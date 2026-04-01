Un'azienda SaaS B2B aveva 2.000 MQL che entravano nel proprio funnel, ma solo 47 contratti chiusi. Sospettava una perdita a metà funnel, ma non riusciva a dimostrarlo perché il proprio CRM, l'automazione del marketing e le note sulle chiamate commerciali erano distribuite su tre sistemi.

Si tratta di un problema comune che i team devono affrontare. Porta a uno spreco di budget di marketing, a un team commerciale frustrato e al mancato raggiungimento dei traguardi di fatturato, poiché manca la visibilità sulle prestazioni del funnel.

I modelli di analisi delle perdite nel funnel possono essere d'aiuto. Questo articolo ti guida alla scoperta di alcuni dei migliori modelli progettati per aiutarti a identificare rapidamente i punti di abbandono, diagnosticare le cause alla radice e testare le soluzioni correttive lungo l'intero funnel commerciale e marketing.

10 modelli gratis per l'analisi delle perdite nel funnel in sintesi

Che cos'è l'analisi delle perdite nel funnel?

L'analisi delle perdite nel funnel è il processo che consente di identificare in quale punto i potenziali clienti abbandonano il percorso in ogni fase del funnel commerciale o di marketing, per poi capire perché ciò accade. È il modo per smettere di fare supposizioni e iniziare a prendere decisioni basate sui dati.

Un funnel tipico attraversa le seguenti fasi:

Consapevolezza: i potenziali clienti scoprono il tuo marchio per la prima volta

Interesse: interagiscono con i tuoi contenuti o richiedono informazioni

Considerazione: Valutano la tua soluzione rispetto alle alternative

Intento: Segnalano la disponibilità all'acquisto tramite demo o richieste di preventivi

Acquisto: Si trasformano in clienti paganti

Una "perdita" in qualsiasi fase del ciclo di vita del cliente significa che stai perdendo potenziali clienti. L'analisi delle perdite nel funnel ti aiuta a individuare tali punti deboli e a risolverli.

Invece di lottare con dati frammentati, puoi utilizzare un modello di analisi delle perdite nel funnel per disporre di un quadro standardizzato che ti consenta di mappare ogni fase, effettuare il monitoraggio dei punti di abbandono e documentarne le cause alla radice.

Un buon modello trasforma il tuo flusso di lavoro in un processo chiaro e ripetibile per colmare le perdite. Ciò consente di confrontare le prestazioni nel tempo e tra le diverse campagne.

📮ClickUp Insight: in media, un professionista impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: si tratta di oltre 120 ore all'anno perse a setacciare e-mail, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, mettendo in evidenza i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi obsoleti di gestione delle conoscenze. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Come identificare dove si verificano le perdite nel tuo funnel

L'errore più comune che i team commettono è quello di concentrarsi direttamente sui tassi di conversione senza comprendere cosa sta accadendo all'interno di ciascuna fase. Inizia esaminando ogni fase del funnel in modo indipendente prima di analizzare le transizioni tra di esse.

Tieni traccia dei tassi di conversione tra le fasi, del tempo medio che i potenziali clienti trascorrono in ciascuna fase e di eventuali variazioni di velocità che segnalano attrito. Un calo improvviso del tasso di conversione tra due fasi è un importante campanello d'allarme che indica uno dei colli di bottiglia più comuni nella conversione, che vale la pena approfondire.

👀 Cerca questi modelli di perdita comuni:

Perdite nella parte superiore del funnel: hai un traffico elevato sul sito web ma pochi moduli completati. Questo spesso indica una discrepanza tra il testo dell'annuncio e la tua pagina di destinazione, oppure un processo di registrazione troppo complesso

Perdite a metà funnel: i lead si raffreddano dopo una conversazione iniziale o una demo. Ciò suggerisce che ci siano lacune nelle tue sequenze di nurturing o che i tuoi criteri di qualificazione siano troppo vaghi, lasciando sfuggire i potenziali clienti non qualificati

Perdite nella parte inferiore del funnel: stai inviando proposte, ma le trattative si arenano prima della chiusura. Questo di solito indica obiezioni sul prezzo, pressione da parte di un concorrente o l'incapacità di raggiungere il vero decisore

Per diagnosticare questi problemi in modo efficace, è necessario consolidare i dati provenienti dai record del CRM, dai report di marketing automation, dall'analisi dei dati del sito web e dalle note sulle chiamate commerciali. È qui che i modelli diventano preziosi, aiutandoti nell'analisi dei dati e guidando la tua indagine.

