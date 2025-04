Come utilizzare ClickUp AI per migliorare la produttività e l'efficienza

Il nostro sondaggio sull'uso dell'IA mostra che l'88% delle persone utilizza strumenti di IA al lavoro. Tuttavia, solo il 12% utilizza effettivamente funzionalità/funzioni di IA integrate negli strumenti di produttività.

Perché? Perché questi strumenti di IA autonomi non hanno il contesto per aiutarti nel tuo lavoro.

In parole povere: ❗️Sono isolati dai flussi di lavoro e dai dati che definiscono le attività quotidiane ❗️Questa disconnessione si traduce in esperienze frammentate e valore pratico limitato

ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, è progettato per affrontare queste situazioni fin troppo familiari. Si occupa del lavoro impegnativo in modo che tu possa concentrarti sulle decisioni invece che sui piccoli dettagli.

Hai bisogno di un brief di progetto basato sulle discussioni di quella riunione della scorsa settimana? Terminato in pochi secondi. Note di riunione disordinate? Organizzate senza lavoro richiesto. Le attività si stanno accumulando? Priorità assegnate all'istante. Tutto senza dover aprire un'altra scheda e spiegare di nuovo il tuo lavoro!

Vuoi imparare a usare ClickUp AI per trasformare la tua giornata lavorativa in una vittoria invece che in una fatica? Questo post sul blog fa al caso tuo.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Gli strumenti di IA indipendenti operano in silos , richiedendo un lavoro extra per applicare le intuizioni al lavoro reale

ClickUp AI è integrato direttamente nell'area di lavoro , fornendo raccomandazioni e automazioni in tempo reale senza dover cambiare strumento

Automatizza la scrittura, la gestione delle attività e la pianificazione dei progetti con la generazione di contenuti basata sull'IA, i riepiloghi e i suggerimenti intelligenti

Recupera istantaneamente informazioni chiave con la gestione delle conoscenze basata sull'IA: non dovrai più cercare tra infiniti documenti e thread

Semplifica i flussi di lavoro con l'automazione basata sull'IA , dall'assegnazione delle attività agli aggiornamenti e ai follow-up dei progetti

Risparmia tempo e riduci il lavoro di routine riepilogando/riassumendo le attività, generando reportistica e trascrivendo le riunioni senza sforzo

Lavora in modo più intelligente, non più duro: ClickUp AI ottimizza il tuo flusso di lavoro in modo che tu possa concentrarti su un lavoro significativo

Cos'è ClickUp AI?

ClickUp AI, noto anche come ClickUp Brain , è il tuo assistente di produttività integrato, progettato per rendere il lavoro più veloce e più facile, senza il fastidio di strumenti di IA autonomi . Essendo completamente integrato in ClickUp, comprende le attività, i documenti e i flussi di lavoro del tuo team, dandoti suggerimenti più intelligenti in tempo reale.

Grazie ai suoi riepiloghi automatici e all'automazione del flusso di lavoro, potrai dedicare meno tempo al lavoro di routine e più tempo a ciò che conta davvero. In breve, ClickUp AI si adatta al tuo modo di lavorare. Che tu stia redigendo contenuti di marketing, facendo brainstorming o riassumendo progetti complessi, ti fornisce informazioni su misura per farti andare avanti.

➡️ Ulteriori informazioni: La differenza tra apprendimento automatico e intelligenza artificiale

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp AI

L'IA è alla base di ogni aspetto di ClickUp, dai campi personalizzati all'automazione. Ma se dovessimo scegliere le tre funzionalità principali, queste sono le nostre raccomandazioni:

1. Assistente di scrittura IA

Sei bloccato su una bozza? ClickUp Brain ti aiuta a scrivere, modificare e tradurre diversi tipi di contenuti, come note di riunioni, email o post di blog. Può anche:

Correggi errori di ortografia e grammatica, modifica il tono e genera idee quando sei a corto di idee

Riepilogare/riassumere istantaneamente documenti lunghi

Formattare i contenuti per mantenerli chiari e strutturati

Creare tabelle per dati strutturati

Genera modelli di IA riutilizzabili per mantenere la coerenza tra i progetti

2. AI Knowledge Manager

ClickUp Brain è come una banca dati digitale. Scansiona rapidamente l'area di lavoro e recupera le informazioni giuste, come i dettagli del progetto, le note delle riunioni o le richieste dei clienti.

