I 10 migliori strumenti di collaborazione team /IA da utilizzare nel 2025

Alcuni giorni mi sembra che tutto quello che faccio al lavoro sia stare al passo con le conversazioni (thread su Slack, aggiornamenti sui prodotti, documenti interni e registrazioni di demo con i clienti), lasciandomi poco tempo per concentrarmi sui miei compiti e progetti principali.

Secondo un recente articolo dell'Harvard Business Review, non sono l'unico.

La maggior parte dei team dedica oltre l'85% del proprio tempo settimanale alla collaborazione con gli altri. Le organizzazioni hanno iniziato a dare priorità al "lavoro di squadra" rispetto al "lavoro approfondito" per aumentare la connessione e costruire una comunicazione tra i team.

Sebbene la collaborazione sul lavoro sia ottima, non è utile se occupa la maggior parte del tuo tempo. Ecco perché sono così entusiasta degli strumenti di collaborazione basati sull'IA, particolarmente utili per riepilogare/riassumere thread di 100 messaggi su Slack e chiamate dimostrative personalizzate con i clienti della durata di un'ora.

Vuoi scoprire come l'IA può aiutarti ad arrivare più rapidamente al nocciolo delle conversazioni? Ho esaminato i principali strumenti di collaborazione basati sull'IA per vedere come possono semplificare la collaborazione e migliorare la concentrazione e la produttività.

Ho testato oltre due dozzine di strumenti di gestione dei documenti e di project management per verificare in che modo le loro funzionalità di collaborazione e spazio di lavoro basate sull'IA possono facilitare la comunicazione. Oltre agli strumenti di collaborazione, ho analizzato anche due aspetti principali: il prezzo della componente di IA e la facilità d'uso della funzionalità.

Ecco alcuni fattori che ho valutato:

Elaborazione del linguaggio naturale: volevo sapere se il motore /IA fosse in grado di comprendere le sfumature dell'inglese di conversazione e fornirmi risultati pertinenti. Funzionalità di automazione: un altro fattore critico era se : un altro fattore critico era se gli strumenti di IA aiutassero a impostare flussi di lavoro per una collaborazione senza intoppi. Erano in grado di automatizzare attività ripetitive come la condivisione di aggiornamenti di stato o riepilogo delle riunioni, in modo da potersi concentrare sul quadro generale? Costo: ciascuno degli strumenti che ho testato ha affrontato il prezzo dell'IA in modo diverso. Alcuni utilizzano il metodo del credito esauribile, altri quello del pagamento per postazione. Alcuni offrono addirittura le loro funzionalità/funzione di IA gratuitamente. Integrazioni: volevo verificare se le funzionalità/funzione di collaborazione basate sull'intelligenza artificiale di ciascuno strumento potessero aiutare con capacità di integrazione intelligenti. Potevano migliorare il flusso di lavoro di integrazione complessivo per una migliore sincronizzazione dei dati o consentirmi di utilizzare le funzionalità di IA come bot nei miei altri strumenti di comunicazione? Accuratezza: anche la trasparenza e l'imparzialità sono stati criteri chiave. I motori di IA ci hanno fornito dati oggettivi o meno? E, cosa ancora più importante, le loro risposte erano corrette e imparziali?

Con gli strumenti di IA giusti, puoi bilanciare il lavoro approfondito e il lavoro di squadra senza sentirti esausto. Ecco la mia lista delle migliori piattaforme di collaborazione basate sull'IA che rendono la comunicazione del team semplice.

ClickUp: il miglior strumento di project management collaborativa di progetti e attività basato sull'intelligenza artificiale

Inizia con ClickUp Brain Configura agenti Autopilot personalizzati in ClickUp per rispondere alle domande nella chat, automatizzare la reportistica settimanale, riepilogare gli aggiornamenti e molto altro ancora!

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Ma ciò che distingue davvero ClickUp è il modo in cui ha integrato l'intelligenza artificiale tramite il suo motore AI nativo, ClickUp Brain. Questo offre agli utenti un'esperienza di gestione del lavoro unificata su tutti i suoi strumenti.

