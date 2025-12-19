Come automatizzare il riutilizzo dei contenuti con l'IA per un marketing scalabile

Ci vogliono dai 8 ai 50 punti di contatto per concludere una vendita, ovvero per convertire un lead o un utente inattivo in un cliente attivo.

Essendo parte del team che si occupa dei contenuti, so per certo che tutti sono più impegnati che mai. Creare più contenuti non è la soluzione.

Il riutilizzo dei contenuti viene in soccorso. L'IA rende tutto più facile per tutti.

Sembra troppo bello per essere vero? Di seguito ti mostrerò come automatizzare il riutilizzo dei contenuti utilizzando l'IA, senza sprecare risorse o tempo.

⭐ Modello in primo piano

Hai perso traccia dei tuoi progetti di riutilizzo tra i diversi membri del team e le scadenze? Utilizza il modello di piano dei contenuti di ClickUp per centralizzare ogni contenuto, dalla creazione iniziale alla pubblicazione finale. Visualizza la cronologia dei tuoi contenuti in più di 4 diverse visualizzazioni e monitora lo stato dei tuoi contenuti in un'unica dashboard centralizzata.

Ottieni un modello gratis Gestisci la creazione e la distribuzione dei tuoi contenuti e tutto ciò che sta in mezzo con il modello di piano dei contenuti di ClickUp.

Che cos'è il riutilizzo dei contenuti (e perché è più importante che mai)

Il riutilizzo dei contenuti è il processo di adattamento strategico di un contenuto in diversi formati per varie piattaforme. Ad esempio, prendi un blog di grande successo e lo converti in una serie di newsletter, post sui social media o un video interattivo, a seconda di ciò che il tuo pubblico ama consumare.

I marketer più esperti lo utilizzano per aumentare la durata complessiva delle risorse di contenuto di alto valore.

Il vantaggio principale del riutilizzo dei contenuti con l'IA è che chiunque può utilizzarlo: dai marketer junior ai dirigenti di livello intermedio e senior.

Ecco perché tu e il tuo team dovreste riutilizzare i contenuti:

Cattura diversi tipi di pubblico : trasforma i contenuti esistenti in più formati per raggiungere il tuo pubblico di destinazione attraverso i loro metodi di consumo preferiti (video, social media, letture brevi, letture lunghe) senza duplicare il lavoro di ricerca e strategia.

Riduci i costi di creazione : i tuoi team possono trasformare i contenuti esistenti in vari formati a un costo molto inferiore rispetto a quello che avrebbero speso per sviluppare nuovo materiale.

Crea messaggi coerenti : i contenuti riutilizzati rafforzano le tue proposte di valore fondamentali su tutti i punti di contatto senza sembrare sempre uguali.

Massimizza il ROI dei contenuti : il riutilizzo ti aiuta a ottenere il massimo valore dal tuo investimento nei contenuti trasformando un contenuto sempreverde in più risorse in grado di generare entrate.

Migliora le prestazioni SEO: i contenuti riutilizzati creano più punti di accesso e opportunità di collegamento interno che possono aumentare la tua presenza digitale complessiva.

Ostacoli comuni al riutilizzo dei contenuti per i team di marketing

Il riutilizzo dei contenuti sembra facile in teoria. Lo capisco. Ma se lo fai per la prima volta, potrebbe sembrare un compito arduo.

Ecco dove vedo la maggior parte dei team di marketing in difficoltà:

Identificare i contenuti candidati al riutilizzo : la difficoltà inizia con l'identificazione dei contenuti da riutilizzare e dei formati in cui farlo, ovvero dare priorità a un tipo di contenuto rispetto a un altro.

Adattamento manuale del formato : ogni piattaforma ha i propri requisiti e le proprie aspettative del pubblico: adattare manualmente i contenuti per ogni canale richiede molto tempo (a volte più che creare un nuovo contenuto).

Incoerenza della voce del marchio : è difficile adattare i contenuti su piattaforme diverse senza compromettere la voce del marchio o diluire il messaggio principale.

Lacune nel controllo qualità : nel processo di trasformazione, i contenuti riutilizzati spesso perdono l'impatto, il contesto o l'accuratezza che dovrebbero avere.

Incubi di coordinamento: la pubblicazione di contenuti riutilizzati su più piattaforme richiede coordinamento quando si collabora con diversi reparti (progettazione, prodotto, ecc.) per ottenere input.

