Modelli gratuiti di MOU per semplificare gli accordi aziendali e le partnership

Trovare il modello di MOU giusto non è facile 🤔 La maggior parte sono troppo vaghi, troppo complessi o semplicemente poco pratici.

Se sei bloccato nella ricerca di modelli invece di andare avanti con la tua partnership, hai bisogno di qualcosa di semplice, chiaro e facile da personalizzare.

Questo articolo ti offre i migliori modelli di MOU gratuiti che funzionano davvero. Niente fronzoli, solo modelli pronti all'uso per vari tipi di contratti per rendere più agevole la tua prossima mossa aziendale.

Modelli di MOU gratuiti in sintesi

Cosa sono i modelli di MOU?

I modelli di MOU sono documenti preformattati che creano un "Memorandum d'intesa" tra due o più parti. Essi delineano i termini di base di una partnership, come obiettivi, responsabilità e sequenze, senza essere legalmente vincolanti.

Questi modelli consentono di risparmiare tempo fornendo una struttura pronta per la modifica, in modo da potersi concentrare sulle clausole critiche dell'accordo invece di partire da zero. 📝

Cosa rende un modello di MOU efficace?

Un modello di MOU ben strutturato pone le basi per accordi chiari e professionali, eliminando ogni ambiguità e allineando tutte le parti fin dall'inizio.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da cercare 👇

Personalizzabile: scegli un modello facilmente adattabile alla tua partnership specifica, al tipo di progetto o ai termini aziendali

Facile da usare: scegli un layout pulito e intuitivo che ti consente di inserire rapidamente i dettagli senza gergo legale o complessità

Chiarezza: ottieni un modello che delinea chiaramente ruoli, responsabilità, sequenze e aspettative di entrambe le parti

Pronto per la collaborazione: cerca un modello facile da condividere e aggiornare con le altre parti per mantenere tutti allineati

Tono professionale: scegli un modello che offra il giusto equilibrio tra cordialità e formalità

Pronto per la firma: seleziona un modello che includa uno spazio per la firma di tutte le parti e rendi ufficiale l'accordo

I migliori modelli di MOU tra cui scegliere

Un modello di MOU solido getta le basi per una collaborazione senza intoppi e una responsabilità chiara.

Se stai cercando di semplificare le pratiche burocratiche aziendali, questi modelli di accordi di collaborazione sono un ottimo punto di partenza:

1. Modello di accordo di pagamento semplice ClickUp

Ottieni il modello gratuito Imposta i dettagli di pagamento, le date di scadenza e gli importi in un unico posto con il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp

Il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp rende i termini finanziari tra le parti chiari e facili da monitorare. Questo modello aiuta i liberi professionisti e le aziende a definire gli importi dei pagamenti, le date di scadenza e le condizioni di mancato pagamento senza gergo legale.

Ecco perché ti piacerà

Non sai come fatturare un client ? Questo modello getta le basi aiutandoti a documentare tutto in anticipo

Utilizza la vista Tabella di ClickUp per creare un foglio di calcolo completamente personalizzato e organizzare i pagamenti per client, frequenza o stato

Ottieni una struttura che mantiene i tuoi accordi ordinati, ricercabili e pronti all'uso ogni volta che ne hai bisogno

✅ Ideale per: Freelance, titolari di piccole imprese o chiunque presti denaro e cerchi un contratto di prestito chiaro e tracciabile

🏗️ Elementi fondamentali: anche se i MOU non sono legalmente vincolanti, hanno un peso morale e professionale significativo. Un MOU firmato può influenzare le negoziazioni e dimostrare l'impegno delle parti. I MOU possono anche evolversi in diversi tipi di contratti. Una volta che entrambe le parti sono a proprio agio e si è instaurata la fiducia, un MOU può fungere da base per un accordo dettagliato e legalmente vincolante.

2. Modello di lettera di accordo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un accordo aziendale semplice che delinei ruoli, termini e aspettative con il modello di lettera di accordo di ClickUp

Il modello di lettera di accordo di ClickUp aiuta i team a delineare con estrema chiarezza l'ambito, i ruoli e i costi relativi a qualsiasi accordo aziendale.

