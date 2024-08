Come project manager, avrete probabilmente incontrato un intervallo di strumenti complessi, ognuno dei quali offre più funzionalità/funzione di quelle necessarie.

La verità è che non dovete spendere una fortuna per uno strumento di project management di lusso con funzionalità/funzione che non userete mai. Gli strumenti di base, tra cui strumenti di project management gratis spesso sono in grado di soddisfare le vostre esigenze aziendali.

Per istanza, se utilizzate già Slack per la gestione dei progetti la comunicazione con il team ma anche per il project management. Proprio così. La stessa piattaforma che utilizzate per i check-in e le GIF quotidiane può anche aiutarvi a mantenere i vostri progetti organizzati e in linea con i tempi.

Questo blog vi mostrerà come sfruttare Slack per il project management. Inoltre, vi diremo come fare di meglio!

Usare Slack per il project management: Una guida rapida

Slack è un sistema di gestione dei progetti app di messaggistica aziendale che, pur non essendo uno strumento di project management a tutti gli effetti, può semplificare notevolmente le attività di project management.

Ecco come utilizzare Slack per il project management:

1. Gestire le attività con canali dedicati ai progetti

Slack è una piattaforma dinamica di gestione delle attività che permette di creare canali di comunicazione separati per progetti diversi. Ogni progetto può avere il suo canale dedicato, dove i membri del team possono condividere e archiviare file, comunicare attività importanti e aggiornare gli stati.

Questa configurazione assicura che tutte le informazioni relative al progetto siano conservate in un unico posto, rendendo più facile per i membri del team trovare e collaborare su attività specifiche.

Ecco come attivare i canali Slack specifici per progetto utilizzando il menu degli scorciatoi:

via Slack

Aprire Slack: entrare nell'area di lavoro

entrare nell'area di lavoro Crea un canale: premi l'icona ""più"" accanto a "Canali" nella barra laterale

premi l'icona ""più"" accanto a "Canali" nella barra laterale Dare un nome al canale: Dare un nome specifico al progetto in modo che sia chiaro a cosa serve

Dare un nome specifico al progetto in modo che sia chiaro a cosa serve Invita i membri del team: Aggiungi tutti i partecipanti al progetto per mantenere tutte le comunicazioni in un unico luogo. Questa configurazione vi aiuta a tenere organizzate tutte le discussioni, i file e gli aggiornamenti, proprio come fareste con gli attrezzi in una cassetta degli attrezzi

2. Impostazione degli stati personali del progetto per garantire la trasparenza

Slack consente agli utenti di impostare stati personali per informare i membri del team sulla loro disponibilità.

via Slack Sebbene Slack non offra stati specifici per i progetti, l'aggiornamento del vostro stato personale aiuta a tenere informato l'intero team su chi sta lavorando. In questo modo, tutti sono al corrente dei ruoli e degli stati degli altri.

Ecco come fare:

Aprite Slack e fate clic sull'immagine del vostro profilo nell'angolo in alto a destra

Selezionate "Imposta uno stato" dal menu a discesa

Scegliete uno stato preimpostato o inseritene uno personalizzato, ad esempio "Sto lavorando all'attività X"

Aggiungere un'emoji per rappresentare visivamente il proprio stato

Impostare facoltativamente un tempo di scadenza per il proprio stato

Fare clic su "Salva" per aggiornare il proprio stato e tenere informato il team sulla propria disponibilità attuale

3. Collaborazione in tempo reale attraverso canali e chiamate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/slack.png

/$$$img/

via Slack Come un app di comunicazione slack mantiene le conversazioni del team fluide e organizzate.

I membri del team possono facilmente condividere file, tenere riunioni giornaliere, effettuare videochiamate e collaborare attraverso il sistema di posta nativo di Slack. Questa interazione in tempo reale mantiene tutti sulla stessa pagina, favorendo una comunicazione efficiente e un rapido processo decisionale.

