Come usare l'IA di Slack per migliorare la collaborazione del team (esempi e suggerimenti)

Sia che lavoriate da casa o in una configurazione ibrida, probabilmente avrete sentito l'allegro (o forse terribile) ping delle notifiche di Slack più volte di quante possiate contarne.

Slack è un'app popolare per i team di tutto il mondo, soprattutto per le comunicazioni interne. Le sue funzionalità IA rendono più efficaci la collaborazione e la comunicazione.

Slack IA offre strumenti utili ai team per lavorare in modo più efficiente, creando flussi di lavoro per semplificare le attività e migliorare la comunicazione.

Volete sfruttare al meglio l'IA di Slack? Iniziamo!

Introduzione a Slack IA

Slack IA è un assistente IA integrato nell'app di Slack per migliorare il funzionamento del sistema la comunicazione sul posto di lavoro e collaborazione. È in grado di riepilogare/riassumere le conversazioni, automatizzare le attività di routine, fornire resoconti giornalieri e fornire approfondimenti intelligenti sui dati dei clienti.

Le funzionalità di Slack IA, come le notifiche personalizzabili e la ricerca intelligente dell'IA, aiutano gli utenti a trovare rapidamente i file e le discussioni pertinenti. In poche parole, Slack IA rende più facile per i team rimanere in connessione e concentrati.

Vediamo come utilizzarla.

Impostazione di Slack IA

Aggiungere Slack IA al vostro flusso di lavoro è abbastanza semplice. Tuttavia, è necessario seguire processi di configurazione diversi in base al piano di sottoscrizione di Slack.

Per le sottoscrizioni Pro e Business+:

➡️ Passo 1: Fare clic sul nome dell'area di lavoro Slack nella barra laterale sul desktop.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image10-3.png Come usare Slack IA: fare clic sul nome dell'area di lavoro Slack nella barra laterale /$$$img/

via Slack ➡️ Passaggio 2: Passare il mouse su "Strumenti e impostazioni" e selezionare "Aree di lavoro"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image13-4.png Come usare Slack IA: passare il mouse su Strumenti e impostazioni e selezionare le impostazioni dell'area di lavoro /$$$img/

via Slack ➡️ Passo 3: Andare alla scheda "Autorizzazioni".

via Slack ➡️ Passo 4: Cercare la sezione Slack IA e fare clic su "Espandi"

➡️ Passo 5: Per consentire o rimuovere l'accesso, spuntate o deselezionate la casella accanto a "Consenti accesso a Slack IA" all'interno della vostra organizzazione

➡️ Passo 6: Fare clic su "Salva" per accedere a Slack IA.

Per le sottoscrizioni di Enterprise Grid

➡️ Passaggio 1: Fare clic sul nome dell'organizzazione nella barra laterale dell'app Slack.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image10-4.png Fare clic sul nome dell'organizzazione nella barra laterale per impostare Slack IA /$$$img/

via Slack ➡️ Passaggio 2: Passare il mouse su "Impostazioni" e scegliere "Impostazioni dell'organizzazione"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image11-4.png Come usare Slack IA: passare il mouse su Strumenti e impostazioni e scegliere Impostazioni dell'organizzazione /$$$img/

via Slack ➡️ Passo 3: Trovare Slack IA, quindi fare clic su Modifica.

➡️ Passo 4: Spuntate o deselezionate la casella accanto a Consenti l'accesso a Slack IA all'interno della vostra organizzazione, a seconda delle necessità.

➡️ **Fase 5: salvare le modifiche e l'utilizzo di Slack IA è pronto.

Ora Slack IA dovrebbe essere impostato per l'area di lavoro o l'organizzazione, in modo da poter semplificare il lavoro di tutti gli utenti La comunicazione con l'IA e gestione delle attività!

Integrare l'IA di Slack con altri strumenti

La connessione dei vostri strumenti preferiti a Slack è facilissima. Con il costruttore di flussi di lavoro senza codice, potete connettere senza sforzo le app che usate quotidianamente.

