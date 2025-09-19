i 13 migliori strumenti di IA Agentic per automatizzare flussi di lavoro complessi nel 2025

Abbiamo tutti a disposizione le stesse 24 ore al giorno, ma è il modo in cui le impieghiamo a determinare la nostra produttività. Gli studi dimostrano che l'83,13% dei professionisti trascorre fino a un terzo della propria settimana in riunioni.

Con infinite telefonate, riunioni, email e documentazione che occupano la tua giornata, potresti avere la sensazione di dedicare più tempo al "lavoro sul lavoro". È qui che si verifica il passaggio degli strumenti di IA di Agentic.

Sfruttando agenti intelligenti in grado di automatizzare flussi di lavoro complessi e analizzare grandi quantità di dati, i professionisti possono recuperare ore perse e concentrarsi su attività di maggior valore. Questi strumenti di IA stanno già trasformando il modo in cui le aziende che cercano una maggiore efficienza affrontano il loro lavoro quotidiano.

In questo articolo, esamineremo alcuni dei migliori strumenti di IA agentica che puoi utilizzare per alleggerire il carico di lavoro e rendere il flusso della tua giornata più fluido.

Ecco un rapido confronto tra i migliori software di IA Agentic per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze in base alle funzionalità chiave, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Caratteristiche chiave Prezzi* ClickUp Gestione del lavoro all-in-one con piano dei progetti IA per team di tutte le dimensioni ClickUp Brain AI, automazioni delle attività, agenti AI predefiniti e personalizzati, modelli di pianificazione, visualizzazione del carico di lavoro e della tempistica, oltre 1.000 integrazioni Piano Free; personalizzazioni per le aziende Agenti LangChain Agenti IA personalizzati per sviluppatori e team tecnici Orchestrazione multi-agente, supporto della memoria, concatenazione di strumenti e API, librerie Python e JS, strumenti di osservabilità Gratis; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente AutoGPT Agenti IA open source e continui per piccoli team Agenti continui trigger, framework open source, Docker/self-hosting, libreria di flusso di lavoro, monitoraggio e analisi Prezzi personalizzati AutoGen Collaborazione multi-agente per la ricerca e la risoluzione di problemi per singoli individui e piccoli team Agenti Planner/Doer/Reviewer, messaggistica asincrona, integrazione di strumenti esterni, debug e osservabilità, supporto Python/. NET Prezzi personalizzati Microsoft Copilot Produttività quotidiana all'interno di Microsoft 365 per le aziende Riepiloghi delle riunioni dei team, creazione di contenuto in Word e PowerPoint, approfondimenti Excel, Copilot Studio per agenti personalizzati Gratis; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese per utente CrewAI Flusso di lavoro multi-agente per aziende aziendali Studio senza codice, framework Python, ruoli degli agenti (ricercatore/analista/supporto), implementazione cloud e locale, monitoraggio del ROI Open source AgentGPT Agenti autonomi orientati alle attività per piccoli team Scomposizione degli obiettivi in attività, ricerca e reportistica automatizzate, API integrate, generazione di idee, interfaccia utente intuitiva anche per i principianti Gratis; piani a pagamento a partire da 40 $ al mese per utente Zapier IA Integrazione della /IA negli strumenti esistenti per team di medie e grandi dimensioni Generatore di IA con oltre 8.000 app, chatbot/interfacce/tabelle, Copilot per suggerimenti, Zap predefiniti, automazioni di file e CRM Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese per utente Adept IA Automazione complessa dei flussi di lavoro per le aziende Dal linguaggio naturale all'azione, modelli multimodali, Web VQA per documenti/PDF, livello di attuazione proprietario, piano ed esecuzione Prezzi personalizzati UiPath Automazione aziendale su larga scala per Orchestrazione unificata per agenti IA, esseri umani e robot, comprensione dei documenti, Agent Builder low-code, oltre 40 integrazioni con l'azienda Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente Orby Automazione aziendale pronta per gli audit e ad alto rischio IA neuro-simbolica, Large Action Model (LAM), scoperta dei processi, comprensione dei documenti, conformità di livello azienda Prezzi personalizzati Beam Forze lavoro IA specifiche per grandi team in settori regolamentati Agenti predefiniti per risorse umane, finanza, sanità, vendita al dettaglio e settore legale, piattaforma AgentOS, design modulare, flussi di lavoro di apprendimento continuo Prezzi personalizzati AskUI Automazione cross-device con Vision AI per team di piccole e medie dimensioni Automazione del flusso di lavoro su Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents per il test dell'interfaccia utente, elaborazione dei documenti, integrazioni di terze parti Gratis; piani a pagamento a partire da 57 $ al mese per utente

La caratteristica della maggior parte degli strumenti di IA è che rispondono ai comandi. È qui che gli strumenti di IA di Agentic fanno la differenza.

Si tratta di sistemi di intelligenza artificiale progettati per funzionare con maggiore indipendenza rispetto all'IA tradizionale. Ciò significa che possono fissare obiettivi, elaborare un piano per i passaggi e portare a termine il lavoro con un intervento umano minimo.

Ad esempio, invece di un manager che impiega ore a coordinare le attività tra diversi team, un sistema di IA agentica potrebbe assegnare responsabilità, inviare promemoria e aggiornare i progressi in tempo reale.

Nel supporto clienti, potrebbe risolvere i problemi più comuni segnalando solo i casi veramente complessi affinché un essere umano possa fare il passaggio.

Combinando ragionamento, processo decisionale e capacità di utilizzare strumenti esterni, ecco cosa fanno questi strumenti per te:

Risparmia tempo gestendo le attività di routine e i processi in più passaggi

Riduci la necessità di una supervisione costante in modo che i team possano concentrarsi su lavoro di valore

Adattati alle nuove situazioni con un processo decisionale migliore e una comprensione contestuale più approfondita

Impara dai risultati passati per continuare a migliorare nel tempo

Gli strumenti di IA agentica stanno superando i semplici copiloti per diventare agenti IA in grado di pianificare, agire e adattarsi al tuo stack. Scegliere bene significa trovare piattaforme di IA agentica che si adattino al tuo lavoro reale, non solo un elenco di funzionalità/funzione.

