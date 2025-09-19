i 13 migliori strumenti di IA Agentic per automatizzare flussi di lavoro complessi nel 2025

Abbiamo tutti a disposizione le stesse 24 ore al giorno, ma è il modo in cui le impieghiamo a determinare la nostra produttività. Gli studi dimostrano che l'83,13% dei professionisti trascorre fino a un terzo della propria settimana in riunioni.
Con infinite telefonate, riunioni, email e documentazione che occupano la tua giornata, potresti avere la sensazione di dedicare più tempo al "lavoro sul lavoro". È qui che si verifica il passaggio degli strumenti di IA di Agentic.
Sfruttando agenti intelligenti in grado di automatizzare flussi di lavoro complessi e analizzare grandi quantità di dati, i professionisti possono recuperare ore perse e concentrarsi su attività di maggior valore. Questi strumenti di IA stanno già trasformando il modo in cui le aziende che cercano una maggiore efficienza affrontano il loro lavoro quotidiano.
In questo articolo, esamineremo alcuni dei migliori strumenti di IA agentica che puoi utilizzare per alleggerire il carico di lavoro e rendere il flusso della tua giornata più fluido.
I 13 migliori strumenti di IA Agentic in sintesi
Ecco un rapido confronto tra i migliori software di IA Agentic per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze in base alle funzionalità chiave, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.
|Strumento
|Ideale per
|Caratteristiche chiave
|Prezzi*
|ClickUp
|Gestione del lavoro all-in-one con piano dei progetti IA per team di tutte le dimensioni
|ClickUp Brain AI, automazioni delle attività, agenti AI predefiniti e personalizzati, modelli di pianificazione, visualizzazione del carico di lavoro e della tempistica, oltre 1.000 integrazioni
|Piano Free; personalizzazioni per le aziende
|Agenti LangChain
|Agenti IA personalizzati per sviluppatori e team tecnici
|Orchestrazione multi-agente, supporto della memoria, concatenazione di strumenti e API, librerie Python e JS, strumenti di osservabilità
|Gratis; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente
|AutoGPT
|Agenti IA open source e continui per piccoli team
|Agenti continui trigger, framework open source, Docker/self-hosting, libreria di flusso di lavoro, monitoraggio e analisi
|Prezzi personalizzati
|AutoGen
|Collaborazione multi-agente per la ricerca e la risoluzione di problemi per singoli individui e piccoli team
|Agenti Planner/Doer/Reviewer, messaggistica asincrona, integrazione di strumenti esterni, debug e osservabilità, supporto Python/. NET
|Prezzi personalizzati
|Microsoft Copilot
|Produttività quotidiana all'interno di Microsoft 365 per le aziende
|Riepiloghi delle riunioni dei team, creazione di contenuto in Word e PowerPoint, approfondimenti Excel, Copilot Studio per agenti personalizzati
|Gratis; piani a pagamento a partire da 30 $ al mese per utente
|CrewAI
|Flusso di lavoro multi-agente per aziende aziendali
|Studio senza codice, framework Python, ruoli degli agenti (ricercatore/analista/supporto), implementazione cloud e locale, monitoraggio del ROI
|Open source
|AgentGPT
|Agenti autonomi orientati alle attività per piccoli team
|Scomposizione degli obiettivi in attività, ricerca e reportistica automatizzate, API integrate, generazione di idee, interfaccia utente intuitiva anche per i principianti
|Gratis; piani a pagamento a partire da 40 $ al mese per utente
|Zapier IA
|Integrazione della /IA negli strumenti esistenti per team di medie e grandi dimensioni
|Generatore di IA con oltre 8.000 app, chatbot/interfacce/tabelle, Copilot per suggerimenti, Zap predefiniti, automazioni di file e CRM
|Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese per utente
|Adept IA
|Automazione complessa dei flussi di lavoro per le aziende
|Dal linguaggio naturale all'azione, modelli multimodali, Web VQA per documenti/PDF, livello di attuazione proprietario, piano ed esecuzione
|Prezzi personalizzati
|UiPath
|Automazione aziendale su larga scala per
|Orchestrazione unificata per agenti IA, esseri umani e robot, comprensione dei documenti, Agent Builder low-code, oltre 40 integrazioni con l'azienda
|Gratis; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente
|Orby
|Automazione aziendale pronta per gli audit e ad alto rischio
|IA neuro-simbolica, Large Action Model (LAM), scoperta dei processi, comprensione dei documenti, conformità di livello azienda
|Prezzi personalizzati
|Beam
|Forze lavoro IA specifiche per grandi team in settori regolamentati
|Agenti predefiniti per risorse umane, finanza, sanità, vendita al dettaglio e settore legale, piattaforma AgentOS, design modulare, flussi di lavoro di apprendimento continuo
|Prezzi personalizzati
|AskUI
|Automazione cross-device con Vision AI per team di piccole e medie dimensioni
|Automazione del flusso di lavoro su Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents per il test dell'interfaccia utente, elaborazione dei documenti, integrazioni di terze parti
|Gratis; piani a pagamento a partire da 57 $ al mese per utente
Cosa sono gli strumenti di IA Agentic?
La caratteristica della maggior parte degli strumenti di IA è che rispondono ai comandi. È qui che gli strumenti di IA di Agentic fanno la differenza.
Si tratta di sistemi di intelligenza artificiale progettati per funzionare con maggiore indipendenza rispetto all'IA tradizionale. Ciò significa che possono fissare obiettivi, elaborare un piano per i passaggi e portare a termine il lavoro con un intervento umano minimo.
Ad esempio, invece di un manager che impiega ore a coordinare le attività tra diversi team, un sistema di IA agentica potrebbe assegnare responsabilità, inviare promemoria e aggiornare i progressi in tempo reale.
Nel supporto clienti, potrebbe risolvere i problemi più comuni segnalando solo i casi veramente complessi affinché un essere umano possa fare il passaggio.
Combinando ragionamento, processo decisionale e capacità di utilizzare strumenti esterni, ecco cosa fanno questi strumenti per te:
- Risparmia tempo gestendo le attività di routine e i processi in più passaggi
- Riduci la necessità di una supervisione costante in modo che i team possano concentrarsi su lavoro di valore
- Adattati alle nuove situazioni con un processo decisionale migliore e una comprensione contestuale più approfondita
- Impara dai risultati passati per continuare a migliorare nel tempo
Cosa dovresti cercare nei strumenti di IA Agentic?
