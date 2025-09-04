Modelli di progetto Smartsheet Free per Teams, PMO e liberi professionisti

🔍 Lo sapevi? Secondo il PMI, il tasso medio di rendimento dei progetti è del 73,8%, evidenziando un margine di miglioramento nonostante la maggior parte dei progetti offra un certo valore.

Ogni progetto inizia con obiettivi specifici, Teams motivati e scadenze chiare. Ma tra l'avvio e la consegna, spesso le cose vanno storte. Le attività si accumulano, le priorità cambiano e le lacune nella comunicazione si ampliano.

I modelli di project management Smartsheet sono stati creati per colmare queste lacune. Apportano struttura, chiarezza e razionalità al tuo flusso di lavoro.

Quindi, invece di reinventare la ruota ogni volta, dai un'occhiata a questi modelli di progetto di alto livello già progettati per aiutarti ad avere successo.

*cosa sono i modelli di project management Smartsheet?

I modelli di project management Smartsheet sono fogli di calcolo predefiniti e personalizzabili, progettati per aiutare i team a pianificare, monitorare e gestire i progetti in modo efficiente. Questi modelli includono funzionalità/funzioni quali elenchi di attività, Sequenza, diagrammi Gantt e strumenti di collaborazione, semplificando la configurazione e l'esecuzione dei progetti all'interno della piattaforma cloud-based di Smartsheet.

Ecco cosa include un buon modello di progetto Smartsheet:

monitoraggio delle attività*: controlla i progressi con liste di controllo, colonne di stato e responsabilità assegnate

grafici di Gantt*: visualizza le Sequenza e le dipendenze dei progetti per gestire efficacemente le pianificazioni

strumenti di automazioni*: imposta avvisi, promemoria e flussi di lavoro per ridurre gli aggiornamenti manuali

*funzionalità di collaborazione: condivisione di fogli, commenta in tempo reale e assegna attività ai membri del team

layout personalizzabili*: adatta i modelli alle esigenze specifiche del progetto, al settore o al flusso di lavoro

dashboard e reportistica*: riepiloga/riassumi visivamente i dati del progetto per migliorare il processo decisionale e gli aggiornamenti

gestione delle risorse*: assegna e effettua il monitoraggio del carico di lavoro per bilanciare in modo efficiente la capacità del team

i migliori modelli di project management Smartsheet e ClickUp in sintesi*

Ecco una tabella riepilogativa del blog "Modelli di project management Smartsheet", che include sia Smartsheet che le alternative ClickUp. Questo segue la tua procedura operativa standard per chiarezza, coerenza e best practice SEO/IA.

cosa rende efficace un modello di project management Smartsheet?*

Essendo potenti strumenti di project management, i modelli di Smartsheet rendono l'esecuzione dei progetti più snella e trasparente. Ecco cosa cercare:

*allineamento del progetto: scegli un modello creato per il tuo caso d'uso specifico. Un modello di retrospettiva sprint potrebbe non essere l'ideale per la pianificazione e l'avvio di un progetto. Allo stesso modo, potresti aver bisogno di modelli diversi per un project charter rispetto a un diagramma di flusso di processo. Allineare il modello giusto al tipo di caso d'uso corretto riduce le modifiche e garantisce un piano fluido

supporto al flusso di lavoro*: scegli un modello in linea con i processi esistenti del team. Un modello personalizzato riduce al minimo la confusione e migliora l'adozione

Campi essenziali : cerca sezioni chiave come attività, scadenze, stato del progetto e altro, così non dovrai aggiungere le informazioni di base. Questo ti aiuterà anche a evitare il disordine e a mantenere alta la concentrazione

Personalizzazione : prendi in considerazione un modello che ti consenta di modificare campi, titoli, descrizioni e categorie. In questo modo il modello rimane flessibile e adattabile alle diverse esigenze

layout chiaro: scegli modelli progettati per essere intuitivi e facili da navigare. L'obiettivo è ridurre la complessità del project management, non passare la maggior parte del tempo a capire come funziona il modello

I migliori modelli di project management Smartsheet da utilizzare

I modelli di project management Smartsheet sono utili per la maggior parte delle componenti della project management, tra cui il monitoraggio delle attività, la gestione delle sequenze e l'aggiornamento delle parti interessate. Ti danno un vantaggio iniziale, così potrai dedicare meno tempo a formattare le informazioni e più tempo al loro utilizzo per portare a termine il lavoro.

Ecco i modelli di progetto Smartsheet che ti consigliamo di esplorare:

modello di progetto Smartsheet con gestione delle risorse*

tramite Smartsheet

Il modello Progetto con gestione delle risorse di Smartsheet aiuta i team a bilanciare i carichi di lavoro, allocare le risorse in modo oculato e supportare un processo decisionale intelligente.

Puoi facilmente effettuare il monitoraggio di chi è disponibile e su cosa sta lavorando per migliorare la produttività. Ciò semplificherà il piano delle risorse, coprendo ogni attività senza sovraccaricare il tuo team.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza la percentuale di allocazione delle risorse e la percentuale di completamento delle attività per monitorare il carico di lavoro e lo stato a colpo d'occhio

Elenco dettagli quali assegnatario, predecessori e durata dell'attività in giorni per garantire una corretta pianificazione

Aggiungi una breve descrizione e dei commenti a ciascuna unità di lavoro per migliorare la comunicazione e la visibilità

🔑 Ideale per: Project manager e team operativi che desiderano migliorare l'allocazione delle risorse di progetto

2. Set di modelli per il monitoraggio e il rollup dei progetti

tramite Smartsheet

Il set di modelli per il monitoraggio e il rollup dei progetti di Smartsheet offre un modo rapido ed efficiente per monitorare i progetti e garantirne il corretto svolgimento.

