BRD vs. PRD: cosa devono sapere i nuovi responsabili di prodotto

Quando si è un nuovo product manager, una delle prime cose che si incontrano è una zuppa alfabetica di documenti: BRD, PRD, SRD e l'elenco continua.

Può sembrare di dover passare in rassegna un'infinità di acronimi solo per iniziare.

Due dei più importanti da padroneggiare fin dall'inizio sono il Business Requirements Document (BRD) e il Product Requirements Document (PRD).

Questi documenti possono sembrare simili, ma hanno scopi molto diversi e confonderli può causare seri intoppi in seguito.

Da dove si distinguono e, soprattutto, quando si devono usare? Vediamo di capire meglio. 📋

Che cos'è un documento sui requisiti aziendali (BRD)?

Un documento sui requisiti aziendali (BRD) è una relazione formale che delinea obiettivi, finalità e necessità aziendali di alto livello Spiega il cosa e il perché di una funzione del progetto o del prodotto.

Un BRD serve come guida per garantire che analisti aziendali, product manager e project manager siano sulla stessa pagina riguardo agli obiettivi aziendali.

Consideratela come una dichiarazione di intenti. La definizione delle metriche degli oggetti aziendali chiarisce l'impatto del progetto e aiuta a stabilire le priorità più importanti. Inoltre, allineerà il team e lo farà muovere nella stessa direzione.

Vediamo quali sono i componenti chiave del documento. 👇

Riepilogo esecutivo: Un riepilogo dell'intero documento che delinea i requisiti del progetto

Un riepilogo dell'intero documento che delinea i requisiti del progetto Obiettivi del progetto/ della funzionalità: Una descrizione degli obiettivi del progetto (o della funzionalità/funzione), degli obiettivi e dei risultati

Una descrizione degli obiettivi del progetto (o della funzionalità/funzione), degli obiettivi e dei risultati Ambito del progetto e requisiti aziendali: Una definizione dell'ambito del lavoro per rimanere entro i confini definiti

Una definizione dell'ambito del lavoro per rimanere entro i confini definiti Stakeholder: Un'identificazione dei principali stakeholder del progetto, con ruoli e responsabilità specificati

Un'identificazione dei principali stakeholder del progetto, con ruoli e responsabilità specificati Sequenza: Una sequenza dettagliata del progetto, che includa le diverse fasi del progetto

Una sequenza dettagliata del progetto, che includa le diverse fasi del progetto **Un budget specifico con i costi associati al progetto e i benefici attesi. Un'analisi costi-benefici aiuta a costruire un caso di ritorno sull'investimento (ROI) del progetto

Limiti: Tutti i limiti del progetto che possono sorgere e le risorse per superarli

Ecco un pratico modello di BRD che vi aiuterà a definire le esigenze del vostro progetto in pochissimo tempo.

Modello di Documento sui requisiti di business di ClickUp

Scarica questo modello

Il modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare, monitorare e controllare la portata e lo stato di un progetto.

Il Modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp fornisce un quadro solido per delineare la soluzione aziendale del progetto. Definisce chiaramente gli obiettivi e i risultati del progetto, garantendo l'allineamento di tutti i membri del team.

Con questo modello è possibile creare facilmente specifiche dettagliate per rendere i requisiti del progetto trasparenti e facili da seguire.

Il collaudo della soluzione è un altro passaggio critico in cui questo modello brilla. È possibile documentare direttamente i casi di test, consentendo un facile riferimento durante la fase di collaudo. In questo modo, è possibile convalidare ogni requisito rispetto a scenari reali prima dell'implementazione.

Scarica questo modello

**Che cos'è un documento sui requisiti del prodotto (PRD)?

Un documento sui requisiti di prodotto (PRD) è un progetto di prodotto che ne definisce lo scopo, le funzionalità, le funzioni e il comportamento È una guida per i team aziendali, tecnici e di sviluppo che lavorano sul prodotto, aiutandovi ad affrontare i rischi fin dalle prime fasi.

In qualità di product manager, siete responsabili della cura del PRD. Quindi, che cosa contiene esattamente?

