La chat è rotta. La stiamo riparando.

_I tempi sono cambiati. Il mio modo di lavorare non è cambiato, ed è ora che lo faccia

Quando Slack è stato lanciato nel 2014, ha scatenato una rivoluzione. I team in distribuzione collaboravano più velocemente, le conversazioni fiorivano e la produttività, almeno nella percezione, saliva alle stelle.

Ma a distanza di dieci anni, sappiamo tutti che paghiamo un prezzo salato per lo stile di comunicazione introdotto da Slack e da piattaforme simili.

Nonostante i progressi nella gestione del lavoro, le app di chattare rimangono isolate, scollegate dagli strumenti che utilizziamo per collaborare, gestire e creare. Anche se Microsoft Teams ha delle "schede", le schede stesse potrebbero essere separate: sono solo superficialmente unite.

Siamo costantemente sovraccaricati di rumore: ci destreggiamo tra le finestre, schiviamo le distrazioni e cerchiamo di organizzarci in mezzo a un'infinità di messaggi. È impossibile concentrarsi e irrealistico tenere tutto in ordine quando siamo costretti ad attivare/disattivare le app, a chattare in un posto e a gestire il lavoro in un altro.

In ClickUp abbiamo sempre creduto che la soluzione fosse semplice: le nostre conversazioni e il nostro lavoro devono vivere nella stessa piattaforma. Questo crea una produttività, una chiarezza e una concentrazione senza precedenti.

Ecco perché siamo entusiasti di presentare ClickUp Chat.

ClickUp Chattare vi permette di avere conversazioni legate al lavoro direttamente accanto alle attività, ai progetti e alle risorse, integrate in modo nativo nel vostro flusso di lavoro.

Non abbiamo solo creato un'altra app per chattare, ma abbiamo completamente ridefinito il modo in cui i team collaborano, creando uno strumento di comunicazione all'avanguardia progettato per definire il lavoro del prossimo decennio.

Chat combina tutto ciò che amate della chat con funzioni fondamentalmente nuove per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente e veloce. Chat in ClickUp sfrutta anche la potenza dell'IA di ClickUp Brain™ per ripulire le chat, trovare elementi di azione, creare attività e persino rispondere automaticamente alle domande prima che qualcuno del vostro team debba rispondere manualmente. È straordinariamente rivoluzionario.

Lavorare dalla chat

Da oggi potete fare il vostro lavoro proprio quando (e dove) ne state discutendo. Abbiamo fatto convergere totalmente la chat con il project management, per garantire una produttività senza precedenti.

Le nostre chat non sono solo per le conversazioni: hanno anche Elenchi, Progetti, Progetti, Documenti, Moduli, Lavagne online e molto altro ancora

Elenchi, Progetti, Progetti, Documenti, Moduli, Lavagne online e molto altro ancora **Le conversazioni sono spesso sommerse dal rumore e i messaggi importanti vanno persi. Gestite i messaggi e assicuratevi che gli elementi d'azione non vadano mai persi con FollowUps.

Convertire i messaggi in attività (con IA) : Trasforma qualsiasi conversazione in attività. Da fare da soli o lasciando che l'IA catturi il contesto dal thread e lo confezioni perfettamente per l'esecuzione.

: Trasforma qualsiasi conversazione in attività. Da fare da soli o lasciando che l'IA catturi il contesto dal thread e lo confezioni perfettamente per l'esecuzione. videochiamate (con l'AI): trasformate qualsiasi conversazione in un'attività, oppure lasciate che l'intelligenza artificiale catturi il contesto e lo esegua alla perfezione. È possibile condividere il proprio schermo, collegare attività all'interno della chat di SyncUps, assegnare commenti alla chiamata e altro ancora. Inoltre, l'IA può pubblicare automaticamente un riepilogo/riassunto e creare elementi d'azione dalla chiamata.

Il contesto rimane sempre in connessione

Una piattaforma condivisa significa un'unica fonte di verità; tutto il contesto è finalmente in un unico posto. Tracciamo automaticamente relazioni con chat e attività simili, in modo da non dover più collegare manualmente il contesto.

Attività collegate: Collega i messaggi con le attività e mantieni il contesto unito.

Collega i messaggi con le attività e mantieni il contesto unito. Thread sincronizzati: Mantenete i thread sincronizzati tra chat e attività, in modo che, indipendentemente da dove avviene la conversazione, tutti rimangano sulla stessa pagina.

Mantenete i thread sincronizzati tra chat e attività, in modo che, indipendentemente da dove avviene la conversazione, tutti rimangano sulla stessa pagina. Relazioni : Le attività collegate o i documenti menzionati nelle chat sono automaticamente collegati, in modo da poter vedere tutte le conversazioni relative a quelle attività e tutte le attività collegate a quelle conversazioni.

: Le attività collegate o i documenti menzionati nelle chat sono automaticamente collegati, in modo da poter vedere tutte le conversazioni relative a quelle attività e tutte le attività collegate a quelle conversazioni. $$$a: Create contenuti più lunghi e asincroni nei thread delle chat ed etichettateli come Aggiornamenti, Annunci o Idee. Sapendo che le conversazioni importanti sono raccolte in un unico posto, potete rallentare e concentrarvi sul lavoro profondo invece di lavorare con il timore di perdere informazioni critiche.

