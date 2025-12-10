I 10 migliori strumenti di automazione dei processi agentici nel [anno] per automatizzare i flussi di lavoro

Tutti noi abbiamo avuto giornate lavorative in cui le nostre attività sembravano un gioco di Whack-a-Mole. Ne finisci una e improvvisamente ne compaiono altre cinque. Spesso non è la complessità del lavoro a rallentarti, ma i processi infiniti, manuali e ripetitivi che consumano ore ed energie.

Secondo McKinsey, fino al 30% delle ore attualmente lavorate nell'economia statunitense potrebbe essere oggetto di automazione.

Una delle tecnologie che sta guidando questo cambiamento è l'automazione dei processi agentici.

Gli strumenti di automazione dei processi agentici combinano IA agentica, IA generativa e agenti di automazione per gestire le attività ripetitive, in modo che tu e il tuo team possiate concentrarvi sulla risoluzione dei problemi reali.

Diamo un'occhiata ai migliori strumenti.

Per aiutarti a trovare lo strumento giusto, abbiamo messo a confronto i migliori strumenti, evidenziandone i casi d'uso migliori, le funzionalità principali, i modelli di prezzo e le valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Automazione end-to-end dei flussi di lavoro basata sull'intelligenza artificiale per team di tutte le dimensioni che gestiscono progetti in rapida evoluzione. Project management e attività basati sull'intelligenza artificiale, agenti AI, automazione senza codice Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende UiPath Automazione dei processi di livello aziendale per organizzazioni di medie e grandi dimensioni Generatore di agenti per bot intelligenti, analisi dei processi e delle attività, sicurezza di livello aziendale I piani a pagamento partono da 25 $ al mese. Beam IA Automazione delle decisioni basata sui dati per i team che si occupano di dati e operazioni nelle startup o nelle grandi aziende Agenti IA predefiniti e personalizzati, trigger API e Slack, integrazioni con Snowflake e BigQuery. Prezzi personalizzati n8n Automazioni complesse e personalizzate per team tecnici e reparti IT di PMI o grandi aziende. Oltre 500 integrazioni e oltre 600 modelli, generatore di agenti modulare basato su nodi, flessibilità open source Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 28 $ al mese. Zapier Automazione dei flussi di lavoro senza codice tra le app per team di piccole e medie dimensioni Oltre 8.000 integrazioni di app, generatore di flussi di lavoro IA e strumenti chatbot, conformità SOC 2, accesso basato sui ruoli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. Adept IA Automazione aziendale basata sul linguaggio naturale per medie e grandi aziende IA multimodale, ragionamento e pianificazione dei flussi di lavoro Prezzi personalizzati Uniphore Flussi di lavoro su scala aziendale e automazione in più passaggi per grandi aziende Interfaccia di progettazione visiva basata su BPMN, ragionamento multimodale e verifica Prezzi personalizzati CrewAI Orchestrazione del flusso di lavoro multi-agente per startup tecniche e team di ricerca e sviluppo delle aziende Team di più agenti IA, progettazione del flusso di lavoro basata su codice e drag-and-drop, oltre 1.200 integrazioni di app Prezzi personalizzati Automation Anywhere Automazione dei processi agentici di livello aziendale per medie e grandi aziende Process Reasoning Engine (PRE), automazione dei documenti, integrazioni con ERP e database Prezzi personalizzati Vonage IA Studio Coinvolgimento dei clienti e supporto basati sull'IA per le PMI e i team di supporto clienti delle grandi aziende Agenti virtuali omnicanale, motore IA e NLU basato sulla conoscenza, integrazione con Salesforce Prezzi personalizzati

Che cos'è l'automazione dei processi agentici e come funziona?

L'automazione dei processi agentici (APA) utilizza agenti IA autonomi per ragionare, prendere decisioni ed eseguire flussi di lavoro in più fasi su diversi sistemi per completare i processi aziendali. Va oltre l'automazione tradizionale utilizzando agenti in grado di comprendere il contesto e persino di adattarsi quando le cose cambiano.

Questi sono i passaggi da seguire:

Rilevamento e input → Gli agenti IA raccolgono segnali da app, documenti, sistemi di automazione o interazioni con i clienti per avviare l'elaborazione dei dati.

Ragionamento e processo decisionale → Con l'aiuto dell'elaborazione del linguaggio naturale, dell'apprendimento automatico e dei modelli decisionali, determinano il passaggio successivo più appropriato.

Esecuzione di azioni e attività → Gli agenti avviano flussi di lavoro automatizzati in più passaggi tra diversi strumenti, API o sistemi collegati.

Apprendimento e adattamento → Questi agenti migliorano le loro prestazioni nel tempo, imparando sulla base del feedback, degli errori e dei risultati.

🫸🏻 Avviso: prima di scegliere uno strumento, decidi quali tipi di agenti IA ti servono effettivamente. Alcune piattaforme eccellono negli agenti a livello di attività che gestiscono azioni semplici, mentre altre offrono supporto per agenti di ragionamento che pianificano flussi di lavoro in più passaggi o agenti autonomi che operano su intere applicazioni. Abbinare il tipo di agente al tuo caso d'uso migliorerà notevolmente i tassi di esito positivo e ridurrà la manutenzione.