👀 Lo sapevi? Ci vogliono in media 3 ore e 48 minuti per creare un post completo per un blog. 🤯 Beh, mi ci sono volute più di 12 ore per realizzarlo, e questo nonostante l'uso dell'IA. Secondo lo stesso sondaggio, i blogger che dedicano più di 6 ore alla creazione di un post sul blog tendono a ottenere risultati migliori. Ciò significa che, anche con l'IA, non basta inserire i dati, copiare e incollare e programmare la pubblicazione. Devi adattarlo alle tue esigenze.

Come l'IA risolve il problema del riutilizzo

Quando eseguo l'attività di riutilizzo, lascio che sia l'IA a gestire le attività ripetitive e che richiedono molto tempo. Ad esempio,

Adattamento del formato

Lo scopo del riutilizzo è quello di adattare i contenuti a ciascun canale. Un carosello LinkedIn potrebbe aiutarmi a inserire più informazioni per un acquirente interessato. Oppure brevi riassunti ottengono una maggiore visibilità su Twitter (non riesco ancora a chiamarlo X).

Tuttavia, come ho detto prima, da fare manualmente spesso richiede troppo lavoro.

Affido l'adattamento dei contenuti specifici per piattaforma a strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare la scheda e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato nell'area di lavoro di ClickUp, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Ottieni un miglioramento della produttività doppio con ClickUp!

Mantenere la voce del marchio

Quando più membri del team sono coinvolti nella creazione e nel riutilizzo dei contenuti, mantenere il tono e la voce del marchio è la sfida più grande.

Un post sul blog scritto dal tuo copywriter senior non dovrebbe sembrare completamente diverso da un tweet scritto dal tuo nuovo collaboratore addetto ai social media.

È qui che l'IA diventa un equalizzatore per colmare le lacune di competenze.

Ho risolto il problema creando una libreria di prompt IA con il tono del marchio, il vocabolario, ecc. Chiunque può replicarla o seguirla per ottenere risultati coerenti.

Ecco come funziona nella pratica: Inizia con esempi di linee guida del marchio : crea una breve libreria di riferimenti stilistici approvati, come titoli, introduzioni di blog, didascalie social o testi pubblicitari che riflettono la tua voce. Questi possono provenire dai tuoi contenuti esistenti più performanti.

Aggiungi contesto, non comandi : invece di chiedere all'IA di "scrivere una didascalia amichevole", fornisci un riferimento al tono del tuo marchio, ad esempio "Scrivi una didascalia con lo stesso tono e ritmo dei nostri post di annuncio dei prodotti".

Utilizza esempi all'interno dell'area di lavoro: che si tratti di un documento, di una sintesi dei contenuti o di una bacheca creativa, incolla 2-3 dei tuoi migliori esempi di tono in modo che l'IA comprenda l'energia, la struttura e la formulazione desiderate prima di generare il risultato.

Priorità dei contenuti

Quando i tuoi contenuti sono archiviati in fogli di calcolo, trovare i candidati migliori per il riutilizzo è un'impresa ardua.

Perché? Perché non mettono in luce approfondimenti.

Senza tag, clustering o scoring basati sull'IA, identificare le migliori opportunità di riutilizzo diventa un lavoro manuale di investigazione.

Quando la libreria dei contenuti è ampia, esiste anche la possibilità di duplicare inconsapevolmente alcuni argomenti. L'IA può raggruppare elementi simili, aiutandoti a unirli o aggiornarli invece di ricominciare da zero.

L'IA nel content marketing è una benedizione in questo senso. È in grado di analizzare l'intera libreria di contenuti per evidenziare:

Quali contenuti sono evergreen (ancora rilevanti dopo mesi)?

Quali sono quelli sottoutilizzati (contenuti validi che non hanno mai ottenuto una diffusione sufficiente)?

E quali meritano un aggiornamento o un remix (alto numero di impressioni, basso numero di conversioni)

A questo proposito, devi anche sapere come umanizzare i contenuti generati dall'IA. Senza di essa, risulterà piatto e privo di anima. Inserisci analogie e la tua esperienza personale nel testo. Potrebbe trattarsi di umorismo, arguzia o qualsiasi cosa che aggiunga un tocco personale. Inoltre, l'IA può generare allucinazioni. Verifica attentamente tutti i dati prima della pubblicazione. Ciò include dati, rapporti, citazioni e pregiudizi che l'IA è nota per generare.

Come automatizzare il riutilizzo dei contenuti con l'IA (e come ClickUp può aiutarti)

Lungi dall'essere una soluzione miracolosa, l'IA funziona al meglio quando fa parte di un sistema di riutilizzo strutturato.

Utilizza questo framework se hai appena iniziato ad automatizzare il riutilizzo dei contenuti utilizzando l'IA.

