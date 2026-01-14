Come monitorare la reputazione del marchio: strategie e strumenti

Le riunioni del lunedì mattina diventano rapidamente imbarazzanti quando tutti percepiscono che sta succedendo qualcosa, ma nessuno riesce a capire bene cosa, dove sia iniziato o quanto sia grave.

Il social media manager afferma: "Le persone parlano di noi, ma non tutto sembra corretto. Dobbiamo sapere cosa viene detto e perché".

Il brand manager aggiunge: "E come questo influenzi la fiducia dei clienti nei nostri valori. "

Il responsabile delle pubbliche relazioni interviene: "Quando accade qualcosa di inaspettato, dobbiamo reagire rapidamente per proteggere quella fiducia".

Insieme, queste prospettive danno forma a qualcosa di più delle semplici campagne. Costruiscono una strategia di reputazione radicata in conversazioni reali. Con l'81% dei consumatori che afferma che la fiducia è un requisito indispensabile prima dell'acquisto, ascoltare e rispondere in modo ponderato non è un'opzione facoltativa.

In questo articolo ti mostreremo come il monitoraggio del marchio e gli avvisi in tempo reale contribuiscono a rafforzare e umanizzare il tuo marchio.

Che cos'è il monitoraggio del marchio e perché è importante?

Il monitoraggio del marchio consiste semplicemente nel prestare molta attenzione a ciò che le persone dicono online sul tuo marchio e nel misurare la notorietà del marchio attraverso queste conversazioni.

Potrebbe trattarsi di un breve post sui social media, di una recensione dettagliata su un sito di shopping o anche di una menzione nelle notizie. Ascoltare queste conversazioni ti aiuta a capire come il tuo marchio viene realmente percepito nel mondo, non solo come speri che sia.

Perché il monitoraggio del marchio è importante

Ecco come il monitoraggio della gestione del marchio influenza la tua strategia social e ti mantiene sulla strada giusta:

Ti aiuta a capire cosa pensano realmente le persone dei tuoi prodotti e servizi su diverse piattaforme social e siti di informazione.

Ti mostra i problemi in anticipo , come un cliente che ha avuto un'esperienza negativa, in modo che tu possa intervenire prima che la situazione peggiori, aiutandoti anche a notare i momenti che vale la pena celebrare.

Mantieni al sicuro la reputazione del tuo marchio rendendo più facile rispondere quando qualcosa va storto e ricostruire la fiducia quando necessario.

Offre informazioni chiare e utilizzabili che guidano le tue campagne di marketing e i tuoi piani futuri, basandosi su ciò che i clienti dicono realmente.

Ti offre una panoramica delle attività dei concorrenti e di come vengono percepiti dal pubblico, aiutandoti a prendere decisioni intelligenti per rimanere al passo con i tempi.

📌 Esempio: nell'agosto 2025, l'iconica catena di ristoranti americana Cracker Barrel ha lanciato un logo e un'identità di marca rinnovati nell'ambito di un più ampio sforzo di modernizzazione. L'aggiornamento ha scatenato una significativa reazione negativa online, soprattutto da parte di una parte della sua fedele clientela e dei commentatori politici. I post negativi si sono diffusi rapidamente sui social media. Nel giro di pochi giorni, il marchio ha invertito la rotta e ripristinato il logo originale. La risposta rapida ha dimostrato ai clienti che il marchio era attento alle loro esigenze. Ha inoltre contribuito a proteggere la fiducia e a evitare un ulteriore calo delle visite nei negozi.

Quali canali dovresti monitorare?

Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se ci pensate bene, agirete in modo diverso.

Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se ci pensate bene, agirete in modo diverso.

La reputazione del marchio è un po' come una foresta secca. Una singola scintilla, un piccolo commento online, può propagarsi a macchia d'olio prima che qualcuno abbia il tempo di reagire. L'unico modo per fermarla è sapere esattamente dove potrebbero divampare le fiamme. Ecco perché è così importante monitorare i canali giusti.

Ma quali nello specifico? Vediamo:

Canali social media: è qui che le conversazioni sul marchio iniziano e crescono più rapidamente. Tenere d'occhio piattaforme come Instagram, Twitter (X), LinkedIn, Facebook e TikTok ti aiuta a individuare recensioni positive, tendenze emergenti, menzioni critiche e notizie di settore non appena vengono pubblicate.

Siti di recensioni: molte persone decidono se fidarsi di un marchio sulla base delle recensioni. Osservare piattaforme come Trustpilot, Yelp e G2 ti aiuta molte persone decidono se fidarsi di un marchio sulla base delle recensioni. Osservare piattaforme come Trustpilot, Yelp e G2 ti aiuta a capire cosa pensano realmente i clienti e a individuare tempestivamente le voci insoddisfatte.