Ecco perché ti piacerà

Sono corredati da note utili, esempi e istruzioni, in modo che tutti sappiano esattamente cosa ci si aspetta fin dall'inizio

Puoi utilizzare ClickUp Docs per redigere lo scopo e i termini del modello in un documento collaborativo in tempo reale

Per rendere tutto più visibile e comprensibile, la vista Bacheca di ClickUp trasforma ogni clausola o risultato in schede che puoi spostare attraverso le fasi, come revisione, approvata o condivisa

✅ Ideale per: Fondatori che desiderano redigere una lettera di intesa per la loro partnership aziendale

3. Modello di contratto di prestito ClickUp

Ottieni il modello gratuito Redigi e monitora i dettagli del prestito come importo, tasso di interesse e termini di rimborso con il modello di contratto di prestito ClickUp

Il modello di contratto di prestito ClickUp è un modo intelligente e strutturato per formalizzare i termini di prestito tra amici, liberi professionisti o partner commerciali. Delinea elementi chiave come l'importo totale del prestito, il piano di rimborso, il tasso di interesse e i termini legali per garantire la trasparenza ed evitare controversie.

Ecco perché ti piacerà

Crea campi personalizzati in ClickUp per monitorare dati specifici come tassi di interesse, date di scadenza o frequenza dei pagamenti

Monitora lo stato dei prestiti, imposta promemoria e filtra o ordina i termini di più accordi, il tutto in un'unica visualizzazione

✅ Ideale per: Titolari di piccole imprese o chiunque presti denaro e cerchi un contratto di prestito chiaro e tracciabile

4. Modello di contratto di acquisto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci i termini per l'acquisto di beni o proprietà, inclusi prezzo e consegna, utilizzando il modello di contratto di acquisto ClickUp

Il modello di contratto di acquisto ClickUp aiuta le aziende a creare documenti chiari e professionali per confermare gli accordi con fornitori, venditori e clienti. Include campi per aggiungere i dettagli dell'acquirente/venditore, le descrizioni dei prodotti, i termini di pagamento e le firme.

Ecco perché ti piacerà

Usa ClickUp Assign Comments per aggiungere note, suggerire modifiche o chiarire i termini, in modo che tutti siano allineati prima di firmare

Una volta definiti i termini, utilizza le attività di ClickUp per assegnare le responsabilità relative alla firma, monitorare lo stato e impostare promemoria

Porta avanti gli accordi senza perdere un passaggio o rincorrere email

✅ Ideale per: Team di approvvigionamento e fornitori che necessitano di un modello di contratto di acquisto semplice e tracciabile con responsabilità chiare

5. Modello di contratto di acquisto e commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci termini di acquisto e vendita chiari, scadenze di pagamento e condizioni delle risorse con il modello di accordo commerciale di ClickUp

Il contratto di acquisto e vendita di ClickUp è particolarmente utile per le aziende che trattano regolarmente con fornitori e clienti, gestendo scambi formali di beni o servizi. Ti offre un modo strutturato per documentare dettagli chiave come informazioni sull'acquirente/venditore, specifiche della proprietà, termini di pagamento e sequenze di trasferimento.

Ecco perché ti piacerà

Tieni traccia delle dipendenze ed evita ritardi senza bisogno di microgestione

le attività cardine di ClickUp Gestisci facilmente le sequenze di consegna utilizzando

Automatizza le notifiche tramite le Automazioni di ClickUp per tenere aggiornati tutti gli stakeholder

✅ Ideale per: Piccole imprese o fornitori che gestiscono la vendita di prodotti fisici o digitali e desiderano fissare termini e sequenze temporali

📚 Leggi anche: Modelli e accordi contrattuali aziendali semplici e gratuiti

6. Modello di accordo di partnership ClickUp

Ottieni il modello gratis Chiarisci la titolarità, le responsabilità e la condivisione dei profitti tra i partner utilizzando il modello di accordo di partnership di ClickUp

Il modello di accordo di partnership di ClickUp aiuta i team a definire la titolarità, le responsabilità e i contributi in una partnership aziendale. Il framework semplifica l'impostazione dei termini della partnership e la documentazione dei contributi di capitale. Il modello fornisce anche una ripartizione dettagliata dei contributi monetari e non monetari, offrendo piena visibilità su chi apporta cosa alla tabella, finanziariamente o in altro modo.