Ecco come integrare Slack IA con altre app

è facile da usare, quindi non avrete bisogno di competenze di codice per creare i vostri flussi di lavoro personalizzati

✅ Scegliete tra una serie di strumenti di integrazione popolari, come ClickUp, Jira, Fogli Google, Asana e Zoom. Queste app possono aiutarvi a gestire attività, aggiornare documenti e semplificare le approvazioni direttamente da Slack

decidete i trigger per avviare i vostri flussi di lavoro, come la ricezione di un nuovo messaggio o il completamento di un'attività. Quindi, specificate le azioni che devono avvenire automaticamente

Eseguire un rapido test una volta impostato tutto il flusso di lavoro per assicurarsi che funzioni come previsto. A questo punto, siete pronti a lanciare il vostro flusso di lavoro, liberando il team da attività ripetitive

Come usare l'IA di Slack per migliorare la comunicazione del team

Slack IA è stato progettato per semplificare la comunicazione e gestire le attività, rendendo la collaborazione del team più facile ed efficiente. Ecco un'analisi più approfondita su come sfruttare al meglio queste funzionalità funzionalità/funzione in Slack .

Automazioni della comunicazione

Utilizzate l'IA di Slack per recuperare rapidamente le conversazioni senza dover scorrere tutti i messaggi. Ecco come funziona:

Riepiloghi dei messaggi: Slack IA può creare riepiloghi dei canali e dei thread per un periodo di tempo specifico o per i messaggi non letti (come gli ultimi sette giorni), fornendo una panoramica rapida degli elementi di azione e delle discussioni dei progetti

Slack IA può creare riepiloghi dei canali e dei thread per un periodo di tempo specifico o per i messaggi non letti (come gli ultimi sette giorni), fornendo una panoramica rapida degli elementi di azione e delle discussioni dei progetti Note per le riunioni giornaliere: Crea anche note per le riunioni giornaliere. Basta fare clic sull'icona delle note dell'IA e l'IA catturerà automaticamente i punti chiave discussi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image12-2.png Gestire i riepiloghi/riassunti con l'IA di Slack /$$$img/

via Slack

Abilita l'automazione delle attività e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro

L'IA di Slack non serve solo a riepilogare i messaggi, ma può anche ottimizzare la gestione delle attività e i flussi di lavoro quotidiani, diventando uno strumento utile per aumentare la produttività del team:

📌 Promemoria per le attività: Impostazione di promemoria per le scadenze, le attività e gli elementi d'azione in modo che nessuno si perda gli aggiornamenti importanti. Questo aiuta a mantenere i progetti in linea con la tabella di marcia senza bisogno di continui check-in

📌 Processi di approvazione: Slack IA può notificare ai membri del team quando è il momento di dare il loro contributo se il team gestisce le approvazioni per progetti o documenti. In questo modo tutto scorre senza inutili ritardi

📌 Gestione delle attività nei canali: Può anche notificare le attività in sospeso in canali specifici, in modo che siate consapevoli delle attività in sospeso e possiate facilmente seguirle

via Slack

Ottenere approfondimenti e analisi dei dati basati sull'IA

L'IA di Slack può fornire preziose informazioni ai gestori e ai team lead, fornendo un quadro più chiaro delle dinamiche del team. Aiuta:

📌 Generare reportistica: Slack IA assiste nel project management creando rapidi report che evidenziano le prestazioni, la reattività e l'impegno del team. Ciò consente di monitorare lo stato del progetto in tempo reale e di migliorare l'efficienza complessiva del team

📌 Analizzare i modelli di comunicazione: Potete anche utilizzare Slack IA per identificare i modelli di comunicazione all'interno dei team, consentendovi di affrontare tempestivamente eventuali problemi. Ad esempio, i tempi di risposta ritardati possono indicare la presenza di blocchi

Configurare i recap giornalieri per rimanere aggiornati

Non è facile tenere traccia delle conversazioni in più canali...

Slack IA fornisce un riepilogo giornaliero dei canali per tenervi informati e assicurarvi di rimanere sempre aggiornati. Ogni mattina, riceverete un riepilogo/riassunto con le chiavi di lettura del giorno precedente, che vi aiuterà a rimanere aggiornati sulle conversazioni importanti.