Diamo un'occhiata dettagliata a ciascuno degli strumenti presenti nel nostro elenco.

1. ClickUp (ideale per l'automazione end-to-end dei flussi di lavoro basata sull'IA)

ClickUp si è evoluto ben oltre la tradizionale gestione dei progetti. È il primo strumento al mondo che combina uno spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi agentici.

Riunisci conoscenze, project management, attività, IA e collaborazione in tempo reale in un unico spazio di lavoro con ClickUp.

Ottieni memoria e contesto a livello di area di lavoro con ClickUp Brain.

ClickUp Brain alimenta tutte le funzionalità AI di ClickUp. Integrato nella tua area di lavoro, comprende le tue attività, i tuoi progetti, le dipendenze, le priorità e i documenti. Con la piena consapevolezza dei tuoi flussi di lavoro, genera approfondimenti ricchi di contesto invece di risultati isolati.

Poiché è integrato nativamente nell'area di lavoro, può generare automaticamente procedure operative standard e brief dettagliati in base al contesto del progetto.

Inoltre, può fornire suggerimenti sulle attività, riepilogare le conversazioni in chat, trascrivere le riunioni, generare testi di marketing, suggerire automazioni basate sui tuoi flussi di lavoro e molto altro ancora.

Ottieni informazioni dettagliate dall'area di lavoro con ClickUp Brain.

Per i processi esistenti, ClickUp Brain riconosce i percorsi ripetitivi e i cicli di approvazione. Questo aiuta a identificare le aree in cui l'automazione può apportare il massimo valore.

Automatizza i processi e scala in modo efficiente con ClickUp Automazione.

Una volta definiti i flussi di lavoro, ClickUp Automations aiuta a impostare le regole giuste per garantire che funzionino senza intoppi in background. Puoi iniziare con un modello predefinito o creare un'automazione personalizzata senza codice altrettanto rapidamente.

Automatizza attività e aggiornamenti con oltre 100 modelli predefiniti di automazione del flusso di lavoro ClickUp.

È possibile creare automazioni semplici con un trigger e un'azione, come l'invio di un avviso alla data di scadenza o la modifica dello stato quando viene assegnata un'attività. Le condizioni sono filtri opzionali utilizzati per le automazioni che devono essere eseguite solo quando vengono soddisfatti determinati criteri.

Puoi anche impostare più azioni e riordinarle secondo necessità per flussi di lavoro in più fasi. Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "Pronto per la revisione", la riassegnazione al controllo qualità, l'aggiunta di follower, l'impostazione di una data di scadenza e l'invio di una notifica possono essere tutti parte di un'unica automazione.

Crea agenti IA senza codice che completano i processi in modo autonomo.

ClickUp AI Agents, Automazioni e ClickUp Brain lavorano insieme per trasformare i flussi di lavoro manuali in sequenze intelligenti e basate sulle decisioni.

Questi agenti operano come partner di automazione che comprendono il contesto e mantengono il lavoro in movimento. È sufficiente attivare un agente, descrivere il risultato desiderato e ClickUp Brain genererà il flusso logico corretto dietro le quinte.

Spiega a ClickUp Brain in un linguaggio semplice ciò di cui hai bisogno e ti aiuterà a creare automazioni o flussi di lavoro intelligenti basati sui tuoi flussi di lavoro.

Gli agenti di ClickUp comprendono il contesto delle attività, dei campi, dei moduli, degli stati e altro ancora per agire in modo autonomo. Con l'accesso al tuo database, possono persino rispondere alle query dei clienti e reindirizzarle agli esseri umani quando una decisione richiede competenze più approfondite.

Ecco come puoi creare un agente personalizzato in ClickUp in meno di 20 minuti ⬇️

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Visibilità specifica del flusso di lavoro : organizza i dati in modo da aiutare gli agenti a interpretare facilmente il contesto con : organizza i dati in modo da aiutare gli agenti a interpretare facilmente il contesto con oltre 15 visualizzazioni personalizzate come Elenco, Bacheca, diagramma di Gantt, Calendario, Sequenza, ecc.

Automazione chat-to-task : collabora con i membri del team in tempo reale con : collabora con i membri del team in tempo reale con ClickUp Chat e trasforma i messaggi in attività con un solo clic.

Gestione delle attività : aggiungi : aggiungi campi personalizzati stati personalizzati a ciascuna attività in ClickUp , in modo che gli aggiornamenti attivino automaticamente gli agenti e le automazioni.

Visibilità trasversale dei flussi di lavoro: combina i dati provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro con combina i dati provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro con i dashboard ClickUp , in modo che gli agenti AI possano ricavare informazioni e attivare azioni basate su condizioni reali.