Supponiamo che tu sia in riunione:

Chiedi a ClickUp Brain di recuperare decisioni chiave e dati rilevanti da discussioni passate senza cambiare scheda

Quando un client richiede un aggiornamento, puoi chiedere a ClickUp Brain di recuperare rapidamente lo stato più recente del progetto e le attività cardine

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere automaticamente documenti complessi

Ottieni informazioni su attività, stato del team e altro ancora con ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

3. AI Project Manager

Preferiresti avere un project manager personale che porti avanti i tuoi progetti senza sforzi manuali? ClickUp AI Project Manager rivoluziona la produttività automatizzando le attività di gestione dei progetti e semplificando i flussi di lavoro. Dalla generazione di StandUp, aggiornamenti delle attività e sottoattività alla creazione di piani di progetto dettagliati e al monitoraggio dei progressi, garantisce che nulla vada perso.

Può aiutarti con:

Assegnazione attività : suggerisce attività secondarie e aiuta a semplificare la creazione delle attività

Priorità delle attività : organizza e gestisci le attività in modo efficace in base ai livelli di priorità o per generare informazioni utili a prendere decisioni migliori

Previsioni di sequenza: assistenza nella creazione di piani dettagliati e sequenze di progetto utilizzando prompt e dati storici

➡️ Per saperne di più: ClickUp AI vs. Notion AI: qual è il miglior strumento di IA?

Come utilizzare ClickUp AI?

Pronto a rendere produttiva la tua giornata lavorativa? Ecco come ti aiuta l'assistente IA di ClickUp:

👉🏽 Nota: Puoi accedere a ClickUp AI gratis, ma con alcuni limiti alle funzionalità/funzioni. Per funzionalità/funzioni IA avanzate, opta per un piano a pagamento, a partire da 7 dollari al mese.

1. Avvia da qualsiasi punto in ClickUp

ClickUp Brain è integrato in tutta la piattaforma. Ciò significa che puoi accedere all'IA praticamente da qualsiasi parte della piattaforma. Ecco come:

Accesso alla barra degli strumenti : l'icona ClickUp AI è sempre presente nella barra degli strumenti, pronta a fornire assistenza immediata

Pulsante Chiedi all'IA : disponibile in Attività, Documenti, Commenti e Chatta, per poter fare domande all'IA proprio dove serve

Icona IA mobile: quando non sei in un'attività o in un documento, cerca l'icona IA nell'angolo in basso a destra per un accesso rapido senza cambiare schermata

⚠️ Non sai cosa chiedere? ClickUp AI è dotato di prompt predefiniti per aiutarti a iniziare rapidamente. Non c'è bisogno di imparare l'ingegneria dei prompt. Seleziona e perfeziona un prompt e lascia che l'IA faccia il lavoro pesante.

2. Creare e gestire attività

ClickUp Brain genera attività istantaneamente da documenti, commenti, commenti nella finestra In arrivo, messaggi di chat e persino lavagne online.

Passa il mouse su qualsiasi commento o messaggio e seleziona l'icona ClickUp AI. Quindi, fai clic su Crea un'attività con IA.

ClickUp Brain può aiutarti a:

✅ Creare l'attività all'interno dell'elenco e dello spazio corretti

✅ Scrivi un titolo e una descrizione chiari e ricchi di contesto

✅ Collegalo al thread del commento originale

Creazione di attività generate dall'IA tramite ClickUp Brain

ClickUp Brain redige anche le descrizioni delle attività in modo che il tuo team sappia esattamente cosa fare.