1. Esegui una verifica dei contenuti

Concentrati su argomenti fondamentali sempre attuali. Pensa a guide pratiche o contenuti che risolvono problemi e che funzionano su più formati e piattaforme. Questi articoli forniranno un valore costante indipendentemente dal momento in cui vengono scoperti.

Utilizzo la tabella sottostante per effettuare il monitoraggio in che modo il miglior candidato al riutilizzo si allinea con le metriche pertinenti:

Tipo di contenuto Metriche chiave di monitoraggio Post sul blog Visualizzazioni di pagina, tempo trascorso sulla pagina, backlink, condivisioni sui social, tassi di conversione Post sui social media Mi piace, condivisioni, commenti, salvataggi, percentuale di clic Newsletter via email Tasso di apertura, tasso di clic e tasso di inoltro White paper ed ebook Numero di download, generazione di lead, tempo di coinvolgimento

In questa fase, devi anche considerare l'adeguatezza strategica. Ad esempio, il contenuto è in linea con la posizione attuale? Supporta una campagna attiva? Posso collegarlo a un lancio o a un evento imminente?

Come ClickUp può aiutarti

ClickUp Docs centralizza tutte le tue risorse di contenuto, le note analitiche e i risultati degli audit in uno spazio condiviso. Tutti, dai designer agli scrittori agli strateghi, fanno riferimento a un'unica fonte di verità.

Utilizza i documenti ClickUp modificabili e condivisibili per eseguire una verifica dei contenuti prima di avviare la tua strategia di riutilizzo dei contenuti.

Ogni contenuto può essere contrassegnato in base alla campagna, alla fase del funnel o alla persona, consentendo al tuo team di vedere come ogni risorsa si inserisce nel più ampio ecosistema di marketing.

La modifica in tempo reale e i commenti in linea facilitano la collaborazione tra i team responsabili dei contenuti, del design e della SEO per riutilizzare le idee direttamente all'interno del documento. Dite addio al caos delle versioni.

💡 Vantaggio di ClickUp: sono in grado di trasformare la revisione dei contenuti da un'attività individuale, svolta una volta al trimestre, in un processo interfunzionale che identifica continuamente nuove opportunità di riutilizzo.

2. Definisci la strategia e gli obiettivi di riutilizzo dei contenuti

Definisci i tuoi obiettivi di riutilizzo, ovvero cosa desideri ottenere con i contenuti riutilizzati.

Vuoi indirizzare più traffico verso pagine di destinazione specifiche?

Stai cercando di generare lead qualificati da nuovi canali?

Hai bisogno di affermare la tua autorevolezza su piattaforme in cui non sei attivo?

Ti rivolgi a un segmento di pubblico specifico che consuma i contenuti in modo diverso?

Vuoi prolungare la durata dei contenuti ad alte prestazioni?

Le tue risposte a queste domande determinano ogni decisione nel tuo flusso di lavoro di riutilizzo. Principalmente, queste due cose importanti:

Priorità di trasformazione: un white paper può essere riutilizzato in una serie di blog, video, infografiche o post sui social media: quale dovresti affrontare per primo in base alle tue priorità?

Allocazione delle risorse: convertire un white paper in una newsletter potrebbe richiedere meno lavoro rispetto alla creazione di un'infografica interattiva: quanto tempo dovresti investire, a seconda dei tuoi obiettivi con contenuti specifici?

Come ClickUp può aiutarti

Le lavagne online ClickUp trasformano i documenti statici in uno spazio collaborativo e visivo. Il tuo team può fare brainstorming, pianificare e stabilire connessioni tra le idee su una tela digitale in tempo reale.

Disegna, crea e costruisci la tua visione senza sforzo con ClickUp lavagne online.

Collega la strategia all'esecuzione tramite lavagna online. Converti appunti adesivi o idee in attività di ClickUp realizzabili con un solo clic, mantenendo il tuo piano di riutilizzo collegato al tuo calendario dei contenuti.

💡 Vantaggio di ClickUp: la mia strategia di riutilizzo dei contenuti diventa interattiva e trasparente. A colpo d'occhio, tutti possono vedere come i contenuti si collegano agli obiettivi aziendali, riducendo sovrapposizioni, idee mancanti e approvazioni avanti e indietro.

3. Seleziona e configura lo strumento di automazione

Ora hai bisogno di strumenti di IA che soddisfino le tue esigenze di riutilizzo dei contenuti e il tuo livello di comfort tecnico.

Idealmente, dovresti cercare uno strumento in grado di:

Integrazione con i sistemi di gestione del contenuto e le piattaforme social esistenti

Ha una curva di apprendimento minima per una rapida adozione da parte del team.