Ecco un modo semplice per valutare cosa ti aiuterà ad automatizzare flussi di lavoro complessi e migliorare l'esecuzione delle attività quotidiane:

Adatto al tuo caso d'uso con il giusto mix di autonomia e revisione umana

Integrazione perfetta con i sistemi aziendali esistenti e gli strumenti esterni che già utilizzi

Sicurezza e governance avanzate con ruoli, audit trail e controlli delle politiche

Orchestrazione affidabile per la collaborazione multi-agente, la memoria e il contesto in flussi di lavoro complessi

Scalabilità e supporto comprovate, per garantire flussi di lavoro veloci anche sotto carico e facili da monitorare

💡Suggerimento professionale: inizia in piccolo con un flusso di lavoro di alto valore nell'assistenza, nelle operazioni o nel marketing, quindi espandi una volta che i risultati sono chiari. Connessione gli obiettivi in linguaggio naturale a strumenti come Slack, Jira, Salesforce o il tuo data warehouse e prova framework aperti come Microsoft Semantic Kernel per integrare in modo pulito senza codice personalizzato pesante. Mantieni le barriere di protezione semplici e con visibilità in modo che gli agenti autonomi rimangano utili e affidabili.

Ora che abbiamo spiegato cos'è l'IA agentica e come scegliere la piattaforma giusta, diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori strumenti di IA agentica che stanno facendo davvero la differenza per i team.

1. ClickUp (ideale per i team che necessitano di una project management basata sull'intelligenza artificiale)

Trasforma il brief di una campagna in un piano completo del progetto con attività, scadenze e titolari in pochi minuti tramite ClickUp Brain

La maggior parte degli strumenti di IA promette di farti risparmiare tempo, ma molti finiscono per sembrare dei semplici componenti aggiuntivi. Sono in grado di rispondere a una domanda o redigere una nota, ma raramente comprendono il quadro generale del tuo lavoro.

ClickUp adotta un approccio diverso. La sua IA non è solo un'altra funzionalità/funzione nascosta all'interno di un'app di project management. ClickUp Brain comprende il contesto del tuo spazio di lavoro, automatizza i flussi di lavoro in più passaggi e fornisce suggerimenti per far progredire il tuo team.

coordinamento automatizzato dei progetti con ClickUp Brain*

Segnate gli ostacoli, suggerite riassegnazioni e adattate le Sequenze per mantenere il lavoro in movimento con ClickUp Brain

Immagina un team di marketing che sta per lanciare una nuova campagna. Normalmente, il project manager impiegherebbe mezza giornata per creare attività, fissare scadenze e ricordare alle persone cosa deve essere fatto. Con ClickUp Brain, il brief viene caricato una sola volta e l'IA elabora il piano, assegna le responsabilità e aggiorna i progressi man mano che le cose vanno avanti.

Inoltre, impedisce che i progetti interfunzionali cadano in silos. Brain monitora l'attività su tutti i sistemi e garantisce che gli aggiornamenti in tempo reale abbiano un flusso ovunque. Quando un ticket Jira viene chiuso, l'attività di ClickUp collegata si aggiorna istantaneamente e le notifiche Slack vengono inviate alle parti interessate senza che nessuno debba fare un passaggio.

💡 Suggerimento: usa la funzione Talk to Testo di ClickUp Brain MAX per catturare le idee mentre sei in movimento. Parlare è fino a 4 volte più veloce che digitare (220 parole al minuto contro 45), il che si traduce in circa 1,1 giorni risparmiati ogni settimana. E poiché ClickUp Brain MAX ha una connessione con diversi modelli di IA premium come GPT-5, Claude e Gemini, invece di destreggiarti tra diverse app, puoi sostituire diversi strumenti contemporaneamente e ridurre i costi fino all'88%.

assistenza clienti end-to-end con gli agenti ClickUp AI*

Risolvi i ticket di supporto ripetitivi end-to-end in modo che il tuo team possa concentrarsi sui casi complessi con ClickUp AI Agents

Mentre ClickUp Brain eccelle nel piano dei progetti, gli agenti ClickUp AI offrono la stessa intelligenza nel supporto clienti.

Questi agenti sono progettati per fare molto di più che classificare o tag i ticket: sono in grado di risolvere i casi di routine dall'inizio alla fine. Il ripristino delle password, gli aggiornamenti delle sottoscrizioni o i controlli dello stato degli ordini vengono gestiti automaticamente, fino alla risposta al cliente e all'aggiornamento dei record CRM.

Per i problemi più delicati o insoliti, l'IA sa quando è il momento di farsi da parte. Questi ticket vengono inoltrati a un agente umano, ma con tutto il contesto riepilogato in modo chiaro. Ciò significa meno tempo dedicato a cercare tra le note e più tempo dedicato a fornire un supporto attento.

📌 Esempio: un'azienda SaaS ha utilizzato ClickUp Brain per elaborare centinaia di ticket semplici ogni giorno. Gli agenti IA hanno inviato automaticamente conferme, chiuso casi e aggiornato i registri. Ciò ha permesso al team umano di concentrarsi sui tipi di problemi in cui l'empatia e la creatività sono davvero importanti.

Il risultato è un'esperienza più veloce e fluida per i clienti e un team del supporto che si sente meno appesantito dalla ripetitività.

Con funzionalità come il bilanciamento del carico di lavoro, l'assegnazione intelligente delle attività e i promemoria proattivi integrati, gli agenti ClickUp AI garantiscono che i team possano concentrarsi su attività di valore mentre il sistema si occupa del resto.

