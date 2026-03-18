10 modelli gratuiti di strategia di governance dei dati

Gartner ha previsto che, entro altri due anni, il 50% delle organizzazioni adotterà un approccio "zero-trust" alla governance dei dati, poiché i dati non verificati generati dall'IA continuano a crescere.

Questa è la direzione da seguire. Più dati, più automazione, più parti interessate che pongono le stesse domande:

Chi è il proprietario di questi dati?

Possiamo fidarci?

Chi ha approvato l'accesso?

Qual è la definizione corretta?

Un modello di strategia di governance dei dati ti aiuta a rispondere a queste domande. Ti fornisce una struttura di base per la titolarità, gli standard, l'accesso, i controlli di qualità e le modalità di decisione quando le cose si complicano.

In questo articolo ci sarà una condivisione di alcuni dei migliori modelli gratuiti di strategia di governance dei dati, spiegheremo cosa ti aiuta a configurare ciascuno di essi e come scegliere quello più adatto alla tua organizzazione.

Panoramica dei modelli di strategia di governance dei dati

Ecco una breve panoramica dei modelli trattati in questa guida e delle sfide di governance che ciascuno di essi affronta 👇

Che cos'è un modello di strategia di governance dei dati?

Un modello di strategia di governance dei dati è un quadro di riferimento che aiuta le organizzazioni a pianificare la gestione dei dati a livello aziendale. Definisce le regole, i ruoli e i processi che regolano la proprietà, la manutenzione, la protezione e la condivisione dei dati.

In genere include:

Titolarità e gestione dei dati

Standard di qualità dei dati

Controlli di accesso e autorizzazioni

Politiche di sicurezza e privacy

Requisiti di conformità

Ruoli di governance e processi di revisione

Ad esempio, un'azienda potrebbe utilizzare un modello di strategia di governance dei dati per assegnare la titolarità dei dati dei clienti, stabilire regole per la conservazione dei dati e definire chi può accedere alle informazioni sensibili.

📚 Leggi anche: Come creare una lista di controllo di conformità

👀 Lo sapevi? Oltre il 25% delle organizzazioni dichiara perdite annuali superiori a 5 milioni di dollari a causa della scarsa qualità dei dati, mentre il 7% subisce perdite pari o superiori a 25 milioni di dollari.

10 modelli gratuiti di strategia di governance dei dati

Questi modelli coprono vari aspetti della governance dei dati, dal piano di alto livello e dall'assegnazione dei ruoli alla preparazione e all'implementazione degli audit. Ciascuno di essi è mirato a una sfida specifica, quindi puoi combinarli a tuo piacimento per creare un programma che si adatti alle esigenze specifiche del tuo team. Inoltre, tutti i modelli sono completamente personalizzabili in ClickUp. 🛠️

1. Modello di piano di governance di ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza l'ambito di governance, i ruoli e le metriche di successo con il modello di piano di governance di ClickUp

Il tuo lavoro di governance è sparpagliato tra diversi documenti, team e thread di email, senza un'unica fonte di verità. Ciò crea confusione, porta a priorità contrastanti e rende quasi impossibile il monitoraggio dello stato o la dimostrazione della conformità alla leadership.

Metti fine a questo caos con il modello di piano di governance di ClickUp. Questo modello centralizza in un unico posto la tua carta di governance, gli obiettivi, l'ambito di applicazione, i ruoli degli stakeholder e le metriche di successo. Ora tutti sono allineati sullo stesso piano e il tuo programma di governance ha una sede chiara.

Perché questo modello ti piacerà:

Crea una carta di governance: documenta la tua visione, i principi guida e l'ambito del tuo programma per garantire che tutti comprendano la missione

Categorie di attività di governance che rispecchiano la realtà: monitora flussi quali politiche e procedure, pianificazione annuale, budget e progetti aziendali come aree distinte, quindi gestisci ciascuna di esse come una propria coda di attività

Monitorare la maturità del programma: utilizza utilizza i campi personalizzati di ClickUp per monitorare l'adozione delle politiche e i livelli di maturità della governance nei diversi reparti

✅ Ideale per: responsabili della governance IT che implementano politiche, controlli e cicli di revisione in più team.

🎥 Per aiutarti a centralizzare le tue informazioni sulla governance, guarda questa guida su come strutturare un database di project management in ClickUp che possa fungere da base per il tuo programma di governance.

