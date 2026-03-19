Sai che il tuo team crea ottimi contenuti, ma ti ritrovi comunque con il calendario vuoto nel giro di due settimane.

E questo è un problema di riutilizzo. Un singolo contenuto di qualità, come un webinar, un report o una testimonianza di un cliente, può trasformarsi in decine di risorse, ma solo se il flusso di lavoro è sufficientemente chiaro.

I modelli di flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti colmano il divario tra "dovremmo" e "è pronto". Definiscono i passaggi di consegne, i formati, le fasi di revisione e la Sequenza in modo che ogni nuovo contenuto crei un vero e proprio flusso di lavoro.

In questo articolo analizzeremo i migliori modelli di flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti, a cosa serve ciascuno di essi e come scegliere quello giusto per il tuo team.

Panoramica dei modelli per il riutilizzo dei contenuti

Che cos'è un flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti?

Un flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti è un processo ripetibile e graduale che consente di trasformare un contenuto "base" (come un webinar, un blog, un podcast, un rapporto di ricerca o una demo di prodotto) in molteplici nuove risorse su diversi formati e canali

Definisce esattamente:

Cosa riutilizzi (la risorsa originale e i suoi aspetti principali)

Come suddividere il contenuto (Clip, citazioni, sezioni, temi, punti chiave)

Chi si occupa di ogni passaggio (autore, editor, designer, social media, SEO, PMM, ecc.)

Dove viene pubblicato (LinkedIn, YouTube, email, blog, community, annunci)

Quando verrà rilasciato (Sequenza, dipendenze, fasi di revisione)

Come garantire la coerenza della qualità (tono, Messaggi, approvazioni, controlli)

Come viene misurato il successo (distribuzione, coinvolgimento, lead, conversioni)

🧠 Curiosità: il termine "weblog" è stato coniato nel 1997, mentre "blog" è nato nel 1999 quando qualcuno, per scherzo, lo ha scomposto in "we blog".

I 10 migliori modelli di flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti

Diamo un'occhiata ai migliori modelli che aiutano i team a trasformare sistematicamente un singolo contenuto in più formati e canali:

1. Modello di piano dei contenuti ClickUp

Scarica il modello gratis Pianifica i contenuti principali e le risorse derivate in un unico flusso di lavoro con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Se stai creando una strategia di contenuti da zero, la tua principale difficoltà è non sapere di cosa disponi o cosa potrebbe diventare. Il modello di piano dei contenuti di ClickUp è progettato per i team di content marketing che necessitano di un unico sistema per pianificare, revisionare e pubblicare su diversi formati.

Inoltre, puoi utilizzare il modello per taggare i contenuti pilastro e pianificare le risorse derivate nello stesso spazio di lavoro.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la Bacheca delle approvazioni per far passare i contenuti attraverso le fasi di revisione senza perdere di vista chi deve approvarli

Contrassegna ogni elemento con Pilaro di contenuto, Tipo di contenuto e Risorse necessarie , quindi filtra il Calendario per raggruppare i formati simili

Pianifica visivamente le date di pubblicazione nel Calendario dei contenuti, mantenendo coerenti i contenuti riproposti nel corso del mese

🚀 Ideale per: team di content marketing che pianificano contenuti pilastro e risorse derivate in un unico flusso di lavoro organizzato.

2. Modello di calendario di pubblicazione ClickUp

Scarica il modello gratis Pianifica i post riproposti su tutti i canali con il modello di calendario di pubblicazione di ClickUp

Per i social media manager, il caos deriva dal dover destreggiarsi tra più piattaforme. Hai un ottimo post sul blog, ma trasformarlo in una settimana di contenuti per LinkedIn, Twitter e Instagram è un processo manuale e disorganizzato.

Ottieni una pianificazione chiara e visiva di quando e dove ogni contenuto riproposto verrà pubblicato con il modello di calendario di pubblicazione di ClickUp.

Perché ti piacerà questo modello:

🚀 Ideale per: Social media manager che pianificano la ripubblicazione di contenuti su più canali senza perdere visibilità.

💡 Consiglio da esperto: usa ClickUp Brain MAX per trasformare un singolo post del blog in una settimana intera di bozze pronte per le piattaforme. Inserisci il link del blog (o incolla le sezioni chiave), poi usa Talk-to-Text per trovare rapidamente idee e spunti ad alta voce. Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA, progettato per tenere tutto il tuo lavoro in un unico posto. Può effettuare ricerche su ClickUp, sulle tue app di lavoro collegate e sul web da un unico prompt. Puoi persino passare da un modello di IA all'altro (come Claude o ChatGPT) quando desideri output diversi per piattaforme diverse.