Inoltre, suddividi le attività di grandi dimensioni in attività secondarie. Basta aprire l'attività e fare clic sull'opzione genera attività secondarie sotto il titolo dell'attività. È possibile rinominare qualsiasi attività secondaria e deselezionare quelle indesiderate facendo clic sulla casella di controllo accanto ad esse.

3. Fare domande sulle attività e sui documenti

Invece di dover svolgere un'infinità di attività mentre si gestiscono più progetti, team o parti interessate, ClickUp Brain consente ai project manager di ottenere risposte immediate e in tempo reale sulla base dei dati delle attività.

È la funzionalità/funzione perfetta per bilanciare il lavoro urgente con gli obiettivi generali. 🔭

Usa ClickUp Brain per dare priorità alle attività in base all'urgenza e alle scadenze

📌 Prompt di esempio: Quali sono le attività più urgenti nei miei progetti?

Su quali scadenze dovrei concentrarmi oggi?

Quali attività sono in ritardo?

Quali attività sono ancora aperte e assegnate al mio team?

Condensa le lunghe discussioni in informazioni chiare e fruibili tramite ClickUp Brain

Attività lunghe, documenti infiniti e thread di commenti senza fine rendono difficile trovare ciò che conta. ClickUp Brain riepiloga/riassume istantaneamente i punti chiave in modo da ottenere gli aggiornamenti più importanti, senza dover scorrere

Ad esempio, un aggiornamento del progetto viene rilasciato e improvvisamente ci sono più di 30 commenti che discutono di un ostacolo. Scadenze, decisioni ed elementi di azione? Dettagli critici come scadenze ed elementi di azione si perdono nel processo. Per rimediare, clicca su Riepiloga/riassumi con IA e in pochi secondi ottieni:

✅ Panoramica del progetto

✅ Decisione chiave presa

✅ Passaggi successivi

✅ Elementi di azione

Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di:

Identificare ostacoli, rischi e priorità : riepilogare/riassumere le attività per vedere cosa sta rallentando lo stato

Riepilogare i documenti senza sforzo : l'IA redige un riepilogo dei documenti e lo inserisce come sottotitolo del documento per una facile consultazione

Monitoraggio istantaneo dello stato : gli aggiornamenti generati dall'IA evidenziano in pochi secondi le modifiche alle priorità delle attività, alle date di scadenza e alla collaborazione tra i team

Riepilogare/riassumere i messaggi di chat o gli aggiornamenti dai canali: Chiedere all'IA di aggiornarti sugli aggiornamenti di un periodo specifico

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere lunghi thread di chat e di aggiornarti

📌 Prompt di esempio: Riepilogare/riassumere gli ultimi aggiornamenti sull'attività di riprogettazione del sito web.

Condensa questo documento sui requisiti del prodotto in decisioni chiave ed elementi di azione.

Fammi una rapida panoramica sullo stato di questo sprint.

Riepilogare/riassumere cosa è cambiato in questa attività nell'ultima settimana.

5. Bozze di email, post di blog o reportistica

Genera post per il blog, email e altro con ClickUp Brain

Scrivere qualsiasi comunicazione richiede tempo e perfezionarla per renderla più chiara non fa che aumentare il carico di lavoro.

ClickUp Brain accelera questo processo generando bozze strutturate, riepiloghi e reportistica in base alle tue esigenze. Perfeziona il testo generato dall'IA invece di partire da zero.

Ecco come può essere utile:

Email: Genera email professionali per aggiornamenti di progetto, comunicazioni con i clienti o messaggi interni

Post del blog: creare schemi o bozze complete basate su input specifici

Report: Estrarre informazioni chiave da discussioni o dati e formattarle in report strutturati

Note delle riunioni: riepilogare/riassumere i punti chiave delle riunioni per riferimento

Modifica e riscrittura: chiedi all'IA di perfezionare la bozza o di renderla più scansionabile con elenchi puntati, sottotitoli e paragrafi più brevi

📌 Prompt di esempio: Redigere un'email per aggiornare le parti interessate sulla Sequenza del progetto.

