Come condurre un'analisi del comportamento dei clienti

Lanciare un nuovo prodotto o una campagna di marketing con una risposta tiepida da parte del pubblico può essere deludente.

Senza un'analisi approfondita delle loro abitudini digitali - acquisti online, interazioni con i social media, utilizzo delle applicazioni - non si può fare altro che pensare a cosa sia andato storto.

Con un'analisi efficace del comportamento dei clienti, potete evitare queste insidie e salvare le vostre strategie di marketing dal fallimento.

Cerchiamo di capire meglio questo concetto con una guida in sei passaggi all'analisi del comportamento dei clienti. 👇

**Che cos'è il comportamento del cliente?

**Il comportamento del cliente comprende tutte le azioni, le decisioni e i processi psicologici che i clienti manifestano quando interagiscono con un marchio, dalla consapevolezza iniziale alla valutazione post-acquisto

Ad esempio, in un'impostazione di caffetteria, la comprensione del comportamento dei clienti include dettagli come la frequenza delle visite, le bevande preferite e la scelta di abbinare il caffè a uno snack.

Conoscere queste informazioni aiuta a personalizzare le offerte e le strategie di marketing per allinearsi meglio al comportamento di acquisto dei clienti.

Non si tratta solo di cosa fanno i clienti, ma anche di perché lo fanno. Sono motivati dalla convenienza, dal prezzo, da un eccellente servizio clienti o dalla qualità? Da fare seguendo le tendenze o attenendosi a ciò che conoscono?

Comprendere il comportamento d'acquisto dei clienti è più importante che mai nel mercato odierno. Perché? I consumatori sono bombardati da scelte a destra e a manca. Per distinguersi, le aziende devono entrare nella mente dei clienti. Si tratta di sapere esattamente ciò che i clienti vogliono e bisognano.

Che cos'è l'analisi del comportamento dei clienti?

L'analisi del comportamento dei clienti va oltre le osservazioni superficiali, controllando le risposte dei clienti alle campagne email e a diversi punti di contatto tra marchio e cliente.

Valuta anche il loro stile di coinvolgimento sui social media, i modelli di acquisto in negozio e i percorsi di navigazione sul vostro sito web.

Questo tipo di dati qualitativi aiuta le organizzazioni a individuare le tendenze nel comportamento dei consumatori e a prevedere le azioni future, creando strategie di marketing personalizzate e altamente mirate per fidelizzare i clienti.

💡Pro Tip: Condurre quest'analisi con cadenza semestrale significa significativamente migliora la gestione del ciclo di vita del cliente nella vostra azienda 🔁

Inoltre, la ricerca di mercato e l'analisi del comportamento dei clienti sono in stretta connessione. Mentre le ricerche di mercato forniscono ampie informazioni sulle tendenze del settore e sui dati demografici dei consumatori, l'analisi del comportamento dei clienti offre uno sguardo più approfondito sulle preferenze individuali e sul comportamento d'acquisto abituale.

Grazie all'integrazione di entrambi, le aziende possono sviluppare strategie più mirate per aumentare la soddisfazione dei clienti, perfezionare i lavori richiesti dal marketing e prendere decisioni basate sui dati, in grado di creare una risonanza con il pubblico e migliorare la fidelizzazione dei clienti. Questa combinazione garantisce una comprensione completa del mercato e migliora le prestazioni aziendali complessive.

**L'analisi del comportamento dei clienti si concentra sulle azioni e sulle preferenze individuali dei clienti potenziali o esistenti di un'azienda. Indaga gli aspetti psicologici e comportamentali delle decisioni dei consumatori e dei comportamenti d'acquisto più complessi

Per esempio, le ricerche di mercato possono rivelare che una certa fascia demografica preferisce i prodotti ecologici, ma l'analisi del comportamento del consumatore spiega come e perché questi clienti prendono decisioni di acquisto all'interno di quella categoria. Ciò potrebbe essere dovuto a fattori esterni che influenzano il prezzo, la reputazione del marchio o le funzionalità/funzione del prodotto.

Leggi anche: Marketing del ciclo di vita del cliente: Guida per il marketer

Importanza dell'analisi del comportamento del cliente

Sapere cosa guida le decisioni dei vostri clienti è più importante che mai. Approfondiamo l'importanza di condurre un'analisi del comportamento dei clienti.

1. Impatto sul processo decisionale aziendale

Ottenere un quadro chiaro di come i clienti interagiscono con il vostro marchio è essenziale per prendere decisioni aziendali intelligenti.

