Utilizzo dei dati analitici di prodotto per potenziare il successo dei clienti e le strategie di marketing

Avete appena lanciato un nuovo prodotto e siete sicuri che gli utenti lo ameranno. Ma passano poche settimane e vi accorgete che non ha generato l'entusiasmo che vi aspettavate. Questo è spesso l'incubo di un product manager!

Ogni prodotto richiede ingenti investimenti in termini di capitale e di risorse, quindi il suo fallimento rappresenta una grave battuta d'arresto, sia in termini finanziari che di reputazione.

Fortunatamente, è possibile evitare facilmente tali perdite sfruttando le analisi di prodotto, analizzando il coinvolgimento degli utenti e identificando le aree di miglioramento prima che sia troppo tardi. Da fare, quindi, per rinnovare le funzionalità o le strategie di marketing e reintrodurre il prodotto per stupire gli utenti e aumentare la soddisfazione dei clienti.

In questo articolo vi sveleremo come sfruttare l'analisi dei prodotti per dare forma ai vostri piani di esito positivo e ai primi lavori richiesti dal marketing. Inoltre, vi presenteremo una soluzione di analisi dei prodotti di prim'ordine che vi aiuterà a monitorare e analizzare le interazioni degli utenti, a identificare le tendenze e a migliorare la vostra strategia di prodotto con sicurezza. 😊

Cos'è l'analisi dei prodotti?

L'analisi dei prodotti è il processo che consiste nell'esaminare quanti utenti si impegnano con il vostro prodotto o servizio e con quale frequenza. L'idea è quella di comprendere e monitorare il comportamento degli utenti per generare informazioni utili, che vengono poi utilizzate per migliorare l'esperienza dell'utente e, in estensione, le prestazioni del prodotto.

Ad esempio, immaginate di aver lanciato una piattaforma di streaming multimediale. Utilizzerete l'analisi del prodotto per fare luce sulle funzionalità più e meno popolari, identificare i titoli che generano una forte trazione e individuare le funzionalità e i titoli che potrebbero mancare alla vostra piattaforma. Sulla base di queste intuizioni tratte dai dati comportamentali, ottimizzerete la vostra piattaforma per offrire una migliore esperienza ai clienti.

Non confondete però l'analisi dei prodotti con l'analisi dei dati

L'analisi dei prodotti è super specifica e si concentra solo sull'analisi dei dati relativi a un particolare prodotto o servizio per ottimizzarne le prestazioni e garantire l'allineamento con le esigenze dei clienti.

L'analisi dei dati è un concetto più ampio che affonda le sue radici nella scienza dei dati e che va oltre l'utilizzo dei prodotti. Un analista di dati si occupa di diversi insiemi di dati, che possono provenire da qualsiasi fonte, e scopre modelli e trae conclusioni che supportano un processo decisionale informato.

Importanza dell'analisi dei prodotti

I responsabili della produttività possono confermare che alcune persone sono fortunate e consegnano un prodotto di qualità che funziona nonostante tutte le probabilità. 🍀

Tuttavia, non è il caso di affidarsi a un colpo di fortuna o a un'intuizione, non quando è possibile utilizzare le analisi di prodotto per ottenere dati quantitativi sul coinvolgimento degli utenti e sulle prestazioni di mercato del prodotto.

Questo approccio all'analisi è superiore perché consente di valutare il prodotto dal punto di vista degli utenti e di correggere ciò che deve essere corretto senza procedure troppo complicate come l'analisi dell'imbuto di mercato o l'interpretazione dei dati grezzi del prodotto.

Esaminiamo cinque vantaggi tangibili dell'analisi di prodotto:

1. Identificazione delle tendenze

L'analisi dei prodotti esamina l'attuale coinvolgimento degli utenti e l'utilizzo del prodotto per identificare le tendenze, che possono essere sfruttate per adeguare i lavori richiesti dal marketing e massimizzare l'accettazione del prodotto.

Ciò è particolarmente essenziale per settori come lo sviluppo agile del software e le produttività nell'ambito dell'Internet delle cose (IoT), dove rispondere prontamente alle esigenze dei clienti fa un'enorme differenza in termini di popolarità del prodotto.

