Come utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività

Attività noiose e ripetitive, come riassumere i dettagli della chiamata dopo ogni interazione con il cliente o rispondere ripetutamente alle stesse domande, possono trascinare il vostro team verso il basso e danneggiare la produttività.

Ma con l'intelligenza artificiale (AI) possiamo finalmente dire addio a queste attività banali.

È interessante notare che un di Gartner ha rilevato che fino all'80% dei dirigenti ritiene che l'automazione possa essere applicata a qualsiasi decisione aziendale. Questo dimostra l'incredibile potenziale delle organizzazioni che integrano l'IA nei loro processi.

In questo blog esamineremo da vicino che cos'è l'automazione dei compiti dell'IA e come può essere utilizzata per modificare il funzionamento della vostra organizzazione. ⬇️

Che cos'è l'automazione dei compiti dell'IA?

L'automazione dell'IA si riferisce all'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per semplificare ed eseguire compiti (ripetitivi) tipicamente e tradizionalmente svolti dall'uomo.

Questo approccio affronta le carenze di competenze e di manodopera, aumentando al contempo l'efficienza operativa; libera i dipendenti da compiti ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi su lavori strategici di maggior valore.

Il ruolo e i benefici dell'IA nell'automazione dei compiti

L'automazione dell'IA combina l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l'ottimizzazione dei processi robotici (RPA), la visione artificiale e altri algoritmi di apprendimento automatico che automatizzano efficacemente i processi aziendali.

Addestrate su grandi insiemi di dati non strutturati, queste tecnologie sono in grado di eseguire attività complesse senza l'intervento umano, seguendo regole predefinite e adattandosi in base agli input dei dati in tempo reale.

I modelli di apprendimento automatico, addestrati sui dati, identificano modelli e generano previsioni.

Gli algoritmi NLP consentono ai sistemi di comprendere e generare il linguaggio umano, fondamentale per applicazioni come i chatbot. I bot RPA imitano le azioni umane per eseguire compiti ripetitivi, mentre la computer vision elabora le informazioni visive per prendere decisioni basate su immagini e video.

Molte organizzazioni utilizzano l'automazione dell'intelligenza artificiale per scopi aziendali, in funzioni che vanno dal marketing al al servizio clienti .

Ad esempio, Amazon utilizza l'intelligenza artificiale nei centri di approvvigionamento per rilevare i prodotti danneggiati, triplicando l'accuratezza rispetto agli esseri umani. Addestrata su milioni di immagini, l'intelligenza artificiale segnala gli articoli imperfetti per un'ulteriore valutazione, che porta alla rivendita, alla donazione o al riutilizzo invece della spedizione diretta al cliente.

Benefici dell'automazione AI

L'intelligenza artificiale svolge un ruolo multidimensionale quando si parla di automazione. Vediamo come può giovare alla vostra attività. 👀

**L'intelligenza artificiale è in grado di gestire compiti ripetitivi, consentendo ai vostri team di concentrarsi su lavori più importanti che richiedono l'attenzione dell'uomo. Questo riduce il loro carico di lavoro e aumenta la loro produttività e la qualità del loro lavoro

Rafforzare il processo decisionale: Fornendo dati all'IA, potete ricevere assistenza nelle previsioni, nell'identificazione delle tendenze future dei prodotti e nell'accesso agli approfondimenti del settore. Queste intuizioni e modelli che gli occhi umani potrebbero non cogliere contribuiscono a migliorare il processo decisionale

Fornendo dati all'IA, potete ricevere assistenza nelle previsioni, nell'identificazione delle tendenze future dei prodotti e nell'accesso agli approfondimenti del settore. Queste intuizioni e modelli che gli occhi umani potrebbero non cogliere contribuiscono a migliorare il processo decisionale Risparmiare sui costi: L'automazione dell'IA aiuta a risparmiare sui costi riducendo i costi di manodopera, aumentando l'efficienza e minimizzando gli errori. Ottimizza l'utilizzo delle risorse, migliora la manutenzione predittiva e snellisce le catene di fornitura, riducendo così gli sprechi logistici e i tempi di fermo

**Quali sono le diverse attività che l'IA può automatizzare?

L'intelligenza artificiale può automatizzare molti aspetti delle operazioni aziendali, da alcune semplici attività (si pensi agli aggiornamenti di stato) a complessi processi di inventario a più livelli.

Di seguito sono riportati cinque casi d'uso che vi aiuteranno a capire come funziona.

