Come creare un bot per Slack partendo da zero

Le aree di lavoro virtuali come Slack sono diventate una parte importante della nostra cultura lavorativa.

Avete bisogno di comunicare con i vostri colleghi? Basta inviare loro un messaggio diretto su Slack. Volete collaborare a un progetto? Slack vi offre canali, integrazioni e una facile condivisione dei file.

Una delle migliori funzionalità di Slack sono i bot automatizzati, che svolgono tre ruoli principali quando sono integrati in un gruppo o in un canale Slack: automatizzare attività, inviare notifiche e rispondere a domande.

Sembra una salvezza, vero? In questo articolo scopriremo come creare il bot Slack perfetto per le esigenze del vostro team.

nota: Prima di iniziare, è necessario che la Slack CLI sia installata e che la nuova area di lavoro sia autorizzata. Eseguite l'elenco delle autorizzazioni di Slack per verificarlo.

Come creare il proprio chatbot Slack Esaminiamo i passaggi necessari per creare e

integrare un bot di Slack .

Per facilitarvi, seguiremo con un esempio: come scrivere un bot Slack che invii un testo di benvenuto ai nuovi utenti. Da fare notare che il processo è più o meno simile ad altre funzioni bot.

Ogni passaggio richiede un po' di codice. Ma non preoccupatevi: questa guida vi guiderà in ogni dettaglio per assicurarvi di creare il vostro chatbot senza problemi.

Passaggio 1: Creare un'app Slack usando la CLI

Prima di iniziare a costruire il vostro bot Slack, dovete disporre degli strumenti giusti. Il primo passaggio consiste nel creare l'app Slack utilizzando l'interfaccia a riga di comando (CLI).

Iniziate con l'impostazione di un'app vuota con la CLI di Slack usando questo comando:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

L'esecuzione di questo comando creerà una cartella app collegata al vostro account Slack. All'interno della nuova cartella app, create tre cartelle chiave che serviranno come base per il vostro bot Slack:

funzioni

flussi di lavoro

trigger

Con queste cartelle e autorizzazioni al loro posto, siete pronti per iniziare a costruire la vostra app per Slack!

In alternativa, invece di scrivere tutto il codice, potete usare il seguente comando per creare direttamente l'app Welcome Bot:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Una volta creato il progetto, si può navigare nella cartella del progetto per personalizzare il bot di Slack.

Passaggio 2: creare il mandato dell'app

Il manifesto dell'app è il progetto del bot Slack. Per un bot di benvenuto, il manifest includerà:

Flussi di lavoro:

Flusso di lavoro MessageSetup

Flusso di lavoro SendWelcomeMessage

Datastore:

Archivio di dati del messaggio di benvenuto

Scopes:

chattare:scrivere

chattare:scrivere.pubblico

datastore:leggere

datastore:scrivere

canali:leggere

trigger:scrivere

trigger:lettura

Una volta riuniti tutti questi componenti, il file manifest.ts avrà un aspetto simile a questo:

// /manifest.ts

import { Manifest } da "deno-slack-sdk/mod.ts";

importare { WelcomeMessageDatastore } da "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupWorkflow } da "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } da "./workflows/send_welcome_message.ts";

esportazione predefinita Manifest({

name: "Welcome Message Bot",

descrizione:

"Un modo rapido per configurare messaggi di benvenuto automatizzati per i canali dell'area di lavoro",

icona: "assets/default_new_app_icon.png",

flussi di lavoro: [MessageSetupWorkflow, SendWelcomeMessageWorkflow],

outgoingDomains: [],

datastore: [WelcomeMessageDatastore],

botScopes: [

"chattare:scrivere", "chattare:scrivere.pubblico", "datastore:read", "datastore:write", "canali:lettura", "trigger:write", "trigger:read",

],

});

Passaggio 3: creare un flusso di lavoro per l'impostazione del messaggio di benvenuto

Per prima cosa, iniziamo a definire il flusso di lavoro:

Crea file : Aggiungere un nuovo file chiamato create_welcome\message.ts nella cartella workflows

