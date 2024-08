10 migliori alternative a Hotjar per capire i consumatori nel 2024

Potreste essere in grado di recitare a memoria il totale dei vostri visitatori unici mensili. Forse il vostro tasso di conversione è sempre nei vostri pensieri. Forse fate sembrare i test A/B un'arte.

Ma le statistiche del sito web e dell'app mobile sono solo l'inizio. Per sfruttare al meglio i vostri dati, dovete fare un'immersione profonda nell'esperienza dell'utente. Capire come i visitatori del sito web interagiscono con ogni pagina del vostro sito o come gli utenti mobili usano la vostra app può aiutarvi a identificare i punti dolenti e le opportunità di miglioramento. Può anche mostrarvi cosa funziona per i vostri utenti e portare in primo piano queste funzionalità, rendendo la vostra piattaforma una centrale di conversione.

Esaminare il comportamento degli utenti è facile se si dispone degli strumenti giusti. Gli strumenti di analisi degli utenti come Hotjar permettono di andare oltre le statistiche e di raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti. Hotjar è uno dei nomi più noti nel campo dell'analisi del comportamento degli utenti, ma non è l'unico strumento disponibile. Ecco dieci alternative a Hotjar da esplorare nel 2024.

Quali sono le alternative a Hotjar?

Hotjar è uno degli strumenti più noti per l'analisi del comportamento degli utenti, con diverse funzionalità/funzioni che possono aiutare a raccogliere dati e feedback per migliorare la UX e le prestazioni del sito web.

È possibile utilizzare le heatmap e le registrazioni delle sessioni della piattaforma per esaminare il coinvolgimento degli utenti e analizzare come questi interagiscono con ogni pagina. Lo strumento di feedback integrato consente di creare sondaggi in loco. Ogni funzionalità/funzione della piattaforma può aiutarvi a prendere decisioni migliori, basate sui dati, su come migliorare il vostro sito web e renderlo un'esperienza migliore per i vostri visitatori.

Sebbene Hotjar sia uno dei più noti strumenti di analisi web e di feedback degli utenti, non è l'unico e nemmeno il migliore.

Alcuni utenti di Hotjar notano che lo strumento di analisi può rallentare i tempi di caricamento dei siti web. Altri avvertono che lo strumento non fornisce informazioni cruciali come l'analisi dell'imbuto, lasciandovi all'oscuro dei punti in cui i potenziali clienti abbandonano l'imbuto commerciale. Questo ha portato molti titolari di siti a cercare alternative a Hotjar per migliorare il proprio sito web.

Cosa cercare nelle alternative a Hotjar?

State cercando alternative a Hotjar? Ecco cinque cose che dovrete cercare quando cercate strumenti che vi aiutino ad analizzare il comportamento degli utenti:

**Hotjar offre registrazioni e heatmap delle sessioni, sondaggi, moduli di feedback e altro ancora. Assicuratevi che ogni alternativa che esplorate fornisca le funzionalità/funzione che desiderate e allo stesso tempo fornisca informazioni utili per migliorare il vostro sito web

Interfaccia utente intuitiva: I dati sono utili solo se si sa come raggiungerli e metterli in pratica. Assicuratevi che l'alternativa a Hotjar che scegliete abbia un'interfaccia facile da usare che non richieda un master in informatica per lavorare

I dati sono utili solo se si sa come raggiungerli e metterli in pratica. Assicuratevi che l'alternativa a Hotjar che scegliete abbia un'interfaccia facile da usare che non richieda un master in informatica per lavorare Buone opzioni di integrazione: Verificate se le alternative a Hotjar che prendete in considerazione si integrano con altre app e programmi del vostro stack tecnologico, come il sistema di gestione dei contenuti, la piattaforma di e-commerce e gli strumenti di comunicazione

Verificate se le alternative a Hotjar che prendete in considerazione si integrano con altre app e programmi del vostro stack tecnologico, come il sistema di gestione dei contenuti, la piattaforma di e-commerce e gli strumenti di comunicazione Dati accurati in tempo reale: Non tutti i dati sono uguali. Osservate come lo strumento di analisi del sito web raccoglie i dati e se questi sono in tempo reale. Dati accurati sono essenziali perprendere decisioni informate sulle prestazioni del vostro sito web e sul comportamento degli utenti