ClickUp Brain non solo consolida i tuoi dati tra chat, progetti e documenti, ma offre anche ai tuoi dipendenti un assistente IA personale sempre disponibile che si occupa del lavoro più impegnativo.

Scopriamo insieme come ClickUp Brain aiuta i team a rimanere organizzati e sulla stessa pagina:

Con ClickUp Brain al tuo fianco, avrai un potente assistente di progetto basato sull'intelligenza artificiale per aumentare la tua produttività e garantire il corretto svolgimento dei progetti. Per iniziare, puoi semplificare le operazioni di project management con l'intelligenza artificiale, ad esempio creando progetti, generando descrizioni delle attività e assegnando DRI.

Funge anche da pratico assistente di scrittura e modifica che ti consente di generare contenuto da zero e modificare quello esistente. Puoi anche impostare una guida di stile del marchio per adattarla alla voce e al tono del tuo marchio. Ma ecco la novità: con più LLM! Puoi lavorare con Gemini, Claude e altri direttamente dall'interfaccia di Brain.

Inoltre, se organizzi molte riunioni, l'AI Notetaker di ClickUp può essere molto utile. Genera una trascrizione di tutte le tue riunioni e individua anche gli elementi da intraprendere, assicurandoti di non perdere nulla di importante.

Cattura trascrizioni accurate delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Non solo ti fanno risparmiare [a te e ai tuoi colleghi] un sacco di tempo, ma avere una trascrizione di testo rende anche più facile recuperare le informazioni, cosa che non puoi fare se salvi solo le registrazioni video. Puoi anche rimanere aggiornato sulle conversazioni grazie ai riepiloghi automatici delle tue chat dirette.

E quando hai poco tempo per rispondere a quel messaggio dell'ultimo minuto o fai fatica a compilare noiosi rapporti settimanali, chiedi agli agenti Autopilot di ClickUp di passare in azione. Basta configurare i flussi di lavoro di trigger e potrai gestire tutte le attività di amministratore al posto tuo!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain è disponibile solo con i piani a pagamento.

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento ripida.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 [oltre 9.000 recensioni]

Capterra: 4,6/5 [oltre 4.000 recensioni]

💟 Bonus: Scopri Brain MAX, il tuo nuovo compagno desktop basato sull'IA progettato per semplificare il lavoro di squadra. Consideralo uno strumento di collaborazione intelligente che riunisce tutte le conversazioni, i documenti e le attività del tuo team in un unico posto. Con Brain MAX, puoi semplicemente esprimere le tue idee o istruzioni a voce e lui le trasformerà istantaneamente in note, attività o messaggi per il tuo team, senza bisogno di digitare. Hai bisogno di trovare un file, riassumere una riunione o assegnare azioni di follow-up? Brain MAX utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per effettuare ricerche in tutte le tue app di connessione e riepilogare le informazioni, in modo che tutti siano sempre aggiornati e nulla venga tralasciato. Aiuta anche ad automatizzare le attività di routine, come la creazione di reportistica o il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che conta di più.

2. Trello: il miglior strumento collaborativo di project management basato sul metodo Kanban

tramite Trello

Trello è uno dei numerosi prodotti Atlassian integrati in Atlassian Intelligence, presentato come un "compagno di squadra IA" che aiuta a velocizzare il lavoro. Sebbene offra funzionalità/funzione come il riopilogare/riassumere le schede, la suddivisione delle attività e la generazione di idee da prompt, la sua funzionalità sembra piuttosto limitata, soprattutto se confrontata con quella offerta da altri strumenti Atlassian.

Puoi segnalare le risposte inaccurate o fuori luogo dell'IA, ma ciò non sempre si traduce in un'esperienza notevolmente migliore. Ancora più importante, le capacità dell'IA di Trello sono insufficienti quando si tratta di fornire supporto all'automazione o a flussi di lavoro complessi, rendendola più simile a un componente aggiuntivo leggero che a un aggiornamento significativo per gli utenti esperti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Fai brainstorming di nuove idee chiedendo ad Atlassian Intelligence di aiutarti con contenuti o idee per campagne o su come migliorare un particolare processo.

