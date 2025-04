Come usare l'IA nel marketing: 10 esempi efficaci

Ok, tempo di confessioni. Un tempo ero l'ultimo degli esperti di marketing che si fidavano del proprio istinto. Il mio rituale? Notti intere a esaminare i risultati dei test A/B, fogli di calcolo che mi facevano sbarrare gli occhi e discorsi di incoraggiamento su come il mio "istinto" di marketing avrebbe salvato la situazione.

Poi ho visto i numeri: 60% degli operatori di mercato sta già utilizzando l'IA per raggiungere i propri obiettivi, mentre il 74% crede che sarà semplice avere un CRM entro il 2030 . Mente = soffocata.

Da quando mi sono immerso nel marketing dell'IA, ho visto le campagne trasformarsi da congetture a pura scienza. Vi mostro 10 esempi che vi faranno chiedere come abbiamo fatto a fare marketing senza l'IA generativa.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

L'IA sta trasformando il marketing personalizzando le esperienze dei clienti, prevedendo le tendenze e automatizzando la creazione di contenuti

Marchi come Nike, Starbucks e Volkswagen utilizzano l'IA per la creazione di video, la messaggistica personalizzata e l'analisi predittiva

Gli strumenti di IA aiutano a migliorare il targeting dei clienti, la generazione di contenuti e la gestione delle attività, facendo risparmiare tempo e aumentando l'efficacia del marketing

Le sfide del marketing basato sull'IA includono pregiudizi, accuratezza dei dati, etica e problemi di sicurezza

ClickUp offre una soluzione all-in-one basata sull'IA per semplificare le strategie di marketing e migliorare l'efficienza

Capire l'IA nelle campagne di marketing

Vi siete mai chiesti come mai quell'annuncio su LinkedIn per un webinar sulla gestione dei social media vi trovi proprio al momento giusto? O come mai Instagram sembri inondato di annunci di forti sconti sull'esatto gadget su cui avete messo gli occhi da sempre?

Questi sono alcuni degli esempi più comuni di IA marketing, in cui algoritmi avanzati di apprendimento automatico prevedono le cose giuste per commercializzare al pubblico giusto al momento giusto.

Cos'è l'IA e come si applica al marketing?

L'IA consiste essenzialmente nell'insegnare alle macchine a pensare, adattarsi e imparare, come uno studente iper-nerd che non salta mai le lezioni. Utilizza tecnologie come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), termini di fantasia che significano che sta migliorando la capacità di capire le cose in base ai dati.

È più simile allo Sherlock Holmes della tecnologia: analizza gli schemi, prevede cosa accadrà in seguito e prende decisioni che hanno un'impronta quasi umana.

Nel marketing, l'IA viene utilizzata per:

🔮 Prevedere il comportamento dei clienti e le tendenze future

📱 Creare annunci pubblicitari che appaiono nel momento perfetto

🎯 Segmentare il pubblico per campagne personalizzate

📝 Generare contenuti per i post del blog, i social media e le email, velocizzando la produttività e migliorando il coinvolgimento dei clienti

📧 Personalizzare l'email marketing adattando i contenuti e i tempi di invio

💬 Monitoraggio dei social media per monitorare il sentiment e le tendenze del marchio

Il risultato? Un marketing più intelligente e mirato, in grado di connettersi con le persone in modo naturale e pertinente.

Il ruolo dell'IA nel migliorare l'esperienza dei clienti e nel guidare la crescita aziendale

Ecco come l'IA nel marketing sta cambiando il gioco sia per le aziende che per i consumatori:

🛍️ Shopping personalizzato : L'IA utilizza le vostre preferenze e i vostri acquisti passati per consigliarvi esattamente ciò che vi piacerà in seguito, senza più scorrere all'infinito

: L'IA utilizza le vostre preferenze e i vostri acquisti passati per consigliarvi esattamente ciò che vi piacerà in seguito, senza più scorrere all'infinito Servizio clienti sempre attivo : I chatbot IA sono come i più veloci rappresentanti del supporto clienti, che lavorano 24 ore su 24 per gestire i problemi con la massima rapidità

: I chatbot IA sono come i più veloci rappresentanti del supporto clienti, che lavorano 24 ore su 24 per gestire i problemi con la massima rapidità Prevedere il futuro : L'IA è in grado di individuare le tendenze prima che si manifestino, aiutando le aziende a essere all'avanguardia con prodotti e servizi di cui i clienti non sapevano ancora di aver bisogno