Non tutti i dati sono uguali. Osservate come lo strumento di analisi del sito web raccoglie i dati e se questi sono in tempo reale. Dati accurati sono essenziali perprendere decisioni informate sulle prestazioni del vostro sito web e sul comportamento degli utenti **Confronta i prezzi delle alternative a Hotjar e assicurati che l'opzione scelta sia in linea con il tuo budget attuale. Alcune alternative offrono soluzioni più convenienti, soprattutto per le startup e le piccole aziende

Quando esplorate le alternative a Hotjar, cercate quelle che offrono versioni di prova gratuite. Una versione di prova del piano Business è un ottimo modo per testare una piattaforma e vedere se l'interfaccia utente e le funzionalità sono di vostro gradimento prima di impegnarvi nei piani aziendali.

Le 10 migliori alternative a Hotjar da usare nel 2024

1. Smartlook

Via Smartlook Smartlook è un servizio di analisi web e di monitoraggio dei clienti strumento che registra e analizza le sessioni degli utenti su siti web e app mobili. Utilizza le sessioni registrate per creare mappe di calore e monitoraggio degli eventi per fornire informazioni sull'utilizzo della piattaforma da parte dei visitatori. Smartlook aiuta a identificare i problemi di usabilità e ad alimentare l'ottimizzazione dei siti web basata sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartlook

Le registrazioni di sessione sempre attive consentono di catturare ogni visitatore in ogni momento e di utilizzare queste informazioni per individuare i problemi, indagare sugli arresti anomali e analizzare il comportamento degli utenti

Creazione di analisi dell'imbuto all'interno della piattaforma per vedere come gli utenti si muovono all'interno dell'imbuto commerciale e dove tendono ad abbandonare il sito

Genera mappe di calore in pochi secondi utilizzando dati nuovi o esistenti, in modo da poter comprendere il coinvolgimento degli utenti con un'occhiata e ottenere una visione immediata di ciò che funziona e di ciò che è necessario correggere sul vostro sito web o sulle vostre app mobili

Limiti di Smartlook

Manca il supporto per seguire il percorso di un utente in più sessioni

Prezzi di Smartlook

Piano Free

Piano Pro: $55/mese

Piano Enterprise: Contattare per informazioni sui prezzi

valutazioni e recensioni su #### Smartlook

G2: 4.6/5 (860+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (130+ recensioni)

2. Arancia fortunata

Via Arancia fortunata Lucky Orange è uno strumento di analisi web e di ottimizzazione del tasso di conversione che aiuta i titolari di siti web a comprendere il comportamento degli utenti. La piattaforma offre molte funzionalità/funzioni che aiutano a raccogliere feedback e a conoscere meglio l'esperienza dell'utente, oltre a eccellenti opzioni di integrazione per collegarla a Google Analytics, HubSpot e altro ancora.

Questa alternativa a Hotjar è nota soprattutto per la sua capacità di lavorare bene con i siti di e-commerce gestiti da Squarespace o Shopify.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucky Orange

Supporto in tempo reale per il live chattare, in modo da poter coinvolgere gli utenti in base alle loro interazioni con il sito web o al segmento di traffico

Un'eccellente interfaccia visiva rende facile concentrarsi sui dati e ottenere rapidamente le informazioni di cui si ha bisogno

Lo strumento di analisi dei moduli fornisce molte metriche critiche su come gli utenti si impegnano con i vostri moduli, tra cui l'ordine dei campi, il tempo di avvio e il tasso di abbandono

Limiti di Lucky Orange

Lo spazio di archiviazione dei dati è limitato, per cui è possibile andare indietro nel tempo se si vuole fare riferimento a dati d'archivio

Prezzi di Lucky Orange

Gratuito

Costruire: $39/mese

Crescita: $79/mese

Espansione: $179/mese

Scala: 749 dollari/mese

Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Lucky Orange valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

3. Storia completa

Via Storia completa FullStory fornisce dati sull'esperienza dell'utente per siti web e app mobili. Offre molte delle stesse funzionalità/funzione di Hotjar, tra cui heatmap e monitoraggio delle sessioni, consentendo alle organizzazioni di tracciare e analizzare il comportamento degli utenti a livello granulare.

Rispetto alle altre alternative a Hotjar, FullStory offre uno strumento di replay delle sessioni più avanzato e capacità analitiche più solide. Si concentra sulla fornitura di informazioni utili per consentire alle organizzazioni di migliorare le loro piattaforme digitali.