Il modello ti aiuta a pianificare, programmare e assegnare le attività in base alle fasi del progetto. Con il dashboard di eseguire il rollup del progetto, puoi tenere traccia dei dettagli chiave come il completamento, la data di inizio, la data di fine e la panoramica del progetto in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza un piano dettagliato del progetto per ogni fase

Crea documenti individuali per iniziative a rischio, attività cardine di progetto e attività di rollup di progetto

Inserisci dettagli quali assegnatario, scadenze e stato di completamento insieme a ciascuna attività per un facile monitoraggio

🔑 Ideale per: piccoli team alla ricerca di un modello per il monitoraggio dell'esito positivo dei progetti

3. Modello di dashboard per il piano di project management del progetto

tramite Smartsheet

Il modello di dashboard per il piano di project management di Smartsheet offre un modo semplificato per il monitoraggio e la visualizzazione delle metriche chiave del progetto.

Include anche un elenco di attività dinamico che aggiorna automaticamente il grafico Gantt del tuo progetto in Smartsheet man mano che le attività procedono. Un widget integrato nel dashboard riepiloga/riassume lo stato delle attività, la spesa del progetto e gli elementi in sospeso. Questo aiuta i project manager, gli stakeholder e i team a rimanere allineati.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una Sequenza per tutte le attività relative al progetto

Monitora le priorità delle attività e i tassi di completamento per un piano semplice

Elenco il budget a piano e la spesa effettiva per scoprire il margine di ottimizzazione

🔑 Ideale per: Project manager che desiderano pianificare le attività di progetto, effettuare il monitoraggio dei budget e garantire il loro corretto svolgimento

4. Modello di bacheca delle attività di progetto del team

Il modello di bacheca delle attività di progetto del team di Smartsheet ti aiuta a visualizzare e a monitorare i progetti del tuo team in un layout semplificato in stile Kanban. Le colonne strutturate facilitano il monitoraggio delle percentuali di stato, aiutano a identificare le lacune nell'allocazione delle risorse e a bilanciare il carico di lavoro di conseguenza.

Ecco perché ti piacerà:

Verifica quali attività sono in corso, completate e in linea con gli obiettivi

Filtra la visualizzazione in base allo stato dell'attività, all'assegnatario, al reparto, all'oggetto e al richiedente

Aggiungi formule per automatizzare i calcoli per il piano delle risorse e il bilanciamento del carico di lavoro

🔑 Ideale per: team leader e team operativi alla ricerca di uno strumento per semplificare la pianificazione del piano del progetto e l'assegnazione delle attività

5. Modello di progetto agile semplice

tramite Smartsheet

Vuoi effettuare il monitoraggio della gerarchia dei progetti in base a date, durata e stato? Il modello Simple Agile Project di Smartsheet ti aiuta a fare proprio questo.

Ti consente di impostare dipendenze, visualizzare la Sequenza del progetto e fornire reportistica sullo stato per garantire che il progetto proceda senza intoppi. Con un approccio strutturato, il modello ti aiuta ad analizzare e ottimizzare i dettagli del progetto a livello granulare.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta le priorità per semplificare il piano e verifica se l'attività rischia di subire ritardi o di rimanere incompleta

Aggiungi una breve descrizione delle attività per garantire chiarezza a tutte le persone coinvolte

Monitora le percentuali di assegnazione delle attività per pianificare meglio la capacità

🔑 Ideale per: team agili che cercano un approccio strutturato al piano dei progetti, all'allocazione delle risorse e al monitoraggio dello stato

6. Progetto con scadenza rigida e modello Gantt

tramite Smartsheet

🧠 Curiosità: il 63% dei progetti guidati da professionisti con un elevato senso aziendale rispetta i tempi previsti, contro solo il 59% di quelli guidati da altri.

Un progetto che rispetta le scadenze ha minori possibilità di causare perdite economiche e sprechi di risorse. Il modello "Progetto con scadenza rigida e diagramma di Gantt" di Smartsheet ti aiuta a pianificare e gestire il programma del tuo team per raggiungere proprio questo obiettivo.

Ti consente inoltre di impostare tempi di margine e Lead time per le attività, in modo da poter account per le deviazioni lungo il percorso e comunque completarle in tempo. Man mano che vengono introdotte e aggiornate le dipendenze, le date di consegna e le scadenze cambiano automaticamente, consentendo un piano preciso.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi file e allegati per ogni attività in un unico posto per riferimento futuro

Ospita conversazioni individuali per ogni attività, grazie alla messaggistica integrata

Pianifica le attività e gestisci meglio le dipendenze con la Sequenza Gantt consolidata

🔑 Ideale per: piccoli team e project manager alla ricerca di uno strumento per prevedere e gestire meglio le scadenze dei progetti

Limiti del project management Smartsheet

Sebbene Smartsheet sia popolare per la sua interfaccia in stile foglio di calcolo, presenta alcuni limiti:

curva di apprendimento ripida: *L'interfaccia non è molto intuitiva per i nuovi utenti o i Teams non tecnici. Questo spesso può rendere il processo di project management poco produttivo

componenti aggiuntivi costosi*: vengono addebitati costi aggiuntivi per la modifica, le integrazioni, la formazione e il supporto, rendendo il servizio costoso

*automazioni limitate: i flussi di lavoro personalizzati possono essere poco flessibili. La mancanza di un'automazione reattiva aumenta il lavoro manuale e l'imprecisione

Limiti del software : il software ha un limite di 20.000 righe, 400 colonne e 500.000 celle per foglio. Ciò lo rende inadatto a progetti di grandi dimensioni con set di dati pesanti

*problemi di prestazioni: quando i fogli si avvicinano al limite di dimensione o si accede a funzionalità avanzate, l'app inizia a caricarsi molto lentamente, compromettendo l'efficienza

➡ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Smartsheet per il project management

*modelli Smartsheet alternativi

I modelli Smartsheet semplificano in una certa misura il lavoro dei project manager, ma non raggiungono la riunione specifica dei progetti su larga scala.

