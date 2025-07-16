Che cos'è una mappa dell'esperienza utente e come crearne una?

ClickUp ci aiuta a organizzare la roadmap dei nostri prodotti e delle nostre funzionalità, in modo da poter introdurre facilmente nuove funzionalità e funzionalità per i clienti e verificare continuamente i progressi compiuti verso i nostri obiettivi. Alla fine della giornata, il nostro obiettivo principale è quello di realizzare prodotti migliori per i nostri clienti, e ClickUp ci aiuta a farlo.