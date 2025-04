10 migliori app di messaggistica all-in-one nel 2025

la persona media passa quasi sempre da un'app all'altra e da un sito web all'altro_

1.200 volte

ogni giorno

Con il continuo cambio di contesto, è facile perdersi le cose. 🤷🏻

È qui che entrano in gioco le app di messaggistica all-in-one. Questi strumenti integrano più app in un'unica piattaforma, migliorando la comunicazione, aumentando la produttività e mantenendo l'organizzazione.

Che si tratti di coordinarsi con i colleghi o di gestire le interazioni con i client, le app di messaggistica all-in-one vi aiutano a concentrarvi su ciò che conta di più.

Ecco le dieci migliori app di messaggistica all-in-one per trasformare il vostro modo di connettervi e collaborare!

⏰ Riassunto di 60 secondi

Scoprite le 10 migliori app di messaggistica all-in-one che riuniscono tutte le chat, le chiamate e le collaborazioni sotto un unico tetto per una comunicazione senza interruzioni.

ClickUp : Il miglior strumento di collaborazione e project management "tutto in uno"

: Il miglior strumento di collaborazione e project management "tutto in uno" Franz : Il migliore per gestire chattare ed email multiple in un unico posto

: Il migliore per gestire chattare ed email multiple in un unico posto IM+ : Il migliore per unire le app per chattare e i social media

: Il migliore per unire le app per chattare e i social media Rambox : Il migliore per la personalizzazione avanzata dell'area di lavoro della messaggistica

: Il migliore per la personalizzazione avanzata dell'area di lavoro della messaggistica Beeper: Migliore per unificare iMessage e altre piattaforme

Migliore per unificare iMessage e altre piattaforme Shift : Il migliore per integrare email e strumenti di messaggistica

: Il migliore per integrare email e strumenti di messaggistica Messenger All-in-One: Ideale per l'accesso rapido alle app di chattare

Ideale per l'accesso rapido alle app di chattare Station : La migliore per unire la messaggistica agli strumenti di produttività

: La migliore per unire la messaggistica agli strumenti di produttività Slack (con componenti aggiuntivi) : Il migliore per migliorare la collaborazione tra team

: Il migliore per migliorare la collaborazione tra team Mattermost: Il migliore per una messaggistica sicura e di livello aziendale

**Cosa si deve cercare in un'app di messaggistica all-in-one?

Scegliere un'app di messaggistica all-in-one è relativamente facile. Basta assicurarsi che soddisfi i seguenti criteri: 👇🏻

Facilità d'uso: Cercate un'app con un'interfaccia intuitiva e una navigazione facile per un utilizzo senza interruzioni

Cercate un'app con un'interfaccia intuitiva e una navigazione facile per un utilizzo senza interruzioni Compatibilità: Cercate uno strumento compatibile con tutte le piattaforme di messaggistica che utilizzate. Questo garantisce il massimo supporto

Cercate uno strumento compatibile con tutte le piattaforme di messaggistica che utilizzate. Questo garantisce il massimo supporto Personalizzabilità: Scegliete un'app che vi permetta di modificare aspetti come le notifiche push, i layout, le integrazioni e così via, in base alle vostre esigenze

Scegliete un'app che vi permetta di modificare aspetti come le notifiche push, i layout, le integrazioni e così via, in base alle vostre esigenze Integrità: Scegliete uno strumento con solidi standard di sicurezza per garantire che il loro servizio e i vostri dati siano al sicuro da accessi non autorizzati

Scegliete uno strumento con solidi standard di sicurezza per garantire che il loro servizio e i vostri dati siano al sicuro da accessi non autorizzati Prestazioni elevate: Scegliete uno strumento che sia leggero e veloce. Questo assicura che non ci sianodi comunicazione sul posto di lavoro ➡️ Per saperne di più: 15 modelli gratuiti di piano di comunicazione del progetto: Excel, Word e ClickUp ## Le 10 migliori app di messaggistica "tutto in uno "

Date un'occhiata a questi dieci messenger all-in-one per gestire i vostri messaggi con facilità ed efficienza:

1. ClickUp (Miglior strumento all-in-one per la collaborazione e il project management)

È facile inciampare e commettere errori quando si gestiscono lavori e messaggi su piattaforme diverse. Ma con ClickUp , l'app tuttofare per il lavoro, è possibile unificarli tutti in un'unica app per creare un'area di lavoro efficiente e collaborativa. ClickUp Chattare è stato progettato per massimizzare la produttività. È una soluzione unica che consente di gestire contemporaneamente il lavoro e la comunicazione sul posto di lavoro.