📮ClickUp Insight: Il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione d'insieme coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo alla gestione. Il risultato? Oneri amministrativi inutili, informazioni perse e disallineamenti. Grazie all'area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti proprio quando servono. 💫 Risultati concreti: riunisci 200 professionisti in un'unica area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più sedi.

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💡 Suggerimento da esperto: usa ClickUp Brain MAX per raccogliere più velocemente le prove relative al funnel. Questo assistente AI desktop ha tutto il contesto dell'area di lavoro di ClickUp, oltre alle app collegate. Cerca tra note di vendita, dashboard, documenti e altri strumenti in un unico posto, poi trasforma i risultati sparsi in un riepilogo chiaro su dove i potenziali clienti abbandonano il percorso e cosa indagare successivamente.

I 10 migliori modelli per l'analisi delle perdite nel funnel

Questo elenco selezionato di modelli copre l'intero spettro del lavoro relativo alle perdite nel funnel, dalla visualizzazione iniziale della pipeline alla diagnosi delle cause alla radice, fino al test delle soluzioni.

Ciascuno è progettato per una fase specifica del processo di analisi, così potrai creare un kit di strumenti completo per trasformare la diagnosi delle perdite in una disciplina ripetibile e scalabile. 🛠️

1. Modello di pipeline commerciale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop grazie al modello ClickUp Sales Pipeline

Le tue trattative sono in fase di stallo, ma non riesci a capire dove si trovi il punto di blocco: è qui che l'identificazione dei colli di bottiglia tramite IA può aiutarti. Senza effettuare il monitoraggio delle giuste metriche della pipeline commerciale, identificare i colli di bottiglia è pura congettura e le trattative di alto valore possono sfuggirti.

Ottieni una panoramica visiva dell'intero funnel di vendita e individua immediatamente dove le trattative si stanno accumulando e dove si stanno bloccando con il modello di pipeline di vendita di ClickUp. È progettato per i team che necessitano di una visibilità immediata sulla pipeline per dare priorità al proprio lavoro e mantenere le trattative in movimento.

Perché ti piacerà:

Viste personalizzabili: monitora le trattative in tutte le fasi con monitora le trattative in tutte le fasi con le tue viste ClickUp preferite. Trascina e rilascia le schede in una vista Kanban di ClickUp per una panoramica generale, oppure passa a una vista Elenco per un'analisi più dettagliata

Informazioni dettagliate: Arricchisci le tue attività con dati fondamentali come il valore dell'affare, la probabilità di chiusura e i giorni trascorsi in ogni fase tramite Arricchisci le tue attività con dati fondamentali come il valore dell'affare, la probabilità di chiusura e i giorni trascorsi in ogni fase tramite i campi personalizzati di ClickUp . Questo ti aiuta a identificare rapidamente quali affari richiedono maggiore attenzione

Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale: individua le trattative bloccate troppo a lungo in una fase con individua le trattative bloccate troppo a lungo in una fase con ClickUp Brain . Chiedi "Quali trattative sono nella fase di proposta da più di 14 giorni?" e ottieni un elenco immediato con azioni di follow-up suggerite basate sulla cronologia della trattativa e su modelli simili di trattative concluse con successo.

Monitoraggio automatizzato: contrassegna automaticamente le trattative quando superano il tempo medio di permanenza in una fase con contrassegna automaticamente le trattative quando superano il tempo medio di permanenza in una fase con ClickUp Automazioni , assicurandoti che nulla venga tralasciato

🚀 Ideale per: team commerciali e revenue manager che hanno bisogno di individuare rapidamente le trattative in stallo e i colli di bottiglia nelle fasi del processo.