Ecco perché ti piacerà

Descrivi come saranno gestiti profitti, perdite e stipendi

Crea facilmente una sequenza per il ciclo di vita della tua partnership, come date di inizio, attività cardine di rinnovo o punti di controllo di revisione, con la vista Calendario di ClickUp

Riduci le possibilità di mancato rispetto degli impegni o di confusione in un secondo momento mappando le date in modo chiaro e visivo

✅ Ideale per: Co-fondatori e piccoli partner commerciali che desiderano documentare ruoli, quote di partecipazione e aspettative

🧠 Lo sapevi? Un MOU (Memorandum of Understanding) è spesso chiamato "accordo informale" in ambito legale perché cattura l'intento e la comprensione senza essere legalmente vincolante.

7. Modello di contratto freelance ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci i risultati finali, pianifica le sequenze, gestisci l'esecuzione e chiudi i progetti senza intoppi con il modello di contratto freelance di ClickUp

Il modello di contratto per freelance di ClickUp è un kit di strumenti completo che consente ai freelance di definire le aspettative, proteggere i propri diritti e fissare i termini con i client durante l'onboarding di un nuovo client. Grazie ai campi dedicati alle sequenze temporali dei progetti, alle tariffe e ai termini di fatturazione, puoi eliminare ogni ambiguità fin dall'inizio e gestire con sicurezza situazioni come la richiesta di pagamento in modo professionale.

Ecco perché ti piacerà

Accedi alle sezioni dedicate alla definizione dei risultati finali, dell'ambito dei servizi, della durata dei pagamenti e della gestione della proprietà intellettuale

La visualizzazione integrata del programma del progetto offre ai client una chiara suddivisione di ogni fase, dall'avvio al completamento, aumentando la trasparenza e la responsabilità

Gestisci le relazioni a lungo termine con i freelance affrontando questioni quali la riservatezza, il rimborso delle spese e la risoluzione del contratto

✅ Ideale per: Freelance o consulenti che desiderano contratti chiari e nessuna controversia

💡Suggerimento per gli esperti: utilizza la funzionalità "Da voce a testo" di ClickUp Brain MAX per redigere il tuo MOU in pochi minuti. Invece di digitare ogni clausola, basta pronunciare i termini ad alta voce: Brain MAX li trascriverà e li strutturerà direttamente nel tuo documento ClickUp preferito. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX Puoi anche creare agenti automatici personalizzati in ClickUp per segnalare clausole standard mancanti, suggerire un linguaggio formale o persino allineare il tono del documento con gli accordi passati archiviati nella tua area di lavoro.

8. Modello di accordo di partnership 50/50 di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello di accordo di partnership 50-50 di ClickUp per dividere equamente la titolarità aziendale e delineare compiti, profitti e responsabilità

Il modello di accordo di partnership 50-50 di ClickUp aiuta i partner a definire chiaramente la titolarità, le responsabilità e le aspettative. Le sezioni predefinite relative a conferimenti di capitale, ripartizione degli utili, risoluzione delle controversie, termini di recesso, ecc. rendono più agevole la configurazione legale.

Ecco perché ti piacerà

Tieni traccia delle sequenze temporali per le decisioni chiave come le revisioni finanziarie e i periodi di rinnovo con la vista Grafico Gantt di ClickUp

Rimani allineato e responsabile durante tutto il percorso di partnership

Definisci i processi decisionali e i contributi finanziari in un unico posto

✅ Ideale per: Partner aziendali alla pari che desiderano creare accordi di titolarità trasparenti ed equilibrati

9. Modello di accordo NDA ClickUp

Ottieni il modello gratuito Proteggi le informazioni riservate della tua azienda e stabilisci confini chiari con il modello di accordo NDA di ClickUp

Il modello di accordo NDA di ClickUp offre sezioni chiaramente definite per identificare le parti che divulgano e ricevono le informazioni, garantendo che entrambe le parti siano pienamente consapevoli dei propri ruoli e responsabilità. Puoi decidere cosa si qualifica come informazione riservata, specificare le esclusioni (come i dati di dominio pubblico) e impostare i limiti di utilizzo per prevenire l'uso improprio o la condivisione non autorizzata.