Vediamo di analizzarlo. ⚒️

Descrizione del prodotto: Fornisce una panoramica del prodotto e di come si inserisce in una visione più ampia del mercato o dell'azienda

Fornisce una panoramica del prodotto e di come si inserisce in una visione più ampia del mercato o dell'azienda Scopo: Descrive il perché il prodotto è stato sviluppato e i problemi aziendali specifici che intende risolvere

Descrive il perché il prodotto è stato sviluppato e i problemi aziendali specifici che intende risolvere Traguardo: Identifica gli utenti finali per capire i loro punti dolenti e le loro aspettative, spesso includendo i dati demografici e i comportamenti dei potenziali utenti

Identifica gli utenti finali per capire i loro punti dolenti e le loro aspettative, spesso includendo i dati demografici e i comportamenti dei potenziali utenti Caratteristiche chiave: Evidenzia le funzionalità/funzione principali del prodotto, suddividendole per chiarezza

Evidenzia le funzionalità/funzione principali del prodotto, suddividendole per chiarezza **Design dell'interfaccia utente: si concentra sull'aspetto del prodotto, specificando come gli utenti interagiranno con esso

**Specifiche tecniche: i dettagli tecnici per il team di ingegneri, tra cui l'architettura del software, lo spazio di archiviazione dei dati, le esigenze di prestazioni e i framework

Il PRD è un documento vivo che si aggiorna costantemente con lo stato del ciclo di vita del prodotto.

Un PRD ben fatto traduce obiettivi aziendali di alto livello in passaggi dettagliati e attuabili, concentrandosi sulle esigenze degli utenti e sulle specifiche tecniche.

Il documento evidenzia anche se il prodotto soddisfa le esigenze e le aspettative del cliente. Concentrandosi sulla prospettiva dell'utente e definendo le specifiche tecniche, un PRD aiuta i team a costruire prodotti funzionali e d'impatto. In questo modo si ottengono risultati migliori sia per l'azienda che per gli utenti finali.

È ora di redigere il vostro PRD? Questo modello vi aiuterà a terminare il lavoro in modo rapido ed efficiente.

Modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Delineate il chi, il cosa, il perché, il quando e il come di un prodotto con il modello di documento dei requisiti di prodotto di ClickUp

Il Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp fornisce un format strutturato per definire ogni aspetto del prodotto, dallo scopo alle funzionalità/funzione principali ai requisiti tecnici.

Serve come punto centrale per la collaborazione tra i team di prodotto, progettazione e ingegneria. Questo modello assicura l'allineamento e una comunicazione efficace durante tutto il ciclo di sviluppo del prodotto.

È un punto di riferimento per mantenere tutti in sincronizzazione e semplificare il processo decisionale.

Scarica questo modello

PRD vs. BRD: differenze chiave

PRD e BRD: qual è la vera differenza? Questi due documenti sono fondamentali e affrontano parti diverse del progetto.

Analizziamo come ciascuno di essi svolge un ruolo unico. 📊

1. Scopo

Una PRD si concentra sul modo in cui le funzionalità e le funzioni di un prodotto possono soddisfare le esigenze aziendali. Si concentra sul come fornire risultati.

💡Esempio: Il prodotto è un'app di mobile banking con funzionalità/funzione quali la visualizzazione del saldo dell'account, i trasferimenti di fondi e l'autenticazione a più fattori sia per iOS che per Android.

Focus: Le funzionalità/funzione dell'app mobile devono essere progettate e create per soddisfare l'obiettivo aziendale.

Un BRD definisce le esigenze o i problemi aziendali di alto livello che un progetto o un prodotto dovrà affrontare. Si concentra su cosa l'azienda intende raggiungere.

💡 Esempio: L'azienda ha bisogno di un modo più comodo per i clienti di gestire le proprie finanze per aumentare la fidelizzazione del 15% e ridurre le visite in filiale del 30% nel corso del prossimo anno.

🔎 Focus: L'obiettivo aziendale è migliorare la convenienza e la fidelizzazione dei clienti.

