Abbiamo creato ClickUp Brain. Poi abbiamo immediatamente iniziato a utilizzarlo per gestire il nostro lavoro su ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Sembra ricorsivo, ma ascoltaci. Avevamo esattamente lo stesso problema che hai tu: il work sprawl. Ovvero migliaia di attività distribuite su decine di progetti, team sparsi in diversi fusi orari, enormi quantità di dati storici distribuiti su decine di app, che avrebbero potuto dirci qualcosa di utile, se solo fossimo riusciti a capire cosa.

ClickUp Brain ha collegato i punti che non eravamo in grado di vedere in tempo reale. Cose come quali tipi di dipendenze compromettono effettivamente le Sequenze, quali passaggi di approvazione creano colli di bottiglia e quali team sono sotto pressione.

In questo post del blog, illustriamo come ClickUp utilizza ClickUp Brain per trasformare i dati in informazioni utili. Ecco cosa è cambiato per noi e cosa può cambiare per te. 🪄

Cos'è ClickUp Brain?

Chiedi a ClickUp Brain una semplice assistenza con menzioni nelle tue attività di ClickUp e nella chat ClickUp

ClickUp Brain è un assistente basato sull'intelligenza artificiale integrato in ClickUp che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce. Puoi interagire con ClickUp Brain menzionando @Brain nei commenti alle attività o nella chat, proprio come faresti con un membro del team. Ecco cosa può fare:

Fornisci istruzioni e rispondi alle domande utilizzando il contesto della tua area di lavoro.

Riassumi gli elementi dell'area di lavoro come le tue attività di ClickUp , i commenti, le chat e i documenti.

Esegui azioni come creare attività, aggiornare lo stato di avanzamento, pubblicare commenti, riepilogare attività o documenti, effettuare ricerche nell'area di lavoro e altro ancora.

Accedi sia agli elementi pubblici che (previa autorizzazione) a quelli privati nella tua area di lavoro per fornire risposte più pertinenti e contestualizzate.

Puoi utilizzare ClickUp Brain in vari punti del tuo spazio di lavoro, come la barra degli strumenti, le intestazioni delle posizioni, le attività, i documenti e la chat. È progettato per aiutarti in tutto, dalla gestione delle attività alla generazione di riepiloghi e persino alla ricerca sul web.

Utilizza ClickUp Brain MAX per portare l'IA sensibile al contesto sul tuo desktop

Per una potenza ancora maggiore, c'è ClickUp Brain MAX, il tuo compagno desktop che porta la produttività basata sull'IA all'intero flusso di lavoro, non solo all'interno di ClickUp.

Il 46,5% dei lavoratori è costretto a passare da uno strumento di IA all'altro per completare una singola attività.

Brain MAX elimina anche l'AI Sprawl centralizzando tutti i tuoi strumenti di IA e flussi di lavoro in un unico posto. Puoi cercare, creare e agire su ClickUp, sulle tue app di lavoro collegate (come Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) e sul web, il tutto da un'unica interfaccia unificata.

È un'unica IA per tutto il tuo lavoro.

Scopri come funziona in questo breve video:

Perché le informazioni utili sono fondamentali

I dati senza una direzione non sono di alcuna utilità. Abbiamo bisogno di informazioni che possiamo utilizzare, che ci mostrino cosa fare dopo, non solo cosa è successo prima.

Ecco perché le informazioni utili sono così importanti. 👇

Individua i casi di sovrautilizzo e sottoutilizzo

Alcuni membri del team sono troppo oberati di lavoro, mentre altri hanno capacità inutilizzate. Senza visibilità, questo aspetto ci sfugge completamente. Le informazioni utili rivelano rapidamente questi squilibri.

Possiamo vedere chi è oberato di lavoro e chi può assumersi ulteriori incarichi. Questo ci aiuta a ridistribuire il lavoro in modo equo e a prevenire il burnout prima che si verifichi.

Dai priorità al lavoro ad alto impatto

Non tutte le attività hanno lo stesso peso. Alcune fanno la differenza, altre ci tengono semplicemente occupati.

Le informazioni chiare ci consentono di essere spietati. Ci mostrano quali progetti aumenteranno i ricavi, quali funzionalità/funzioni sono richieste dai clienti e quali iniziative sembravano valide durante la riunione di pianificazione, ma che tra sei mesi non avranno più alcuna importanza.

📮 Approfondimento ClickUp: il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA nel lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'intelligenza artificiale esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'intelligenza artificiale direttamente nell'area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di intelligenza artificiale generativa in tutta l'area di lavoro.

Accelerare il processo decisionale

Quando le decisioni si trascinano, lo slancio si esaurisce. Con le informazioni a portata di mano, eliminiamo i ritardi e disponiamo delle informazioni necessarie quando ne abbiamo bisogno. Questo ci consente di muoverci rapidamente e con sicurezza, mantenendo i progetti in linea con gli obiettivi e i team allineati.

Infatti, Alistair Croll e Ben Yoskvitz, autori di Lean Analytics, affermano:

Se sei impegnato a spiegare i dati, non avrai tempo per agire di conseguenza.