4. Usare la funzione di ricerca di Slack per trovare informazioni

La funzionalità/funzione di ricerca di Slack aiuta a trovare rapidamente messaggi e file utilizzando modificatori e comandi slash. È particolarmente utile per recuperare informazioni specifiche da conversazioni passate, assicurando che i dettagli importanti non vadano mai persi.

Grazie alla ricerca in tutti i messaggi e i file, i membri del team possono trovare in modo efficiente le informazioni di cui hanno bisogno, snellendo il flusso di lavoro e mantenendo i progetti in carreggiata.

via Slack Ecco come effettuare una ricerca efficace:

Aprite Slack e fate clic sulla barra di ricerca in alto

Usate il modificatore "da:" per trovare i messaggi di una persona specifica

Utilizzate il modificatore "in:" per cercare all'interno di un particolare canale

Combinare modificatori come "prima:" e "dopo:" per restringere i risultati per data

Digitare parole o frasi chiave pertinenti alle informazioni ricercate

Premere Invio per visualizzare i risultati della ricerca e individuare rapidamente i messaggi o i file desiderati

5. Automazioni promemoria per tenere sotto controllo le scadenze

Slack consente di impostare promemoria automatici per riunioni, scadenze e attività importanti, assicurando che nulla vada perso. Questa funzionalità/funzione aiuta a tenere tutti sotto controllo e a essere consapevoli delle responsabilità imminenti.

Grazie ai promemoria di Slack, è possibile mantenere un flusso di lavoro regolare e garantire che il team sia in linea con le scadenze e i compiti.

via Slack Ecco come automatizzare le promemoria sul vostro account Slack:

Aprire Slack : Navigate nell'area di lavoro

: Navigate nell'area di lavoro Impostazione di un promemoria : Digitare /remind nella casella dei messaggi

: Digitare /remind nella casella dei messaggi Aggiungere dettagli : Specificare chi si vuole promemoria, l'attività e l'ora

: Specificare chi si vuole promemoria, l'attività e l'ora Conferma: Premete Invio e Slack programmerà la promemoria

6. Integrate i vostri strumenti preferiti con Slack per un flusso di lavoro senza interruzioni

Slack consente di collegare i vostri strumenti preferiti, come ClickUp, Zoom, Google Drive o altri, per ricevere aggiornamenti, gestire attività e completare azioni all'interno del vostro hub di comunicazione. Questa integrazione consente di risparmiare tempo e di mantenere i flussi di lavoro fluidi e centralizzati.

Ecco come integrare i vostri strumenti con Slack:

Trovate la directory delle app di Slack nella vostra area di lavoro

Digitate il nome dello strumento che utilizzate, come Asana o Trello

Selezionate lo strumento e fate clic su "Aggiungi a Slack" per integrarlo

Seguite i prompt per collegare il vostro account di project management a Slack. Questa integrazione mette i vostri strumenti proprio dove chattate, rendendo più facile la gestione di tutto senza lasciare Slack

7. Elementi fissati di messaggi e file importanti per un accesso rapido

Potete tenere le informazioni cruciali a portata di mano fissando elementi fissati su messaggi e file essenziali nei vostri canali Slack.

Gli elementi fissati garantiscono che i documenti e le note più importanti siano facilmente accessibili a tutti i partecipanti al canale, in modo che nessuno debba passare al setaccio innumerevoli messaggi per trovare ciò di cui ha bisogno. Questa funzionalità/funzione migliora l'efficienza e aiuta il team a consultare rapidamente i materiali importanti.