ClickUp Chattare vi permette di creare attività e di elenchi di Da fare direttamente dai messaggi. Ogni conversazione che contiene informazioni essenziali è direttamente collegata al documento, all'attività o alla chat ad essa correlati.

Ha anche capacità di IA integrate. Con l'aiuto di ClickUp Brain è in grado di suggerire risposte, creare automaticamente attività a partire dalle conversazioni e persino riepilogare/riassumere i thread!

Inoltre, è possibile utilizzare Integrazioni ClickUp per connettersi con altre piattaforme di conversazione di terze parti come Gmail, Skype, Slack e Teams con ClickUp per un'esperienza completa.

Pro Tip: Avete bisogno di aiuto per gestire i messaggi istantanei? Provate il programma Modello di messaggio istantaneo di ClickUp -È gratis! Questo modello permette di unire i thread delle conversazioni in un unico luogo organizzato. In questo modo è possibile dare priorità alle conversazioni per migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Abilita le notifiche push per avvisare il team di messaggi importanti all'istante

Monitoraggio delle modifiche nelle conversazioni, collegando automaticamente gli aggiornamenti delle attività e i commenti alla chat originale

Impostazione di date di scadenza all'interno della chat per mantenere il team allineato sulle scadenze

Implementare ClickUp Clip per condividere i momenti chiave delle conversazioni in modo asincrono

Utilizzare ClickUp Assegnazione di commenti per taggare specifici membri del team nelle discussioni, assicurando che le azioni di follow-up siano cancellate

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

La facile interfaccia per creare un progetto e allineare le attività al team per il monitoraggio e il raggiungimento dell'obiettivo. Utile Grafici di Gantt

_che possono essere utili per l'azienda e una funzionalità/funzione di chattare in tempo reale fanno di ClickUp il miglior software Recensione G2 ➡️ Per saperne di più: La chat è rotta. La stiamo sistemando 2. Franz (il migliore per gestire più chat ed email in un unico posto)

via Franz Franz è un servizio di messaggistica facile da usare. Se avete difficoltà a gestire il flusso di testi sul desktop, questo strumento dovrebbe aiutarvi.

Franz è compatibile con tutti i dispositivi Windows, Mac e Linux e si integra con alcuni dei programmi più utilizzati canali di comunicazione .

L'app offre modalità chiare e scure per la personalizzazione. Franz è anche interamente basato su cloud, in modo da poter passare da un dispositivo all'altro.

Le migliori funzionalità/funzione di Franz

Supporta oltre 70 servizi di messaggistica, tra cui WhatsApp, Messaggi e Telegram

Consente di inviare testi in diverse lingue, come inglese, tedesco e spagnolo

Permette di gestire le notifiche push per i messaggi in arrivo

Si integra con oltre 1.000 servizi

Limiti di Franz

Disponibile solo su desktop

Richiede una configurazione manuale

Prezzi di Franz

**Free Forever

Personale: $3.99/mese

$3.99/mese Professionale: $7,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Franz

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. IM+ (il migliore per unire le app di chattare e i social media)

via IM+ IM+ è un'app che consente di combinare tutte le piattaforme di messaggistica sul desktop e sullo smartphone. Ha un'interfaccia intuitiva e lo sviluppatore sostiene che ci vogliono solo due minuti per impostare il software.

Ma questa non è la parte migliore. IM+ ha il supporto ChatGPT integrato per aiutarvi a creare testi e funzionalità avanzate di blocco degli annunci per un'esperienza utente senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di IM+

Supporta un ampio intervallo di piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Facebook e LinkedIn

Si integra con Gmail, consentendo l'accesso alla finestra In arrivo oltre che alle chat

Include un browser web incorporato per la condivisione dei collegamenti

Consente la messaggistica simultanea su più account

Limiti di IM+

Integrazioni limitate

Può essere lento

PrezziIM+

**Free Forever

Valutazioni e recensioniIM+

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Da fare: ChatGPT riceve più di 10 milioni di query al giorno.

4. Rambox (migliore per la personalizzazione avanzata dell'area di lavoro della messaggistica)

via Rambox Rambox è un'app di messaggistica all-in-one altamente personalizzabile. Può essere utilizzata per scopi personali e professionali, ma le sue funzionalità/funzione aiutano a migliorare la produttività in ufficio.

È possibile modificare l'aspetto dell'area di lavoro, mettere in pausa le notifiche, attivare la modalità focus e altro ancora. Lo strumento si integra con le principali soluzioni aziendali, quali Google Suite e Teams di Microsoft .