Se sei impegnato a spiegare i dati, non avrai tempo per agire di conseguenza.

Un dipendente su cinque sottoposto a un sondaggio da ClickUp afferma che il semplice fatto di sapere quando verranno prese le decisioni (migliore comunicazione) li aiuterebbe a lavorare più velocemente. Tuttavia, nella frenesia di una giornata intensa, la comunicazione delle tempistiche spesso passa in secondo piano.

È qui che entra in gioco ClickUp Brain. Agendo come un copilota di lavoro basato sull'IA, raccoglie automaticamente gli aggiornamenti da attività, thread e documenti, fornendo digest giornalieri, sintesi delle decisioni e riassunti dei commenti, così potrai finalmente smettere di rincorrere le persone (o le informazioni).

Funzionalità principali di ClickUp Brain per informazioni utili

Ecco come abbiamo integrato ClickUp Brain nei nostri flussi di lavoro per muoverci più rapidamente, individuare i problemi in anticipo e mantenere i team allineati. 📋

Individua i problemi dei progetti prima che si propaghino

La crisi più costosa è quella che non si prevede. Utilizziamo ClickUp Brain per individuare gli avvisi che normalmente ci sfuggirebbero.

Gestisci i progetti utilizzando la funzionalità "Trova attività bloccate" in ClickUp Brain

Prendiamo uno scenario reale: il nostro team di prodotto ha lanciato una funzionalità/funzione che dipendeva da tre flussi di lavoro interconnessi. La funzione "Trova attività bloccate" di ClickUp Brain ha rilevato che l'attività di trasferimento del progetto non era stata aggiornata da 12 giorni. Quel singolo avviso ha evitato una cascata di ritardi a valle che sarebbe durata due settimane.

Abbiamo individuato l'ostacolo, riassegnato la titolarità e mantenuto il lancio in linea con i tempi previsti. Senza quella visibilità, avremmo scoperto il problema solo durante la revisione dello sprint, troppo tardi per recuperare.

📌 Prova questo prompt: Trova le attività nel progetto "Campagna Q4" che non sono state aggiornate da oltre 10 giorni ed evidenzia quelle a rischio di ritardo.

💡 Suggerimento professionale: carica i file Excel direttamente in una nuova chat di ClickUp Brain e poni domande sui dati. Inoltre, puoi incollare un link a un foglio di calcolo (ad esempio da Fogli Google) per estrarre informazioni. Questo ti aiuta ad analizzare i fogli di calcolo all'istante senza uscire dall'area di lavoro.

Sostituisci ore di reportistica sullo stato

La maggior parte dei team perde ore di lavoro manuale nella redazione dei riassunti esecutivi. Ora li generiamo automaticamente.

Riassumi le attività e le posizioni nel tuo spazio di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Alla fine di ogni sprint, chiediamo a ClickUp Brain di riassumere il nostro spazio di sviluppo, evidenziando ciò che è stato consegnato, ciò che è ancora in corso e ciò che è bloccato. Il sistema estrae gli stati delle attività, i commenti e gli allegati dall'intero spazio e li sintetizza in un aggiornamento leggibile che richiede 30 secondi per essere esaminato invece di 30 minuti per essere compilato.

Inoltre, quando il nostro capo legge il riepilogo/riassunto, vede i progressi effettivi, non un elenco di stati.

Diciamo loro: "Abbiamo rilasciato tre funzionalità/funzioni, sbloccato l'integrazione dei pagamenti riassegnando l'attività di backend e abbiamo un blocco sulla build iOS in attesa dell'accesso all'API esterna". Questo è un aggiornamento pronto per la decisione.

📌 Prova questo prompt: Genera un riassunto esecutivo dello spazio "Sviluppo di app mobili" che copra le funzionalità/funzioni completate, i problemi aperti e gli ostacoli nell'ultimo sprint.

Prendete decisioni equilibrate sul carico di lavoro

Carichi di lavoro irregolari spesso si traducono in burnout, colli di bottiglia e scadenze non rispettate. Noi utilizziamo ClickUp Brain per riequilibrare la situazione prima che ciò accada.

Mentre la vista Carico di lavoro di ClickUp mostra la capacità per persona, l'assistente AI va oltre. Analizza tutto, compreso il volume delle attività, le date di scadenza, i segnali di complessità e le dipendenze. Quindi, quando ClickUp Brain vede che un membro del team ha 12 attività urgenti mentre un altro ne ha quattro, raccomanda specifiche riassegnazioni.

Bilancia la capacità del team utilizzando le informazioni sul carico di lavoro fornite da ClickUp Brain

Nell'ultimo trimestre abbiamo applicato questo metodo al nostro team di progettazione.

ClickUp Brain ha segnalato che un designer stava svolgendo la maggior parte del lavoro ad alta priorità, mentre altri avevano capacità disponibili. Abbiamo ridistribuito strategicamente il lavoro. Siamo riusciti a prevenire il burnout del nostro miglior collaboratore e la produttività è aumentata perché il lavoro veniva completato in modo più costante da tutto il team.