2. Individuare facilmente i clienti di grande valore

I migliori strumenti di analisi dei prodotti forniscono informazioni sui clienti di maggior valore, che spendono di più rispetto ai clienti medi. È possibile utilizzare questi dati di utilizzo per capire come fidelizzare questi clienti e aumentare il valore di vita del cliente, ovvero il profitto totale che ci si può aspettare da un cliente durante l'intero percorso dell'utente.

3. Miglioramento dell'esperienza del cliente

Esaminando il comportamento degli utenti con una soluzione di analisi dei prodotti o monitorando il coinvolgimento di una particolare funzionalità/funzione, è possibile creare esperienze personalizzate e fidelizzare i clienti.

4. Migliore vantaggio competitivo

Capire cosa vogliono i vostri clienti vi aiuta a battere la concorrenza e a distinguervi come leader di mercato.

Suggerimento: Utilizzate il Modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp per tenere sotto controllo i prodotti, le funzionalità/funzione e i lavori richiesti dai vostri principali concorrenti e utilizzare i dati per formare la vostra strategia di posizione.

Con il modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp, potete monitorare le attività e le prestazioni dei vostri concorrenti con facilità

5. Processo decisionale preciso

Gli strumenti di analisi dei prodotti vi aiutano a tenere sotto controllo le metriche chiave che creano le premesse per decisioni più intelligenti per la redditività a breve termine e per gli obiettivi di penetrazione del mercato a lungo termine.

Indicatori di performance e metriche da monitorare nell'analisi dei prodotti

Esistono numerose metriche di analisi di prodotto che i product manager possono monitorare, ma questo non significa che debbano farlo.

Innanzitutto, analizzare tutto non è l'opzione più economica, perché dare un senso alle tendenze e alle scoperte di più strumenti di misurazione richiederebbe secoli. Per questo motivo la strategia migliore è quella di osservare pochi KPI chiave di analisi del prodotto che:

Siano in linea con gli obiettivi a breve e a lungo termine

Apportano il massimo valore all'azienda

Non sapete da dove cominciare? Date un'occhiata alle categorie comuni di analisi dei prodotti indicatori di performance e metriche :

1. Metriche di coinvolgimento

Rivela come i vostri clienti sono arrivati al vostro prodotto (cioè attraverso quale canale), come lo usano, quali sono le funzionalità/funzione che apprezzano di più o di meno e se c'è un fattore X che li tiene attaccati al vostro prodotto.

Queste informazioni sul percorso dell'utente vi aiutano a ottimizzare il prodotto e i canali di marketing per mantenere i clienti nuovi e quelli già acquisiti.

2. Valutazioni sulla ritenzione degli utenti

I clienti fedeli che ritornano sono una grande vittoria per la vostra azienda e un segno evidente che state facendo qualcosa di buono. Con l'analisi della fidelizzazione dei clienti, è possibile misurare quanti utenti ritornano nella vostra azienda e con quale frequenza. Sulla base dei risultati, è possibile individuare le inefficienze e sviluppare strategie per migliorare la fidelizzazione degli utenti in tutti i punti di contatto.

Modello da provare assolutamente: Uno dei modi più collaudati per fidelizzare i clienti è ascoltare i loro problemi e fornire un servizio clienti di qualità. È proprio per questo motivo che dovreste utilizzare il modello Free Modello di escalation del servizio clienti di ClickUp per identificare i problemi urgenti dei clienti, individuare i flussi di escalation e mantenere un servizio clienti coerente su tutti i canali. 💯

Gestite simultaneamente grandi volumi di richieste da parte dei clienti e il carico di lavoro del team con il sistema di ticket a livelli del modello di escalation

3. Valutazioni del tasso di abbandono dei clienti

L'analisi del churn indica quanti clienti hanno smesso di acquistare i vostri prodotti fisici o digitali o i vostri servizi di sottoscrizione in un arco di tempo specifico, mensile, annuale o trimestrale. Questo KPI di analisi dei prodotti fa luce sui potenziali punti di disimpegno o di insoddisfazione e vi aiuta a implementare strategie per prevenire la perdita di clienti.