Quindi, come superare questi limiti?

Ecco alcuni dei migliori modelli alternativi di Smartsheet da provare:

modello di project management ClickUp*

Ottieni il modello gratis Concentra il tuo lavoro richiesto sul successo del progetto e mantieni l'efficienza operativa con il modello di project management ClickUp

Il modello di project management ClickUp rende la project management fluida dall'inizio alla fine.

Il modello ti aiuta a identificare gli obiettivi, pianificare gli elementi e le sequenze, monitorare l'esito positivo e gestire il budget, tutto in un unico posto. Inoltre, le visualizzazioni ClickUp integrate, tra cui la vista Gantt e il calendario, aiutano a tenere traccia delle attività pianificate e scadute a colpo d'occhio.

Inoltre, il software di project management ClickUp offre funzionalità avanzate come automazioni, promemoria, avvisi personalizzati e notifiche per aiutare il tuo team a concentrarsi e adattarsi a qualsiasi progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi tag e dipendenze per definire le relazioni tra le attività

Includi campi personalizzati per aggiungere dettagli quali OKR, metriche di esito positivo, reparto e altro ancora alle tue attività

Crea moduli ClickUp per raccogliere i dati del progetto, documenti ClickUp per scrivere e archiviare la documentazione del progetto e raggruppa le attività nella vista Elenco per organizzare meglio il progetto

🔑 Ideale per: liberi professionisti e project managers alla ricerca di uno strumento utente-friendly e completo per pianificare più progetti

2. Modello di piano di lavoro del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Fissa obiettivi realistici, organizza le attività e effettua il monitoraggio dello stato del tuo progetto con il modello di piano di lavoro del progetto

Pianificare ogni minimo dettaglio del progetto prima dell'avvio ti stressa? Il modello di piano di lavoro del progetto ClickUp rende il processo semplice e lineare.

Il modello fornisce un quadro strutturato per classificare le attività in base alla fase, tra cui piano, progettazione, sviluppo, controllo qualità e implementazione. La parte migliore? Crea una Sequenza per ogni fase e visualizza tutte le attività in un calendario per aiutarti a rimanere in linea con gli obiettivi.

Ecco perché ti piacerà:

Indica il lavoro richiesto per raggiungere lo stato in ogni fase del progetto

Crea e assegna attività ai membri del team utilizzando il semplice modulo di invio attività integrato

Utilizza campi personalizzati come Pianificazione, Lavoro richiesto, Giorni di durata effettiva, Data di inizio effettiva e Giorni di durata per visualizzare facilmente le sequenze del progetto ed evitare ritardi

🔑 Ideale per: piccoli Teams e liberi professionisti che desiderano pianificare e effettuare il monitoraggio dei progetti evitando ritardi

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale più completa al mondo, semplifica il piano delle attività e l'identificazione delle lacune per una gestione efficiente dei progetti. Come? Dispone del contesto completo di tutti i dati del tuo spazio di lavoro: attività, data di scadenza, sequenza, assegnatari, priorità, dipendenza e altro ancora. Metti insieme tutti questi elementi e otterrai un assistente AI che ti renderà 10 volte più produttivo!

Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su come sfruttare ClickUp Brain per i tuoi flussi di lavoro:

3. Modello di struttura di suddivisione del lavoro ClickUp*

Ottieni il modello gratis Organizza le attività, coordina i membri del team e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di struttura di suddivisione del lavoro ClickUp

Completare un progetto non sarà più una sfida, grazie al modello di struttura di suddivisione del lavoro ClickUp. Ti aiuta a suddividere i progetti più grandi in attività e attività secondarie gestibili che possono essere completate in una sequenza logica. Puoi anche redigere pratiche liste di controllo ClickUp che ti daranno una scarica di dopamina ogni volta che spunterai un'attività.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna un numero WBS univoco a ogni attività e includi un commento dettagliato per maggiore chiarezza

Organizza le attività in base alla priorità utilizzando una bacheca di stato per mantenere il team concentrato

Elenca le risorse necessarie, la gerarchia delle attività e i flussi di lavoro per ciascuna attività per una facile consultazione

🔑 Ideale per: responsabili operativi e team leader alla ricerca di una struttura organizzata per suddividere le attività di progetto e effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento

4. Modello di pianificazione del progetto ClickUp*

Ottieni il modello gratis Crea sequenze, organizza le attività, definisci gli obiettivi e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di pianificazione della project management ClickUp

Il modello di pianificazione del progetto ClickUp è uno strumento semplice per monitorare lo stato di ciascuna attività che compone il tuo progetto, da "in corso" a "completata". Dispone anche di una visualizzazione dedicata per segnalare problemi e rischi che potrebbero compromettere la Sequenza e la consegna del tuo progetto.