Studiando i loro comportamenti, ad esempio cosa acquistano e come si relazionano con il vostro marchio, raccogliete informazioni che aiutano i team che si occupano dello sviluppo dei prodotti e dei prezzi a prendere decisioni in grado di entrare in contatto con i vostri clienti.

L'analisi inoltre affina le strategie operative individuando i punti in cui il percorso del cliente subisce potenziali cali. Questo flusso di lavoro guidato dai dati garantisce che le decisioni siano supportate da informazioni attuabili piuttosto che dall'intuizione.

2. Migliora le strategie di marketing digitale

L'analisi del comportamento dei clienti è la chiave per ottimizzare il coinvolgimento online e guidare le conversioni.

L'analisi del comportamento dei clienti attraverso dati come i tassi di clic, le interazioni sui social media e i modelli di navigazione del sito web aiuta a creare campagne più personalizzate e mirate. Quando i contenuti risuonano con segmenti di pubblico specifici, si rafforza la connessione tra il marchio e i suoi clienti fedeli.

Tecniche come il A/B testing e la segmentazione dei clienti possono perfezionare le campagne di marketing digitale.

Consiglio: Si tratta di una campagna di marketing digitale

{\an8}[utilizzate un software per la segmentazione dei clienti_

_per approfondire la micro-segmentazione, in cui si creano segmenti di clienti più piccoli e più specifici in base a dati granulari come la frequenza di acquisto o il comportamento di navigazione. In questo modo è possibile realizzare campagne estremamente mirate che rispondono a esigenze e interessi di nicchia

Ad esempio, Netflix impiega i test A/B per valutare diverse strategie di raccomandazione. Testando varie opzioni relative ai suggerimenti di film e alle presentazioni delle miniature, Netflix può identificare ciò che risuona meglio con gli utenti, migliorando ulteriormente il coinvolgimento. Così, un utente che ama i film romantici può vedere miniature che evidenziano elementi romantici, aumentando la probabilità di fare clic.

3. Migliora le strategie di comunicazione

Decodificare come i clienti consumano le informazioni e quali messaggi risuonano con loro aiuta a personalizzare le strategie di comunicazione aziendale. È possibile scegliere i canali mediatici preferiti per gruppi distinti e fornire messaggi personalizzati per risolvere i loro problemi.

Per istanza, potreste scoprire che il pubblico dei millennial preferisce contenuti informali e visivi su piattaforme come Instagram, mentre i clienti della generazione X rispondono meglio alle informazioni dettagliate contenute nelle newsletter via email.

Grazie a queste intuizioni, potete sviluppare una strategia di comunicazione più sfumata che raggiunga efficacemente i clienti di valore e coinvolga la vostra base di clienti diversi.

Leggi anche: Che cos'è la gestione della comunicazione con i clienti?

Strumenti coinvolti nell'analisi del comportamento del cliente

Con gli strumenti giusti, è possibile ottenere informazioni approfondite su ciò che motiva i clienti e su come interagiscono con il vostro marchio.

Ecco alcuni strumenti utilizzati per un approccio più metodico.

Strumenti di analisi web

Sono la spina dorsale dell'analisi del comportamento dei clienti e forniscono dati preziosi su come gli utenti interagiscono con le vostre piattaforme online. Tracciano metriche come le visualizzazioni delle pagine, il tempo trascorso sul sito, la frequenza di rimbalzo e i percorsi di conversione, offrendo un'idea chiara dei percorsi dei clienti e dei relativi punti di attrito.

Inoltre, grazie a questi dati, è possibile individuare i contenuti che colpiscono gli utenti, identificare le pagine che generano il maggior numero di conversioni e capire dove i visitatori abbandonano l'imbuto.

Potete utilizzare un software di analisi di marketing per assemblare questi dati in modo organizzato e pertinente.

Progettazione dell'esperienza dell'utente (UX) e strumenti per i punti di contatto

Gli strumenti di progettazione UX sono essenziali per riconoscere e migliorare il modo in cui i clienti si sentono e interagiscono con le interfacce digitali del marchio

Aiutano a monitorare elementi di design come il posizionamento dei pulsanti di chiamata all'azione (CTA) e dei popup per vedere quali tengono impegnati gli utenti più a lungo. Più la vostra UX è intuitiva e facile da usare, migliore sarà la soddisfazione dei clienti.

Gli strumenti per i touchpoint, invece, mappano e analizzano le interazioni con i clienti su diversi canali **come i social media, le email, le visite in negozio e il servizio clienti. Ottimizzando ciascuno di questi punti di contatto, si garantisce un'esperienza cliente coerente e coesa.

