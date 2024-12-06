10 modelli gratuiti per l'analisi delle cause principali

Capire la vera causa di un problema è l'unico modo per risolverlo. Certo, si possono affrontare le conseguenze immediate e rattoppare il problema, ma si può risolvere veramente solo alla radice.

Questa è la teoria che sta alla base dell'analisi delle cause profonde e il motivo per cui il processo è inestimabile quando si cerca di risolvere un problema.

Elaborare ogni volta la propria analisi delle cause profonde è faticoso e porta a incongruenze. L'uso di un modello garantisce coerenza e un percorso più rapido. Seguiteci mentre esploriamo perché un modello di analisi delle cause principali è così prezioso e quali sono i migliori da utilizzare nel 2024.

Che cos'è un modello di analisi delle cause profonde?

L'analisi delle cause profonde (RCA) vi aiuta a individuare la causa o le cause di un problema, in modo da poter lavorare per risolvere il vero problema, invece di combattere le conseguenze. Il processo di RCA consente di approfondire, considerare tutte le potenziali opzioni e identificare ciò che realmente non va.

Quindi, è possibile intraprendere un'azione correttiva che risolva il problema reale, anziché i sintomi.

Un modello di analisi delle cause profonde consente di accelerare il processo. Questi modelli sono stati creati da esperti e professionisti sulla base di metodi collaudati, in modo da non dover partire da zero.

Monitoraggio e controllo delle attività, delle risorse e dello stato di avanzamento del progetto nella visualizzazione ClickUp Dashboard

Invece, è possibile utilizzare un modello di analisi delle cause principali all'interno del vostro strumento di reportistica di scelta per scorciare la strada verso la soluzione del problema. ⚒️

Bonus:_ Modelli di storyboard !

Cosa rende un buon modello per l'analisi delle cause principali?

Esistono molti modelli di strumenti di analisi delle cause profonde e metodologie in circolazione. Alcuni preferiscono un diagramma di Pareto (o grafico a barre) per visualizzare i punti di dati, mentre altri preferiscono utilizzare un diagramma di flusso Six Sigma o un diagramma di Ishikawa (o diagramma a lisca di pesce) per rappresentare i risultati e la ricerca.

Sia che siate persone molto visive o che preferiate un approccio più basato sul testo, c'è un modello di analisi delle cause principali che fa per voi.

Un buon modello di analisi delle cause profonde vi aiuterà:

Utilizzare una metodologia collaudata per trovare la causa principale

Organizzare i pensieri, i dati e le ricerche

Giungere a una conclusione sulla probabile causa principale di un problema

Semplificare il flusso di lavoro della RCA

Ottenere coerenza in tutte le RCA

Non esiste un metodo o un modello di analisi delle cause principali migliore in assoluto. Team diversi apprezzeranno un percorso diverso verso la ricerca del problema di fondo. Alcuni modelli sono generici e possono essere utilizzati per problemi diversi, mentre altri sono più specifici, ad esempio per risolvere un problema informatico.

Il trucco è trovare il modello giusto per il vostro team e le vostre esigenze.

10 Modelli di analisi delle cause principali da utilizzare nel 2024

Esploriamo il nostro elenco di modelli di analisi delle cause profonde per il 2024. Qualunque sia il vostro modo di lavorare e qualunque sia il tipo di problema che state cercando di risolvere, qui c'è un modello di analisi delle cause principali che fa per voi.

1. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Quando si risolve un problema, è essenziale visualizzare con chiarezza tutto ciò che si sa su ciò che ha contribuito al risultato finale. Ecco perché il Modello di analisi delle cause principali di ClickUp è in cima al nostro elenco.

Questo modello per l'analisi delle cause principali offre un'ampia visualizzazione del lavoro in corso per la risoluzione dei problemi, ma consente anche di approfondire le singole attività, le note e i motivi. La vista Elenco consente di visualizzare a colpo d'occhio i problemi in arrivo, in corso o risolti, con flag di priorità che consentono di identificare quelli più importanti.