Siti di notizie e blog: un titolo o un post su un blog possono dare alla tua marca una forma rapida e influenzare l'opinione che migliaia di persone hanno del tuo marchio. Rimanere aggiornato ti dà il tempo di rispondere in modo ponderato prima che le opinioni si consolidino.

Forum e bacheche della community: Reddit, Quora e forum più piccoli specifici del settore sono spesso fonte di feedback sinceri. Ascoltare questi canali può rivelare problemi nascosti o idee che non emergono altrove.

Piattaforme video e podcast: le conversazioni non avvengono più solo tramite testo. I video di YouTube e i podcast spesso riportano opinioni che influenzano silenziosamente la percezione del marchio.

🧠 Curiosità: Tiffany & Co. ha introdotto il suo ormai famoso colore blu uovo di pettirosso nel 1845 per il suo primo catalogo di vendita per corrispondenza. La tonalità è diventata così sinonimo del marchio di lusso che ora è un marchio registrato, garantendo che solo Tiffany possa utilizzare quella tonalità esatta a livello globale.

Strategie essenziali per il monitoraggio del marchio

Ogni marchio ha una storia che viene raccontata in innumerevoli angoli di Internet e queste strategie intelligenti di identità del marchio ti aiutano ad ascoltarla chiaramente e a rispondere in modo mirato.

Strategia 1: impostazione di un sistema di monitoraggio del marchio

Vuoi rendere più facile notare quando le persone parlano del tuo marchio? Imposta un sistema di monitoraggio del marchio online che si aggiorna automaticamente in tempo reale. I software di gestione del marchio, come Brand24 o Mention, automatizzano l'ascolto social, monitorando le menzioni dai social media, dai siti di recensioni e dagli articoli di notizie.

Se hai già una strategia di branding e delle campagne all'interno di ClickUp, puoi configurare le automazioni e le integrazioni di ClickUp per collegare questi strumenti alla tua area di lavoro, in modo che ogni nuova menzione venga indirizzata direttamente a un canale di risposta dedicato.

📌 Ad esempio, le Automazioni di ClickUp possono creare automaticamente un'attività e assegnarla al membro del team appropriato quando qualcuno lascia una recensione o tagga il tuo marchio online.

Trasforma automaticamente le menzioni del marchio provenienti da strumenti come Brand24 in attività da seguire immediatamente con le automazioni di ClickUp e le integrazioni

Quando il sentiment negativo inizia a crescere, ClickUp può avvisare discretamente il tuo responsabile delle pubbliche relazioni o dei social media, dando loro il tempo di rispondere in modo ponderato. Nel tempo, questa configurazione ti darà meno la sensazione di dover rincorrere le notifiche e più quella di avere una rete di sicurezza che ti aiuta a mantenere la reputazione del tuo marchio sana senza lavoro richiesto.

Ecco un breve video che mostra come l'IA e le automazioni di ClickUp si combinano per rendere l'automazione delle attività il più semplice possibile:

Strategia 2: strategie di monitoraggio dei marchi concorrenti

Tenere d'occhio i concorrenti è importante tanto quanto monitorare le menzioni del proprio marchio. Il software di analisi di marketing può effettuare il monitoraggio delle menzioni dei concorrenti sui social media e sui siti di notizie.

Con i campi personalizzati e i modelli di attività di ClickUp, puoi riunire tutte queste informazioni in un unico posto. Immagina di avere un semplice modello in cui il tuo team aggiunge ogni nuova menzione, inclusi dettagli quali il nome del concorrente, il sentiment e dove è stata trovata.

Standardizza il monitoraggio della concorrenza con modelli predefiniti e campi per il sentiment, le menzioni e il tipo di campagna utilizzando i campi personalizzati di ClickUp.

Nel corso del tempo, potrai ordinare e filtrare questi dati per individuare modelli ricorrenti, confrontare campagne e trovare aree in cui il tuo marchio può brillare.

📖 Leggi anche: Come creare un programma di customer advocacy che stimoli la crescita

Strategia 3: Analisi dei dati di monitoraggio del marchio

Quasi un terzo dei professionisti del marketing afferma che i dati sono ciò che li aiuta a capire quali strategie funzionano meglio e quasi lo stesso numero ritiene che siano fondamentali per migliorare il ROI.

Con i dashboard di ClickUp, puoi raccogliere tutte le informazioni dagli strumenti di social listening e visualizzarle in modo ordinato in un unico posto.