2. Modello di piano RACI di ClickUp

Ottieni il modello gratis Chiarisci la titolarità per ogni attività di governance con il modello di pianificazione RACI di ClickUp

“Pensavo che te ne occupassi tu.” Quando si parla di governance dei dati, questa frase è un campanello d’allarme che indica una mancanza di responsabilità. Senza ruoli chiaramente definiti, attività critiche come i controlli sulla qualità dei dati e le revisioni degli accessi vengono trascurate, e i progressi si arrestano a causa di una titolarità poco chiara.

Metti fine alla confusione con il modello di pianificazione RACI di ClickUp.

RACI è un quadro di riferimento che chiarisce chi è Responsabile, Rispondente, Consultato e Informato per ciascuna attività di governance. Questo modello fornisce una semplice struttura a matrice con le attività di governance nelle righe e i membri del team nelle colonne, consentendoti di assegnare un ruolo a ogni intersezione.

Perché questo modello ti piacerà:

Crea una matrice di titolarità chiara: assegna la titolarità di ogni attività di governance, dalla creazione delle politiche alla risposta agli incidenti, senza sovrapposizioni o lacune

Visualizza l'assegnazione dei ruoli: usa usa ClickUp Multiple Assignees per vedere a colpo d'occhio chi è coinvolto in ogni attività e qual è il suo ruolo

Collega i ruoli al lavoro: grazie alle attività collegate, puoi associare le assegnazioni RACI direttamente alle politiche e alle procedure a cui si riferiscono, assicurandoti che il contesto non vada mai perso

✅ Ideale per: team di governance dei dati che assegnano titolarità chiara in materia di politiche, accesso e controlli di qualità.

💡 Suggerimento da esperto: assegna un codice colore alla tua matrice RACI in base al reparto per individuare immediatamente le dipendenze interfunzionali. Se un'attività di governance richiede la consultazione di cinque team diversi, è un segnale che indica la necessità di semplificare il flusso di lavoro o di assegnare un coordinatore dedicato.

📮ClickUp Insight: Un dipendente su cinque afferma che il semplice fatto di sapere quando verranno prese le decisioni lo aiuterebbe a lavorare più velocemente. Tuttavia, nella frenesia di una giornata intensa, la comunicazione delle tempistiche spesso viene trascurata. È qui che entra in gioco ClickUp Brain. Fungendo da copilota di lavoro basato sull'IA, raccoglie automaticamente gli aggiornamenti da attività, thread e documenti, fornendo riepiloghi giornalieri, riassunti decisionali e commenti riassuntivi. Alla salute, per non dover mai più rincorrere le persone (o le informazioni). 💨

3. Modello DACI di ClickUp

Ottieni il modello gratis Accelera le decisioni di governance con responsabili e approvatori ben definiti utilizzando il modello DACI di ClickUp

Le tue decisioni di governance rimangono bloccate in cicli di revisione infiniti perché troppe persone hanno voce in capitolo. Quando più parti interessate sono "Responsabili" in un modello RACI, si possono creare colli di bottiglia che rallentano l'intero programma e lasciano i team frustrati mentre attendono una decisione definitiva.

È qui che ti serve il modello DACI di ClickUp. Questo framework assegna un Driver per supervisionare il processo decisionale e un Approver con l'autorità finale. Nel frattempo, i collaboratori forniscono input e le parti Informed vengono tenute al corrente, ma il potere di andare avanti spetta solo a due ruoli chiave.

Perché questo modello ti piacerà:

Designa un unico titolare delle decisioni: il Driver ha il compito di raccogliere le informazioni e portare avanti il processo decisionale, evitando che si blocchi in sede di comitato

Stabilisci chiaramente chi ha l'autorità di approvazione: l'approvatore ha l'autorità finale di dare l'ok, il che elimina ogni ambiguità e previene discussioni infinite

Automatizza l'esecuzione a valle: una volta presa una decisione nell'attività DACI, sblocca automaticamente i passaggi successivi utilizzando una volta presa una decisione nell'attività DACI, sblocca automaticamente i passaggi successivi utilizzando le dipendenze delle attività di ClickUp per collegare la decisione alle attività di implementazione

✅ Ideale per: Responsabili della governance che gestiscono decisioni trasversali sui dati che richiedono una guida chiara e un unico approvatore finale.