📌 Prova questo prompt: Esamina la vista Carico di lavoro del team di progettazione e suggerisci come riassegnare le attività per mantenere l'equilibrio questa settimana.

Crea dashboard che ti mostrano ciò che conta davvero

Abbiamo imparato che le dashboard utilizzate dagli utenti sono quelle che rendono semplicissima l'analisi anche dei dati più complessi. Immagina delle dashboard che non si limitano a fornirti un elenco di numeri, ma anche interpretazioni comprensibili del significato effettivo di tali numeri. Le nostre dashboard basate sull'IA in ClickUp fanno proprio questo.

Le schede IA ci aiutano a:

Ricevi automaticamente gli aggiornamenti sulle attività del team in un determinato periodo con la AI Team StandUp Card .

Genera panoramiche di alto livello sullo stato di salute del progetto, sullo stato dei progressi e sui passaggi successivi con un punteggio in stile esecutivo grazie alla scheda di aggiornamento del progetto con IA .

Crea prompt personalizzati per ottenere informazioni ad hoc o eseguire diverse azioni con la AI Brain Scheda .

Fornisci riassunti aggiornati per la leadership con la IA Executive Summary scheda .

Riassumi la tua attività recente per gli standup o la reportistica con la Scheda StandUp™ con l'IA.

Lascia che siano le tue dashboard a pensare per te con le schede IA basate su ClickUp Brain

Il nostro team di marketing aggiorna la propria dashboard ogni lunedì mattina. Visualizza un riepilogo/riassunto dello stato della campagna, cosa è in ritardo rispetto alla tabella di marcia e quali canali sono bloccati, il tutto in un linguaggio semplice e chiaro.

Abbiamo anche creato dashboard basate sull'IA per i problemi dei clienti, la pianificazione degli sprint e l'analisi dei prodotti. Ognuna di esse mostra esattamente ciò di cui il team ha bisogno per prendere decisioni.

Il dashboard commerciale mostra quali accordi stanno procedendo e quali sono bloccati. Il dashboard di ingegneria mostra quali servizi funzionano correttamente e quali richiedono attenzione. Quando un amministratore delegato desidera conoscere lo stato di salute di un progetto, gli indichiamo un dashboard invece di fissare una riunione.

🔍 Lo sapevate? Netflix è diventato un simbolo aziendale moderno dell'utilizzo dei dati. Nel 2006, quando ha lanciato il Netflix Prize, ha utilizzato il crowdsourcing per trovare algoritmi migliori per prevedere le preferenze degli utenti. Il risultato è stato un miglioramento dell'8% nella precisione dei consigli.

Collega le informazioni all'azione con automazioni e obiettivi

Individuare un problema non serve a nulla se nessuno agisce di conseguenza. Consideriamo le informazioni come l'inizio dei flussi di lavoro, non la fine.

Agisci in modo proattivo utilizzando ClickUp Brain all'interno dei documenti

Quando l'IA identifica un'attività critica in ritardo, ClickUp Automazione avvisa immediatamente il project manager. Quando documentiamo le lezioni apprese da un'analisi post mortem in ClickUp Docs, chiediamo a ClickUp Brain di estrarre i punti chiave e collegarli al nostro obiettivo di miglioramento continuo.

Le informazioni diventano parte della nostra conoscenza istituzionale e l'azione diventa automatica.

📌 Prova questo prompt: Riassumi l'ultimo documento post mortem e collega le informazioni chiave all'obiettivo "Miglioramento continuo".

📮 Approfondimento ClickUp: il 47% dei partecipanti al nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, ma il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che questa ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi utenti stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggioranza potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. 🔥 ClickUp Brain colma questa lacuna integrando perfettamente l'intelligenza artificiale nel tuo flusso di lavoro. Dal riassunto dei thread e la stesura dei contenuti alla suddivisione di progetti complessi e alla generazione di attività secondarie, la nostra intelligenza artificiale può fare tutto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

Accedi a più modelli di IA

Pensare in modo diverso a volte è più facile quando ci si affida a diversi strumenti di IA per affrontare diversi tipi di lavoro.

Utilizza più modelli di IA da un'unica interfaccia in ClickUp Brain.

Quando facciamo brainstorming sugli aspetti di una campagna, abbiamo bisogno di generare idee in modo rapido. Quando elaboriamo una decisione relativa a un prodotto, abbiamo bisogno di un ragionamento logico approfondito. Quando facciamo ricerche su qualcosa di specialistico, potremmo aver bisogno di uno strumento che sia stato addestrato in modo diverso. Pretendere che un unico modello sia in grado di gestire tutto questo allo stesso modo è semplicemente sbagliato.

Brain MAX ci consente di accedere a Claude per il lavoro di ragionamento approfondito, a ChatGPT per l'ideazione creativa e a Gemini per domini specializzati. Scegliamo in base a ciò che stiamo cercando di risolvere in quel momento.

Utilizza ChatGPT all'interno di ClickUp Brain MAX per un brainstorming creativo

Il nostro team di prodotto utilizza Claude quando deve valutare compromessi complessi sulle priorità delle funzionalità/funzioni, mentre il nostro team di marketing passa a ChatGPT quando esplora le direzioni delle campagne.