📌 Immagina una dashboard di marketing che mostra le variazioni settimanali del sentiment positivo e negativo, raggruppate in base alle piattaforme di social media o ai siti di notizie in cui sono apparse. Puoi aggiungere schede personalizzate che effettuano il monitoraggio dei tempi di risposta o segnalano picchi improvvisi di attività.

Visualizza e analizza le tendenze del sentiment, il volume delle menzioni e i tempi di risposta in tempo reale sulle dashboard ClickUp

Invece di fissare i numeri grezzi, il tuo team può vedere i modelli che si formano e sapere esattamente quando festeggiare o intervenire per proteggere la reputazione del marchio.

📮 ClickUp Insight: quasi la metà dei lavoratori afferma di aver preso in considerazione l'automazione, ma di non aver ancora fatto il primo passaggio. La mancanza di tempo, l'incertezza su dove iniziare e la troppa scelta di strumenti disponibili spesso ostacolano questo processo. ⚒️ ClickUp elimina queste barriere con agenti IA che puoi configurare in pochi minuti utilizzando comandi semplici e in linguaggio naturale. Che si tratti di assegnare automaticamente le attività o generare riepiloghi di progetto, puoi iniziare ad automatizzare senza una curva di apprendimento ripida. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% grazie ai dashboard dinamici e ai grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in approfondimenti immediati e in tempo reale.

Strategia 4: preparati alla gestione delle crisi

Quando inizia a manifestarsi una crisi del marchio, anche il minimo ritardo può fare una grande differenza. Nel monitoraggio del marchio, questo spesso significa individuare un improvviso aumento del sentiment negativo o un post virale che sta ottenendo una diffusione indesiderata.

I commenti assegnati di ClickUp ti consentono di taggare i membri del team giusti per agire rapidamente, in modo che non ci sia confusione su chi si occupa di cosa. Combinalo con la funzione di prioritizzazione delle attività di ClickUp, che utilizza semplici indicatori di priorità, e il tuo team potrà vedere immediatamente quali problemi richiedono maggiore attenzione.

Tagga i colleghi su attività urgenti e contrassegna le crisi come di alta priorità per accelerare la risposta con la funzione di prioritizzazione delle attività di ClickUp

🧠 Curiosità: nel 1915, Coca-Cola commissionò una bottiglia che fosse riconoscibile anche al buio o se frantumata a terra. Ispirato alla forma di una fava di cacao, il design divenne uno dei simboli di marca più famosi e duraturi della storia.

Come gestire il monitoraggio del marchio sui social media

"Sto effettuando il monitoraggio delle menzioni del mio marchio, ma ho bisogno di informazioni più approfondite sul sentiment e sulle attività dei concorrenti."

Troverai versioni di questa domanda in tutti i forum di marketing. Ciò riflette la serietà con cui i team prendono la reputazione online e la rapidità con cui il monitoraggio di base può raggiungere i propri limiti.

Il project management sui social media non consiste solo nel rilevare ogni menzione. Si tratta di capire cosa pensano le persone del tuo marchio, osservare cosa fanno i concorrenti e individuare tempestivamente i cambiamenti nelle conversazioni. Molti professionisti del marketing iniziano con strumenti semplici, ma in seguito cercano opzioni che forniscano informazioni più chiare sul sentiment e sull'attività dei concorrenti.

Ad esempio, un'agenzia di viaggi potrebbe notare che le persone parlano di "costi nascosti sui voli" senza menzionarla direttamente. Individuare tempestivamente queste conversazioni consente al team di intervenire, rispondere o persino modificare le politiche di prezzo prima che il problema si aggravi.

📌 Esempio: la risposta di Samsung al problema della batteria del Galaxy Note 7 è un classico esempio calzante. Il monitoraggio dei social media ha aiutato l'azienda a identificare tempestivamente i reclami, gestire una crisi in espansione e pubblicare aggiornamenti in tempo reale che hanno ricostruito la fiducia nel tempo.

Anche il monitoraggio dei concorrenti è fondamentale. Strumenti come Sprinklr o Mentionlytics possono mostrare come le persone reagiscono alle loro campagne. Se un marchio concorrente riceve feedback negativi per pratiche non sostenibili, un'azienda sostenibile può partecipare alla conversazione mettendo in evidenza il proprio approccio eco-compatibile.

Ecco alcuni consigli aggiuntivi che possono rendere ancora più efficace il monitoraggio del marchio sui social media:

Traccia non solo le parole chiave , ma anche le emoji e lo slang correlati utilizzati dal tuo pubblico.