2. Passaggi per creare un modello di funnel di vendita con ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello "Passaggi per creare un funnel di vendita" di ClickUp per creare automaticamente le attività

Senza un approccio strutturato al funnel, rischi di creare definizioni ambigue delle fasi e protocolli di passaggio poco chiari, che sono le cause principali delle perdite a metà funnel.

Rendi più chiaro il tuo processo con il modello "Passaggi per creare un funnel di vendita" di ClickUp e previeni le perdite prima che si verifichino. È perfetto per i team che stanno creando o riorganizzando il proprio funnel, garantendo che ogni fase abbia uno scopo chiaro e criteri di qualificazione ben definiti.

Perché ti piacerà:

Struttura passo dopo passo: suddividi il processo di creazione del funnel in attività concrete e definisci ogni fase con chiari criteri di ingresso e di uscita

Prompt integrati: documenta i protocolli di passaggio delle consegne tra i team commerciali e di marketing direttamente all'interno del modello, eliminando ogni confusione su chi sia responsabile di cosa

Documentazione correlata: acquisisci la tua documentazione ufficiale sui processi in acquisisci la tua documentazione ufficiale sui processi in ClickUp Docs , collegata direttamente alle tue attività di gestione del funnel

Processo di verifica trimestrale: utilizza questo modello ogni trimestre per verificare il tuo funnel e confermare che le definizioni delle fasi corrispondano ancora al comportamento effettivo degli acquirenti

🚀 Ideale per: Teams che stanno creando o riorganizzando il proprio funnel con definizioni delle fasi e regole di passaggio più chiare.

3. Modello di report analitico di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora, valuta e mostra i dati essenziali sulle prestazioni con il modello di report di ClickUp Analytics

Compilare manualmente i dati grezzi nei report richiede tempo ed è soggetto a errori, e il prodotto finale spesso non riesce a trasmettere le informazioni chiave necessarie per stimolare l'azione.

Il modello di report analitico di ClickUp è progettato per aiutarti a comunicare i risultati positivi e gli insegnamenti tratti, consolidando le metriche del funnel in un unico report condivisibile.

Perché ti piacerà:

Sezioni predefinite: organizza i tuoi KPI, le tendenze e gli approfondimenti in un formato coerente e di facile comprensione per gli stakeholder

Dati in tempo reale: elimina l'inserimento manuale dei dati importando i dati in tempo reale dai tuoi elimina l'inserimento manuale dei dati importando i dati in tempo reale dai tuoi dashboard ClickUp direttamente nei tuoi report

Riepiloghi basati sull'IA: riassumi automaticamente i risultati chiave e genera conclusioni di alto livello in pochi secondi con ClickUp Brain

Reportistica programmata: imposta report ricorrenti per il monitoraggio dell'andamento delle perdite nel tempo, trasformando le analisi una tantum in un ciclo imposta report ricorrenti per il monitoraggio dell'andamento delle perdite nel tempo, trasformando le analisi una tantum in un ciclo di miglioramento continuo

🚀 Ideale per: Responsabili RevOps, marketing e commerciali che trasformano i dati del funnel in reportistica chiara e ricorrente per gli stakeholder.

4. Modello per i risultati dell'analisi dei dati di ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta i dati grezzi utilizzando il modello ClickUp "Risultati dell'analisi dei dati" e trasformali in approfondimenti intelligenti

Il tuo team esegue un'analisi, individua una perdita e poi... i risultati finiscono in un documento casuale. Sei mesi dopo, ti ritrovi a risolvere lo stesso problema da capo perché manca una memoria istituzionale.

Il modello "Risultati dell'analisi dei dati" di ClickUp crea una base di conoscenze strutturata e ricercabile delle tue analisi del funnel passate, garantendo che le informazioni preziose vengano acquisite e riutilizzate.