Puoi scegliere di utilizzare gli agenti Autopilot predefiniti in ClickUp o crearne di personalizzati per casi d'uso specifici.

se ti stai chiedendo come ClickUp Brain automatizzi le attività per evitare ritardi e ridurre il carico di lavoro, ecco una guida rapida:*

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trasforma le descrizioni dei progetti in piani di progetto completi con ClickUp Brain

Sincronizzazione automatica di attività e aggiornamenti su ClickUp, Jira e Slack

Risolvi i ticket di supporto ripetitivi con gli agenti IA

Assegna le attività in modo intelligente in base al carico di lavoro e alla disponibilità

Cattura note della riunione, trascrizioni e elementi da intraprendere con AI Notetaker di ClickUp

Limiti di ClickUp

Può sembrare opprimente per i piccoli team che iniziano con esigenze di base

Funzionalità/funzione IA avanzate come Brain MAX sono disponibili solo sui piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questa recensione di G2 ha notato:

La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

📖 Leggi anche: Come creare un agente IA per una migliore automazione

2. LangChain Agents (ideale per gli sviluppatori che creano agenti IA personalizzati)

tramite LangChain

LangChain offre strumenti per creare, orchestrare e implementare agenti IA autonomi in grado di gestire flussi di lavoro complessi e articolati in più passaggi. Ti consente di dare forma ai tuoi agenti IA per il lavoro reale, di farli comunicare con le app che già utilizzi e di guidare più agenti nella gestione di flussi di lavoro complessi senza troppe complicazioni.

Con LangChain, puoi iniziare in piccolo e poi crescere. Aggiungi memoria in modo che il tuo agente ricordi il contesto. Inserisci ricerca, dati o azioni semplici. Lascia che l'agente faccia un piano per alcuni passaggi, li provi e faccia reportistica.

Il suo IDE visivo per agenti, LangGraph Studio, aiuta a creare agenti più velocemente.

Le migliori funzionalità/funzioni di LangChain

Crea agenti intelligenti personalizzati che richiamano strumenti e collaborano per completare attività in più passaggi

Aggiungi memoria in modo che le conversazioni e la cronologia delle attività rimangano utili

Combina provider di modelli, archivi dati e API in base alle tue esigenze

Trasmetti i passaggi in tempo reale in modo da poter osservare l'esecuzione delle attività e intervenire quando necessario

Orchestra flussi di lavoro complessi e a più passaggi utilizzando il LangChain Expression Language (LCEL)

Limiti di LangChain

Richiede una conoscenza di base del codice per ottenere il valore

Rilasci rapidi possono significare più aggiornamenti alla tua configurazione

Più di quanto ti serve per semplici automazioni una tantum

Prezzi LangChain

Sviluppatore : Inizia gratis, poi paga in base al consumo

Plus : 39 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangChain

G2 : 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di LangChain

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Ciò che mi piace di più di LangChain è la sua capacità di creare una connessione trasparente tra modelli linguistici di grandi dimensioni (come OpenAI o Cohere) e strumenti, dati e API del mondo reale. Non si tratta solo di generare un prompt per un modello, ma di concatenare insieme diversi passaggi.

Ciò che mi piace di più di LangChain è la sua capacità di creare una connessione trasparente tra modelli linguistici di grandi dimensioni (come OpenAI o Cohere) e strumenti, dati e API del mondo reale. Non si tratta solo di generare un prompt per un modello, ma di concatenare insieme diversi passaggi.

3. AutoGPT (ideale per agenti IA open source e continui)

tramite AutoGPT

Nel prossimo futuro, si prevede che quasi 7 interazioni su 10 tra clienti e fornitori saranno gestite da strumenti autonomi. Si tratta di un grande cambiamento, che dimostra quanto rapidamente le aziende stiano facendo affidamento sugli agenti IA per occuparsi delle attività quotidiane.

AutoGPT si inserisce perfettamente in questo futuro. A differenza di molte piattaforme che ti tengono bloccato in una scatola nera, AutoGPT è open-source e progettato per garantire flessibilità. Puoi ospitarlo autonomamente, creare i tuoi agenti o attingere a quelli già pronti.

Una volta configurati, questi agenti possono funzionare in modo continuo, trigger su eventi e gestire flussi di lavoro in più passaggi dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGPT

Crea agenti IA continui che si attivano in base a determinati trigger e gestiscono attività in più passaggi

Progetta l'automazione del flusso di lavoro senza configurazioni complesse utilizzando blocchi low-code

Accelera i casi d'uso più comuni con Agent Builder e una libreria di agenti pronti all'uso

Tieni traccia dell'esecuzione delle attività e migliora l'affidabilità con il monitoraggio e l'analisi integrati

Sfrutta la flessibilità dell'open source per aggiungere strumenti, API e logica personalizzata per flussi di lavoro complessi

Limiti di AutoGPT

L'hosting autonomo e la configurazione di Docker possono richiedere molto tempo per i team non tecnici

Continui a pagare per l'utilizzo dell'API del modello e degli strumenti esterni

La piattaforma cloud è in fase di lancio con limite, quindi alcune funzionalità/funzioni potrebbero richiedere soluzioni alternative

Prezzi di AutoGPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AutoGPT

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: nel nostro sondaggio, solo il 10% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per attività di intelligenza artificiale, mentre una percentuale molto più ampia, pari al 62%, preferisce strumenti di conversazione come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere legato alla loro attenzione più ristretta a flussi di lavoro specifici o casi d'uso che non richiedono l'uso delle mani. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'IA all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!

4. AutoGen (ideale per esperimenti e ricerche multi-agente flessibili)

tramite AutoGen

Ormai sappiamo che la maggior parte degli strumenti di IA Agentic si comportano come assistenti individuali. Sono in grado di rispondere a una query o di automatizzare un passaggio, ma raramente danno il meglio di sé in situazioni in cui il lavoro di squadra e l'iterazione sono fondamentali.

AutoGen, sviluppato da Microsoft Research, adotta un approccio diverso. Si tratta di un framework open source progettato per la collaborazione multi-agente, in cui diversi agenti intelligenti possono effettuare una condivisione di informazioni, dividersi i ruoli e risolvere i problemi insieme.

Invece di affidarsi a un unico modello per gestire tutto in un unico prompt, AutoGen ti incoraggia a pensare in termini di conversazioni.