Garantisci l'accuratezza ortografica e grammaticale con il correttore grammaticale integrato.

Utilizza l'IA di Trello per estrarre gli elementi da fare, creare un piano o una lista di controllo, o semplicemente ottenere chiarezza su ciò che è da fare.

Limiti di Trello

Le funzionalità di IA sono disponibili solo nei piani Premium ed Enterprise, non nel piano Standard.

L'IA non può essere utilizzata per l'automazione dei flussi di lavoro di Trello, il che può rappresentare un limite per alcuni team.

Prezzi di Trello

Free

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $/utente al mese

Azienda: 17,50 $/utente al mese [fatturato annualmente]

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 [oltre 13.500 recensioni]

Capterra: 4,5/5 [oltre 23.000 recensioni]

3. Asana: ideale per piccoli team che necessitano di un assistente IA intelligente

tramite Asana

Oltre alle funzionalità/funzione di IA, ciò che mi ha colpito è stata la tesi di Asana sul motivo per cui sta integrando funzionalità/funzione di IA nel suo prodotto: per offrire supporto alla macrogestione. Se fai parte di un piccolo team che si destreggia tra molteplici responsabilità e apprezza il valore dell'autonomia, le funzionalità/funzione di IA di Asana potrebbero offrirti qualche utilità.

L'IA di Asana può automatizzare attività di routine come aggiornamenti di stato, check-in e altri lavori ripetitivi. Può anche generare un riepilogo/riassunto dei progressi del tuo lavoro con dettagli contestuali e condivisione con i manager per tenerli informati.

I team più grandi potrebbero trovare valore nella funzionalità "obiettivi intelligenti", che aiuta a standardizzare l'impostazione degli obiettivi tra le diverse funzioni.

Asana utilizza un motore IA proprietario insieme a modelli di OpenAI e Anthropic. Indica anche quale motore alimenta quale funzionalità/funzione, garantendo un certo grado di trasparenza. Gli utenti hanno la possibilità di rinunciare agli LLM di terze parti e affidarsi esclusivamente all'IA nativa di Asana, se lo preferiscono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti, aggiornamenti di stato e aggiornamenti sullo stato a partire dagli aggiornamenti in tempo reale sul progetto.

Imposta regole intelligenti per eseguire automazioni e integrarle con gli altri tuoi strumenti.

Scrivi descrizioni chiare e accattivanti dei progetti e delle attività con Smart Editor.

Utilizza i progetti intelligenti per generare un progetto personalizzato con attività, campi, ecc., in base al suo scopo e ai suoi obiettivi.

Limiti di Asana

Sebbene Asana IA supporti più lingue, è stato testato solo in inglese.

Asana IA è disponibile solo nei piani per team e non in quelli individuali.

Prezzi di Asana

Personale : gratis

Starter : 13,49 $ al mese per utente

Avanzato : 30,49 $ al mese per utente

Azienda : prezzi personalizzati

Enterprise+: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4,4/5 [oltre 10.000 recensioni]

Capterra: 4,5/5 [oltre 12.700 recensioni]

📮ClickUp Insight: un tipico knowledge worker deve fare 6 connessioni in media per portare il proprio lavoro terminato. Ottieni il report gratis Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni chiave per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e lacune nella visibilità erodono la produttività del team. Scarica Il rapporto sullo stato della comunicazione sul posto di lavoro di ClickUp per scoprire ulteriori approfondimenti e cosa puoi fare per colmare le lacune.

4. Airtable: il migliore per creare automazioni del flusso di lavoro basate sull'IA

tramite Airtable

Airtable è una piattaforma low-code progettata per automatizzare le automazioni dei flussi di lavoro e migliorare l'efficienza operativa, ma l'esperienza con le sue funzionalità/funzione IA può sembrare più promettente che pratica.