: Aggiungere un nuovo file chiamato create_welcome\message.ts nella cartella workflows Definire il flusso di lavoro: In questo file, definire il MessageSetupWorkflow, per consentire a un utente del bot di impostare un messaggio di benvenuto tramite un modulo

Ecco come apparirà la definizione del flusso di lavoro:

// /workflows/create_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } da "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } da "../functions/create_welcome_message.ts";

/

Il MessageSetupWorkflow apre un modulo in cui l'utente crea un messaggio di benvenuto

messaggio di benvenuto. Il trigger per questo flusso di lavoro si trova in

/triggers/welcome_message_trigger.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "message_setup_workflow",

titolo: "Crea messaggio di benvenuto",

descrizione: " Crea un messaggio per dare il benvenuto ai nuovi utenti nel canale",

input_parameters: {

proprietà: { interattività: { tipo: Slack.types.interactivity, }, canale: { tipo: Slack.types.channel_id, }, }, richiesto: ["interattività"],

},

});

Quindi, aggiungiamo un modulo:

Usa OpenForm: Aggiungere un modulo utilizzando la funzione OpenForm per raccogliere gli input dell'utente del bot

Ecco come aggiungere la funzione OpenForm al flusso di lavoro create_welcome_message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Questo passaggio utilizza la funzione OpenForm di Slack. Il modulo ha due

un messaggio di benvenuto e l'ID di un canale per il quale il messaggio deve essere

in cui inviare il messaggio. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm,

{

titolo: "Modulo per messaggi di benvenuto", submit_label: "Submit", descrizione: ":wave: Crea un messaggio di benvenuto per un canale!", interattività: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, campi: { richiesto: ["channel", "messageInput"], elementi: [ { nome: "messageInput", titolo: "Il tuo messaggio di benvenuto", tipo: Schema.types.stringa, long: true, }, { nome: "canale", titolo: "Seleziona un canale in cui pubblicare questo messaggio", tipo: Slack.types.channel_id, predefinito: MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

);

Quindi, aggiungiamo la conferma.

Aggiungere il seguente passaggio al flusso di lavoro create_welcome\message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Questo passaggio prende l'output del modulo e lo passa a un modulo personalizzato

che imposta il messaggio di benvenuto.

Si veda /functions/setup_function.ts per maggiori funzioni. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

messaggio: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

canale: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

autore: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.ID,

});

/

Questo passaggio utilizza la funzione Slack SendEphemeralMessage.

All'utente verrà inviato un messaggio di conferma effimero

che ha creato il messaggio di benvenuto, dopo che l'utente ha inviato il messaggio di cui sopra

modulo. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.ID,

messaggio:

`Il vostro messaggio di benvenuto per questo canale è stato creato con esito positivo! :white_check_mark:`,

});

esportazione predefinita di MessageSetupWorkflow;

Passaggio 4: usare un datastore per memorizzare il messaggio di benvenuto

Iniziare con la creazione di un datastore.

Crea file : Nella cartella dei datastore, creare un file chiamato messages.ts

: Nella cartella dei datastore, creare un file chiamato messages.ts Definire la struttura: Impostare la struttura del datastore per memorizzare i messaggi di benvenuto

In questo file si definisce la struttura del datastore in cui saranno memorizzati i messaggi di benvenuto del campo testo:

// /datastores/messages.ts

import { DefineDatastore, Schema } da "deno-slack-sdk/mod.ts";

/

I datastore sono una posizione ospitata da Slack in cui memorizzare

e recuperare i dati per la propria app.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

nome: "Messaggi",

chiave_primaria: "ID",

attributi: {

iD: { tipo: Schema.types.stringa, }, canale: { tipo: Slack.types.channel_id, }, messaggio: { tipo: Schema.types.stringa, }, autore: { tipo: Slack.types.user_id, },

},

});

Passaggio 5: creare una funzione personalizzata per memorizzare il messaggio di benvenuto nel datastore

Per prima cosa, definire la funzione personalizzata.