Esempio, puoi avere un agente Planner che suddivide gli obiettivi, un agente Doer che esegue i passaggi e persino un agente Reviewer che controlla la qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGen

Abilita la collaborazione multi-agente per la risoluzione dei problemi e la ricerca

Supporto alla messaggistica asincrona per flussi di lavoro scalabili e con distribuzione

Consenti l'integrazione con strumenti esterni, API e memoria per funzionalità IA più potenti

Fornisci strumenti di osservabilità e debug per il monitoraggio dell'esecuzione delle attività

Offri supporto multilingue con Python e .NET per applicazioni aziendali

Limite di AutoGen

Più adatto alla prototipazione che all'uso aziendale a livello di produzione

La documentazione e le risorse di apprendimento hanno ancora un limite

Richiede competenze di codice per sfruttarne appieno i vantaggi

Prezzi AutoGen

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AutoGen

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di AutoGen

Questa recensione su Reddit ha condiviso:

AutoGen è sicuramente utile per determinati flussi di lavoro, soprattutto se sei immerso nell'ecosistema Microsoft o stai creando conversazioni multi-agente in stile ricerca fuori dagli schemi.

AutoGen è sicuramente utile per determinati flussi di lavoro, soprattutto se sei immerso nell'ecosistema Microsoft o stai creando conversazioni multi-agente in stile ricerca fuori dagli schemi.

🧠 Lo sapevate? L'agenzia per il mappare nazionale del Regno Unito, Ordnance Survey, ha trovato un modo intelligente per mantenere aggiornate le sue mappe. Invece di inviare geometri ovunque, utilizza la visione artificiale e l'IA agentica che scansionano immagini aeree e stradali per individuare elementi come nuove strade o edifici. Ciò significa che le mappe possono essere aggiornate molto più rapidamente, a volte in pochi giorni, quindi quando cerchi una nuova pista ciclabile o un nuovo complesso residenziale, i dettagli sono già disponibili.

5. Microsoft Copilot (ideale per la produttività quotidiana all'interno di Microsoft 365)

tramite Microsoft

La maggior parte degli assistenti IA non fa parte dei tuoi strumenti quotidiani, il che significa dover cambiare scheda. Microsoft Copilot è diverso perché è integrato nel software che milioni di persone già utilizzano: Word, Excel, Outlook, Teams e altro ancora.

Invece di copiare contenuto tra app, puoi chiedere a Copilot di riepilogare/riassumere un thread email, generare diapositive da un documento o analizzare i dati di un foglio di calcolo, il tutto senza uscire dal tuo spazio di lavoro.

Esempio, un manager che sta preparando una riunione in Teams può chiedere a Copilot di estrarre i punti salienti delle attività di chat degli ultimi 30 giorni e redigere e perfezionare un rapporto in Word.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Fai direttamente il lavoro nelle app Microsoft 365 come Word, Excel, PowerPoint e Outlook

Riepilogare/riassumere le riunioni e i thread di chat in Microsoft Teams

Genera bozze, report, presentazioni ed email all'istante

Usa Copilot Search per trovare e creare la connessione dei dati in Microsoft 365 e oltre

Crea agenti aziendali personalizzati con Copilot Studio per le risorse umane, la finanza o l'IT

Limiti di Microsoft Copilot

Costo più elevato rispetto ad alcuni strumenti di IA autonomi

Le prestazioni potrebbero rallentare in caso di prompt più lunghi o complessi

Funziona meglio all'interno dell'ecosistema Microsoft, con limiti alla flessibilità per altri strumenti

Prezzi di Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Microsoft Copilot

Questa recensione di G2 ha presentato:

Copilot mi fa risparmiare ore di tempo e mi ha permesso di essere un provider per i miei client, più di quanto fossi in grado di fare in precedenza, aiutandomi con attività e analisi sofisticate.

Copilot mi fa risparmiare ore di tempo e mi ha permesso di essere provider per i miei client, più di quanto fossi in grado di fare in precedenza, aiutandomi con attività e analisi sofisticate.

👀 Prova anche: Le migliori alternative a Microsoft Copilot per semplificare la tua vita e i tuoi flussi di lavoro

6. CrewAI (ideale per creare flussi di lavoro multi-agente effettivamente eseguibili)

tramite CrewAI

Quasi la metà dei clienti ritiene ora che gli agenti IA siano in grado di mostrare empatia nel gestire le loro richieste.

Questo cambiamento nella fiducia modifica ciò che le aziende si aspettano dall'automazione. Non è più sufficiente che un agente completi semplicemente un'attività.

CrewAI porta il processo un passo avanti aiutandoti a creare team di agenti che collaborano, si distribuiscono le responsabilità e tengono tutti informati quando necessario. Invece di un singolo assistente che lavora in isolamento, avrai a disposizione un team coordinato che rispecchia il modo in cui i team reali risolvono i problemi.

I meccanismi di coordinamento integrati gestiscono la delega delle attività, il monitoraggio dei progressi e il controllo della qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI

Crea rapidamente flussi di lavoro multi-agente utilizzando uno studio no-code o un framework Python

Assegna agli agenti ruoli diversi, come ricercatore, analista o addetto al supporto, e consenti loro di collaborare

Integrazione con piattaforme cloud o implementazione locale per un maggiore controllo

Monitora l'efficienza, il ROI e le prestazioni con strumenti di osservabilità integrati

Scala tra i reparti con modelli ed estensioni riutilizzabili

Limiti di CrewAI

Richiede alcune conoscenze di Python per casi d'uso avanzati

La documentazione e gli esempi possono sembrare con un limite rispetto ad altri framework

Potrebbe essere più complesso del necessario per flussi di lavoro semplici

Prezzi di CrewAI

Orchestrazione: Open source

Base: 99 $ al mese

Standard: 500 $ al mese

Pro: 1000 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrewAI

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono di CrewAI

Questa recensione di G2 condivide:

Adoro la facilità con cui è possibile definire agenti specializzati con ruoli e responsabilità unici, per poi farli collaborare in un flusso di lavoro strutturato. La flessibilità di collegare diversi LLM, personalizzare gli strumenti per ogni agente e definire attività dinamiche attraverso la struttura del team conferisce a questo strumento grande potenza e adattabilità. È ottimo per creare sistemi multi-agente senza dover partire da zero.