Le migliori funzionalità di FullStory

Gli ottimi strumenti di condivisione delle sessioni consentono di condividere percorsi specifici degli utenti con altri team, come gli sviluppatori e i team di progettazione

Le impostazioni di privacy proteggono i dati degli utenti, in modo che non dobbiate preoccuparvi di cosa state condividendo e con chi

Eccellente supporto con specialisti di onboarding e corsi di certificazione del prodotto per i nuovi utenti, che possono così utilizzare più rapidamente gli strumenti di analisi approfonditi

Limiti di FullStory

FullStory è orientato agli account delle aziende, quindi le piccole imprese potrebbero trovarlo troppo costoso rispetto ad altre alternative di Hotjar

Prezzi di FullStory

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di FullStory

G2: 4.5/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

4. Scatola di vetro

Via Scatola di vetro Glassbox è uno strumento di analisi dell'esperienza digitale che aiuta a catturare, analizzare e visualizzare le interazioni degli utenti su siti web e app mobili.

Registra ogni sessione dell'utente e utilizza questi dati per creare informazioni dettagliate attraverso replay delle sessioni, heatmap e analisi comportamentali. Glassbox è particolarmente valutato come strumento di analisi delle app per dispositivi mobili, in quanto fornisce informazioni sulle esperienze in-app in modo che i team di sviluppo possano ottimizzare il viaggio dell'utente.

Le migliori funzionalità di Glassbox

L'interfaccia facile da usare consente di cercare e trovare facilmente, comprese le registrazioni di singole sessioni e le mappe di calore

L'analisi basata sull'IA fornisce informazioni utili sul percorso dell'utente e indica i punti di attrito

Molte voci distrumenti per il feedback dei clienti per aiutarvi a catturare informazioni specifiche e attuabili da utenti reali

Limiti di Glassbox

I tempi di risposta ai ticket sono lenti, quindi preparatevi a trovare una soluzione fai-da-te o a chiedere aiuto alle comunità online

Prezzi di Glassbox

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Glassbox

G2: 4,9/5 (oltre 570 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 40 recensioni)

5. Contenutoquadro

Via Contenutoquadro Contentsquare è uno strumento di analisi dei siti web che aiuta le organizzazioni a comprendere il comportamento degli utenti sui loro siti web e app mobili.

Utilizzando analisi avanzate per la raccolta e la visualizzazione dei dati, ContentSquare fornisce informazioni sul comportamento degli utenti, sui funnel di conversione e sulle valutazioni di coinvolgimento. Si concentra sull'aiutare le organizzazioni a prendere decisioni basate sui dati su come ottimizzare la loro presenza digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Contentsquare

L'analisi granulare del comportamento degli utenti vi fornisce un feedback su dettagli come la portata dello scroll, i movimenti del mouse e i clic, in modo da poter scavare in profondità nel modo in cui gli utenti interagiscono con le vostre piattaforme

Automazioni che eliminano le congetture di chi scava tra i dati per trovare le risposte ai motivi per cui gli utenti abbandonano il loro percorso o ai problemi che possono incontrare

Un'interfaccia utente intuitiva offre un'ottima reportistica visiva, in modo che i dati siano facili da comprendere e implementare

Limiti di Contentsquare

Sebbene la piattaforma offra funzionalità di integrazione, queste possono essere difficili da impostare e limitano la possibilità di fare analisi dell'imbuto

Prezzi di Contentsquare

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Contentsquare

G2: 4,7/5 (440+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (110+ recensioni)

6. LogRocket

Via LogRocket LogRocket è una piattaforma per il monitoraggio delle applicazioni e il replay delle sessioni utilizzata da sviluppatori e team di gestione del prodotto per vedere come gli utenti interagiscono con i loro siti web e le loro app mobili. Offre registrazioni delle sessioni degli utenti, nonché il monitoraggio degli errori e la cattura dei log della console, quindi è un eccellente strumento di risoluzione dei problemi che può portare a un'esperienza più stabile e facile da usare.