Ecco perché ti piacerà

Tieni traccia dello stato degli accordi, imposta promemoria e assegna collaboratori per gli aggiornamenti

Una volta firmato l'accordo di riservatezza, utilizza le Automazioni di ClickUp per archiviare i documenti in modo sicuro e avvisare immediatamente le parti interessate al progetto

Garantisci la conformità e semplifica il recupero dei dati, ideale per team dinamici che gestiscono dati sensibili

Scopri come le automazioni di ClickUp possono semplificare i flussi di lavoro degli accordi di riservatezza, dall'assegnazione delle attività al trigger automatico degli avvisi.

✅ Ideale per: Team legali, liberi professionisti e aziende che gestiscono accordi di riservatezza con più client con requisiti di riservatezza rigorosi

10. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un contratto personalizzabile che copra servizi, sequenze, pagamenti e firme con il modello di contratto ClickUp

Il modello di contratto per appaltatori di ClickUp ti aiuta a definire termini chiari tra la tua azienda e gli appaltatori indipendenti. Con sezioni personalizzabili per l'ambito di lavoro, i programmi di pagamento, le sequenze dei progetti, la riservatezza e le clausole legali, garantisce chiarezza reciproca e sicurezza legale fin dal primo giorno.

Ecco perché ti piacerà

Includi i termini di rinnovo del contratto e i metodi di risoluzione delle controversie per evitare confusione in futuro

Indica le responsabilità fiscali per maggiore chiarezza

Utilizza ClickApp Email , la funzionalità di integrazione email di ClickUp, per inviare direttamente il contratto al contraente per la firma

✅ Ideale per: Aziende che assumono collaboratori remoti e necessitano di un sistema affidabile per l'approvazione dei contratti

11. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci termini chiari per i servizi di consulenza, le tariffe e le sequenze con il modello di contratto di consulenza ClickUp facile da modificare

Il modello di contratto di consulenza ClickUp aiuta a definire servizi, sequenze, termini di compensazione e clausole di riservatezza, riducendo al minimo i malintesi nelle relazioni tra client e consulente.

Puoi anche utilizzare le lavagne online di ClickUp per mappare visivamente disposizioni aggiuntive o sequenze temporali dei servizi. Queste bacheche collaborative sono utili per il brainstorming in tempo reale con i client e per allineare le aspettative. Sentiti libero di aggiungere note adesive, disegnare flussi di lavoro o aggiornare le modifiche all'ambito.

Ecco perché ti piacerà

Allinea le aspettative con i client per una partnership di successo

Definisci chiaramente l'ambito di lavoro e i risultati attesi per evitare il sovraccarico di lavoro

Crea un accordo legalmente vincolante per evitare grattacapi legali

Il modello funziona bene anche per le aziende che stanno valutando l'outsourcing del project management, aiutandole a formalizzare le aspettative e le responsabilità con i consulenti esterni.

✅ Ideale per: Consulenti freelance e agenzie che formalizzano nuovi accordi con i client con chiarezza e flessibilità

12. Modello di accordo di investimento ClickUp

Ottieni il modello gratuito Garantisci termini di investimento, distribuzione del capitale e rendimenti utilizzando il modello di accordo di investimento ClickUp

Il modello di accordo di investimento ClickUp ti aiuta a gestire i contratti di finanziamento con precisione legale. Cattura ogni dettaglio cruciale, dalla definizione delle percentuali di partecipazione e dei termini di dividendo alla definizione dei diritti di voto e delle clausole di riservatezza.