1. Gestione delle operazioni

via Addepto Sul fronte delle operazioni, l'intelligenza artificiale può aiutare ad automatizzare le attività di back-office come l'elaborazione delle fatture, la gestione della documentazione e l'elaborazione dei documenti, la gestione della contabilità, la supervisione della catena di fornitura e il controllo dell'inventario. Ciò contribuisce a snellire le operazioni e a ridurre i costi della catena di fornitura derivanti da una cattiva gestione delle scorte. Walmart utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare la sua catena di approvvigionamento in vari modi. L'IA aiuta a gestire l'inventario monitorando i livelli delle scorte e prevedendo la domanda, in modo da evitare gli stock e le scorte eccessive, mantenendo i clienti soddisfatti e riducendo i costi.

Inoltre, ottimizza la movimentazione delle merci, tagliando i costi, aumentando la produttività e velocizzando le consegne ai negozi. Per quanto riguarda i prezzi, l'intelligenza artificiale determina i prezzi in base alla domanda, alla concorrenza e ai costi, aiutando Walmart a rimanere competitiva e a massimizzare i profitti.

2. Servizio clienti

via Amazon AWS

Quasi 90% dei clienti considera una risposta immediata una parte essenziale del servizio clienti.

Ecco perché l'industria del servizio clienti utilizza ampiamente Strumenti CRM AI e chatbot alimentati dall'AI per rispondere a domande ripetitive dei clienti, come "Quando apre il negozio?" o "Questo prodotto è restituibile?"

L'automazione dei compiti dell'IA elimina l'onere di fornire tali risposte agli operatori umani, coinvolgendoli solo in questioni complesse. Inoltre, vi evita il fastidio di assumere personale per i turni di notte o di investire denaro in un maggior numero di dipendenti in generale.

I progressi dell'IA di Amazon, tra cui Q in Connect e Amazon Connect Contact Lens, dimostrano come l'IA venga utilizzata per l'automazione del servizio clienti.

Con pochi clic, i responsabili dei contact center possono sfruttare le nuove funzionalità offerte dall'IA generativa di Amazon Connect per migliorare le oltre 15 milioni di interazioni con i clienti gestite ogni giorno su Amazon Connect" Pasquale DeMaio , VP, Amazon Connect, Applicazioni AWS 3. Analisi dei dati e analisi predittiva

Gran parte del processo decisionale si basa su vasti insiemi di dati, sondaggi e rapporti che, a causa del loro volume, possono essere eccessivi da gestire per i vostri colleghi umani. È qui che l'IA diventa preziosa con le sue capacità di apprendimento automatico, PNL e computer vision.

L'automazione dei compiti dell'IA può analizzare accuratamente grandi insiemi di dati e fornire gli approfondimenti necessari, consentendo ai team aziendali di concentrarsi più efficacemente sul lavoro pertinente al loro settore. Naturalmente, non si può omettere completamente l'elemento umano dal processo decisionale, soprattutto per quanto riguarda aspetti come l'analisi del sentiment. Ecco come si presenta questa combinazione nella pratica:

via Harvard Business Review Un buon esempio è rappresentato dalle aziende di commercio elettronico al dettaglio che utilizzano grandi quantità di dati dei clienti per creare profili utente. Questi profili suggeriscono automaticamente i prodotti ai consumatori in base alle loro attività e alla loro storia di acquisti.

Strumenti di intelligenza artificiale come Klaviyo e Attentive si basano sull'automazione basata sull'intelligenza artificiale per funzioni avanzate di segmentazione del pubblico nell'email marketing. Queste funzioni analizzano il comportamento dei clienti per creare segmenti di e-mail per un invio personalizzato.

In questo modo è possibile automatizzare la separazione dei clienti in base a determinati dati demografici, senza dover esaminare manualmente il profilo di ogni cliente per classificarlo in una determinata fascia di marketing.

4. Marketing

via Campagne del mondo L'intelligenza artificiale può automatizzare attività di marketing come campagne e-mail e di testo, gestione dei post sui social media, generazione di consigli personalizzati sui prodotti o creazione di copie sui social media. In questo modo è possibile raggiungere un maggior numero di clienti sulle piattaforme giuste e al momento giusto, incrementando le vendite.

Inoltre, un recente studio di McKinsey ha previsto che l'intelligenza artificiale potrebbe aggiungere fino a 4,4 trilioni di dollari di valore all'economia globale entro il 2030, e il marketing ne sarà il principale beneficiario.

