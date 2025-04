Dai il benvenuto a ClickUp AI e potenzia la tua produttività

Noi di ClickUp siamo ossessionati dalla produttività. Sappiamo bene che il tempo è una risorsa preziosa ma limitata e ci impegniamo ad aiutarti a sfruttarlo al meglio.

Quindi è quasi superfluo dire che il World Productivity Day del 20 giugno è un evento *importantissimo per noi. È come una festa personale. È il nostro promemoria annuale per celebrare i tanti modi in cui ClickUp migliora la tua produttività ogni singolo giorno. 🎉

Ma quest'anno facciamo un ulteriore passaggio. Siamo sempre stati all'avanguardia nel fornire funzionalità/funzioni all'avanguardia per aumentare la produttività, e oggi lo facciamo di nuovo con l'introduzione di ClickUp AI, un progresso che cambierà per sempre il tuo modo di lavorare.

Perché ClickUp AI?

Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito a enormi progressi tecnologici. Dall'introduzione dei personal computer alla diffusione capillare di Internet e degli smartphone. Ogni salto ha cambiato completamente il modo di lavorare delle persone e l'IA sarà probabilmente lo sviluppo più rivoluzionario mai visto finora.

Secondo una nuova ricerca condotta da McKinsey & Company, l'IA potrebbe automatizzare le attività lavorative che occupano il 60-70% del tempo dei dipendenti. Per professioni come il supporto clienti, l'ingegneria e il marketing, ciò significa che la loro produttività potrebbe aumentare fino al 45%.

Il ritmo dei progressi è a dir poco sbalorditivo! Ogni settimana vengono annunciate nuove scoperte e le potenziali applicazioni sembrano infinite. Indipendentemente dal tuo ruolo, nel prossimo futuro utilizzerai l'IA per svolgere il tuo lavoro in modo più efficiente. 🦾

ClickUp AI è qui per trasformare il tuo lavoro

Imparare una nuova tecnologia può essere difficile, e quando si tratta di utilizzare l'IA, è necessario essere esperti nel suo linguaggio per usufruire del suo vero valore.

L'IA può essere molto precisa su come comunicare con essa. Anche con un caso d'uso specifico in mente, è necessario essere precisi nel modo in cui si chiede aiuto, condividendo il contesto giusto e impostando i parametri corretti per il tono e la creatività.

In ClickUp, abbiamo reso molto più semplice e intuitivo comunicare con l'IA. Tutto il lavoro preliminare è stato fatto per te: tutto quello che devi fare è aprire ClickUp per iniziare. Non devi lasciare il tuo posto di lavoro, cambiare contesto o diventare un esperto di IA per vedere un immediato aumento della produttività e sfruttare la sua potenza in modi che non avevi mai immaginato prima.

Personalizzati per te

ClickUp AI offre oltre 100 prompt completamente personalizzati e su misura per te. Questi strumenti di IA basati sui ruoli sono stati sviluppati in modo unico in collaborazione con esperti del mondo del lavoro di diversi settori e sono facili da utilizzare praticamente per qualsiasi caso d'uso di alto valore.

Aggiungiamo nuovi prompt ogni settimana e il nostro team di ricerca ottimizza e testa continuamente i nostri prompt per garantire che ti forniscano risultati della massima qualità.

Le funzioni IA di ClickUp consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Ecco solo alcuni dei tanti modi in cui i team possono sfruttare la potenza di ClickUp AI per alcuni dei principali casi d'uso:

Marketing: scrivi un caso di studio, genera un brief creativo e ideare potenziali soluzioni.

Commerciale: crea un piano territoriale, scrivi un'email di prospezione e prepara un elevator pitch o uno script dimostrativo.

Prodotto: Scrivi Scrivi la documentazione dei requisiti del prodotto , progetta uno studio di test per gli utenti e identifica le metriche di esito positivo.

Ingegneria: crea un report retrospettivo dello sprint, genera uno schema modello e scrivi le specifiche tecniche.

Project Management: Crea una dichiarazione di lavoro, avvia una sequenza di progetto e organizza le attività.

E molto altro ancora!