✨ Bonus: scarica un flusso di lavoro già pronto dalla Directory degli agenti IA di ClickUp, scegli il caso d'uso che corrisponde al tuo flusso DACI e mettilo in pratica. Implementa agenti di governance specializzati dalla Directory degli agenti IA di ClickUp Utilizzali per individuare eventuali ostacoli prima della revisione da parte dell'approvatore, riepilogare i contributi degli stakeholder per il responsabile o compilare le note decisionali in un registro verificabile.

4. Modello di politica di audit di ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta l'ambito, la frequenza e le procedure di escalation dell'audit con il modello di politica di audit di ClickUp

Arriva l'email: "Audit in programma il mese prossimo". Improvvisamente, il tuo team si affretta a cercare – o, peggio ancora, a creare – la documentazione che avrebbe dovuto esistere fin dall'inizio. Questa corsa dell'ultimo minuto è stressante, appare poco professionale e aumenta significativamente il rischio di riscontrare casi di non conformità a causa di politiche incoerenti o incomplete.

Anticipa il ciclo di audit documentando le tue politiche e procedure di audit dei dati nel modello di politica di audit di ClickUp. Questo modello ti aiuta a definire l'ambito dell'audit, i requisiti di frequenza, gli standard di documentazione e le procedure di escalation.

Perché questo modello ti piacerà:

Definisci l'ambito dell'audit: indica chiaramente quali risorse di dati, sistemi e processi rientrano nella revisione di audit per definire aspettative chiare

Gestisci le politiche con il controllo delle versioni: utilizza utilizza ClickUp Docs per archiviare le tue politiche, in modo da avere una cronologia completa e datata di ogni modifica e aggiornamento

Identifica le lacune di conformità: lascia che lascia che ClickUp Brain analizzi le tue politiche documentate e le confronti con i quadri normativi più comuni per aiutarti a individuare potenziali lacune prima che lo faccia un revisore

✅ Ideale per: Responsabili della conformità che si preparano per audit periodici sui dati.

👀 Lo sapevi? Il rapporto IBM sul costo delle violazioni dei dati stima che il costo medio globale di una violazione sia pari a 4,88 milioni di dollari (un record assoluto 😱).

5. Modello di piano di audit di ClickUp

Ottieni il modello gratis Standardizza le sequenze, le attività e la documentazione degli audit con il modello di piano di audit di ClickUp

L'approccio del tuo team agli audit è improvvisato e incoerente? Ogni volta che reinventi la ruota, tralasci dei passaggi, perdi tempo e non riesci a garantire una copertura completa.

Standardizza l'intero flusso di lavoro di audit con il modello di piano di audit di ClickUp. Questo modello fornisce un piano di progetto per l'esecuzione di audit specifici, con sezioni dedicate alla definizione degli obiettivi, alla definizione delle tempistiche, all'assegnazione delle risorse e alla documentazione dei risultati.

Perché questo modello ti piacerà:

Visualizza la tua sequenza di audit: utilizza utilizza la vista Diagramma Gantt di ClickUp per mappare tutte le fasi dell'audit e vedere le dipendenze tra le diverse attività

Automatizza le attività ricorrenti: per i controlli che devono essere verificati trimestralmente o annualmente, configura per i controlli che devono essere verificati trimestralmente o annualmente, configura le automazioni di ClickUp le attività ricorrenti di ClickUp per creare e assegnare automaticamente queste attività di audit

Centralizza i tuoi risultati: acquisisci e organizza tutti i risultati dell'audit in un formato strutturato all'interno del modello

✅ Ideale per: Responsabili della conformità e titolari dei programmi di governance dei dati che effettuano audit interni trimestrali su più sistemi di dati.

🔮 Vantaggio di ClickUp: aggiungi i Super Agent di ClickUp al tuo piano di audit, in modo che il flusso di lavoro rimanga attivo tra una riunione di revisione e l'altra. I Super Agent possono utilizzare il contesto della tua area di lavoro di ClickUp e gestire attività in più passaggi. Puoi anche configurare esattamente a quali strumenti, dati e autorizzazioni possono accedere. Crea agenti IA personalizzati con istruzioni e personalità preconfigurate grazie a ClickUp Super Agents Configurane uno per monitorare le prossime attività cardine di audit, segnalare le richieste di prove in ritardo e compilare i risultati in un riepilogo/riassunto chiaro.