Nell'immagine qui sopra, Heinz utilizza una versione di Dall-E per produrre campagne visive pluripremiate utilizzando l'intelligenza artificiale da testo a immagine e automatizzando il processo di progettazione grafica, oppure Coca-Cola che usa Strumenti di creazione di contenuti AI per creare biglietti di Natale per una campagna festiva.

5. Vendite

via Razorpay È possibile utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare attività di vendita come qualificare i lead, fissare appuntamenti con i clienti potenziali e generare automaticamente e-mail di follow-up a intervalli fissi. In questo modo il team di vendita può chiudere un maggior numero di contratti e aumentare i ricavi.

L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico trasformano il sistema di valutazione dei prospect, affinando continuamente i modelli di punteggio per identificare i lead ad alto potenziale. Ciò consente ai team di vendita di coinvolgere i migliori prospect al momento giusto, aumentando i tassi di conversione e le entrate.

L'AI va oltre i dataset tradizionali e incorpora diverse fonti di dati, come i social media, le interazioni sul sito web e l'impegno via e-mail, per fornire un quadro completo dei lead.

Per esempio, Il lead scoring di Razorpay alimentato dal ML esemplifica questa efficacia, ottenendo un aumento del 50% del Gross Merchandize Value (GMV) mensile, una riduzione del 70% dello sforzo del team e un ciclo di conversione più breve di un mese.

Come automatizzare le attività con l'intelligenza artificiale

Abbiamo parlato molto di ciò che l'automazione delle attività con l'AI può fare per voi, ma ora parliamo di come potete metterla effettivamente al servizio della vostra azienda.

Per iniziare con l'automazione dell'IA, seguite questi passaggi.

Fase 1: identificare le attività che possono essere automatizzate

Il primo passo consiste nell'identificare le attività aziendali che possono essere automatizzate.

Concentratevi sulle attività che richiedono tempo, che sono soggette a errori o che sono ripetitive. Prestate attenzione a ciò che state automatizzando. Non automatizzate molto in una volta sola, perché potrebbe essere difficile da gestire.

Inoltre, se siete agli inizi con l'automazione, conservate le aree critiche per un secondo momento, quando la vostra azienda e i vostri team si saranno abituati all'automazione dell'IA.

Fase 2: scegliere gli strumenti giusti

Questo passo è praticamente un punto di svolta per il vostro viaggio nell'automazione dell'IA. Con così tanti strumenti Strumenti di automazione dell'IA la scelta di quello giusto è fondamentale, in base a quello di cui avete bisogno e al vostro budget.

Ad esempio, ClickUp e Asana sono opzioni valide per automatizzare le attività e gestire i progetti. Ma se vi state concentrando su AI email marketing e gestione, potreste prendere in considerazione Mailbutler o EmailTree.

Fase 3: Impostare lo strumento

Dopo aver selezionato uno strumento strumento di automazione dei processi il passo successivo è la sua configurazione. In genere si tratta di fornire allo strumento i dati di formazione e configurarlo per automatizzare le attività desiderate.

Potete anche parlare con i fornitori di servizi di IA e sviluppare soluzioni su misura per i vostri problemi.

Fase 4: test e monitoraggio costanti

Una volta impostato lo strumento di IA, è essenziale testare e monitorare le prestazioni delle attività automatizzate. In questo modo si garantisce che lo strumento funzioni correttamente e automatizzi efficacemente le attività desiderate.

Effettuare verifiche costanti per garantire la sicurezza, la privacy e la trasparenza dei dati.

Perché ClickUp è il miglior strumento di automazione AI

La scelta dello strumento giusto per il vostro percorso di automazione è essenziale. Ma ecco il punto: ora potete evitare il mal di testa di scegliere uno strumento di AI diverso per ogni attività.

Sì, c'è un software che racchiude tutte queste funzionalità in un piccolo pacchetto ordinato: ClickUp.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue più interessanti funzioni di AI e automazione.

ClickUp Brain

ClickUp Brain è un modo super-semplice ma super-efficace per automatizzare un'ampia varietà di attività per la vostra organizzazione

ClickUp viene fornito con l'innovativo assistente AI incorporato Il cervello di ClickUp . È la prima rete neurale al mondo che integra attività, documenti e persone nella base di conoscenze dell'azienda con l'intelligenza artificiale.