3. Modello di blog sui social media di ClickUp

Scarica il modello gratis Trasforma i post del blog in snippet e immagini pronti per i social con il modello ClickUp Social Media Blog

Immagina questa situazione: hai appena pubblicato un post sul blog fantastico, ma il tuo calendario social è vuoto per tutta la settimana. Ti suona familiare?

Trasforma ogni post del blog in una mini-campagna con il modello ClickUp per i social media. Fornisce un flusso di lavoro per estrarre in modo sistematico citazioni, punti chiave e immagini per ogni piattaforma social. Invece di considerare i social come un ripensamento, li integri nel processo di produzione del tuo blog.

Perché ti piacerà questo modello:

Collega le attività relative ai post del blog alle attività correlate sui social con le dipendenze delle attività di ClickUp , in modo che il team social sappia esattamente quando un post è pronto per essere adattato

Usa ClickUp Docs per redigere i testi per i social direttamente accanto al post originale del blog, mantenendo tutto il testo correlato in un unico posto

Avvisa automaticamente i membri del team o modifica lo stato di un'attività con ClickUp Automazioni , triggerando il flusso di lavoro di riutilizzo dei contenuti sui social

🚀 Ideale per: team di creazione di contenuto che trasformano ogni post del blog in una mini-campagna coordinata sui social media.

💡 Consiglio da esperto: usa l'IA di ClickUp Brain come assistente di scrittura; può generare rapidamente varianti dei tuoi contenuti esistenti da utilizzare sui canali social e non solo! Crea diverse varianti più brevi dei tuoi contenuti lunghi utilizzando ClickUp Brain

👀 Lo sapevi? HubSpot afferma che aggiornare i post più vecchi può essere una leva di crescita: ha riportato un aumento medio del +106% nelle visualizzazioni organiche mensili per i vecchi post ottimizzati, oltre a un raddoppio dei lead generati da tali aggiornamenti.

4. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Scarica il modello gratis Centralizza le risorse di contenuto con il monitoraggio dello stato, della titolarità e delle prestazioni utilizzando il modello di gestione dei contenuti di ClickUp

Man mano che la tua libreria di contenuti cresce, strategie di gestione delle conoscenze inadeguate possono trasformarla in un cimitero digitale. Hai centinaia di risorse, ma nessun modo semplice per capire quali sono state riutilizzate, quali hanno un potenziale inesplorato e quali sono obsolete.

Crea un repository centralizzato dei contenuti con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp. Questo modello ti offre un'unica fonte di verità con monitoraggio dello stato, titolarità e note sulle prestazioni per ogni risorsa.

Perché ti piacerà questo modello:

Separa il lavoro in base ai flussi di contenuti (blog, social, email, sito web) mantenendo tutto collegato all'interno di un unico spazio di lavoro

Usa la vista Calendario di ClickUp per pianificare le date di pubblicazione e individuare tempestivamente eventuali lacune nella cadenza dei tuoi post

Tieni traccia degli obiettivi, dei canali, dei link, del budget e della spesa per ogni elemento, facilitando le successive conversazioni sulle prestazioni

🚀 Ideale per: Teams che gestiscono grandi librerie di contenuti e necessitano di un'unica fonte di riferimento per il riutilizzo, la titolarità e le prestazioni.

🚀 Bonus ClickUp: imposta un Super Agent di ClickUp in modo che venga eseguito settimanalmente e analizzi la tua libreria alla ricerca di risorse che non sono state riutilizzate, a cui mancano note sulle prestazioni o che sembrano obsolete. Chiedi poi al sistema di inviarti tramite messaggio diretto un breve elenco delle "azioni successive" e, solo dopo la tua approvazione, crea attività di riutilizzo, aggiorna gli stati e assegna i titolari. Sei tu a controllare chi può utilizzarlo, a cosa può accedere, e ogni azione viene registrata con procedure di approvazione per i passaggi critici. Vuoi scoprire meglio cosa possono fare i Super Agents? Ecco un video di Greg Swan, il nostro Senior Content Manager, che mostra come ha creato un motore di contenuti autonomo con i Super Agents di ClickUp!