4. Valore di vita dei clienti

Indica l'importo che i clienti dovrebbero spendere per i vostri prodotti nel tempo. Si tratta di una delle metriche chiave da monitorare, in quanto individua i clienti ad alto valore che incrementano direttamente le vostre entrate.💲

Avete bisogno di una mappa rapida per visualizzare i punti di contatto nel corso della vita dei diversi profili di clienti? La mappa Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp può aiutarvi a progettare prodotti e servizi allineati alle esigenze dei vostri clienti nei vari punti di contatto.

Utilizzate il modello ClickUp Customer Journey Map per rappresentare le abitudini e le preferenze dei vostri clienti e utilizzarle per migliorare il vostro prodotto/servizio

5. Utenti attivi mensili e commerciali

Questa serie di metriche mostra quante persone hanno utilizzato il vostro prodotto o servizio nell'ultimo mese. Il monitoraggio delle fluttuazioni mensili può aiutarvi a individuare gli schemi e a modificare di conseguenza la vostra strategia di prodotto.

Provate il Modello di report mensile sulle vendite ClickUp per monitorare da vicino le azioni degli utenti e le prestazioni dei prodotti. Questo modello ha metriche integrate per il monitoraggio delle entrate e dei profitti e delle perdite, che rendono più facile rimanere al passo con le attuali tendenze del mercato.

Come raccogliere dati analitici sui prodotti e monitorare i KPI

Gli strumenti di analisi web, come Google Analytics, possono rendere semplice la raccolta dei dati e il monitoraggio delle metriche chiave di analisi del prodotto. Con Google Analytics, è possibile monitorare la durata delle sessioni, la frequenza di rimbalzo e le pagine per sessione per avere un'idea chiara di come gli utenti interagiscono con il vostro sito web.

Se state raccogliendo dati di analisi dei prodotti da più fonti, come pagine web, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e repository di email, dovrete saperne di più su estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL). I processi ETL aiutano a integrare i dati comportamentali, a garantirne la coerenza e la qualità e a prepararli per l'analisi.

Marketing e Product Analytics sono la stessa cosa?

L'analisi dei prodotti non è la stessa dell'analisi di marketing.

L'analisi di marketing si concentra sull'esame delle prestazioni delle attività di marketing per rivelare la ricetta segreta per convertire i clienti. Naturalmente, kPI di marketing differiscono dai KPI di analisi del prodotto, anche se alcuni hanno entrambe le produttività.

Tuttavia, marketing e product analytics condividono lo stesso obiettivo - migliorare la fedeltà e l'esperienza dei clienti, quindi è comprensibile che si intersechino in alcuni aspetti, come ad esempio:

Segmentazione del mercato

L'analisi dei prodotti esamina il comportamento e il coinvolgimento degli utenti. Questi risultati aiutano a segmentare il mercato e a capire come approcciare ciascun gruppo. Inoltre, le preziose informazioni sul comportamento dei clienti possono formare l'intera strategia di marketing e garantire che gli utenti giusti vengano raggiunti con le tattiche giuste.

Ottimizzazione delle pagine di atterraggio

L'analisi delle pagine di destinazione dei prodotti è importante sia per gli analisti di prodotto che per i team di marketing. Metriche come il tempo medio sulla pagina, la frequenza di rimbalzo e le conversioni possono rivelare se gli utenti hanno adottato con successo un prodotto e se alcune funzionalità/funzione del prodotto e la pagina di destinazione necessitano di modifiche.

$$$a Conduzione di test A/B

Un modo per esaminare il comportamento e le preferenze dei clienti è quello di condurre test A/B, in cui si confrontano due versioni dello stesso prodotto per vedere quale si comporta meglio. Il product manager utilizza queste conoscenze per determinare la direzione giusta per lo sviluppo del prodotto. D'altro canto, il team di marketing può basare le proprie campagne su questi risultati e garantire che la strategia di marketing rappresenti il prodotto nella luce migliore.

