità di verifica" ci aiuta a vedere cosa è aggiornato... Mi piace il fatto che Guru si integri con Slack. Quando qualcuno pone una domanda su Slack, Guru risponde con una risposta suggerita.

11. Cohere (I migliori agenti per potenziare l'intelligenza linguistica di livello aziendale e gli agenti IA personalizzati)

Molti agenti IA moderni si basano su potenti modelli linguistici per comprendere le conversazioni, analizzare le informazioni e generare risposte. Se la tua organizzazione desidera creare agenti personalizzati avanzati che interagiscano con gli utenti all'interno di piattaforme di comunicazione come Slack, la tecnologia alla base dei modelli è importante tanto quanto l'interfaccia.

Cohere si concentra proprio su questo livello. Nota per i suoi modelli linguistici di grandi dimensioni di livello enterprise, Cohere aiuta le aziende a creare strumenti di IA intelligenti in grado di comprendere le query degli utenti, recuperare informazioni da dati esterni e generare risposte pertinenti con una forte consapevolezza contestuale.

Per i team che stanno valutando gli agenti IA di Slack, Cohere può fungere da intelligenza di base che li alimenta. Collegando i modelli ai dati aziendali, ai documenti e ai sistemi interni, le organizzazioni possono creare il proprio agente IA in grado di comprendere le conversazioni sui canali Slack e fornire approfondimenti nel loro contesto completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cohere

Accedi a modelli linguistici di grandi dimensioni pronti per l'uso nell'azienda che alimentano agenti IA intelligenti e applicazioni avanzate di IA generativa

Crea agenti personalizzati addestrati sui dati aziendali, sulle risorse della knowledge base e sulla documentazione interna

Accedi a sistemi di ricerca e recupero semantici che forniscono risposte pertinenti da origini dati complesse

Analizza le query degli utenti, identifica i modelli ricorrenti ed estrai informazioni utili dalle conversazioni passate

Progettati per implementazioni aziendali scalabili, consentono ai team di operare con un'infrastruttura IA affidabile su tutti i prodotti e i flussi di lavoro

Limiti di Cohere

Si tratta principalmente di una piattaforma modello piuttosto che di un'app Slack già pronta, il che significa che le organizzazioni potrebbero aver bisogno di strumenti aggiuntivi per implementare gli agenti all'interno di un'area di lavoro Slack

L'implementazione richiede spesso risorse di sviluppo per effettuare la connessione tra i modelli e gli strumenti e i sistemi operativi esistenti

Teams alla ricerca di un'automazione rapida e senza codice potrebbero preferire soluzioni più semplici disponibili sul marketplace di Slack o agenti di terze parti preconfigurati

Prezzi di Cohere

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cohere

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Le migliori app per la comunicazione in team

Perché ClickUp è il modo più intelligente per rendere operativi gli agenti IA di Slack

Dal riassumere le conversazioni e automatizzare le attività di routine alla gestione dei ticket di assistenza e alla risposta alle domande dei clienti, gli agenti AI di Slack aiutano i team a lavorare più velocemente con un contesto migliore all'interno del loro spazio di lavoro Slack.

Ma il vero vantaggio in termini di produttività si ottiene quando l'IA non si limita a rispondere in chat, ma aiuta i team ad agire sulle informazioni relative a progetti, conversazioni e flussi di lavoro.

È qui che ClickUp fa la differenza. Invece di lasciare le informazioni sparse tra i canali Slack e diversi strumenti, ClickUp riunisce agenti AI, gestione del lavoro e collaborazione in un unico ambiente unificato dove attività, discussioni e decisioni rimangono collegate. Per i team che mirano a ridurre gli attriti operativi e a mantenere il lavoro in movimento con chiarezza, ClickUp trasforma la collaborazione basata sull'intelligenza artificiale in progressi concreti.

Prova ClickUp gratis e inizia a trasformare le conversazioni in un lavoro coordinato all'interno del tuo team.

Domande frequenti sugli agenti IA di Slack

Gli agenti IA possono sostituire le attività manuali su Slack?

Sì, molti agenti IA di Slack sono in grado di gestire attività di routine ripetitive come riassumere le conversazioni, rispondere alle domande dei clienti, inoltrare i ticket di assistenza e generare aggiornamenti. Tuttavia, i team continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel revisionare i risultati e nel prendere decisioni strategiche.

Gli agenti IA di Slack richiedono competenze di codice?

Non necessariamente. Molti agenti IA per Slack disponibili sul marketplace di Slack offrono una configurazione no-code o low-code. I team possono installare le app di Slack, configurare le automazioni e iniziare a utilizzare un assistente IA all'interno della propria area di lavoro Slack senza bisogno di competenze tecniche di sviluppo.

Come si aggiunge un agente IA a Slack?

La maggior parte degli agenti AI per Slack viene aggiunta tramite il marketplace di Slack come app Slack. Una volta installati, possono essere invitati nei canali Slack, rispondere alle query degli utenti, effettuare la connessione con gli strumenti esistenti e iniziare a fornire supporto ai flussi di lavoro all'interno della tua area di lavoro.

Gli agenti IA di Slack sono sicuri per i dati aziendali?

La sicurezza dipende dalla piattaforma e dalla configurazione. Molti agenti IA utilizzano misure di protezione dell'azienda, controlli di accesso e connessioni crittografate per proteggere i dati dell'azienda. I team dovrebbero verificare le autorizzazioni e le integrazioni per garantire che gli strumenti di IA siano in linea con gli standard interni di sicurezza e conformità.