Perché ti piacerà:

Documentazione organizzata: documenta accuratamente ogni analisi con sezioni dedicate alle tue ipotesi, alla metodologia, ai risultati e alle raccomandazioni

Categorizzazione intelligente: classifica i risultati in base alla fase del funnel, alla gravità e alla causa principale con i campi personalizzati di ClickUp, semplificando il filtraggio e l'analisi dei modelli storici

Collaborazione in team: coinvolgi gli stakeholder di diversi reparti per revisioni e feedback direttamente all'interno del documento di analisi utilizzando i commenti e le @menzioni

Analisi storica: prima di avviare una nuova analisi, filtra rapidamente i risultati precedenti per verificare se il tuo team ha mai affrontato un problema simile, risparmiando tempo prezioso

🚀 Ideale per: Teams che desiderano un archivio consultabile delle analisi del funnel, delle ipotesi e dei consigli passati.

5. Modello per l'audit e il miglioramento dei processi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza i tuoi processi aziendali con controlli di qualità, analisi e gestione del cambiamento utilizzando il modello di audit dei processi di ClickUp

Sai che il tuo funnel presenta delle perdite, ma sospetti che il problema non siano i lead, bensì il tuo processo. Qualificazioni incoerenti, tempi di follow-up lenti e passaggi di consegne disorganizzati tra i team sono fattori che minano silenziosamente il fatturato e sono difficili da individuare senza una revisione sistematica.

Il modello di audit e miglioramento dei processi di ClickUp fornisce una lista di controllo strutturata per l'audit dei tuoi processi di funnel esistenti, aiutandoti a identificare cosa non funziona e cosa invece funziona.

Perché ti piacerà:

Revisione sistematica: Lasciati guidare dalla struttura Lasciati guidare dalla struttura della lista di controllo di audit attraverso una revisione completa dei processi di ogni fase del funnel, dall'acquisizione dei lead alla chiusura

Analisi delle lacune: utilizza le sezioni dedicate per documentare i punti deboli del tuo processo e identificare le opportunità di miglioramento

Azioni automatizzate: attiva automaticamente le attività di follow-up e assegnale alla persona giusta quando un elemento viene contrassegnato come "da migliorare" utilizzando le automazioni di ClickUp

Convalida post-modifica: esegui questa verifica dopo qualsiasi modifica significativa al funnel, come l'implementazione di un nuovo CRM o la riorganizzazione del team commerciale, per assicurarti che il nuovo processo funzioni come previsto

🀏 Ideale per: teams operativi e RevOps che verificano i processi del funnel per individuare passaggi di consegne non funzionanti ed esecuzioni incoerenti.

💡 Consiglio dell'esperto: un Super Agent di ClickUp può esaminare la tua pipeline a intervalli regolari, segnalare le trattative in stallo o le fasi che procedono a rilento e inviarti un breve riassunto prima che piccole perdite si trasformino in problemi di fatturato più gravi. Pensa ai Super Agenti come a colleghi altamente qualificati disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Hanno una visione completa della tua area di lavoro convergente e imparano e migliorano da ogni interazione, incarico e feedback. Prova a creare oggi stesso il tuo primo Super Agent!

6. Modello per l'analisi delle cause alla radice di ClickUp

Ottieni un modello gratis Identifica la causa principale dei problemi di qualità nei processi o nei prodotti e sviluppa piani di azione correttiva utilizzando il modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Non basta identificare dove si verifica la perdita nel tuo funnel. Senza approfondire, rischi di implementare soluzioni superficiali che non risolvono il problema di fondo, il che significa che la perdita si ripresenterà.

Il modello di analisi delle cause alla radice di ClickUp ti guida attraverso un'analisi strutturata delle cause alla radice, aiutandoti a comprendere i veri fattori alla base delle perdite nel tuo funnel.