Limitazioni di ClickUp

Gli utenti potrebbero impiegare del tempo per familiarizzare con le numerose funzionalità/funzioni disponibili.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer) di Harness, afferma in una recensione su TrustRadius:

Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono organizzare il proprio lavoro e tenere traccia dei progetti degli altri team. Le funzionalità e gli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il team CS, Sales e Development, che possono così gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono organizzare il proprio lavoro e tenere traccia dei progetti degli altri team. Le funzionalità e gli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il team CS, Sales e Development, che possono così gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

2. UiPath (ideale per l'automazione dei processi a livello aziendale)

tramite UiPath

UiPath è nato come strumento tradizionale di automazione dei processi robotici (RPA), ma è cresciuto fino a diventare una piattaforma completa di automazione del project management per grandi organizzazioni.

All'interno dello strumento, puoi utilizzare Agent Builder per progettare bot intelligenti in grado di gestire decisioni complesse invece di limitarsi a seguire regole fisse. È anche possibile incorporare input umani per creare flussi di lavoro ibridi più flessibili e adattabili.

Le funzionalità di process mining dello strumento consentono di determinare il potenziale ROI dell'automazione di processi specifici, in modo da potersi concentrare sulle aree ad alto impatto. Inoltre, il task mining aiuta a individuare con precisione le attività che possono trarre vantaggio dall'automazione basata sull'IA.

Le migliori funzionalità di UiPath

Centralizza la pianificazione e il monitoraggio dei processi di automazione in tutta l'organizzazione con UiPath Orchestrator.

Ottieni connettori e API predefiniti per applicazioni aziendali, tra cui SAP, Oracle, Salesforce e ServiceNow.

Garantisci la conformità con funzionalità di sicurezza di livello aziendale, controllo degli accessi basato sui ruoli, audit trail, ecc.

Limiti di UiPath

Per lo sviluppo di flussi di lavoro basati sull'interfaccia utente, l'automazione può interrompersi in caso di modifiche agli elementi dell'interfaccia utente o alla risoluzione dello schermo.

Prezzi di UiPath

Base : 25 $ al mese

Standard : prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2: 4,6 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UiPath?

Ecco una recensione di G2:

Strumenti come AI Center, Document Understanding e Autopilot consentono ai bot di interpretare il contesto e intraprendere azioni dinamiche. È affascinante osservare un bot in grado di decidere quale processo eseguire, invece di aspettare che io gli dica esattamente cosa fare.

Strumenti come AI Center, Document Understanding e Autopilot consentono ai bot di interpretare il contesto e intraprendere azioni dinamiche. È affascinante osservare un bot in grado di decidere quale processo eseguire, invece di aspettare che io gli dica esattamente cosa fare.

3. Beam IA (ideale per l'automazione delle decisioni basate sui dati)

tramite Beam IA

Con Beam IA, puoi trasformare i dati in decisioni automatizzate. È possibile scegliere tra agenti predefiniti come lo smistamento delle email o i controlli KYC, oppure creare un agente IA con regole personalizzate.

Gli agenti IA possono essere attivati con chiamate API, eventi programmati o persino messaggi provenienti da strumenti come Slack e Gmail. Lo strumento si collega anche direttamente a data warehouse come Snowflake o BigQuery per segnalare discrepanze nei dati o approvare automaticamente i passaggi del flusso di lavoro dopo la verifica dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beam IA

Orchestra flussi di lavoro multi-agente utilizzando una base Agent OS affidabile e accurata.

Definisci percorsi chiari che un agente deve seguire in base all'attività, al contesto e ai trigger esterni.

Imposta le condizioni di uscita per interrompere il processo quando un'attività è stata terminata o richiede un intervento manuale.

Misura e migliora l'affidabilità dei tuoi agenti IA con framework di valutazione personalizzati.

Limiti di Beam IA

Alcuni utenti segnalano che lo strumento offre opzioni limitate per adattare gli agenti IA a specifici requisiti aziendali.

Prezzi di Beam IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Beam IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. n8n (ideale per creare automazioni complesse e personalizzate)

tramite n8n

n8n utilizza un editor visivo modulare basato su nodi. Ogni nodo esegue un'attività (trigger, logica, chiamata API, azione IA, ecc.) e i flussi di lavoro vengono creati passo dopo passo collegando questi nodi.

Ti consente di progettare logiche personalizzate, aggiungere il tuo codice e persino ospitare autonomamente per mantenere il pieno controllo della tua infrastruttura e della privacy dei dati.

Inoltre, è possibile creare flussi di lavoro avanzati con condizioni (if/else, switch), loop, divisioni, unioni e gestione degli errori invece di semplici catene di trigger-azione.

L'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA consente inoltre di aggiungere un livello di intelligenza alle attività meccaniche, in modo che i flussi di lavoro possano interpretare i dati mentre li spostano e decidere cosa fare in base ai risultati dell'IA.

Le migliori funzionalità di n8n

Esegui il debug in tempo reale con log di esecuzione in tempo reale, replay istantanei, esecuzioni manuali, percorsi di errore e strumenti di risoluzione dei problemi integrati.