Richiede una configurazione e una formazione minime per iniziare.

Genera diversi adattamenti dei contenuti mantenendo la voce del tuo marchio.

Come ClickUp può aiutarti

Invece di destreggiarti tra più strumenti in questa fase, puoi scegliere il software di project management per i progetti di marketing ClickUp, che funge da hub centralizzato per la gestione dei contenuti durante il loro intero ciclo di vita.

Gestisci tutte le tue attività di marketing in un unico posto con il software di project management per il marketing di ClickUp.

Una volta configurato il tuo spazio di lavoro, le attività di ClickUp si occuperanno del lavoro più impegnativo. Trasformeranno la tua strategia di riutilizzo in passaggi concreti facili da assegnare, monitorare e automatizzare.

Crea attività direttamente dalle idee o dalle note della lavagna online e assegnale ai membri del team appropriati con scadenze, attività secondarie e dipendenze.

Utilizza i campi personalizzati per classificare ogni attività di riutilizzo in base al formato dei contenuti, al canale di destinazione o all'obiettivo della campagna. Ottieni una visibilità immediata su ciò che è in corso e su ciò che verrà dopo.

Insieme a questa area di lavoro completa opera ClickUp Brain, l'IA nativa di ClickUp. Utilizza Brain per trasformare i tuoi contenuti in vari formati, mantenendo la coerenza con le linee guida e la voce del tuo marchio.

Converti i tuoi contenuti di alto valore in più risorse riutilizzabili con ClickUp Brain.

ClickUp Brain possiede una comprensione contestuale completa di tutti i tuoi progetti e delle campagne precedenti. Ciò significa che non devi inserire il contesto (ogni volta) per farlo funzionare.

Se stai automatizzando la creazione di contenuti utilizzando l'IA, questo video ti aiuterà a ottenere il massimo da essa.

Oltre al riutilizzo, Brain è in grado di:

Identifica le sezioni più preziose da riutilizzare dai contenuti di lunga durata.

Crea calendari dei contenuti che mappino quando e dove pubblicare ogni contenuto riutilizzato.

Tieni traccia dello stato del riutilizzo su più contenuti e formati contemporaneamente.

4. Creare flussi di lavoro di riutilizzo

Il riutilizzo dei contenuti offre i migliori risultati quando si tratta di un sistema ripetibile.

I flussi di lavoro di riutilizzo fungono da guida. Garantiscono che ogni blog, video o campagna segua lo stesso percorso strutturato. Ad esempio, selezione → adattamento → revisione → pubblicazione.

Ecco come strutturarne uno:

Definisci fasi chiare: ad esempio, ideazione → selezione delle risorse → adattamento di testi e design → revisione → approvazione → pubblicazione → misurazione delle prestazioni

Assegnare la titolarità : il redattore junior è responsabile dell'adattamento del testo. Il designer lavora sugli elementi visivi. L'editor senior dà l'approvazione finale.

Automatizza i passaggi ripetitivi: utilizza l'IA e l'automazione per gestire le parti prevedibili. In questo modo il tuo team potrà concentrarsi sulla modifica creativa e sullo storytelling.

Come ClickUp può aiutarti

Le automazioni di ClickUp mantengono il tuo flusso di lavoro di riutilizzo attivo in background seguendo un flusso semplice ma potente: Trigger → Condizione → Azione.

Esegui attività ripetitive e che richiedono molto tempo nei tuoi flussi di lavoro di riutilizzo in modo automatico con ClickUp Automazioni.

Trigger: le automazioni si attivano nel momento in cui qualcosa cambia, ad esempio quando lo stato di un'attività viene aggiornato a Pronto per la revisione o quando arriva una data di scadenza.

Condizione: le regole assicurano che le automazioni si applichino solo dove pertinente, ad esempio, esegui questa regola solo se il tipo di contenuto è "Blog" o se il tag della campagna è "Lancio Q4". Ciò mantiene i flussi di lavoro precisi e sensibili al contesto.

Azione: una volta attivati, le Automazioni gestiscono il passaggio successivo: assegnare il membro del team giusto, aggiornare lo stato o inviare notifiche istantanee.

Il modello di piano dei contenuti di ClickUp ti aiuta a mappare i progetti di contenuto in attività concrete con titolarità e scadenze chiare. Questo modello offre strutture di progetto predefinite che collegano la strategia dei contenuti all'esecuzione.

Ottieni un modello gratis Mappa le tue attività relative ai contenuti con il modello di piano dei contenuti ClickUp.