💡 Cosa funziona per noi: Utilizziamo Brain MAX + ClickUp Whiteboards come nostro centro di comando creativo. Ad esempio, raccogliamo idee grezze dal desktop companion, poi le trasferiamo su una lavagna online in ClickUp. Quindi, utilizziamo immagini in tempo reale, le colleghiamo a Tasks e Documenti e lasciamo che il team le rielabori, le perfezioni e le esegua senza mai lasciare la tela. Fai brainstorming e trasforma rapidamente le idee in attività concrete su ClickUp Lavagne online.

Cerca in tutti gli strumenti che utilizziamo

Oggi i team utilizzano diversi strumenti: Figma per i progetti, GitHub per il codice, Google Drive per i documenti strategici, SharePoint per gli aspetti legali e ClickUp per tutto il resto.

Trovare ciò di cui hai bisogno significa aprire schede, cambiare contesto, ricordare dove hai visto qualcosa l'ultima volta e sperare di aver cercato nel posto giusto.

Chiedi a ClickUp Brain MAX di individuare i file da Figma o Google Drive

Brain MAX cambia tutto questo perché effettua ricerche simultanee in tutte le tue app. Digitiamo "Mostrami i progetti Figma per la versione 2.1 e collegali alle specifiche tecniche e al feedback dei clienti che abbiamo ricevuto" e il sistema restituisce i mockup da Figma, estrae i documenti correlati da ClickUp e Drive e mostra le conversazioni in cui abbiamo discusso ciò che i clienti desideravano realmente da quella versione.

Tutto è visibile in un unico posto e tutto è in connessione.

Parla ad alta voce per aumentare la produttività

Pensiamo più velocemente di quanto scriviamo, quindi catturiamo le idee mentre si formano invece di perderle cercando di trovare una tastiera.

Dettate gli aggiornamenti a mani libere mentre ClickUp Brain MAX apprende il vostro vocabolario per una trascrizione più intelligente

Talk to Text in ClickUp Brain MAX ci consente di lavorare 4 volte più velocemente perché il vincolo della digitazione non rallenta il nostro pensiero.

Esprimiamo semplicemente le nostre opinioni e troviamo i nostri pensieri formattati e organizzati per l'uso in Brain MAX.

Inoltre, il dizionario personalizzato garantisce che l'IA riconosca i nomi, il gergo e i riferimenti che utilizziamo. "Spinta Q4". "API di Bob". "Audit UX". Il sistema scrive esattamente ciò che diciamo invece di interpretarlo foneticamente. Questa è la differenza tra la dettatura come novità e la dettatura come modo per catturare il pensiero.

Scopri come uno dei nostri utenti sta sfruttando al massimo ClickUp Brain MAX:

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare in modo più chiaro, sia che stia riepilogando riunioni, redigendo contenuti o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare in modo più chiaro, sia che stia riepilogando riunioni, redigendo contenuti o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

Condurre ricerche basate sulla realtà

Ogni giorno prendiamo decisioni basate sulle informazioni, come ad esempio cosa stanno facendo i nostri concorrenti e come stanno cambiando i mercati. Se queste informazioni sono errate, tutto ciò che ne consegue è sbagliato. Se non è possibile risalire alla fonte, non è possibile sapere se sono corrette.

Ottieni informazioni web in tempo reale, complete di citazioni trasparenti per ogni risposta, utilizzando ClickUp Brain MAX

Brain MAX effettua ricerche sul web e restituisce risultati con attribuzione. È possibile cliccare su ogni fonte. Quando utilizziamo la ricerca per prendere decisioni, la colleghiamo alla nostra documentazione in modo che il team possa vedere sia le informazioni che le prove.

📌 Prova questo prompt: Trova i rapporti recenti sulle tendenze di produttività dei team remoti e riepiloga/riassumi i risultati chiave citando le fonti.

Proteggi il tuo tempo di concentrazione

Proteggiamo il tempo dedicato alla concentrazione così come proteggiamo le riunioni. ClickUp Brain all'interno di ClickUp Planner vede il tuo programma, capisce quando hai bisogno di blocchi di tempo per lavorare in modo approfondito e riserva automaticamente quel tempo.

Lascia che ClickUp Planner blocchi automaticamente le attività con priorità alta e adatti il tuo programma in modo dinamico

Ancora più importante, riprogramma le attività con priorità inferiore in modo da adattarle ai tuoi blocchi di concentrazione protetti, così non dovrai vivere in una costante situazione di triage.

Quando si presenta un'urgenza che minaccia la tua concentrazione, ClickUp Brain riprogramma le tue attività in modo intelligente invece di inserirle semplicemente in un calendario già pieno. Comprende le dipendenze e le scadenze, quindi non sposta qualcosa che deve essere consegnato domani né blocca altri lavori.

Il risultato è tempo ininterrotto da dedicare al lavoro vero e proprio da fare.