Da fare per fissare messaggi e file:

Trovare il messaggio o il file: Posizionare l'elemento nel canale Slack

Posizionare l'elemento nel canale Slack Elementi fissati: Fare clic sui tre punti accanto al messaggio o al file

Fare clic sui tre punti accanto al messaggio o al file Selezione di "pin to channel": Quest'azione applicherà l'elemento fissato al canale

Quest'azione applicherà l'elemento fissato al canale Accedere ai pin: Fare clic sull'icona dell'elemento fissato nella parte superiore del canale per visualizzare tutti gli elementi appuntati

Non siete sicuri che Slack soddisfi le vostre esigenze di project management? Esplorate alcuni Alternative a Slack per trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

leggi anche:_ *10 strumenti di collaborazione per il project management del team*

Limiti dell'uso di Slack per il project management

Slack è uno strumento di comunicazione efficace con funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività, ma i suoi limiti lo rendono inadatto a gestire esigenze complete di project management.

Ecco alcune aree in cui Slack potrebbe risultare inadeguato:

Manca di funzionalità avanzate di project management: Slack non supporta intrinsecamente funzioni critiche di project management come i grafici Gantt, le dipendenze delle attività e la gestione delle risorse. Queste funzionalità/funzione sono essenziali per la pianificazione e il monitoraggio dettagliati dei progetti, soprattutto in quelli complessi

Slack non supporta intrinsecamente funzioni critiche di project management come i grafici Gantt, le dipendenze delle attività e la gestione delle risorse. Queste funzionalità/funzione sono essenziali per la pianificazione e il monitoraggio dettagliati dei progetti, soprattutto in quelli complessi **Slack è stato progettato principalmente per la comunicazione, non per il project management. Non è possibile assegnare attività o monitorarle, gestire le scadenze e fare report sullo stato del progetto. Senza queste funzionalità, i team potrebbero essere confusi e potenzialmente perdere scadenze importanti

Relazione e analisi limitate : Slack non offre funzionalità estese di reportistica o di analisi per il project management, rendendo difficile la generazione di report dettagliati sul progetto o il monitoraggio di metriche di performance nel tempo. Questo può essere uno svantaggio significativo per i project manager che devono fornire agli stakeholder informazioni complete sul progetto

: Slack non offre funzionalità estese di reportistica o di analisi per il project management, rendendo difficile la generazione di report dettagliati sul progetto o il monitoraggio di metriche di performance nel tempo. Questo può essere uno svantaggio significativo per i project manager che devono fornire agli stakeholder informazioni complete sul progetto da fare: Nessuno strumento nativo per il monitoraggio del tempo: Slack non dispone di funzionalità integrate di monitoraggio del tempo, che sono fondamentali per monitorare il tempo trascorso su attività o progetti specifici. I team devono spesso affidarsi a integrazioni di terze parti, che potrebbero non integrarsi perfettamente con il flusso di lavoro di Slack

Slack non dispone di funzionalità integrate di monitoraggio del tempo, che sono fondamentali per monitorare il tempo trascorso su attività o progetti specifici. I team devono spesso affidarsi a integrazioni di terze parti, che potrebbero non integrarsi perfettamente con il flusso di lavoro di Slack Gestione frammentata dei file: Slack permette la condivisione di file, ma non fa un sistema completo di gestione dei file. I file possono essere sparsi in vari messaggi e canali, rendendo difficile la posizione di documenti specifici senza un robusto lavoro di ricerca, anche con l'IA di Slack nel quadro

Slack permette la condivisione di file, ma non fa un sistema completo di gestione dei file. I file possono essere sparsi in vari messaggi e canali, rendendo difficile la posizione di documenti specifici senza un robusto lavoro di ricerca, anche con l'IA di Slack nel quadro Mancanza di visualizzazione delle attività : Gli aiuti visivi sono fondamentali per i team per comprendere rapidamente lo stato delle attività e dei flussi di lavoro. Da fare: Slack non include strumenti visivi come le tavole Kanban o i dashboard dei progetti

: Gli aiuti visivi sono fondamentali per i team per comprendere rapidamente lo stato delle attività e dei flussi di lavoro. Da fare: Slack non include strumenti visivi come le tavole Kanban o i dashboard dei progetti **La piattaforma non dispone di opzioni avanzate per l'impostazione delle priorità delle attività nel contesto di un progetto. Questo limite può rendere difficile la gestione delle attività in base all'urgenza e all'importanza

È possibile risolvere questi limiti (e altri ancora) con ClickUp, una potente alternativa._ Offre un intervallo di funzionalità avanzate di project management che affrontano in modo specifico le lacune riscontrate in Slack. Costruito da zero come strumento dedicato alla gestione dei progetti, ClickUp garantisce un monitoraggio e una gestione dei progetti precisi ed efficienti.