Osserva i cambiamenti del sentiment nel tempo per vedere se i problemi stanno migliorando o peggiorando.

Identifica i micro-influencer che già effettuano menzioni del tuo marchio in modo organico.

Confronta i tempi di risposta con quelli dei concorrenti per trovare modi per servire i clienti più rapidamente.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di influencer marketing per le agenzie

Tecniche di monitoraggio dell'impatto del marchio in tempo reale e risposta alle crisi

Circa il 60% dei consumatori cambia il modo in cui interagisce con un marchio in base alle sue azioni. Quando un'azienda commette un errore, quasi un terzo delle persone smette di acquistare i suoi prodotti. Ma quando un marchio fa la cosa giusta, un numero simile di persone non vede l'ora di dirlo ai propri amici e colleghi.

Ecco perché il monitoraggio in tempo reale dell'impatto del marchio e una risposta rapida alle crisi sono così importanti.

Una gestione efficace delle crisi inizia con sistemi in grado di rilevare tempestivamente i cambiamenti di opinione, avvisare immediatamente le persone giuste e riunire i team per pianificare e agire rapidamente.

ClickUp riunisce l'intero processo in un unico posto come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Con le automazioni ClickUp collegate a strumenti di monitoraggio di terze parti, un picco di sentiment negativo o un improvviso problema di pubbliche relazioni genera automaticamente un'attività ad alta priorità nel tuo spazio di lavoro, come abbiamo spiegato all'inizio del post.

Le notifiche in tempo reale assicurano che nessun avviso passi inosservato, mentre ClickUp Chat mantiene PR, marketing e leadership in un unico thread di conversazione dinamico.

Coordina risposte rapide alle crisi senza lasciare la tua area di lavoro utilizzando ClickUp Chat

💡 Suggerimento professionale: quando il monitoraggio della reputazione del marchio è manuale, il punto di fallimento è prevedibile: qualcuno vede l'avviso in ritardo, lo assegna in ritardo e la prima risposta viene inviata dopo che la conversazione ha già preso una piega negativa. Configura Super Agent automatizzati basati sull'IA che forniscono aggiornamenti in tempo reale, riepiloghi/riassunti e risposte all'interno di ClickUp Gli agenti ClickUp AI sono progettati per evitare che ciò accada, eseguendo playbook ripetibili basati su trigger e condizioni. ClickUp supporta due tipi di agenti: Gli agenti Autopilot si attivano quando si verifica un trigger predefinito (ad esempio un nuovo messaggio o un cambiamento di stato), con la possibilità di filtrare i risultati in base a determinate condizioni.

I Super Agenti agiscono come compagni di squadra IA che puoi trigger tramite @menzioni, DM, assegnazioni di attività, pianificazioni o automazioni. Puoi controllare quali conoscenze e strumenti possono utilizzare. 📌 Ecco una configurazione pratica che i team di monitoraggio dei social media e i responsabili delle pubbliche relazioni possono utilizzare: Crea un canale di chat "Avvisi sul marchio" e indirizza gli avvisi al suo interno (tramite il tuo strumento di monitoraggio → integrazioni/Zapier → ClickUp) in modo che tutte le conversazioni sul marchio inizino in un'unica coda visibile.

Aggiungi un agente Autopilot con un trigger e delle condizioni: attiva il trigger su un nuovo messaggio del canale, quindi esegui solo se il messaggio include parole chiave relative alla concorrenza, "truffa", "causa legale", "rotto" o altre frasi di crisi (le condizioni fanno parte del modo in cui gli agenti Autopilot decidono quando eseguire).

Scrivi istruzioni che eseguano una selezione, non solo dei riassunti : chiedi a ClickUp Agent di classificare la menzione (prodotto, consegna, conformità, influencer), applicare un'etichetta al sentiment, quindi creare un'attività con un titolare e una scadenza per la risposta, in modo che nulla rimanga senza titolare.

Esegui controlli "giornalieri" programmati con un Super Agent : programma un Super Agent per pubblicare un breve riassunto giornaliero (menzioni dei marchi più importanti, cambiamenti di sentiment, tendenze emergenti, attività critiche irrisolte relative alle menzioni) utilizzando il suo accesso alle conoscenze dell'area di lavoro e alle fonti collegate.

Fornisci agli agenti gli strumenti giusti per dare seguito alle attività: gli strumenti di IA di ClickUp supportano azioni come il riassunto delle attività e la pubblicazione di commenti. Utilizzali affinché i tuoi agenti possano portare avanti il lavoro, invece di limitarsi a parlarne.

Ecco alcuni consigli pratici aggiuntivi che puoi utilizzare durante le situazioni di crisi e per raggiungere i tuoi KPI di brand awareness.

