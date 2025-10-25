Come utilizzano l'IA i team che si occupano di contenuti? Strumenti, flussi di lavoro ed esempio

Per i team di marketing di tutto il mondo, l'intelligenza artificiale ha già superato la fase sperimentale per diventare una parte essenziale della vita quotidiana.

Come membro del team di creazione del contenuto, sai bene quanto l'IA nel content marketing sia in grado di cambiare le regole del gioco.

Con l'IA, attività che richiedono molto tempo come la ricerca di argomenti, la creazione di schemi, il riutilizzo dei contenuti e l'impostazione di flussi di lavoro operativi per il team vengono eseguite in modo automatico. Questo ti lascia il tempo di concentrarti su strategie di alto valore, storytelling e leadership di pensiero, tra le tante altre cose.

Se sei ancora indeciso e ti stai chiedendo come i team che si occupano di contenuto utilizzano l'IA, abbiamo scritto questo articolo proprio per te.

Parleremo anche di ciò che l'IA può automatizzare e di dove entrano in gioco la supervisione e le competenze umane.

Il tuo stratega invia un brief vago. Lo scrittore crea contenuto utilizzando quella bozza incompleta. E l'editor deve riscrivere la maggior parte del testo per rendere giustizia all'argomento in questione. Quindi, il SEO aggiunge un elenco di parole chiave all'ultimo minuto.

Sei bloccato in un circolo vizioso e il risultato è scadente perché nessuno ha chiarito la strategia del contenuto e l'argomento in questione.

Ecco come l'IA nel contenuto ti aiuta a evitare questi problemi:

La voce del tuo brand rimane coerente: il team di marketing, il team di creazione dei contenuti, i social media manager e gli strateghi SEO lavorano tutti con lo stesso tono, la stessa identità di brand e lo stesso stile guidati dall'IA. Il messaggio è unificato su tutti i canali e tutte le risorse

l'editor ha più lavoro da fare:* se il tuo team sta creando contenuto su larga scala, l'IA generativa e i modelli LLM possono darti una prima bozza. L'IA può anche controllare la grammatica e la coerenza del tono. Puoi quindi modificare e migliorare la bozza per riflettere la tua competenza in materia

lo scrittore non soffre della sindrome della pagina bianca: *con un brief completo, lo scrittore ha tutto ciò che serve per iniziare. L'IA può aiutare a superare il blocco dello scrittore, generare più varianti di titoli o inviti all'azione e adattare i contenuti a diversi tipi di pubblico o piattaforme

Il stratega ottiene chiarezza : gli strumenti di IA ti aiutano a trasformare un argomento generico in uno schema chiaro con approfondimenti sul pubblico, argomenti di tendenza e diversi punti di vista da trattare. Puoi quindi aggiungere dettagli come l'intento, i pilastri chiave del messaggio e i risultati che desideri ottenere

Integrando l'IA nella pre-produzione, abbiamo preso un motore da 70 post al mese e abbiamo aggiunto quasi il 30% in più di output senza che le macchine scrivessero un solo articolo lungo.

⚠️ A questa nota, devi anche sapere per cosa non utilizzare l'IA. Tra questi casi figurano:

L'ideale sarebbe integrare l'IA nei flussi di lavoro quotidiani di tutto il team che si occupa dei contenuti. Ciò significa estenderne l'uso oltre il semplice processo di creazione dei contenuti. Di seguito ti mostriamo come farlo.

Anche in quest'epoca di video, TikTok, YouTube e ChatGPT, le persone hanno ancora blog/newsletter preferiti che amano leggere. Se dici qualcosa di interessante, di interesse, prezioso e/o divertente, riuscirai a distinguerti.

Il processo inizia nella fase di ideazione e piano, molto prima che venga scritta una sola parola.

❗ Avvertenza: fai attenzione a non dare un indice troppo alto ai segnali SEO basati su parole chiave e volume, trascurando l'originalità e il posizionamento del marchio. Per trovare il giusto equilibrio è necessario il filtro di un content strategist.

Brain è in grado di riepilogare/riassumere le ricerche, ampliare le variazioni degli argomenti, condurre analisi della concorrenza e persino aiutarti a redigere bozze di queste idee.

Il vantaggio di ClickUp: a volte un solo modello di IA non è sufficiente. Con ClickUp Brain MAX , oltre a ClickUp Brain, puoi accedere a tutti i modelli linguistici esterni premium (LLM) come ChatGPT, Claude, Gemini e altri ancora nello stesso posto. Genera contenuto creativo, fai brainstorming di idee o scrivi meta descrizioni senza cambiare strumento!