Questo modello è perfetto quando hai bisogno di una struttura organizzata per garantire che il responsabile del progetto e i collaboratori siano account per i rispettivi obiettivi. La possibilità di aggiungere commenti per ogni attività semplifica il monitoraggio e il riferimento al contesto per il processo decisionale.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica i progetti per fasi e contrassegna chiaramente le dipendenze per garantire che le attività vengano completate nella sequenza del piano

Imposta automazioni ClickUp condizionali per spostare senza sforzo le attività attraverso varie fasi man mano che le condizioni vengono soddisfatte

Assegna livelli di rischio e problemi in base alla loro gravità

5. Modello di carta del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni una panoramica completa del progetto, effettua la condivisione dei documenti chiave e mantieni allineati gli stakeholder con il modello di carta del progetto ClickUp

Crea uno schema completo e registra l'ambito del tuo progetto con il modello ClickUp Project Charter. Fornisce una struttura chiara per definire e semplificare la comunicazione del team durante il progetto.

Puoi monitorare chi sono i stakeholder chiave e i membri del team del progetto, nonché quali sono i risultati attesi, i vincoli e le metriche di esito positivo. Il risultato? Uno statuto completo che mantiene tutti allineati dall'inizio alla fine.

Hai bisogno di un brainstorming su parti specifiche o di far revisionare una sezione prima di finalizzare? Tagga i tuoi colleghi o assegna commenti direttamente nel documento del progetto per velocizzare il processo.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta obiettivi SMART in ClickUp e assegna attività a cascata a membri specifici del team

Documenta i rischi del progetto in una tabella chiara che ti consente di vedere chiaramente l'impatto di ciascun rischio e come gestirlo

Monitora lo stato utilizzando campi personalizzati, tag e automazioni su misura per il tuo flusso di lavoro

🔑 Ideale per: piccoli team e liberi professionisti che desiderano un modo strutturato per delineare gli obiettivi e i risultati finali del progetto, gestendo al contempo i rischi previsti

📚 Leggi anche: Modelli di piano di comunicazione

6. Modello di piano di project management di alto livello ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una panoramica del progetto, organizza le attività e definisci obiettivi generali con il modello di piano di project management di alto livello di ClickUp

Vuoi creare una panoramica di alto livello dell'intero progetto, dagli obiettivi e dalle aspettative alle risorse e alle sequenze?

Il modello di piano di project management di alto livello ClickUp fornisce il quadro di riferimento giusto per farlo. Offre una struttura chiara per l'elenco e la classificazione dei risultati finali in base alla funzione, come la progettazione o la finanza. Inoltre, è possibile contrassegnare la fase attuale di ciascun risultato finale per un monitoraggio migliore.

Ecco perché ti piacerà:

Crea visualizzare personalizzati per ogni categoria di progetto per semplificare il piano e il monitoraggio

Visualizza le percentuali di completamento delle attività a colpo d'occhio per monitorare lo stato in tempo reale

Aggiungi liste di controllo dettagliate e risorse a ciascuna attività per un'esecuzione più fluida

🔑 Ideale per: team operativi e project managers alla ricerca di un modello strutturato per pianificare progetti di alto livello

⚡️ Bonus: Scopri come creare un piano di progetto di alto livello in meno di 30 minuti in questo video!

7. Modello di Sequenza per project management ClickUp*

Ottieni il modello gratis Visualizza i progetti, imposta attività e scadenze e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di Sequenza per la project management ClickUp

Con il modello di Sequenza per la project management ClickUp, le scadenze non rispettate saranno solo un ricordo. Il layout della lavagna online rende la pianificazione e la visualizzazione di ogni fase del tuo progetto estremamente semplice.

Delinea i passaggi, aggiungi note adesive e forme per fornire ulteriori contestualizzazioni e conserva tutti i dettagli in un unico posto. Puoi modificare la Sequenza e spostare le attività con la semplice funzione di trascinamento. Mantieni un flusso di lavoro fluido con etichette di priorità, tag e commenti.

Ecco perché ti piacerà:

Crea schede attività con informazioni dettagliate basate su ogni passaggio del progetto

Pianifica attività ricorrente in ClickUp per rivedere e modificare regolarmente le scadenze dei progetti

Assegna un codice colore alla tua Sequenza in base alle fasi del progetto e ai passaggi pianificati per una facile navigazione

🔑 Ideale per: team di sviluppo, team di marketing e responsabili di progetto che cercano un modo efficiente per pianificare e gestire la Sequenza di un progetto

8. Modello di portfolio di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora i progetti in tutti i reparti e programmi con il modello di portfolio di project management ClickUp

Il modello di portfolio di project management ClickUp semplifica la complessità della gestione simultanea di più progetti.

La funzionalità/funzione include elenchi per monitorare lo stato di salute del progetto e descrive in dettaglio la tua roadmap PMO. Ti aiuta anche nel monitoraggio di ogni attività in base al suo stato completato, semplificando e consolidando il piano tra le varie iniziative.