🧠 Curiosità: nel 1854, il medico John Snow (no, non quello di Game of Thrones) utilizzò una "mappa delle malattie" disegnata a mano che riportava i decessi per colera a Londra per risalire all'origine dell'epidemia, individuata in una singola pompa dell'acqua. Fu uno dei primi esempi noti di trasformazione di dati grezzi in informazioni utili, che salvò letteralmente delle vite.

Cattura le riunioni senza dover vivere tra le tue note

Utilizza ClickUp AI Notetaker per registrare, trascrivere e assegnare follow-up

Passiamo ore in riunioni e altre ore ancora cercando di ricordare cosa è successo. La maggior parte delle cose non rimane impressa. Qualcuno prendeva note mentre tutti gli altri guardavano, il che significa che la riunione è diventata un'occasione per documentare invece che per una conversazione. Dopo la riunione, qualcuno deve sistemare le note, estrarre gli elementi da intraprendere, creare attività e effettuare la distribuzione delle informazioni.

Sono ore di lavoro che non avrebbero mai dovuto esistere.

L'IA Notetaker di ClickUp funziona durante la chiamata e cattura tutto:

Trascrizioni che consentono di cercare esattamente chi ha detto cosa

Riepiloghi intelligenti che sintetizzano la chiamata in ciò che conta

Elementi che puoi trasformare automaticamente in attività assegnate tramite un prompt a ClickUp Brain.

Tutto questo appare nei tuoi documenti, quindi è collegato al tuo lavoro invece di rimanere isolato e dimenticato in un'app per note.

Come i nostri team utilizzano ClickUp Brain

Ecco come utilizziamo ClickUp Brain quotidianamente nei nostri team: i promoti che eseguiamo, i problemi che risolviamo e il lavoro che evitiamo. 😌

Team di project management e operazioni

Individua le attività silenziose in un attimo con ClickUp Brain

All'inizio della settimana, il nostro team PMO esegue lo stesso prompt: Trova le attività nello spazio Operazioni che non sono state aggiornate da più di 7 giorni e che devono essere completate entro due settimane.

Questo permette di individuare le attività che sono rimaste in sospeso. Il mese scorso, è emerso un'attività di revisione legale rimasta inevasa per oltre una settimana. Il PM pensava che se ne fosse occupato l'ufficio legale, mentre il team legale pensava di essere in attesa del PM. L'abbiamo individuato in tempo per mantenere il lancio del prodotto in linea con i tempi previsti.

Per cosa utilizziamo ClickUp Brain:

Generazione di riepiloghi esecutivi settimanali dal nostro spazio operativo

Identificare le dipendenze che causano blocchi su più flussi di lavoro prima che qualcuno se ne accorga

Raccolta degli aggiornamenti dello stato dei vari progetti per le revisioni della leadership

💡 Cosa funziona per noi: Nel nostro PMO, utilizziamo i campi personalizzati con l'IA per risparmiare tempo e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi. Creiamo un campo AI di riepilogo per condensare automaticamente le descrizioni delle attività, i commenti e le attività secondarie in una rapida panoramica.

Un altro campo IA monitora lo stato delle attività analizzando le attività secondarie e le liste di controllo, così sappiamo sempre a che punto è un'attività senza dover aggiornare manualmente nulla.

Ottieni riepiloghi istantanei delle attività e monitora automaticamente i progressi con i campi personalizzati con l'IA in ClickUp

Team marketing e creativo

Genera post sui social media in linea con il tuo marchio (didascalie e immagini) con ClickUp Brain

Stiamo conducendo campagne simultanee su contenuto del blog, social media, email, annunci a pagamento, eventi e partnership. Quando qualcuno ci chiede "Qual è lo stato della campagna webinar?", chiediamo direttamente a ClickUp Brain.

Come utilizziamo il nostro strumento di marketing basato sull'IA:

Riassumere i thread di feedback sui post del blog in modo che gli autori sappiano esattamente cosa modificare.

Raccogli i dati sulle prestazioni delle campagne da più origini dati in un unico aggiornamento coerente.

Estrazione dei punti chiave dalle retrospettive post-lancio per migliorare le campagne future

Il nostro team creativo utilizza ClickUp Brain anche per generare immagini per i post sui social, le intestazioni dei blog e le immagini delle campagne. Quando hanno bisogno di un'immagine concettuale o di una grafica hero veloce, descrivono ciò di cui hanno bisogno e ClickUp Brain la genera immediatamente.

Ciò è particolarmente utile per le prime bozze, i test A/B su concetti diversi o quando sono necessarie immagini segnaposto in attesa dei progetti definitivi.

📖 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

Team di prodotto

Poni domande specifiche a ClickUp Brain sulla tua documentazione tecnica

I nostri product manager sono costantemente impegnati a bilanciare le richieste dei clienti, il debito tecnico, le iniziative strategiche e la capacità del team. ClickUp Brain li aiuta a individuare i modelli ricorrenti nel processo di sviluppo del prodotto.