Adoro la facilità con cui è possibile definire agenti specializzati con ruoli e responsabilità unici, per poi farli collaborare in un flusso di lavoro strutturato. La flessibilità di collegare diversi LLM, personalizzare gli strumenti per ogni agente e definire attività dinamiche attraverso la struttura del team conferisce a questo strumento grande potenza e adattabilità. È ottimo per creare sistemi multi-agente senza dover partire da zero.

📖 Leggi anche: Esempi di potenti agenti IA che stanno trasformando i settori industriali

7. AgentGPT (ideale per la creazione di agenti autonomi basati su attività)

tramite AgentGPT

AgentGPT di Reworkd rende facile trasformare una singola idea in un agente IA che la mette in pratica.

Invece di suddividere manualmente ogni istruzione, è sufficiente impostare un obiettivo e la piattaforma si occuperà del resto, suddividendola in passaggi più piccoli e completandola uno per uno.

Che si tratti di pianificare un viaggio, redigere una relazione o generare idee per una campagna, AgentGPT ti offre un assaggio di come gli agenti autonomi possano alleggerire il carico di lavoro quotidiano.

Puoi consentire all'agente di accedere ai tuoi dati o effettuare ricerche su Google e utilizzare modelli già pronti per casi d'uso comuni per iniziare rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di AgentGPT

Suddividi gli obiettivi complessi in attività più piccole e gestibili

Ottieni automazione per i flussi di lavoro ripetitivi di ricerca e reportistica

Genera idee e contenuto con semplici prompt

Integrazione con API e strumenti di terze parti per casi d'uso più ampi

Offri un'interfaccia intuitiva sia per i principianti che per gli utenti avanzati

Limiti di AgentGPT

La versione gratis ha un limite sugli agenti e sui cicli di attività

La personalizzazione personalizzata può richiedere competenze tecniche specifiche

Le prestazioni a volte rallentano in caso di utilizzo intensivo

Prezzi di AgentGPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AgentGPT

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono di AgentGPT

Questa recensione di G2 ha notato:

AgentGPT è una delle migliori piattaforme dove è possibile ottenere risultati cruciali e accurati, che possono essere ulteriormente utilizzati all'interno di un'azienda per proporre idee straordinarie e fuori dagli schemi.

AgentGPT è una delle migliori piattaforme dove è possibile ottenere risultati cruciali e accurati, che possono essere ulteriormente utilizzati all'interno di un'azienda per proporre idee straordinarie e fuori dagli schemi.

👀Curiosità: Deloitte, EY, PwC e KPMG stanno esplorando sistemi di IA che non si limitano ad assistere, ma agiscono. Le piattaforme Zora AI di Deloitte e EY. ai di EY gestiscono autonomamente attività come la gestione delle finanze e la conformità, con l'obiettivo di trasformare la consulenza da ore vendute a valore fornito.

tramite Zapier

Zapier AI è il luogo dove il lavoro quotidiano si riunisce con l'IA pratica.

Invece di partire da una pagina bianca, descrivi ciò che desideri e Zapier integra un aiuto intelligente negli strumenti che già utilizzi. Si collega a migliaia di app, ascolta i momenti importanti e porta a termine l'attività.

Se il tuo mondo funziona con moduli, calendari, CRM, fogli di calcolo e chat, Zapier IA è la soluzione che fa per te. Può accogliere ogni nuovo potenziale cliente, pulire i dati, arricchirli e inviarli alla pipeline giusta.

La parte migliore è quanto sia accessibile. Puoi abbozzare un'idea in un linguaggio semplice e ottenere un flusso di lavoro in pochi minuti.

Le funzionalità/funzione di orchestrazione di Zapier ti consentono anche di creare chatbot e agenti IA personalizzati e di collegarli alle conoscenze aziendali per svolgere le attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier IA

Integra l'IA in oltre 8.000 app senza sforzo utilizzando Zapier MCP

Crea automazioni digitando un prompt con l' AI builder

Ricevi suggerimenti utili mentre crei con Copilot

Utilizza gli agenti per attività che richiedono un contesto più ampio, come briefing e riepiloghi/riassunti

Crea chatbot, moduli, pagine, e app semplici con chatbot, interfacce e tabelle

Limiti dell'IA di Zapier

I rami complessi spesso richiedono modifiche manuali

Gli agenti stanno migliorando, ma sembrano ancora troppo basilari per un lavoro veramente adattivo

I costi possono aumentare quando si aggiungono chatbot, tabelle, interfacce o agenti

È consigliabile disporre di una connessione Internet stabile ed effettuare alcuni test prima di utilizzarlo in produzione

Prezzi di Zapier IA

Free

Pro : 29,99 $ al mese per utente

Team : 103,50 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

add-on Chatbot/Interfacce/Tabelle:* gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese (ciascuno)

Agenti AI: gratis; piani a pagamento a partire da 50 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Zapier IA

G2 : 4,5/5 (1.392 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (3.023 recensioni)

Cosa dicono di Zapier IA

Questa recensione di Capterra ha condiviso:

Nel complesso, la mia esperienza con Zapier è stata molto positiva. Mi ha permesso di automatizzare le attività ripetitive, liberando tempo per attività più strategiche. Gli "Zaps" sono affidabili e Zapier fornisce una documentazione chiara per risolvere gli errori o creare flussi di lavoro più complessi.

Nel complesso, la mia esperienza con Zapier è stata molto positiva. Mi ha permesso di automatizzare le attività ripetitive, liberando tempo per attività più strategiche. Gli "Zaps" sono affidabili e Zapier fornisce una documentazione chiara per risolvere gli errori o creare flussi di lavoro più complessi.

9. Adept AI (ideale per le aziende che automatizzano flussi di lavoro complessi tra diverse applicazioni)

tramite Adept IA

Ho sempre considerato l'IA come la tecnologia più rivoluzionaria su cui l'umanità stia lavorando... più rivoluzionaria del fuoco, dell'elettricità o di qualsiasi altra cosa abbiamo terminato in passato.