2. Pubblico

Un PRD è rivolto a:

Teams di sviluppo, ingegneri, progettisti, tecnici

Teams di garanzia della qualità

Responsabili della produttività

Un BRD si rivolge a:

Stakeholders aziendali

Direzione senior

Teams del marketing

Clienti esterni

Leggi anche: 10 modelli di ingegneria gratis per ingegneri del software e del prodotto

3. Ambito

Un PRD ha un ambito ristretto e si concentra su funzionalità e capacità specifiche del prodotto. Si concentra sui dettagli: come funzionerà esattamente il prodotto, i requisiti tecnici, i casi limite e le storie degli utenti.

un PRD per un'app mobile potrebbe includere dettagli come il login tramite impronta digitale, il design della dashboard principale e i meccanismi di gestione degli errori.

D'altro canto, un BRD copre il quadro generale, concentrandosi sugli obiettivi e sulle strategie aziendali generali. Non entra nel merito di come verranno costruite le cose.

💡Esempio: Una BRD potrebbe delineare oggetti come "aumentare il coinvolgimento dei clienti" o "fornire un accesso rapido ai servizi bancari" Inoltre, si sofferma sulle esigenze del mercato e sul ROI previsto.

4. Oggetti primari

Un PRD fornisce al team di sviluppo linee guida chiare e attuabili per la realizzazione di un prodotto. Colma il divario tra i requisiti aziendali e l'esecuzione tecnica, assicurando che il prodotto faccia ciò che l'azienda si era prefissata di ottenere.

Nel frattempo, l'obiettivo della BRD è allineare tutti sulle esigenze aziendali e creare una visione condivisa del progetto. Aiuta a chiarire il "perché" del progetto e assicura che tutti ne comprendano lo scopo.

Leggi anche: 10 consigli su come lavorare più velocemente e terminare il lavoro

Quando usare BRD e PRD

Non siete sicuri di aver bisogno di un BRD o di un PRD in questo momento?

Ecco un'analisi più approfondita di quando utilizzare ciascuno di essi. 📂

Casi d'uso della BRD

Un BRD viene solitamente creato all'inizio di un progetto. Assicura l'allineamento tra le parti interessate, riduce al minimo l'ambiguità e aiuta a identificare i rischi potenziali. È anche cruciale per assicurarsi il consenso dei dirigenti e l'approvazione del budget.

Ecco quando è opportuno redigere un BRD:

Pianificazione di progetti e impostazione della direzione strategica: Usate un BRD per delineare le esigenze e gli oggetti del progetto, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina ed evitando i costosi ritardi che derivano dalle modifiche dell'ambito

Usate un BRD per delineare le esigenze e gli oggetti del progetto, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina ed evitando i costosi ritardi che derivano dalle modifiche dell'ambito Creazione e sostituzione di applicazioni: Raccogliere tutti i requisiti aziendali necessari per creare una nuova applicazione o sostituirne una vecchia all'interno di questo documento

Raccogliere tutti i requisiti aziendali necessari per creare una nuova applicazione o sostituirne una vecchia all'interno di questo documento Rispondere alle richieste di proposte (RFP): Redigere un BRD per rispondere alle RFP per nuovi progetti, specificando le esigenze e le aspettative aziendali

Redigere un BRD per rispondere alle RFP per nuovi progetti, specificando le esigenze e le aspettative aziendali Definizione delle esigenze aziendali: Se un'azienda si sta espandendo, un BRD aiuta a definire e documentare le esigenze aziendali necessarie

Se un'azienda si sta espandendo, un BRD aiuta a definire e documentare le esigenze aziendali necessarie **Risoluzione dei problemi aziendali: un BRD aiuta a dettagliare i problemi aziendali e i risultati desiderati

Privilegiare le esigenze del mercato: L'ingresso in un nuovo mercato? Un BRD identifica le opportunità chiave e le allinea con gli obiettivi aziendali

Da fare? Altri tipi di documenti aziendali, come il documento sui requisiti funzionali (FRD) e il documento sui requisiti di mercato (MRD), sono utilizzati rispettivamente dai reparti di ingegneria e di marketing. Un documento di requisiti software (SRD) definisce le funzioni e gli standard di prestazione del software. Spesso delinea anche le funzionalità/funzioni e i dettagli che il prodotto deve avere per soddisfare le esigenze degli stakeholder interni ed esterni.