Funzionalità/funzione migliori di LogRocket

Una delle alternative più convenienti a Hotjar, con un massimo di 10.000 registrazioni di sessioni al mese per soli 69 dollari al mese (con fatturazione annuale), il che lo rende un'opzione eccellente per le piccole aziende

I log di rete e gli errori Javascript aiutano i team di sviluppo a individuare i problemi e a vedere esattamente cosa ha provato un utente durante la risoluzione dei bug

Gli strumenti di apprendimento automatico aiutano le organizzazioni a tagliare la montagna di dati raccolti per ottenere una visione dei problemi e di ciò che sta causando i maggiori problemi nei loro spazi digitali

Limiti di LogRocket

Gli strumenti di analisi utilizzano molta memoria, il che può rallentare le app

Prezzi di LogRocket

Free per un massimo di 1.000 sessioni mensili

14 giorni di versione di prova gratuita su tutti i piani

Teams: $99/mese

Professionale: $350/mese

Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di LogRocket

G2: 4,6/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (25+ recensioni)

7. Flusso del mouse

Via Flusso di mouse Oltre alla consueta selezione di registrazioni delle sessioni, heatmap e analisi dell'imbuto, Mouseflow offre un'analisi approfondita per aiutarvi a sfruttare al meglio i vostri dati. È possibile identificare rapidamente i problemi di usabilità e i colli di bottiglia, aprendo la strada all'aumento delle conversazioni. La piattaforma è utile per aumentare la soddisfazione del cliente e prestazioni del sito web .

Le migliori funzionalità/funzione di Mouseflow

il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi aiuterà a superare qualsiasi difficoltà incontrata con la piattaforma e vi garantirà di ottenere il massimo da ogni funzionalità/funzione

I punteggi di attrito sono eccellenti per capire il comportamento degli utenti e come aiutarli a superarlo

L'analisi intelligente dell'imbuto di conversione vi permette di capire dove gli utenti si convertono o abbandonano e come potete risolvere i problemi

Limiti di Mouseflow

Gli utenti segnalano limiti nei dati tracciati da Mouseflow, come difficoltà nell'analisi dei moduli e nel monitoraggio delle sessioni su dispositivi mobili

Prezzi di Mouseflow

Gratuito

Starter: $29/mese

Crescita: $99/mese

Pro: 399 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Mouseflow:

G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

8. Mucchio

Via Ammasso Heap è una piattaforma di analisi digitale che offre strumenti semplici di raccolta e analisi dei dati. A differenza di altre alternative a Hotjar, Heap cattura automaticamente tutte le interazioni degli utenti, in modo da poter analizzare retroattivamente il comportamento senza dover impostare in anticipo il monitoraggio degli eventi. Si tratta quindi di una soluzione "imposta e dimentica" per ottimizzare l'esperienza dell'utente sulle vostre piattaforme digitali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Heap

La registrazione automatica dell'esperienza utente consente di analizzare retroattivamente i viaggi degli utenti con replay delle sessioni dei momenti di maggiore interesse

Gli strumenti automatizzati di data science eliminano le congetture su cosa Da fare e forniscono indicazioni su come ottimizzare le vostre piattaforme digitali

Facile da implementare e da usare, in modo da poter iniziare subito a ottenere dati e analisi

Limiti di Heap

Le integrazioni con gli strumenti più diffusi possono essere limitate

Prezzi di Heap

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Heap

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 30 recensioni)

9. Uovo pazzo

Via Uovo pazzo Oltre 300.000 siti web utilizzano Crazy Egg come alternativa a Hotjar. Questo strumento di analisi digitale offre heatmap, scrollmap e registrazioni delle sessioni, fornendo informazioni sul comportamento degli utenti e sui modelli di interazione. È utile per identificare aree di interesse e potenziali problemi sulle vostre piattaforme digitali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Crazy Egg

Facile da usare e da impostare, per iniziare a ottenere rapidamente dati e analisi approfondite dei siti web

Ottime opzioni di test A/B per determinare quale sia l'opzione migliore per i vostri utenti

Non ha un impatto significativo sui tempi di caricamento delle pagine, il che è un'ottima notizia per chi cerca di ottimizzare questa metrica

Limiti di Crazy Egg

È uno strumento di analisi del comportamento molto semplice e facile da usare e potrebbe essere troppo semplice per gli utenti che cercano un'analisi più approfondita

Prezzi di Crazy Egg

30 giorni di versione di prova gratuita

Basic: $29/mese con fatturazione annuale

Standard: $49/mese con fatturazione annuale

Plus: $99/mese con fatturazione annuale

Pro: $249/mese con fatturazione annuale

Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Crazy Egg

G2: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

10. VWO

Via VWO VWO, o Visual Website Optimizer, è una piattaforma per l'ottimizzazione dei tassi di conversione e per i test A/B. È particolarmente utile per i test A/B e i test di split URL, ma offre anche strumenti standard di analisi del comportamento come le heatmap e i replay delle sessioni. VWO è uno strumento eccellente se avete bisogno di sperimentare i modi migliori per aumentare i tassi di conversione.