Ho sempre considerato l'IA come la tecnologia più rivoluzionaria su cui l'umanità stia lavorando... più rivoluzionaria del fuoco, dell'elettricità o di qualsiasi altra cosa abbiamo terminato in passato.

Questa prospettiva coglie sia le promesse che le sfide dell'intelligenza artificiale. Sebbene molti strumenti odierni siano efficaci nell'automazione di attività semplici, pochissimi sono in grado di gestire in modo affidabile i flussi di lavoro complessi e trasversali alle applicazioni da cui dipendono le aziende reali.

Adept IA è progettato per colmare questa lacuna. Combinando dati di addestramento proprietari, modelli multimodali e un livello di attuazione unico, è in grado di tradurre semplici istruzioni in azioni concrete su siti web, PDF e software di azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adept IA

Traduci le istruzioni in linguaggio naturale direttamente in flussi di lavoro end-to-end su app web e strumenti d'azienda

Individua la posizione e interagisci con gli elementi sullo schermo come pulsanti, link e campi con estrema precisione

Rispondi a domande provenienti da fonti complesse, inclusi PDF, grafici e tabelle, grazie alla sua funzionalità Web VQA

Esegui flussi di lavoro su larga scala con resilienza ai cambiamenti di sistema e manutenzione minima

Limiti di Adept IA

Destinato principalmente agli utenti dell'azienda, è meno accessibile per un uso occasionale o su piccola scala

La documentazione e le risorse di apprendimento possono sembrare con un limite per i nuovi utenti senza un background tecnico

I prezzi possono aumentare rapidamente per le aziende aziendali con elevati requisiti di chiamate API

Si basa in larga misura su dati di addestramento di qualità, che potrebbero essere distorti o incompleti

Prezzi di Adept IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adept IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Adept IA

Questo utente di SoftwareReviews ha condiviso (condivisione):

Ciò che rende Adept AI diverso è che sembra più un vero assistente che un semplice strumento. È in grado di comprendere istruzioni complesse e di eseguirle su diverse app, non solo di fornire risposte. Funziona bene sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici, rendendolo più flessibile rispetto a molti altri strumenti di IA

*Ciò che rende Adept AI diverso è che sembra più un vero assistente che un semplice strumento. È in grado di comprendere istruzioni complesse e di eseguirle su diverse app, non solo di fornire risposte. Funziona bene sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici, rendendolo più flessibile rispetto a molti altri strumenti di IA

10. UiPath (ideale per le grandi aziende che desiderano scalare l'automazione intelligente)

tramite UiPath

UiPath, da tempo riconosciuto come uno dei leader nell'automazione dei processi robotici, ora offre anche soluzioni di IA agentica per le aziende.

A differenza della tradizionale RPA, che segue regole rigide, UiPath combina agenti IA, robot e persone in un unico livello di orchestrazione. Puoi creare agenti personalizzati e consentire loro di prendere decisioni probabilistiche in base agli obiettivi e al contesto.

Ciò significa, esempio, che un addetto alla gestione dei reclami presso un'azienda sanitaria può affidarsi a UiPath per leggere le fatture, classificarle con l'IA, inoltrare le eccezioni al personale umano e chiudere il flusso di lavoro.

UiPath offre una soluzione matura, con sicurezza e altamente scalabile per le aziende che desiderano ridurre i costi e velocizzare i processi.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Orchestra agenti IA, robot e persone in una piattaforma unificata

Crea agenti personalizzati con strumenti low-code come Agent Builder

Monitora e scala gli agenti con UiPath Maestro per la governance e la visibilità

Automatizza i flussi di lavoro che richiedono un uso intensivo di documenti con la comprensione dei documenti basata sull'IA

Connettiti senza problemi con SAP, Salesforce, Microsoft 365 e oltre 40 app di azienda

Limiti di UiPath

Curva di apprendimento ripida per funzionalità avanzate come l'orchestrazione multi-agente

Un elevato utilizzo di risorse richiede macchine potenti

I prezzi e le licenze possono sembrare complessi per casi d'uso su piccola scala

Prezzi di UiPath

Base : 25 $ al mese per utente

Standard : prezzi personalizzati

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2 : 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di UiPath

Questa recensione su G2 afferma:

La nuova piattaforma UiPath per l'automazione Agentic rappresenta un importante passo avanti nell'automazione aziendale. Ciò che spicca maggiormente è la sua capacità di unificare agenti IA, robot e collaborazione umana in un unico livello di orchestrazione intelligente.

La nuova piattaforma UiPath per l'automazione Agentic rappresenta un importante passo avanti nell'automazione aziendale. Ciò che spicca maggiormente è la sua capacità di unificare agenti IA, robot e collaborazione umana in un unico livello di orchestrazione intelligente.

11. Orby (ideale per automazioni ad alto rischio e pronte per la revisione che devono essere corrette al primo tentativo)

via Orby

Orby segue un percorso diverso dagli agenti LLM"prompt-and-pray". Si basa sull'IA neuro-simbolica e su un Large Action Model (LAM) per pianificare azioni passo dopo passo tra app e interfacce utente, quindi mostra il suo lavoro con un ragionamento tracciabile.

In pratica, ciò significa che puoi automazionare processi multisistema (chiusura finanziaria, revisione delle spese, gestione dei fornitori) con un'esecuzione trasparente e verificabile anziché con euristica opaca.

I cicli di feedback iterativi all'interno del sistema contribuiscono a migliorarne l'accuratezza e le prestazioni nel tempo.

Dopo l'acquisizione da parte di Uniphore, il punto di forza di Orby è l'affidabilità di livello aziendale, la sicurezza e il time-to-valore misurato in giorni, non in trimestri.