Le tre caratteristiche principali includono:

AI Knowledge Manager: Porre domande ed estrarre automaticamente le risposte da qualsiasi punto del vostro spazio di lavoro ClickUp

Porre domande ed estrarre automaticamente le risposte da qualsiasi punto del vostro spazio di lavoro ClickUp project Manager : Gestisce e automatizza compiti multipli come il riassunto delle discussioni e degli aggiornamenti delle chat per il completamento dei compiti, l'assegnazione di incarichi e altro ancora

Gestisce e automatizza compiti multipli come il riassunto delle discussioni e degli aggiornamenti delle chat per il completamento dei compiti, l'assegnazione di incarichi e altro ancora AI Writer: Creare contenuti e bozze di risposta per i clienti in modo automatico utilizzando l'AI Writer

Inoltre, ClickUp Brain si integra con altri strumenti, facilitando il trasferimento dei dati senza soluzione di continuità.

È possibile utilizzare Integrazioni ClickUp per integrare facilmente applicazioni popolari come HubSpot, GitHub e Twilio o creare webhook personalizzati per qualsiasi altra applicazione, consentendo un'automazione senza soluzione di continuità in tutto il vostro stack digitale da una piattaforma centralizzata.

ClickUp AI Builder

l'AI Builder di ClickUp riceve input in linguaggio naturale e automatizza istantaneamente attività o progetti in base alle vostre specifiche

Una caratteristica unica che differenzia le capacità di automazione di ClickUp da quelle di altre applicazioni è la sua intuitività Costruttore AI .

Utilizzando ClickUp Brain, il costruttore di intelligenza artificiale realizza l'automazione del flusso di lavoro senza sforzo per qualsiasi team. Basta descrivere l'automazione di cui avete bisogno in parole povere e la nostra IA integrata configurerà rapidamente l'automazione delle attività in qualsiasi spazio, cartella o elenco.

ClickUp Attività ricorrenti

impostare le attività ricorrenti con ClickUp per riprogrammare automaticamente le attività ripetitive

E se non volete perdere troppo tempo ad automatizzare manualmente semplici attività che si presentano quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o a qualsiasi intervallo di tempo fisso, utilizzate Attività ricorrenti di ClickUp . È possibile scegliere tra ripetizioni giornaliere, settimanali, mensili, annuali, giorni dopo o personalizzate.

La funzione Attività ricorrenti consente anche di creare specifiche personalizzate su quando l'attività deve ripetersi, ad esempio dopo che è stata completata o dopo un certo periodo di tempo. Questa funzione offre una grande libertà, in quanto è possibile ripetere le attività in qualsiasi modo immaginabile.

Libreria di automazione ClickUp

la libreria di automazione di ClickUp offre oltre 100 scelte di automazioni When-Then precostituite

ClickUp è dotato di una serie di funzioni di automazione sotto Automazione di ClickUp . Questi includono modelli, scorciatoie, automazione delle e-mail, registri di controllo e integrazioni che vi aiuteranno a sbrigare le vostre attività quotidiane.

A proposito di modelli, ClickUp offre oltre 100 modelli precostituiti nella sua libreria di automazione. Questi aiutano ad automatizzare rapidamente attività ripetitive come l'assegnazione di compiti, la pubblicazione di commenti, la modifica di stati, lo spostamento di elenchi e molto altro.

ClickUp non si occupa solo di automazione interna, ma anche di assistenza ai clienti. Migliorate l'efficienza della vostra comunicazione con l'automazione delle e-mail di ClickUp.

Rispondete ai feedback dei clienti inviati tramite Moduli ClickUp automaticamente, garantire che partner e fornitori siano informati con aggiornamenti automatici del progetto e altro ancora.

Registri di controllo ClickUp

monitorate tutte le azioni di automazione, compresi i successi e i fallimenti, con i registri di controllo

Se temete di perdervi in questo mare di automazione, ClickUp ha una soluzione anche per questo.

Con I registri di controllo di ClickUp è possibile monitorare facilmente lo stato dell'automazione, le azioni e le posizioni. È inoltre possibile verificare i dettagli e apportare le modifiche necessarie da una dashboard unificata, garantendo una gestione perfetta dei processi automatizzati.

La potente gestione dei progetti di ClickUp combinata con l'automazione ha portato grandi risultati ai nostri clienti. Per esempio, presso STANLEY Security, un'azienda di soluzioni di sicurezza globale, ClickUp ha contribuito a riunire tutti i team distribuiti su un'unica piattaforma. Sono riusciti a risparmiare più di 8 ore alla settimana e a ridurre del 50% il tempo di generazione dei report.