Gli strumenti di IA agentica stanno superando i semplici copiloti per diventare agenti IA in grado di pianificare, agire e adattarsi al tuo stack. Scegliere bene significa trovare piattaforme di IA agentica che si adattino al tuo lavoro reale, non solo un elenco di funzionalità/funzione.
Ecco un modo semplice per valutare cosa ti aiuterà ad automatizzare flussi di lavoro complessi e migliorare l'esecuzione delle attività quotidiane:
- Adatto al tuo caso d'uso con il giusto mix di autonomia e revisione umana
- Integrazione perfetta con i sistemi aziendali esistenti e gli strumenti esterni che già utilizzi
- Sicurezza e governance avanzate con ruoli, audit trail e controlli delle politiche
- Orchestrazione affidabile per la collaborazione multi-agente, la memoria e il contesto in flussi di lavoro complessi
- Scalabilità e supporto comprovate, per garantire flussi di lavoro veloci anche sotto carico e facili da monitorare
💡Suggerimento professionale: inizia in piccolo con un flusso di lavoro di alto valore nell'assistenza, nelle operazioni o nel marketing, quindi espandi una volta che i risultati sono chiari. Connessione gli obiettivi in linguaggio naturale a strumenti come Slack, Jira, Salesforce o il tuo data warehouse e prova framework aperti come Microsoft Semantic Kernel per integrare in modo pulito senza codice personalizzato pesante. Mantieni le barriere di protezione semplici e con visibilità in modo che gli agenti autonomi rimangano utili e affidabili.
I 13 migliori strumenti di IA Agentic
Ora che abbiamo spiegato cos'è l'IA agentica e come scegliere la piattaforma giusta, diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori strumenti di IA agentica che stanno facendo davvero la differenza per i team.
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
1. ClickUp (ideale per i team che necessitano di una project management basata sull'intelligenza artificiale)
La maggior parte degli strumenti di IA promette di farti risparmiare tempo, ma molti finiscono per sembrare dei semplici componenti aggiuntivi. Sono in grado di rispondere a una domanda o redigere una nota, ma raramente comprendono il quadro generale del tuo lavoro.
ClickUp adotta un approccio diverso. La sua IA non è solo un'altra funzionalità/funzione nascosta all'interno di un'app di project management. ClickUp Brain comprende il contesto del tuo spazio di lavoro, automatizza i flussi di lavoro in più passaggi e fornisce suggerimenti per far progredire il tuo team.
coordinamento automatizzato dei progetti con ClickUp Brain*
Immagina un team di marketing che sta per lanciare una nuova campagna. Normalmente, il project manager impiegherebbe mezza giornata per creare attività, fissare scadenze e ricordare alle persone cosa deve essere fatto. Con ClickUp Brain, il brief viene caricato una sola volta e l'IA elabora il piano, assegna le responsabilità e aggiorna i progressi man mano che le cose vanno avanti.
Inoltre, impedisce che i progetti interfunzionali cadano in silos. Brain monitora l'attività su tutti i sistemi e garantisce che gli aggiornamenti in tempo reale abbiano un flusso ovunque. Quando un ticket Jira viene chiuso, l'attività di ClickUp collegata si aggiorna istantaneamente e le notifiche Slack vengono inviate alle parti interessate senza che nessuno debba fare un passaggio.
💡 Suggerimento: usa la funzione Talk to Testo di ClickUp Brain MAX per catturare le idee mentre sei in movimento. Parlare è fino a 4 volte più veloce che digitare (220 parole al minuto contro 45), il che si traduce in circa 1,1 giorni risparmiati ogni settimana. E poiché ClickUp Brain MAX ha una connessione con diversi modelli di IA premium come GPT-5, Claude e Gemini, invece di destreggiarti tra diverse app, puoi sostituire diversi strumenti contemporaneamente e ridurre i costi fino all'88%.
assistenza clienti end-to-end con gli agenti ClickUp AI*
Mentre ClickUp Brain eccelle nel piano dei progetti, gli agenti ClickUp AI offrono la stessa intelligenza nel supporto clienti.
Questi agenti sono progettati per fare molto di più che classificare o tag i ticket: sono in grado di risolvere i casi di routine dall'inizio alla fine. Il ripristino delle password, gli aggiornamenti delle sottoscrizioni o i controlli dello stato degli ordini vengono gestiti automaticamente, fino alla risposta al cliente e all'aggiornamento dei record CRM.
Per i problemi più delicati o insoliti, l'IA sa quando è il momento di farsi da parte. Questi ticket vengono inoltrati a un agente umano, ma con tutto il contesto riepilogato in modo chiaro. Ciò significa meno tempo dedicato a cercare tra le note e più tempo dedicato a fornire un supporto attento.
📌 Esempio: un'azienda SaaS ha utilizzato ClickUp Brain per elaborare centinaia di ticket semplici ogni giorno. Gli agenti IA hanno inviato automaticamente conferme, chiuso casi e aggiornato i registri. Ciò ha permesso al team umano di concentrarsi sui tipi di problemi in cui l'empatia e la creatività sono davvero importanti.
Il risultato è un'esperienza più veloce e fluida per i clienti e un team del supporto che si sente meno appesantito dalla ripetitività.
Con funzionalità come il bilanciamento del carico di lavoro, l'assegnazione intelligente delle attività e i promemoria proattivi integrati, gli agenti ClickUp AI garantiscono che i team possano concentrarsi su attività di valore mentre il sistema si occupa del resto.
Puoi scegliere di utilizzare gli agenti Autopilot predefiniti in ClickUp o crearne di personalizzati per casi d'uso specifici.
se ti stai chiedendo come ClickUp Brain automatizzi le attività per evitare ritardi e ridurre il carico di lavoro, ecco una guida rapida:*
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Trasforma le descrizioni dei progetti in piani di progetto completi con ClickUp Brain
- Sincronizzazione automatica di attività e aggiornamenti su ClickUp, Jira e Slack
- Risolvi i ticket di supporto ripetitivi con gli agenti IA
- Assegna le attività in modo intelligente in base al carico di lavoro e alla disponibilità
- Cattura note della riunione, trascrizioni e elementi da intraprendere con AI Notetaker di ClickUp
Limiti di ClickUp
- Può sembrare opprimente per i piccoli team che iniziano con esigenze di base
- Funzionalità/funzione IA avanzate come Brain MAX sono disponibili solo sui piani a pagamento
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di ClickUp
Questa recensione di G2 ha notato:
La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.