Come ClickUp fa meglio

A differenza di Slack, che si concentra principalmente sulla comunicazione, ClickUp è stato creato appositamente come app per il project management. Questo rende ClickUp una scelta eccellente per i team che desiderano semplificare le operazioni relative ai progetti.

Grazie alle sue ampie opzioni di personalizzazione, ClickUp si adatta a diversi flussi di lavoro, sia che si tratti di gestire i progetti di un piccolo team o di coordinare progetti di un'azienda su larga scala.

ClickUp integra la gestione delle attività, la documentazione, la collaborazione, il monitoraggio del tempo e la reportistica in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di destreggiarsi tra più strumenti. A differenza di Slack, offre funzionalità/funzione complete di project management.

Ecco come ClickUp affronta alcuni limiti comuni di Slack per la gestione dei progetti:

1. Funzionalità/funzione avanzate di collaborazione

ClickUp è il programma più efficace strumento di comunicazione e collaborazione sul posto di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione del team in un'unica piattaforma.

Dalla chat in tempo reale alle lavagne dinamiche, ClickUp facilita la collaborazione tra i team, assicurando che tutti gli aspetti del progetto siano coperti dall'inizio al completamento. Il suo ambiente integrato supporta diverse esigenze di collaborazione, sia che si tratti di condividere aggiornamenti rapidi con i client o di fare brainstorming su progetti complessi.

Creare elementi di azione e assegnarli a un membro specifico del team con ClickUp Assign Comments

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Lavorare insieme ai colleghi suClickUp Documenti con controllo della versione e aggiornamenti in tempo reale

Lasciate commenti direttamente sulle attività o sui documenti per fornire un feedback istantaneo conCommenti assegnati in ClickUp* UtilizzareLavagne online in ClickUp per sessioni di brainstorming e piani collaborativi

Organizzate le attività in modo visivo conBacheche ClickUp Kanban per una panoramica chiara dello stato di avanzamento del progetto

2. Project management intelligente

ClickUp semplifica ogni fase dei progetti con una robusta suite di strumenti progettati per aumentare l'efficienza e la trasparenza.

La piattaforma consente ai team di pianificare, eseguire e monitorare i progetti con precisione, integrando attività, sequenze e collaborazione in un unico spazio.

Grazie a funzionalità come grafici Gantt, stati personalizzati e monitoraggio del tempo, ClickUp garantisce la riunione delle attività cardine del progetto, la gestione efficace delle risorse e l'allineamento dei membri del team su obiettivi e scadenze.

Ecco alcune funzionalità/funzione di rilievo:

Stabilire le dipendenze delle attività per garantire il completamento in sequenza delle attività del progetto conAttività di ClickUp* Aggiungerecampi personalizzati e stati per un'organizzazione e un'analisi più agevole delle attività

Visualizzate e analizzate il vostro lavoro in 15 modi diversi conVisualizzazioni di ClickUp* Monitoraggio delle sequenze temporali e delle dipendenze dei progetti conClickUp Grafici Gantt per una panoramica completa del flusso del progetto

disegnare relazioni tra due attività con la vista Gantt di ClickUp

Personalizzate i dashboard con i widget per monitorare le percentuali di completamento delle attività e l'allocazione del tempo per una migliore comprensione del progettoDashboard di ClickUp Gestite efficacemente le sequenze temporali e i carichi di lavoro del team con il software nativoMonitoraggio del tempo in ClickUp Automazioni per la gestione di attività di routine come l'invio di promemoria per le scadenze, l'aggiornamento dello stato delle attività o la riassegnazione di compiti in base alle modifiche apportate al progettoAutomazioni in ClickUp

creazione di modelli AI in pochi secondi con ClickUp Brain

Beneficiare di un hub centrale per le informazioni, automatizzare i flussi di lavoro e offrire risposte istantanee alle query relative al lavoro usandoClickUp Brainl'assistente IA. Può aumentare in modo significativo la produttività e le capacità decisionali del team