La parte migliore? L'IA integrata semplifica la definizione delle priorità delle attività, l'impostazione delle scadenze e la stima della durata delle singole attività.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato di salute del progetto con i campi personalizzati che indicano budget, metriche di esito positivo e altro ancora

Controlla il carico di lavoro del team e le attività non assegnate per bilanciare le responsabilità nel tuo portfolio di progetti

Monitora le prestazioni per progetto, reparto e fase utilizzando i dashboard personalizzabili di ClickUp

🔑 Ideale per: Project manager alla ricerca di un framework per gestire contemporaneamente diversi progetti e attività correlate nel proprio portfolio

9. Modello ClickUp Project Tracker

Ottieni il modello gratis Monitora le dipendenze e le scadenze in modo più efficace con il modello ClickUp Project Tracker

Non dovrai più destreggiarti tra più progetti, attività e scadenze ravvicinate sparse su diversi strumenti: il modello ClickUp Project Tracker organizza tutto insieme. Ha funzionalità/funzione di campi personalizzati predefiniti che puoi modificare o mantenere in base alle esigenze del tuo progetto.

Inoltre, puoi creare cartelle con attività secondarie e liste di controllo per suddividere chiaramente ogni attività. Ti aiuta anche a mantenere il tuo team sulla strada giusta con automazioni personalizzate per il project management che riducono il lavoro manuale e aumentano la produttività.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le attività classificate in base alle fasi del progetto per facilitarne il monitoraggio e la pianificazione

Tieni traccia del tempo automaticamente o registralo manualmente tramite il monitoraggio del tempo di progetto integrato in ClickUp

Contrassegna lo stato RAG per ogni attività per evidenziare i livelli di avanzamento e di rischio

🔑 Ideale per: team agili e liberi professionisti alla ricerca di una soluzione per il monitoraggio dell'esito positivo dei progetti

10. Modello di piano agile Sprint ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica gli sprint, visualizza le sequenze e effettua il monitoraggio dello stato con il modello di piano agile degli sprint di ClickUp

👀 Lo sapevi? Le ricerche dimostrano costantemente una forte connessione tra un piano accurato e il successo dei progetti. In diversi studi, la connessione è sorprendentemente coerente: in media, il piano account per circa il 33% della variazione in termini di efficienza e il 34% dell'esito positivo complessivo dei progetti.

Vuoi organizzare il lavoro, monitorare lo stato e tenere traccia delle risorse senza sforzo durante gli sprint? Prova il modello di pianificazione agile degli sprint di ClickUp. Definisci obiettivi chiari per gli sprint, delinea i passaggi per raggiungerli e suddividi tutto in attività gestibili.

Sono disponibili viste personalizzate come la vista Sprint Backlog per monitorare e dare priorità agli elementi, la vista Development Status per visualizzare lo stato di avanzamento delle attività su una bacheca Kanban e la vista Calendario per tenere d'occhio le scadenze e rispettare i tempi previsti. La parte migliore? Le intuitive dashboard di lavoro del modello forniscono aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento dei lavori per mantenere tutti allineati.

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci e organizza il tuo sprint backlog, oltre al monitoraggio dei progressi effettivi su di essi in un unico posto

Visualizza il carico di lavoro del team per assegnare le attività senza sovraccaricare o sottoutilizzare le risorse

Aggiungi campi formula che calcolano automaticamente le ore utilizzate e quelle rimanenti per ogni sprint

🔑 Ideale per: responsabili operativi, team agili, responsabili finanziari e responsabili marketing alla ricerca di un approccio strutturato per pianificare e gestire gli sprint

📮 ClickUp Insight: il 19% dei manager afferma che ricevere aggiornamenti tempestivi dai membri del team è la loro più grande sfida in termini di visibilità. Ma anche quando arrivano gli aggiornamenti, spesso sono incoerenti. Alcuni sono vaghi, altri eccessivamente dettagliati e altri ancora mancano del tutto. Questa incoerenza crea confusione invece che chiarezza. Le schede AI e i riepiloghi/riassunti di stato e chat generati dall'intelligenza artificiale di ClickUp aiutano a garantire la coerenza nella reportistica dei progressi. I membri del team possono generare aggiornamenti strutturati con un clic, mentre tu ottieni una visione unificata e leggibile di ciò che è in linea con gli obiettivi e di ciò che richiede attenzione. 💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.

11. Modello di elenco Da fare ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea liste di controllo per pianificare e effettuare il monitoraggio delle attività con il modello di lista delle cose da fare di ClickUp

Molti project manager sono fan degli elenchi da fare, e a ragione. Riducono il disordine mentale trasferendo le attività dalla mente alla carta (o a un'app), il che aumenta la produttività e riduce lo stress.

Il modello di elenco da fare di ClickUp ti consente di semplificare la gestione delle attività creando i tuoi elenchi personalizzati. Grazie alle liste di controllo e ai tracker di stato facili da modificare, il formattare ordinato ti consente di procedere con costanza verso l'esecuzione perfetta del progetto.

Utilizzalo per concentrarti sulle priorità del progetto senza perdere nemmeno un passaggio. Che tu stia gestendo un obiettivo personale o collaborando a un progetto di team, questo modello ti aiuta a pianificare, organizzare e rimanere in linea con gli obiettivi, tutto in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà:

Converti le voci della lista di controllo in attività di ClickUp attuabili che puoi assegnare e di cui puoi monitorare lo stato

Collega attività o documenti per creare relazioni chiare e riferimenti facili da consultare

Importa i dettagli del progetto da altri strumenti per iniziare rapidamente

🔑 Ideale per: liberi professionisti e piccoli team che desiderano un layout pulito e semplice per creare un elenco e effettuare il monitoraggio delle attività di progetto

12. Modello ClickUp Problema Tracker

Ottieni il modello gratis Segnate i bug, tenetene traccia e migliorate la collaborazione del team con il modello ClickUp Issue Tracker

Preoccupato che i bug possano interrompere il flusso di lavoro del tuo progetto? Prova il modello ClickUp Issue Tracker per registrare gli ostacoli.