La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.
📖 Leggi anche: Come creare un agente IA per una migliore automazione
2. LangChain Agents (ideale per gli sviluppatori che creano agenti IA personalizzati)
LangChain offre strumenti per creare, orchestrare e implementare agenti IA autonomi in grado di gestire flussi di lavoro complessi e articolati in più passaggi. Ti consente di dare forma ai tuoi agenti IA per il lavoro reale, di farli comunicare con le app che già utilizzi e di guidare più agenti nella gestione di flussi di lavoro complessi senza troppe complicazioni.
Con LangChain, puoi iniziare in piccolo e poi crescere. Aggiungi memoria in modo che il tuo agente ricordi il contesto. Inserisci ricerca, dati o azioni semplici. Lascia che l'agente faccia un piano per alcuni passaggi, li provi e faccia reportistica.
Il suo IDE visivo per agenti, LangGraph Studio, aiuta a creare agenti più velocemente.
Le migliori funzionalità/funzioni di LangChain
- Crea agenti intelligenti personalizzati che richiamano strumenti e collaborano per completare attività in più passaggi
- Aggiungi memoria in modo che le conversazioni e la cronologia delle attività rimangano utili
- Combina provider di modelli, archivi dati e API in base alle tue esigenze
- Trasmetti i passaggi in tempo reale in modo da poter osservare l'esecuzione delle attività e intervenire quando necessario
- Orchestra flussi di lavoro complessi e a più passaggi utilizzando il LangChain Expression Language (LCEL)
Limiti di LangChain
- Richiede una conoscenza di base del codice per ottenere il valore
- Rilasci rapidi possono significare più aggiornamenti alla tua configurazione
- Più di quanto ti serve per semplici automazioni una tantum
Prezzi LangChain
- Sviluppatore: Inizia gratis, poi paga in base al consumo
- Plus: 39 $ al mese per utente
- *azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di LangChain
- G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di LangChain
Questa recensione di G2 ha evidenziato:
Ciò che mi piace di più di LangChain è la sua capacità di creare una connessione trasparente tra modelli linguistici di grandi dimensioni (come OpenAI o Cohere) e strumenti, dati e API del mondo reale. Non si tratta solo di generare un prompt per un modello, ma di concatenare insieme diversi passaggi.
Ciò che mi piace di più di LangChain è la sua capacità di creare una connessione trasparente tra modelli linguistici di grandi dimensioni (come OpenAI o Cohere) e strumenti, dati e API del mondo reale. Non si tratta solo di generare un prompt per un modello, ma di concatenare insieme diversi passaggi.
3. AutoGPT (ideale per agenti IA open source e continui)
Nel prossimo futuro, si prevede che quasi 7 interazioni su 10 tra clienti e fornitori saranno gestite da strumenti autonomi. Si tratta di un grande cambiamento, che dimostra quanto rapidamente le aziende stiano facendo affidamento sugli agenti IA per occuparsi delle attività quotidiane.
AutoGPT si inserisce perfettamente in questo futuro. A differenza di molte piattaforme che ti tengono bloccato in una scatola nera, AutoGPT è open-source e progettato per garantire flessibilità. Puoi ospitarlo autonomamente, creare i tuoi agenti o attingere a quelli già pronti.
Una volta configurati, questi agenti possono funzionare in modo continuo, trigger su eventi e gestire flussi di lavoro in più passaggi dall'inizio alla fine.
Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGPT
- Crea agenti IA continui che si attivano in base a determinati trigger e gestiscono attività in più passaggi
- Progetta l'automazione del flusso di lavoro senza configurazioni complesse utilizzando blocchi low-code
- Accelera i casi d'uso più comuni con Agent Builder e una libreria di agenti pronti all'uso
- Tieni traccia dell'esecuzione delle attività e migliora l'affidabilità con il monitoraggio e l'analisi integrati
- Sfrutta la flessibilità dell'open source per aggiungere strumenti, API e logica personalizzata per flussi di lavoro complessi
Limiti di AutoGPT
- L'hosting autonomo e la configurazione di Docker possono richiedere molto tempo per i team non tecnici
- Continui a pagare per l'utilizzo dell'API del modello e degli strumenti esterni
- La piattaforma cloud è in fase di lancio con limite, quindi alcune funzionalità/funzioni potrebbero richiedere soluzioni alternative
Prezzi di AutoGPT
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di AutoGPT
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
📮 ClickUp Insight: nel nostro sondaggio, solo il 10% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per attività di intelligenza artificiale, mentre una percentuale molto più ampia, pari al 62%, preferisce strumenti di conversazione come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere legato alla loro attenzione più ristretta a flussi di lavoro specifici o casi d'uso che non richiedono l'uso delle mani. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'IA all'interno dei canali di chat di ClickUp possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!
4. AutoGen (ideale per esperimenti e ricerche multi-agente flessibili)
Ormai sappiamo che la maggior parte degli strumenti di IA Agentic si comportano come assistenti individuali. Sono in grado di rispondere a una query o di automatizzare un passaggio, ma raramente danno il meglio di sé in situazioni in cui il lavoro di squadra e l'iterazione sono fondamentali.
AutoGen, sviluppato da Microsoft Research, adotta un approccio diverso. Si tratta di un framework open source progettato per la collaborazione multi-agente, in cui diversi agenti intelligenti possono effettuare una condivisione di informazioni, dividersi i ruoli e risolvere i problemi insieme.
Invece di affidarsi a un unico modello per gestire tutto in un unico prompt, AutoGen ti incoraggia a pensare in termini di conversazioni.
Esempio, puoi avere un agente Planner che suddivide gli obiettivi, un agente Doer che esegue i passaggi e persino un agente Reviewer che controlla la qualità.
Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGen
- Abilita la collaborazione multi-agente per la risoluzione dei problemi e la ricerca
- Supporto alla messaggistica asincrona per flussi di lavoro scalabili e con distribuzione
- Consenti l'integrazione con strumenti esterni, API e memoria per funzionalità IA più potenti
- Fornisci strumenti di osservabilità e debug per il monitoraggio dell'esecuzione delle attività
- Offri supporto multilingue con Python e .NET per applicazioni aziendali
Limite di AutoGen
- Più adatto alla prototipazione che all'uso aziendale a livello di produzione
- La documentazione e le risorse di apprendimento hanno ancora un limite
- Richiede competenze di codice per sfruttarne appieno i vantaggi
Prezzi AutoGen
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di AutoGen
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di AutoGen
Questa recensione su Reddit ha condiviso:
AutoGen è sicuramente utile per determinati flussi di lavoro, soprattutto se sei immerso nell'ecosistema Microsoft o stai creando conversazioni multi-agente in stile ricerca fuori dagli schemi.
AutoGen è sicuramente utile per determinati flussi di lavoro, soprattutto se sei immerso nell'ecosistema Microsoft o stai creando conversazioni multi-agente in stile ricerca fuori dagli schemi.
🧠 Lo sapevate? L'agenzia per il mappare nazionale del Regno Unito, Ordnance Survey, ha trovato un modo intelligente per mantenere aggiornate le sue mappe. Invece di inviare geometri ovunque, utilizza la visione artificiale e l'IA agentica che scansionano immagini aeree e stradali per individuare elementi come nuove strade o edifici. Ciò significa che le mappe possono essere aggiornate molto più rapidamente, a volte in pochi giorni, quindi quando cerchi una nuova pista ciclabile o un nuovo complesso residenziale, i dettagli sono già disponibili.
5. Microsoft Copilot (ideale per la produttività quotidiana all'interno di Microsoft 365)
La maggior parte degli assistenti IA non fa parte dei tuoi strumenti quotidiani, il che significa dover cambiare scheda. Microsoft Copilot è diverso perché è integrato nel software che milioni di persone già utilizzano: Word, Excel, Outlook, Teams e altro ancora.
Invece di copiare contenuto tra app, puoi chiedere a Copilot di riepilogare/riassumere un thread email, generare diapositive da un documento o analizzare i dati di un foglio di calcolo, il tutto senza uscire dal tuo spazio di lavoro.
Esempio, un manager che sta preparando una riunione in Teams può chiedere a Copilot di estrarre i punti salienti delle attività di chat degli ultimi 30 giorni e redigere e perfezionare un rapporto in Word.
Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot
- Fai direttamente il lavoro nelle app Microsoft 365 come Word, Excel, PowerPoint e Outlook
- Riepilogare/riassumere le riunioni e i thread di chat in Microsoft Teams
- Genera bozze, report, presentazioni ed email all'istante
- Usa Copilot Search per trovare e creare la connessione dei dati in Microsoft 365 e oltre
- Crea agenti aziendali personalizzati con Copilot Studio per le risorse umane, la finanza o l'IT
Limiti di Microsoft Copilot
- Costo più elevato rispetto ad alcuni strumenti di IA autonomi
- Le prestazioni potrebbero rallentare in caso di prompt più lunghi o complessi
- Funziona meglio all'interno dell'ecosistema Microsoft, con limiti alla flessibilità per altri strumenti
Prezzi di Microsoft Copilot
- Free
- Microsoft Copilot Pro: 30 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Microsoft Copilot
Questa recensione di G2 ha presentato:
Copilot mi fa risparmiare ore di tempo e mi ha permesso di essere un provider per i miei client, più di quanto fossi in grado di fare in precedenza, aiutandomi con attività e analisi sofisticate.
Copilot mi fa risparmiare ore di tempo e mi ha permesso di essere provider per i miei client, più di quanto fossi in grado di fare in precedenza, aiutandomi con attività e analisi sofisticate.
👀 Prova anche: Le migliori alternative a Microsoft Copilot per semplificare la tua vita e i tuoi flussi di lavoro
6. CrewAI (ideale per creare flussi di lavoro multi-agente effettivamente eseguibili)
Quasi la metà dei clienti ritiene ora che gli agenti IA siano in grado di mostrare empatia nel gestire le loro richieste.
Questo cambiamento nella fiducia modifica ciò che le aziende si aspettano dall'automazione. Non è più sufficiente che un agente completi semplicemente un'attività.
CrewAI porta il processo un passo avanti aiutandoti a creare team di agenti che collaborano, si distribuiscono le responsabilità e tengono tutti informati quando necessario. Invece di un singolo assistente che lavora in isolamento, avrai a disposizione un team coordinato che rispecchia il modo in cui i team reali risolvono i problemi.
I meccanismi di coordinamento integrati gestiscono la delega delle attività, il monitoraggio dei progressi e il controllo della qualità.
Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI
- Crea rapidamente flussi di lavoro multi-agente utilizzando uno studio no-code o un framework Python
- Assegna agli agenti ruoli diversi, come ricercatore, analista o addetto al supporto, e consenti loro di collaborare
- Integrazione con piattaforme cloud o implementazione locale per un maggiore controllo
- Monitora l'efficienza, il ROI e le prestazioni con strumenti di osservabilità integrati
- Scala tra i reparti con modelli ed estensioni riutilizzabili
Limiti di CrewAI
- Richiede alcune conoscenze di Python per casi d'uso avanzati
- La documentazione e gli esempi possono sembrare con un limite rispetto ad altri framework
- Potrebbe essere più complesso del necessario per flussi di lavoro semplici
Prezzi di CrewAI
- Orchestrazione: Open source
- Base: 99 $ al mese
- Standard: 500 $ al mese
- Pro: 1000 $ al mese
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di CrewAI
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono di CrewAI
Questa recensione di G2 condivide:
Adoro la facilità con cui è possibile definire agenti specializzati con ruoli e responsabilità unici, per poi farli collaborare in un flusso di lavoro strutturato. La flessibilità di collegare diversi LLM, personalizzare gli strumenti per ogni agente e definire attività dinamiche attraverso la struttura del team conferisce a questo strumento grande potenza e adattabilità. È ottimo per creare sistemi multi-agente senza dover partire da zero.