Le migliori funzionalità/funzione di Rampox

Supporta oltre 700 piattaforme di messaggistica come Instagram, Discord e Skype

Permette di personalizzare i temi e le preferenze delle notifiche

Offre una modalità di messa a fuoco che mette in pausa le notifiche e gli effetti sonori dei messaggi

Si integra con diversi componenti aggiuntivi di terze parti, come correttori grammaticali, gestori di password, ecc

Limiti di rambox

La versione Free è limitante

Soffre di problemi di connessione occasionali

Prezzi di Rambox

Basic: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Pro: $7/mese

$7/mese Enterprise: $14/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rambox

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (30 recensioni)

_Adoro avere tutte le mie app in un unico posto, e il software non è pieno di bug come altri che ho provato Recensione di Capterra 5. Beeper (il migliore per unificare iMessage e altre piattaforme)

via Cicalino Avete account su diverse piattaforme di messaggistica? Beeper può consolidarli in un'unica app.

Questo strumento è disponibile per dispositivi Android, iOS, Windows e Linux e si connette con le principali piattaforme (incluso iMessage) per un'esperienza completa. L'interfaccia utente è molto interattiva e facile da navigare.

Tuttavia, una delle funzioni più interessanti di Beeper è il doppiaggio nativo, che permette di tradurre il testo nella lingua preferita.

Le migliori funzionalità/funzione di Beeper

Combina 14 servizi di messaggistica come WhatsApp, Telegram, ecc. in un'unica piattaforma

Supporta contenuti multimediali ricchi, come immagini, video e collegati

Funzionalità/funzione di supporto per la messaggistica via SMS e per le piattaforme basate su Internet

Offre versioni per dispositivi mobili e desktop

Limiti per i telefoni cellulari

Manca di personalizzazioni avanzate

È necessaria una sottoscrizione per ottenere tutte le funzioni

Prezzi del beep

**Free Forever

Valutazioni e recensioni del Beeper

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Shift (la migliore per integrare email e strumenti di messaggistica)

via Turnover Se passate continuamente da un profilo all'altro su una piattaforma di messaggistica, passate a Shift. Quest'app di messaggistica all-in-one crea aree di lavoro separate per i profili personali e per quelli di per uso aziendale e personale .

Utilizzandolo, è possibile gestire facilmente gli account su diverse piattaforme di messaggistica. Oltre a questo, lo strumento facilita anche la gestione delle email. L'interfaccia utente è intuitiva; è possibile aggiungere/rimuovere tutte le estensioni desiderate.

Le migliori funzionalità/funzione di Shift

Supporta Gmail, Telegram, Asana e altri strumenti di lavoro in un'unica interfaccia

Offre la sincronizzazione multipiattaforma tra le versioni desktop e mobile

Funzionalità/funzione di gestione dell'area di lavoro per migliorare la concentrazione

Si integra con strumenti di terze parti come Google Drive e Zoom

Limiti dei turni

Funzionalità/funzione principali bloccate nei piani a pagamento

Problemi regolari di sincronizzazione

Prezzi di Shift

Basic: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Avanzato: $149/anno

$149/anno Teams: $149/anno per utente

Valutazioni e recensioni dei turni

G2: 4.3/5 (150+ recensioni)

4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (310+ recensioni)

_AMO il fatto che tutte le mie finestre In arrivo e le comunicazioni siano in un unico posto. È più facile rimanere organizzati. È stato facile connettersi a tutti i miei account e lo uso letteralmente ogni minuto di ogni giorno! Recensione di G2 7. Messenger All-in-One (il migliore per un accesso rapido alle app di chattare)

via Messaggero tutto in uno All-in-One Messenger è un software completo per i professionisti impegnati. Da fare non solo per riunire le vostre app di messaggistica, ma anche per cercare le vecchie chat in base alla data, gestire le notifiche push, personalizzare i temi, ecc.

L'app è anche molto facile da usare e da abituare.

Le migliori funzionalità/funzione di All-in-One Messenger

Offre supporto per oltre 40 servizi di messaggistica, tra cui WhatsApp, LinkedIn e Skype

Fornisce notifiche in tempo reale per i messaggi in arrivo

Modalità scura per ambienti con scarsa illuminazione

Supporta le chat di gruppo, facilitando l'accesso ai gruppila comunicazione del team Limiti del Messaggero Tutto in Uno

Nessun supporto per videochiamate o chiamate vocali

Nessuna app mobile

Prezzi di All-in-One Messenger

Free Forever

Valutazioni e recensioni di All-in-One Messenger

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Station (il migliore per combinare la messaggistica con gli strumenti di produttività)

via Stazione Un'altra app di messaggistica all-in-one, Station, aiuta a ridurre al minimo il disordine. È una piattaforma completa che consente di accedere a tutte le app di messaggistica e agli strumenti professionali in un'unica posizione centrale.