Casi d'uso del DPR

Una PRD entra in gioco durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Inizia definendo il prodotto e i suoi requisiti e continua a garantire che il prodotto sia costruito come previsto.

Ecco alcuni casi d'uso di una PRD:

Tradurre le esigenze aziendali in funzionalità/funzione del prodotto: Il documento delinea le funzioni del prodotto e ne elenca le caratteristiche

Il documento delinea le funzioni del prodotto e ne elenca le caratteristiche **Fornisce requisiti chiari: il PRD definisce i dettagli tecnici in modo che i provider sappiano esattamente cosa deve essere costruito

Definire le storie dell'utente: La stesura di un PRD con le storie dell'utente è essenziale per chiarire i requisiti e concentrarsi sulle esigenze dell'utente. Ad esempio, "Come utente, voglio filtrare i dati per intervallo di date"

La stesura di un PRD con le storie dell'utente è essenziale per chiarire i requisiti e concentrarsi sulle esigenze dell'utente. Ad esempio, "Come utente, voglio filtrare i dati per intervallo di date" Assicurare che il prodotto soddisfi gli obiettivi aziendali: Allinea le funzioni del prodotto con gli obiettivi aziendali generali, come la progettazione di un chatbot dal vivo o l'aggiunta di FAQ per ridurre le query di supporto clienti

Allinea le funzioni del prodotto con gli obiettivi aziendali generali, come la progettazione di un chatbot dal vivo o l'aggiunta di FAQ per ridurre le query di supporto clienti **Coordinamento di team interfunzionali: un PRD mette in connessione i team di progettazione, garanzia di qualità e ingegneria per allineare i loro lavori richiesti

Gestione dei casi limite e gestione degli errori: Il documento specifica come gestire i casi limite e gli errori, garantendo un'esperienza utente fluida e una gestione efficace degli errori

**Leggi anche I 10 migliori strumenti per la gestione del backlog di prodotto

Best Practices per la creazione di BRD e PRD

Per creare correttamente il BRD e il PRD è necessario attenersi ad alcune best practice. Il software di gestione dei prodotti di ClickUp può aiutarvi a implementare queste pratiche senza sforzo e a tenere tutto sotto controllo. Scoprite come. 🎯

Consigli per scrivere una BRD

La creazione di una BRD può sembrare un'attività enorme, ma diventa molto più gestibile quando la si suddivide in oggetti chiari e dare priorità al lavoro in base alla Sequenza.

Seguite questi suggerimenti e sarete sulla buona strada per scrivere un BRD solido.

Tip 1. Imparate da progetti precedenti con esito positivo

Iniziate a guardare indietro ai progetti con esito positivo della vostra organizzazione. Questi esempi contengono lezioni preziose per la creazione del vostro nuovo BRD.

Prestate attenzione a:

Cosa ha funzionato bene e cosa no

e cosa no le sfide che si sono presentate lungo il percorso

che si sono presentate lungo il percorso Dipendenze che hanno avuto un impatto sul progetto

che hanno avuto un impatto sul progetto Metodi di richiesta che hanno aiutato a raccogliere requisiti accurati

Utilizzate queste informazioni per dare forma al vostro nuovo BRD e assicurarvi che sia in linea con i tempi. Riflettere sulle esperienze passate può aiutarvi a evitare gli inciampi più comuni e a migliorare il vostro approccio. Inoltre, l'utilizzo di un software di gestione dei documenti per raccogliere, organizzare e rivedere le ricerche può snellire il processo e migliorare la qualità complessiva del documento.

Tip 2. Acquisire i requisiti

È fondamentale raccogliere e comprendere le esigenze degli stakeholder, dagli obiettivi generali ai dettagli tecnici.

Ecco alcuni metodi comuni di elicitazione che potete utilizzare:

Brainstorming

Analisi dei documenti

Gruppi di discussione

Analisi dell'interfaccia

Interviste

Osservazioni

Prototipazione

Sondaggi e questionari

Assicuratevi di aver catturato tutto in modo chiaro e conciso: questi requisiti guideranno il resto del progetto. Un altro consiglio per Da fare in modo efficiente è quello di creare un documento condiviso da tutte le parti interessate. Documenti di ClickUp è lo strumento ideale per raccogliere e organizzare i requisiti del team.