Con questo modello puoi:

Aggiungi campi personalizzati per tipo di contenuto, risorse, parole chiave e scopo per visualizzare facilmente i dati dei contenuti.

Collega tra loro i contenuti riutilizzati in modo che i team possano vedere come un post del blog è diventato più post sui social media.

Monitora contemporaneamente lo stato del riutilizzo di più contenuti in un'unica dashboard centralizzata.

👀 Lo sapevate? Il 41,9% dei content marketer ha difficoltà a trovare buoni scrittori per i propri progetti. Il riutilizzo intelligente dei contenuti può aiutarti a colmare questa lacuna di talenti. Mentre i tuoi scrittori si concentrano sulla creazione di materiale di alta qualità, lascia che sia l'IA a gestire l'adattamento su più canali e formati.

5. Imposta sistemi di revisione

Anche se l'IA gestisce la maggior parte del lavoro di adattamento, la revisione umana è imprescindibile.

L'IA può accelerare la creazione di contenuti, ma per passare da buoni a ottimi sono comunque necessari il contesto del marchio, le sfumature emotive e il giudizio editoriale.

Ecco come strutturare il tuo ciclo di revisione:

Imposta le fasi di approvazione : definisci i punti di controllo per la modifica, la progettazione e l'allineamento del marchio prima che i contenuti vengano pubblicati.

Standardizza i criteri : utilizza liste di controllo per il tono, l'accuratezza del formato e la verifica dei fatti per garantire una qualità costante in tutti i formati riutilizzati.

Integra i feedback loop: commenti e revisioni dovrebbero risiedere all'interno dello stesso sistema.

Come ClickUp può aiutarti

Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp ti aiuta a gestire tutti i tuoi contenuti riutilizzati da un'unica dashboard. Utilizza questo modello gratis per pianificare, organizzare e effettuare il monitoraggio dei contenuti e offrire alla tua organizzazione una visibilità condivisa.

Ottieni un modello gratis Organizza e gestisci tutti i tuoi contenuti con il modello di gestione dei contenuti ClickUp.

Con questo modello puoi:

Utilizza moduli predefiniti con personalizzazione drag-and-drop per semplificare le richieste di riutilizzo dei contenuti da parte degli stakeholder.

Visualizza tutte le attività e i progetti di content marketing che devono essere completati o che sono già stati completati in un'unica dashboard centralizzata.

Visualizza i flussi di lavoro dei contenuti in 8 efficaci viste ClickUp, tra cui Bacheca, Elenco, Sequenza e Gantt.

Ecco una panoramica più approfondita su come utilizzare il modello di gestione dei contenuti di ClickUp.

⭐ Bonus: cattura istantaneamente le tue idee di riutilizzo dei contenuti utilizzando la funzionalità Talk-to-Text di ClickUp BrainGPT. Dettate brevi riutilizzabili, istruzioni sui contenuti o note sulle campagne direttamente in attività e documenti e ottieni note rifinite e strutturate senza perdere il filo del discorso.

6. Pianifica e pubblica su tutti i canali

Idealmente, vorresti garantire la condivisione dello stesso tipo di post su tutti i canali, anche se sono stati riutilizzati.

Il tuo programma potrebbe essere simile al seguente:

Stesso giorno: X thread

Il giorno dopo: video di 20 secondi

Due giorni dopo: post sul blog

Cinque giorni dopo: Newsletter

Sette giorni dopo: infografica o video più lungo

7. Monitorare e analizzare le prestazioni dei contenuti riutilizzati dall'IA

Devi capire quali contenuti hanno ottenuto i risultati migliori. E poi crearne altri simili.

All'inizio, trovare il tipo di contenuto che riscuote maggiore successo tra il tuo pubblico è un processo di tentativi ed errori. Quindi è meglio non essere troppo rigidi.

Supponiamo che tu decida di convertire un report in una serie di post per il blog, ma ti accorgi che non riscuote successo tra il tuo pubblico, dato che il traffico sul sito web è scarso.

Potreste invece creare una serie di video che possono essere suddivisi e distribuiti sui social media.

Il monitoraggio del tuo lavoro ti aiuterà a pianificare il tipo di contenuto che risuona meglio con il tuo pubblico. Ti aiuterà a perfezionare la tua strategia di riutilizzo dei contenuti per massimizzarne il valore.

Come ClickUp può aiutarti

Utilizza i dashboard di ClickUp per confrontare le metriche di performance di tutti i contenuti riutilizzati.

Tieni traccia del coinvolgimento, delle conversioni o delle prestazioni delle risorse su ogni canale. Puoi aggiungere widget personalizzati che estraggono dati da attività, obiettivi o integrazioni (come Google Analytics o HubSpot).