Selezione dei canali personalizzabile: Slack IA suggerisce i canali per il riepilogo in base alla vostra attività, ma siete voi a controllare: potete scegliere quali includere. In questo modo, riceverete gli aggiornamenti sulle discussioni che vi interessano di più, senza le notifiche costanti

via Slack

Riordinare i canali Slack **Una volta aggiunti i canali al riepilogo giornaliero, è possibile disattivarli nella barra laterale, in modo da non creare confusione. Questo vi permette di rimanere organizzati e al tempo stesso di essere sempre informati

Personalizzazione del supporto linguistico

Slack IA è disponibile in inglese, spagnolo e giapponese, quindi potete impostarlo in modo che risponda nella lingua con cui vi sentite più a vostro agio.

Regolando le preferenze, Slack IA provvederà a fornire risultati di ricerca, come riepiloghi/riassunti, e risposte di ricerca in quella lingua. È un ottimo modo per promuovere l'inclusione e la diversità nei team globali.

Migliorare la collaborazione con l'IA

L'IA di Slack migliora anche la collaborazione del team, fornendo risposte rapide e automatiche alle query di ricerca. Questo è particolarmente utile per le domande ripetitive o comuni che spesso si presentano nei team.

È possibile configurare Slack IA per rispondere automaticamente alle domande più frequenti o alle richieste più comuni.

Ad esempio, se i membri del team chiedono spesso informazioni sulle sequenze o sugli obiettivi di un progetto, Slack IA può essere programmato per fornire un collegato con tutti i dettagli del progetto. Questo facilita la comunicazione asincrona dei team.

Trovare le risposte all'istante con la ricerca basata sull'IA

La capacità di ricerca di Slack IA funziona benissimo per trovare informazioni basate sui messaggi Slack. Ad esempio, può indicare le metriche delle ultime campagne di marketing esaminando le discussioni dei canali.

Ogni risposta include i collegati ai messaggi o ai file originali, quindi se avete bisogno di un contesto più ampio, basta fare clic.

Limiti di Slack IA

Sebbene Slack IA possa migliorare la comunicazione del team e automatizzare le attività ripetitive, manca di funzionalità avanzate per il project management complesso. Vediamo alcuni dei più comuni limiti di Slack IA.

🚫 Mancanza di contesto: Slack IA fornisce riepiloghi/riassunti da thread e canali Slack. Non è possibile ottenere aggiornamenti per le discussioni sulle app integrate

🚫 Prezzi: La funzionalità/funzione di Slack IA è disponibile per un massimo di 10 dollari per utente nei piani a pagamento, il che può essere costoso per i team più grandi

🚫 Riepiloghi vaghi: Gli utenti segnalano che i riepiloghi/riassunti di Slack IA mancano di informazioni pertinenti e possono essere lunghi

ClickUp: Un'alternativa IA a Slack ClickUp è l'area di lavoro all-in-one per l'automazione del flusso di lavoro, la gestione dei progetti, la comunicazione di gruppo, la gestione delle attività e il monitoraggio delle prestazioni per aiutare il team a lavorare in modo più intelligente.

Ora, con ClickUp AI -o ClickUp Brain, la piattaforma fa un salto di qualità.

Questa funzionalità/funzione alimentata dall'IA agisce come un assistente intelligente, collegando le attività, i documenti e i membri del team in un'unica piattaforma per far sì che tutto proceda senza intoppi.

ottenere informazioni istantanee su attività, documenti e contenuti con ClickUp Brain

Vediamo come ClickUp Brain aiuta a semplificare la comunicazione del team e il project management.

Automazione avanzata del flusso di lavoro e comunicazione con il team

Ciò che distingue veramente ClickUp Brain è la sua capacità di combinare project management con una collaborazione basata su IA .

Genera riepiloghi/riassunti sullo stato, fornisce aggiornamenti sullo stato di avanzamento e condivide persino aggiornamenti quotidiani sullo standup senza dover passare al setaccio infinite email o messaggi. Basta fare una domanda sullo stato di un progetto per ottenere risposte immediate e cancellate che riducono la confusione e mantengono tutti sulla stessa pagina.

Sembra bello, vero? Questa funzionalità/funzione riduce significativamente il lavoro manuale e aiuta i team a rimanere allineati. Ma questa è solo la punta dell'iceberg!

