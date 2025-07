Come automatizzare i messaggi Slack (passaggio dopo passaggio)

Ti sembra di passare troppo tempo a inviare gli stessi aggiornamenti su Slack?

Se sei un project manager, un team leader, un professionista delle operazioni o un marketer, sai bene quanto velocemente i messaggi Slack manuali possono consumare la tua giornata.

Buone notizie: automatizzare i messaggi Slack non solo è possibile, ma è anche sorprendentemente facile.

Che tu voglia programmare promemoria, inviare aggiornamenti ricorrenti o connettere Slack ai tuoi strumenti preferiti (come ClickUp!), questa guida ti illustrerà tutte le opzioni disponibili.

Rendiamo la tua vita digitale molto più semplice con alcuni trucchi di Slack.

Hai bisogno di un modo migliore per organizzare le chat del tuo team? Il modello di messaggi istantanei ClickUp è quello che fa per te! Raggruppa tutti i messaggi istantanei relativi al lavoro in un unico posto ordinato, così non perderai mai di vista le conversazioni importanti (o quei messaggi casuali del tipo "Hai un secondo?"). Con stati e campi personalizzati, puoi facilmente vedere cosa richiede attenzione, dare priorità alle risposte e mantenere il tuo team sincronizzato, senza caos. È perfetto per chiunque desideri risposte più rapide e un lavoro di squadra più fluido, tutto in un unico posto.

Modalità integrate per automatizzare i messaggi Slack

Prima di tuffarti a capofitto in integrazioni fantasiose o alternative a Slack, diamo un'occhiata a ciò che Slack può fare in modo nativo all'interno dell'applicazione.

1. Pianifica i messaggi in Slack

tramite Slack

Hai mai scritto un messaggio a mezzanotte ma non volevi disturbare il tuo team fino al mattino? La pianificazione integrata di Slack ti consente di scrivere ora e inviare più tardi.

Come fare:

Digita il tuo messaggio in qualsiasi canale Slack o DM

Clicca sulla piccola freccia accanto al pulsante di invio

Scegli la data e l'ora

Terminato! Slack consegnerà il tuo messaggio al momento perfetto

🌻 Perfetto per: annunci, promemoria o qualsiasi cosa tu voglia inviare al momento giusto. L'importante è mantenere un buon galateo su Slack, gente!

2. Usa Slackbot per semplici automazioni

tramite Slack

Slackbot è come un assistente personale all'interno di Slack. Puoi impostare risposte personalizzate a parole chiave o frasi.

Esempio:

Digita "aiutami a ricordare la password WiFi" e Slackbot ti risponderà con le informazioni che hai impostato.

Come configurarlo:

Vai alle impostazioni dell'area di lavoro

Trova " Personalizza Slackbot

Aggiungi i tuoi trigger e le tue risposte

🌻 Ideale per: Comunicazioni asincrone, come FAQ, onboarding o informazioni rapide richieste continuamente dal tuo team.

💡 Barra laterale: cos'è l'IA di Slack? L'IA di Slack è come il tuo assistente personale in Slack: può riepilogare/riassumere rapidamente lunghi thread, evidenziare elementi su cui intervenire e aiutarti a trovare esattamente ciò che stai cercando con una ricerca più intelligente. Sebbene sia ottimo per organizzare le informazioni, Slack AI non automatizza effettivamente l'invio dei messaggi o l'esecuzione dei flussi di lavoro. Per una vera automazione, ti consigliamo di utilizzare Workflow Builder, strumenti di terze parti o ClickUp.

3. Imposta promemoria ricorrenti con /remind

tramite Slack

Hai bisogno di dare una spinta al tuo team ogni Monday? Il comando /remind di Slack è quello che fa per te.

Come utilizzarlo:

Digita /remind [@qualcuno o #canale] [cosa] [quando]

Esempio: /remind #marketing StandUp alle 10:00 tutti i giorni feriali

Slack si occuperà del resto: non avrai più bisogno di post-it.

🌻Funziona bene per: inviare file, completare revisioni o attività in tempo, o anche rispondere ai messaggi entro un determinato periodo di tempo.

➡️ Per saperne di più: Come organizzare i canali Slack al lavoro

Hai bisogno di più munizioni per i tuoi flussi di lavoro avanzati? Passiamo al livello due delle automazioni di Slack.