Ecco perché ti piacerà

Puoi assegnare attività, organizzare clausole in cartelle separate e persino aggiungere sequenze per garantire il rispetto delle scadenze

Con le liste di controllo delle attività e le barre di avanzamento aggiornate automaticamente, rimani sempre in carreggiata evitando scambi di email

Quindi, che tu stia acquisendo investitori informali o formalizzando un round di venture capital, questo modello mantiene il tuo processo di investimento snello e trasparente.

✅ Ideale per: Startup, fondatori e investitori che desiderano creare un accordo di investimento strutturato e legalmente valido che tuteli sia il denaro che i diritti di titolarità

13. Modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Stabilisci le aspettative del team, le regole di collaborazione e i flussi di lavoro con il modello di accordo di lavoro ClickUp

Il modello di accordo di lavoro ClickUp aiuta i team ad allineare le aspettative, migliorare la collaborazione e ridurre gli attriti interni attraverso valori condivisi e standard comportamentali chiari.

La lavagna online integrata di ClickUp semplifica la creazione condivisa di norme per il team, come le preferenze di comunicazione o le regole decisionali. Puoi anche aggiungere sezioni di proposte o retrospettive per perfezionare i flussi di lavoro nel tempo.

Questo modello è ideale per qualsiasi team che utilizza ClickUp, non solo come hub di collaborazione, ma come software completo per la gestione aziendale per allineare obiettivi, comportamenti e processi.

Ecco perché ti piacerà

Gioca con le bacheche interattive come la Mappa della personalità per identificare gli stili di lavoro individuali (introverso, uomo d'azione, pensatore, ecc.)

Prova la sezione Aspirazioni , dove i membri possono condividere le loro speranze per il team

Utilizza la Bacheca Risoluzione argomenti per sollevare problemi, proporre soluzioni e documentare gli accordi

✅ Ideale per: Teams che desiderano impostare norme di lavoro chiare, specialmente in ambienti remoti o interfunzionali

14. Accordo di separazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Delinea chiaramente le proprietà, la custodia e i termini finanziari con il modello di accordo di separazione di ClickUp

Il modello di accordo di separazione di ClickUp consente alle coppie di affrontare le complessità della separazione con una documentazione minima. Consente di creare e gestire tutti i documenti chiave relativi agli accordi finanziari, alla divisione dei beni, alla custodia dei figli e al supporto. Ogni sezione ben strutturata rende facile allinearsi sulle reciproche aspettative e mantenere i registri organizzati.

Ecco perché ti piacerà

Riduci le incomprensioni e i conflitti durante tutto il processo

Stabilisci una comprensione dei diritti e degli obblighi di ciascuna parte

Decidi un modo reciprocamente accettabile per risolvere future controversie e disaccordi

✅ Ideale per: Coppie in fase di separazione che desiderano garantire chiarezza, preparazione legale e facile accesso ai documenti

15. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci i ruoli lavorativi, lo stipendio, i benefit e le regole sul posto di lavoro utilizzando il modello di contratto di lavoro di ClickUp

Il modello di contratto di lavoro ClickUp offre un layout strutturato per delineare i termini di assunzione, le aspettative lavorative, le politiche salariali e la condotta sul posto di lavoro, perfetto per i team delle risorse umane che mirano a mantenere la chiarezza tra datori di lavoro e dipendenti. Le sue sezioni integrate per le politiche di presenza, ferie, protezione della proprietà intellettuale, ecc. garantiscono un'esperienza di inserimento senza intoppi, salvaguardando gli interessi di entrambe le parti.

Ecco perché ti piacerà

Rispetta le leggi sul lavoro con un accordo chiaramente definito

Proteggi i tuoi diritti legali

Ottieni un quadro strutturato per affrontare le controversie

Per iniziare, utilizza un programma di elaborazione testi come ClickUp Docs per progettare il tuo accordo inserendo i dettagli dei dipendenti, i ruoli lavorativi e le clausole contrattuali. In questo modo il tuo documento sarà modificabile e condivisibile all'interno della tua area di lavoro. Da lì, monitora la conformità e gli aggiornamenti all'interno di ClickUp, in modo che nessuna politica venga trascurata.