Adoro la facilità con cui è possibile definire agenti specializzati con ruoli e responsabilità unici, per poi farli collaborare in un flusso di lavoro strutturato. La flessibilità di collegare diversi LLM, personalizzare gli strumenti per ogni agente e definire attività dinamiche attraverso la struttura del team conferisce a questo strumento grande potenza e adattabilità. È ottimo per creare sistemi multi-agente senza dover partire da zero.
7. AgentGPT (ideale per la creazione di agenti autonomi basati su attività)
AgentGPT di Reworkd rende facile trasformare una singola idea in un agente IA che la mette in pratica.
Invece di suddividere manualmente ogni istruzione, è sufficiente impostare un obiettivo e la piattaforma si occuperà del resto, suddividendola in passaggi più piccoli e completandola uno per uno.
Che si tratti di pianificare un viaggio, redigere una relazione o generare idee per una campagna, AgentGPT ti offre un assaggio di come gli agenti autonomi possano alleggerire il carico di lavoro quotidiano.
Puoi consentire all'agente di accedere ai tuoi dati o effettuare ricerche su Google e utilizzare modelli già pronti per casi d'uso comuni per iniziare rapidamente.
Le migliori funzionalità/funzioni di AgentGPT
- Suddividi gli obiettivi complessi in attività più piccole e gestibili
- Ottieni automazione per i flussi di lavoro ripetitivi di ricerca e reportistica
- Genera idee e contenuto con semplici prompt
- Integrazione con API e strumenti di terze parti per casi d'uso più ampi
- Offri un'interfaccia intuitiva sia per i principianti che per gli utenti avanzati
Limiti di AgentGPT
- La versione gratis ha un limite sugli agenti e sui cicli di attività
- La personalizzazione personalizzata può richiedere competenze tecniche specifiche
- Le prestazioni a volte rallentano in caso di utilizzo intensivo
Prezzi di AgentGPT
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di AgentGPT
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono di AgentGPT
Questa recensione di G2 ha notato:
AgentGPT è una delle migliori piattaforme dove è possibile ottenere risultati cruciali e accurati, che possono essere ulteriormente utilizzati all'interno di un'azienda per proporre idee straordinarie e fuori dagli schemi.
AgentGPT è una delle migliori piattaforme dove è possibile ottenere risultati cruciali e accurati, che possono essere ulteriormente utilizzati all'interno di un'azienda per proporre idee straordinarie e fuori dagli schemi.
👀Curiosità: Deloitte, EY, PwC e KPMG stanno esplorando sistemi di IA che non si limitano ad assistere, ma agiscono. Le piattaforme Zora AI di Deloitte e EY. ai di EY gestiscono autonomamente attività come la gestione delle finanze e la conformità, con l'obiettivo di trasformare la consulenza da ore vendute a valore fornito.
8. Zapier IA (ideale per integrare l'IA negli strumenti che già utilizzi)
Zapier AI è il luogo dove il lavoro quotidiano si riunisce con l'IA pratica.
Invece di partire da una pagina bianca, descrivi ciò che desideri e Zapier integra un aiuto intelligente negli strumenti che già utilizzi. Si collega a migliaia di app, ascolta i momenti importanti e porta a termine l'attività.
Se il tuo mondo funziona con moduli, calendari, CRM, fogli di calcolo e chat, Zapier IA è la soluzione che fa per te. Può accogliere ogni nuovo potenziale cliente, pulire i dati, arricchirli e inviarli alla pipeline giusta.
La parte migliore è quanto sia accessibile. Puoi abbozzare un'idea in un linguaggio semplice e ottenere un flusso di lavoro in pochi minuti.
Le funzionalità/funzione di orchestrazione di Zapier ti consentono anche di creare chatbot e agenti IA personalizzati e di collegarli alle conoscenze aziendali per svolgere le attività quotidiane.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier IA
- Integra l'IA in oltre 8.000 app senza sforzo utilizzando Zapier MCP
- Crea automazioni digitando un prompt con l'AI builder
- Ricevi suggerimenti utili mentre crei con Copilot
- Utilizza gli agenti per attività che richiedono un contesto più ampio, come briefing e riepiloghi/riassunti
- Crea chatbot, moduli, pagine, e app semplici con chatbot, interfacce e tabelle
Limiti dell'IA di Zapier
- I rami complessi spesso richiedono modifiche manuali
- Gli agenti stanno migliorando, ma sembrano ancora troppo basilari per un lavoro veramente adattivo
- I costi possono aumentare quando si aggiungono chatbot, tabelle, interfacce o agenti
- È consigliabile disporre di una connessione Internet stabile ed effettuare alcuni test prima di utilizzarlo in produzione
Prezzi di Zapier IA
- Free
- Pro: 29,99 $ al mese per utente
- Team: 103,50 $ al mese per utente
- *azienda: prezzi personalizzati
- add-on Chatbot/Interfacce/Tabelle:* gratis; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese (ciascuno)
- Agenti AI: gratis; piani a pagamento a partire da 50 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Zapier IA
- G2: 4,5/5 (1.392 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (3.023 recensioni)
Cosa dicono di Zapier IA
Questa recensione di Capterra ha condiviso:
Nel complesso, la mia esperienza con Zapier è stata molto positiva. Mi ha permesso di automatizzare le attività ripetitive, liberando tempo per attività più strategiche. Gli "Zaps" sono affidabili e Zapier fornisce una documentazione chiara per risolvere gli errori o creare flussi di lavoro più complessi.
Nel complesso, la mia esperienza con Zapier è stata molto positiva. Mi ha permesso di automatizzare le attività ripetitive, liberando tempo per attività più strategiche. Gli "Zaps" sono affidabili e Zapier fornisce una documentazione chiara per risolvere gli errori o creare flussi di lavoro più complessi.
📖 Leggi anche: Tipi di agenti IA per aumentare l'efficienza aziendale
9. Adept AI (ideale per le aziende che automatizzano flussi di lavoro complessi tra diverse applicazioni)
Ho sempre considerato l'IA come la tecnologia più rivoluzionaria su cui l'umanità stia lavorando... più rivoluzionaria del fuoco, dell'elettricità o di qualsiasi altra cosa abbiamo terminato in passato.