Inizia subito con oltre 600 modelli pronti all'uso creati dalla community per chatbot, crawler di dati e altri casi d'uso.

Esegui più automazioni collegate che gestiscono diverse parti di un processo e lavorano insieme.

Limiti di n8n

Alcune integrazioni richiedono una configurazione manuale o conoscenze API, che potrebbero risultare complesse per gli utenti non esperti di tecnologia.

Prezzi di n8n

Versione di prova gratis

Community Edition (GitHub): gratis

Starter : ~ 28 $/mese (24 €/mese)

Pro : ~ 69 $/mese (60 €/mese)

Business : ~ 921 $/mese (800 €/mese)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di n8n

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Ecco una recensione di G2:

n8n offre un modo potente e flessibile per automatizzare i flussi di lavoro senza ricorrere a complesse operazioni di codifica. Mi piace il fatto che sia open source, auto-ospitabile e che offra un'ampia gamma di integrazioni.

n8n offre un modo potente e flessibile per automatizzare i flussi di lavoro senza ricorrere a complesse operazioni di codifica. Mi piace il fatto che sia open source, auto-ospitabile e che offra un'ampia gamma di integrazioni.

5. Zapier (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro senza codice tra le app)

tramite Zapier

Zapier è una piattaforma di automazione senza codice per i team che desiderano scalare rapidamente l'automazione. Ti aiuta a smistare automaticamente i ticket IT, qualificare i lead, riepilogare le email o stabilire una connessione con le piattaforme di chatbot per un supporto automatizzato.

Con Zapier, puoi iniziare con modelli predefiniti o semplicemente descrivere la tua idea in un linguaggio semplice per generare un flusso di lavoro. Ciò che lo rende uno strumento affidabile è la sua ampia copertura di integrazione e strumenti facili da usare come Canvas, Tabelle e Interfaces.

Per i team più grandi, Zapier aggiunge controlli aziendali. Ottieni autorizzazioni basate sui ruoli, audit trail, conformità SOC2, SSO e osservabilità completa, in modo che la governance e la sicurezza stiano al passo con l'automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea agenti IA personalizzati che funzionano su tutto il tuo stack utilizzando lo strumento AI Agents.

Automatizza rapidamente la creazione dei flussi di lavoro utilizzando Zap Builder basato sull'IA.

Fornisci agli agenti memoria persistente e vincoli per fornire supporto al ragionamento in più passaggi.

Consenti agli agenti di estrarre il contesto da documenti, URL, risultati passati, ecc. e di prendere decisioni senza regole hardcoded.

Ottieni agenti sempre attivi che possono essere triggerati da webhook, messaggi in arrivo, invio di moduli, aggiornamenti CRM, caricamento di file e intervalli programmati.

Limiti di Zapier

Alcune integrazioni possono essere un po' limitate se desideri una logica condizionale avanzata o flussi di lavoro complessi in più passaggi.

Prezzi di Zapier

Free

Professional : 29,99 $ al mese

Team : 103,50 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 : 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Ecco una recensione di G2:

La piattaforma consente di risparmiare tempo riducendo i carichi di lavoro manuali e migliorando l'efficienza operativa. Ma soprattutto, è facile da implementare e altamente personalizzabile, offrendo la flessibilità necessaria per gestire logiche complesse e flussi di lavoro multi-app.

La piattaforma consente di risparmiare tempo riducendo i carichi di lavoro manuali e migliorando l'efficienza operativa. Ma soprattutto, è facile da implementare e altamente personalizzabile, offrendo la flessibilità necessaria per gestire logiche complesse e flussi di lavoro multi-app.

6. Adept IA (ideale per l'automazione basata sul linguaggio naturale nei flussi di lavoro dell'azienda)

La missione principale di Adept AI è quella di creare agenti in grado di utilizzare il software come fanno gli esseri umani. La piattaforma utilizza un approccio full-stack e combina enormi set di dati di addestramento e modelli di IA multimodali in grado di comprendere sia le immagini che il testo.

Agendo sia su comandi di testo che vocali, gli agenti possono navigare in un sito web, inserire dati nei moduli, cercare pagine web, filtrare fogli di calcolo e comprendere grafici, tabelle, ecc. Il loro livello di visione artificiale consente loro di identificare gli elementi dell'interfaccia utente e comprendere i layout spaziali, in modo da poter interagire facilmente con pulsanti, elenchi a discesa, campi di immissione dati e widget complessi.

Lo strumento è progettato per affiancare gli esseri umani piuttosto che sostituirli. Può mettere in pausa per chiedere chiarimenti quando qualcosa non è chiaro, richiedere informazioni mancanti, visualizzare i passaggi che sta eseguendo o confermare azioni importanti prima di procedere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adept IA

Trasforma una semplice istruzione in linguaggio naturale in un flusso di lavoro completo e articolato in più passaggi che coinvolge diversi strumenti.

Ottieni agenti flessibili e dinamici che scelgono percorsi diversi in caso di errore e ripristinano il funzionamento dopo gli errori.