✅ Ideale per: Professionisti delle risorse umane e titolari di piccole imprese che formalizzano i termini di assunzione per i nuovi dipendenti o i membri del team remoto

16. Modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Imposta i termini per l'affitto di uno spazio commerciale, inclusi affitto, utilizzo e manutenzione, utilizzando il modello di contratto di locazione commerciale di ClickUp

Il modello di contratto di locazione commerciale ClickUp è pensato su misura per i proprietari che operano nel Lone Star State. Fornisce una struttura pronta all'uso per la creazione di contratti di locazione residenziale a tempo determinato. Include tutti i campi essenziali per documentare i dettagli chiave come le informazioni sul proprietario e sull'inquilino, la durata del contratto, l'importo dell'affitto, l'arredamento, i termini di occupazione e le utenze.

Ecco perché ti piacerà

Specifica le penali per i ritardi, i depositi cauzionali e i dettagli dell'ispezione all'ingresso

Dalle clausole sulla risoluzione anticipata ai danni alla proprietà, agli animali domestici e al parcheggio, ogni sezione è preformattata e personalizzabile per conformarsi alla legge del Texas

✅ Ideale per: proprietari o gestori immobiliari con sede in Texas alla ricerca di un modello di contratto di locazione affidabile che copra tutti gli aspetti legali essenziali e possa essere adattato a situazioni di locazione specifiche

🧠 Lo sapevi? Nella legislazione statunitense, i MOU, i MOA (Memorandum of Agreement) e le lettere di intenti sono spesso trattati in modo simile: in molti casi, sono utilizzati in modo intercambiabile come strumenti legali preliminari.

17. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un contratto chiaro che copra l'ambito dei servizi, i pagamenti e le sequenze con il modello di contratto di servizi ClickUp

Il modello di contratto di servizi ClickUp definisce le aspettative tra i provider e i client con sezioni dedicate ai servizi, alle sequenze e ai termini di pagamento, facilitando l'allineamento delle responsabilità.

Ecco perché ti piacerà

Tieni a portata di mano le informazioni di contatto dei client e altri dettagli in un unico posto

Documenta ogni fase del progetto per illustrare il lavoro, il processo, i termini di pagamento e i possibili scenari di completamento anticipato

Evita che confusione, mancati pagamenti e modifiche dell'ambito influenzino la tua attività

✅ Ideale per: Freelance, consulenti e agenzie che necessitano di un modo semplice ma strutturato per redigere e formalizzare accordi di servizio

18. Modello di accordo con fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratuito Definisci ciò che il fornitore offre, i termini di pagamento e le aspettative di consegna con il modello di accordo con il fornitore di ClickUp

Il modello di accordo con il fornitore di ClickUp riepiloga/riassume le responsabilità, le aspettative di servizio, i prezzi e le sequenze di consegna per aiutare le aziende a formalizzare i termini con i fornitori. Ogni sezione, dall'ambito di lavoro alla riservatezza, rende l'accordo legalmente applicabile e facile da comprendere.

Ecco perché ti piacerà

Semplifica le approvazioni e le richieste di modifica

Proteggi la tua azienda con clausole sulla proprietà intellettuale e sull'indennizzo

Accedi a uno strumento di collaborazione con i clienti che semplifica e salvaguarda i tuoi interessi aziendali quando lavori con liberi professionisti, agenzie o fornitori

✅ Ideale per: Titolari di aziende che lavorano regolarmente con fornitori esterni e desiderano un accordo chiaro e professionale

📚 Per saperne di più: Suggerimenti per migliorare il processo di contabilità fornitori e semplificare il flusso di lavoro

19. Modello di contratto di noleggio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Documenta affitti, depositi, termini e responsabilità utilizzando il modello di contratto di locazione ClickUp

Il modello di contratto di locazione di ClickUp aiuta i proprietari a stabilire termini chiari e legalmente vincolanti che coprono ogni aspetto della locazione. Nelle sezioni designate, è possibile aggiungere dettagli come l'importo dell'affitto, il deposito cauzionale, la durata del contratto e l'indirizzo dell'immobile.