La vista Elenco mantiene ogni problema con visibilità e facile da gestire. Le brevi descrizioni offrono un rapido contesto a colpo d'occhio, mentre la vista Gantt evidenzia le scadenze e le dipendenze per fornire supporto alle risoluzioni tempestive. Dettagli chiave come reparto, stato di risoluzione e categoria di rischio ti aiutano a prevenire i colli di bottiglia.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi liste di controllo a ogni problema per semplificare il processo di risoluzione

Definisci le dipendenze per ogni problema per semplificare il monitoraggio e il piano e delinearne l'impatto sul progetto

Crea un modulo di registro dei problemi personalizzato in base ai requisiti del tuo progetto

🔑 Ideale per: team di progetto e team di sviluppo alla ricerca di un layout semplice per il monitoraggio e la risoluzione dei bug

13. Modello di allocazione delle risorse ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza la disponibilità delle risorse e ottimizza l'utilizzo con il modello di allocazione delle risorse ClickUp

Sei stanco di chiederti dove finiscono le risorse o il budget del tuo team? Il modello di allocazione delle risorse di ClickUp ti offre la massima trasparenza, consentendoti il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse in tempo reale e l'assegnazione delle attività proprio dove sono più necessarie.

La vista Carico di lavoro offre visibilità sui programmi del team, con intervalli di tempo flessibili, filtri e impostazioni del carico di lavoro. Consente di individuare rapidamente i casi di sovraccarico o sottoutilizzo e di riassegnare il lavoro dove necessario.

Puoi anche utilizzare gli stati delle attività personalizzabili in ClickUp (come "in corso", "Da fare", "Revisione cliente", ecc.) per standardizzare il tuo flusso di lavoro e rendere trasparente ogni fase del processo. Inoltre, l'aggiunta di campi personalizzati che acquisiscono i dettagli chiave del progetto, come il budget, il tipo di risultato finale e la fase del progetto, garantisce il completare allineamento tra i team.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un processo di consegna semplificato con fasi quali Da fare, Preparazione, Ideazione, Esecuzione e Consegna

Aggiungi note di riferimento a ciascuna attività per fornire contesto e migliorare la chiarezza

Classifica i progetti per tipo e client per una gestione e un monitoraggio migliori

🔑 Ideale per: Project manager, team leader e team operativi che cercano un approccio intuitivo per gestire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse

14. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta durate stimate accurate per mantenere il progetto entro i tempi previsti con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Gestire più progetti contemporaneamente è semplicissimo con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp.

Il modello ti consente di registrare le attività per ogni progetto con durate stimate specifiche, tipo di attività, data di inizio e data di scadenza. La vista Carico di lavoro mostra le durate stimate giornaliere per ogni attività. Clicca su qualsiasi blocco temporale per espanderlo e visualizzare i dettagli specifici dell'attività.

Ecco perché ti piacerà:

Elenco le attività quotidiane per ogni progetto per pianificare l'intera settimana in modo efficiente

Utilizza lo strumento di monitoraggio del tempo integrato per monitorare le ore impiegate e migliorare la gestione del tempo

Imposta lo stato di priorità per ogni attività per aiutare il tuo team a concentrarsi su ciò che è più urgente

🔑 Ideale per: liberi professionisti e membri di team che desiderano gestire e ottimizzare il tempo dedicato ai progetti

Ecco cosa dice Alfred Titus, responsabile del supporto amministrativo presso la Brighten A Soul Foundation, sull'utilizzo di ClickUp per project management:

A tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp fornirà assistenza nella collaborazione delle attività. Con questo software, gli utenti possono tenere traccia degli elementi della propria lista da fare e lavorare su tali attività entro i tempi previsti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

A tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp fornirà assistenza nella collaborazione delle attività. Con questo software, gli utenti possono tenere traccia degli elementi della propria lista da fare e lavorare su tali attività entro i tempi previsti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

15. Modello ClickUp SMART Obiettivi

Ottieni il modello gratis Definisci obiettivi SMART, organizza le attività e monitora lo stato con il modello ClickUp SMART Goals

Con il modello ClickUp SMART Goals, puoi definire obiettivi chiari e specifici e visualizzarli utilizzando immagini e codici colore per una navigazione fluida.

Descrivi facilmente chi, cosa, quando, dove e perché dietro ogni obiettivo. La parte migliore? La vista Bacheca mostra lo stato degli obiettivi (in linea, fuori linea, in corso, completato o da fare), rendendo facile monitorare le prestazioni.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza il foglio di lavoro degli obiettivi SMART e definisci i tuoi oggetti in base alle esigenze specifiche del progetto

Monitora i dettagli a livello di attività e verifica come si inseriscono nelle iniziative generali nella scheda Obiettivi aziendali

Fai la valutazione dello sforzo richiesto da ciascuna attività da 1 a 10 e raggruppale di conseguenza

🔑 Ideale per: Project manager, team di marketing e team operativi alla ricerca di uno strumento che aiuti a definire obiettivi specifici e a monitorare i risultati

➡ Per saperne di più: Le migliori app per il monitoraggio degli obiettivi

16. Modello di dashboard per la project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni i progetti organizzati, controlla lo stato e visualizza i dati critici sulle prestazioni con il modello di dashboard per la project management ClickUp

Trasforma flussi di lavoro disorganizzati in un monitoraggio dei progetti chiaro e senza intoppi con il modello di dashboard per la project management ClickUp. Questo modello offre a tutto il tuo team un hub visivo condiviso per comunicare e risolvere rapidamente i problemi.