Si affidano all'AI Knowledge Manager di ClickUp per:

Collegare i punti deboli dei clienti menzionati durante le chiamate commerciali, i ticket di assistenza e i moduli di feedback

Verifica della capacità del team di ingegneri prima di impegnarsi in uno sprint di lavoro

Riassumere la documentazione tecnica quando è necessario comprendere i limiti del sistema

Quando pianificano la roadmap, chiedono: Mostrami tutte le richieste di funzionalità contrassegnate come "cliente aziendale" dell'ultimo trimestre. ClickUp Brain attinge dai feedback dei clienti, dalle note di vendita e dai ticket di assistenza per mostrare loro quali problemi continuano a presentarsi.

Nell'ultimo trimestre, questo ha rivelato che diversi clienti delle aziende richiedevano controlli SSO migliori. Il nostro team aveva archiviato queste richieste separatamente e non si era reso conto che tutte indicavano la stessa esigenza di fondo. Abbiamo dato priorità a questa richiesta, l'abbiamo soddisfatta e abbiamo immediatamente ricevuto feedback dai clienti che stavano aspettando proprio questo.

Team commerciale e successo dei clienti

Il nostro team di vendita utilizza ClickUp Brain come un tecnico commerciale sempre disponibile. Prima di una demo, hanno bisogno di contestualizzare rapidamente. Allo stesso modo, il nostro team CS ha bisogno di contestualizzare prima di rispondere alle richieste dei clienti.

Scopri tutto sui tuoi potenziali clienti a colpo d'occhio con ClickUp Brain

Quindi, prima di qualsiasi chiamata a un potenziale cliente, i rappresentanti richiedono: Riassumi tutto ciò che sappiamo su [Nome dell'azienda]. ClickUp Brain estrae le informazioni dalle note delle chiamate memorizzate nei commenti delle attività, dalle e-mail sincronizzate e dalle interazioni registrate. In meno di un minuto ottengono un briefing completo, invece di dover cercare tra le vecchie attività e cercare di ricordare i dettagli.

I responsabili commerciali lo utilizzano in modo diverso. Chiedono: Mostrami le trattative in "Proposta inviata" senza attività negli ultimi 10 giorni. Questo permette loro di capire esattamente dove si sono bloccate le trattative: documenti di approvvigionamento mancanti, follow-up dimenticati, sostenitori interni che non si sono più fatti sentire.

🔍 Lo sapevate? Negli anni '60, Procter & Gamble è stata pioniera nella gestione del marchio e nel monitoraggio delle opinioni dei consumatori. Il loro "brand man" ha sistematizzato il modo in cui i team raccoglievano e agivano sui dati dei consumatori. Questo è stato fondamentalmente l'inizio della moderna analisi di marketing prima che i computer la rendessero facile.

Team di ingegneri

I nostri ingegneri si interrompevano continuamente a vicenda con "domande veloci" sul funzionamento dei sistemi. Ora chiedono prima a ClickUp Brain.

Come lo utilizza il nostro team di ingegneri:

Comprendere l'architettura del sistema senza disturbare l'ingegnere che l'ha costruita

Ricerca dei rapporti sugli incidenti passati e delle relative soluzioni

Estrazione di riepiloghi completi degli sprint per le retrospettive

Richiedi a ClickUp Brain di mostrarti gli ostacoli in qualsiasi elenco ClickUp

Durante gli incidenti, chiedono: Mostrami gli incidenti precedenti relativi a [nome del sistema] e come li abbiamo risolti. ClickUp Brain mostra le attività relative agli incidenti passati, le analisi post mortem e i dettagli delle soluzioni. Non dobbiamo risolvere i problemi da zero ogni volta, il che si traduce in un ripristino più rapido.

Per le retrospettive sprint, invece di chiedere a tutti di ricordare cosa è successo due settimane fa, chiediamo a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere cosa è stato consegnato, quali ostacoli sono emersi e dove è cambiata la velocità. Affrontiamo le retrospettive con dati reali.

💡 Cosa funziona per noi: apriamo un'attività in ClickUp e chiediamo a Brain di generare attività secondarie. Ci fornisce un piano chiaro e dettagliato per gli sprint o gli incidenti, così non dobbiamo interromperci a vicenda per chiedere dettagli. Ottieni attività secondarie chiare e generate automaticamente per le tue attività con ClickUp Brain

Team Risorse umane e People Ops

Il nostro team People Ops utilizza ClickUp Brain per rendere accessibili le informazioni senza che queste diventino un ostacolo per ogni domanda.

ClickUp Brain aiuta in questo modo:

Rispondere istantaneamente alle domande dei dipendenti su politiche, benefit e procedure

Compilazione dei dati relativi alla valutazione delle prestazioni dal lavoro effettivamente completato

Analisi del carico di lavoro tra i team per giustificare le decisioni di assunzione

Assicuratevi che i dipendenti ottengano risposte immediate alle domande urgenti con ClickUp Brain

I nuovi assunti chiedono direttamente a ClickUp Brain: Qual è la politica in materia di ferie retribuite? o Come posso presentare le note spese? Il sistema attinge dal nostro manuale per i dipendenti in Docs e indirizza i nuovi assunti ai moduli corretti. Ottengono risposte immediate invece di dover attendere una risposta dalle Risorse Umane.