Le migliori funzionalità/funzioni di VWO

VWO rende molto semplice l'impostazione di split URL test e A/B test e consente di impostare criteri per l'esito positivo dei test o di pianificare gli orari dei test stessi

supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di risoluzione delle prime chiamate del 70% e un tempo di risposta inferiore alla metà della media del settore

Le funzionalità/funzione di protezione dei dati rendono la piattaforma conforme alle norme GDPR, HIPAA e ad altre politiche di protezione dei dati

Limiti di VWO

La curva di apprendimento di questo software è ripida

Prezzi di VWO

Starter: Free fino a 50.000 utenti al mese

Growth: $386/mese fatturati annualmente fino a 50.000 utenti monitorati mensilmente

Pro: $887/mese fatturati annualmente fino a 50.000 utenti mensili monitorati

Enterprise: 1.553 dollari/mese fatturati annualmente per un massimo di 50.000 utenti monitorati mensilmente

Valutazioni e recensioni di VWO

G2: 4.3/5 (550+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

Altri strumenti di gestione del sito web

Organizzate progetti di gestione del sito web cancellati con i versatili strumenti di project management di ClickUp

La gestione di un sito web o lo sviluppo di un'app mobile richiedono strumenti che aiutino ad analizzare il comportamento degli utenti. Questi strumenti possono risolvere i problemi, ottimizzare le valutazioni di conversione e migliorare l'esperienza dell'utente per una maggiore soddisfazione dei clienti.

Se utilizzate Hotjar o una delle alternative di Hotjar presenti in questo elenco, potete mettere al lavoro l'analisi del percorso dell'utente per migliorare le vostre piattaforme digitali. Perfezionate il vostro processo con informazioni utili tecniche di visualizzazione e strumenti di produttività.

Per ottenere il massimo dal monitoraggio e dall'analisi del comportamento digitale, integrate la vostra alternativa preferita a Hotjar con ClickUp. Spesso definito come una strumento per il project management clickUp è molto di più: è anche uno strumento di gestione dei progetti con la massima valutazione piattaforma di project management per siti web .

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Utilizzate gli strumenti integrati per garantire che le vostre pagine web funzionino senza intoppi, siano in linea con i tempi e rispettino i KPI. ClickUp ha un'interfaccia utente intuitiva e potenti funzionalità/funzione che rendono la collaborazione del team un gioco da ragazzi, in modo che possiate ottenere risultati eccezionali su ogni progetto.

È inoltre possibile collegare ClickUp alla piattaforma di analisi preferita, creando uno spazio centrale per l'elaborazione, l'archiviazione e l'analisi dei dati del sito web. In questo modo, potrete visualizzare una visione più olistica delle prestazioni del vostro sito web o della vostra app mobile e prendere decisioni migliori basate sui dati per l'ottimizzazione.

Ancora meglio, potete utilizzare una libreria piena di modelli di piani strategici . È possibile utilizzare i modelli gratis di Modello di reportistica analitica come punto di partenza per dare un senso ai vostri dati con visualizzazioni di facile comprensione e monitoraggio dei KPI. Oppure utilizzate il Modello di reportistica per l'analisi dei dati per confrontare rapidamente le tendenze e identificare le aree di miglioramento all'interno delle vostre piattaforme digitali.

Ottenete informazioni più chiare sui vostri clienti con ClickUp

Combinando gli strumenti di project management e di analisi del vostro sito web, ClickUp vi permette di gestire i vostri progetti in modo efficiente. Con ClickUp, inoltre, potrete ottenere informazioni sul vostro pubblico, sull'esperienza degli utenti e sulle prestazioni della piattaforma digitale.

La soluzione all-in-one di ClickUp è l'artefice del successo in un mondo in cui i dati sono il re. Avviate oggi stesso il vostro account gratuito su ClickUp per iniziare a rendere più intelligenti i vostri progetti decisioni strategiche per la vostra presenza online.