Ecco perché ti piacerà

Stabilisci regole per la condotta degli inquilini, l'uso della proprietà e il pagamento delle utenze sotto lo stesso tetto

Stabilisci clausole di risoluzione per garantire la trasparenza ed evitare controversie legali in futuro

Proteggi i tuoi diritti di locatore assicurandoti che gli inquilini comprendano i propri obblighi

✅ Ideale per: Proprietari indipendenti o gestori immobiliari che desiderano definire chiaramente le aspettative ed evitare controversie con gli inquilini

20. Modello di accordo operativo LLC di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Delinea le regole, i doveri dei membri e la titolarità della tua LLC utilizzando il modello di accordo operativo di ClickUp

Il modello di accordo operativo ClickUp è il documento legale di riferimento per la costituzione di una LLC. Aiuta a definire il funzionamento della tua azienda, coprendo i dettagli relativi alla titolarità, i ruoli dei membri, la condivisione dei profitti e i processi decisionali.

Ecco perché ti piacerà

Delinea chiaramente i diritti e le responsabilità di ciascun membro

Copri le questioni finanziarie, i requisiti di conservazione dei dati e le procedure per la chiusura dell'azienda

Prevenire le controversie e garantire la conformità alle leggi statali

✅ Ideale per: Imprenditori che costituiscono una LLC e desiderano un modo semplice per strutturare la titolarità, le responsabilità e le regole interne

📌 Risultato immediato: aggiungi una clausola di risoluzione al tuo MOU, anche se non si tratta di un contratto. Questo aiuta entrambe le parti a recedere in modo corretto se le cose non vanno come previsto.

21. Modello di accordo di non concorrenza ClickUp

Ottieni il modello gratuito Prevenite la concorrenza e proteggete i segreti aziendali con il modello di accordo di non concorrenza di ClickUp

Il modello di accordo di non concorrenza di ClickUp aiuta le aziende a proteggere le loro informazioni riservate e a mantenere un vantaggio competitivo. Definisce chiaramente le restrizioni per gli ex dipendenti, vietando loro di entrare a far parte o avviare un'attività concorrente per un periodo specificato dopo aver lasciato l'azienda.

Ecco perché ti piacerà

Limita la possibilità dei dipendenti di sottrarre clienti o colleghi con la clausola di non sollecitazione

Proteggi i dati aziendali sensibili, come i segreti commerciali e gli elenchi dei client, con la sezione sulla riservatezza

Semplifica il monitoraggio dei contratti legali con commenti, modifiche collaborative, automazione, IA e altro ancora

✅ Ideale per: Datori di lavoro che desiderano prevenire la concorrenza sleale e proteggere i dati aziendali dopo l'uscita di un dipendente

22. Modello di accordo genitoriale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Allinea le responsabilità di custodia, visita e genitorialità utilizzando il modello di accordo genitoriale di ClickUp

Il modello di accordo genitoriale di ClickUp consente ai genitori di documentare le responsabilità e le decisioni relative alla genitorialità. Aiuta a definire le aspettative, dividere i compiti chiave e gestire questioni come l'affidamento, le visite, l'assicurazione medica e il mantenimento dei figli.

Inoltre, con le oltre 15 viste personalizzate di ClickUp, come Elenco, Calendario, ecc., i genitori possono visualizzare e gestire in modo efficace le attività e i programmi genitoriali, riducendo al minimo incomprensioni e conflitti.