Sebbene Airtable AI offra strumenti per estrarre informazioni dai database, eseguire automazioni e riepilogare/riassumere o tradurre testo, i risultati non sono sempre coerenti. Ad esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale per rilevare il sentiment delle recensioni e segnalarlo al team CX sembra utile in teoria, ma in pratica richiede spesso una pulizia o un controllo manuale.

Non avendo un background tecnico, inizialmente ho apprezzato la generazione di formule assistita dall'IA. Tuttavia, anche in questo caso, per ottenere i risultati desiderati è stato spesso necessario procedere per tentativi. La configurazione senza codice può sembrare accessibile, ma non sempre offre un'esperienza fluida e affidabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Aggiungi una componente IA alla loro app roadmap per generare istantaneamente le specifiche di un prodotto.

Collega un componente IA alla tua app per le richieste per scrivere brief creativi efficaci che accelerano il passaggio delle creatività di marketing.

Classifica automaticamente i tuoi documenti in base al tema, al sentiment o alle parole utilizzate.

Utilizza l'IA per identificare i collaboratori, avvisarli e semplificare le comunicazioni.

Limiti di Airtable

Solo gli utenti con un piano a pagamento possono acquistare crediti Airtable.

L'IA sarà abilitata automaticamente per i team e non è possibile disattivarla.

Prezzi di Airtable

Free

Team : 24 $/utente al mese

Aziendale : 54 $ al mese per utente

Azienda : prezzi personalizzati

Crediti IA: a partire da 20 $ per 10.000 crediti mensili

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4,6/5 [oltre 2.000 recensioni]

Capterra: 4,7/5 [oltre 2.000 recensioni]

5. Miro: il miglior strumento di collaborazione con lavagna online

tramite Miro

Con la sua tela infinita e tantissimi modelli, Miro è uno strumento di lavagna digitale molto popolare tra team e singoli utenti, e il recente rilascio di Miro Assist non fa che migliorare l'esperienza.

Con Miro Assist puoi creare mappe mentali basate sull'IA, visualizzare meglio il tuo contenuto e trovare rapidamente le informazioni. Ho utilizzato Miro Assist per generare automaticamente una presentazione completa a partire da post-it, e l'esperienza è stata perfetta.

Inoltre, apprezzo molto il fatto che Miro ti dia il pieno controllo sui tuoi dati, consentendo ai membri del team di rinunciare con un semplice clic. Seguendo i loro "Principi di IA", hanno testato il loro motore di IA per verificare la presenza di pregiudizi nei contenuti generati, al fine di garantire che Miro Assist sia etico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Trasforma idee nuove o complesse in modelli strutturati come user story, criteri di accettazione, diagrammi tecnici e codice con Miro IA.

Crea presentazioni con un solo clic dalle tue mappe mentali e dai tuoi diagrammi semplicemente con il prompt a Miro Assist di aiutarti con la collaborazione in tempo reale

Riepilogare/riassumere e raggruppare le informazioni per scoprire preziosi approfondimenti derivanti da ricerche sui clienti, retrospettive o workshop.

Ottieni un riepilogo/riassunto di ciò che hai discusso durante la sessione di whiteboarding.

Raggruppa le note in base a una parola chiave o a un argomento

Limiti di Miro

Alcuni utenti hanno segnalato che Miro non si integra bene con altre app come Documenti Google, rendendo le esportazioni piuttosto complicate.

Miro Assist è disponibile solo in inglese.

Prezzi di Miro

Free

Starter : 10 $ al mese per utente

Aziendale : 20 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2 : 4,8/5 [oltre 5.900 recensioni]

Capterra: 4,7/5 [oltre 1.500 recensioni]

6. Loom: il migliore per estrarre informazioni dai video

tramite Loom

Loom, recentemente acquisito da Atlassian, è diventato lo strumento video asincrono di fatto per molte aziende famose che necessitano di funzionalità di collaborazione visiva. È anche uno dei pochi strumenti di collaborazione video in grado di semplificare la comunicazione con solide funzionalità di IA.