Con ClickUp AI, è sufficiente selezionare il proprio ruolo, scegliere tra una varietà di prompt predeterminati, compilare i campi appropriati, quindi sedersi e guardare la magia che accade! 🪄

Con l'aggiunta di ClickUp AI, sono più efficiente che mai! Mi fa risparmiare 3 volte il tempo che prima dedicavo alle attività di project management. Non solo ha migliorato la mia produttività, ma ha anche stimolato la mia creatività. Rispetto ad altre offerte sul mercato, posso dire che ClickUp ha pensato a fondo a come integrare la tecnologia nella sua piattaforma e ottimizzarne i casi d'uso per aiutare i propri clienti.

Porta a termine il tuo lavoro più velocemente

Integrato direttamente nella nostra piattaforma, puoi utilizzare ClickUp AI in tutto il tuo flusso di lavoro, incluse attività, documenti, dashboard e altro ancora! Ciò che prima richiedeva 30 minuti ora richiede solo 30 secondi. 🏎️💨

Se puoi sognarlo, puoi realizzarlo con ClickUp AI. Ecco alcuni dei nostri modi preferiti in cui ClickUp può aumentare la tua produttività al lavoro:

Rimani aggiornato sulle conversazioni: Rendi il lavoro asincrono un gioco da ragazzi con i riassunti istantanei dei lunghi thread di commenti nelle attività o Rendi il lavoro asincrono un gioco da ragazzi con i riassunti istantanei dei lunghi thread di commenti nelle attività o nei documenti ClickUp per sapere dove è stata interrotta la conversazione e cosa è stato deciso.

Condividi il TL;DR : Risparmia tempo e lascia che l'IA legga i dettagli per te. Riepiloga/riassumi documenti lunghi come white paper, note di riunioni o risultati di ricerche, il tutto con un clic.

Genera elementi di azione: ClickUp AI acquisisce e assegna gli ordini del tuo team all'interno del documento o in nuove attività. Estrai rapidamente i passaggi successivi dagli ordini del giorno delle riunioni e dai thread dei commenti.

Migliora la tua scrittura: Elimina il blocco dello scrittore e rendi più facile iniziare da zero. Redigi email, post di blog o risposte ai clienti perfettamente formattati.

Controlla ortografia e grammatica: con il tuo editor IA personale, non dovrai più preoccuparti degli errori nei contenuti.

Parla qualsiasi lingua: i tuoi clienti sono globali e anche il tuo strumento di produttività dovrebbe esserlo. Genera traduzioni rapide e accurate tra più lingue, proprio dove lavori!

Usufruisci dell'efficienza ovunque ti trovi (presto disponibile): La potenza di ClickUp AI a portata di mano! Condensa rapidamente i thread dei commenti alle attività all'interno della nostra app mobile. Dì addio allo scorrimento infinito e dai il benvenuto a un processo decisionale più rapido, anche quando sei in movimento.

Utilizza ClickUp AI per modificare, riepilogare/riassumere, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti all'interno dei documenti

ClickUp AI è pronto per te!

ClickUp AI è qui e disponibile per tutti. Inizia oggi stesso e scopri come portare la tua produttività a nuovi livelli con la possibilità di sperimentare, personalizzare e innovare il tuo lavoro.

La versione di prova gratuita di ClickUp AI può essere aggiunta a qualsiasi piano, anche al piano Free Forever!

E quando sarai pronto a continuare a utilizzare ClickUp AI dopo la prova gratuita, potrai aggiungerlo in modo permanente a qualsiasi area di lavoro con un piano a pagamento al prezzo di lancio di 5 $ al mese per membro. 🔑

Il nostro viaggio con l'IA è appena iniziato. Abbiamo in serbo tantissimi aggiornamenti entusiasmanti e non vediamo l'ora di ricevere il tuo feedback su ClickUp AI e su come sta cambiando il tuo modo di lavorare.

Le aziende che adotteranno la tecnologia IA sin dall'inizio otterranno un enorme vantaggio rispetto ai loro concorrenti, quindi non rimanete indietro!

Prova ClickUp AI gratis oggi stesso o contatta il nostro team commerciale per scoprire come ClickUp AI può aiutare i tuoi team e i tuoi casi d'uso specifici!