Vuoi ricevere ulteriori informazioni sui Super Agents? Dai un'occhiata qui:

6. Modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le politiche di governance in controlli verificabili con il modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp

Hai redatto delle politiche di governance dei dati, ma non hai modo di sapere se qualcuno le sta effettivamente seguendo. Senza un sistema di verifica, la tua organizzazione è esposta agli stessi rischi legati ai dati che stavi cercando di prevenire.

Trasforma le tue politiche in azioni verificabili con il modello di lista di controllo per il controllo interno di ClickUp. I controlli interni sono quei sistemi specifici di verifica e bilanciamento che assicurano il rispetto delle tue regole. Questo modello offre una lista di controllo pronta all'uso per aree di controllo chiave come la gestione degli accessi, la convalida della qualità dei dati e le procedure di gestione delle modifiche.

Perché questo modello ti piacerà:

✅ Ideale per: Responsabili dell'audit interno che necessitano di una lista di controllo ripetibile per i test di controllo prima delle revisioni trimestrali.

👀 Lo sapevi? L'MI5 ha accidentalmente estratto dati relativi a 134 numeri di telefono errati perché un errore di formattazione del foglio di calcolo ha modificato le ultime tre cifre in "000". Si tratta di un errore di governance causato dalla formattazione delle celle!

7. Modello per la gestione dell'implementazione di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei risultati attesi dell'implementazione della governance in tutte le fasi con il modello di gestione dell'implementazione di ClickUp

Una strategia brillante non serve a nulla se l'implementazione fallisce. E in questo momento, i vari team stanno ricevendo messaggi contrastanti riguardo al tuo programma di governance.

Il modello di gestione dell'implementazione di ClickUp aiuta i responsabili della governance a gestire un'implementazione tramite il monitoraggio dei risultati attesi come richieste, passando attraverso le varie fasi e mantenendo una visibilità sui dettagli chiave. È ideale per i responsabili dei programmi di governance dei dati che stanno implementando nuovi standard in tutti i reparti.

Perché questo modello ti piacerà:

Offri al tuo team la giusta visualizzazione: Consenti al tuo team di visualizzare il proprio lavoro nel modo desiderato con oltre 15 Consenti al tuo team di visualizzare il proprio lavoro nel modo desiderato con oltre 15 visualizzazioni ClickUp personalizzabili

Garantisci la visibilità ai dirigenti: aggrega le metriche chiave di implementazione di tutti i reparti in un'unica aggrega le metriche chiave di implementazione di tutti i reparti in un'unica dashboard ClickUp per offrire alla dirigenza una visione in tempo reale dello stato dei lavori

Monitorare e mitigare i rischi: identifica i potenziali ostacoli all'implementazione, come difficoltà tecniche o resistenza al cambiamento, e monitorali come attività di ClickUp in modo da poterli affrontare in modo proattivo

✅ Ideale per: Responsabili di programmi di governance dei dati che coordinano l'implementazione a livello interfunzionale di nuove politiche, modifiche agli strumenti e attività di formazione.

8. Modello per i risultati dell'analisi dei dati di ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta i risultati relativi alla qualità dei dati e le raccomandazioni in un unico documento con il modello "Risultati dell'analisi dei dati" di ClickUp

I tuoi analisti di dati stanno facendo un ottimo lavoro nell'identificare i problemi di qualità, ma i loro risultati si perdono nelle catene di email o finiscono sepolti in presentazioni che non vengono mai più consultate. Di conseguenza, gli stessi problemi relativi ai dati continuano a presentarsi, il lavoro di analisi va sprecato e non si ottengono miglioramenti concreti.

Crea un registro permanente e utilizzabile di tutte le valutazioni della qualità dei dati con il modello "Risultati dell'analisi dei dati" di ClickUp. Questo modello ti offre un formato per documentare l'origine dati, la metodologia di analisi, un riepilogo dei risultati e raccomandazioni concrete.

Perché questo modello ti piacerà:

Monitora direttamente le azioni correttive: utilizza le attività collegate per associare ogni risultato direttamente a un'attività correttiva assegnata al team giusto

Genera riepiloghi esecutivi: usa ClickUp Brain per condensare istantaneamente un lungo documento di risultati in un riepilogo conciso da presentare durante le riunioni con la dirigenza

Esegui un'analisi delle cause alla radice: non limitarti a identificare cosa è andato storto, ma documenta non limitarti a identificare cosa è andato storto, ma documenta perché si sono verificati i problemi relativi ai dati , contribuendo così a prevenire le future occorrenze

✅ Ideale per: Responsabili dell'analisi dei dati e data steward che necessitano di un unico punto di riferimento per documentare i risultati relativi alla qualità dei dati, assegnare le correzioni e effettuare il monitoraggio dell'attuazione.