Inoltre, gli agenti predefiniti in ClickUp, come l'agente Answers, aggiungono un ulteriore livello di supporto rispondendo alle domande che vengono poste ripetutamente nei canali di chat del team ClickUp. Quando qualcuno tagga l'agente in un thread di chat e chiede informazioni sui vantaggi, sulle fasi di onboarding o sulle aspettative relative al ruolo, l'agente risponde con le informazioni esatte tratte dal manuale, dalle politiche o dalle note relative alle attività.

Restituisci ai team il loro tempo prezioso con ClickUp Answers Agent in Chat

Ogni risposta include la fonte originale, in modo che i dipendenti sappiano di ricevere la versione corretta della politica.

Durante la stagione delle valutazioni delle prestazioni, i manager richiedono: Riassumi il lavoro di [Nome del dipendente] in questo trimestre, inclusi i progetti completati, i contributi e i feedback ricevuti. ClickUp Brain compila tutto, dalle loro attività, ai commenti sui loro risultati, ai ringraziamenti nei canali del team.

Le recensioni diventano più complete ed eque perché si basano sul lavoro effettivo, non solo su ciò che è accaduto nelle ultime due settimane.

💡 Cosa funziona per noi: Traduciamo e localizziamo i nostri contenuti senza sforzo con ClickUp Brain. Inoltre, lo utilizziamo per tradurre politiche HR, manuali per i dipendenti, guide ai prodotti e materiali di onboarding dei clienti in lingue quali inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, svedese, olandese, coreano, giapponese, cinese e arabo, mantenendo il tono, il significato e la formattazione coerenti.

Integrazione di ClickUp Brain con le funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Brain è al centro del nostro modo di lavorare. È presente in tutta l’area di lavoro, quindi ogni informazione confluisce direttamente nel lavoro che stiamo svolgendo. 🔄

Automazioni delle attività e agenti IA

Il vero cambiamento per noi è avvenuto quando ClickUp Brain è passato dal mostrarci le cose al fare effettivamente le cose da fare.

Abbiamo iniziato con l'automazione di base, semplici regole if-then che funzionavano quando le situazioni rientravano perfettamente nelle categorie. Poi ci siamo resi conto che la maggior parte del lavoro che volevamo automatizzare richiedeva un giudizio effettivo su ciò che doveva accadere dopo.

Gli agenti ClickUp AI monitorano situazioni specifiche e agiscono senza richiedere alcun intervento manuale.

Automatizza le azioni sensibili al contesto utilizzando gli agenti IA integrati con ClickUp Brain

Abbiamo un agente che si occupa dell'elenco dei feedback dei nostri clienti. Quando qualcuno compila il modulo, l'agente legge ciò che ha scritto, capisce a quale categoria appartiene e crea delle attività che il team del supporto dovrà seguire.

Un altro agente viene eseguito all'inizio di ogni sprint. Raccoglie tutti i documenti che il nostro team ha scritto su ciò che stiamo realizzando, estrae le parti importanti e pubblica un riepilogo/riassunto nel canale del nostro team prima che qualcuno arrivi al lavoro.

Quella che prima era la prima ora della pianificazione dello sprint, ora è pronta per essere utilizzata. Questo riepilogo/riassunto è pronto. Questi agenti funzionano perché comprendono il contesto.

La creazione di un agente IA è simile a una conversazione. Indichiamo all'agente cosa cercare, quali informazioni sono importanti e quali azioni intraprendere. Il builder no-code consente a chiunque nel team di configurare un agente IA per l'analisi dei dati senza alcuna competenza tecnica.

Trascrizione e riepilogo dei Clip

Registriamo costantemente clip in ClickUp: ingegneri che spiegano l'architettura tecnica, designer che illustrano i prototipi, product manager che mostrano le funzionalità/funzioni, responsabili del successo dei clienti che effettuano la condivisione dei feedback delle chiamate.

Cattura ogni dettaglio con la trascrizione automatica di ClickUp Brain in Clips

ClickUp Brain trascrive automaticamente ogni Clip che creiamo. Ogni registrazione dello schermo e clip vocale diventa testo ricercabile. Possiamo scansionare la trascrizione, saltare a timestamp specifici e copiare frammenti senza rivedere l'intero video.

Il nostro team di ingegneri registra dei clip mentre esamina il codice o l'architettura del sistema. ClickUp Brain riepiloga i punti chiave in modo che i membri del team possano leggere il riepilogo in 30 secondi e guardare il Clip completo solo se hanno bisogno di un contesto più approfondito.

Ottieni immediatamente chiarezza con i riassunti dei Clip di ClickUp Brain

🔍 Lo sapevate? Secondo McKinsey, la maggior parte delle aziende ora utilizza l'IA in più di un settore della propria attività. In media, le organizzazioni sfruttano l'IA in tre diverse funzioni.

Best practice per massimizzare il potenziale di ClickUp Brain

Queste sono alcune delle migliori pratiche che il nostro team utilizza per massimizzare il potenziale degli strumenti di IA di ClickUp:

Salva e riutilizza i prompt efficaci: salviamo i prompt che producono costantemente risultati solidi per un uso futuro e li condividiamo con il team. ClickUp Brain supporta i prompt riutilizzabili, in modo che tutti possano mantenere la coerenza e risparmiare tempo nelle attività ricorrenti.