Due funzionalità/funzioni che apprezzo particolarmente sono la rimozione automatica delle intercalari e dei silenzi e i messaggi che genera per accompagnare i video. Entrambe sono estremamente utili, specialmente la prima, dato che sono noto per usare molte intercalari mentre la mia bocca cerca di stare al passo con il mio cervello.

Un'altra funzionalità/funzione che può far risparmiare molto tempo sia ai team di sviluppo che a quelli CX è la funzione dei flussi di lavoro basati sull'IA, che consente di creare automaticamente un documento di testo o un rapporto sui bug per ogni video e di inviarlo a Jira.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Genera automaticamente un titolo, una descrizione e dei riaggiornamenti dei capitoli per ogni video che registri.

Crea un pulsante CTA personalizzato e contestualizzato in base alla pagina web o al prodotto su cui hai registrato il video.

Fornisci agli spettatori un elenco di attività che possono svolgere mentre guardano il video, come rivedere una sezione particolare o rispondere a una domanda per ottenere un feedback rapido.

Limiti di Loom

Loom IA è disponibile solo con i piani a pagamento.

Le funzionalità IA possono essere utilizzate solo sui video creati dopo l'acquisto del componente aggiuntivo, non sui tuoi vecchi video.

Prezzi di Loom

Starter : gratis

Aziendale: 15 $ al mese per utente

Azienda : prezzi personalizzati

Loom AI: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Loom

G2 : 4,7/5 [oltre 2.000 recensioni]

Capterra: 4,7/5 [oltre 400 recensioni]

7. Slack: le migliori funzionalità di ricerca e riepilogo/riassunto basate sull'IA per team di grandi dimensioni

tramite Slack

Se ti senti spesso sopraffatto da Slack (canali infiniti, thread sepolti, ping costanti), Slack IA potrebbe sembrare la soluzione ideale. Ma in realtà risolve solo una parte del problema.

La funzionalità di riepilogare/riassumere ti consente di recuperare rapidamente i messaggi e, sebbene sia utile dopo un periodo di assenza, non sempre riesce a cogliere il contesto completo. Le risposte rapide sono comode, ma risultano con un limite nelle sfumature, specialmente nelle discussioni frenetiche o delicate.

Slack IA è ancora relativamente nuovo e, sebbene alcuni utenti l'abbiano accolto con favore, il prezzo di 10 dollari per utente, come componente aggiuntivo, sembra eccessivo, in particolare per i team più grandi che probabilmente hanno più bisogno di queste funzionalità/funzioni. Per ora, il valore non giustifica completamente il costo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Assicurati che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere ai dati della tua organizzazione con funzionalità/funzione quali Single Sign-On, rivendicazione del dominio e supporto per la gestione della mobilità aziendale.

Proteggi i tuoi dati con strumenti quali Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], registri di controllo e prevenzione della perdita di dati [DLP] nativa, oltre al supporto per provider DLP di terze parti.

Ottieni Slack IA per leggere i tuoi messaggi e ricevere informazioni utili, come ad esempio il tuo fatturato degli ultimi tre mesi.

Limiti di Slack

Slack IA può accedere solo ai tuoi messaggi, non alle tue tele o ai tuoi file.

Slack utilizza i tuoi dati per addestrare il proprio motore di IA e, se desideri rinunciare a questo servizio, devi scrivere loro.

Prezzi di Slack

Free

Pro : 8,75 $/utente al mese

Aziendale : 15 $ al mese per utente

Enterprise Grid : prezzi personalizzati

Slack AI: può essere acquistato come componente aggiuntivo al costo di 10 dollari al mese per utente.

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4,5/5 [oltre 32.500 recensioni]

Capterra: 4,7/5 [oltre 23.000 recensioni]

8. Todoist: ideale per i liberi professionisti che necessitano di un'app semplice per la gestione delle attività

tramite Todoist

Se sei come me e preferisci un'app minimalista per le cose da fare che dia la priorità all'esperienza complessiva dell'utente rispetto a tutto il resto, Todoist è fatta apposta per te. Quello che mi piace di più dell'assistente AI di Todoist è quanto sia facile da usare e utile: niente trucchi, solo un'elaborazione del linguaggio naturale pulita ed efficiente.