Sia il team di marketing che quello di prodotto in genere compilano i dati analitici nello stesso modo Sistema CRM :

Gli analisti di prodotto utilizzano la piattaforma per organizzare i dati dei clienti, raccogliere i feedback degli utenti, mappare il customer journey e comprendere il comportamento degli utenti

I team di marketing progettanomarketing di prodotto strategie di marketing di prodotto utilizzando gli stessi dati di base

Come implementare l'analisi dei prodotti: Suggerimenti e strategie

L'analisi dei prodotti è una lente d'ingrandimento sui vostri prodotti e servizi, che rivela le vostre buone e deboli produttività, per un miglioramento continuo dei prodotti e un'elevata soddisfazione dei clienti. 🔍

Ma questo solo se la si usa nel modo giusto. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che possono aiutarvi a massimizzare l'analisi dei prodotti.

Definire chiaramente gli oggetti aziendali

La prima Programma per l'analisi dei prodotti elenco di cose da fare è quello di definire i propri oggetti . 🗒️

Servono come base per stabilire metriche rilevanti che mantengano i team di prodotto sulla strada giusta.

Tenete presente che gli obiettivi che avete definito una volta non sono incisivi: potete (e dovete) modificarli per riflettere gli ultimi cambiamenti del mercato e del comportamento degli utenti. Quindi, prendete l'abitudine di rivederli in un periodo (ogni mese se siete in un settore altamente competitivo).

Inoltre, rafforzate le vostre pratiche di comunicazione per assicurarvi che i team di prodotto siano sulla stessa pagina riguardo a questi obiettivi, altrimenti è facile andare fuori rotta.

Implementare un'efficace governance dei dati per l'analisi dei prodotti

Per sfruttare l'analisi dei prodotti, è necessario impostare una governance dei dati efficace governance dei dati regole di base. Da fare, considerate la possibilità di rispondere a domande come:

in che modo i dati di prodotto entreranno nella pipeline?

quali sono i processi che i team di analisi dei prodotti devono seguire quando conducono un'analisi?

qual è il processo di raccolta dei dati?

le piattaforme di gestione dei dati sono sicure?

l'intero team è sulla stessa pagina per quanto riguarda i processi di analisi dei prodotti?

quale nuova tecnologia utilizzeremo per analizzare i dati di analisi dei prodotti?

In altre parole, è necessario che la governance dei dati definisca ogni azione e processo relativo ai dati per garantire sicurezza, conformità, affidabilità e gestione corretta.

Utilizzare gli strumenti di analisi dei prodotti giusti

la capacità di nuotare nelle acque dell'analisi dei prodotti dipende in larga misura dalla vostra strumento di gestione del prodotto . 🏊

Tuttavia, l'utilizzo di più strumenti per i flussi di lavoro di analisi non è fattibile né efficiente dal punto di vista dei costi. Se volete ottimizzare l'analisi dei prodotti, definite gli obiettivi, implementate la governance dei dati, importate i dati e collaborate e comunicate con il vostro team senza interruzioni, ClickUp è la strada da seguire.

Come prodotto di prima classe e come project management strumento disponibile su app desktop e mobile, ClickUp offre opzioni che possono rivoluzionare i processi di sviluppo, monitoraggio e marketing dei prodotti.

Le funzionalità/funzioni uniche della piattaforma la rendono un attore versatile: può fungere da strumento per la gestione dei progetti e per il monitoraggio dei prodotti software di analisi di marketing , strumento di visualizzazione dei dati o addirittura una procedura guidata di organizzazione. 🧙

Vediamo perché dovrebbe essere il vostro punto di riferimento strumento software di analisi della produttività .

1. ClickUp Obiettivi per definire gli OKR di prodotto e aziendali

Stabilite obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

Abbiamo già menzionato l'importanza di fissare fin dall'inizio obiettivi chiari di analisi del prodotto: sono la vostra stella polare. ⭐

ClickUp dispone di una funzionalità/funzione speciale per la definizione degli oggetti, che si chiama Obiettivi di ClickUp . Con esso è possibile creare sequenze temporali e fissare traguardi per il monitoraggio dello stato dei prodotti.

Mantenete gli Obiettivi organizzati con cartelle facili da usare. Questo è utile quando si gestiscono più prodotti, in quanto garantisce una navigazione e un'organizzazione semplici per ogni offerta.