Utilizza campi personalizzati avanzati come Costo pianificato, Livello di criticità, Costo effettivo, Fase del progetto e Budget residuo per monitorare in dettaglio le finanze, i rischi e le fasi del progetto. In combinazione con stati personalizzati come Da fare, in corso, In sospeso e Completato, ti aiutano a standardizzare il flusso delle attività e a individuare immediatamente eventuali colli di bottiglia.

Ecco perché ti piacerà:

Invia promemoria e aggiornamenti al team tramite email, in modo che nessuna attività venga trascurata

Visualizza le scadenze a colpo d'occhio e pianifica facilmente le sequenze utilizzando la visualizzazione Calendario

Utilizza visualizzare come "Team Performance" e "Capacità Planning", insieme alle informazioni sul carico di lavoro, per individuare carenze di risorse, membri del team sovraccarichi di lavoro e attività in blocco prima che la situazione peggiori

🔑 Ideale per: Project manager e team leader che desiderano uno spazio centralizzato per gestire i progetti in modo efficiente

17. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni l'efficienza tra i team suddividendo gli obiettivi più grandi in attività di dimensioni più piccole con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Cerchi un modello che aiuti il tuo team a trovare il miglior quadro di lavoro? Prova il modello di gestione delle attività di ClickUp.

Organizza le tue attività in segmenti intuitivi, in modo che il tuo team rimanga concentrato su ciò che è pronto per essere realizzato, tenga d'occhio le idee innovative e sappia cosa è ancora nel piano.

A colpo d'occhio, puoi vedere chi è assegnato a ciascuna attività, quando sono previste le scadenze e quanto tempo potrebbero richiedere. Puoi anche aggiungere campi personalizzati per budget, URL, allegati o qualsiasi altro dettaglio fondamentale per il tuo progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Crea elenchi di attività individuali per backlog, azioni da intraprendere, idee e altri aspetti chiave del progetto, organizzati per priorità e reparto

Aggiungi dettagli granulari alle schede delle attività per una rapida consultazione e una maggiore chiarezza

Pianifica facilmente le attività utilizzando la funzione drag-and-drop nella visualizzazione Calendario

🔑 Ideale per: Project manager, team leader e liberi professionisti alla ricerca di un framework per pianificare, gestire e effettuare il monitoraggio degli aspetti dei progetti

18. Modello di piano di comunicazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza la collaborazione del team e l'esito positivo del progetto con il modello di piano di comunicazione ClickUp

Utilizza il modello di piano di comunicazione ClickUp per semplificare la comunicazione del progetto e mantenere il lavoro richiesto allineato nella stessa direzione. Ti aiuta a pianificare, monitorare e gestire i messaggi e i processi di comunicazione in base agli obiettivi del tuo progetto.

Il modello ti aiuta anche a valutare l'efficacia della comunicazione del team e a identificare le aree di miglioramento, rendendo la tua strategia più mirata e orientata al risultato.

Ecco perché ti piacerà:

Esegui analisi PEST, SWOT e della concorrenza per fornire supporto alla pianificazione del piano strategico

Crea un elenco delle parti interessate e assegna ruoli e responsabilità chiari

Trasforma gli obiettivi di comunicazione in attività concrete per un'esecuzione ottimizzata

🔑 Ideale per: team del supporto clienti, team di marketing e project management che desiderano semplificare la comunicazione con client, stakeholder e team interni

🧠 Curiosità: quando il cortisolo (l'ormone dello stress) domina, restringe la nostra concentrazione e creatività. Per contrastare questo effetto, un "cocktail cerebrale" accuratamente bilanciato di sostanze neurochimiche positive (ossitocina, dopamina ed endorfine) può usufruire del flusso e delle idee radicali. Il modo più semplice? Incoraggiare il lavoro di squadra e la fiducia collaborativa attraverso semplici gesti come il contatto visivo, le risate, la condivisione di momenti divertenti o imbarazzanti o l'accoppiamento di persone che normalmente non collaborano.

19. Modello di reportistica sullo stato del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi decisioni agili, effettua il monitoraggio dei dati e identifica le tendenze con il modello di report sullo stato del progetto ClickUp

Il modello di report sullo stato del progetto ClickUp semplifica il monitoraggio dello stato del progetto. Consente di classificare i report di progetto per reparto, fase e stato per ottenere informazioni personalizzate.

Ti aiuta anche a definire le tempistiche e l'ambito dei progetti. La sua Sequenza lineare con codice colore offre una panoramica visiva, rendendo facile individuare a colpo d'occhio eventuali elementi in ritardo. Con una visualizzazione strutturata di ogni dettaglio, mantiene la reportistica sullo stato dei tuoi progetti organizzata e facile da gestire.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora i budget per capire se il progetto è finito, a rischio o sotto budget

Imposta automazioni per la condivisione dei report di monitoraggio con le parti interessate per aggiornamenti in tempo reale

Aggiungi il reparto e il responsabile del team accanto a ciascuna attività per mantenere una chiara account

🔑 Ideale per: Project manager e team operativi alla ricerca di un formattare strutturato per il monitoraggio dello stato e del budget dei progetti

20. Modello dei requisiti di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Determina l'ambito del progetto, organizza le attività e monitora la crescita con il modello di requisiti di project management ClickUp

Avvia i tuoi progetti su una base chiara e allineata con il modello di requisiti di project management di ClickUp, perfetto sia per i principianti che per i project manager esperti. Questo modello pronto all'uso in stile elenco semplifica il modo in cui i team definiscono e documentano i requisiti di progetto, aiutando tutti, dagli stakeholder ai collaboratori, a rimanere sulla stessa pagina.