Riepilogare/riassumere la discussione di questa riunione in elementi di azione.

Creare una bozza di post sul blog sul miglioramento della produttività sul posto di lavoro.

Scrivi email chiare e professionali per aggiornamenti di progetto tramite ClickUp Brain

6. Traduci e localizza i tuoi contenuti

Ottimizza i contenuti per ogni pubblico e rendi la comunicazione fluida con ClickUp Brain

Comunicare con team e clienti in tutto il mondo è difficile quando i contenuti devono essere adattati a lingue e contesti culturali diversi.

ClickUp Brain interviene come traduttore basato su IA. Attualmente, supporta 12 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, coreano, arabo e altre.

Puoi:

Converti email e documenti in più lingue con un solo clic

Adatta tono, frasi e sfumature culturali per diversi tipi di pubblico

📌 Prompt di esempio: Traduci questo aggiornamento del client in spagnolo con un tono formale.

Converti questa email di marketing/testo pubblicitario in francese mantenendo la conversazione.

Localizza questa guida ai prodotti per i clienti tedeschi.

7. Trascrizione di clip vocali

Trascrivi le clip con ClickUp Brain per trovare facilmente informazioni importanti

Sei in riunione, stai prendendo appunti vocali in movimento o stai ricevendo un aggiornamento audio da un compagno di squadra. In seguito, devi riprodurre più volte la clip per cogliere i dettagli chiave: un processo lento e frustrante.

ClickUp Brain può trascrivere facilmente clip vocali, convertendole in testo per una facile revisione, modifica e condivisione delle informazioni.

Puoi anche riproporre domande all'IA per ottenere esattamente le informazioni di cui hai bisogno. Ad esempio, chiedi: Da fare queste note della riunione includono elementi di azione per me o per il mio team?

🎤 Alcune applicazioni pratiche: Registrazioni delle riunioni : trascrivere le discussioni in note e punti d'azione

Sessioni di brainstorming : Cattura e struttura le idee chiave dalle note parlate

Feedback del client: convertire le intuizioni verbali in raccomandazioni attuabili

8. Ottieni risposte specifiche per il tuo ruolo

Trovare aggiornamenti, reportistica e approfondimenti rilevanti per i diversi stakeholder spesso significa spulciare tra una quantità infinita di dati.

ClickUp Brain semplifica il tutto. Fa riferimento al titolo del tuo profilo, scansiona i documenti e le attività dell'area di lavoro a cui hai accesso e estrae solo le informazioni più rilevanti, in modo da ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno.

Ecco cosa scansiona l'IA per ogni ruolo: 🚀 Project manager: attività e reportistica, evidenziando potenziali colli di bottiglia 👥 Team leader: attività in sospeso e relativi assegnatari 📊 Dirigenti: panoramica chiara dei risultati finali e delle scadenze 💬 Team commerciali: ticket e commenti per identificare i problemi comuni 💻 Sviluppatori: rileva i problemi più importanti e li classifica in base all'urgenza

Genera prompt specifici per ogni ruolo con lo scrittore IA di ClickUp Brain

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per migliorare l'efficienza sul posto di lavoro

9. Creare automazioni personalizzate utilizzando il linguaggio naturale

L'ultima cosa da fare, come responsabile di un team, è aggiornare manualmente semplici attività che si presentano quotidianamente/settimanalmente/frequentemente.

L'intuitivo AI Builder di ClickUp lo fa per te. Digita ciò che ti serve in un linguaggio semplice e ClickUp Brain configura l'automazione in qualsiasi Spazio, Cartella o Elenco.