Siamo in grado di personalizzare e automatizzare ClickUp per adattarlo a ogni specifica iniziativa e ci ha permesso di snellire e semplificare i nostri flussi di lavoro, aumentando in modo esponenziale la capacità del nostro team"

Connor Nash, Global Experience Analytics Manager, Sicurezza STANLEY

Le sfide operative, etiche e di privacy dell'implementazione dell'intelligenza artificiale

Sebbene l'automazione dell'IA rappresenti indubbiamente l'avvento del futuro, l'implementazione aziendale è ancora difficile. Esaminiamo alcune di queste sfide ed esploriamo le possibili soluzioni.

Sfide operative

Al primo posto della nostra lista ci sono le sfide operative che ostacolano le capacità dell'AI IA sul posto di lavoro . Diamo un'occhiata più da vicino:

Costo di implementazione: Dipende dall'uso che si fa dell'IA. Il prezzo sarà relativamente basso per la semplice creazione di contenuti o per l'assistenza. Tuttavia, se avete bisogno di analizzare grandi insiemi di dati, avete bisogno di una potenza di calcolo per sostenerlo. Come azienda, potreste incorrere in costi enormi per l'integrazione dei database e per la lunga formazione dei dati . La soluzione migliore è un servizio SaaS con funzionalità AI integrate e altri servizistrumenti di automazione del flusso di lavoro.

Dipende dall'uso che si fa dell'IA. Il prezzo sarà relativamente basso per la semplice creazione di contenuti o per l'assistenza. Tuttavia, se avete bisogno di analizzare grandi insiemi di dati, avete bisogno di una potenza di calcolo per sostenerlo. Come azienda, potreste incorrere in . La soluzione migliore è un servizio SaaS con funzionalità AI integrate e altri servizistrumenti di automazione del flusso di lavoro. I risultati dell'IA sono tanto buoni quanto lo sono i dati che le vengono forniti. Ma ecco l'intoppo: in molte aziende, i dati sono sparsi ovunque: sono frammentati, disorganizzati o semplicemente di bassa qualità. E questo è un grosso ostacolo per raccogliere i benefici dell'IA. I cosiddetti dati sporchi potrebbero essere obsoleti, imprecisi, incompleti o incoerenti*. Prima di poterne fare qualcosa di utile, è necessario ripulirli. Ciò significa eliminare gli errori, completare i dati mancanti e assicurarsi che tutto sia coerente e aggiornato

dati sporchi potrebbero essere obsoleti, imprecisi, incompleti o incoerenti*. Prima di poterne fare qualcosa di utile, è necessario ripulirli. Ciò significa eliminare gli errori, completare i dati mancanti e assicurarsi che tutto sia coerente e aggiornato Mancanza di competenze tecniche: L'adozione dell'IA richiede un know-how serio e competenze che molte organizzazioni non hanno. Mettere in pratica l'IA può essere difficile senza queste competenze, e ciò ne frena il pieno potenziale. Ma ecco la soluzione: è semplice, anche se potrebbe richiedere alcune risorse - investite nella formazione dei vostri dipendenti per gestire questi cambiamenti

L'adozione dell'IA richiede un know-how serio e competenze che molte organizzazioni non hanno. Mettere in pratica l'IA può essere difficile senza queste competenze, e ciò ne frena il pieno potenziale. Ma ecco la soluzione: è semplice, anche se potrebbe richiedere alcune risorse - investite nella formazione dei vostri dipendenti per gestire questi cambiamenti Integrazione con i sistemi preesistenti: i sistemi preesistenti sono spesso incompatibili con l'IA. La modifica di tali sistemi per adattarli all'IA è spesso complessa e richiede tempo. L'integrazione ostacolata con i sistemi esistenti può portare a inefficienze e a un aumento dei costi. Modernizzare questi sistemi con un quadro operativo efficiente e tecnologie all'avanguardia per agevolare l'adozione dell'IA

Sfide etiche

Un'indagine di PwC ha rilevato che l'85% degli amministratori delegati ritiene che l'IA cambierà in modo significativo la loro attività nei prossimi cinque anni, e che le preoccupazioni di carattere etico costituiranno una questione fondamentale.