Perché ti piacerà:

Metodologia dei 5 perché: utilizza la utilizza la metodologia dei 5 perché , basata su domande iterative, per eseguire il drill-down sui problemi superficiali e arrivare al nocciolo del problema

Brainstorming visivo: crea un diagramma a lisca di pesce e mappa visivamente tutti i potenziali fattori che contribuiscono a una perdita utilizzando crea un diagramma a lisca di pesce e mappa visivamente tutti i potenziali fattori che contribuiscono a una perdita utilizzando le lavagne online di ClickUp

Suggerimenti basati sull'IA: individua le potenziali cause alla radice in base al contesto della perdita e ad analisi simili presenti nella cronologia della tua area di lavoro con ClickUp Brain

Contributi interfunzionali: effettua la condivisione del modello e invita i soggetti interessati dei reparti commerciali, marketing e prodotto a fornire il loro punto di vista, poiché le perdite spesso superano i confini dei singoli team

🚀 Ideale per: team interfunzionali che desiderano capire perché si verifica una perdita nel funnel prima di scegliere una soluzione.

7. Modello di flusso utente di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea percorsi utente dettagliati dalla pagina di destinazione alla conversione utilizzando il modello di flusso utente di ClickUp

Il modello User Flow di ClickUp è perfetto per i team che analizzano i funnel digitali —come siti web, app o versioni di prova di prodotti— per individuare i punti di attrito nascosti.

Ti aiuta a comprendere il comportamento degli utenti e a identificare le opportunità per migliorare l'esperienza utente complessiva. Questo, naturalmente, aiuta a colmare le perdite nel funnel.

Perché ti piacerà:

Mappatura visiva: mappa ogni passaggio del percorso dell'utente, dalla pagina di destinazione iniziale all'evento di conversione finale, utilizzando la struttura a diagramma di flusso

Mappatura collaborativa del flusso: collabora con tutto il tuo team alla mappatura del flusso degli utenti in tempo reale utilizzando le lavagne online di ClickUp

Annotazioni sui punti di attrito: contrassegna i punti di abbandono, gli elementi dell'interfaccia utente che creano confusione e altre aree di attrito direttamente sul diagramma di flusso con annotazioni e commenti

Convalida dei dati: sovrapponi i dati sovrapponi i dati di analisi comportamentale provenienti da strumenti come le mappe di calore e i registratori di sessioni alla tua mappa del flusso per convalidare le tue ipotesi con il comportamento reale degli utenti

🚀 Ideale per: team PLG e di marketing che mappano i percorsi digitali per individuare i punti di attrito nell'esperienza utente e gli abbandoni.

🎥 Vuoi trasformare un'immagine di marca e un'esperienza di prodotto frammentate in un percorso unico, coerente e migliorato? Questo video ti mostra come fare.

8. Modello di lavagna online per esperimenti di crescita di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza sessioni di brainstorming virtuali con il tuo team utilizzando il modello di lavagna online ClickUp Growth Experiments

Quando hai una dozzina di idee per risolvere una perdita nel funnel, ma nessun metodo strutturato per testarle, è facile sentirsi indecisi. Le buone idee falliscono sul nascere perché il team non riesce a decidere cosa provare per primo o come misurare l’esito positivo.

Il modello di lavagna online per esperimenti di crescita di ClickUp offre una struttura organizzata per progettare, eseguire e analizzare esperimenti di crescita per colmare le perdite nel funnel.

Perché ti piacerà:

Canvas dell'esperimento: documenta l'ipotesi, la struttura del test, le metriche di esito positivo e i risultati del tuo esperimento in un'unica vista organizzata

Priorità visive: fai brainstorming e dai priorità alle idee di esperimenti con il tuo team utilizzando modelli come " fai brainstorming e dai priorità alle idee di esperimenti con il tuo team utilizzando modelli come " impatto vs. lavoro richiesto " nelle lavagne online di ClickUp

Risultati concreti: crea immediatamente attività per implementare le varianti vincenti come modifiche permanenti al processo, collegando la tua bacheca degli esperimenti con crea immediatamente attività per implementare le varianti vincenti come modifiche permanenti al processo, collegando la tua bacheca degli esperimenti con le attività di ClickUp

Approccio incentrato sul ROI: classifica gli esperimenti in base al loro potenziale impatto e alla facilità di implementazione, in modo da poterti concentrare sul classifica gli esperimenti in base al loro potenziale impatto e alla facilità di implementazione, in modo da poterti concentrare sul miglioramento continuo dove conta di più

🚀 Ideale per: team di crescita che danno priorità e testano idee per risolvere le perdite nel funnel in modo strutturato.