Ottimizza i flussi di lavoro creando regole di automazione con ClickUp Brain

📌 Alcuni esempi di automazione : Stato dell'attività: Quando un'attività è contrassegnata come "Completata", spostarla su "Revisione" e assegnarla al controllo qualità

Monitoraggio del progetto: Aggiorna automaticamente lo stato del progetto quando l'80% delle attività è completato

Notifiche al team: Invia una notifica su Slack quando viene aggiunta un'attività ad alta priorità

Assegnazione delle attività: quando viene inviata una nuova richiesta di marketing, assegnarla automaticamente al team dei contenuti

⚠️ Ricorda: non tutte le automazioni funzionano perfettamente all'inizio. ClickUp Brain ti aiuta a chiarire i passaggi e a perfezionare le istruzioni per garantire che l'automazione funzioni senza intoppi.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per la collaborazione

Riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni ed elementi di azione

Registra, trascrivi e riepiloga/riassumi le tue riunioni con ClickUp AI Notetaker

Il sistema di presa di appunti con IA di ClickUp può aiutarti a semplificare i flussi di lavoro delle riunioni trascrivendo e riepilogando/riassumendo automaticamente le discussioni ed estraendo elementi utilizzabili. Allevia l'onere della presa di appunti manuale, consentendo ai partecipanti di concentrarsi sulla conversazione!

Riepilogo/riassunto automatico: l'IA genera un breve riepilogo/riassunto dei punti chiave discussi in un l'IA genera un breve riepilogo/riassunto dei punti chiave discussi in un documento privato ClickUp

*elementi di azione: identifica ed estrae gli elementi di azione dalla trascrizione, facilitando il follow-up

Integrazione con le attività di ClickUp: Gli elementi di azione e i riepiloghi/riassunti possono essere integrati senza problemi nelle Gli elementi di azione e i riepiloghi/riassunti possono essere integrati senza problemi nelle attività e nel flusso di lavoro di ClickUp , esistenti o nuovi

Agenti IA in ClickUp

Gli agenti che chattano in ClickUp sono progettati per gestire autonomamente le query ed eseguire azioni in base alle richieste dei membri del team. Questi agenti mostrano autonomia, reattività e proattività, che consentono loro di prendere decisioni, adattarsi ai cambiamenti in tempo reale e prendere l'iniziativa verso obiettivi specifici.

Tra i tipi di agente, l'Agente Risposte risponde alle domande all'interno dei canali utilizzando fonti di conoscenza designate, mentre l'Agente Triage garantisce che le attività siano adeguatamente connesse ai thread dei canali pertinenti in base a criteri definiti. Gli utenti possono creare o personalizzare questi agenti all'interno di ClickUp Chat accedendo all'icona "fulmine", che consente loro di definire condizioni, strumenti e fonti di conoscenza per azioni su misura.

Nota: gli agenti sono disponibili in versione beta alla data di pubblicazione di questo articolo

Come implementare ClickUp AI nel flusso di lavoro?

Ora che sai cosa possono fare gli strumenti di ClickUp AI, è il momento di integrarli nella tua area di lavoro.

ClickUp Brain si adatta a qualsiasi flusso di lavoro, che si tratti di gestire progetti, condurre campagne di marketing o monitorare attività di ingegneria.

Ad esempio, Jamie è il responsabile di un team di progetto, incaricato di pianificare ed eseguire diversi progetti tra i vari team. Le sfide più grandi:

🛑 Pianificazione lenta del progetto: Costante avanti e indietro per finalizzare le sequenze e i risultati finali

🛑 Assegnazione complicata delle attività: Controllo manuale della disponibilità e bilanciamento dei carichi di lavoro

🛑 Riunioni sullo stato che richiedono molto tempo: le decisioni e gli elementi da trattare si perdono nei lunghi thread di chat

🛑 Monitoraggio caotico dello stato: i follow-up manuali e le infinite catene di email complicano le cose

Per far sì che le attività procedano senza ritardi, si affida a ClickUp Brain. Ecco come ottimizza i suoi flussi di lavoro senza sforzo:

1. Fai un brainstorming e scrivi un piano per il progetto in pochi minuti

Per l'avvio di un nuovo progetto, la riprogettazione di un sito web, Jamie ha bisogno di un piano strutturato con sequenze, risultati finali, rischi e attività cardine.