3. Comunicazione interna semplificata

ClickUp garantisce una comunicazione chiara ed efficace, in modo che tutti i membri del team siano informati e allineati. Questo riduce la possibilità di errori di comunicazione e migliora il coordinamento generale del progetto.

chattare con il proprio team e condividere risorse preziose grazie a ClickUp Chat View

Ecco alcuni modi specifici in cui ClickUp supporta la comunicazione del team:

Tenere informati tutti gli stakeholder attraverso i commenti sulle attività, l'aggiunta come osservatori, le menzioni @ e l'assegnazione di attività come commenti

Trovare e condividere rapidamente file importanti, attività e altro ancora da qualsiasi punto di ClickUp e delle app connesse con la funzioneRicerca in connessione esperienza

Scrivete email e altre comunicazioni interne senza errori nel tono e nello stile che preferite con ClickUp Brain

Partecipare a chattare in tempo reale per migliorare la chiarezza e la continuità utilizzandoClickUp Chat Visualizza* Registrare e condividere clip dello schermo utilizzandoClickUp Clip per trasmettere idee visivamente e chiarire punti complessi

Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp aiuta a migliorare la chiarezza e l'allineamento all'interno dell'organizzazione. Mette in connessione diversi livelli gerarchici e dipartimenti, garantendo l'allineamento tra dirigenti e personale.

Questo modello di piano di comunicazione è utile per l'impostazione di chiari oggetti di comunicazione, la razionalizzazione delle strategie e la valutazione della loro efficacia, creando così una forza lavoro più informata e coinvolta.

Ecco come può essere utile:

Identificare gli obiettivi e le finalità della comunicazione per allineare i lavori richiesti dal team

Sviluppare piani d'azione misurabili per monitorare lo stato di avanzamento e i risultati

Organizzare e visualizzare le attività e gli stati di avanzamento in una posizione centrale

Garantire l'allineamento strategico con la visione e gli obiettivi operativi dell'azienda

Creare un ambiente aperto al feedback per migliorare le pratiche di comunicazione

Passaggio da Slack a ClickUp

Passare da Slack a ClickUp è più facile di quanto si possa pensare. L'integrazione di ClickUp con Slack garantisce che attività, documenti, obiettivi e chattare rimangano interconnessi, rendendo la transizione agevole per i team che hanno familiarità con l'ambiente di comunicazione di Slack.

Ecco come effettuare la transizione senza problemi:

Inserite la vostra email di lavoro: Iniziate a registrarvi con la vostra email di lavoro sulla piattaforma ClickUp per accedere al suo ampio intervallo di strumenti di produttività

Iniziate a registrarvi con la vostra email di lavoro sulla piattaforma ClickUp per accedere al suo ampio intervallo di strumenti di produttività Integrare Slack con ClickUp: Collegare il proprio account Slack con ClickUp per mantenere fluidi i canali di comunicazione. Questa integrazione consente di gestire attività e collaborare direttamente da Slack

Collegare il proprio account Slack con ClickUp per mantenere fluidi i canali di comunicazione. Questa integrazione consente di gestire attività e collaborare direttamente da Slack Creare attività da Slack: Utilizzare il comando /ClickUp new in qualsiasi canale Slack per creare rapidamente nuove attività senza lasciare Slack

Utilizzare il comando /ClickUp new in qualsiasi canale Slack per creare rapidamente nuove attività senza lasciare Slack Unfurl delle attività su Slack : Abilita i collegamenti alle attività pubblicate in Slack per visualizzare automaticamente i dettagli, fornendo un contesto e un accesso diretto alle azioni dell'attività, migliorando la chiarezza del flusso di lavoro