Con gli argomenti a disposizione, come puoi massimizzare le possibilità di ottenere un esito positivo?

Suggerimento: un brief di contenuto eccezionale.

Che si tratti di un autore interno o esterno, è necessario che conosca lo scopo del contenuto a piano, i problemi del pubblico a cui rivolgersi, la posizione del prodotto e altri dettagli importanti.

Un breve sul contenuto comunica tutte queste informazioni in un formato semplice. Fornendo tutto ciò di cui lo scrittore ha bisogno per iniziare, un buon breve sul contenuto aiuta gli scrittori a evitare di fare avanti e indietro con domande e chiarimenti.

*standardizzazione dei brief su larga scala: per i team di grandi dimensioni, l'IA garantisce la coerenza includendo gli stessi elementi fondamentali in ogni brief, come il pubblico, gli obiettivi, le parole chiave, i link e le funzionalità/funzioni da evidenziare

Analisi SERP e struttura: uno strumento di IA può scansionare le pagine con il miglior posizionamento e condurre ricerche per parole chiave per suggerire una struttura, possibili intestazioni, domande da affrontare ed esempi da includere. Può anche evidenziare ciò che i concorrenti hanno tralasciato

❗ Avvertenza: avrai comunque bisogno di un content marketer per capire l'intento dietro ogni argomento sulla base dei dati dei clienti. L'IA può suggerire parole chiave e punti di vista, ma non è in grado di valutare in modo affidabile se chi effettua la ricerca desidera una rapida lista di controllo, una guida approfondita o un confronto tra prodotti.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Docs per creare e condividere brief e modelli di contenuto. Puoi generare rapidamente bozze di brief con l'IA, personalizzarle con la tua struttura e collaborare in tempo reale con scrittori, editor e il team di marketing più ampio. Utilizzi spesso un particolare tipo di documento? Convertilo in un modello con un solo clic!

👀 Lo sapevi? Un sondaggio di Ahrefs ha rilevato che oltre l'87% dei marketer utilizza l'IA per facilitare la creazione di contenuti. Le aziende che utilizzano l'IA pubblicano il 42% di contenuti in più al mese rispetto a quelle che lo fanno manualmente.

L'IA accelera le parti del processo di scrittura che non richiedono un giudizio approfondito.

Il tuo punto di forza come scrittore risiede nella comprensione delle sfumature e nella capacità di intrecciare le emozioni. Sai come cambiare tono, quando fare una pausa per dare enfasi e quando usare le analogie.

Inoltre, apporti una visione strategica, ricollegando i contenuti agli obiettivi aziendali e verificando i dati presentati dall'IA.

L'IA, invece, eccelle in termini di velocità e ripetizione. Puoi utilizzarla per generare rapidamente testi o immagini e molto altro ancora.

Come l'IA aiuta nella scrittura e nella co-creazione:

❗ Avvertenza: è noto che l'IA può distorcere fatti e dati. Ogni dato, citazione o statistica deve essere verificato per garantirne l'autenticità.

Scrittori, editor e marketer possono collaborare tutti nello stesso thread, in modo che feedback, versioni e approvazioni finali rimangano centralizzati invece di essere sparsi tra documenti ed email. Inoltre, ClickUp Brain è sempre a disposizione per rispondere alle domande, quindi non è necessario setacciare lunghi thread di commenti!

💡 Suggerimento professionale: Utilizza attività di ClickUp per gestire il tuo flusso di lavoro di creazione dei contenuti. Assegna compiti di scrittura con brief allegati, imposta data di scadenza e utilizza attività secondarie per bozze, revisioni e approvazioni. Con l'IA integrata in attività di ClickUp, puoi assegnare commenti, generare o perfezionare copie o aggiornare lo stato senza uscire dall'attività.

Il team di social media marketing di Cartoon Network coordina le proprie operazioni relative al contenuto utilizzando il software di project management di ClickUp. La piattaforma funge da unica fonte di verità per il team, creando fiducia e responsabilità e consentendo di risparmiare tempo.

I contenuti social passano dall'ideazione alla revisione creativa e del testo, per poi essere pronti per la pubblicazione, senza che un manager debba richiedere costantemente aggiornamenti. Anche la risoluzione dei problemi è più semplice, poiché tutti possono vedere chi è responsabile di quale aspetto del progetto.

Come dice Sarah Lively, direttrice dei social media di Cartoon Network:

Il mio ruolo è incentrato sulla strategia e sul piano, motivo per cui apprezzo così tanto ClickUp. Devo assicurarmi che tutto sia organizzato e sapere chi fa cosa, e avevo bisogno di ClickUp per far lavorare tutto.