: L'IA è in grado di individuare le tendenze prima che si manifestino, aiutando le aziende a essere all'avanguardia con prodotti e servizi di cui i clienti non sapevano ancora di aver bisogno 🛠️ Magia dietro le quinte: L'IA semplifica le operazioni aziendali, sia che si tratti di prevedere le esigenze di inventario o di adeguare le strategie di prezzo

Siete curiosi di sapere come potete utilizzare l'IA per migliorare le vostre campagne? Date un'occhiata a questo video per scoprire i nostri 3 migliori consigli per il marketing basato sull'IA:

10 esempi di IA nel marketing

Ora che avete capito come funziona l'IA nel marketing, vediamo alcuni esempi di marchi che hanno fatto la differenza che utilizzano l'IA per migliorare il loro marketing strategie di marketing.

1. Nike

Tipo di industria: Sport

Caso d'uso: Creazione video IA

Campagna Nike "Never Da fare" con Serena Williams: ai nel marketing esempi di marketing

Nike 2023 Mai Da Fare Evolvere ha mostrato l'innovazione dell'IA creando una partita di tennis virtuale tra Serena Williams del 1999 e la sua versione del 2017. La tecnologia ha analizzato l'evoluzione del suo stile di gioco, dalla selezione dei colpi ai movimenti in campo, nel corso di quasi due decenni.

Il fulcro della campagna è stata la simulazione di una partita su YouTube, supportata da un marketing mirato sui social media che ha stimolato il coinvolgimento dei fan.

**Il risultato: la partita virtuale ha raccolto le visualizzazioni di 1,69 milioni di iscritti a YouTube. Inoltre, ha fatto centro a Cannes, vincendo il Grand Prix for Digital Craft.

2. Starbucks

Tipo di industria: Alimenti e bevande

Caso d'uso: Messaggi personalizzati

L'IA di Starbucks, Birra profonda è come un barista di ultima generazione con un talento per i dati. Non si limita a prendere l'ordine, ma studia le abitudini degli utenti: cosa ordinano, quando vengono a trovarci e persino le tendenze del comportamento generale dei clienti.

Utilizzando queste informazioni, avvia comunicazioni di marketing così personali da sembrare scelte a mano, spingendo gli utenti delle app a partecipare al programma di ricompense con offerte troppo allettanti per essere ignorate.

Il risultato: Questo uso intelligente dell'IA ha dato grandi frutti. Starbucks ha visto iscriversi oltre 4 milioni di nuovi membri del programma fedeltà.

3. Volkswagen

Tipo di industria: Automobile

Caso d'uso: Analisi predittiva

Volkswagen, già esperta di automazione, ha deciso di lasciare che fosse l'IA a prendere in mano le decisioni di acquisto degli annunci. Invece di affidarsi all'istinto della propria agenzia pubblicitaria, che spesso si scontrava con i dati, Volkswagen ha deciso di sfruttare l'IA per gestire attività complesse.

**Risultato: Volkswagen ha eliminato i costi nascosti che l'agenzia pubblicitaria addebitava e ha preso decisioni più informate. Questo ha portato a una aumento del 14% delle vendite commerciali della Volkswagen .

4. Viaggi Vergine

Tipo di settore: Viaggi

Caso d'uso: Personalizzazione

Campagna "Jen IA" di Virgin Voyages con la funzionalità/funzione di Jennifer Lopez

Virgin Voyages ha fatto scalpore con la sua sfacciata campagna di Campagna IA di Jen . A prima vista, aveva come protagonista Jennifer Lopez, o almeno così tutti pensavano. Il colpo di scena? La J.Lo sullo schermo era in realtà una versione IA doppiata in modo esilarante da un ragazzo di nome Kyle.

La grande rivelazione ha fatto scalpore, ma Virgin Voyages non si è fermata lì.

Ha fatto un passo avanti, invitando i fan a creare inviti di viaggio personalizzati utilizzando lo strumento dell'IA sul loro sito web. Questo tocco ludico e interattivo non solo ha fatto ridere, ma ha anche aumentato l'impegno dei clienti, facendo diventare Virgin Voyages un nome di spicco.