Con ClickUp, è possibile utilizzare l'IA per generare automaticamente programmi di riunione basati su progetti e attività in corso. Proprio così! ClickUp Brain vi permette di arrivare alle riunioni preparati. Non dovrete più affannarvi all'ultimo minuto per capire di cosa discutere!

Dopo la riunione, ClickUp Brain riepilogherà/riassumerà le discussioni e delineerà gli elementi d'azione, assicurando che tutti comprendano le proprie responsabilità.

usare ClickUp Brain per generare un riepilogo conciso dell'avanzamento delle attività in un periodo specifico

Maggiore personalizzazione e flessibilità

ClickUp Brain è uno strumento versatile per l'automazione avanzata dei flussi di lavoro. Consente ai Teams di automatizzare le attività ripetitive, semplificando le operazioni quotidiane e permettendo ai membri del team di concentrarsi su ciò che conta davvero: creare valore.

È possibile generare un flusso di lavoro personalizzato con trigger e azioni con Automazioni ClickUp . È sufficiente indicare a ClickUp Brain ciò che si desidera automatizzare e il programma imposterà il processo per voi.

Supponiamo che dobbiate lavorare a una nuova campagna di marketing. Ecco come può apparire il vostro flusso di lavoro personalizzato con ClickUp AI:

🎯 Trigger: Assegna l'attività 'Ricerche di mercato' a un membro del team

Azione: Notifica all'assegnatario e fissa una scadenza in base alla Sequenza della campagna

🎯 Trigger: Completare l'attività "Ricerca di mercato"

⚙️ Azione: Assegnare automaticamente l'attività 'Creazione di contenuti' al membro del team successivo e notificarlo

🎯 Trigger: Caricare gli "Asset di contenuto" finali

⚙️ Azione: Notificare al team di progettazione la creazione degli annunci e aggiornare lo stato del progetto a "In corso"

ClickUp Brain può anche assistervi nell'impostazione di promemoria automatici per le scadenze, le attività assegnate o anche le attività cardine del progetto. In questo modo, non vi sfuggiranno aggiornamenti cruciali o blocchi che potrebbero far deragliare il vostro stato.

È anche possibile creare modelli intelligenti di creazione delle attività in base al tipo di progetto a cui si sta lavorando.

automatizzare e personalizzare gli aggiornamenti dei progetti in ClickUp per semplificare le attività ripetitive_

Inoltre, ClickUp Brain fornisce informazioni più approfondite sui dati che aiutano a comprendere i modelli di produttività del team. Ciò consente di regolare i carichi di lavoro e le priorità in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino in modo efficiente.

Project management unificato e collaborazione basata sull'IA

Sono finiti i tempi in cui bisognava destreggiarsi tra più app per gestire i progetti. Le funzionalità di ClickUp AI per il project management rendono più facile che mai tenere traccia delle attività e monitorare lo stato di avanzamento.

È possibile creare, assegnare e gestire le attività in un'unica posizione centralizzata. ClickUp Brain analizza le attività e fornisce una panoramica chiara di ciò che è urgente, di ciò che può aspettare e di ciò che è in corso. Questa chiarezza consente di indirizzare i lavori richiesti verso le aree che richiedono un'attenzione immediata, aumentando in modo significativo la produttività.

Inoltre, ClickUp Brain minimizza la necessità di continui aggiornamenti e comunicazioni sullo stato dei progetti. Fornisce aggiornamenti istantanei sui progetti e promemoria quando è il momento di controllare attività specifiche.

Il risultato è che il team passa meno tempo a discutere di ciò che deve essere fatto e più tempo a completare le attività.

Comunicazione con il team in tempo reale Comunicazione di team di esito positivo è tutto quando si tratta di progetti di esito positivo. Con

ClickUp Chattare è possibile consolidare senza sforzo tutte le comunicazioni del team in un unico spazio centralizzato.

Dite addio al caos di dover gestire separatamente email, app di messaggistica e strumenti di project management! ClickUp Chat consente di collegare facilmente le chat alle attività, di allegare file e altro ancora, permettendo al team di comunicare nel contesto dei progetti e delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image1-4.png Aggiornatevi su argomenti importanti e elementi d'azione in ClickUp Chattare e IA CatchUp /$$$img/

aggiornatevi istantaneamente su argomenti importanti ed elementi d'azione con ClickUp Chattare e IA CatchUp_

Inoltre, la funzionalità @mention consente di taggare specifici membri del team, assicurando che tutti siano al corrente degli aggiornamenti e dei cambiamenti che avvengono. In questo modo le discussioni rimangono puntuali e organizzate.