Automatizza i flussi di lavoro in più passaggi con agenti in grado di spostarsi tra le schede, aggiornare i fogli di calcolo con i dati recenti, effettuare la sincronizzazione dei campi tra due strumenti, copiare i dati CRM in un ERP e altro ancora.

Limiti di Adept IA

L'approccio full-stack rende l'implementazione più lenta e richiede maggiori risorse rispetto agli strumenti di automazione leggeri.

Prezzi di Adept IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adept IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: quando valuti gli strumenti APA, non limitarti all'automazione delle attività di base, ma verifica anche la loro capacità di utilizzare gli agenti LLM per interpretare le schermate, comprendere gli input non strutturati e prendere decisioni in tempo reale. Le piattaforme più potenti combinano il ragionamento LLM con funzionalità di azione a livello di interfaccia utente, offrendoti agenti che non solo pensano, ma possono anche agire, anche quando i flussi di lavoro si estendono su interfacce complesse o ambienti multi-app.

7. Uniphore (ideale per flussi di lavoro su scala aziendale e automazioni in più passaggi)

tramite Uniphore

Uniphore è una piattaforma cloud con un livello Agentic dedicato, che implementa agenti e applicazioni IA personalizzate per il servizio clienti, le attività commerciali, il marketing e la trasformazione delle risorse umane. Aiuta le aziende ad automatizzare e migliorare le conversazioni con i clienti.

Invece di limitarsi a trasformare le chiamate in trascrizioni, comprende le intenzioni, rileva le emozioni e utilizza agenti IA per guidare i team di assistenza in tempo reale. È in grado di estrarre dati, automatizzare passaggi di routine, creare riepiloghi/riassunti e suggerire la migliore azione successiva mentre la chiamata è in corso.

Per i team oberati dal lavoro di follow-up manuale o da esperienze cliente incoerenti, Uniphore offre un modo più chiaro e veloce per gestire le conversazioni. Il risultato sono risoluzioni più rapide, flussi di lavoro più fluidi e interazioni più naturali sia per i clienti che per gli agenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Uniphore

Crea una libreria di agenti per il ragionamento, la ricerca e l'esecuzione delle attività all'interno del livello Agentic.

Distribuisci applicazioni IA in modo componibile su cloud pubblico, cloud privato o on-premise.

Orchestra flussi di lavoro multi-agente utilizzando un'interfaccia di progettazione visiva basata su BPMN.

Fornisci applicazioni IA predefinite e pronte per l'implementazione per ottenere risultati rapidi.

Guida gli agenti dal vivo in tempo reale con un supporto basato sull'IA che si adatta a ogni conversazione.

Limiti di Uniphore

La modifica degli attributi richiede conoscenze SQL, il che aggiunge una complessità superflua.

Prezzi Uniphore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Uniphore

G2 : 4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

8. CrewAI (Ideale per l'orchestrazione di flussi di lavoro multi-agente)

tramite CrewAI

CrewAI ti consente di creare team di agenti AI per automatizzare attività e flussi di lavoro complessi e articolati in più fasi. A ciascun agente può essere assegnato un ruolo specifico, come ricercatore, scrittore, analista, ecc. Più agenti collaborano quindi tra loro, delegano attività e lavorano insieme per raggiungere un obiettivo più ampio, in modo simile a come funziona un vero e proprio team.

La piattaforma dispone di strumenti integrati per l'automazione web, il web scraping, l'elaborazione dei dati e le integrazioni API che gli agenti possono utilizzare. Inoltre, gli agenti possono mantenere la memoria e il contesto tra le attività e le interazioni, rendendoli utili per flussi di lavoro complessi in cui il contesto passato è importante.

La piattaforma è anche flessibile: puoi eseguirla nel cloud, ospitarla autonomamente o distribuirla localmente, a seconda delle tue specifiche esigenze di sicurezza e conformità. E con un UI Studio facile da usare e modelli senza codice, sia i team tecnici che quelli non tecnici possono facilmente creare automazioni agentiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI

Crea automazioni basate sugli eventi che possono includere semplici passaggi, logica condizionale, chiamate di strumenti o procedure complete quando necessario.

Crea agenti specializzati basati su ruoli con competenze e obiettivi specifici ben definiti.

Effettua il monitoraggio di ciò che hanno fatto gli agenti, degli strumenti che hanno utilizzato, dei loro input/output, del tempo di esecuzione e dell'utilizzo delle risorse.

Comprimi le lunghe cronologie delle attività riassumendo il contesto passato, consentendo agli agenti di eseguire flussi di lavoro in più fasi in modo affidabile senza superare la finestra di contesto del modello.

Definisci flussi di lavoro sequenziali o paralleli con un controllo strutturato utilizzando CrewAI Flows.

Limiti di CrewAI

Lo strumento ha ancora una grande dipendenza da modelli linguistici di grandi dimensioni, il che significa che la qualità dell'output può variare.