Crea file : Nella cartella functions, creare un file chiamato create_welcome\message.ts

: Nella cartella functions, creare un file chiamato create_welcome\message.ts Definire la funzione: Aggiungere il seguente codice per definire la funzione per la memorizzazione del messaggio di benvenuto

Ecco il codice per definire la funzione personalizzata:

// /functions/create_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } da "deno-slack-sdk/mod.ts";

importare { SlackAPIClient } da "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } da "../workflows/send_welcome_message.ts";

importare { WelcomeMessageDatastore } da "../datastore/messaggi.ts";

/

Questa funzione personalizzata prenderà l'input iniziale del modulo, lo memorizzerà e lo metterà a disposizione del pubblico

nel datastore e creerà un trigger di evento per ascoltare

eventi user_joined_channel nel canale specificato. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({

callback_id: "welcome_message_setup_function",

titolo: "Configurazione del messaggio di benvenuto",

descrizione: "Prende un messaggio di benvenuto e lo memorizza nel datastore",

file_fonte: "funzioni/create_welcome_message.ts",

input_parameters: {

proprietà: { messaggi: { tipo: Schema.types.stringa, description: "Il messaggio di benvenuto", }, canale: { tipo: Slack.types.channel_id, description: "Canale in cui postare", }, autore: { tipo: Slack.types.user_id, descrizione: "L'ID utente della persona che ha creato il messaggio di benvenuto", }, }, richiesto: ["messaggio", "canale"],

},

});

Quindi, aggiungere la funzione richiesta.

Salvataggio dei dati: Includere un codice per salvare i dettagli del messaggio di benvenuto nel datastore e impostare i trigger degli eventi bot

// /functions/create_welcome_message.ts

esportazione predefinita SlackFunction(

WelcomeMessageSetupFunction,

async ({ input, client }) => {

const { canale, messaggio, autore } = inputs; const uuid = crypto.randomUUID(); // Salvare le informazioni sul messaggio di benvenuto nel datastore const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ datastore: WelcomeMessageDatastore.name, elementi: { id: uuid, canale, messaggio, autore }, }); if (!putResponse.ok) { return { errore: `Mancato salvataggio del messaggio di benvenuto: ${putResponse.error}` }; } // Ricerca di eventuali trigger esistenti per il flusso di lavoro di benvenuto const trigger = await findUserJoinedChannelTrigger(client, channel); se (triggers.error) { return { error: `Fallito il lookup dei trigger esistenti: ${triggers.error}` }; } // Crea un nuovo trigger user_joined_channel se non ne esiste nessuno if (!triggers.exists) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, channel); se (!newTrigger.ok) { return { errore: `Mancata creazione del trigger di benvenuto: ${newTrigger.error}`, }; } } return { outputs: {} };

},

);

Quindi, integrate il bot di Slack nel vostro flusso di lavoro.

Aggiornamento del flusso di lavoro: Nel file create_welcome_message.ts, aggiungere un passaggio per chiamare la funzione personalizzata

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Questo passaggio prende l'output del modulo e lo passa a un modulo personalizzato

che imposta il messaggio di benvenuto.

Si veda /functions/setup_function.ts per maggiori funzioni. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

messaggio: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

canale: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

autore: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.ID,

});

esportazione predefinita di MessageSetupWorkflow;

Con questo passaggio, il flusso di lavoro è ora in grado di:

Consentire a un utente del bot di inserire e inviare un messaggio di benvenuto tramite un modulo

Memorizzare le informazioni del messaggio di benvenuto in un archivio dati

Impostazione di trigger per garantire che il messaggio di benvenuto venga inviato quando un nuovo utente si iscrive al canale specificato

Passaggio 6: Creare trigger per attivare i flussi di lavoro

Per prima cosa, creare un trigger collegato.

Creare un file : Nella cartella dei trigger, creare create_welcome\message\shortcut.ts

: Nella cartella dei trigger, creare create_welcome\message\shortcut.ts Aggiungere codice: Definire il trigger del collegamento per avviare il MessageSetupWorkflow quando un utente del bot fa clic su un collegamento specifico

Il codice sarà simile a questo.