Effettua revisioni post-crisi per documentare le lezioni apprese e perfezionare il tuo processo di monitoraggio per incidenti futuri.

Imposta dei benchmark di sentiment per individuare rapidamente eventuali deviazioni che potrebbero indicare un problema emergente.

Mantieni un elenco di portavoce e consulenti legali pre-approvati per una risposta immediata ai media.

Monitora piattaforme non tradizionali come forum, podcast o siti di recensioni di nicchia dove le crisi possono iniziare silenziosamente.

Esegui esercitazioni trimestrali di simulazione di crisi per testare la preparazione del tuo team e migliorare il coordinamento sotto pressione.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di report di marketing digitale per approfondimenti basati sui dati

Come migliorare l'efficacia del monitoraggio del marchio: best practice

Nel 2013, il Super Bowl è stato interrotto da un'interruzione di corrente di 34 minuti che ha lasciato lo stadio al buio. Oreo ha colto l'attimo e ha rapidamente pubblicato un semplice tweet: "Si può ancora inzuppare al buio. "

tramite X

Quel messaggio veloce e divertente si è diffuso a macchia d'olio, ottenendo oltre 15.000 retweet e 20.000 like, ed è ancora ricordato come una delle mosse di marketing in tempo reale più intelligenti mai realizzate.

Questa è la realtà di un monitoraggio efficace del marchio: stare al passo con ciò che dice la gente, notare i piccoli segnali che indicano un cambiamento ed essere pronti ad agire prima che sia troppo tardi.

Per iniziare, ricorda questi suggerimenti chiave:

Cerca le menzioni del tuo marchio e dei tuoi prodotti in ogni angolo di Internet, anche nei luoghi in cui le persone potrebbero non taggarti direttamente.

Tieni d'occhio ciò che fanno i tuoi concorrenti in modo da poter individuare nuove opportunità o reagire prima che i problemi si diffondano.

Raccogli dati provenienti da diverse fonti in un'unica vista chiara , trasformando le informazioni in approfondimenti basati sui dati, in modo che il tuo team possa comprendere cosa sta succedendo.

Ascolta il sentimento che si cela dietro le parole delle persone, così saprai quando il feedback è solo rumore e quando invece richiede davvero attenzione.

Prepara un piano semplice su come il tuo team dovrà intervenire quando si verifica qualcosa di importante.

🧠 Curiosità: Steve Jobs ha chiamato Apple dopo aver visitato un meleto e aver pensato che il nome suonasse " divertente, vivace e non intimidatorio". È diventato uno dei marchi globali più riconoscibili senza bisogno di un logo complesso.

Selezione dello strumento o del software giusto per il monitoraggio del marchio

Quando si tratta di monitoraggio del marchio, gli strumenti non mancano.

Google Alerts ti aiuta a individuare nuove menzioni online. Hootsuite e Sprout Social ti consentono di effettuare il monitoraggio delle conversazioni sulle piattaforme social. Brandwatch approfondisce l'analisi del sentiment, mentre Mention cattura le conversazioni da blog, forum e siti di notizie. Ogni strumento è utile, ma c'è un inconveniente. La maggior parte di essi funziona in modo isolato.

ClickUp adotta un approccio diverso.

Come ClickUp fornisce supporto ai flussi di lavoro di monitoraggio del marchio

Il monitoraggio del marchio di solito si interrompe dopo aver individuato la menzione. L'avviso rimane in uno strumento, lo screenshot è in un thread di chat e la bozza della risposta è in un documento. Questo è il cosiddetto "Work Sprawl": il contesto critico è disperso in troppe app, il che rallenta la gestione della reputazione quando la velocità è fondamentale.

ClickUp affronta anche il problema dell'AI Sprawl, ovvero quando i team passano da un assistente IA all'altro con risultati incoerenti e senza un contesto condiviso. Al contrario, ClickUp è dotato di un'intelligenza artificiale contestuale che comprende il tuo lavoro.

Tutti i tuoi flussi di lavoro di monitoraggio sono raccolti in un unico posto all'interno di ClickUp, così il tuo team può monitorare le menzioni e coordinare le risposte senza perdere il filo.

Tieni traccia delle menzioni del marchio utilizzando i moduli ClickUp, le integrazioni o Zapier.

Cattura le menzioni e i feedback direttamente dal tuo team utilizzando i moduli ClickUp

Per garantire un monitoraggio online coerente del marchio, è necessario un metodo affidabile per acquisire feedback e menzioni. Questi possono provenire dai canali dei social media, dai siti di recensioni, dai siti di notizie o dai team interni.