Rende il piano delle attività estremamente comoda, dal suggerire quali attività intraprendere successivamente alla creazione di elementi da intraprendere per ciascuna attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Rendi i tuoi obiettivi più raggiungibili creando un elenco di attività. Mettili in pratica selezionando Suggerisci attività con AI Assistant dal menu di un progetto e digitando ciò che desideri ottenere nel campo di testo [ad es. , Imparare lo spagnolo].

Ottieni suggerimenti dall'assistente IA su come completare un'attività, cosa fare dopo e come riscrivere le attività per renderle più attuabili.

Monitora più progetti contemporaneamente e utilizza i temi Pro per renderli visivamente accattivanti.

Limiti di Todoist

Sebbene Todoist sia ottimo per la gestione delle attività quotidiane, non è progettato per progetti più grandi o collaborazioni su larga scala.

La funzionalità/funzione IA di Todoist è disponibile solo nei piani a pagamento.

Prezzi di Todoist

Principianti : gratis per sempre

Pro : 5 $ al mese per utente

Aziendale: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2 : 4,4/5 [oltre 700 recensioni]

Capterra: 4,6/5 [oltre 2.000 recensioni]

tramite Confluence

Confluence è una soluzione di gestione delle conoscenze molto diffusa tra le organizzazioni remote, in particolare le aziende di software che già utilizzano Jira come strumento di collaborazione e project management. Inoltre, poiché i dati sono conservati negli Stati Uniti, nell'Unione europea, in Australia e in Germania, le aziende remote non devono preoccuparsi della conformità dei dati.

Confluence offre già diverse funzionalità/funzione che facilitano la collaborazione, come pagine, lavagne online e spazi, che rendono l'organizzazione [e l'accesso] alle informazioni estremamente semplice. Ma l'integrazione con Atlassian Intelligence rende tutto ancora migliore.

Puoi utilizzare Atlassian Intelligence in Confluence per scrivere contenuti, definire termini, riassumere contenuti e persino creare flussi di lavoro if/then, il che ti aiuterà a velocizzare il lavoro. La funzionalità/funzione che mi è piaciuta di più, però, è quella delle "previsioni": ogni volta che cerchi un documento, ti mostra un elenco di opzioni specifiche per te.

Supponiamo che tu sia un marketer e digiti "roadmap". Atlassian Intelligence darà la priorità ai documenti su cui hai lavorato in precedenza o a quelli che altri marketer hanno visualizzato rispetto a quelli visualizzati da uno sviluppatore.

Inoltre, sebbene Atlassian Intelligence utilizzi OpenAI come motore GPT, ha impedito a quest'ultimo di addestrare il proprio motore sui dati degli utenti di Confluence, garantendo così la protezione dei tuoi documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Trasforma note disordinate in documenti utili, genera riepiloghi di pagine e commenti e crea elementi da intraprendere in pochi secondi.

Riduci il passaggio da un'app all'altra abilitando Atlassian Intelligence in Slack, in modo da poter accedere rapidamente alle informazioni.

Prendi decisioni più rapide e informate e risolvi rapidamente qualsiasi problema con Atlassian Intelligence nel tuo team.

Limiti di Confluence

Atlassian Intelligence è disponibile solo nelle edizioni Premium ed Enterprise.

Come tutti i motori IA, è soggetto ad allucinazioni.

Prezzi di Confluence

Free

Standard : 4,89 $/utente al mese

Premium : 8,97 $/utente al mese

Azienda: Prezzo personalizzato [fatturato annualmente]

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4,1/5 [oltre 3.700 recensioni]

Capterra: 4,5/5 [oltre 3.300 recensioni]

10. Notion: il migliore per la gestione collaborativa dei database

tramite Notion

La maggior parte delle persone, me compreso, apprezza la personalizzazione offerta da Notion. Dalla creazione di tracker di progetto e database a wiki e pianificatori di pasti, puoi utilizzare Notion per organizzare tutte le tue informazioni. Pertanto, ero particolarmente entusiasta di testarne le funzionalità di IA.