Prezzi di CrewAI

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrewAI

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Automation Anywhere (ideale per l'automazione dei processi di IA di livello aziendale)

tramite Automation Anywhere

Automation Anywhere utilizza un motore di ragionamento dei processi che consente agli agenti di ragionare, pianificare e prendere decisioni consapevoli del contesto, anziché limitarsi a seguire rigidi script. Questi agenti operano con obiettivi e lavorano su più sistemi e origini dati per raggiungerli.

La piattaforma è progettata per orchestrare mainframe legacy, applicazioni cloud, ERP, database, SaaS, API, ecc. Questo la rende una buona opzione per le aziende con infrastrutture miste, dove i processi si estendono su sistemi più vecchi e più recenti.

La piattaforma dispone anche di un motore di automazione dei documenti. Estrae i dati utilizzando l'apprendimento automatico e l'OCR, li convalida e li invia automaticamente ai sistemi a valle.

Le migliori funzionalità di Automation Anywhere

Mappa il flusso effettivo del lavoro tra i team e le applicazioni ed evidenzia le opportunità di automazione con il ROI più elevato grazie alle funzionalità di Process Discovery .

Progetta, orchestra ed esegui flussi di lavoro completi end-to-end che abbracciano più sistemi nell'ambiente cloud unificato della piattaforma per mantenere il controllo centralizzato.

Utilizza Automation Co-Pilot per triggerare e interagire con le automazioni direttamente dall'applicazione e trasferire le attività ai bot in tempo reale.

Allinea agenti IA, sistemi, dati e teams per operazioni senza soluzione di continuità utilizzando Mozart Orchestrator.

Limitazioni di Automation Anywhere

L'implementazione è complessa, quindi l'impostazione dell'ambiente e la formazione dei team possono richiedere diverse settimane.

Prezzi di Automation Anywhere

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (oltre 5.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Automation Anywhere?

Ecco una recensione di Capterra:

Il tempo e lo sforzo che ci ha fatto risparmiare ci hanno permesso di concentrarci su aspetti più importanti del nostro lavoro, come interagire con i nostri studenti e preparare piani didattici significativi. Ho visto i miei colleghi insegnanti e membri dello staff tirare un sospiro di sollievo mentre guardavano le attività che prima richiedevano ore di lavoro essere completate automaticamente.

Il tempo e lo sforzo che ci ha fatto risparmiare ci hanno permesso di concentrarci su aspetti più importanti del nostro lavoro, come interagire con i nostri studenti e preparare piani didattici significativi. Ho visto i miei colleghi insegnanti e membri dello staff tirare un sospiro di sollievo mentre guardavano le attività che prima richiedevano ore di lavoro essere completate automaticamente.

10. Vonage AI Studio (ideale per il coinvolgimento dei clienti basato sull'IA e gli agenti virtuali)

tramite Vonage IA

Con Vonage IA, ottieni agenti virtuali basati sull'IA in grado di interagire con gli utenti su più canali, come telefonate, SMS/messaggi di testo, chat, WhatsApp e altro ancora.

Il riconoscimento vocale automatico, la comprensione del linguaggio naturale e le funzionalità di sintesi vocale consentono di realizzare flussi di lavoro conversazionali completamente guidati dalla voce.

La piattaforma si integra con i principali CRM come Salesforce, Microsoft Dynamics 365 e Zoho CRM attraverso una piattaforma unificata di comunicazione e contact center. Quando arriva una chiamata o una chat, l'integrazione CRM può visualizzare il record del cliente, la cronologia, i ticket precedenti o le trattative, in modo che gli agenti abbiano immediatamente il contesto completo prima di rispondere.

Le migliori funzionalità di Vonage IA Studio

Ottieni un ambiente di creazione dei flussi che consenta sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici di creare flussi di conversazione e processi di automazione senza codice.

Crea agenti in grado di rilevare le intenzioni degli utenti, gestire i cambiamenti di intenzione durante la conversazione e gestire gli errori di input o le risposte ambigue degli utenti.

Utilizza le API di comunicazione (voce, messaggistica, video) per integrare gli agenti e l'automazione basati su Vonage in flussi di lavoro più ampi.

Semplifica la creazione di conversazioni e migliora la precisione integrando la tua base di conoscenze dell'azienda.

Limitazioni di Vonage IA Studio

Alcune integrazioni potrebbero richiedere connettori personalizzati o una configurazione accurata, il che può rendere l'implementazione più difficile per i team di piccole dimensioni.

Prezzi di Vonage IA Studio

Prezzi personalizzati

Valutazioni di Vonage IA Studio

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Se stai valutando piattaforme di automazione dei processi agentici, ecco alcune funzionalità chiave da prendere in considerazione:

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : scegli uno strumento che ti consenta di impartire istruzioni con parole semplici grazie a potenti modelli linguistici e NLP.

Supporto per flussi di lavoro in più fasi : assicurati che il tuo strumento sia in grado di gestire con facilità flussi di lavoro di automazione end-to-end e multipiattaforma.

Integrazioni : cerca integrazioni fluide con il tuo stack tecnologico, le API, i sistemi aziendali esistenti e le piattaforme di dati.