Tenendo a mente questi due punti, esaminiamo alcune opzioni software per condurre un'analisi approfondita del comportamento dei clienti:

ClickUp: Questo versatile software di project management aiuta a organizzare il feedback dei clienti e a monitorare le interazioni degli utenti attraverso diversi punti di contatto. Grazie alle sue robuste funzionalità di reportistica e visualizzazione,La soluzione CRM di ClickUp vi aiuta a identificare e soddisfare prontamente le preferenze dei clienti. Grazie alle integrazioni con strumenti come Google Analytics, Salesforce, HubSpot, ecc. ClickUp è in grado di consolidare tutti i dati relativi alle interazioni degli utenti in un unico luogo. È quindi possibile utilizzareClickUp Brain, l'assistente IA, per analizzarlo alla ricerca di approfondimenti. È inoltre possibile utilizzare il programmaTabella e altre visualizzazioni in ClickUp per studiare i dati a proprio piacimento $$$a Analytics: Una potenza nel campo dell'analisi web, che presenta informazioni approfondite sul traffico web e sul comportamento degli utenti. I report personalizzabili e il monitoraggio dei dati in tempo reale consentono di visualizzare le metriche di conversione e di identificare le opportunità di miglioramento Hotjar: Questo popolare strumento UX offre heatmap, registrazioni di sessioni e strumenti di feedback per aiutarvi a visualizzare come gli utenti si impegnano con il vostro sito web. Provate le alternative di Hotjar se si cerca un'opzione più ricca di funzionalità/funzioni Mixpanel: Monitoraggio delle interazioni degli utenti con applicazioni e siti web in tempo reale grazie a Mixpanel. Le sue funzionalità/funzione consentono di analizzare i comportamenti degli utenti a livello granulare, comprese le statistiche sulla fidelizzazione, il coinvolgimento e una serie di metriche di conversione Salesforce: Questo strumento CRM completo consente alle aziende di monitorare le interazioni con i clienti su più canali. Le sue funzionalità analitiche e di reportistica su larga scala offrono dati significativi sul comportamento dei clienti e aiutano nella segmentazione dei clienti HubSpot: HubSpot offre una suite di strumenti di marketing, commerciali e di assistenza essenziali per studiare il comportamento dei clienti. Monitora le interazioni nei diversi canali del percorso del cliente, dalla generazione di lead al supporto post-vendita

Leggi anche: 10 strumenti software per la fidelizzazione dei clienti

Implementazione di un'analisi del comportamento dei clienti

L'analisi del comportamento dei clienti è fondamentale per capire veramente i vostri clienti e personalizzare i vostri lavori richiesti. ClickUp per i team di marketing è uno strumento versatile di project management che può anche contribuire in modo significativo all'analisi del comportamento dei clienti. Le sue funzionalità/funzioni consentono di organizzare, monitorare e analizzare in modo efficiente i dati qualitativi e quantitativi, fornendo preziose informazioni sulle preferenze e sui comportamenti dei clienti.

Sfruttando le funzionalità di ClickUp, potrete comprendere meglio il vostro traguardo e perfezionare di conseguenza le vostre strategie di marketing.

Ecco una guida di passaggio per implementare l'analisi del comportamento dei clienti con ClickUp:

Passaggio 1: utilizzare i campi personalizzati di ClickUp per monitorare i dati specifici dei clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Custom-Fields-1.png I campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Aggiungere punti di dati essenziali utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per migliorare la valutazione

Impostazione Campi personalizzati di ClickUp per una migliore segmentazione quando si studiano i dati dei clienti, come la cronologia degli acquisti, le preferenze sui prodotti e i punteggi dei feedback.

I dati raccolti attraverso questi campi possono essere utilizzati per personalizzare le comunicazioni, come ad esempio l'invio di consigli sui prodotti in base agli acquisti o ai feedback passati.

Sfruttando i dati dei clienti attraverso il suo sofisticato motore di raccomandazioni, Amazon ha aumentato significativamente le vendite commerciali e migliorato l'esperienza degli utenti. I suggerimenti di prodotto personalizzati rappresentano circa 35% delle entrate di Amazon dimostrando l'efficacia di questo approccio guidato dai dati nell'aumentare i tassi di conversione e nel promuovere la fedeltà dei clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-9.png Attività di ClickUp /$$$img/

Gestire tutte le attività di studio del comportamento dei clienti con ClickUp Tasks

Utilizzando i dati di questi campi personalizzati con Attività di ClickUp consente di creare campagne personalizzate per gruppi specifici, offrendo loro le produttività che più probabilmente acquisteranno.