🚀 Bonus ClickUp: imposta un Super Agent di ClickUp in modo che venga eseguito settimanalmente e analizzi la tua libreria alla ricerca di risorse che non sono state riutilizzate, a cui mancano note sulle prestazioni o che sembrano obsolete. Chiedi poi al sistema di inviarti tramite messaggio diretto un breve elenco delle "azioni successive" e, solo dopo la tua approvazione, crea attività di riutilizzo, aggiorna gli stati e assegna i titolari. Sei tu a controllare chi può utilizzarlo, a cosa può accedere, e ogni azione viene registrata con procedure di approvazione per i passaggi critici. Vuoi scoprire meglio cosa possono fare i Super Agents? Ecco un video di Greg Swan, il nostro Senior Content Manager, che mostra come ha creato un motore di contenuti autonomo con i Super Agents di ClickUp!

5. Modello ClickUp per la scalabilità della produzione di contenuti

Scarica il modello gratis Scalate la produzione di contenuti ad alto volume e integrate il riutilizzo con il modello ClickUp per la scalabilità della produzione di contenuti

Per i team in crescita, la pressione di aumentare la produzione di contenuti può portare al burnout e a un lavoro approssimativo. Hai bisogno di un sistema più intelligente che integri l'efficienza nel tuo processo.

Con il modello ClickUp per la scalabilità della produzione di contenuti, ora puoi scalare la produzione di grandi volumi di contenuti e rendere il riutilizzo una pratica predefinita.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei contenuti attraverso fasi come "Creazione", "Revisione", "Riutilizzo" e "Distribuzione" utilizzando la vista Bacheca di ClickUp

Scopri chi sta lavorando a cosa e bilancia gli incarichi all'interno del team per evitare colli di bottiglia con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Sposta automaticamente le attività alla fase successiva, assegna i compiti di riutilizzo alla persona giusta e avvisa gli stakeholder quando i contenuti sono pronti con ClickUp Automazioni

🚀 Ideale per: team di contenuti in crescita che desiderano aumentare la produzione integrando il riutilizzo dei contenuti nel processo di produzione predefinito.

📮ClickUp Insight: Il 30% dei lavoratori ritiene che le automazioni potrebbero far risparmiare loro 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbero usufruire di 3-5 ore da dedicare a un lavoro approfondito e concentrato. Anche quei piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯Con gli agenti AI di ClickUp e ClickUp Brain, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò di cui hai bisogno per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto. 💫 Risultati concreti: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

6. Modello di calendario editoriale ClickUp

Scarica il modello gratis Pianifica i contenuti derivati su un unico calendario con il modello di calendario editoriale di ClickUp

I team editoriali spesso hanno difficoltà ad allineare i loro piani di contenuto a lungo termine con le attività quotidiane di riutilizzo dei contenuti. Il calendario editoriale mostra i contenuti principali, ma le risorse più piccole e riutilizzate risiedono in fogli di calcolo o elenchi di cose da fare separati.

In tuo aiuto, ecco il modello di calendario editoriale di ClickUp. Puoi pianificare i contenuti derivati insieme a quelli originali, ottenendo una visione completa del tuo ecosistema di contenuti su un unico calendario.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza la tua roadmap dei contenuti completa su base settimanale e mensile, includendo sia le risorse principali che quelle derivate

Collabora e aggiungi annotazioni alle revisioni di immagini, video e PDF prima che vengano riutilizzati con ClickUp Correzione di bozze

Tieni traccia di "Formato del contenuto", "Stato del riutilizzo" e "Canali assegnati" per vedere esattamente come ogni contenuto viene suddiviso

🚀 Ideale per: team editoriali che pianificano contenuti principali e derivati insieme su un unico Calendario condiviso.

7. Modello di piano per i contenuti social di ClickUp

Scarica il modello gratis Pianifica i post sui social in base alla data e assegna i titolari con il modello ClickUp per la pianificazione dei contenuti sui social media

Il modello ClickUp per la pianificazione dei contenuti social è pensato per i team social e i content marketer che hanno bisogno di un metodo basato sulle date per pianificare i post, assegnare i titolari e pubblicarli secondo il calendario previsto. Si tratta di un elenco intuitivo che funziona alla perfezione quando si riutilizza un singolo contenuto per creare più post social nell'arco di una settimana o di un mese.