Ho sempre considerato l'IA come la tecnologia più rivoluzionaria su cui l'umanità stia lavorando... più rivoluzionaria del fuoco, dell'elettricità o di qualsiasi altra cosa abbiamo terminato in passato.
Questa prospettiva coglie sia le promesse che le sfide dell'intelligenza artificiale. Sebbene molti strumenti odierni siano efficaci nell'automazione di attività semplici, pochissimi sono in grado di gestire in modo affidabile i flussi di lavoro complessi e trasversali alle applicazioni da cui dipendono le aziende reali.
Adept IA è progettato per colmare questa lacuna. Combinando dati di addestramento proprietari, modelli multimodali e un livello di attuazione unico, è in grado di tradurre semplici istruzioni in azioni concrete su siti web, PDF e software di azienda.
Le migliori funzionalità/funzioni di Adept IA
- Traduci le istruzioni in linguaggio naturale direttamente in flussi di lavoro end-to-end su app web e strumenti d'azienda
- Individua la posizione e interagisci con gli elementi sullo schermo come pulsanti, link e campi con estrema precisione
- Rispondi a domande provenienti da fonti complesse, inclusi PDF, grafici e tabelle, grazie alla sua funzionalità Web VQA
- Esegui flussi di lavoro su larga scala con resilienza ai cambiamenti di sistema e manutenzione minima
Limiti di Adept IA
- Destinato principalmente agli utenti dell'azienda, è meno accessibile per un uso occasionale o su piccola scala
- La documentazione e le risorse di apprendimento possono sembrare con un limite per i nuovi utenti senza un background tecnico
- I prezzi possono aumentare rapidamente per le aziende aziendali con elevati requisiti di chiamate API
- Si basa in larga misura su dati di addestramento di qualità, che potrebbero essere distorti o incompleti
Prezzi di Adept IA
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Adept IA
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Adept IA
Questo utente di SoftwareReviews ha condiviso (condivisione):
*Ciò che rende Adept AI diverso è che sembra più un vero assistente che un semplice strumento. È in grado di comprendere istruzioni complesse e di eseguirle su diverse app, non solo di fornire risposte. Funziona bene sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici, rendendolo più flessibile rispetto a molti altri strumenti di IA
*Ciò che rende Adept AI diverso è che sembra più un vero assistente che un semplice strumento. È in grado di comprendere istruzioni complesse e di eseguirle su diverse app, non solo di fornire risposte. Funziona bene sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici, rendendolo più flessibile rispetto a molti altri strumenti di IA
10. UiPath (ideale per le grandi aziende che desiderano scalare l'automazione intelligente)
UiPath, da tempo riconosciuto come uno dei leader nell'automazione dei processi robotici, ora offre anche soluzioni di IA agentica per le aziende.
A differenza della tradizionale RPA, che segue regole rigide, UiPath combina agenti IA, robot e persone in un unico livello di orchestrazione. Puoi creare agenti personalizzati e consentire loro di prendere decisioni probabilistiche in base agli obiettivi e al contesto.
Ciò significa, esempio, che un addetto alla gestione dei reclami presso un'azienda sanitaria può affidarsi a UiPath per leggere le fatture, classificarle con l'IA, inoltrare le eccezioni al personale umano e chiudere il flusso di lavoro.
UiPath offre una soluzione matura, con sicurezza e altamente scalabile per le aziende che desiderano ridurre i costi e velocizzare i processi.
Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath
- Orchestra agenti IA, robot e persone in una piattaforma unificata
- Crea agenti personalizzati con strumenti low-code come Agent Builder
- Monitora e scala gli agenti con UiPath Maestro per la governance e la visibilità
- Automatizza i flussi di lavoro che richiedono un uso intensivo di documenti con la comprensione dei documenti basata sull'IA
- Connettiti senza problemi con SAP, Salesforce, Microsoft 365 e oltre 40 app di azienda
Limiti di UiPath
- Curva di apprendimento ripida per funzionalità avanzate come l'orchestrazione multi-agente
- Un elevato utilizzo di risorse richiede macchine potenti
- I prezzi e le licenze possono sembrare complessi per casi d'uso su piccola scala
Prezzi di UiPath
- Base: 25 $ al mese per utente
- Standard: prezzi personalizzati
- *azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di UiPath
- G2: 4,6/5 (oltre 7.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di UiPath
Questa recensione su G2 afferma:
La nuova piattaforma UiPath per l'automazione Agentic rappresenta un importante passo avanti nell'automazione aziendale. Ciò che spicca maggiormente è la sua capacità di unificare agenti IA, robot e collaborazione umana in un unico livello di orchestrazione intelligente.
La nuova piattaforma UiPath per l'automazione Agentic rappresenta un importante passo avanti nell'automazione aziendale. Ciò che spicca maggiormente è la sua capacità di unificare agenti IA, robot e collaborazione umana in un unico livello di orchestrazione intelligente.
11. Orby (ideale per automazioni ad alto rischio e pronte per la revisione che devono essere corrette al primo tentativo)
Orby segue un percorso diverso dagli agenti LLM"prompt-and-pray". Si basa sull'IA neuro-simbolica e su un Large Action Model (LAM) per pianificare azioni passo dopo passo tra app e interfacce utente, quindi mostra il suo lavoro con un ragionamento tracciabile.
In pratica, ciò significa che puoi automazionare processi multisistema (chiusura finanziaria, revisione delle spese, gestione dei fornitori) con un'esecuzione trasparente e verificabile anziché con euristica opaca.
I cicli di feedback iterativi all'interno del sistema contribuiscono a migliorarne l'accuratezza e le prestazioni nel tempo.
Dopo l'acquisizione da parte di Uniphore, il punto di forza di Orby è l'affidabilità di livello aziendale, la sicurezza e il time-to-valore misurato in giorni, non in trimestri.