Utilizzando i 5 perché come base per aiutarvi a identificare la causa sottostante, questo modello è facile da usare sia che siate esperti di project management sia che siate nuovi all'idea di eseguire le RCA. Le sezioni con codice colore e i campi personalizzati consentono di personalizzare l'elenco per renderlo adatto alle proprie esigenze. 🤩

Utilizzate questo modello per creare un hub centrale per tutte le vostre analisi delle cause principali. Con lo spazio per aggiungere un reparto e gli assegnatari, è ideale da usare come approccio aziendale alla risoluzione dei problemi.

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

Per i team che lavorano nel settore dello sviluppo software e dell'IT, la Modello di analisi delle cause principali nel settore IT di ClickUp è un'ottima opzione. È stato progettato per i team che si occupano di software e dispone di campi personalizzati che aiutano a esplorare la causa principale in modo da poter risolvere i problemi in modo efficace.

Il modello utilizza due metodologie RCA per aiutare a scoprire la causa sottostante. L'analisi del perché incoraggia ad andare in profondità per scoprire la causa principale, mentre l'approccio delle 6M aiuta a classificare il tipo di problema che si sta risolvendo.

All'interno del modello di analisi delle cause profonde, c'è spazio per assegnare più ruoli, in modo da poter identificare il codificatore, l'analizzatore e il revisore del processo. Registrate la data del problema e lo stato attuale. Si passa quindi al processo dei 5 perché, seguito dallo spazio per la proposta di soluzione.

Questo modello è un'ottima scelta per i team IT che hanno bisogno di una soluzione più personalizzata da utilizzare insieme al loro modelli per la segnalazione di bug . Sebbene ClickUp sia per sua natura altamente personalizzabile, questo modello di ingegneria ha tutto ciò che serve fin dall'inizio. 💻

3. Modello ClickUp 5 Whys

Gli elenchi funzionano bene per alcune persone, ma per altre la strada da seguire è un approccio più visivo. Se questo è il vostro caso, allora il modello dei 5 perché di ClickUp potrebbe essere il modo ideale per aiutarvi a scoprire la causa principale. 🌱

Questo modello di analisi delle cause profonde, dai colori vivaci e altamente visivo, utilizza l'approccio dei 5 perché per arrivare alla vera causa del problema, in modo da poterlo risolvere in modo più efficace. Il modello e la metodologia sono semplici: chiedete cinque volte "perché?", annotate le vostre note nelle schede e giungete a una conclusione.

Utilizzate questo modello di processo di analisi delle cause profonde quando preferite un approccio alla lavagna online, soprattutto se state collaborando con altri alla risoluzione di problemi e all'analisi delle cause. Il modello può sembrare semplice, ma spesso è tutto ciò che serve per trovare la risposta.

Bonus:_ Modelli di dichiarazione dei problemi !

4. Modello di lavagna online ClickUp Cause ed effetti

Prima di identificare la causa principale, è necessario esplorare tutti i potenziali problemi che si presentano lungo il percorso. Questo Modello di lavagna online causa-effetto di ClickUp offre un modo altamente interattivo per fare questo.

L'approccio del diagramma causa-effetto consente di esplorare le cause potenziali mantenendo il sintomo o il problema al centro. Aggiungete dei box per evidenziare le cause principali, quindi aggiungete al diagramma di flusso le possibili cause a un livello inferiore. Una volta completato il diagramma, avrete a disposizione molti fattori potenziali da considerare e uno che potrebbe essere la causa principale.

Questo efficace modello di analisi delle cause profonde è una buona scelta se avete bisogno di un modo per fare un brainstorming delle potenziali cause in modo visivo, pur utilizzando la tecnica dei 5 perché. È simile nello stile a strumenti per la mappatura dei processi è quindi un'ottima opzione se il vostro team è abituato a utilizzare questi strumenti.

Il formato lavagna online è ideale per la risoluzione dei problemi e per annotare rapidamente le idee con gli altri in tempo reale o in modo asincrono, per poi organizzarle in un diagramma più chiaro e conciso. 🎯

5. Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp

Trovare la causa principale non è un processo immediato. Richiede tempo e comporta un insieme di attività di ricerca diverse, con scadenze, complessità e date di scadenza. Registrate lo stato di avanzamento con l'aiuto di questo modello Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp .

L'obiettivo di questo modello è quello di aiutarvi a rimanere organizzati durante il processo dei 5 perché o dopo aver identificato la causa principale. Registrate il nome del progetto e chi è il project manager, quindi visualizzate un elenco di attività rilevanti assegnate al progetto. Aggiungete un assegnatario, lo stato, la data di scadenza, la complessità dell'attività, la data di inizio e il dipartimento.

Utilizzate questo modello per aiutarvi a lavorare durante il processo RCA o, in alternativa, come modo per rimanere in carreggiata con le attività identificate come risultato del rapporto sull'analisi delle cause principali. È un modo utile per rimanere organizzati e concentrati sulle attività e sugli obiettivi. 🙌

6. Modello di analisi dei tempi di ClickUp

Una volta identificata la causa principale, il problema non si arresta automaticamente. È necessario monitorare lo stato nel tempo per assicurarsi che sia risolto. Monitorate le attività di produttività problematiche con questo modello Modello di analisi dei tempi di ClickUp .

Per vedere a colpo d'occhio quali sono i livelli di produttività del team e verificare dove si trovano i colli di bottiglia. Vedere quali attività necessitano di un intervento, sono già in corso o sono completate.

Codificate per colore i prodotti, i reparti, la causa del problema e le linee di produttività per monitorare rapidamente lo stato di avanzamento. Registrate le date di inizio e di scadenza, il numero di lavoratori, i costi dei lavoratori e i tempi morti. ⌚

Questo modello di causa principale ispirato ai 5 perché è un'ottima aggiunta alla vostra libreria se i vostri team lavorano regolarmente alla produzione e alla spedizione, sia per un prodotto fisico che digitale. Utilizzatelo insieme ai vostri software di gestione degli incidenti per monitorare i tempi di inattività e agire in modo più strategico in risposta ai problemi.

7. Modello di ClickUp Lessons Learned (Lezioni apprese)

In un ambiente frenetico, terminare un progetto significa passare subito a quello successivo e si può perdere l'opportunità di individuare i problemi in corso. Utilizzate il Modello di Lezioni Apprese di ClickUp per rivedere il progetto in dettaglio, sia per i risultati positivi che per quelli negativi.

Questo modello in stile elenco fornisce al team del progetto e ai vostri collaboratori un'analisi dettagliata delle controllo del progetto spazio per esplorare le lezioni apprese durante il progetto. Condividete un problema o un'evidenziazione e aggiungete una descrizione dettagliata, un assegnatario, un flag di priorità e una data di scadenza. Registrate se avete esaminato o meno il problema e l'impatto che ha avuto sul progetto.

Utilizzate la sezione Modello delle lezioni apprese come parte del flusso di lavoro post-progetto, insieme all'analisi dei 5 perché, per identificare potenziali sfide future e lavorare in modo proattivo per risolverle. È anche un'opportunità per celebrare ciò che è andato bene nel progetto, in modo da poter portare con sé quelle abitudini positive nel prossimo progetto. 🌻

8. Modello ClickUp 4Ls Retro

Un altro modo efficace per misurare l'andamento del progetto è la retrospettiva 4Ls. Utilizzate questo modello di retrospettiva 4Ls di ClickUp per incoraggiare i membri del team a condividere i loro pensieri onesti sul progetto, in modo chiaro e conciso.

Il processo delle 4L vi incoraggia a condividere ciò che avete amato, desiderato, detestato e imparato sulle diverse attività cardine e sui momenti chiave del progetto. Il modello aiuta a registrare questi aspetti in modo organizzato e fornisce ai membri del team indicazioni utili su come utilizzarlo.