Ecco come appare il processo con ClickUp AI:

Apre un nuovo documento ClickUp

Utilizza la funzionalità/funzione Scrivi con IA

Inserisci un prompt dettagliato nella casella di testo

📌 Esempio di prompt: Creare un piano di progetto per la riprogettazione di un sito web. Includere attività cardine, sequenze temporali, ambito di lavoro e potenziali rischi. Rendere il piano adatto a un team di marketing e a un project manager.

L'IA genera un piano strutturato che copre risultati finali, scadenze, dipendenze e valutazioni dei rischi

Jamie rivede e perfeziona il piano in pochi minuti invece che in ore

Genera piani dettagliati per i progetti con ClickUp Brain

Jamie può anche incollare un piano di progetto utilizzato in precedenza nel prompt dell'IA e chiedere: Utilizza il seguente piano di progetto come modello e perfezionalo per il nostro nuovo progetto.

💡 Suggerimento: Dopo aver inserito il piano del progetto nel documento ClickUp, condividilo con il team per ricevere feedback. Puoi anche convertirlo in una wiki che fungerà da fonte di riferimento per i dettagli del progetto, le linee guida e gli aggiornamenti chiave.

2. Creare e assegnare attività dal piano del progetto

Successivamente, trasforma il piano in attività attuabili per il team.

All'interno del documento ClickUp, Jamie evidenzia gli elementi chiave dell'azione nel documento, come "Creare wireframe e modelli di progettazione". ClickUp Brain crea l'attività e la ricollega al documento, mantenendo tutto collegato e includendo dettagli come stato, assegnatario e priorità.

Inoltre, ClickUp AI genera rapidamente la descrizione dell'attività con i dettagli essenziali, che lei rivede e perfeziona prima di finalizzarla.

📌 Prompt di esempio: Creare una descrizione dettagliata dell'attività per "Creare wireframe e modelli di progettazione". Il design deve seguire le linee guida del marchio, essere reattivo per dispositivi mobili e desktop e includere variazioni per i test A/B.

Redigere descrizioni delle attività chiare e contestuali in pochi secondi con ClickUp Brain

Genera, modifica e rimuovi istantaneamente attività secondarie tramite ClickUp Brain

Il progetto di Jamie sta procedendo rapidamente, ma riuscirai a stare al passo con lo stato di avanzamento?

ClickUp Brain genera in tempo reale riunioni e report sullo stato di avanzamento dei lavori, facendo risparmiare tempo e mantenendo tutti allineati.

Le riunioni del team possono essere formattate in tre modi:

Elenco puntato: Una rapida panoramica delle attività completate

Breve: una panoramica concisa delle attività completate

Tradizionale: un'analisi dettagliata dello stato, degli ostacoli e dei passaggi successivi

📌 Esempio: Jamie ha bisogno di un rapido aggiornamento sul lavoro del suo team. Apre ClickUp Brain, clicca su Write StandUp, seleziona i membri del suo team di progettazione e imposta l'intervallo di tempo sulle ultime 24 ore. L'IA genera un riepilogo in: 🔢 Formattare l'elenco puntato: ✅ Completato: wireframe della homepage finalizzati

⏳ In corso: progettazione dell'interfaccia utente mobile

🛑 Bloccato: feedback in attesa dal client 📝 Formattazione breve: Il team di progettazione ha completato i wireframe della homepage. Il design dell'interfaccia utente mobile è ancora in corso, ma è stato ritardato a causa del feedback del client in sospeso. Lisa è in attesa di approvazione prima di procedere. 📜 Formattazione tradizionale: Nelle ultime 24 ore, il team di progettazione ha finalizzato i wireframe della homepage. La progettazione dell'interfaccia utente mobile è in corso, ma attualmente è in blocco poiché Lisa è in attesa dell'approvazione del cliente. Se il feedback non sarà ricevuto entro domani, ciò potrebbe avere un impatto sulla sequenza generale. È stato inviato un follow-up al cliente per un aggiornamento.