Il risultato: Jen IA è diventato virale con oltre due miliardi di impressioni, generando un enorme traffico web, oltre 25.000 inviti personalizzati e un notevole aumento delle prenotazioni.

5. Heinz

Tipo di settore: Alimenti e bevande

Caso d'uso: Rafforzamento del marchio

Heinz ha dimostrato di essere il re del ketchup con il suo 2022 Campagna A.I. sul ketchup . I Teams hanno fatto squadra con DALL-E 2, l'IA che si occupa di testo e immagini, e le hanno chiesto di immaginare il "ketchup"

Indipendentemente dal prompt - "Bottiglia di ketchup rinascimentale" o "Scheda dei tarocchi del ketchup" - l'IA ha continuato a produrre bottiglie in stile Heinz.

Il risultato? Heinz non è solo ketchup, è il ketchup. L'azienda si è spinta oltre, invitando i fan sui social media a creare la propria arte del ketchup IA, innescando una tendenza virale. Anche grandi nomi come Ducati e Sportsnet si sono uniti al divertimento, facendo di Heinz la voce di internet.

Il risultato: La campagna ha ottenuto 1,15 miliardi di impressioni guadagnate a livello globale e ha generato oltre il 2500% di esposizione in più rispetto all'investimento mediatico. Inoltre, il coinvolgimento sui social media è salito alle stelle, con un tasso del 38% superiore rispetto alle campagne precedenti.

6. Wowcher

Tipo di settore: eCommerce

Caso d'uso: Pubblicità sui social media IA nella pubblicità è tutto ciò che riguarda la creazione di annunci che sembrino personalizzati, e Wowcher lo fa nel modo giusto. Grazie al team con la tecnologia di copywriting IA di Phrasee, ha trasformato i suoi post sui social media e gli annunci in esperienze personalizzate.

Così, se si è soliti cliccare sugli annunci di offerte di vacanze, l'IA se ne accorge e inonda il feed con offerte di viaggio irresistibili. È come avere un personal shopper per i vostri viaggi da sogno.

Come ci sono riusciti? Wowcher ha messo alla prova l'IA, letteralmente. Ha condotto un test A/B, mettendo a confronto quattro annunci generati dall'IA con uno scritto da esseri umani. Gli annunci generati dall'IA hanno ottenuto costantemente valutazioni di pertinenza pari a 9 o 10 su 10, dimostrando di aver colto nel segno con il pubblico.

Il risultato: Questa strategia basata sull'IA ha portato a una crescita del fatturato di circa il 20% 31% di riduzione del costo per lead .

7. Mastercard

Tipo di industria: Servizi finanziari

Caso d'uso: Analisi della concorrenza

Quando la pandemia ha sconvolto la situazione, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) ha dovuto affrontare un mercato in rapida evoluzione. Per mantenere il proprio vantaggio, l'azienda si è affidata a Crayon, una piattaforma basata sull'IA che è diventata la sua bussola competitiva. Utilizzo di Crayon mastercard ha estratto informazioni guidate dai dati su ciò che i rivali stavano facendo e ha segnalato potenziali minacce prima che diventassero problemi.

**Il risultato: Crayon ha funzionato a meraviglia per MPGS.

Mike Wienke, direttore del marketing di prodotto globale e dell'abilitazione commerciale, afferma,

_Crayon dà ai partecipanti una chiara percezione di come ogni concorrente si stia avvicinando al mercato, rendendo più facile guardare a Mastercard da un punto di vista esterno. Questo non solo rende l'esercizio molto più efficace, ma ci permette anche di riunire persone di tutta l'organizzazione e di aprire un dialogo in cui tutti possono contribuire con idee preziose"

8. Nutella

Tipo di settore: Alimenti e bevande

Caso d'uso: Design

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Nutella-Unica-campaign-showcasing-7-million-jar-label-designs-.jpg Campagna Nutella Unica con 7 milioni di disegni per le etichette dei vasetti: esempi di ai in marketing /$$$img/

Campagna Nutella Unica che mette in mostra 7 milioni di disegni di etichette in barattolo

Nutella ha scelto l'IA per la sua campagna di marketing Nutella Unica creando 7 milioni di etichette per vasetti unici. Ogni etichetta è stata progettata per dare un senso di esclusività, sfruttando l'amore dei fan per la produttività personalizzata.