Questo strumento di retrospettiva del progetto è un modo ideale per catturare pensieri e sentimenti di tutti i membri del team del progetto, insieme a un'analisi dei 5 perché. Il loro feedback può aiutarvi a ottenere informazioni preziose che altrimenti non sarebbero emerse in una riunione retrospettiva tradizionale. ✨

9. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Le retrospettive dei progetti sono un modo utile per capire cosa è andato bene e cosa no, ma non sempre le informazioni vengono registrate o messe in pratica. Il Modello di retrospettiva del progetto di ClickUp offre un nuovo modo di affrontare la retrospettiva dei progetti, con attività che possono essere assegnate e su cui è possibile monitorare lo stato. ⚒️

Questo modello ispirato ai 5 perché prende un tradizionale retro progetto e lo rende organizzato e coinvolgente, grazie al suo approccio in stile lavagna a colori. Registrate ciò che è andato bene, ciò che non è andato bene, le lezioni apprese, le soluzioni alternative e i chiarimenti in un unico spazio.

Aggiungete attività e attività secondarie in basso e assegnatele alle persone che ne sono responsabili. Aggiungete date di scadenza, aree correlate e team responsabili per mantenere il vostro feedback organizzato e significativo.

Utilizzate questo modello come un modo più coinvolgente per registrare i vostri pensieri quando ospitate una retrospettiva del progetto. Incoraggiate tutti a contribuire direttamente alla Bacheca, oppure usatela come luogo per organizzare le riflessioni emerse durante la riunione sul progetto.

10. Modello di analisi delle cause principali in Excel

Monitorate i risultati dell'RCA con questo semplice foglio di calcolo

ClickUp è gratis e offre una vasta collezione di modelli di analisi delle cause principali, ma a volte il vostro team non è pronto a fare il passaggio o vi è stato chiesto di trovare una soluzione specifica per il software. In questo caso, questo modello di analisi delle cause principali in Excel ispirato a 5 motivi è la migliore opzione che abbiamo trovato.

Questo semplice modello di analisi delle cause profonde vi permette di registrare in dettaglio il problema, la causa principale e le potenziali soluzioni efficaci. C'è spazio a sufficienza per aggiungere descrizioni, priorità, mitigazioni e risultati.

Se siete al limite nell'uso di Excel, questa è una buona opzione, perché vi offre un posto centrale per registrare le cause principali e le possibili soluzioni per tutti i progetti. Il format delle tabelle funziona bene se preferite un approccio meno visivo al miglioramento dei processi aziendali e volete semplicemente registrare le informazioni da utilizzare poi in una relazione sull'analisi delle cause principali per gli stakeholder. 📚

Come eseguire un'analisi delle cause principali

Ora che avete una selezione di modelli di analisi delle cause profonde tra cui scegliere, vi starete chiedendo come metterli in pratica.

Ecco i passaggi fondamentali per eseguire un'analisi delle cause profonde utilizzando uno dei modelli sopra elencati:

Definire il problema o la questione: Cancellare il problema che si sta cercando di risolvere e il motivo per cui è importante. Raccogliere dati e informazioni: Raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, da fonti e prospettive diverse. Identificare la causa immediata: Usare i dati e le informazioni per determinare cosa ha triggerato il problema. **Una volta identificata la causa immediata, utilizzate la tecnica dei 5 perché per scavare più a fondo e arrivare alla causa principale del problema. Usate un modello di analisi delle cause profonde: Scegliete uno dei modelli di cui sopra che si adatta meglio alle vostre esigenze e compilatelo con i vostri risultati. Brainstorming di potenziali soluzioni: Una volta identificata la causa principale, fate un brainstorming di possibili soluzioni per affrontarla. Implementare e monitorare le soluzioni: Mettere in pratica la soluzione scelta e monitorarne l'efficacia nel tempo.

Risparmia tempo con questi modelli gratuiti di analisi delle cause profonde

Comprendere la causa principale di un problema richiede tempo e spesso è necessario un lavoro richiesto da un team di investigatori per riuscire nell'intento. Utilizzate questi esempi e modelli di analisi delle cause alla radice per aiutarvi a risparmiare tempo e di energia e di arrivare più velocemente alla causa scatenante.

La maggior parte dei modelli qui presentati è presente all'interno di ClickUp, l'hub di produttività definitivo per team e aziende. La nostra piattaforma offre un luogo centrale per attività, dashboard, obiettivi, documenti, chat, lavagne online e molto altro. Prova gratis ClickUp oggi stesso e scoprirete un modo migliore non solo per registrare le RCA, ma anche per organizzare l'intera vita lavorativa.