Questi strumenti ti consentono di automatizzare i messaggi Slack in base a trigger, flussi di lavoro e integrazioni.

1. Usa l'integrazione ClickUp + Slack

Se utilizzi già ClickUp per gestire i progetti, l'integrazione ClickUp + Slack è una vera rivoluzione.

Cosa puoi fare:

Ricevi aggiornamenti automatici su Slack quando le attività vengono create, aggiornate o completate in ClickUp

Crea attività di ClickUp direttamente dai messaggi di Slack (non dovrai più passare da una scheda all'altra!)

Gestisci e aggiorna le attività direttamente da Slack: assegna, commenta o modifica lo stato senza uscire dalla chat

Come configurarlo:

In ClickUp, vai su "Integrazioni" e seleziona Slack Segui i prompt per connettere la tua area di lavoro Personalizza le notifiche e le azioni che desideri

Ora la comunicazione del tuo team rimane efficiente, senza che tu debba muovere un dito.

💟 Bonus: aggiungi un po' di divertimento alla tua area di lavoro Slack con le risposte personalizzate di Slackbot! Puoi fare in modo che Slackbot risponda con battute, meme o riferimenti interni quando qualcuno digita una determinata frase, ad esempio rispondendo a "Ho bisogno di motivazione" con "Ce la puoi fare! 💪🔥". È un ottimo modo per mantenere alto il morale del team e dare un tocco di personalità alle chat quotidiane.

tramite Slack

Vuoi connettere Slack con centinaia di altre app? Zapier e Make (precedentemente Integromat) sono i tuoi migliori amici.

Esempi:

Invia automaticamente un messaggio Slack quando un nuovo lead viene aggiunto al tuo CRM

Pubblica un riepilogo/riassunto giornaliero da Fogli Google su un canale Slack

Avvisa il tuo team su Slack quando viene inviato un modulo

Come iniziare:

Iscriviti a Zapier o Make

Scegli Slack come app di azione

Imposta il tuo trigger (ad esempio "nuova attività in ClickUp" o "nuova riga in Fogli Google")

Personalizza i tuoi messaggi e i tuoi canali

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu stia inviando note di follow-up o utilizzando fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Usa i flussi di lavoro di Slack (il generatore nativo di Slack)

Il Workflow Builder di Slack ti consente di automatizzare processi in più passaggi, direttamente all'interno di Slack. La parte migliore? I modelli pronti all'uso eseguono il flusso di lavoro dall'inizio alla fine.

Cosa puoi automatizzare:

Messaggi di benvenuto per i nuovi membri del canale

Promemoria giornalieri StandUp

Raccogliere feedback o richieste tramite moduli

Come utilizzarlo:

Clicca sul nome della tua area di lavoro > Strumenti > Generatore di flussi di lavoro Scegli un modello o inizia da zero Imposta trigger, azioni e messaggi

Casi d'uso per l'automazione dei messaggi Slack

Ora passiamo alle cose interessanti. Se gestisci un team, sai bene quanto sia fastidioso ripetere sempre le stesse cose. Ecco come i team reali utilizzano le automazioni di Slack per risparmiare tempo e nervi:

Ehi, è ora dello standup!" - senza dover ripetere sempre la stessa cosa: automatizza i promemoria giornalieri dello standup in modo che il tuo team riceva un gentile promemoria alle 10:00 in punto, anche se sei bloccato nel traffico o impegnato in un'altra chiamata

Celebrazioni istantanee delle attività cardine dei progetti: quando il tuo team rilascia una funzionalità o raggiunge un traguardo commerciale, è possibile visualizzare un messaggio Slack automatico in #wins, taggando tutte le persone coinvolte. Non ci saranno più momenti del tipo "Qualcuno l'ha detto al team?

Onboarding personalizzato (ma non manuale): È arrivato un nuovo dipendente? Invia un messaggio di benvenuto con link a documenti di onboarding, video introduttivi e persino un messaggio diretto "Incontra il tuo collega", così ogni nuovo membro del team si sentirà ben accolto, anche se sei in vacanza

Conto alla rovescia per le scadenze che vengono effettivamente notate: invece di aggiornare silenziosamente un foglio di calcolo, imposta un avviso automatico su Slack che dice "Ehi, il rapporto del terzo trimestre deve essere consegnato tra 2 giorni, hai bisogno di qualcosa?" nel canale giusto, al momento giusto

Gestisci i ticket di assistenza senza caos: quando arriva un ticket di assistenza con priorità elevata, Slack avvisa automaticamente le persone giuste (non tutta l'azienda) in modo che nulla sfugga

Check-in ricorrenti che non sembrano automatizzati: automatizza un sondaggio settimanale "Come va il carico di lavoro?" su Slack, così potrai individuare il burnout prima che si verifichi

La regola d'oro? Se ti è mai capitato di pensare "Ma non l'ho detto ieri?", probabilmente è ora di automatizzare.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è la collaborazione in tempo reale e quali vantaggi offre al tuo team?