// trigger/create_welcome_message_shortcut.ts

import { Trigger } from "deno-slack-api/types.ts";

import MessageSetupWorkflow da "../workflows/create_welcome_message.ts";

importare { TriggerContextData, TriggerTypes } da "deno-slack-api/mod.ts";

/

Questo trigger collegato prompt il flusso di lavoro MessageSetupWorkflow. */

const welcomeMessageTrigger: Trigger = {

tipo: TriggerTypes.Shortcut,

name: "Configurazione di un messaggio di benvenuto",

descrizione: "Crea un messaggio di benvenuto automatico per un determinato canale",

flusso di lavoro: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

input: {

interattività: { valore: TriggerContextData.Shortcut.interactivity, }, canale: { valore: TriggerContextData.Shortcut.channel_id, },

},

};

esportazione predefinita di welcomeMessageTrigger;

Ora, creare il trigger degli eventi. Si tratta essenzialmente di attivare gli eventi che attivano il bot. In questo esempio, l'evento trigger del bot sarà un nuovo utente che si unisce a un canale.

Aggiornamento del file: Aggiungere il trigger dell'evento a create_welcome_message.ts per inviare il messaggio di benvenuto quando un nuovo utente si unisce a un canale

Ecco il codice da aggiungere.

// /funzioni/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger restituisce se il trigger user_joined_channel

esiste per il flusso di lavoro "Invia messaggio di benvenuto" in un canale. */

esportazione della funzione async findUserJoinedChannelTrigger(

client: SlackAPIClient,

canale: stringa,

): Promessa<{ errore?: stringa; esiste?: booleano }> {

// Raccoglie tutti i trigger esistenti creati dall'app

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner: true });

if (!allTriggers.ok) {

return { error: allTriggers.error };

// Trova i trigger di user_joined_channel per "Invia messaggio di benvenuto"

// nel canale specificato

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((trigger) => (

trigger.workflow.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && trigger.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && trigger.channel_ids.includes(channel)

));

// Restituisce se sono stati trovati dei trigger corrispondenti

const exists = joinedTriggers.length > 0;

restituisce { exists };

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger crea un nuovo trigger user_joined_channel

per il flusso di lavoro "Invia messaggio di benvenuto" in un canale. */

esportazione della funzione async saveUserJoinedChannelTrigger(

client: SlackAPIClient,

canale: stringa,

): Promessa<{ ok: booleano; errore?: stringa }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

tipo: "evento", nome: "L'utente si è unito al canale", descrizione: "Invia un messaggio quando un utente si unisce al canale", flusso di lavoro: `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`, evento: { tipo_evento: "slack#/events/user_joined_channel", channel_ids: [channel], }, ingressi: { canale: { valore: canale }, triggered_user: {valore: "{{data.user_id}}" }, },

});

if (!triggerResponse.ok) {

return { ok: false, error: triggerResponse.error };

return { ok: true };

}

Risultato:

Link trigger : Consente agli utenti del bot di impostare un messaggio di benvenuto facendo clic su un collegato, avviando il MessageSetupWorkflow

: Consente agli utenti del bot di impostare un messaggio di benvenuto facendo clic su un collegato, avviando il MessageSetupWorkflow Event trigger: Invia i messaggi automatizzati quando un nuovo utente si unisce al canale specificato, utilizzando i dettagli del messaggio e del canale memorizzati

Passaggio 7: creazione di un flusso di lavoro per l'invio del messaggio di benvenuto

Navigare nella cartella : Andare alla cartella Flussi di lavoro

: Andare alla cartella Flussi di lavoro Creare un file : Creare un nuovo file chiamato send_welcome_message.ts

: Creare un nuovo file chiamato send_welcome_message.ts Aggiungere codice: Definire il flusso di lavoro per recuperare e inviare il messaggio di benvenuto dal datastore

// /workflows/send_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } da "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } da "../functions/send_welcome_message.ts";