Oppure le migliori funzionalità/funzione di Orby
- Fornisci un ragionamento passo dopo passo attraverso l'IA neuro-simbolica per una trasparenza totale
- Ottieni automazione per processi complessi che coinvolgono più app utilizzando il modello proprietario Large Action Model (LAM), ActIO
- Estrai ed elabora i dati dai documenti all'istante con Agentic Document Understanding
- Sfrutta la capacità di auto-riparazione di ActIO per un'ottimizzazione continua
- Scopri i flussi di lavoro in modo silenzioso con il rilevamento dei processi in background per un'automazione della project management gratis
- Garantisci la sicurezza dell'azienda con accessi basati sui ruoli, crittografia e rigorosi controlli di conformità
Oltre i limiti
- Offre un ecosistema più ridotto di modelli predefiniti rispetto a UiPath o Zapier
- Richiedi una gestione del cambiamento organizzativo per adottare flussi di lavoro di "autonomia guidata"
- I prezzi sono orientati alle aziende e non sono adatti al self-service
Prezzi Orby
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Orby
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per l'automazione delle attività
12. Beam (ideale per creare forza lavoro IA specifica per il settore)
Beam adotta un approccio audace posizionando gli agenti IA per project management, non solo come aiutanti ma come forza lavoro pronta per l'azienda.
A differenza di molti strumenti che si concentrano su automazioni generiche, Beam offre un vasto catalogo di agenti predefiniti su misura per settori quali risorse umane, finanza, vendita al dettaglio, sanità e legale.
La sua piattaforma AgentOS collega tutto insieme, consentendo alle aziende di gestire sistemi multi-agente in modo affidabile con precisione, conformità e velocità.
Le organizzazioni possono optare per l'implementazione cloud o scegliere di rimanere on-premise e conservare i propri dati internamente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Beam
- Implementa agenti IA predefiniti per flussi di lavoro in ambito risorse umane, finanza, sanità, legale e vendita al dettaglio
- Automatizza processi complessi e multisistema con AgentOS e il design modulare
- Forniamo supporto all'apprendimento continuo e all'adattamento attraverso flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale
- Abilita la collaborazione multi-agente per un'automazione d'azienda più coesa
- Adatta gli agenti alle procedure operative standard della tua azienda
Limiti del raggio
- Richiedi la personalizzazione per i flussi di lavoro di nicchia che vanno oltre il catalogo predefinito
- La trasparenza dei prezzi ha un limite, con funzionalità/funzione di livello azienda accessibili solo tramite demo
- Potrebbe essere necessario un periodo di apprendimento per i team più piccoli che adottano sistemi multi-agente
Prezzi Beam
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Beam
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Beam
Questa recensione di Gartner ha condiviso:
L'utilizzo di Beam AI è stato un'esperienza fluida ed efficiente, con una navigazione semplice, prestazioni affidabili e un chiaro valore aggiunto nelle attività quotidiane.
L'utilizzo di Beam AI è stato un'esperienza fluida ed efficiente, con una navigazione semplice, prestazioni affidabili e un chiaro valore aggiunto nelle attività quotidiane.
👀Curiosità: Walmart sta lanciando quattro "super agenti" basati sull'IA agentica per rivoluzionare il modo in cui le persone fanno acquisti e svolgono il loro lavoro con l'azienda. Uno di questi, chiamato Sparky, è già in grado di suggerire prodotti per l'allenamento o riepilogare/riassumere le recensioni. Presto utilizzerà anche la visione artificiale per scansionare il contenuto del tuo frigorifero e suggerirti ricette al momento.
13. AskUI (ideale per l'automazione cross-device con visione IA)
Quasi il 92% delle aziende dichiara che aumenterà i propri investimenti nell'intelligenza artificiale nei prossimi tre anni. Tuttavia, mentre molti strumenti si concentrano sui flussi di lavoro basati sul web, spesso trascurano il fatto che le aziende operano utilizzando una combinazione di desktop, app mobili e sistemi legacy.
AskUI colma questa lacuna con Vision Agents in grado di vedere e agire su qualsiasi dispositivo, rendendo l'automazione naturale come chiedere aiuto a un collega. Puoi progettare e creare automazioni senza conoscere il codice o le API.
Questo lo rende particolarmente utile per testare app, elaborare documenti e automatizzare attività in ambienti misti.
Le migliori funzionalità/funzioni di AskUI
- Ottieni l'automazione dei flussi di lavoro su dispositivi Windows, macOS, Linux, iOS e Android
- Esegui test visivi con Vision Agents per l'aspetto e il rendering dell'interfaccia utente
- Elabora i documenti ed estrai i dati utilizzando il riconoscimento basato sull'IA
- Integrazione perfetta con strumenti come Jira, GitHub, Jenkins e SharePoint
- Offri supporto a sia le librerie Vision Agent open source che i modelli di livello azienda
Limiti di AskUI
- I prezzi sono meno trasparenti e richiedono un contatto diretto con il reparto commerciale per i piani più grandi
- I casi d'uso avanzati potrebbero richiedere una configurazione tecnica che va oltre l'automazione di base
- Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con gli approcci di automazione visiva
Prezzi AskUI
- Open source: Gratis
- Sviluppatore: 57,07 $ (49 €)/mese per utente
- Professional: 173,55 $ (149 €)/mese per utente
- *azienda: prezzi personalizzati
📖 Leggi anche: I migliori strumenti di generazione di flusso di lavoro basati sull'IA per processi ottimizzati
Applicazioni chiave degli strumenti di IA Agentic
Quando KPMG Australia ha introdotto TaxBot, un agente IA in grado di redigere relazioni di consulenza fiscale di 25 pagine in un solo giorno, ha rivelato il potenziale trasformativo dell'IA agentica.
Invece di dedicare settimane a preparativi ripetitivi, i professionisti potrebbero concentrarsi su valutazioni e strategie di valore, mentre l'IA si occupa del lavoro più pesante.