Visualizza l'impatto dei tuoi contenuti riutilizzati con i dashboard di ClickUp.

A differenza dei report statici, i dashboard sono interattivi. Puoi approfondire un widget per risalire alle metriche relative al contenuto o all'attività effettiva, mantenendo ogni numero collegato alla sua fonte reale.

Che tu sia un content strategist, un designer o un CMO, puoi personalizzare le dashboard con widget pertinenti al tuo ruolo, dalle panoramiche generali sulle prestazioni agli approfondimenti dettagliati sulle campagne.

⭐ Bonus: interpreta le prestazioni della dashboard utilizzando le schede IA. Con ClickUp AI Cards, puoi riassumere automaticamente i risultati delle campagne, evidenziare le tendenze e visualizzare i consigli per i passaggi successivi direttamente nella tua dashboard. Può generare riassunti che possono poi essere convertiti in report esecutivi. Ottieni informazioni rapide e riassunte sulle tue dashboard ClickUp con le schede IA che mostrano dati chiave, tendenze o suggerimenti a colpo d'occhio.

👀 Lo sapevate? Se vi state ancora chiedendo se il riutilizzo dei contenuti tramite IA sia efficace, sappiate che quasi il 38% dei marketer delle aziende leader si affida già all'IA per riutilizzare i propri contenuti più performanti.

8. Bonus: (Ri)valuta il tuo stack tecnologico

Potresti anche prendere in considerazione lo stack tecnologico che utilizzi per il riutilizzo e verificare che tutti gli strumenti siano compatibili tra loro per il trasferimento dei dati. Il tuo kit di strumenti per il riutilizzo dei contenuti potrebbe essere simile al seguente:

Categoria Strumenti Caso d'uso Vantaggi dell'IA IA per i contenuti ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identifica i contenuti più performanti o sempreverdi Fornisce approfondimenti e suggerisce automaticamente i candidati al riutilizzo. Scrittura e adattamento con l'IA Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Riscrivi, riepiloga o adatta i contenuti in diversi formati Genera varianti personalizzate mantenendo il tono e la chiarezza Riutilizzo multimediale Canva, Figma Converti contenuti scritti o di lunga durata in immagini o video Genera automaticamente immagini o brevi Clip per ampliare la portata Gestione del flusso di lavoro e del project management Asana ClickUp, Notion Assegna attività, effettua il monitoraggio dello stato e collabora Semplifica i passaggi di consegne e effettua l'automazione dei passaggi ripetitivi Pianificazione e distribuzione Buffer, Later Pianifica e pubblica su più piattaforme Suggerisce i tempi e i formati ottimali per ogni canale Monitoraggio delle prestazioni Sprout Social ClickUp dashboards, Ahrefs Effettua il monitoraggio del coinvolgimento e del ROI dei contenuti riutilizzati Trasforma le metriche grezze in informazioni utili per il piano futuro

Esempi di prompt intelligenti per accelerare il riutilizzo

Che utilizzi l'IA per il copywriting o l'adattamento dei contenuti, hai bisogno di prompt ricchi di contesto per riutilizzare i contenuti in modo che servano effettivamente ai tuoi obiettivi di marketing.

Quando hai poco tempo a disposizione, questi promoti ti aiuteranno a ottenere il massimo dalle tue risorse di contenuto. Conservali nella tua libreria di promoti affinché tutti i membri del tuo team di marketing possano consultarli.

Prompt per riutilizzare il blog come post sui social media

Un post sul blog può informare il tuo pubblico esistente, ma i potenziali clienti nella fase di consapevolezza potrebbero essere alla ricerca di approfondimenti facilmente comprensibili mentre navigano sui social media.

Il vantaggio principale del riutilizzo dei contenuti basato sull'IA è che puoi riepilogare contenuti lunghi utilizzando strumenti di IA e utilizzarli su diversi canali.

🤖 Prompt: Converti questo post del blog in 5 post su LinkedIn, ciascuno dei quali dovrebbe concentrarsi su un punto chiave del blog. Inizia con una domanda accattivante o una statistica sorprendente, includi consigli pratici in 2-3 punti elenco, concludi con una domanda che stimoli il coinvolgimento, non superare le 150 parole e mantieni un tono professionale e colloquiale.

Prompt per trasformare il white paper in contenuti per la newsletter

Il tuo white paper può essere una miniera di informazioni riservate, ma non tutti scaricheranno un PDF di 20 pagine per leggere i tuoi dati.

Puoi riutilizzare le informazioni chiave in una newsletter. Ancora meglio, puoi segmentare il pubblico e inviare informazioni contestualizzate dalla newsletter.