Dal momento che ClickUp è collaborazione amichevole , potete aggiungere i team di analisi dei prodotti ai vostri Obiettivi in pochi clic e assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda le attività future. Questo aiuterà a promuovere la collaborazione interfunzionale senza sudare troppo! Inoltre, ogni modifica avviene in tempo reale, così non dovrete preoccuparvi che gli aggiornamenti importanti passino inosservati.

2. Moduli ClickUp per raccogliere il feedback degli utenti

Cattura le risposte per un'azione rapida con ClickUp Modulo

Volete sapere come gli utenti interagiscono con i vostri prodotti o servizi fisici e digitali? Da fare: chiedere! Moduli ClickUp è uno dei 15+ visualizzazioni ClickUp che permettono di osservare i progetti o le attività da diverse prospettive e di zoomare sulle specifiche. In questo caso, vi state concentrando sulla raccolta di feedback degli utenti attraverso interviste personalizzate all'interno di moduli.

ClickUp Modulo vi permette di raccogliere informazioni dai vostri clienti e di ottenere informazioni precise e dettagliate sul coinvolgimento degli utenti e sui sentimenti e atteggiamenti generali nei confronti del vostro prodotto. Utilizzate i tipi di campo di ClickUp (situati sul lato sinistro del modulo) per catturare le risposte, come email e valutazioni, e costruite il modulo perfetto strumento di valutazione .

ClickUp registra le risposte e le trasforma automaticamente in attività tracciabili per il team, semplificando il processo di analisi del prodotto. 🥰

3. La suite ClickUp Product assiste i team di produttività

Visualizzate l'intero ciclo di vita del prodotto con il software di gestione dei prodotti ClickUp

ClickUp ha un'intera funzione dedicata a produttività del prodotto e gestione - il Prodotto ClickUp suite.

Una delle funzionalità/funzione che troverete in questo bundle è Documenti ClickUp è un'opzione per creare, organizzare, gestire, archiviare e condividere documenti. Qui è possibile creare piani di progetto e programmi, stabilire regole di governance dei dati e organizzare il feedback in un formato facilmente consultabile.

Create bellissimi documenti, wiki e altro ancora su ClickUp e collegateli a flussi di lavoro per realizzare idee con il vostro team HR

Invitate i membri del team interessati a un documento e lavorate insieme in tempo reale. Se vi imbattete in intoppi o volete risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori, approfittate di ClickUp AI , un assistente di lavoro dotato di IA.

È in grado di riepilogare testi, fare brainstorming con voi, mettere insieme la documentazione sui requisiti del prodotto e persino controllare l'ortografia, la grammatica e il tono! ClickUp AI è anche in grado di analizzare i risultati delle analisi di prodotto e di estrarre o riepilogare le informazioni più importanti 💪

Inoltre, potete costruire roadmap di prodotto dettagliate e fare brainstorming con i vostri team di prodotto usando Lavagne online ClickUp . Queste infinite tele digitali offrono strumenti per scrivere, disegnare, lasciare commenti e note, aggiungere note adesive e creare connessioni tra le forme.

Tutte le modifiche avvengono in tempo reale, rendendo le lavagne online ideali per team ibridi o remoti. Utilizzate le lavagne online per mappare il viaggio del cliente, visualizzare le interazioni degli utenti e creare strategie ben definite per migliorare l'esperienza del cliente.

Con le lavagne online di ClickUp, il vostro team può discutere di idee in tempo reale

4. ClickUp Dashboard per monitorare le metriche chiave e i KPI

Visualizzate i dati raccolti con ClickUp dashboard . Personalizzate per riflettere qualsiasi scenario aziendale: in questo caso, potete usare le dashboard per visualizzare il feedback, i modelli di utilizzo e altre informazioni utili sul comportamento degli utenti.

Ottenete panoramiche di alto livello del vostro lavoro grazie alle dashboard ClickUp personalizzabili

Avrete a disposizione 50+ schede, grafici e diagrammi tra cui scegliere per costruire il dashboard perfetto; una volta terminato, potrete condividerlo tra i team o esportarlo in PDF.