Create contenuti più lunghi e asincroni nei thread delle chat ed etichettateli come Aggiornamenti, Annunci o Idee. Sapendo che le conversazioni importanti sono raccolte in un unico posto, potete rallentare e concentrarvi sul lavoro profondo invece di lavorare con il timore di perdere informazioni critiche. Profili dei compagni di squadra e programmazione: Vedere le priorità dei compagni di squadra e persino prenotare una riunione sul loro calendario, direttamente all'interno di Chattare.

L'IA gestisce le chat al posto vostro

Con tutto il vostro lavoro in un unico posto, l'IA può ora fare cose che prima erano impossibili, come rispondere automaticamente alle domande prima che lo facciano gli umani del vostro team.

Risposte dell'IA : Fate una domanda in qualsiasi chat e l'IA vi darà una risposta istantanea, basata sull'intera cronologia di quella chat o sulle informazioni contenute nell'area di lavoro e nelle app connesse (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, ecc.)

: Fate una domanda in qualsiasi chat e l'IA vi darà una risposta istantanea, basata sull'intera cronologia di quella chat o sulle informazioni contenute nell'area di lavoro e nelle app connesse (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, ecc.) IA CatchUp : Quando tornate al lavoro, usate IA CatchUp per vedere cosa vi siete persi. Invece di andare chattare per chattare e leggere ogni singolo messaggio, IA vi aggiorna sugli argomenti importanti e su tutto ciò su cui dovete intervenire.

: Quando tornate al lavoro, usate IA CatchUp per vedere cosa vi siete persi. Invece di andare chattare per chattare e leggere ogni singolo messaggio, IA vi aggiorna sugli argomenti importanti e su tutto ciò su cui dovete intervenire. Creazione di attività IA : Basta un clic per creare un'attività da un messaggio e IA scriverà automaticamente il nome, la descrizione e il collegato al contesto della chat.

: Basta un clic per creare un'attività da un messaggio e IA scriverà automaticamente il nome, la descrizione e il collegato al contesto della chat. Relazioni IA: Trova immediatamente le attività, i documenti o gli altri Messaggi correlati al messaggio o al thread della chat che state guardando.

Inoltre, tutto ciò che vi aspettate da Chattare oggi

E naturalmente, abbiamo tutte le altre funzionalità/funzione che vi aspettate dai messaggi del team, come:

Messaggi diretti: Creare conversazioni 1:1 o di gruppo con persone specifiche.

Creare conversazioni 1:1 o di gruppo con persone specifiche. Chat e canali: Impostazione di un'area di conversazione per qualsiasi spazio, cartella o elenco, o creazione di un nuovo spazio per le chat che non sono allegate a nient'altro.

Impostazione di un'area di conversazione per qualsiasi spazio, cartella o elenco, o creazione di un nuovo spazio per le chat che non sono allegate a nient'altro. Thread: Conversazioni annidate per tenere in ordine le chat.

Conversazioni annidate per tenere in ordine le chat. Una barra laterale personalizzabile: Organizzate le vostre chat a modo vostro, includendo sezioni che potete personalizzare.

Organizzate le vostre chat a modo vostro, includendo sezioni che potete personalizzare. Un feed di attività: per vedere rapidamente gli aggiornamenti di tutte le chat, comprese le schede per Menzioni, Reazioni e Assegnato a me.

per vedere rapidamente gli aggiornamenti di tutte le chat, comprese le schede per Menzioni, Reazioni e Assegnato a me. Notifiche push personalizzabili: Scegliete le vostre preferenze per ogni chat e anche per messaggi specifici.

Scegliete le vostre preferenze per ogni chat e anche per messaggi specifici. Promemoria: Ricevere una notifica per poter tornare su qualsiasi messaggio.

Ricevere una notifica per poter tornare su qualsiasi messaggio. Schede e messaggi inviati : Trovare rapidamente tutto ciò che si è scritto (o si sta scrivendo).

: Trovare rapidamente tutto ciò che si è scritto (o si sta scrivendo). Integrazioni: Collegate a decine di app di alto livello per espandere le funzionalità di Da fare.

La nostra visione: L'app Tutto per il mio lavoro

Oggi, la nostra visione originale di unificare la comunicazione e la gestione del lavoro è finalmente una realtà.

ClickUp Chattare è il futuro del lavoro, che fonde in modo impeccabile la comunicazione con i vostri strumenti e flussi di lavoro. È il luogo in cui conversazioni, attività e progetti non solo si connettono, ma convergono.

Riunendo comunicazione e lavoro in un unico luogo, con la potenza dell'IA, ClickUp Chattare usufruisce di una produttività senza precedenti

Rendiamo il mondo più produttivo, con chattare e lavorare (finalmente) insieme.

💜 Zeb

Fondatore e CEO Prova ClickUp Chat oggi stesso e trasformate il vostro flusso di lavoro, snellite le attività e mantenete il vostro team allineato, tutto in un unico luogo.