Naturalmente, se c'è interesse, possono sempre cliccare sul report per saperne di più.

🤖 Prompt: Trasforma questo white paper in una serie di newsletter in tre parti, in cui la prima email introduce il problema e le statistiche chiave, la seconda presenta le soluzioni principali con passaggi concreti e la terza copre casi di studio e passaggi successivi in 300 parole ciascuno. I punti salienti saranno elencati in forma sintetica per rendere i dati facilmente comprensibili. Includi anche un $$cta pertinente per ogni email. OPPURE 🤖 Prompt: Converti questo PDF in punti chiave per newsletter basate sui profili. Identifica ogni profilo di acquirente con menzione o implicito nel report (ad esempio, Product Manager, CIO e responsabili degli acquisti). Per ogni profilo: Estrai le 3 informazioni, i punti critici o i dati salienti più rilevanti

Riformulateli utilizzando il linguaggio e le priorità della persona.

Scrivi un riepilogo/riassunto di due frasi che spieghi perché questo è importante per il loro ruolo.

Suggerisci un titolo per la newsletter o una sezione personalizzata in base all'interesse di quel personaggio.

Concludi con un CTA chiaro e specifico per il tuo target (ad esempio, "Scarica l'analisi tecnica completa per i CIO" o "Scopri il modello di risparmio sui costi di approvvigionamento").

Suggerisci di trasformare le funzionalità/funzioni in contenuti video

Le funzionalità dei prodotti sono più coinvolgenti quando vengono dimostrate piuttosto che descritte. Riutilizza le pagine dei prodotti o le note di rilascio in brevi video che mostrano agli utenti cosa c'è dentro.

🤖 Prompt: Trasforma questo elenco di funzionalità del prodotto in 3 script video brevi (di durata inferiore a 45 secondi ciascuno). Ogni video dovrebbe: Inizia con una descrizione del problema o un caso d'uso

Introduci una funzionalità/funzione come soluzione

Concludi con una chiara call to action o una dichiarazione dei vantaggi

Mantieni un tono semplice, visivo e orientato ai vantaggi.

Prompt per trasformare i casi di studio in infografiche

Casi di studio dettagliati dimostrano le tue capacità a potenziali clienti seri, ma il pubblico dei social media ha bisogno di segnali di credibilità immediati. I contenuti riutilizzati dall'IA, sotto forma di brevi storie di successo e risultati dei clienti, funzionano come un potente strumento per creare fiducia nelle persone che scoprono il tuo marchio sulle piattaforme dei social media.

Puoi analizzare questi dati in base alla piattaforma e alle preferenze del pubblico e ottenere il massimo dal lavoro richiesto per il riutilizzo dei contenuti.

🤖 Prompt: Estrai 3 risultati chiave con numeri specifici da questo caso di studio e trasformali in post social o infografiche separate. Concentrati su un risultato misurabile per ogni elemento visivo (ad esempio, "onboarding più veloce del 45%") e effettua una menzione del settore del client per contestualizzare e aumentare la credibilità.

💡 Suggerimento professionale: se stai già utilizzando l'area di lavoro di ClickUp, puoi generare immagini all'interno di ClickUp Brain. Di seguito, ho utilizzato ClickUp Brain per convertire un caso di studio di ClickUp in un'infografica che posso effettuare ulteriori modifiche su o utilizzare così com'è. Grazie alla funzionalità di creazione di contenuti visivi, non devo più avere una dipendenza dal team di progettazione per ogni piccola modifica. Oppure utilizzo Brain come fonte di ispirazione che il designer può poi perfezionare.

Prompt per trasformare un podcast in contenuti per una newsletter

Gli episodi dei podcast creano una connessione con il pubblico attraverso la conversazione, ma non tutti hanno il tempo di ascoltare episodi di 45 minuti. Le versioni in formato newsletter ti consentono di raggiungere gli iscritti che hanno bisogno di approfondimenti rapidi o magari di una spinta per immergersi in un podcast completo.

Se hai appunti parziali o timestamp, puoi incollarli in uno strumento di riutilizzo dei contenuti, che estrarrà i punti chiave. Dopo aver identificato i momenti chiave, condensali in un breve video clip o crea un nuovo post sul blog che aiuti anche con la SEO.

🤖 Prompt: Trasforma questo episodio del podcast in una newsletter con un oggetto accattivante, 3 punti di discussione principali come sezioni separate e approfondimenti pratici che gli iscritti possono mettere in atto immediatamente.