Leggi anche: Abbiamo testato i migliori sistemi software per database clienti

Passo 2: visualizzare i dati con ClickUp Dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-1.gif ClickUp Dashboard /$$$img/

Personalizzate l'interfaccia di valutazione visiva con ClickUp Dashboard I dashboard di ClickUp consentono di visualizzare le metriche chiave del comportamento dei clienti e di ottimizzare l'esperienza di ricerca dei prodotti. È possibile impostare dashboard che raccolgono i dati dalle attività e dai campi personalizzati per monitorare i punteggi di soddisfazione e il valore della vita del cliente (CLV).

Gli aggiornamenti in tempo reale consentono di monitorare e analizzare il comportamento dei clienti nel momento stesso in cui si verifica, in modo da poter affrontare rapidamente eventuali cali improvvisi dei livelli di coinvolgimento dei clienti. Allo stesso modo, i grafici e le tabelle consentono di scoprire le metriche che non funzionano per i clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image2-4-1400x842.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Identificare le tendenze nel comportamento dei clienti visualizzando i dati con ClickUp Dashboard

Il bello è che potete personalizzare queste dashboard per adattarle alle vostre esigenze specifiche, assicurandovi di raccogliere i dati più rilevanti per i vostri oggetti di customer experience.

Passaggio 3: Organizzare i dati con ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-11.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Utilizzate i documenti ClickUp per memorizzare le note sui diversi comportamenti dei clienti durante i singoli punti di interazione

Creare un repository centralizzato delle intuizioni sul comportamento dei clienti raccolte grazie alle interpretazioni dei dati e ai feedback dei clienti passati con Documenti ClickUp . La condivisione dei risultati con il team è un gioco da ragazzi e tutti possono aggiungere commenti, suggerimenti e aggiornamenti in tempo reale man mano che arrivano nuovi dati.

La collaborazione tra più membri del team aiuta tutti ad avere la stessa pagina sul comportamento dei clienti, con il risultato di campagne di marketing più efficaci.

Passo 4: Impostare le Automazioni di ClickUp in base ai trigger delle azioni dei clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Automazioni-1-1400x971.png ClickUp Automazioni /$$$img/

Progettate un'automazione ClickUp per inviare automaticamente i dati dalle applicazioni di assistenza clienti ai vostri fogli di calcolo

Proseguendo, utilizzate Automazioni di ClickUp per migliorare i flussi di lavoro con l'impostazione di trigger basati su attività specifiche dei clienti. Ad esempio, è possibile aggiornare automaticamente il profilo di un cliente quando effettua un acquisto e far sì che un membro del team riceva una notifica per seguire il cliente con offerte personalizzate.

Queste automazioni riducono il lavoro manuale necessario per elaborare e soddisfare le interazioni con i clienti.

💡Pro Tip: impiegare un sistema di automazione del marketing come ClickUp per gestire campagne cross-canale automatizza le interazioni con i clienti attraverso email, SMS, social media e notifiche push. In questo modo si garantisce un'esperienza coerente su tutte le piattaforme

Passo 5: Modificare gli oggetti con ClickUp Obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Obiettivi-8-1400x934.png ClickUp Obiettivi /$$$img/

Provate gli Obiettivi di ClickUp per definire come il vostro team intende sfruttare i dati sul comportamento dei clienti

Impostazione di oggetti specifici relativi al comportamento dei clienti con l'aiuto di Obiettivi di ClickUp . Man mano che i comportamenti e le interazioni dei clienti si evolvono, aggiornate i vostri obiettivi per riflettere questi modelli in evoluzione.

Collegate i dati delle attività agli obiettivi per misurare l'efficacia delle strategie in tempo reale. Questo vi aiuterà a tracciare lo stato di avanzamento e a modificare il vostro approccio, se necessario, per rimanere allineati con i vostri oggetti.

Passo 6: Integrare ClickUp con il vostro stack tecnologico esistente

La cosa più importante è integrare ClickUp con gli strumenti CRM, le piattaforme di analisi e altri software che monitorano il comportamento dei clienti. Integrazioni ClickUp Automazione del flusso di dati tra ClickUp e altri strumenti risparmio di tempo per l'aggiornamento dei sistemi. Questa centralizzazione dei dati riduce la complessità della gestione di più strumenti di reportistica e riduce il rischio di discrepanze.

Con ClickUp è possibile integrare più di 1.000 strumenti, tra cui diversi strumenti di marketing, commerciali e di marketing software per il monitoraggio dei clienti .

Pharmacy Mentor, una comunità di professionisti della farmacia, inizialmente si affidava all'area di lavoro di Google per la gestione dei dati dei clienti. Tuttavia, la configurazione è diventata disordinata, complicando il recupero dei dati e la reportistica dei progetti.