Ogni post è un'attività di ClickUp a sé stante, che ti aiuta a tenere traccia di date di scadenza, priorità e responsabili della pubblicazione. Puoi anche allegare il link alla risorsa originale (blog, webinar, podcast, newsletter) direttamente all'interno dell'attività, per poi creare varianti come attività secondarie.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea viste separate in ClickUp per Instagram, LinkedIn, TikTok e altri, in modo da poter personalizzare il tuo piano per ogni canale

Raggruppa i contenuti riproposti correlati in cartelle dedicate alle campagne per mantenere organizzate le tue iniziative

Usa ClickUp Brain per generare varianti specifiche per piattaforma dei contenuti esistenti, ad esempio trasformando un post formale su LinkedIn in un tweet informale

🚀 Ideale per: teams social che riutilizzano una risorsa originale per creare più post su diversi canali e in date diverse.

💡 Consiglio dell'esperto: L'espansione del pubblico comporta un aumento della domanda di contenuti e una maggiore difficoltà nel prendere decisioni. L'IA semplifica questa crescita accelerando il processo creativo e tramite l'automazione dell'analisi dei dati, aiutando gli autori a trasformare i post di esito positivo in risorse sempreverdi senza incontrare ostacoli. Guarda questo video per scoprire come gli autori utilizzano l'IA per pianificare e scalare la produzione di contenuti.

8. Copy. IA: riutilizza i contenuti su tutti i canali

Se il tuo team vuole mantenere il proprio flusso creativo, ma hai bisogno di un modo per effettuare il monitoraggio dei loro processi, allora il modello "Riproponi i contenuti su più canali" di Copy.ai è un ottimo punto di partenza.

Guida gli utenti nella trasformazione di un singolo contenuto in diversi formati testuali utilizzando suggerimenti di scrittura assistiti dall'IA. È ottimo per generare rapidamente varianti per i social media, le newsletter via email e i testi pubblicitari all'interno dell'ecosistema di Copy.ai.

Perché ti piacerà questo modello:

Genera diversi punti di vista, ganci e riscritture da un unico contenuto originale

La struttura basata su prompt rende le bozze facili da esaminare, modificare e approvare

Riutilizza lo stesso contenuto di origine per mantenere lo stesso tono e gli stessi punti chiave mentre crei risorse diverse

🀗 Ideale per: Teams che desiderano rielaborazioni assistite dall'IA e varianti di canale senza abbandonare il proprio flusso di lavoro di scrittura.

9. Modello di guida alla distribuzione e al riutilizzo dei contenuti SEO di Miro

via Miro

Cercare di spiegare una complessa strategia di riutilizzo dei contenuti durante una videochiamata o in un lungo documento è fonte di confusione. Questo disallineamento porta a un'esecuzione imperfetta.

Il modello "Guida alla distribuzione e al riutilizzo dei contenuti SEO" di Miro è pensato per i team che ragionano in modo visivo. Offre una lavagna online collaborativa per mappare i percorsi di trasformazione dei contenuti, rendendolo perfetto per le sessioni strategiche e l'allineamento del team. Puoi rappresentare visivamente come una risorsa ha il suo flusso verso le altre.

Perché ti piacerà questo modello:

Posiziona una risorsa "pilastro" al centro, poi espanditi verso i formati di supporto

I membri del team possono aggiungere note adesive relative a canali e destinatari e riutilizzare gli angoli di approccio in tempo reale

Duplica la bacheca per ogni campagna o trimestre, quindi perfeziona la stessa struttura

🚀 Ideale per: Teams che preferiscono la collaborazione visiva quando pianificano la distribuzione e il riutilizzo di una risorsa di contenuto.

📚 Leggi anche: Come padroneggiare la gestione del ciclo di vita dei documenti

10. Modello di flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti di Meegle

via Meegle

Il modello di flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti di Meegle offre ai team un flusso di lavoro strutturato per verificare i contenuti esistenti, classificarli in base al pubblico e alla piattaforma, trasformarli in nuovi formati e distribuirli in modo sistematico.

È utile per i team che desiderano un processo di riutilizzo ripetibile invece di ricostruire il flusso di lavoro da zero per ogni campagna.