9. Modello di documento sui requisiti aziendali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Collega le iniziative di governance agli obiettivi aziendali e ai requisiti dei dati con il modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp

Le tue iniziative di governance vengono messe in secondo piano perché il loro valore per l'azienda non è chiaro? Fai fatica a ottenere il budget e le risorse di cui hai bisogno perché gli stakeholder non capiscono in che modo un nuovo strumento o processo di governance li aiuterà a raggiungere i loro obiettivi.

Assicurati che le tue iniziative di governance abbiano una chiara giustificazione aziendale con il modello di documento dei requisiti aziendali (BRD) di ClickUp. Questo modello ti aiuta a collegare ogni iniziativa di governance a chiari obiettivi aziendali, esigenze funzionali specifiche e requisiti relativi ai dati.

Rende più facile comprendere il lavoro della governance tecnica inquadrandola in termini di valore aziendale.

Perché questo modello ti piacerà:

Ambito ben definito: utilizza le sezioni "Ambito del progetto" e "Fattori trainanti aziendali" per stabilire cosa rientra nell'ambito della governance (sistemi, domini di dati, controlli) e cosa no

Requisiti che puoi delegare: Raccogli i requisiti funzionali per le attività di governance, come le revisioni degli accessi, le regole di conservazione, la registrazione degli audit e i passaggi di approvazione, in un formato che i team di implementazione possano utilizzare

Collaborazione in tempo reale: usa usa i commenti assegnati di ClickUp per taggare i revisori su requisiti specifici e effettuare il monitoraggio di ciò che richiede ancora una decisione

✅ Ideale per: Iniziative interfunzionali relative ai dati e alla conformità in cui i reparti Sicurezza, Dati, Legale e Ingegneria devono allinearsi prima di iniziare il lavoro.

10. Lavagna online per il piano strategico di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma gli obiettivi di governance in iniziative e risultati misurabili con la lavagna online del piano strategico di ClickUp

La lavagna online del piano strategico di ClickUp aiuta i team a trasformare gli obiettivi di governance dei dati di alto livello in piani più facili da spiegare. Presenta tutto in modo visivo nelle lavagne online di ClickUp, partendo da un obiettivo centrale e ramificandosi in piani, componenti e risultati misurabili.

Tale struttura funziona bene per la strategia di governance perché mostra come le priorità generali si colleghino al lavoro concreto. È possibile mappare un obiettivo, come il miglioramento della qualità dei dati o il rafforzamento dei controlli di accesso, in iniziative, elementi costitutivi e misure di supporto dello stesso.

Perché questo modello ti piacerà:

Mappa le iniziative agli obiettivi: collega visivamente le tue priorità strategiche di alto livello ai progetti di governance specifici che ti aiuteranno a raggiungerle

Trasforma le idee in azioni immediate: converti i post-it e le forme della lavagna online direttamente in attività di ClickUp per iniziare subito a metterle in pratica

Crea la tua roadmap di governance: utilizza la lavagna online per visualizzare la sequenza temporale delle tue iniziative di governance, creando una roadmap chiara per i prossimi 12-18 mesi

✅ Ideale per: Responsabili dei dati che mappano gli obiettivi di governance in iniziative chiare e indicatori di successo.

Come implementare una strategia di governance dei dati con i modelli

Disporre dei modelli giusti è un ottimo punto di partenza, ma è l'implementazione a determinare il successo del tuo programma di governance. Uno degli errori più grandi che i team commettono è cercare di fare tutto in una volta, il che spesso crea confusione, resistenza e rallenta l'adozione. Un approccio graduale funziona meglio.

Ecco come fare:

1. Inizia con l'allineamento degli stakeholder

Prima di redigere le politiche o assegnare i controlli, assicurati che la leadership e le principali parti interessate siano allineate sull'obiettivo del programma di governance. Utilizza la Lavagna online del piano strategico o il Modello di piano di governance per definire gli obiettivi aziendali alla base del lavoro richiesto.