9. Lista di controllo per l'audit del funnel di marketing di HubSpot

tramite HubSpot

La lista di controllo per l'audit del funnel di marketing di HubSpot offre un quadro di riferimento per un audit rapido destinato ai team di marketing che si concentrano sulle prestazioni del funnel inbound. È particolarmente indicata per i team che operano già all'interno dell'ecosistema HubSpot.

Perché ti piacerà:

Formato lista di controllo: Il modello fornisce una lista di controllo per esaminare sistematicamente ogni fase del funnel di marketing

Incentrato sui contenuti: si concentra principalmente sulla valutazione dei lead magnet, delle sequenze di nurturing e delle prestazioni complessive dei contenuti

Limitazione: questa lista di controllo è incentrata principalmente sul marketing e non approfondisce le fasi di passaggio commerciale o quelle relative alla parte finale del funnel, che possono rappresentare un punto cieco.

🚀 Ideale per: team di marketing, in particolare utenti HubSpot, che verificano le prestazioni del funnel inbound e individuano le lacune nel nurturing.

10. Modello di analisi del funnel commerciale nel settore dei trasporti e della logistica di Template.net

Il modello di analisi del funnel di vendita per il settore dei trasporti e della logistica di Template.net è un semplice modello in stile foglio di calcolo pensato per chi gestisce un'azienda nel settore dei trasporti o della logistica. Ti aiuta ad analizzare il tuo funnel di vendita in ogni fase, dalla generazione di lead alla chiusura della vendita.

È una buona opzione per i team che desiderano un monitoraggio di base senza funzionalità avanzate del flusso di lavoro.

Perché ti piacerà:

Formule predefinite: il modello calcola automaticamente i tassi di conversione da una fase all'altra, evitando di dover creare le formule manualmente

Personalizzazione semplice: la sua struttura di base è facile da adattare a varie configurazioni del funnel e può essere esportata in diversi formati

Limitazione: Si tratta di un modello statico che richiede l'inserimento manuale delle voci di dati. Non ha una connessione con le origini dati in tempo reale, quindi può diventare rapidamente obsoleto e non offre le funzionalità di collaborazione di una piattaforma integrata.

🚀 Ideale per: team di trasporto e logistica che desiderano un monitoraggio semplice del funnel basato su fogli di calcolo, senza funzionalità avanzate di flusso di lavoro.

Come scegliere il modello di analisi delle perdite nel funnel più adatto

Scegliere il modello giusto non è una questione di preferenze, ma di abbinare il modello al lavoro specifico che stai cercando di terminare. Se sbagli, ti ritroverai con informazioni incomplete, dati scollegati e soluzioni che non funzionano.

Ecco un metodo pratico per scegliere in base alla fase di analisi, alla struttura del team e all'obiettivo della fase del funnel. Ricorda: la maggior parte dei team ottiene i migliori risultati utilizzando più modelli contemporaneamente.

Scelta in base alla fase di analisi:

Fase di analisi Modelli consigliati Individuazione e mappatura Modello di pipeline commerciale, modello di flusso degli utenti Diagnosi Modello per l'analisi delle cause alla radice, modello per i risultati dell'analisi dei dati Test e correzioni Modello di lavagna online per esperimenti di crescita, modello di audit dei processi Reportistica Modello di report analitico

Potresti anche trovare utile scegliere in base al tipo di team.