/

Il flusso SendWelcomeMessageWorkFlow recupera il messaggio di benvenuto

dal datastore e lo invierà al canale specificato, quando

un nuovo utente si unisce al canale. */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "send_welcome_message",

titolo: "Invia messaggio di benvenuto",

descrizione:

"Invia un messaggio di benvenuto effimero quando un nuovo utente si unisce a un canale",

proprietà: { canale: { tipo: Slack.types.channel_id, }, triggered_user: { tipo: Slack.types.user_id, }, }, richiesto: ["channel", "triggered_user"],

input_parameters: {},

});

Questo flusso di lavoro recupera il messaggio di benvenuto memorizzato e lo invia al canale appropriato quando un nuovo utente si unisce, migliorando il coinvolgimento e automatizzando il processo di onboarding.

Passaggio 8: creazione di una funzione personalizzata per inviare il messaggio di benvenuto

1. Definire la funzione personalizzata:

Navigare nella cartella: Andare nella cartella functions

Andare nella cartella functions Creare un file: Creare un nuovo file chiamato send_welcome_message.ts

2. Aggiungere la definizione della funzione:

// /functions/send_welcome_message.ts

importare { DefineFunction, Schema, SlackFunction } da "deno-slack-sdk/mod.ts";

importare { WelcomeMessageDatastore } da "../datastores/messages.ts";

/

Questa funzione personalizzata preleverà il messaggio memorizzato dal datastore

e lo invia all'utente che si unisce come messaggio effimero nel file

canale specificato. */

export const SendWelcomeMessageFunction = DefineFunction({

callback_id: "send_welcome_message_function",

titolo: "Invio del messaggio di benvenuto",

descrizione: "Preleva i messaggi di benvenuto e li invia al nuovo utente",

source_file: "funzioni/invio_messaggio_di_benvenuto.ts",

input_parameters: {

proprietà: { canale: { tipo: Slack.types.channel_id, description: "Canale in cui l'evento è stato triggerato", }, triggered_user: { tipo: Slack.types.user_id, description: "Utente che ha triggerato l'evento", }, }, richiesto: ["channel", "triggered_user"],

},

});

3. Aggiungere funzioni:

Codice di implementazione: Aggiungere il seguente codice sotto la definizione della funzione in send_welcome_message.ts:

// /functions/send_welcome_message.ts

export default SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{inputs, client },

) => {

// Query sul datastore per i messaggi memorizzati

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore: WelcomeMessageDatastore.name, espressione: "#canale = :mychannel", attributi_di_espressione: {"#canale": "canale" }, valori_espressione: { ":mychannel": input.channel },

});

if (!Messaggi.ok) {

return { error: `Mancata raccolta dei messaggi di benvenuto: ${messaggi.errore}` };

// Inviare i messaggi memorizzati in modo effimero

for (const elemento di messaggi["elementi"]) {

const messaggio = await client.chat.postEphemeral({ canale: elemento["canale"], testo: elemento["messaggio"], utente: input.triggered_user, }); if (!message.ok) { return { error: `Fallito l'invio del messaggio di benvenuto: ${messaggio.errore}` }; }

return {

uscite: {},

};

});

4. Integrare la funzione personalizzata:

Aggiungere al flusso di lavoro: Tornare al file del flusso di lavoro send_welcome_message.ts e aggiungere la funzione personalizzata come passaggio:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, {

canale: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

triggered_user: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

});

Con questa funzione personalizzata, le impostazioni dell'app Slack invieranno ora messaggi a tutti gli utenti che si uniscono a un canale privato o pubblico con un canale specifico.