Oppure le migliori funzionalità/funzione di Orby

Fornisci un ragionamento passo dopo passo attraverso l'IA neuro-simbolica per una trasparenza totale

Ottieni automazione per processi complessi che coinvolgono più app utilizzando il modello proprietario Large Action Model (LAM), ActIO

Estrai ed elabora i dati dai documenti all'istante con Agentic Document Understanding

Sfrutta la capacità di auto-riparazione di ActIO per un'ottimizzazione continua

Scopri i flussi di lavoro in modo silenzioso con il rilevamento dei processi in background per un'automazione della project management gratis

Garantisci la sicurezza dell'azienda con accessi basati sui ruoli, crittografia e rigorosi controlli di conformità

Oltre i limiti

Offre un ecosistema più ridotto di modelli predefiniti rispetto a UiPath o Zapier

Richiedi una gestione del cambiamento organizzativo per adottare flussi di lavoro di "autonomia guidata"

I prezzi sono orientati alle aziende e non sono adatti al self-service

Prezzi Orby

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Orby

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

12. Beam (ideale per creare forza lavoro IA specifica per il settore)

via Beam

Beam adotta un approccio audace posizionando gli agenti IA per project management, non solo come aiutanti ma come forza lavoro pronta per l'azienda.

A differenza di molti strumenti che si concentrano su automazioni generiche, Beam offre un vasto catalogo di agenti predefiniti su misura per settori quali risorse umane, finanza, vendita al dettaglio, sanità e legale.

La sua piattaforma AgentOS collega tutto insieme, consentendo alle aziende di gestire sistemi multi-agente in modo affidabile con precisione, conformità e velocità.

Le organizzazioni possono optare per l'implementazione cloud o scegliere di rimanere on-premise e conservare i propri dati internamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beam

Implementa agenti IA predefiniti per flussi di lavoro in ambito risorse umane, finanza, sanità, legale e vendita al dettaglio

Automatizza processi complessi e multisistema con AgentOS e il design modulare

Forniamo supporto all'apprendimento continuo e all'adattamento attraverso flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale

Abilita la collaborazione multi-agente per un'automazione d'azienda più coesa

Adatta gli agenti alle procedure operative standard della tua azienda

Limiti del raggio

Richiedi la personalizzazione per i flussi di lavoro di nicchia che vanno oltre il catalogo predefinito

La trasparenza dei prezzi ha un limite, con funzionalità/funzione di livello azienda accessibili solo tramite demo

Potrebbe essere necessario un periodo di apprendimento per i team più piccoli che adottano sistemi multi-agente

Prezzi Beam

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Beam

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Beam

Questa recensione di Gartner ha condiviso:

L'utilizzo di Beam AI è stato un'esperienza fluida ed efficiente, con una navigazione semplice, prestazioni affidabili e un chiaro valore aggiunto nelle attività quotidiane.

L'utilizzo di Beam AI è stato un'esperienza fluida ed efficiente, con una navigazione semplice, prestazioni affidabili e un chiaro valore aggiunto nelle attività quotidiane.

👀Curiosità: Walmart sta lanciando quattro "super agenti" basati sull'IA agentica per rivoluzionare il modo in cui le persone fanno acquisti e svolgono il loro lavoro con l'azienda. Uno di questi, chiamato Sparky, è già in grado di suggerire prodotti per l'allenamento o riepilogare/riassumere le recensioni. Presto utilizzerà anche la visione artificiale per scansionare il contenuto del tuo frigorifero e suggerirti ricette al momento.

13. AskUI (ideale per l'automazione cross-device con visione IA)

tramite AskUI

Quasi il 92% delle aziende dichiara che aumenterà i propri investimenti nell'intelligenza artificiale nei prossimi tre anni. Tuttavia, mentre molti strumenti si concentrano sui flussi di lavoro basati sul web, spesso trascurano il fatto che le aziende operano utilizzando una combinazione di desktop, app mobili e sistemi legacy.

AskUI colma questa lacuna con Vision Agents in grado di vedere e agire su qualsiasi dispositivo, rendendo l'automazione naturale come chiedere aiuto a un collega. Puoi progettare e creare automazioni senza conoscere il codice o le API.

Questo lo rende particolarmente utile per testare app, elaborare documenti e automatizzare attività in ambienti misti.

Le migliori funzionalità/funzioni di AskUI

Ottieni l'automazione dei flussi di lavoro su dispositivi Windows, macOS, Linux, iOS e Android

Esegui test visivi con Vision Agents per l'aspetto e il rendering dell'interfaccia utente

Elabora i documenti ed estrai i dati utilizzando il riconoscimento basato sull'IA

Integrazione perfetta con strumenti come Jira, GitHub, Jenkins e SharePoint

Offri supporto a sia le librerie Vision Agent open source che i modelli di livello azienda

Limiti di AskUI

I prezzi sono meno trasparenti e richiedono un contatto diretto con il reparto commerciale per i piani più grandi

I casi d'uso avanzati potrebbero richiedere una configurazione tecnica che va oltre l'automazione di base

Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con gli approcci di automazione visiva

Prezzi AskUI

Open source: Gratis

Sviluppatore : 57,07 $ (49 €)/mese per utente

Professional : 173,55 $ (149 €)/mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Quando KPMG Australia ha introdotto TaxBot, un agente IA in grado di redigere relazioni di consulenza fiscale di 25 pagine in un solo giorno, ha rivelato il potenziale trasformativo dell'IA agentica.

Invece di dedicare settimane a preparativi ripetitivi, i professionisti potrebbero concentrarsi su valutazioni e strategie di valore, mentre l'IA si occupa del lavoro più pesante.

È dimostrato che l'IA agentica non è solo teoria. Sta cambiando il modo in cui i settori industriali funzionano proprio mentre parliamo. Diamo un'occhiata ad alcune delle sue applicazioni più brillanti:

l'automazione dei flussi di lavoro finanziari* come i controlli di conformità, gli audit, il rilevamento delle frodi e persino la ricerca sugli investimenti su una scala che gli esseri umani non possono eguagliare

Gestione delle catene di approvvigionamento tramite la previsione della domanda, il reindirizzamento delle spedizioni in caso di interruzioni e l'ottimizzazione delle scorte per ridurre ritardi e costi

supporto clienti 24 ore su 24* con agenti IA che rispondono alle domande, risolvono i problemi e segnalano i casi complessi quando necessario

Supporto alle funzioni HR attraverso la selezione dei curriculum, la pianificazione dei colloqui, le attività di onboarding e l'analisi del feedback dei dipendenti

Proteggi l'infrastruttura digitale identificando le vulnerabilità, rilevando le anomalie in tempo reale e simulando attacchi informatici per rafforzare le difese

Consentire progressi rivoluzionari nel settore sanitario interpretando immagini mediche, analizzando le storie cliniche dei pazienti e raccomandando percorsi terapeutici personalizzati

Alimenta sistemi autonomi come auto a guida autonoma, robot da magazzino e agenti di produzione che si adattano alle condizioni del mondo reale

Sfide e limiti dell'IA Agentic

Nonostante tutte le promesse dell'IA agentica, la realtà è che sta ancora attraversando una fase di crescita. Questi strumenti stanno imparando ad adattarsi al modo in cui le persone e le organizzazioni svolgono il loro lavoro, e questo percorso presenta ostacoli degni di nota.