La funzione /IA Task Creation consente inoltre di trasformare i messaggi in attività con un solo clic, generando automaticamente nomi e descrizioni di attività collegate ai contesti di chat rilevanti. E se volete esplorare le connessioni, le Relazioni vi aiutano a trovare facilmente attività, documenti o chat collegate al messaggio che state visualizzando.

Infine, ClickUp fornisce facile da usare **modelli di comunicazione che potete personalizzare per diversi scenari. Che si tratti di programmi di riunioni, aggiornamenti sullo stato o briefing di progetti, questi modelli consentono di risparmiare tempo e di garantire una comunicazione coerente.

ClickUp Clip per la comunicazione visiva

A volte le parole non bastano per trasmettere ciò che si vuole dire, e ClickUp lo capisce.

Con ClickUp Clip è possibile registrare la schermata e condividerla con il proprio team, rendendo più facile chiarire dubbi o fornire aggiornamenti sullo stato del progetto.

Invece di scrivere lunghe spiegazioni o di partecipare a una videochiamata, è possibile creare un ClickUp Clip e condividerlo come collegamento pubblico. In questo modo si risparmia tempo e si garantisce la chiarezza del messaggio. Inoltre, è possibile accedere facilmente al Clip se si ha bisogno di fare riferimento a una spiegazione precedente.

usare ClickUp Brain per ottenere risposte dalla trascrizione di un filmato

Le Clip di ClickUp non si fermano solo alla registrazione. Hanno in più il vantaggio della trascrizione!

ClickUp Brain è in grado di trascrivere le clip, completate da timestamp e frammenti chiave. In questo modo, se qualcuno si perde il clip o ha bisogno di rivedere i dettagli, può accedere rapidamente alla trascrizione, che può essere trasformata in riepiloghi/riassunti.

Integrazione con Slack per una maggiore collaborazione

Chi ha detto che bisogna passare da una piattaforma all'altra per mantenere il team in connessione? Integrazione di ClickUp con Slack centralizza la comunicazione e assicura che tutti siano sulla stessa pagina.

integrare le funzionalità/funzione di ClickUp e Slack per semplificare il flusso di lavoro

Creare attività di ClickUp direttamente da Slack digitando '/ClickUp new' in qualsiasi canale. L'attività verrà aggiunta al vostro spazio ClickUp senza dover cambiare app.

Se un membro del team condivide il link di un'attività in Slack, questo si popola automaticamente in ClickUp con tutti i dettagli necessari. Inoltre, la gestione delle attività è semplice, grazie a un menu a tendina facile da usare che consente di impostare senza problemi date di scadenza, priorità e stati.

E la parte migliore? Riceverete notifiche in tempo reale in Slack ogni volta che viene creata una nuova attività o che qualcuno commenta in ClickUp. In questo modo, sarete sempre aggiornati e non perderete nessuna informazione importante, snellendo il vostro flusso di lavoro e mantenendo tutti allineati!

Uscire da un nuovo livello di collaborazione del team con ClickUp

Slack IA è un ottimo strumento per ottimizzare la comunicazione e la collaborazione.

Le sue notifiche personalizzabili e le capacità di ricerca intelligente rendono facile per i team rimanere sincronizzati e accedere alle informazioni di cui hanno bisogno senza problemi. Ci auguriamo che questo articolo vi sia stato utile per sfruttare al meglio questo versatile strumento!

Tuttavia, se state pensando di abbandonare Slack e di integrare Slack con strumenti di IA più completi che vadano oltre la semplice chat, vale la pena provare ClickUp. Combina perfettamente il project management con gli strumenti di comunicazione, in modo da non dover passare da una piattaforma all'altra.

Con ClickUp potete gestire le attività, collaborare con il vostro team e tenere tutto organizzato in un unico posto. Iscriviti a ClickUp per reinventare il vostro modo di lavorare insieme!