Per affrontare queste sfide, Pharmacy Mentor è passato a ClickUp che ha ottimizzato il CRM, il project management e la gestione dei dati. In questo modo ha centralizzato il processo di gestione dei client, automatizzando le attività di aggiornamento dei clienti.

ClickUp ha aiutato la nostra azienda a diventare molto più produttiva, risparmiando tempo, riducendo la necessità di riunioni inutili e aumentando notevolmente la soddisfazione dei dipendenti e dei client.

Lewis Norwood, titolo delle relazioni con i clienti, Pharmacy Mentor

👀 Bonus: Modelli per l'analisi del comportamento dei clienti

Provate questi modelli per migliorare l'analisi del comportamento dei clienti e le tattiche di marketing:

Modello per l'analisi dei bisogni dei clienti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Customer-Needs-Analysis-Template.png Il modello di analisi dei bisogni dei clienti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi ad analizzare i bisogni dei clienti e a identificare nuove opportunità di miglioramento.

https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1yvcz&department=support&\_gl=1\*9n2lwo\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di analisi delle esigenze del cliente di ClickUp è lo strumento ideale per analizzare le esigenze dei clienti attuali e futuri. È completamente personalizzato, in modo da poter raccogliere facilmente informazioni sui punti dolenti dei clienti, organizzare il feedback in attività attuabili e creare piani per migliorare la soddisfazione.

Questo modello ha tutto ciò che serve: Stati personalizzati di ClickUp per tenere traccia dello stato di avanzamento delle esigenze di ciascun cliente, campi personalizzati per aggiungere dettagli come i collegamenti ai moduli di valutazione e le descrizioni dei progetti, e Visualizzazioni personalizzate di ClickUp come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario per adattarsi al vostro flusso di lavoro.

Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-16.jpeg Il modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a visualizzare e monitorare le esperienze dei clienti dall'inizio alla fine.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322650&department=professional-services&\_gl=1\*1cm7hqi\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scaricare questo modello /$$$cta/ Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp consente di visualizzare ogni passaggio dell'esperienza del cliente, dal primo contatto all'acquisto e oltre.

Iniziate con la creazione di personas di clienti che rappresentino diversi segmenti del vostro pubblico e che guidino il processo di mappatura. Identificate i punti di contatto chiave, come le pubblicità online e i social media, e utilizzate Vista Bacheca di ClickUp per organizzare e visualizzare queste interazioni.

Quindi, dettagliate l'intero percorso del cliente, notando le azioni e le risposte emotive in ogni fase. Raccogliete i feedback dei clienti da varie fonti e integrateli nella vostra analisi.

Le dashboard consolideranno questi dati, rendendo più facile identificare le aree di miglioramento e perfezionare le strategie per aumentare la soddisfazione complessiva dei clienti.

Modello di reportistica per l'analisi dei dati di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-288.png Il modello di reportistica per l'analisi dei dati di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e analizzare i dati in modo efficiente e organizzato.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110484&department=engineering-product&\_gl=1\*btgnpe\*\gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di reportistica per l'analisi dei dati ClickUp offre una comoda interfaccia per scomporre i dati tecnici in metriche più semplici. Confrontate le osservazioni su diverse impostazioni di dati e create report con tabella dei contenuti, collegamenti alle attività e altri file sul cloud.

Per iniziare, è necessario determinare lo scopo della reportistica e gli approfondimenti che si vogliono ottenere. Una volta conosciuti gli obiettivi, raccogliete i dati dei clienti da fonti quali database e sondaggi e organizzateli visivamente utilizzando la Vista Bacheca.

Analizzate i dati per individuare gli schemi, identificare le tendenze e utilizzare i grafici per vedere la connessione tra i diversi punti di dati.

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di mappa del viaggio del cliente

Elimina le congetture sul comportamento dei clienti con ClickUp

L'analisi del comportamento dei clienti vi aiuta a stabilire una vera connessione con i vostri clienti e a promuovere una crescita aziendale significativa. Capire quali azioni compiono i vostri clienti e le motivazioni che li spingono ad agire vi permette di elaborare strategie che risuonano più profondamente con loro.

Sfruttando l'analisi del comportamento dei clienti, si ottengono informazioni sui modelli e sulle preferenze che possono guidare le decisioni e perfezionare l'approccio. Provate il lungo elenco di funzionalità/funzione di ClickUp e rivoluzionate il modo in cui utilizzate i dati quantitativi e qualitativi per fare upselling e far crescere il vostro marchio. Iniziare gratis oggi stesso!