Con Smart Dock è possibile sfogliare i documenti essenziali, i messaggi, ecc. La funzionalità/funzione Page Autosleep disattiva le schede inattive per garantire prestazioni più rapide. Un bonus? La semplice interfaccia utente dello strumento.

Le migliori funzionalità/funzione della stazione

Combina oltre 600 app web come Instagram, HubSpot e Mailchimp in un'unica area di lavoro

Offre una finestra In arrivo intelligente per dare priorità ai messaggi importanti

Offre un'interfaccia elegante e priva di distrazioni

Consente di personalizzare le notifiche per ogni app

Limiti delle stazioni

La versione Free presenta funzionalità/funzione limitate

Può essere lenta

Prezzi della stazione

**Free Forever

Valutazioni e recensioni delle stazioni

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

_Station è probabilmente una delle piattaforme che uso di più, questa applicazione dall'aspetto semplice mi ha permesso di passare facilmente da uno strumento all'altro, come la posta elettronica e la posta elettronica strumenti di gestione delle attività

_tutti in un'unica finestra. Inoltre, a differenza di app simili come Shift, non ci sono costi Recensione di G2 9. Slack (con componenti aggiuntivi) (il migliore per migliorare la collaborazione tra team)

via Slack Slack è una nota app per la messaggistica. Viene utilizzata principalmente per migliorare la collaborazione tra team e le sue funzionalità/funzioni ne giustificano il motivo.

Slack aiuta ad automatizzare le attività di routine, a creare e organizzare canali per diversi team, a condurre chiamate di gruppo, condivisione di schermate e molto altro ancora. Lo strumento è anche progettato in modo molto efficiente, con un'interfaccia utente e una navigazione facile.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Offre l'integrazione con strumenti come Google Drive, Trello e GitHub

Funzionalità/funzione di ricerca robusta per messaggi e file

Supporta le videochiamate e le chiamate vocali

Sincronizza i messaggi e le notifiche tra i vari dispositivi

Limiti di Slack

Può essere eccessivo

Alcune integrazioni sono difficili da impostare

Prezzi stracciati

**Free Forever

Pro: $7,25/mese

$7,25/mese Business+: $12,50/mese

$12,50/mese Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (33.640+ recensioni)

4,5/5 (33.640+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.450+ recensioni)

_Grande strumento che ci permette di mettere in pratica ciò che predichiamo quando lavoriamo con i nostri client Recensione di Capterra ➡️ Leggi tutto: 17 migliori integrazioni di app per Slack 10. Mattermost (la migliore per la messaggistica sicura di livello aziendale)

via Più di ogni altra cosa Mattermost non è la tipica app di messaggistica all-in-one. È più una piattaforma di collaborazione.

Con questa app è possibile creare canali e collaborare con il proprio team remoto per discutere progetti, sequenze e altri argomenti. La piattaforma è nota per la sua sicurezza e personalizzazione. È possibile scegliere le integrazioni, ospitare autonomamente la piattaforma e personalizzare gli elementi dell'app.

Le migliori funzionalità/funzione di mattermost

Supporta la messaggistica in tempo reale con conversazioni a thread

Offre integrità e conformità a livello aziendale

Funzionalità di gestione del ruolo dell'utente per l'organizzazione del team

Si integra con strumenti CI/CD come Jenkins e GitHub

Massimi limiti

Richiede competenze tecniche

Problemi regolari di prestazioni

Prezzi più importanti

**Free Forever

Professionale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Maggiori valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (330+ recensioni)

4.3/5 (330+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (160+ recensioni)

_Mattermost è la migliore piattaforma per organizzare riunioni e comunicare con i membri del team. Inoltre, fornisce diverse funzionalità/funzione come canali, condivisione di file, condivisione dello schermo e così via Recensione di G2 ➡️ Per saperne di più: Sfruttare il galateo del team chattare al lavoro per una collaborazione ottimale **Scegliere la migliore app di messaggistica all-in-one: ClickUp!

L'utilizzo di un'unica app per la comunicazione offre molti vantaggi. Vi mantiene produttivi, efficienti e, soprattutto, sincronizzati con tutto ciò che accade. Tuttavia, le cose possono andare rapidamente in tilt se non si sceglie un'app di messaggistica organizzata e completa.

Scegliete ClickUp: con le sue solide funzionalità e funzioni e una potente suite di gestione del lavoro, ClickUp può aiutarvi a gestire facilmente tutte le chat e le app di messaggistica personali e professionali.

Non aspettate: acquistate ClickUp oggi stesso. Per ulteriori dettagli, visitate ClickUp o iscriviti per una versione di prova gratuita!