Limiti dell'utilizzo di Slack per la comunicazione

Slack è un vero salvavita per chattare velocemente e scambiarsi GIF, ma il project management in Slack presenta alcune peculiarità che possono farti impazzire:

Le cose importanti si perdono nello scorrimento: pubblichi un aggiornamento critico, ma quando il tuo team controlla Slack, è sepolto sotto meme, piani per il pranzo e una dozzina di "domande veloci". Buona fortuna a trovarlo più tardi

È possibile pianificare un messaggio, ma non una conversazione: Hai bisogno di inviare una sequenza di promemoria o di avvisare qualcuno solo se un'attività non è stata completata? Gli strumenti integrati di Slack non sono in grado di gestire questo tipo di logica: dovrai farlo manualmente (o non farlo affatto)

Le automazioni sono universali: vuoi attivare un messaggio solo se un progetto è in ritardo o inviare un aggiornamento personalizzato in base allo stato di un'attività? Avrai bisogno di strumenti di terze parti e, anche in questo caso, raramente funzionano alla perfezione

Il contesto è frammentato: le conversazioni relative a un progetto potrebbero trovarsi in #general, #casuale, DM o sepolte nei thread. Quando hai bisogno di avere il quadro completo, ti ritrovi a mettere insieme i pezzi di un puzzle

L'IA nativa risolve molti di questi problemi di Slack, ma lascia ancora molto a desiderare quando si tratta di creare un flusso di lavoro unificato. Ed è qui che entrano in gioco i concorrenti di Slack .

➡️ Per saperne di più: Quali sono i pro e i contro di Slack sul lavoro

Perché utilizzare ClickUp per automatizzare i messaggi

Slack è fantastico per chattare velocemente, ma quando la tua giornata lavorativa prevede di destreggiarsi tra project management, monitoraggio degli aggiornamenti, condivisione di documenti e coordinamento di tutti i membri del team, le cose possono diventare complicate in fretta.

All'improvviso, ti ritrovi a passare da una dozzina di app diverse, mettendo insieme conversazioni, attività e file e affidandoti a integrazioni infinite solo per mantenere attivo il flusso di lavoro.

È qui che ClickUp fa la differenza. Perché ClickUp non è solo uno strumento di project management: è l'app completa per il lavoro, che riunisce chat, attività, documenti, promemoria, automazioni e molto altro, tutto in un unico posto.

Invece di mettere insieme app di comunicazione per team, tracker di progetti, app per note e strumenti di automazione, ClickUp consolida tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica potente piattaforma.

Ottieni una comunicazione senza interruzioni, aggiornamenti in tempo reale e una solida automazione, senza il mal di testa di dover gestire innumerevoli integrazioni.

1. Chat integrata: conversazioni reali, proprio dove si svolge il lavoro

Immagina di avere tutte le discussioni relative ai tuoi progetti, le sessioni di brainstorming e i check-in rapidi proprio accanto alle tue attività e ai tuoi documenti. Con la chat di ClickUp, finalmente potrai provare questa sensazione!

Integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, ti aiuta a:

Crea attività direttamente dai messaggi di chat : trasforma qualsiasi conversazione o idea in un'attività tracciabile con un solo clic, così nulla di importante sfuggirà alla tua attenzione

Avvia messaggi diretti o chat di gruppo con chiunque nel tuo team, senza dover passare da un'app all'altra o perdere il filo delle conversazioni

*condividi file, link e persino attività direttamente nella chat, così tutti avranno il contesto necessario proprio dove si svolge la discussione

Fissa i messaggi importanti in modo che gli aggiornamenti chiave, le note delle riunioni o le scadenze siano sempre visibili a tutto il team

Reagisci, rispondi e risolvi le conversazioni, mantenendo la tua area di lavoro ordinata e funzionale, senza thread infiniti o follow-up dimenticati