I moduli ClickUp funzionano bene in questo caso perché ogni invio può creare automaticamente un'attività nell'elenco esatto che scegli, in modo che nulla vada perso nei messaggi interni o nei fogli di calcolo.

Ecco alcuni modi in cui i team di marketing solitamente configurano questo sistema:

Crea un modulo "Menzioni del marchio" per gli invii interni (commerciale, supporto, community manager, agenzie) in modo che tutti i team possano effettuare il monitoraggio delle menzioni in un unico posto.

Aggiungi una logica condizionale in modo che il modulo ClickUp ponga domande diverse a seconda del canale (ad esempio: se viene effettuata una selezione di "Sito di recensioni", chiedi una valutazione a stelle e il link alla recensione; se viene effettuata una selezione di "Sito di notizie", chiedi l'editore e il titolo).

Assegna automaticamente i moduli inviati al titolare giusto dalle impostazioni del modulo ClickUp (esempio: il titolare delle pubbliche relazioni riceve le menzioni nelle notizie, il titolare dei social media riceve le menzioni sulla piattaforma, il titolare dell'assistenza riceve i reclami sui prodotti).

Per le menzioni provenienti da strumenti di monitoraggio esterni, ClickUp supporta due percorsi comuni:

Zapier per creare una connessione tra ClickUp e migliaia di app e utilizzare ClickUp come trigger o azione (utile quando si instradano avvisi da strumenti che non hanno un'integrazione diretta con ClickUp).

Integrazioni native ClickUp per inserire file, email e prove di supporto nelle attività, nei documenti e nella chat (utile quando il processo di gestione della reputazione richiede rapidamente delle ricevute).

📌 Esempio: il tuo strumento di monitoraggio segnala una menzione critica → Zapier crea un'attività di ClickUp → l'attività include l'URL di origine, il canale, la parola chiave che ha triggerato l'avviso e un'etichetta di sentiment iniziale → ClickUp Automazioni la indirizza al team giusto.

📖 Leggi anche: Esempi stimolanti di voce del marchio e come sviluppare la tua

Crea una dashboard di monitoraggio del marchio utilizzando le schede ClickUp.

Visualizza le tendenze del sentiment e i tempi di risposta a colpo d'occhio utilizzando le schede della dashboard di ClickUp

Una volta che le menzioni del marchio iniziano ad arrivare come attività nella tua casella di posta, le dashboard di ClickUp sono il luogo in cui lo stato di salute del marchio diventa visibile. Le dashboard di ClickUp supportano le schede IA e i widget per grafici, calcoli e reportistica personalizzata, ed è possibile filtrare i dati della dashboard per riportare solo le attività che corrispondono a criteri specifici.

Ecco alcuni widget che i team di marketing che utilizzano ClickUp possono creare per la gestione delle campagne di marketing e il monitoraggio del marchio con i dashboard di ClickUp:

Una scheda tabella che presenta un elenco di tutte le "menzioni critiche" aperte con l'assegnatario, il canale e la data di scadenza della risposta.

Una panoramica delle menzioni per settimana, raggruppate per piattaforme di social media, siti di recensioni e siti di notizie.

Una visualizzazione dei tempi di risposta che mostra la rapidità con cui il team risponde su ciascun canale social media.

Una vista "monitoraggio del sentiment negativo" filtrata per attività con Sentiment = Negativo e Impatto = Elevato

Una vista di monitoraggio della concorrenza filtrata in base alle parole chiave dei concorrenti (in modo che l'analisi della concorrenza non si basi sulla memoria).

I dashboard di ClickUp sono anche facili da condividere con le parti interessate. Puoi condividerli pubblicamente o con persone specifiche, aiutando le agenzie e i team interni a rimanere allineati su ciò che sta accadendo senza inviare aggiornamenti quotidiani tramite slide.

Assegna attività al team dei social media quando il sentiment cala o aumenta

Automatizza tutti i tuoi processi di routine con ClickUp Automazioni

I risultati più rapidi in termini di reputazione derivano solitamente dall'instradamento e dalla definizione delle priorità, non dalla scrittura della risposta migliore al mondo. ClickUp Automazioni ti aiutano a instradare le conversazioni relative al marchio sulla base di semplici trigger e condizioni (in modo che solo i problemi importanti vengano segnalati e quelli di routine non interrompano il lavoro dell'intero team).

Ecco una configurazione di automazione pulita che puoi utilizzare per il monitoraggio dei social media:

Quando viene creata un'attività relativa alle menzioni del marchio e il sentiment è negativo → imposta la priorità = alta → assegna l'attività al responsabile delle pubbliche relazioni o dei social media.