: Abilita i collegamenti alle attività pubblicate in Slack per visualizzare automaticamente i dettagli, fornendo un contesto e un accesso diretto alle azioni dell'attività, migliorando la chiarezza del flusso di lavoro Gestire le attività in modo efficiente: Utilizzare le azioni a discesa in Slack per regolare date di scadenza, priorità, stati e altro ancora, gestendo direttamente le attività di ClickUp all'interno dei canali Slack

Utilizzare le azioni a discesa in Slack per regolare date di scadenza, priorità, stati e altro ancora, gestendo direttamente le attività di ClickUp all'interno dei canali Slack Convertire i messaggi di Slack in attività di ClickUp e commenti : Semplificate la creazione di attività trasformando i messaggi di Slack in attività o commenti con ClickUp, selezionando l'opzione "altre azioni" da qualsiasi messaggio

: Semplificate la creazione di attività trasformando i messaggi di Slack in attività o commenti con ClickUp, selezionando l'opzione "altre azioni" da qualsiasi messaggio Impostazione delle notifiche: configurate ClickUp per inviare notifiche in tempo reale ai vostri canali Slack per aggiornamenti come nuove attività, commenti e cambiamenti di stato

Leggi anche:_ ClickUp vs. Slack: Quale strumento di comunicazione per il team è il migliore?

Gestione di progetti e processi con ClickUp

ClickUp riunisce tutti gli strumenti essenziali in un unico strumento, semplificando la gestione e il monitoraggio dei progetti. La soluzione ClickUp per il project management connette tutti gli elementi del progetto - attività, documenti, conversazioni e dashboard - in un'unica piattaforma di facile utilizzo, aiutando i team a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Con oltre 1.000 modelli e numerose funzionalità/funzione che favoriscono l'efficienza, ClickUp ottimizza il monitoraggio delle attività, la reportistica e la collaborazione tra i team, facilitando la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio efficace dei progetti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-441.png Modello ClickUp per il project management https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations&\_gl=1\*1bv2g0n\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di Project Management di ClickUp vi aiuta ad affrontare efficacemente le sfide del piano di progetto grazie alla sua struttura ben organizzata. Progettato per gestire il lavoro nelle varie fasi del progetto, questo modello offre un approccio strutturato attraverso spazi e cartelle designate.

Anche se siete alle prime armi con il project management, questa risorsa semplifica le attività complesse in modo che possiate:

Ottenere una panoramica chiara delle risorse del progetto per gestirle in modo efficace

Visualizzare più flussi di lavoro per assegnare, gestire e dare priorità alle attività in modo efficiente

Collaborare perfettamente con il team e tenere informati gli stakeholder senza problemi

Tagliati un po' di Slack con ClickUp per il project management

Slack è un'app per la comunicazione di team che aiuta a collaborazione in tempo reale e quindi utile per mantenere tutti in connessione e informati.

Tuttavia, se volete monitorare le scadenze, gestire flussi di lavoro complessi, costruire basi di conoscenza e coordinare più progetti, avete bisogno di strumenti di project management. Le attuali funzionalità/funzione di Slack non sono in grado di aiutarvi in questo senso.

ClickUp colma queste lacune offrendo una solida piattaforma di project management che si integra perfettamente con Slack. Fornisce strumenti avanzati per la gestione delle attività, il monitoraggio dello stato del progetto e il miglioramento della comunicazione del team, il tutto in un sistema unificato.

Se avete bisogno di snellire i flussi di lavoro, attivare la collaborazione o gestire i progetti in modo più efficace, ClickUp offre gli strumenti e la flessibilità necessari ai team moderni.

Iniziate a usare ClickUp oggi stesso per un flusso di lavoro più organizzato, produttivo e collaborativo. Iscriviti ora!