Organizza SyncUp (chiamate) direttamente dalla chat per riunioni giornaliere del team, standup quotidiani o aggiornamenti sui progetti, senza bisogno di uno strumento di videoconferenza separato

Usa Follow Ups (una funzionalità dedicata) per impostare promemoria o elementi di azione su qualsiasi messaggio di chat, assicurandoti che nulla venga perso e che ogni conversazione porti a passaggi chiari

Sfrutta gli agenti IA nella chat per automatizzare gli aggiornamenti di routine, rispondere alle domande frequenti o persino riepilogare/riassumere le conversazioni, in modo che il tuo team sia sempre aggiornato senza lavoro manuale

Niente più momenti in cui ti chiedi: "Di cosa stavamo parlando?"

Dimentica il caos del coordinamento. Lascia che gli agenti IA in Chat rispondano, smistino e assegnino i messaggi al posto tuo!

Quando ho impostato la nostra prima automazione ClickUp, è stato come un lampo di genio. Ora, con qualcosa di semplice come l'aggiunta di un tag, l'intero modello di attività secondaria si applica automaticamente. Non perdiamo più tempo a cercare tra le attività secondarie o a preoccuparci che qualcuno abbia dimenticato un passaggio cruciale. Abbiamo anche aggiunto automazioni che assegnano attività, aggiornano gli stati e inviano promemoria; tutte piccole cose di per sé, ma insieme hanno semplificato completamente il nostro modo di operare. Non si tratta solo di risparmiare tempo (anche se lo facciamo sicuramente); si tratta di creare un ambiente più fluido e meno stressante in cui il team può concentrarsi sul fare il proprio lavoro al meglio senza essere ostacolato dall'amministratore.

L'automazione basata sull'IA di ClickUp ti aiuta a creare e pubblicare flussi di lavoro personalizzati in pochi minuti

Sei stanco di inviare manualmente ping al tuo team per comunicare cambiamenti di stato o scadenze? Il motore di automazione di ClickUp ti consente di impostare regole che fanno il lavoro al posto tuo:

Notifiche automatiche per avvisare immediatamente i membri del team quando viene assegnata, completata o aggiornata un'attività o quando viene aggiunto un commento, in modo che tutti rimangano aggiornati senza che tu debba rincorrerli

Trigger personalizzati per qualsiasi scenario ! Vuoi avvisare un canale quando viene creato un bug ad alta priorità? O inviare un promemoria quando si avvicina una data di scadenza o un'attività è in ritardo? Basta impostare le condizioni e lasciare che ClickUp si occupi del resto

Consegna multicanale che ti consente di scegliere se gli aggiornamenti devono essere inviati alla chat di ClickUp per una visibilità immediata del team, direttamente all'email per promemoria importanti o persino a Slack (grazie alla perfetta integrazione di ClickUp)

Automatizza le azioni ricorrenti quando desideri pianificare controlli regolari, aggiornamenti di stato o promemoria ricorrenti, in modo che il tuo team non perda mai un colpo, anche se sei fuori ufficio

Collega le automazioni per creare flussi di lavoro avanzati collegando più automazioni, come l'assegnazione automatica di un revisore quando un'attività passa allo stato "In revisione" o la creazione di un'attività di follow-up quando qualcosa viene contrassegnato come "Terminato"

Personalizza le notifiche e le azioni per team specifici, progetti o persino singoli utenti, in modo che tutti ricevano solo gli aggiornamenti che interessano loro

Con il motore di automazione di ClickUp, puoi finalmente smettere di microgestire le piccole cose e concentrarti sul quadro generale, sapendo che il tuo team sarà sempre informato e in linea con gli obiettivi.

3. Comunicazione centralizzata: lavora con un'unica fonte di verità

Usa i commenti assegnati in ClickUp per mantenere le conversazioni centralizzate e contestualizzate

A differenza di Slack, dove le conversazioni possono essere sparse su diversi canali, ClickUp mantiene tutto legato al tuo lavoro:

Commenti alle attività: discuti attività specifiche proprio dove si svolge il lavoro.

Collaborazione su documenti: chatta e modifica documenti in tempo reale, con commenti e suggerimenti.

Annunci a livello di progetto: utilizza la chat o le notifiche di ClickUp per trasmettere gli aggiornamenti a tutte le persone coinvolte.

Niente più contesti persi, niente più messaggi persi. Solo comunicazioni chiare e immediate.