2. Definisci fin dall'inizio i ruoli e la titolarità

Una volta raggiunto l'allineamento tra le parti interessate, chiarisci chi è responsabile di cosa. Il modello di pianificazione RACI o il modello DACI aiutano a definire la titolarità prima dell'implementazione di qualsiasi politica. Ciò riduce l'ambiguità e rende la struttura di governance più facile da seguire sin dall'inizio.

3. Documenta chiaramente le aspettative

Una volta definiti i ruoli, utilizza il Modello di politica di audit per formalizzare i tuoi standard e le tue aspettative. Una documentazione chiara rende la governance strutturata e trasparente. Inoltre, fornisce ai team un punto di riferimento su come verranno applicate le politiche.

💡 Suggerimento da esperto: crea un hub sicuro e condivisibile per le tue politiche di governance in ClickUp Docs. Non solo potranno rimanere collegate alle attività, ma grazie all'integrazione di ClickUp Brain in Docs, i team potranno porre domande relative alle politiche e ottenere risposte immediate, senza dover cercare ovunque! Centralizza tutte le risorse di conoscenza in un unico posto con Hub documenti

4. Crea il piano per l'implementazione in più fasi

I cambiamenti nella governance sono più facili da adottare se introdotti gradualmente. Il modello di gestione dell'implementazione ti aiuta a pianificare le attività in un periodo, in modo che i team non siano sopraffatti da troppi nuovi requisiti contemporaneamente.

5. Prevedere punti di controllo e meccanismi di revisione

Man mano che i nuovi processi entrano in funzione, assicurati di disporre di un modo per verificare se la governance viene rispettata. La Lista di controllo del controllo interno e il Modello di piano di audit possono aiutarti a effettuare il monitoraggio della conformità, esaminare lo stato dei progressi e identificare i problemi prima che diventino problemi più gravi.

6. Trasforma i risultati in azioni concrete

La governance non si completa al termine di un audit o di una revisione. Utilizza il Modello dei risultati dell'analisi dei dati per documentare approfondimenti, raccomandazioni e passaggi successivi, in modo che le valutazioni portino a miglioramenti concreti. Questo chiude il cerchio e fornisce il supporto per il miglioramento continuo nel tempo.

💡 Consiglio dell'esperto: organizza, effettua l'automazione e ottimizza il tuo lavoro di governance dei dati in un unico posto con ClickUp. Abbiamo creato una guida pratica per mostrarti esattamente come fare.

Trasforma la governance in un sistema che le persone seguono con ClickUp

Un modello di strategia di governance è un ottimo punto di partenza. La vera prova è vedere se diventa un sistema dinamico che i tuoi team utilizzano quando creano dati, richiedono l'accesso, registrano problemi e prendono decisioni.

ClickUp ti aiuta a gestire tutto questo in un unico posto. Inizia con uno dei tanti modelli di ClickUp, mappa il tuo modello di governance nelle lavagne online e documenta le politiche nei documenti. Poi aggiungi gli agenti IA per riepilogare gli aggiornamenti, indirizzare le richieste e garantire un follow-up coerente man mano che il programma cresce.

Sei pronto? Inizia a utilizzare ClickUp gratis!

Domande frequenti

Un quadro di governance dei dati è la struttura e i principi di alto livello che regolano il modo in cui la tua organizzazione gestisce i dati, mentre un modello di politica è un documento specifico per definire le singole regole all'interno di tale quadro. Il quadro rappresenta il "come", mentre le politiche rappresentano il "cosa".

Elenca ogni attività di governance, come l'approvazione delle politiche o le revisioni della qualità dei dati, e poi assegna ai membri del team i ruoli di Responsabile, Accusato, Consultato o Informato per ciascuna di esse. Questo crea una matrice chiara che elimina ogni confusione su chi sia responsabile di quale parte del programma.

Il modello RACI si concentra sull'esecuzione delle attività con un unico soggetto "Responsabile", mentre il modello DACI è progettato per velocizzare il processo decisionale designando un unico "Promotore" che porta avanti la decisione e un "Approvatore" con l'autorità finale. Il modello DACI è spesso più indicato per decisioni di governance che richiedono rapidità, dove il consenso può rallentare il processo decisionale.

Sebbene sia possibile configurare i modelli iniziali in pochi giorni, l'implementazione completa della governance dei dati richiede in genere diversi mesi, a seconda delle dimensioni e della complessità della tua organizzazione. I modelli accelerano notevolmente il processo fornendo una struttura, ma il raggiungimento dell'adozione culturale e della maturità richiede tempo.