Ma a prescindere dall'unicità del design, l'iconico logo di Nutella ha fatto sì che ogni vasetto fosse immediatamente riconoscibile. Lanciata in Italia, la campagna ha colpito nel segno con un mix di annunci online e televisivi che hanno fatto parlare di sé.

Il risultato: In un solo mese, tutti i 7 milioni di vasetti generati dall'IA sono stati esauriti.

9. Kasasa

Tipo di settore: Servizi finanziari

Caso d'uso: Creazione di contenuti

Kasasa mostra come L'IA può trasformare il marketing dei contenuti .

Kasasa aveva difficoltà a pianificare i contenuti in un settore finanziario dal ritmo frenetico. Pur disponendo di un calendario editoriale annuale, avevano bisogno di un modo per snellire il processo, convalidare le idee e accelerare i tempi. In collaborazione con MarketMuse, l'azienda ha utilizzato brief di contenuti guidati dall'IA per creare contenuti coinvolgenti e di alta qualità, in grado di convincere il pubblico e di aumentare l'autorevolezza del sito web.

Il risultato: A 92% di aumento del traffico organico anno su anno, un salto dell'83% nel posizionamento delle parole chiave e un aumento del 28% del tempo trascorso sulle loro pagine.

10. L'Economista

Tipo di settore: Media ed editoria

Caso d'uso: Pubblicità programmatica guidata dall'IA

Nel 2017, The Economist stava lottando contro il calo dei lettori, ma ha provato a fare qualcosa di intelligente: ha lasciato che fosse l'IA a gestire il traguardo degli annunci. L'IA ha analizzato tutto, dal comportamento sul web ai dati degli abbonati, aiutandoli a capire chi fossero realmente i loro lettori e a trovare persone simili che avrebbero amato i loro contenuti. Un'inversione di tendenza davvero notevole!

**Il risultato: l'Economist è riuscito a raccogliere 3.6 milioni di nuovi lettori ottenendo un fantastico ritorno sull'investimento di 10:1 grazie a campagne mirate. Inoltre, hanno registrato un aumento del 9% degli abbonati fedeli tra il 2020 e il 2021.

IA per migliorare le strategie di marketing digitale

Costruire una strategia di marketing basata sull'IA non è un'impresa da poco. Ci vogliono gli strumenti di IA giusti e un'immersione profonda nei vari settori del marketing digitale Casi d'uso dell'IA per far funzionare il tutto.

Vediamo di capirlo con un esempio.

Sarah, responsabile marketing di una startup di e-commerce, faticava a ottimizzare il flusso di lavoro del suo team nonostante eccellesse nelle attività creative. Mentre era brava nello sviluppo delle campagne, i problemi di project management portavano al caos.

La sua ricerca di una soluzione l'ha condotta a ClickUp , l'app per il mio lavoro. Con funzionalità per la gestione di documenti, conoscenze e progetti riunite in un'unica potente piattaforma supportata dall'AI, ClickUp ha contribuito a consolidare i flussi di lavoro dispersi del team in un unico sistema.

Come Sarah, Il software di project management per il marketing di ClickUp può anche aiutarvi ad automatizzare i flussi di lavoro, a organizzare i progetti senza soluzione di continuità e a ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni del team e sullo stato delle campagne. Inoltre, l'assistente IA può farvi risparmiare ore di lavoro manuale.

1. Traguardo e segmentazione dei clienti

Sarah pensava di conoscere bene i suoi clienti fino a quando non si è resa conto che i suoi messaggi non colpivano nel segno. È allora che si è rivolta agli strumenti di IA marketing per scavare in profondità nei dati dei clienti ed evidenziare modelli che non avrebbe mai individuato da sola.

Improvvisamente, ha potuto vedere esattamente come si comportava il suo pubblico, cosa gli piaceva e persino le piccole manie che lo contraddistinguevano. ClickUp Brain ha portato le cose a un livello superiore. Invece di scavare nei dati, Sarah poteva semplicemente porre domande pertinenti su segmenti di clienti o su dati demografici specifici.

📌 Esempio di prompt: _Quale è il comportamento dei miei acquirenti abituali che non hanno acquistato negli ultimi 30 giorni?