Suggerisci di convertire un rapporto tecnico in frammenti video

I lettori più impegnati potrebbero non arrivare mai a leggere il rapporto completo. Il riutilizzo dei contenuti tramite IA, sotto forma di brevi snippet video di alto valore, può raggiungerli più rapidamente rispetto ai contenuti scritti. In alternativa, potresti utilizzare contenuti video di lunga durata nei blog o come video YouTube.

🤖 Prompt: Condensa questo rapporto tecnico in una serie di 3-4 brevi video (di durata inferiore a 60 secondi ciascuno). Ogni video dovrebbe: Concentrati su un'intuizione o un dato importante

Usa un linguaggio semplice per spiegare il concetto chiave.

Includi una statistica, un grafico o una citazione per aumentare la credibilità.

Concludi ogni snippet con un CTA discreto che rimanda al rapporto completo.

⭐ Bonus: agenti predefiniti o personalizzati per il riutilizzo. Se il tuo team di marketing riutilizza spesso contenuti esistenti, gli agenti IA predefiniti e personalizzati di ClickUp possono automatizzare questo flusso di lavoro. Gli agenti predefiniti sono dotati di azioni pronte all'uso come riepilogare i post dei blog, riformulare i contenuti per specifiche piattaforme di social media o estrarre statistiche dai PDF. Sono perfetti per attività di riutilizzo standard come "trasformare un blog in post sui social" o "riassumere un rapporto per una newsletter".

Gli agenti personalizzati , invece, ti consentono di addestrare un assistente IA sul tono, i modelli e le strutture della tua marca. Ad esempio, puoi creare un "agente di riutilizzo dei social media" che conosce il numero di parole, la formattazione, il tono e lo stile di invito all'azione che preferisci, per un risultato coerente.

Come ottenere il massimo dal riutilizzo basato sull'IA

Ora, alcuni consigli di valore prima di procedere con l'impostazione del flusso di lavoro di riutilizzo dei contenuti tramite IA:

Addestra la tua IA o LLM : inserisci i tuoi contenuti più performanti e le linee guida specifiche per il marchio/formato per fornire all'IA una comprensione concreta di ciò che funziona per il tuo pubblico e la voce del tuo marchio. Altrimenti, la sfida con i contenuti generati dall'IA è che se si inseriscono dati spazzatura, si otterranno risultati spazzatura.

Crea modelli di prompt specifici per piattaforma : crea prompt standardizzati per ogni piattaforma per evitare di dover fornire istruzioni ogni volta.

Imposta dei punti di controllo per l'approvazione dei contenuti : crea delle fasi di revisione e coinvolgi un membro del team in modo che ogni contenuto riutilizzato venga modificato secondo gli standard del tuo marchio.

Monitora le prestazioni : monitora i tuoi contenuti riutilizzati e utilizza gli esempi di esito positivo per migliorare i tuoi prompt e i dati di formazione per i contenuti futuri.

Raggruppa attività di riutilizzo simili : elabora più elementi dello stesso tipo di contenuto insieme, ad esempio converti i post del blog più performanti in snippet per i social media in una sola volta. È più efficiente rispetto al riutilizzo individuale.

Scegli la piattaforma di IA giusta: quando crei il : quando crei il piano di gestione del content marketing , seleziona una piattaforma di IA che possa integrarsi facilmente con i tuoi sistemi e flussi di lavoro di marketing esistenti.

⚠️ L'effetto "Lost in the Middle": i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) tendono a trascurare le informazioni collocate nella parte centrale di sequenze di testo lunghe, un fenomeno che i ricercatori del MIT chiamano effetto "lost in the middle". Quando si riutilizzano contenuti di lunga durata, le informazioni chiave nascoste nella parte centrale potrebbero essere ignorate, a meno che non si suddividano in parti più piccole.

Rendete più facile il riutilizzo dei contenuti con ClickUp

Il riutilizzo dei contenuti esistenti ti consente di ottenere il massimo dal tuo investimento. Da fare su larga scala, è necessario il supporto di una tecnologia basata sull'IA.

Il riutilizzo dei contenuti basato sull'IA si riduce alla scelta dello strumento giusto e all'automazione del processo.

Con ClickUp, ottieni un'intelligenza artificiale integrata che lavora insieme a tutte le tue attività di marketing senza bisogno di assistenza costante o istruzioni ripetute. Con i tuoi contenuti, le linee guida del marchio, le attività, le discussioni del team e i dati nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp, l'intero processo diventa fluido.

Automatizza il processo di riutilizzo dei contenuti su larga scala utilizzando ClickUp. Migliora i tuoi contenuti registrandoti gratis su ClickUp.