Perché ti piacerà questo modello:

Inizia esaminando i contenuti esistenti e individuando quali risorse vale la pena riutilizzare, in modo che il tuo team si concentri sugli elementi con il maggior potenziale di riutilizzo

Organizza i contenuti in base al pubblico di destinazione, al formato e al canale di destinazione prima dell'inizio della produzione, rendendo l'esecuzione più mirata

Effettua il monitoraggio delle prestazioni delle risorse riproposte nel tempo e utilizza queste informazioni per perfezionare le tue prossime decisioni relative al contenuto

🚀 Ideale per: team di marketing e content strategist che desiderano creare un processo strutturato e ripetibile per trasformare i contenuti esistenti in risorse multipiattaforma.

📚 Per saperne di più: Best practice per la creazione di un flusso di lavoro efficace sui social media

Come scegliere il modello giusto per il riutilizzo dei contenuti

Hai visto le opzioni, ma ora ti trovi di fronte a un blocco decisionale.

Scegliere il modello sbagliato può essere peggio che non averne affatto. Se è troppo complesso, il tuo team lo abbandonerà. Se è troppo semplice, non risolverà i tuoi problemi principali. Non lasciare che la ricerca del modello "perfetto" ti impedisca di iniziare.

Invece di cercare una soluzione valida per tutti, concentrati su ciò di cui il tuo team ha bisogno in questo momento.

Ecco come fare la scelta giusta.

Considera il tuo caso d'uso principale: ti concentri sulla pianificazione a livello generale o sull'esecuzione quotidiana? Per la pianificazione, un modello di calendario editoriale o di piano dei contenuti offre una visione d'insieme. Per l'esecuzione, un modello di scalabilità della produzione dei contenuti o di gestione dei contenuti mantiene il flusso delle attività

Abbina il modello alla fase del tuo flusso di lavoro: se sei appena agli inizi, inizia con un modello di piano dei contenuti per mappare ciò che hai già a disposizione. Se stai espandendo un processo esistente, il modello di espansione della produzione di contenuti ti aiuta a integrare il riutilizzo nel tuo flusso di lavoro per impostazione predefinita

Prova prima di impegnarti: inizia con un modello e personalizzalo. La maggior parte dei team ritiene che adattare un unico modello flessibile al proprio processo funzioni molto meglio che cercare di destreggiarsi tra più strutture rigide

⭐️ L'IA può rendere il tuo flusso di lavoro dei contenuti più efficiente ed efficace. Questo video ti aiuta a scoprire come puoi utilizzare l'IA nei tuoi processi di content marketing:

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le e-mail. Tuttavia, questo processo comporta solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come ad esempio uno strumento di generazione di contenuti e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le e-mail. Tuttavia, questo processo comporta solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come ad esempio uno strumento di generazione di contenuti e la tua area di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Sistematizza il tuo motore di contenuti con ClickUp

Un modello ti mostra il processo, ma hai comunque bisogno degli strumenti giusti per eseguirlo. La vera sfida è rendere il tuo flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti efficace senza creare ulteriori fogli di calcolo e documenti scollegati tra loro.

Un modello di flusso di lavoro per il riutilizzo dei contenuti elimina le congetture, mostrandoti quali contenuti esistono, cosa possono diventare e chi ne è responsabile. Ma per renderlo perfettamente integrato, devi eseguirlo in un'area di lavoro in cui tutto è connesso.

Gestisci l'intero ciclo di vita dei tuoi contenuti in un unico posto con ClickUp. Collega i tuoi documenti alle attività per creare post sui social, video clip e infografiche. Tieni traccia dello stato dei tuoi progressi su un Calendario condiviso e fornisci feedback direttamente sulle risorse creative tramite la Correzione di bozze. Con l'IA, accelerare i tuoi processi è semplicissimo.

Inizia gratis con ClickUp e trasforma il modo in cui il tuo team crea e distribuisce i contenuti.

Domande frequenti

Un calendario dei contenuti mostra quando i contenuti vengono pubblicati, mentre un flusso di lavoro di riutilizzo è il processo di creazione delle diverse risorse che riempiono quel calendario.

Utilizza un campo personalizzato ClickUp dedicato o le relazioni tra attività di ClickUp per collegare i contenuti derivati all'originale. In questo modo si crea una chiara genealogia dei contenuti che puoi facilmente filtrare e monitorare.

Inizia con un modello flessibile e personalizzalo. L'uso di troppi modelli crea una complessità inutile e un sovraccarico di lavoro per il tuo team.

Tieni traccia di due metriche chiave: il lavoro richiesto per creare contenuti derivati rispetto a un contenuto originale, e la portata ottenuta sommando il coinvolgimento su tutte le versioni riutilizzate.