5. Modelli ClickUp per registrare le metriche chiave e velocizzare i processi

Funzionalità/funzione di ClickUp oltre 1.000 modelli per vari casi d'uso, dal marketing e operazioni a finanza e account . Grazie all'impressionante selezione, i responsabili della produttività possono essere sicuri al 100% di trovare più di un modello che supporti i loro flussi di lavoro di analisi dei prodotti.

Il nostro consiglio è di esplorare la sezione Modelli di strategia di prodotto ClickUp . Vi aiutano a registrare la visione del vostro prodotto, a identificare i clienti, a delineare gli oggetti e a definire il modo in cui creerete valore per i vostri clienti.

Il nostro modello preferito da aggiungere ai preferiti? Il modello Modello di strategia di prodotto di ClickUp !

Utilizzate questo modello per identificare le opportunità di innovazione e miglioramento dei prodotti

Se siete alla ricerca di opzioni che mettano in risalto la comunicazione chiara e facciano risparmiare tempo, date un'occhiata a Modelli di reportistica giornaliera ClickUp . Questi modelli aiutano ad aggiornare regolarmente il team sul lavoro completato, a stabilire le priorità e a pianificare il futuro. I responsabili di prodotto possono trarre vantaggio anche da

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/56658/modelli-per-il-viaggio-del-cliente/ modelli di viaggio del cliente /%href/

.

Business Intelligence e analisi

È facile confondersi tra i concetti di Business Intelligence e Analytics.

La business intelligence si concentra sull'analisi dei dati che aiutano le organizzazioni a compiere passaggi consapevoli. Sembra simile all'analisi dei prodotti, giusto?

La business intelligence e l'analisi dei prodotti condividono alcune somiglianze, ma si differiscono per l'ambito di applicazione. Gli strumenti di business intelligence analizzano i dati dei prodotti e dei clienti su una scala molto più ampia, spesso utilizzando procedure complesse. Rivelano informazioni sulle prestazioni dell'intera azienda, mentre gli strumenti di analisi dei prodotti si concentrano solo sui dati che potrebbero essere rilevanti per l'ottimizzazione di un prodotto specifico.

Poiché gli strumenti di business intelligence sono dotati di solide funzionalità/funzione per l'integrazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati, potreste sicuramente aggiungerli alla vostra cassetta degli attrezzi per l'analisi dei prodotti. Tuttavia, tutto ciò che serve per la business intelligence può essere disponibile anche in strumenti software di analisi dei prodotti di qualità.

Il futuro dell'analisi dei prodotti e dei dati

Il mercato dell'analisi dei prodotti è in costante crescita. Il mercato è cresciuto in modo significativo anche durante la pandemia di COVID-19 e ulteriori ricerche prevedono che il mercato globale dell'analisi dei prodotti crescerà fino a raggiungere un livello di 16,69 miliardi di dollari nel 2028 (era di soli 5,25 miliardi di dollari nel 2020!).

Fattori come la segmentazione del mercato, la necessità di un miglioramento continuo e i mercati competitivi alimentano questa espansione e sottolineano l'importanza dell'analisi di prodotto in tutti gli ambiti.

È lecito pensare che vedremo ancora più IA e machine learning negli strumenti di analisi dei prodotti. Aspettatevi una personalizzazione ancora maggiore, soprattutto in termini di offerta di esperienze uniche per i clienti.

Come oggi, la gestione strategica e il processo decisionale intelligente determineranno l'esito positivo dei vostri lavori richiesti dall'analisi dei prodotti e vi aiuteranno a ottimizzare le risorse per massimizzare i risultati.

ClickUp: Il vostro strumento di analisi dei prodotti per eccellenza

Un'analisi approfondita dei prodotti vi fornisce tutte le informazioni necessarie per creare un prodotto o un servizio di alto valore.

Le potenti funzionalità/funzioni di ClickUp lo rendono un eccellente strumento di analisi dei prodotti. Utilizzatelo per raccogliere e visualizzare i dati sul comportamento degli utenti, identificare le aree di miglioramento ed elaborare strategie per un esito positivo. Iscrivetevi a ClickUp e iniziate oggi stesso ad esplorare le sue superpotenze di analisi dei prodotti! 🦸