Le sue liste di controllo e le attività secondarie guidano l'esecuzione del progetto. I potenti campi personalizzati (fase di approvazione, risultato finale, classificazione, completamento e approvatore) forniscono un contesto essenziale e semplificano la navigazione delle attività.

Ecco perché ti piacerà:

Cattura e chiarisci ciò che il tuo progetto ha in impostazione di raggiungere, cosa consegnerai e entro quando, il tutto in un unico spazio organizzato

Sposta i requisiti attraverso stati di facile utilizzo come Da fare, in corso, In attesa e completata, in modo che lo stato sia sempre trasparente

Calcola automaticamente i totali relativi al budget, al tasso di completamento e ad altre metriche quantitative con i campi formula

🔑 Ideale per: piccoli Teams e responsabili operativi che cercano un approccio strutturato al piano dei requisiti di progetto

21. Modello di foglio di calcolo per la project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni informati gli stakeholder, visualizza la Sequenza del tuo progetto e controlla gli aggiornamenti sullo stato con il modello di foglio di calcolo per la project management ClickUp

Che tu gestisca un team grande o piccolo, mantenere i progetti organizzati può essere una sfida significativa. Il modello di foglio di calcolo per la project management ClickUp risolve questo problema con un layout chiaro e strutturato.

Organizza tutti i risultati finali, insieme al loro stato, alla fase del progetto e alla fase di approvazione, in un unico posto per una facile consultazione. Inoltre, la scheda dedicata al processo di approvazione indica quali risultati finali richiedono attenzione e quali sono stati cancellati dal processo di approvazione.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza il livello di problema di ciascun deliverable e nota la risoluzione per riferimento

Definisci le dipendenze tra i risultati finali utilizzando relazioni come "in attesa di" e "blocco"

Abilita il monitoraggio automatico del tempo, assegna i membri del team e aggiungi commenti per una collaborazione senza intoppi

🔑 Ideale per: responsabili di progetto, responsabili marketing, responsabili operativi e piccoli team che desiderano un modello di foglio di calcolo strutturato per pianificare, gestire e collaborare su un piano

22. Modello di project management ClickUp Budget

Ottieni il modello gratis Organizza le sequenze delle attività, assegna priorità alle attività in base al budget e monitora i costi del progetto con il modello di project management ClickUp Budget

Mantieni i tuoi progetti in linea con gli obiettivi finanziari con chiarezza e precisione utilizzando il modello di project management con budget di ClickUp. Progettato per i project manager e i team finanziari che gestiscono iniziative sensibili ai costi, questo modello semplifica la definizione del budget, la sequenza delle attività e il monitoraggio dei costi in tempo reale.

Ecco perché ti piacerà:

Effettua il monitoraggio del budget assegnato, dei costi effettivi e del budget residuo per il tuo progetto

Aggiungi note dettagliate per includere riferimenti, contesto o commenti per la supervisione finanziaria

Scegli tra cinque visualizzare diversi: Guida introduttiva, Panoramica del budget, Pianificazione del progetto, Fasi del progetto e Stato delle attività per accedere alle informazioni giuste, proprio quando ne hai bisogno

🔑 Ideale per: liberi professionisti, responsabili marketing, team di sviluppo e team operativi che desiderano mantenere il budget del progetto sotto monitoraggio

23. Modello di playbook per la project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività del team, monitora lo stato e mantieni i team allineati con il modello ClickUp Project Management Playbook

Il modello ClickUp Project Management Playbook offre una roadmap chiara per l'esecuzione di progetti con esito positivo.

Ti aiuta a definire i processi, fissare gli obiettivi e delineare i KPI di rendimento per ogni fase. La visualizzazione dashboard fornisce una panoramica delle risorse, dei documenti, degli assegnatari e delle sequenze.

Inoltre, la scheda di riepilogo/riassunto evidenzia ogni fase del progetto a colpo d'occhio. Ciò semplifica il monitoraggio dello stato, consentendo al tuo team di rimanere allineato durante tutto il processo.

Ecco perché ti piacerà:

Crea documenti separati per ogni fase del progetto per mantenere una struttura dettagliata

Trasforma ogni fase in attività concrete e effettua il monitoraggio utilizzando la vista Elenco

Analizza la Sequenza del progetto e apporta modifiche in tempo reale per rimanere in linea con gli obiettivi

🔑 Ideale per: Project manager, team leader e teams operativi che cercano un approccio organizzato per pianificare e eseguire le fasi di un progetto

➡ Per saperne di più: Come redigere la documentazione di progetto: esempi e modelli

semplifica la pianificazione del piano e il project management con ClickUp*

I modelli di progetto Smartsheet offrono uno spazio centralizzato per organizzare attività, risorse e obiettivi. Tuttavia, con l'aumentare della dimensione del team, i limiti in termini di scalabilità, automazione e prestazioni iniziano a rallentare il lavoro.

È qui che ClickUp fa il passaggio. Come app completa per il lavoro, semplifica il project management con potenti strumenti di collaborazione, monitoraggio e analisi, oltre a un intervallo di modelli pronti all'uso.

Stanco di rincorrere scadenze e file sparsi? Iscriviti a ClickUp e prendi il controllo degli obiettivi, della Sequenza e dei risultati del tuo team.