È dimostrato che l'IA agentica non è solo teoria. Sta cambiando il modo in cui i settori industriali funzionano proprio mentre parliamo. Diamo un'occhiata ad alcune delle sue applicazioni più brillanti:
- l'automazione dei flussi di lavoro finanziari* come i controlli di conformità, gli audit, il rilevamento delle frodi e persino la ricerca sugli investimenti su una scala che gli esseri umani non possono eguagliare
- Gestione delle catene di approvvigionamento tramite la previsione della domanda, il reindirizzamento delle spedizioni in caso di interruzioni e l'ottimizzazione delle scorte per ridurre ritardi e costi
- supporto clienti 24 ore su 24* con agenti IA che rispondono alle domande, risolvono i problemi e segnalano i casi complessi quando necessario
- Supporto alle funzioni HR attraverso la selezione dei curriculum, la pianificazione dei colloqui, le attività di onboarding e l'analisi del feedback dei dipendenti
- Proteggi l'infrastruttura digitale identificando le vulnerabilità, rilevando le anomalie in tempo reale e simulando attacchi informatici per rafforzare le difese
- Consentire progressi rivoluzionari nel settore sanitario interpretando immagini mediche, analizzando le storie cliniche dei pazienti e raccomandando percorsi terapeutici personalizzati
- Alimenta sistemi autonomi come auto a guida autonoma, robot da magazzino e agenti di produzione che si adattano alle condizioni del mondo reale
Sfide e limiti dell'IA Agentic
Nonostante tutte le promesse dell'IA agentica, la realtà è che sta ancora attraversando una fase di crescita. Questi strumenti stanno imparando ad adattarsi al modo in cui le persone e le organizzazioni svolgono il loro lavoro, e questo percorso presenta ostacoli degni di nota.
Per non farti cogliere alla sprovvista, ecco a cosa prestare attenzione:
- Le decisioni possono sembrare una scatola nera, lasciando gli utenti incerti su come si sia giunti a un determinato risultato
- I flussi di lavoro in più passaggi a volte incontrano degli intoppi, dove un piccolo errore può compromettere l'intero processo
- L'integrazione con sistemi più vecchi o rigidi può rallentare l'adozione e determinare un limite al potenziale
- I dati sensibili richiedono un trattamento accurato e concedere agli agenti IA un accesso eccessivo può sollevare problemi di fiducia e privacy
- I risultati sono validi solo quanto i dati su cui si basano, e input obsoleti o distorti possono portare a risultati inaffidabili
Tendenze e sviluppi futuri nell'IA Agentic
L'IA Agentic promette grandi cambiamenti nei prossimi anni. Non solo cambierà il modo in cui funzionano le aziende, ma anche il modo in cui le persone vivono i servizi quotidiani. Ecco alcune direzioni che sembrano particolarmente vicine all'orizzonte:
1. Assistenza clienti più intelligente
L'assistenza risulterà più naturale e meno simile a una conversazione basata su un copione. L'IA individuerà e risolverà i problemi prima ancora che tu ne faccia una menzione.
Alcune aziende stanno già sperimentando questa tecnologia con esito positivo e Gartner prevede che presto l'IA risolverà in modo autonomo l'80% dei problemi di assistenza più comuni, riducendo significativamente i costi operativi.
2. Teams di agenti che lavorano insieme
Invece di un unico strumento che fa tutto, vedremo più agenti che comunicano e promuovono la condivisione del carico di lavoro. Uno potrebbe monitorare le rotte di spedizione, un altro potrebbe adeguare le previsioni finanziarie e un altro ancora potrebbe aggiornare i messaggi dei clienti in tempo reale.
Consideralo come un team digitale che lavora silenziosamente dietro le quinte, consentendo al team umano di concentrarsi sulle decisioni più importanti.
3. Ruoli più importanti in campi sensibili
In settori come quello sanitario e finanziario, dove la precisione e l'affidabilità sono fondamentali, l'IA svolgerà un ruolo più cauto ma comunque essenziale.
Questi sistemi forniranno un ulteriore livello di supporto, aiutando i medici a segnalare più rapidamente i casi urgenti e individuando attività finanziarie insolite prima che causino danni.
Clicca su ClickUp e guarda i tuoi agenti fare il lavoro da fare
In questa guida abbiamo trattato molti argomenti, esaminando come gli strumenti di IA agentica stanno cambiando il modo in cui le persone lavorano, risolvono i problemi e offrono supporto a vicenda. Ogni strumento offre qualcosa di unico, ma spesso si perde di vista il quadro generale di come tutte queste parti in movimento si integrano tra loro.
È qui che ClickUp si distingue. Con ClickUp Brain e gli agenti AI, le attività vengono gestite prima che si accumulino, i progetti procedono senza intoppi senza controlli infiniti e l'assistenza è più rapida e cordiale.
Ma non è tutto. Con tutto, dai documenti e dalle attività del tuo progetto alle SOP e alle chat del team in un unico spazio di lavoro connesso, ClickUp risolve il problema della proliferazione dell'IA e della mancanza di contesto. L'IA può accedere al tuo lavoro e a tutte le tue app di connessione per gestire le attività in modo più efficace per te.
Se sei curioso di sapere da dove iniziare con l'IA Agentic, ClickUp è un primo passaggio sicuro. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!
Domande frequenti (FAQ)
L'automazione tradizionale segue solitamente una serie di regole fisse. L'IA Agentic, invece, è in grado di prendere decisioni al volo, adattarsi ai cambiamenti e portare a termine le attività dall'inizio alla fine senza bisogno di istruzioni costanti. Non sembra di premere dei pulsanti, ma piuttosto di lavorare con un collega attento.
Sì, assolutamente. Non è necessario essere una grande azienda per trarne vantaggio. Molti strumenti sono progettati per essere scalabili, quindi anche i team di piccole dimensioni possono utilizzarli per ridurre il lavoro ripetitivo e liberare tempo per le cose che contano davvero, come servire i clienti o far crescere il business.
Non esiste un'opzione "migliore" per tutti, poiché dipende dalle tue esigenze. Alcuni strumenti offrono versioni gratuite che coprono funzioni di base come l'automazione delle attività o il supporto clienti semplice. Se hai appena iniziato, provare un piano gratuito è un ottimo modo per capire cosa funziona meglio per te prima di investire ulteriormente.
La maggior parte delle piattaforme leader prende molto sul serio la sicurezza, con protezioni quali crittografia, controlli di accesso e audit trail dettagliati. Detto questo, è importante scegliere strumenti trasparenti su come gestiscono i dati e che soddisfano gli standard di conformità del tuo settore.
I settori della finanza, della sanità e dell'assistenza clienti stanno registrando alcuni dei maggiori vantaggi in questo momento. Ma la verità è che qualsiasi campo che preveda processi ripetitivi, grandi quantità di dati o interazioni con i clienti può trarne beneficio. Dalle catene di approvvigionamento alle risorse umane, l'IA agentica sta iniziando a rendere il lavoro più fluido ovunque.