Quando l'impatto è elevato o la fonte è un importante sito di notizie → sposta l'attività in un elenco "Risposta alle crisi" e avvisa la dirigenza.

Quando un'attività viene contrassegnata come "Risposta inviata" → imposta una data di follow-up (in modo da poter effettuare il monitoraggio se la percezione del pubblico migliora dopo alcuni giorni).

Se desideri che il sistema ti aiuti a stabilire le priorità e l'instradamento in base al contesto (non solo alle regole), ClickUp supporta anche la compilazione automatica basata sull'IA, come AI Assign e AI Prioritize.

📖 Leggi anche: Creare una strategia di comunicazione di marketing vincente: guida passo passo

Utilizza l'IA per riepilogare/riassumere le recensioni dei clienti o i feedback provenienti da più canali.

Riassumi centinaia di recensioni in approfondimenti immediati utilizzando ClickUp Brain

Il primo passaggio è il monitoraggio delle menzioni del marchio. Il secondo passaggio è estrarre il significato dal rumore: cosa è cambiato, cosa è ricorrente e cosa richiede una risposta piuttosto che una correzione del prodotto. ClickUp Brain può aiutarti a riassumere ciò che sta accadendo senza leggere ogni thread di discussione.

Ecco alcuni modi pratici per utilizzare l'IA per il branding con ClickUp Brain:

Riassumi una lunga thread di attività che include screenshot, discussioni interne e bozze di risposta, quindi pubblica il riepilogo in un commento di approvazione delle pubbliche relazioni.

Riassumi l'attività di un intero Elenco o di una posizione in modo che la dirigenza possa ricevere un resoconto settimanale sul monitoraggio della reputazione del marchio senza dover organizzare un'altra riunione.

Crea attività direttamente dai commenti (utile quando un thread di post sui social media rivela un nuovo problema che desideri monitorare come elemento separato).

Utilizza i comandi di conversazione per aggiornare le attività (utile nei giorni in cui la copertura sui social media è molto intensa).

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp BrainGPT per semplificare il monitoraggio del marchio. Il monitoraggio del marchio può diventare complesso quando si estraggono informazioni dal contesto dei canali social e dalle note interne e le si riepilogano per i team di marketing e dirigenziali. ClickUp BrainGPT, la tua super app AI desktop, è stata creata per risolvere questi scenari. Usa la tua voce per ottenere testi modificati e riassunti con Talk to Text di ClickUp BrainGPT Ecco come utilizzarlo per il monitoraggio online del marchio e l'analisi del sentiment del marchio: Registra immediatamente le menzioni critiche con Talk to Text : detta una breve nota come "Crea un'attività relativa a una menzione critica: thread su Reddit sui ritardi nelle spedizioni, aumento del sentiment negativo, assegna a PR e Assistenza" e lascia che ClickUp BrainGPT la trasformi in un aggiornamento pronto per essere assegnato come attività.

Richiedi modelli trasversali ai vari canali (e ottieni un riepilogo/riassunto chiaro) : richiedi "Riassuma le 3 principali lamentele dei clienti dalle menzioni del marchio di questa settimana e raggruppale per piattaforma social media e siti di recensioni", in modo da non dover leggere manualmente ogni post sui social media.

Ottieni rapidamente le prove con Enterprise AI Search : cerca in ClickUp (e nelle app collegate) "tutte le menzioni contrassegnate con 'prezzi' + 'costi nascosti' + 'parole chiave della concorrenza' degli ultimi 14 giorni" e ottieni i link di supporto e il contesto interno senza spostarti tra le schede.

Scegli il modello giusto per il lavoro: utilizza un modello premium per un linguaggio PR nitido e un altro per un'analisi più approfondita. ClickUp BrainGPT offre supporto per diversi modelli IA premium di OpenAI, Claude e Gemini, in modo da poter adattare il risultato al momento.

Centralizza il monitoraggio del sentiment dei clienti con documenti, attività e Sequenze.

Centralizza tutti i report, i piani e le note di risposta in un unico documento dinamico con ClickUp Docs

La percezione del marchio migliora quando il team è in grado di fare tre cose in modo coerente:

Documenta ciò che è accaduto

Tieni traccia di ciò che è stato terminato

Mostra quanto velocemente è stato risolto

ClickUp Docs ti aiuta nella prima parte supportando la collaborazione in tempo reale, i commenti e la possibilità di assegnare azioni da intraprendere e convertire il testo in attività tramite le attività di ClickUp. Questo lo rende ideale per creare un "manuale di risposta del marchio" dinamico che si colleghi effettivamente alle tue strategie di esecuzione.