Per le organizzazioni orientate alle vendite, un modello di pipeline di vendita combinato con un modello di analisi delle cause alla radice può rivelarsi molto efficace. I team orientati al marketing o alla crescita guidata dal prodotto (PLG) scopriranno che abbinare un modello di flusso degli utenti a un modello di esperimenti di crescita produce i risultati migliori.

I team ibridi trarrebbero vantaggio dalla combinazione di più modelli in un unico spazio di lavoro che colleghi i dati commerciali, l'analisi dei prodotti e le prestazioni di marketing.

Alcuni team potrebbero inoltre trarre vantaggio dalla selezione in base alla fase del funnel su cui concentrarsi.

Perdite nella parte superiore del funnel: utilizza il Modello Flusso Utente con modelli incentrati sul marketing per diagnosticare problemi quali targeting inadeguato, messaggi poco efficaci o abbandoni sulle landing page

Perdite a metà del funnel: utilizza il modello di audit dei processi e il modello dei risultati dell'analisi dei dati per identificare gli attriti nei processi di nurturing, onboarding o qualificazione

Perdite nella parte finale del funnel: combina il modello della pipeline commerciale con il modello di analisi delle cause alla radice e concentrati sulle inefficienze nelle fasi della trattativa, sulle obiezioni relative al prezzo o sulle lacune nell'esecuzione delle vendite

📚 Leggi anche: Come creare dashboard di marketing che generano risultati

Ottimizza il tuo funnel con l'area di lavoro AI convergente di ClickUp

La maggior parte dei team non fallisce perché ha scelto il modello sbagliato. Fallisce perché i propri modelli risiedono in strumenti diversi. Gestire le analisi tra fogli di calcolo, documenti e app di project management scollegati tra loro crea solo una proliferazione di strumenti e costringe i team a cambiare continuamente contesto

Questa dispersione del contesto uccide lo slancio. Le informazioni vanno perse, i passaggi di consegne si interrompono e nessuno ha una visione d'insieme.

ClickUp non è solo un altro strumento di analisi del funnel: è un spazio di lavoro AI convergente in cui l'intero processo di analisi del funnel è riunito in un unico posto.

Crea e collega ogni modello, dai flussi degli utenti alle pipeline commerciali, all'interno di un unico spazio di lavoro

Collega attività, dati, dashboard e documenti in modo che ogni informazione sia utilizzabile

Utilizza l'IA per individuare modelli, riepilogare i risultati e accelerare il processo decisionale

Mantieni i team commerciali, di marketing e di prodotto allineati sullo stesso contesto in tempo reale

Sei pronto a tappare quelle perdite nel funnel? Inizia gratis con ClickUp e trasforma la diagnosi delle perdite in un processo ripetibile. ✨

Domande frequenti

Un modello di funnel commerciale ti aiuta a visualizzare e gestire le trattative man mano che avanzano nelle varie fasi, mentre un modello di analisi delle perdite nel funnel è progettato specificamente per diagnosticare dove e perché i potenziali clienti abbandonano il percorso. Considera il primo come un monitoraggio operativo e il secondo come un'indagine diagnostica.

La maggior parte dei team trae vantaggio da analisi approfondite trimestrali, con controlli mensili più leggeri sulle metriche chiave di conversione. Se hai recentemente modificato la struttura del tuo funnel, lanciato un nuovo prodotto o notato un calo improvviso delle conversioni, dovresti eseguire un'analisi immediata.

Le perdite nelle fasi iniziali, che si verificano tra la fase di consapevolezza e quella di interesse, indicano in genere problemi di messaggistica o di targeting. Le perdite nelle fasi finali, che si verificano dalla fase di valutazione a quella di acquisto, indicano solitamente problemi legati alla gestione delle obiezioni, ai prezzi o al posizionamento competitivo.

Non in modo efficace. Fasi diverse dell'analisi richiedono strutture diverse. La maggior parte dei team utilizza due o tre modelli insieme: uno per mappare il funnel, uno per l'analisi delle cause alla radice e un altro per il monitoraggio degli esperimenti e la reportistica.