Passaggio 9: utilizzare l'app Slack

1. Eseguire l'app Slack localmente

*Installare localmente Aprire il terminale e navigare nella cartella principale dell'app Eseguire: slack run

Seguite i prompt del terminale per configurare il vostro server locale Invocare il trigger collegato: Aprire una nuova scheda del terminale

Creare il trigger collegato: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome\message_shortcut.ts

Installare il trigger nell'area di lavoro e scegliere l'ambiente Locale

Copiare lo scorciatoio URL fornito

Pubblicare questo URL in un canale Slack per avviare il flusso di lavoro e creare il messaggio di benvenuto

manifesto dell'app Creato il manifest dell'app per "welcomebot (local)" nell'area di lavoro "myworkspace"

⚠️ Domini in uscita Non sono configurati domini in uscita consentiti Se la funzione effettua richieste di rete, è necessario consentire i domini in uscita Ulteriori informazioni sulle prossime modifiche ai domini in uscita: https://api.slack.com/changelog

🏠 Installazione dell'area di lavoro Installata l'app "welcomebot (local)" nell'area di lavoro "myworkspace" Terminata in 1,5s

⚡ Trigger creato ID del trigger: Ft0123ABC456 Tipo di trigger: scorciatoia Nome del trigger: Configurazione di un messaggio di benvenuto URL scorciatoia: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Avviare l'app di Slack

Distribuire Slack: Eseguire: slack deploy Creare il trigger: Creare il trigger per l'app distribuita: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome\message_shortcut.ts

slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome\message_shortcut.ts Scegliere l'opzione distribuita Utilizzare in un ambiente distribuito: Copiate il nuovo URL dello scorciatoio

Utilizzarlo nell'area di lavoro di Slack

Passaggio 10: Il vostro bot Slack è pronto!

Congratulazioni per aver raggiunto il passaggio finale della costruzione del vostro bot Slack! Il vostro bot ora invierà automaticamente messaggi ai nuovi utenti. Testatelo per verificare che lavori correttamente su un canale pubblico.

Limiti dell'uso dei bot di Slack per la comunicazione

A questo punto, vi sarete resi conto della comodità che i bot di Slack apportano a comunicazione sul posto di lavoro . Dopo tutto, a chi non piace un po' di aiuto nell'automazione?

Ma ci sono alcuni limiti di cui è bene diffidare.

La conoscenza di questi limiti vi permetterà di prendere una decisione informata su quale piattaforma di comunicazione sul posto di lavoro è la più efficiente per voi.

1. I bot di Slack possono essere fonte di distrazione

I bot di Slack possono essere un'arma a doppio taglio quando si tratta di concentrarsi.

Certo, forniscono informazioni rapide e aiutano a svolgere le attività con una semplice query. Ma sono anche accompagnati da una valanga di notifiche, dagli aggiornamenti del token del bot ai messaggi del team.

Questa distrazione costante può ostacolare il lavoro. Spesso i dipendenti hanno difficoltà a dare priorità al lavoro con il rumore aggiuntivo del bot.

2. Slack può essere costoso, così come i suoi bot

Questo è probabilmente il problema più grande quando si parla di strumenti di comunicazione come Slack : possono diventare rapidamente molto costosi.

Slack offre diversi piani, ciascuno con le proprie funzionalità/funzioni, ma con la crescita del team cresce anche il costo totale di titolarità di un prodotto SaaS.

Ad esempio, il piano Pro costa 7,25 dollari per utente al mese, il che potrebbe sembrare ragionevole all'inizio. Tuttavia, quando il team è numeroso, i costi possono aumentare rapidamente, portando a una spesa mensile significativa. A quel prezzo, è possibile trovare Alternative a Slack che offrono funzionalità/funzioni migliori.

3. I bot di Slack hanno bisogno di manutenzione

I bot di Slack, come qualsiasi altro chatbot, si basano sui dati con cui sono stati addestrati. Se un utente chiede informazioni che non sono state integrate nel sistema del bot, è probabile che quest'ultimo non riesca a fornire una risposta soddisfacente.

Ciò significa che il vostro bot Slack richiederà aggiornamenti costanti per rimanere pertinente e utile.

Dovrete monitorare le domande più comuni che vengono poste e fornire regolarmente al vostro bot Slack nuove informazioni pertinenti. Questa manutenzione continua può diventare un carico di lavoro significativo, soprattutto quando l'area di lavoro Slack cresce.