Automazioni StandUp giornaliere e riduzione delle riunioni di stato non necessarie con ClickUp Brain

➡️ Ulteriori informazioni: Podcast sull'IA per saperne di più sull'intelligenza artificiale

Best practice per un utilizzo efficace di ClickUp AI

L'IA di ClickUp è potente, ma solo se la si usa nel modo giusto. Ecco alcune strategie pratiche per sfruttarla al meglio:

1. Scrivere prompt migliori

ClickUp Brain non può leggere nel pensiero (ancora 😉 ). Più le istruzioni sono specifiche e chiare, migliori saranno i risultati. Inoltre, aggiungi dettagli come il pubblico, il formato o il tono.

❌ Riepilogare/riassumere questo report. ✅ Riepilogare questo report in tre punti chiave per un aggiornamento al CEO. Catturare le metriche che hanno avuto un impatto.

2. Salvataggio, condivisione e riutilizzo dei prompt dell'IA

Se trovi un prompt che dà ottimi risultati, salvalo. ClickUp Brain ti permette di salvare i prompt all'interno della sua interfaccia. Avere una libreria di prompt ben realizzati può farti risparmiare tempo e mantenere la coerenza.

Salva i tuoi prompt migliori in ClickUp Brain

3. Iterare l'output

I contenuti generati dall'IA non sono sempre perfetti al primo tentativo. Dovrai chiedere all'IA di perfezionare l'output finché la risposta non sarà adatta alle tue esigenze.

4. Regola il tono in base al pubblico

ClickUp Brain può adattare il suo stile di scrittura a diversi tipi di pubblico, ma solo se lo guidi. Vuoi un rapporto formale o un aggiornamento informale? Basta impostare il tono e lui lo consegna.

Caso d'uso Tono Prompt 📊 Aggiornamenti della direzione Professionale Riepilogare/riassumere questo aggiornamento del progetto in un tono formale per un pubblico esecutivo. Essere concisi, evidenziare le metriche chiave e concentrarsi sulle intuizioni strategiche. 💬 Il team chatta, Slack aggiorna Casual Riepilogare/riassumere questo aggiornamento del progetto in un tono amichevole e informale per il team. Sia breve e motivante. 🎯 Comunicazione con il client Fiducioso, persuasivo Scrivi un aggiornamento sul progetto per un client, assicurandoti di usare un tono sicuro e rassicurante. Enfatizza lo stato e i passaggi successivi.

5. Formare il team all'uso efficiente dell'IA

Stabilisci linee guida chiare su dove dovrebbe essere utilizzata l'IA (ad esempio, redigere report, riepilogare/riassumere riunioni, fare brainstorming) e dove è fondamentale l'input umano (ad esempio, prendere decisioni strategiche, raccontare storie creative).

Considera l'idea di organizzare un workshop sull'IA o di creare una guida alle risorse con esempi prompt per aiutare il tuo team a iniziare.

Metti la tua produttività in pilota automatico con ClickUp Brain

L'IA dovrebbe lavorare per te, non il contrario, e con ClickUp Brain finalmente è così.

Gli strumenti di IA indipendenti possono offrire automazione, ma spesso mancano del contesto necessario per semplificare veramente il lavoro. Operano in silos, richiedendo un lavoro extra per integrarsi nei processi.

ClickUp Brain risolve questo problema incorporando l'IA direttamente nel flusso di lavoro, rendendola una parte intuitiva e perfetta del modo in cui gestisci attività, progetti e collaborazione. Il risultato? Meno tempo speso a passare da uno strumento all'altro e più tempo concentrato su un lavoro significativo.

Vuoi dedicare meno tempo alla gestione e più tempo a fare? Iscriviti subito a ClickUp! 🙌