4. Chiedi all'IA: ottieni assistenza dal tuo assistente IA dedicato

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, è il tuo partner invisibile per la produttività che gestisce silenziosamente i dettagli, permettendoti di concentrarti sul quadro generale. Ecco come trasforma il tuo modo di lavorare:

*hai avuto un'idea geniale mentre chattavi o hai registrato una breve nota vocale? ClickUp Brain può catturarla al volo e trasformarla in un'attività, così non perderai nulla

Dimentica la frenesia di prendere appunti durante le riunioni. Con la trascrizione automatica, i tuoi memo vocali e le clip registrate vengono convertiti in testo chiaro e ricercabile, pronto per l'azione o la condivisione

Sommerso da lunghi thread o aggiornamenti di progetto? Lascia che ClickUp Brain sintetizzi l'essenziale in riepiloghi/riassunti concisi, rendendo facile per tutti mettersi al passo con un solo sguardo

Non dovrai più aspettare per impostare promemoria, ClickUp Brain suggerisce in modo proattivo automazioni e passaggi successivi in base alle abitudini del tuo team e al flusso del progetto

I follow-up mancati diventano un ricordo del passato. L'IA tiene d'occhio le approvazioni in sospeso, gli elementi scaduti e le domande senza risposta, sollecitando le persone giuste quando è più importante

Non è necessario lottare con impostazioni complicate : basta dire a ClickUp Brain cosa vuoi in un inglese semplice e lui imposterà automazioni o promemoria per te

Chiedi all'IA da qualsiasi punto dell'area di lavoro. Che tu sia immerso nella lettura di un documento, stia chattando con il tuo team o gestendo un progetto, ClickUp Brain è sempre lì, pronto a semplificare, organizzare e mantenere tutto in movimento

Con ClickUp Brain, la tua area di lavoro non sarà più un gioco di destrezza, ma una macchina ben oliata, che impara e si adatta continuamente per aiutarti a lavorare in modo più intelligente.

5. Potenti integrazioni: collega ClickUp con tutto ciò che ami

Hai già strumenti preferiti di cui il tuo team non può fare a meno? Le integrazioni di ClickUp funzionano perfettamente con tutti, quindi non devi scegliere tra ciò che funziona e ciò che è possibile fare.

Email, calendario e molto altro: collega la tua email e il tuo calendario a ClickUp per creare attività dalle email, sincronizzare le riunioni e non perdere mai una scadenza

Automazione con Zapier, Make e altro ancora: Vuoi collegare ClickUp con centinaia di altre app? Usa Zapier o Make per automatizzare il lavoro ripetitivo, come l'invio di aggiornamenti, lo spostamento di file o il monitoraggio del tempo

Integrazioni native per ogni flusso di lavoro: da Google Drive e Dropbox a GitHub e Zoom, ClickUp si integra con gli strumenti già utilizzati dal tuo team. Condividi file, monitora il codice, avvia riunioni e mantieni tutto connesso

Con ClickUp, non stai semplicemente aggiungendo un altro strumento, ma stai creando un'area di lavoro più intelligente e connessa. Non dovrai più destreggiarti tra le schede o perdere il contesto. Solo flussi di lavoro semplificati, conversazioni più ricche e tutto collegato al tuo lavoro effettivo.

➡️ Per saperne di più: Le migliori app di messaggistica all-in-one

Connetti la chat al lavoro utilizzando ClickUp

L'automazione dei messaggi Slack ti consente di recuperare tempo, ridurre gli errori manuali e garantire che il tuo team abbia sempre le informazioni necessarie, proprio quando ne ha bisogno.

Che tu stia utilizzando gli strumenti integrati di Slack, esplorando automazioni avanzate o passando al livello superiore con le potenti integrazioni di ClickUp, stai preparando il tuo team per una collaborazione più fluida e intelligente.

Ricorda, i flussi di lavoro migliori sono quelli che funzionano per te, non il contrario. Con ClickUp, puoi connettere i tuoi strumenti preferiti, centralizzare la comunicazione e automatizzare le attività più impegnative, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero: portare avanti i progetti e festeggiare insieme i successi.

Sei pronto a lasciarti alle spalle gli aggiornamenti ripetitivi? Prova oggi stesso le Automazioni in ClickUp e guarda la produttività (e la sanità mentale) del tuo team salire alle stelle.