L'IA deve affrontare molti problemi etici, quali:

I sistemi di IA dipendono fortemente dai dati e la raccolta, l'archiviazione e l'analisi di grandi quantità di informazioni personali e sensibili solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza. Salvaguardare questi dati in base alle leggi locali e garantirne un uso responsabile è fondamentale per mantenere la fiducia nelle tecnologie di IA

informazioni personali e sensibili solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza. Salvaguardare questi dati in base alle leggi locali e garantirne un uso responsabile è fondamentale per mantenere la fiducia nelle tecnologie di IA Mancanza di trasparenza nel processo decisionale dell'IA: gli algoritmi dell'IA sono complessi e il modo in cui giungono a determinate decisioni potrebbe non essere chiaro alle persone prive di conoscenze tecniche. Questa mancanza di trasparenza può sollevare preoccupazioni su pregiudizi e preconcetti , in particolare in settori critici come l'assistenza sanitaria e la giustizia penale

gli algoritmi dell'IA sono complessi e il modo in cui giungono a determinate decisioni potrebbe non essere chiaro alle persone prive di conoscenze tecniche. Questa mancanza di trasparenza può sollevare , in particolare in settori critici come l'assistenza sanitaria e la giustizia penale **L'automazione alimentata dall'IA ha il potenziale per rimodellare il mercato del lavoro. Con l'automazione di molte attività lavorative basate sulla conoscenza, i lavoratori avranno bisogno di aggiornarsi o addirittura di cambiare completamente carriera

"La vedo (l'IA) come un fattore di aumento della produttività. Distruggerà l'occupazione in alcuni settori; voglio dire, ci saranno parti del mercato del lavoro in cui le mansioni potranno essere sostituite in una certa misura. Ma poi si troveranno anche altri modi per innovare e creare più posti di lavoro altrove. È questa la storia della crescita economica e dell'innovazione da centinaia di anni: un'innovazione che è fondamentalmente un risparmio di manodopera e che riduce l'occupazione in alcune aree, ma la incrementa in altre" Jan Hatzius capo economista, Goldman Sachs

La soluzione? Un cambio di prospettiva

Le aziende devono promuovere la trasparenza nel processo decisionale dell'IA, stabilire linee guida etiche per l'uso dell'IA e condurre frequenti verifiche per identificare i pregiudizi. Adottare misure per migliorare le competenze della forza lavoro, in modo che l'adozione dell'automazione dell'IA sia poco diffusa.

In una conversazione interessante, Pascal Bornet, autore di IRREPLACEABLE e Automazione intelligente parla di una via di mezzo in cui l'intelligenza artificiale e le capacità umane svolgono un ruolo paritario nel portare a termine i lavori. Sottolinea l'importanza di sviluppare e rafforzare le capacità unicamente umane, definite "Umiche ", che sono difficili da replicare per l'IA.

Queste includono:

**Creatività autentica: creare idee originali ed espressioni artistiche basate su esperienze, emozioni e intuizioni umane

**Pensiero critico: analizzare le informazioni, mettere in discussione le ipotesi e formulare giudizi etici basati su valori e contesti umani

Autenticità sociale: Costruire relazioni profonde e basate sulla fiducia, comunicare con empatia e guidare gli altri con intelligenza emotiva

Concentrandosi su queste Umiche e sinergizzando con l'IA, le persone possono accrescere il loro valore automatizzando le attività di routine e enfatizzando la creatività umana e le abilità interpersonali.

Bornet consiglia inoltre ai dipendenti di essere "pronti al cambiamento", se vogliono davvero stare al passo con un mondo imprevedibile e in rapida evoluzione.

Fai lavorare l'intelligenza artificiale per te con ClickUp

L'intelligenza artificiale è il futuro, non c'è dubbio. E portarla nell'automazione aziendale? Questo ridurrà sicuramente i costi e libererà il tempo dei vostri dipendenti.

Tuttavia, il fattore decisivo è la scelta di un sistema di automazione aziendale Software di automazione dei compiti di intelligenza artificiale . È possibile seguire la strada della specializzazione e richiedere l'assistenza di diverse applicazioni di IA per compiti diversi.

Ma quando si tratta di automazione centralizzata, non esiste una piattaforma così completa come ClickUp: è facile da usare, potente, flessibile e conveniente. Non è necessario essere esperti di codifica per incorporare l'automazione personalizzata o pre-costruita nel vostro flusso di lavoro.

Allora, cosa vi trattiene qui? Provate ClickUp gratis oggi!