Per non farti cogliere alla sprovvista, ecco a cosa prestare attenzione:

Le decisioni possono sembrare una scatola nera, lasciando gli utenti incerti su come si sia giunti a un determinato risultato

I flussi di lavoro in più passaggi a volte incontrano degli intoppi, dove un piccolo errore può compromettere l'intero processo

L'integrazione con sistemi più vecchi o rigidi può rallentare l'adozione e determinare un limite al potenziale

I dati sensibili richiedono un trattamento accurato e concedere agli agenti IA un accesso eccessivo può sollevare problemi di fiducia e privacy

I risultati sono validi solo quanto i dati su cui si basano, e input obsoleti o distorti possono portare a risultati inaffidabili

Tendenze e sviluppi futuri nell'IA Agentic

L'IA Agentic promette grandi cambiamenti nei prossimi anni. Non solo cambierà il modo in cui funzionano le aziende, ma anche il modo in cui le persone vivono i servizi quotidiani. Ecco alcune direzioni che sembrano particolarmente vicine all'orizzonte:

1. Assistenza clienti più intelligente

L'assistenza risulterà più naturale e meno simile a una conversazione basata su un copione. L'IA individuerà e risolverà i problemi prima ancora che tu ne faccia una menzione.

Alcune aziende stanno già sperimentando questa tecnologia con esito positivo e Gartner prevede che presto l'IA risolverà in modo autonomo l'80% dei problemi di assistenza più comuni, riducendo significativamente i costi operativi.

2. Teams di agenti che lavorano insieme

Invece di un unico strumento che fa tutto, vedremo più agenti che comunicano e promuovono la condivisione del carico di lavoro. Uno potrebbe monitorare le rotte di spedizione, un altro potrebbe adeguare le previsioni finanziarie e un altro ancora potrebbe aggiornare i messaggi dei clienti in tempo reale.

Consideralo come un team digitale che lavora silenziosamente dietro le quinte, consentendo al team umano di concentrarsi sulle decisioni più importanti.

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratis di flusso di lavoro in Excel e ClickUp

3. Ruoli più importanti in campi sensibili

In settori come quello sanitario e finanziario, dove la precisione e l'affidabilità sono fondamentali, l'IA svolgerà un ruolo più cauto ma comunque essenziale.

Questi sistemi forniranno un ulteriore livello di supporto, aiutando i medici a segnalare più rapidamente i casi urgenti e individuando attività finanziarie insolite prima che causino danni.

Clicca su ClickUp e guarda i tuoi agenti fare il lavoro da fare

In questa guida abbiamo trattato molti argomenti, esaminando come gli strumenti di IA agentica stanno cambiando il modo in cui le persone lavorano, risolvono i problemi e offrono supporto a vicenda. Ogni strumento offre qualcosa di unico, ma spesso si perde di vista il quadro generale di come tutte queste parti in movimento si integrano tra loro.

È qui che ClickUp si distingue. Con ClickUp Brain e gli agenti AI, le attività vengono gestite prima che si accumulino, i progetti procedono senza intoppi senza controlli infiniti e l'assistenza è più rapida e cordiale.

Ma non è tutto. Con tutto, dai documenti e dalle attività del tuo progetto alle SOP e alle chat del team in un unico spazio di lavoro connesso, ClickUp risolve il problema della proliferazione dell'IA e della mancanza di contesto. L'IA può accedere al tuo lavoro e a tutte le tue app di connessione per gestire le attività in modo più efficace per te.

Se sei curioso di sapere da dove iniziare con l'IA Agentic, ClickUp è un primo passaggio sicuro. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

L'automazione tradizionale segue solitamente una serie di regole fisse. L'IA Agentic, invece, è in grado di prendere decisioni al volo, adattarsi ai cambiamenti e portare a termine le attività dall'inizio alla fine senza bisogno di istruzioni costanti. Non sembra di premere dei pulsanti, ma piuttosto di lavorare con un collega attento.

Sì, assolutamente. Non è necessario essere una grande azienda per trarne vantaggio. Molti strumenti sono progettati per essere scalabili, quindi anche i team di piccole dimensioni possono utilizzarli per ridurre il lavoro ripetitivo e liberare tempo per le cose che contano davvero, come servire i clienti o far crescere il business.

Non esiste un'opzione "migliore" per tutti, poiché dipende dalle tue esigenze. Alcuni strumenti offrono versioni gratuite che coprono funzioni di base come l'automazione delle attività o il supporto clienti semplice. Se hai appena iniziato, provare un piano gratuito è un ottimo modo per capire cosa funziona meglio per te prima di investire ulteriormente.

La maggior parte delle piattaforme leader prende molto sul serio la sicurezza, con protezioni quali crittografia, controlli di accesso e audit trail dettagliati. Detto questo, è importante scegliere strumenti trasparenti su come gestiscono i dati e che soddisfano gli standard di conformità del tuo settore.

I settori della finanza, della sanità e dell'assistenza clienti stanno registrando alcuni dei maggiori vantaggi in questo momento. Ma la verità è che qualsiasi campo che preveda processi ripetitivi, grandi quantità di dati o interazioni con i clienti può trarne beneficio. Dalle catene di approvvigionamento alle risorse umane, l'IA agentica sta iniziando a rendere il lavoro più fluido ovunque.