4. I bot possono occupare spazio

Slack ha una capacità di archiviazione minima e, una volta raggiunti i limiti, cancella automaticamente i file e i messaggi più vecchi per fare spazio a quelli nuovi.

Questo processo può portare alla perdita involontaria di documenti importanti o della cronologia delle comunicazioni, soprattutto se si utilizzano bot per automatizzare attività che generano molti dati.

5. I bot di Slack non sono creativi

Non è una novità, ma i bot di solito non sono gli strumenti più intelligenti della baracca. Mancano di pensiero critico e della capacità di affrontare una situazione da diverse prospettive.

Pertanto, in una situazione difficile che richiede la risoluzione di problemi, non potete dipendere dal vostro bot Slack per trovare soluzioni uniche.

Migliorare la comunicazione del team con ClickUp e Slack

Se pensate che Slack sia uno strumento di comunicazione efficiente, aspettate di integrarlo con ClickUp .

Insieme, Slack e ClickUp formano il dream team definitivo in un ambiente collaborativo.

Vediamo come i diversi team possono trarre vantaggio da questa integrazione, tenendo presente le regole di Slack.

Abilita la sincronizzazione delle attività di ClickUp con Slack

Una volta integrato ClickUp con Slack è possibile sincronizzare tutte le attività di ClickUp con l'area di lavoro di Slack per spazi, cartelle ed elenchi specifici.

Le attività di ClickUp vengono inviate automaticamente come messaggi al vostro canale Slack. È possibile selezionare canali pubblici o privati in cui ClickUp può accedere a queste notifiche.

sincronizzate ClickUp con il vostro canale Slack e scegliete il tipo di testi che desiderate ricevere

Per concedere a ClickUp l'accesso a un canale privato, utilizzare il comando /invite @ClickUp.

cercare ClickUp nella sezione "Aggiungi un'app" della pagina delle integrazioni di Slack per dare accesso ai canali privati

Da fare in che modo?

Immaginate di far parte di un team di marketing che lavora a una campagna ad alto rischio con scadenze ravvicinate. Questa integrazione elimina la necessità di di aggiornare i membri del team sullo stato di avanzamento manualmente.

ClickUp invia invece automaticamente gli aggiornamenti al vostro canale Slack, fornendo a tutti una visualizzazione a 360 gradi della situazione attuale del progetto.

Allo stesso modo, gli aggiornamenti critici dei team tecnici, come la correzione di bug, l'implementazione di funzionalità/funzione o le attività di manutenzione dei server, vengono immediatamente condivisi con il team in tempo reale.

Quando collegate attività, commenti o documenti in Slack, vedrete un'anteprima di ogni elemento, un processo definito "unfurling" Questa funzionalità/funzione consente al team di visualizzare dettagli come lo stato delle attività, gli assegnatari, le priorità e altro ancora direttamente in Slack.

visualizzare la descrizione, l'argomento e i membri assegnati in una sola volta con ClickUp su Slack_

Ad istanza, un team commerciale ha creato un canale Slack per discutere di un account chiave. Quando un'attività relativa a questo account viene condivisa su Slack, tutti possono vedere immediatamente chi è stato assegnato, qual è la priorità e lo stato attuale.

In questo modo, i rappresentanti commerciali (o qualsiasi altro team) possono rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti senza dover scavare in più app.

Trasforma i messaggi in attività

digitare /clickup new su un canale Slack per creare e salvare un'attività_

È possibile creare attività di ClickUp direttamente da Slack utilizzando un comando /Slash come /clickup new o aggiungendo un messaggio Slack come commento a un'attività esistente.

Questo è particolarmente utile quando si delegano attività. Immaginate che al responsabile marketing piaccia un'idea creativa condivisa nella chat di Slack; può trasformare istantaneamente quel messaggio in un'attività di ClickUp senza mai lasciare Slack.

Leggi anche: Le cose da fare e da non fare nell'uso di Slack sul lavoro

ClickUp Da fare quello che può fare Slack, e molto di più

In fin dei conti, si usa Slack per comunicare in modo efficace con il vostro team e tra i vari reparti. Ma su ClickUp la comunicazione è più snella, efficace e intuitiva. Scopriamone di più.