Concatenare più interazioni: il nostro team pianifica sequenze in cui l'output di un'IA diventa input per l'attività successiva. Generiamo idee iniziali, chiediamo a ClickUp Brain di valutarle criticamente, quindi le perfezioniamo sulla base di tale valutazione. Questo rispecchia i processi collaborativi umani alla velocità delle macchine.

Rivedere e perfezionare regolarmente: Ci impegniamo a rivedere periodicamente i nostri prompt, flussi di lavoro e agenti IA esistenti di ClickUp Brain. Il perfezionamento continuo garantisce che l'IA rimanga in linea con i nostri obiettivi aziendali e rifletta il contesto attuale del nostro team.

Utilizza l'IA come avvocato del diavolo strategico: il team chiede a ClickUp Brain di individuare difetti, rischi e punti deboli dopo aver sviluppato le strategie. Ad esempio, chiedi "Quali sono i tre principali motivi per cui questo potrebbe fallire?" per rafforzare le idee prima dell'implementazione.

Prova il prompt temporale per la pianificazione degli scenari: modelliamo diversi scenari futuri chiedendo a ClickUp Brain "Come funzionerebbe questa strategia se le condizioni economiche peggiorassero nel terzo trimestre?" Questo approccio lungimirante ci aiuta a costruire strategie più resilienti.

Lasciamo che l'IA sia il nostro rilevatore personale di pregiudizi: chiediamo quindi a ClickUp Brain di identificare supposizioni nascoste, pregiudizi cognitivi e errori logici. L'IA diventa uno specchio oggettivo delle trappole mentali che spesso sabotano il giudizio umano.

Ottimizza l'accesso basato sui ruoli: il nostro team esamina e regola anche le autorizzazioni del team in ClickUp Brain, assicurando che tutti possano utilizzare l'IA in modo efficace. Garantiamo agli amministratori/titolari l'accesso completo, mentre gli ospiti/membri con diritti limitati mantengono le restrizioni appropriate per la sicurezza e la coerenza del flusso di lavoro.

Collega i punti (+ i dati) con ClickUp Brain

Abbiamo creato ClickUp Brain per pensare come noi. Ogni giorno ci aiuta a vedere ciò che il nostro istinto trascura e ciò di cui i nostri team hanno bisogno prima ancora che lo chiedano. Non perdiamo tempo ad analizzare fogli di calcolo o a cercare aggiornamenti; parliamo con ClickUp Brain e lui ci risponde con risposte che contano.

Per noi, l'IA è il motore del lavoro. Individua i modelli prima che diventino problemi, mette in luce intuizioni che affinano le decisioni e crea connessioni tra le conversazioni e il contesto in tempo reale. Quando pianifichiamo un lancio, chiudiamo uno sprint o scriviamo un post sul blog come questo, ClickUp Brain è alla base di ogni decisione per organizzare, perfezionare e fornire promemoria.

Ogni attività, commento e conversazione insegna al sistema come pensiamo e cosa significa per noi la qualità. ClickUp Brain e Brain MAX imparano attraverso il nostro lavoro e restituiscono tale apprendimento con maggiore precisione e chiarezza.

Se vuoi provare un'esperienza di lavoro che impara insieme a te, iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

ClickUp Brain è l'assistente basato sull'intelligenza artificiale più completo e sensibile al contesto al mondo, integrato in ClickUp. Ti aiuta rispondendo alle domande, riassumendo le informazioni, generando report e automatizzando le attività utilizzando i dati del tuo spazio di lavoro. Puoi interagire con esso tramite prompt in qualsiasi punto del tuo spazio di lavoro che accetta attività, come attività, chat, intestazioni di posizione o barra degli strumenti, e fornisce informazioni e azioni immediate e sensibili al contesto.

ClickUp Brain analizza il carico di lavoro del tuo team ed evidenzia quando qualcuno è sovraccarico o sottoutilizzato. Può consigliare una ridistribuzione delle attività per garantire che tutti abbiano un carico di lavoro gestibile, aiutandoti a mantenere il tuo team equilibrato e produttivo.

Sì. ClickUp Brain è in grado di identificare le tendenze e segnalare le attività o i progetti a rischio di ritardo analizzando gli elementi scaduti, la mancanza di aggiornamenti o i colli di bottiglia. Ciò consente di intervenire prima che i ritardi diventino problemi più gravi.

Puoi aggiungere alle tue dashboard delle schede basate sull'IA che mostrano riepiloghi in tempo reale, aggiornamenti sui progetti e panoramiche esecutive generate da ClickUp Brain. Queste schede si aggiornano automaticamente e possono essere personalizzate per mostrare le informazioni di cui hai bisogno.

Sì. È possibile personalizzare i prompt, le schede del dashboard e i report per concentrarsi sui dati e sulle informazioni più importanti per ogni team. In questo modo ogni team ottiene informazioni pertinenti e utilizzabili personalizzate per le proprie esigenze.