Controlli con intervento umano : scegli strumenti che consentono una rapida supervisione e un intervento umano quando necessario.

Governance e sicurezza : scegli uno strumento con solide protezioni quando le automazioni riguardano dati sensibili. Pensa a audit trail, controlli di conformità e accesso basato sui ruoli.

Generatori low-code/no-code: cerca uno strumento con opzioni drag-and-drop o no-code per garantire che chiunque nel tuo team possa creare e modificare rapidamente i flussi di lavoro.

Vantaggi dell'automazione dei processi agentici

Grazie agli strumenti di IA in grado di apprendere, adattarsi e coordinarsi, i tuoi flussi di lavoro non solo saranno più veloci, ma anche migliori.

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'APA:

Riduci al minimo la ridondanza: libera i dipendenti dal lavoro manuale e ripetitivo in modo che possano concentrarsi su lavoro più importante.

Migliora la precisione e la coerenza: lascia che gli agenti IA gestiscano i processi basati su regole con meno errori e verificabilità integrata.

Scala flussi di lavoro complessi: orchestra le attività tra sistemi di automazione, applicazioni e origini dati senza aggiungere costi aggiuntivi.

Migliora il processo decisionale: utilizza motori di ragionamento basati sull'IA e funzionalità di automazione per valutare i dati, prevedere i risultati, effettuare il monitoraggio delle tendenze di mercato e consigliare i passaggi successivi.

Migliora la sicurezza con la supervisione umana: consenti agli agenti di mettere in pausa per chiarimenti, segnalare eccezioni e confermare azioni critiche per ridurre i rischi di processo.

Esegui flussi di lavoro end-to-end: coordina sequenze in più passaggi su più strumenti, dalla navigazione e l'estrazione alla convalida e agli aggiornamenti con : coordina sequenze in più passaggi su più strumenti, dalla navigazione e l'estrazione alla convalida e agli aggiornamenti con agenti IA per il project management.

Quali sono alcune applicazioni comuni dell'automazione agentica?

L'automazione agentica entra in gioco quando i team si trovano bloccati a svolgere le stesse attività ripetitive. Ecco alcuni ambiti quotidiani in cui semplifica la vita:

📞 Supporto clienti: gli agenti IA possono risolvere istantaneamente domande di routine, guidare i clienti verso opzioni self-service, acquisire le informazioni necessarie e inoltrare solo i casi veramente complessi agli agenti umani. È possibile ridurre i tempi di risposta mantenendo l'esperienza umana concentrata dove è importante.

💲 Team finanziari: approvazioni, riconciliazioni, convalida dei dati, generazione di report e controlli di conformità diventano più rapidi e affidabili grazie alla precisione con cui gli agenti gestiscono i flussi di lavoro strutturati. Ciò riduce il rischio operativo e migliora la preparazione alle verifiche.

👥 Reparti HR: l'inserimento dei nuovi assunti, le query sulle politiche aziendali, l'iscrizione ai benefit e la gestione dei documenti smettono di accumularsi. I flussi di lavoro basati sull'IA coordinano più sistemi, inviano promemoria, acquisiscono informazioni e garantiscono che ogni richiesta dei nuovi assunti o dei dipendenti proceda senza intoppi attraverso il processo.

❤️ Operazioni sanitarie: attività come l'elaborazione delle richieste di rimborso, l'accettazione dei pazienti, la programmazione degli appuntamenti e i controlli di idoneità vengono semplificate. Gli agenti riducono i costi amministrativi, minimizzano gli errori umani e aiutano i provider a dedicare più tempo all'assistenza clinica invece che alle pratiche burocratiche.

📈 Commerciale e marketing: gli agenti prequalificano i lead, aggiornano i CRM, danno seguito alle campagne, monitorano i segnali della pipeline e triggerano tempestivamente le attività di outreach. Ciò consente alle operazioni di revenue di continuare a funzionare in background, lasciando ai venditori più tempo per dedicarsi alla vendita vera e propria.

Qual è la differenza tra automazione agentica, automazione basata sull'IA e RPA?

Questi termini possono sembrare simili, ma non sono la stessa cosa. Ciascun approccio risolve un diverso livello del puzzle dell'automazione.

Dai un'occhiata ⬇️

Dimensione RPA Automazione basata sull'IA Automazione Agentic Funzione principale Segue le regole, imita i clic/i tasti premuti Aggiunge l'IA per il riconoscimento dei modelli e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Gli agenti pensano, pianificano, si adattano e agiscono in modo autonomo. Gestione dei dati Solo dati strutturati Gestisce dati strutturati + alcuni dati non strutturati Gestisce tutti i tipi di dati con ragionamento Processo decisionale Nessuno, solo basato su regole Limitato, guidato da modelli di IA Ragionamento avanzato, multi-step e orientato agli obiettivi Ambito del flusso di lavoro A livello di attività A livello di processo Flussi di lavoro end-to-end e intersistemici Ruolo umano Elevato Moderato Basso

In breve:

RPA = il follower delle regole

Automazioni basate sull'IA = assistente intelligente

Automazione Agentic = il compagno di squadra adattabile

Sfide e considerazioni nell'APA

L'automazione agentica ha un potenziale enorme, ma presenta anche alcuni ostacoli. Prima di lanciarti, vale la pena riflettere su queste sfide:

La configurazione richiede lavoro richiesto: l'APA non è plug-and-play come l'RPA. Sono necessari obiettivi chiari, pipeline di dati solide e una governance adeguata.