Notion AI, che utilizza LLM di OpenAI, ti consente di svolgere la maggior parte delle operazioni di base, come redigere contenuto, riepilogare/riassumere testo [e database] e persino tradurre contenuto. Questo può essere molto utile se lavori in un'azienda asincrona che documenta tutti i propri processi.

La funzionalità/funzione che utilizzo maggiormente è la funzione di RICERCA, che mi consente di cercare informazioni specifiche nei database miei e del mio team. Riduce il tempo dedicato alle comunicazioni e fa risparmiare tempo a tutti.

L'integrazione di questa funzione all'interno di Notion è estremamente comoda per chi utilizza ChatGPT per la ricerca e aiuta a evitare il cambio di contesto.

Sebbene mi sia piaciuto poter accedere a Notion IA semplicemente premendo la BARRA SPAZIATRICE, ho letto alcuni commenti su Reddit in cui alcune persone lo trovavano frustrante. Questo è un promemoria di quanto l'esperienza utente possa essere soggettiva e ciò che funziona per una persona potrebbe non essere l'ideale per tutti.

Ora, per quanto riguarda i dettagli: Notion assicura che non addestra la propria IA con i tuoi dati, ma c'è un inconveniente. Come molti motori di IA, Notion AI tende a inventare cose, specialmente con domande su eventi recenti [pensate agli ultimi 6-12 mesi]. Quindi, sebbene sia un ottimo strumento, assicurati di verificare i fatti riportati dai suoi risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Compila automaticamente le tabelle e trasforma informazioni complesse in informazioni chiare e utilizzabili.

Chiedi a Notion /IA di redigere le tue comunicazioni e persino di tradurle in altre lingue, come lo spagnolo o il giapponese.

Fornisci a Notion IA un messaggio chiave e lo strumento di IA lo elaborerà in un'email o in un documento dettagliato per te.

Limiti di Notion

Alcuni utenti di Reddit ritengono che Notion AI sia piuttosto limitato in termini di prezzo. Come afferma un utente di Reddit, se hai un team di 50 membri, devi pagare 500 dollari in più solo per le funzionalità di riepilogo di base dell'IA

Le funzionalità/funzione di Notion IA non sono attualmente disponibili sulle app mobili.

Prezzi di Notion

Free

In più : 10 $ al mese per postazione

Aziendale : 18 $ al mese per postazione

Azienda : prezzi personalizzati

Notion IA: aggiungilo a qualsiasi area di lavoro a 10 $ al mese per utente.

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 [oltre 5.400 recensioni]

Capterra: 4,7/5 [oltre 2.000 recensioni]

Collabora meglio e aumenta la produttività del team con ClickUp

Dall'abbattimento delle barriere linguistiche e dal riepilogare/riassumere i thread delle conversazioni via chat all'aiuto nella stesura e nella revisione delle comunicazioni, gli strumenti di collaborazione basati sull'intelligenza artificiale possono contribuire notevolmente a semplificare la comunicazione all'interno del team. Ciò è particolarmente vero se stai lavorando a progetti complessi che coinvolgono più team o fai parte di team globali con distribuzione.

Se stai cercando una piattaforma unificata per gestire tutti i tuoi canali di comunicazione e desideri che siano unificati con lo stesso motore IA per una comunicazione senza interruzioni, allora ti suggeriamo ClickUp.

ClickUp è una piattaforma all-in-one che consente a team di tutte le dimensioni di gestire i propri progetti, documenti e comunicazioni interne da un unico luogo centralizzato. Poiché queste funzionalità/funzioni sono strettamente integrate con ClickUp Brain, la gestione delle conoscenze è ancora più semplice.