Conversazioni in tempo reale con visualizzazione della chat

Visualizzazione della chat di ClickUp consente al vostro team di partecipare a conversazioni in tempo reale senza lasciare la piattaforma.

Che si tratti di un team IT che risolve un problema urgente o di un team commerciale che discute di un nuovo lead, la vista Team consente di centralizzare tutte le comunicazioni.

I team di marketing devono fare i conti con conversazioni sparse in diverse app. Su ClickUp è possibile fare brainstorming di idee, condividere brief creativi e prendere decisioni rapide, il tutto nella stessa area di lavoro.

E quando è il momento di trasformare le idee in azione, ClickUp vi permette di farlo direttamente dalla chat. Assegnate attività, fissate scadenze e portate avanti i progetti senza lasciare la conversazione.

Collaborazione, brainstorming e lavagne online

visualizzate le vostre attività con la Whiteboard di ClickUp

Avete bisogno di fare un brainstorming su una strategia o di pianificare un progetto? Lavagne online di ClickUp offrono uno spazio virtuale dove i team possono collaborare visivamente.

Mentre Slack consente di fare brainstorming con i propri compagni di squadra attraverso discussioni basate sul testo, le lavagne online di ClickUp portano i progetti a un livello superiore, consentendo al team di disegnare, annotare e trasformare le idee in attività di ClickUp.

Se fate parte di un team di ingegneri che ha bisogno di mappare i flussi di lavoro o di un project manager che gestisce una complessa sequenza di progetti, questo diventerà il vostro nuovo strumento preferito.

risolvete subito i problemi assegnando attività di ClickUp nei commenti della Chat View_

Una delle funzionalità/funzione di ClickUp è la possibilità di assegnare i commenti a specifici membri del team tramite @menzioni. Se state discutendo di un aggiornamento critico in vista Team, potete immediatamente taggare un membro del team e trasformare il commento in un'attività.

Ad esempio, durante una riunione sullo sviluppo del prodotto, un responsabile della progettazione può assegnare la correzione di un bug direttamente dalla chat, assicurandosi che nulla vada perso.

Comunicazione visiva con ClickUp Clip

registrare eventi importanti e trasformarli in risorse con ClickUp Clips

Siete studenti visivi? Se sì, ClickUp Clip sta per migliorare di dieci volte la vostra esperienza, consentendovi di registrare e di condividere le registrazioni dello schermo .

Immaginate un team IT che registra una guida passo passo per la risoluzione di un problema comune: i membri del team possono accedere a questa clip in qualsiasi momento, rendendo più facile la comprensione e l'implementazione delle modifiche.

Strategizzare le azioni con i modelli

In fin dei conti, strumenti come ClickUp e Slack sono strumenti di comunicazione. Affinché questi strumenti siano utili e portino effettivamente ordine nella comunicazione interna, è necessaria una strategia. Ed è qui che Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp può essere utile.

Con questo modello è possibile valutare la strategia di comunicazione esistente, tracciare un nuovo approccio e gli obiettivi associati, impostare obiettivi e finalità per la strategia e creare un piano d'azione coerente.

Scarica questo modello

Bonus: 15 modelli gratuiti di piani di comunicazione di progetto

Un click per una comunicazione migliore con ClickUp

Slack è un ottimo strumento che diventa ancora migliore con l'integrazione di ClickUp.

Tuttavia, invece di destreggiarsi tra i messaggi di Slack e i testi di ClickUp, ha più senso avere un'unica piattaforma Da fare.

Le conversazioni in tempo reale, la comodità di trasformare un messaggio diretto in un'attività dettagliata e la possibilità di visualizzare le discussioni fanno di ClickUp un'app olistica per il project management rispetto alle altre Project management di Slack funzionalità di Slack.

Provate voi stessi per vedere la differenza. Create il vostro account gratuito ClickUp e semplificate i vostri flussi di lavoro!