Ordinare, organizzare e gestire i dettagli dei clienti e delle campagne di marketing con i campi personalizzati di ClickUp

2. Analisi del mercato e dei concorrenti L'IA trasforma le ricerche di mercato in ricerche di mercato da opprimente a semplice in pochissimo tempo.

Quando Sarah vuole capire il sentiment dei clienti sul lancio di un nuovo prodotto, usa ClickUp Brain per analizzare e riepilogare le chiavi delle recensioni, dei dati dei concorrenti e delle menzioni sui social media.

Come funziona per Sarah:

Analisi dei dati: Sarah può caricare sondaggi, feedback o recensioni, e ClickUp Brain identifica le tendenze e le informazioni utili

Sarah può caricare sondaggi, feedback o recensioni, e ClickUp Brain identifica le tendenze e le informazioni utili **Ricerca sui concorrenti: ClickUp Brain estrae dati da fonti pubbliche per confrontare offerte, prezzi e strategie e fornisce report rapidi

Tendenze del settore: analizza anche articoli, notizie e social media per fornire tendenze di mercato aggiornate e i gusti dei consumatori

📌 Prompt di esempio:

analizzare le attuali tendenze del mercato nel settore B2B SaaS. Identificare i principali concorrenti, i progetti di crescita del mercato e le opportunità di innovazione emergenti

fornire un'analisi della concorrenza delle principali aziende B2B che offrono software di project management. Confrontate funzionalità/funzione, prezzi e recensioni dei clienti

ClickUp Brain

3. Creazione di contenuti

Sarah si trova spesso ad affrontare il temuto blocco dello scrittore o la pressione di sviluppare nuove idee.

ClickUp Brain le risparmia ore di brainstorming e di creazione di contenuti, consentendole di concentrarsi sulle parti più divertenti del marketing, ovvero la strategia e lo storytelling.

Ad esempio, quando Sarah ha bisogno di un post sul blog per le prossime festività, deve semplicemente digitare l'idea. ClickUp Brain genera uno schema accattivante, suggerisce titoli accattivanti, fornisce la struttura dei contenuti e offre persino suggerimenti di parole chiave per la SEO.

Da fare è solo mettere a punto il tono e aggiungere la voce del suo marchio.

📌 Promesse di esempio:

scrivere un blog post accattivante sulle vendite commerciali per le aziende di eCommerce

suggerisci parole chiave SEO per un post sul blog dedicato alle vendite commerciali di Capodanno

scrivere un annuncio su Facebook per una vendita lampo di 24 ore di scarpe

generare argomenti per una campagna email che promuove uno sconto estivo sui costumi da bagno

suggerisci la copia di un annuncio su Google per la spedizione gratis su tutti gli ordini

scrivere un'email persuasiva per la promozione del nostro ultimo lancio di prodotto

generare l'headline di una pagina di destinazione per una promozione "compra uno, prendi uno, gratis"

Scrivete e modificate contenuti di marketing di alto livello con ClickUp Brain

4. Gestione delle attività

Non tutte le attività di marketing meritano lo stesso livello di urgenza. ClickUp Brain analizza la cronologia dei progetti e il carico di lavoro del team, quindi fornisce consigli personalizzati su cosa dare priorità.

Inoltre, se un progetto è in ritardo sulla tabella di marcia, identifica anche il collo di bottiglia e lo comunica al team. Questo aiuta a stabilire le priorità delle attività, in modo che il team di marketing di Sarah possa concentrarsi rapidamente su ciò che è urgente, come l'aggiornamento di una campagna pubblicitaria o il completamento della bozza di un post sul blog.

Inoltre, se l'azienda sta lavorando a due bozze di campagne di marketing simili, ClickUp Brain lo individua e suggerisce di unire o duplicare le attività per mantenere la situazione regolare.

Trovare duplicazioni o unioni di attività di marketing con ClickUp Brain

5. Automazioni di marketing Automazione dei flussi di lavoro del marketing con l'IA permette di usufruire di un potenziale infinito.