Come team come il tuo strutturano questo processo per la gestione della reputazione:

Un documento ClickUp condiviso che definisce le regole di escalation (cosa si qualifica come menzione critica, cosa richiede una revisione legale, quali canali richiedono una risposta più rapida).

Una sezione Doc per i "temi ricorrenti nei feedback dei clienti " aggiornata settimanalmente, collegata direttamente alle attività che generano tali temi.

Documenta le relazioni che collegano una pagina Doc relativa a un incidente che coinvolge il marchio alle attività e ai documenti di supporto (in modo che l'intera storia rimanga collegata).

Utilizza l'Hub documenti per conservare i playbook di risposta del marchio, le regole di escalation e i modelli di messaggistica approvati in un'unica libreria ricercabile, in modo che i team possano recuperare il documento giusto senza doverlo cercare manualmente.

Applicare le informazioni ottenute dal monitoraggio del marchio alle decisioni aziendali

A volte, una singola recensione di un cliente o un improvviso picco di commenti online possono dire più di una dozzina di rapporti sul tuo marchio. La chiave è sapere come trasformare questi segnali in decisioni significative che determinano la tua prossima mossa.

Individua tempestivamente i reclami ricorrenti e modifica i prodotti o i servizi prima che i problemi diventino costosi da risolvere.

Utilizza i feedback positivi per migliorare le prestazioni della tua prossima campagna di marketing ed evidenzia ciò che i clienti già apprezzano.

Identifica i canali più performanti per concentrare il tuo budget dove può avere il maggiore impatto.

Individua i mercati e i segmenti di clientela non ancora sfruttati analizzando la provenienza delle nuove menzioni e conversazioni.

Condivisione di storie reali dei clienti e dati sul sentiment con la leadership per guidare la strategia aziendale e costruire fiducia nel processo decisionale.

📖 Leggi anche: Modelli di branding per team creativi

Usa ClickUp per rilanciare il tuo marchio

Ascoltare ciò che le persone dicono del tuo marchio è alla base del monitoraggio del marchio. Se fatto bene, ti permette di cogliere piccoli segnali importanti, come un commento positivo che vale la pena amplificare o una preoccupazione silenziosa che puoi affrontare prima che si aggravi.

La maggior parte dei team utilizza strumenti di analisi per comprendere il proprio pubblico, misurare la quota di mercato del marchio e effettuare il monitoraggio del sentiment. Tuttavia, quando l'ascolto, l'analisi e il follow-up avvengono con strumenti separati, le informazioni utili vanno perse. Gli aggiornamenti vengono trascurati. I team lavorano più lentamente di quanto dovrebbero.

ClickUp semplifica tali attività raccogliendo tutto in un unico spazio, così non dovrai cercare gli aggiornamenti su diversi strumenti. Ti aiuta a vedere i cambiamenti man mano che si verificano e a collaborare con il tuo team per rispondere in modo naturale e genuino.

Se vuoi prenderti cura del tuo marchio e rimanere in contatto con le persone che lo apprezzano, iscriviti subito a ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Il monitoraggio del marchio esamina come viene percepito il tuo marchio su canali quali notizie, recensioni e forum. Il social listening si concentra principalmente sulle conversazioni che avvengono sulle piattaforme dei social media. Entrambi funzionano al meglio se utilizzati insieme per comprendere il sentiment e le tendenze del settore.

I costi variano a seconda del software e dei servizi di monitoraggio del marchio utilizzati. Il monitoraggio di base con strumenti gratis come Google Alerts non ha alcun costo, mentre le piattaforme avanzate con analisi del sentiment e monitoraggio della concorrenza possono avere un intervallo di costi da 100 a diverse migliaia di dollari al mese.

La maggior parte delle aziende esamina i report settimanalmente o mensilmente, ma nei settori in rapida evoluzione o durante una crisi di pubbliche relazioni, il monitoraggio quotidiano è essenziale per reagire rapidamente e proteggere la reputazione.

Assolutamente sì. Anche i marchi più piccoli possono ottenere informazioni utili monitorando il feedback e le menzioni dei clienti. Questo li aiuta a rispondere più rapidamente, a migliorare l'esperienza dei clienti e a competere con i grandi player.

Il ROI del monitoraggio del marchio può essere misurato attraverso metriche quali il miglioramento dei punteggi relativi al sentiment, tempi di risposta più rapidi alle crisi, aumento delle menzioni positive e crescita dei ricavi collegata al miglioramento della reputazione o a campagne di marketing più informate.