Consente una collaborazione perfetta, permettendo alle parti interessate di modificare i documenti in tempo reale all'interno di un'area di lavoro unificata.

Collaborare con gli stakeholder di tutta l'organizzazione con ClickUp Docs

Tip 3. Usate un linguaggio chiaro e privo di gergo

Le BRD possono spesso essere lunghe e dettagliate, il che potrebbe rendere difficile per il team seguirle.

Per semplificare le cose, usate un linguaggio chiaro e diretto in tutto il documento. Mantenete le vostre spiegazioni relative e concise per garantire che tutti comprendano i punti chiave.

Inoltre, includete un glossario alla fine per i termini tecnici inevitabili. In questo modo si risparmierà tempo e si eviteranno malintesi in seguito.

Tip 4. Aggiungere elementi visivi e revisione tra pari

Diagrammi, grafici e altri supporti visivi spezzano i documenti pesanti come il testo e aiutano a trasmettere meglio i punti. Sono più facili da capire per i singoli e rendono il contenuto più avvincente.

Grazie alle funzionalità di formattazione del testo di Docs, è possibile suddividere facilmente i contenuti in diverse sezioni, in modo da tenere traccia di tutto, dai verbali delle riunioni alle ricerche più importanti, durante le varie fasi del progetto.

Rendi il tuo documento più interattivo con la formattazione del testo ricco e i comandi slash in ClickUp Docs

Inoltre, è possibile includere tabelle, liste di controllo, colonne, banner, elenchi di attività e altri elementi multimediali come immagini, video, icone ed emoji.

Dopo aver terminato la stesura del BRD, chiedete ai vostri colleghi di rivederlo e convalidarlo. **Il feedback dei colleghi può aiutarvi a individuare eventuali lacune o incongruenze che potrebbero esservi sfuggite

Questo passaggio è fondamentale perché permette di affrontare eventuali problemi prima che diventino tali in seguito. Apportare modifiche durante la fase di revisione è molto più efficiente che cercare di risolvere i problemi a metà progetto, quando potrebbero interrompere lo stato e causare ritardi.

Condividete il vostro BRD per la revisione tra pari sfruttando le opzioni di condivisione di ClickUp Docs

Abbiamo semplificato il processo per voi. Ecco alcuni consigli su su come scrivere un PRD .

Tip 1. Ricerca, ricerca e ricerca

Se volete creare un prodotto eccezionale, dovete comprendere a fondo il problema che sta risolvendo. E questo inizia con la ricerca.

Ecco come fare:

Conoscete i vostri clienti: Approfondite le loro esigenze e i problemi che devono affrontare. da fare: perché è importante per loro? Qual è l'impatto o il costo di una mancata soluzione?

Approfondite le loro esigenze e i problemi che devono affrontare. da fare: perché è importante per loro? Qual è l'impatto o il costo di una mancata soluzione? Analizzate i vostri concorrenti: Esplorate come i vostri concorrenti risolvono lo stesso problema. quali sono i loro punti di forza e di debolezza? E soprattutto, come potete offrire una soluzione migliore?

Esplorate come i vostri concorrenti risolvono lo stesso problema. quali sono i loro punti di forza e di debolezza? E soprattutto, come potete offrire una soluzione migliore? **Consultate i team di marketing, commerciale e tecnico: i vostri team interni potrebbero avere nuove intuizioni sul problema che possono aiutarvi a costruire una funzionalità/funzione migliore del prodotto

Valutate le capacità del vostro team: Scoprite se il vostro team di prodotto è in grado di gestire il problema e con quali strumenti e tecnologie si trova già a suo agio

Scoprite se il vostro team di prodotto è in grado di gestire il problema e con quali strumenti e tecnologie si trova già a suo agio Studiare le tecnologie disponibili: Esaminare le soluzioni che possono aiutarvi ad affrontare il problema. quali sono i loro pro e contro?