Ecco come ClickUp Brain può mettere il pilota automatico a queste infinite attività di marketing:

**Creazione automatica di attività e impostazione di promemoria per l'invio di email di benvenuto e prompt di follow-up personalizzati

Campagne email: trigger di email automatiche e personalizzate in base alle azioni dei clienti, come le offerte post-acquisto

trigger di email automatiche e personalizzate in base alle azioni dei clienti, come le offerte post-acquisto Reportistica sullo stato della campagna: Aggiornamenti automatici sulle metriche della campagna, con avvisi in caso di problemi

Aggiornamenti automatici sulle metriche della campagna, con avvisi in caso di problemi Promemoria e scadenze: Impostazione di promemoria e scadenze automatiche per ogni attività di marketing per rimanere in carreggiata

Sfide e considerazioni sul marketing dell'IA

Sono bastate poche parole virali, facili da usare, per far sì che il marketing di ClickUp Strumenti di IA per il marketing per gli esperti di saltare sul carro dell'IA e migliorare le loro campagne. Tuttavia, il marketing dell'IA non è sempre semplice.

Ecco a cosa fare attenzione:

**IA apprende dai dati e i dati non sono sempre imparziali. Fate attenzione ai pregiudizi razziali, di genere, culturali o socioeconomici che si insinuano nelle vostre strategie di marketing

Inesattezza: Dati errati equivalgono a risultati errati. Informazioni imprecise sui clienti potrebbero significare il traguardo degli stivali da neve per gli abitanti di Miami. Ricontrollate i dati per mantenere l'IA in carreggiata

Dati errati equivalgono a risultati errati. Informazioni imprecise sui clienti potrebbero significare il traguardo degli stivali da neve per gli abitanti di Miami. Ricontrollate i dati per mantenere l'IA in carreggiata Etica: Un'eccessiva personalizzazione può risultare invasiva, come annunci iper-targettizzati o l'utilizzo di dati senza consenso. Bilanciate privacy e personalizzazione per evitare di spaventare il vostro pubblico

Un'eccessiva personalizzazione può risultare invasiva, come annunci iper-targettizzati o l'utilizzo di dati senza consenso. Bilanciate privacy e personalizzazione per evitare di spaventare il vostro pubblico **Sensibilità e sicurezza dei dati: l'IA si basa su dati sensibili, rendendo essenziale una solida sicurezza. Protezioni deboli rischiano violazioni della privacy e problemi di conformità

Trasparenza: Con il boom dei contenuti dell'IA, siate chiari sul loro utilizzo e date credito a chi di dovere per risolvere i problemi di paternità e proprietà intellettuale

Consigli per utilizzare l'IA nel marketing:

Test & tweak: Continuate a perfezionare le campagne: l'IA prospera grazie all'ottimizzazione dei dati

❤️Stay umano: Lasciate che l'IA aumenti la creatività, non la sostituisca. Un tocco umano fa la differenza

🦸‍♂️IA come assistente: Usate l'IA per supportare, non per sostituire, il vostro team. Abbinare l'efficienza all'intuizione umana

Formate il vostro team: Assicuratevi che tutti sappiano come utilizzare gli strumenti di IA in modo efficace

Tendenze future nel marketing dell'IA

Il mercato dell'IA nel marketing aveva un valore di 15,84 miliardi di dollari nel 2021 ed è destinato a salire di oltre 107,5 miliardi di dollari entro il 2028 . Questa improvvisa ondata di investimenti sta già trasformando il modo in cui le aziende utilizzano l'IA nelle loro strategie.

Ecco alcune tendenze chiave che formano il futuro del marketing dell'IA:

1. IA delle emozioni

L'IA sta imparando a leggere le emozioni attraverso le espressioni facciali, i toni di voce o i comportamenti, consentendo interazioni più empatiche con i clienti.

Esempio: Un bot di assistenza rileva la frustrazione e risponde con un tono rilassante o con soluzioni più rapide. I marchi possono anche analizzare le reazioni emotive a pubblicità, loghi o produttività e inviare messaggi di marketing personalizzati.

L'IA sta rendendo AR e VR più personalizzate e pratiche, creando esperienze immersive che si adattano in tempo reale.

Esempio: Le app AR alimentate dall'IA consentono agli utenti di visualizzare i mobili nel loro spazio, mentre i tour dei negozi in VR offrono esperienze di shopping coinvolgenti e interattive.

3. Integrazione di IA e Blockchain

La combinazione di IA e blockchain migliora la sicurezza, l'autenticazione e la personalizzazione delle campagne di marketing.

Esempio: L'IA analizza le cronologie di acquisto verificate dalla blockchain per ottenere un traguardo preciso, mentre la blockchain garantisce la credibilità delle partnership con gli influencer.