I dati sono importanti: se i dati in entrata sono disordinati o incompleti, i risultati saranno inaffidabili.

Le persone hanno bisogno di tempo per adattarsi: il passaggio dai processi manuali a quelli basati sull'IA può intimidire. Una buona comunicazione e una formazione adeguata aiutano a facilitare la transizione.

La sicurezza è fondamentale: poiché l'APA interessa più app e sistemi, i controlli di accesso e la protezione dei dati non possono essere un ripensamento.

Chiarezza sui costi e sul ROI: l'APA dell'azienda non è economica. Il trucco sta nel capire dove offre il massimo ritorno prima di procedere alla scalabilità.

Il futuro delle soluzioni di automazione agentica

L'automazione agentica è in crescita, ma il percorso da seguire non sarà lo stesso per tutte le aziende. Ecco cosa ci dice la ricerca sulla direzione che stanno prendendo le cose:

L'adozione accelererà, ma in modo non uniforme

Secondo il rapporto The State of AI di McKinsey, circa tre quarti delle aziende stanno già applicando l'IA ad almeno una delle loro funzioni e l'adozione è in graduale aumento.

Lo stesso accadrà con l'adozione dell'automazione agentica: i primi ad adottarla procederanno rapidamente, mentre gli altri impiegheranno più tempo per incorporarla nei loro processi principali.

Gli agenti passeranno dall'essere esecutori di attività a titolari dei risultati.

Nancy Xu, vicepresidente di Salesforce IA, prevede che "

Passeremo da agenti assistenti conversazionali che svolgono attività a agenti responsabili dei risultati, profondamente integrati nel tessuto lavorativo. Invece di dare istruzioni agli agenti, daremo loro degli obiettivi. Che si tratti di migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare il flusso di lavoro o ridurre i tempi di risoluzione, gli agenti impareranno in modo dinamico a coordinare persone, processi e dati per ottenere risultati per te, operando in modo proattivo all'interno della tua azienda con una profonda consapevolezza organizzativa.

Passeremo da agenti assistenti conversazionali che svolgono attività a agenti responsabili dei risultati, profondamente integrati nel tessuto del lavoro. Invece di dare istruzioni agli agenti, daremo loro degli obiettivi. Che si tratti di migliorare la soddisfazione dei clienti, aumentare il flusso di lavoro o ridurre i tempi di risoluzione, gli agenti impareranno in modo dinamico a coordinare persone, processi e dati per ottenere risultati per te, operando in modo proattivo all'interno della tua azienda con una profonda consapevolezza organizzativa.

Integra l'automazione Agentic nel tuo flusso di lavoro con ClickUp

Il futuro del lavoro non sarà definito dal numero di attività che potrai portare a termine in un giorno, ma dall'intelligenza con cui tali attività saranno svolte. L'automazione dei processi agentici rappresenta il passaggio dalla gestione manuale delle attività da parte degli esseri umani ad agenti basati sull'IA che lavorano al nostro fianco, amplificando le capacità dei team.

Ecco perché strumenti come ClickUp sono così interessanti. Mantengono tutto in un unico posto, aggiungono un'automazione intelligente e rendono le parti più complesse del lavoro molto più gestibili.

Iscriviti gratis a ClickUp e scopri quanto può essere fluido il tuo flusso di lavoro.

Domande frequenti (FAQ)

I metodi di automazione tradizionali come l'RPA seguono regole e script fissi, mentre l'automazione agentica utilizza agenti di automazione agentica in grado di ragionare, adattarsi e prendere decisioni in tempo reale.

Sì. APA è in grado di effettuare la connessione dei flussi di lavoro di finanza, risorse umane, IT, operazioni e assistenza clienti, rendendo possibile l'automazione interdipartimentale.

La maggior parte delle piattaforme APA include la gestione degli errori, i percorsi di escalation e gli audit trail, garantendo che le eccezioni vengano registrate, segnalate e reindirizzate con un intervento umano minimo e una supervisione umana quando necessario.

Settori come quello finanziario, sanitario, IT e dell'assistenza clienti traggono i maggiori vantaggi dall'automazione intelligente grazie ai loro processi complessi, ripetitivi e soggetti a rigidi requisiti di conformità.

Assolutamente sì. Molti strumenti APA sono progettati con builder no-code o low-code, rendendoli accessibili alle startup e alle PMI che desiderano crescere senza aumentare il personale.

Le piattaforme leader seguono standard di sicurezza di livello aziendale come SOC 2, GDPR e HIPAA, con accesso basato sui ruoli, crittografia e registri di audit dettagliati per la sicurezza dei dati.