Tip 2. Definire lo scopo e i principi

Questo passaggio sarà facile una volta che avrete fatto una ricerca su tutto quello che c'è da sapere.

Iniziate creando una chiara proposta di valore che spieghi come il vostro prodotto risponde a un bisogno specifico. Mantenete questa dichiarazione breve, come un discorso da ascensore che potete fare in meno di un minuto.

Quindi, definite i principi guida della vostra produttività. Questi principi aiuteranno il team a guidare il processo di sviluppo del prodotto.

💡 Esempio: Se state creando un dispositivo medico, i principi saranno:

Sicurezza

Affidabilità

Facilità d'uso

Questi principi rafforzeranno la vostra proposta di valore e guideranno il team nel processo di sviluppo.

Tip 3. Identificate i profili, gli obiettivi e le attività degli utenti

Dovete avere ben chiaro per chi state costruendo il prodotto.

Per avere un quadro chiaro degli utenti del vostro prodotto, iniziate con:

Costruzione dei profili degli utenti: Definite i vostri traguardi creando profili dettagliati di utentipersonas utente dettagliate. Si può iniziare indicando il sesso, l'età, il settore, la funzione lavorativa e altri dati demografici dell'utente di traguardo. Sarebbe utile includere abitudini, atteggiamenti, bisogni e desideri che potrebbero influenzare la produttività

Definite i vostri traguardi creando profili dettagliati di utentipersonas utente dettagliate. Si può iniziare indicando il sesso, l'età, il settore, la funzione lavorativa e altri dati demografici dell'utente di traguardo. Sarebbe utile includere abitudini, atteggiamenti, bisogni e desideri che potrebbero influenzare la produttività **Identificare gli obiettivi dell'utente: comprendere l'oggetto principale dell'utilizzo del prodotto da parte dell'utente. Che cosa vuole ottenere? Quali sono gli ostacoli che si frappongono al loro cammino?

Raccolta degli obiettivi dell'utente: Collaborate con il vostro team per delineare le attività che aiuteranno gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Incoraggiate il pensiero creativo in questo esercizio

Tip 4. Specificare le funzionalità/funzione del prodotto

Una volta che il team ha iniziato a compilare la maggior parte della PRD, è necessario iniziare a descrivere le funzionalità/funzione dettagliate del prodotto. Notate i vincoli che possono essere posti alla progettazione del prodotto e valutate le ipotesi fatte durante la definizione dei requisiti.

Notate che la funzione di ogni prodotto rientra nei requisiti funzionali, evidenziando ciò che il prodotto deve essere in grado di fare.

Limiti quali prestazioni, sicurezza e usabilità rientrano nei requisiti non funzionali.

Redigere una PRD personalizzata per il vostro prodotto con ClickUp Brain

Per semplificare questo processo, ClickUp Brain un assistente dotato di IA all'interno della piattaforma ClickUp, ottimizza il processo di documentazione.

Potete inserire tutti i dettagli essenziali, come gli obiettivi del prodotto, le funzionalità, il pubblico di riferimento e i vincoli. Sulla base di queste informazioni, l'IA genererà un PRD per voi.

ClickUp Brain fornisce anche riepiloghi e approfondimenti in tempo reale delle attività e dei documenti esistenti nell'area di lavoro di ClickUp. In questo modo il team può fare riferimento alle informazioni rilevanti senza dover cercare manualmente in più documenti.

Bonus: Considerate l'utilizzo di strumenti senza codice per i product manager . Offrono un modo efficiente per gestire roadmap di produttività gestire il feedback dei clienti e dare priorità all'esperienza dell'utente.

Scrivere eccellenti BRD e PRD con ClickUp

I documenti sui requisiti aziendali e di prodotto sono fondamentali per guidare i progetti verso l'esito positivo. Aiutano ad allineare il team affrontando tutti gli obiettivi aziendali e le specifiche di prodotto.

ClickUp, uno strumento di project management all-in-one, può migliorare le cose centralizzando il flusso di lavoro e la comunicazione.

Grazie alla sua potente documentazione e alle funzionalità/funzione dell'IA, ClickUp migliora la collaborazione, riduce le incomprensioni, previene lo scope creep e aumenta la produttività. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!