Ecco perché ti piacerà

Organizza i documenti relativi alla genitorialità in uno spazio condiviso e sicuro

Ottieni una tabella di marcia pratica per risolvere le controversie

Crea un calendario condiviso per una distribuzione equa delle attività e dei compiti genitoriali

✅ Ideale per: Genitori che cercano un modo chiaro, flessibile e collaborativo per gestire i compiti genitoriali condivisi e rimanere allineati sulle responsabilità

23. Modello di accordo di manleva ClickUp

Ottieni il modello gratuito Limita la responsabilità e documenta gli accordi sui rischi utilizzando il modello di accordo di manleva di ClickUp

Il modello di accordo di manleva di ClickUp aiuta le aziende o i provider di servizi a creare un contratto che definisce le responsabilità tra le parti. Stabilisce una chiara liberatoria di responsabilità, garantendo che una parte accetti di non ritenere l'altra responsabile per i potenziali rischi associati a servizi o attività specifici.

Puoi facilmente redigere l'ambito dell'accordo, evidenziare eventuali eccezioni, compilare i termini di indennizzo e chiarire quale parte è responsabile di rischi o incidenti specifici.

Ecco perché ti piacerà

Documenta le attività e i servizi protetti dall'accordo

Elenca facilmente le leggi che regolano l'accordo

Specifica chiaramente i tipi di protezione, inclusi indennizzi o rinunce

✅ Ideale per: Aziende che desiderano formalizzare accordi che comportano potenziali rischi, garantendo che tutte le parti siano consapevoli delle proprie responsabilità e dell'estensione della protezione dalla responsabilità

24. Modello di contratto matrimoniale ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci i termini matrimoniali relativi a finanze, proprietà e responsabilità con il modello di contratto matrimoniale di ClickUp

Il modello di contratto matrimoniale ClickUp è un documento legale strutturato che aiuta le coppie a definire i propri diritti, responsabilità e questioni finanziarie prima del matrimonio. Include sezioni relative alla titolarità dei beni, alla divisione dei debiti, al mantenimento del coniuge, ai figli minorenni e alle circostanze che possono portare al divorzio.

Ecco perché ti piacerà

Semplifica argomenti complessi come guadagni, assicurazione sanitaria e accordi bancari

Affidati a un formato pronto all'uso che elimina ogni confusione da un processo altamente delicato

Stabilisci obiettivi condivisi su ClickUp per allinearti alle aspettative reciproche

✅ Ideale per: Coppie che desiderano affrontare in modo proattivo gli aspetti logistici del matrimonio e creare un accordo trasparente e legalmente valido prima di convolare a nozze

25. Modello di revisione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rivedi, commenta e approva i contratti in modo collaborativo con il modello di revisione dei contratti di ClickUp

Il modello di revisione dei contratti di ClickUp è un'area di lavoro potente progettata per semplificare e organizzare l'intero processo di gestione dei contratti. Ogni visualizzazione è strutturata in modo accurato utilizzando i campi personalizzati, i tag e gli stati di ClickUp, rendendo facile individuare ciò che deve essere rivisto, ciò che è stato approvato e la fase in cui si trova attualmente un contratto.

Ecco perché ti piacerà

La vista Elenco tutti i contratti offre una panoramica completa dei contratti e li raggruppa per "Tipo di attività" per facilitarne il monitoraggio

Nella vista Bacheca del processo di revisione dei contratti , ogni contratto viene visualizzato come una scheda attività, con i campi personalizzati evidenziati per facilitarne la consultazione

Basta cliccare su una scheda attività per visualizzare le informazioni dettagliate del contratto e trascinare la scheda nella colonna appropriata per aggiornare lo stato di un contratto

✅ Ideale per: Imprenditori e dirigenti aziendali che desiderano mantenere la supervisione degli accordi contrattuali

📮 Approfondimento ClickUp: il 46% dei knowledge worker si affida a una combinazione di chat, note, strumenti di project management e documentazione del team solo per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è disperso su piattaforme scollegate, rendendo più difficile rimanere organizzati. Come app per tutto il lavoro, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente connesso. Dì addio al sovraccarico di strumenti e dai il benvenuto alla produttività senza sforzo.

26. Modello di addendum a un contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Apporta modifiche formali ai contratti esistenti senza riscrivere tutto utilizzando il modello di addendum al contratto di ClickUp

Il modello di addendum al contratto di ClickUp rende incredibilmente semplice documentare e gestire le modifiche contrattuali. Che si tratti di aggiungere clausole, aggiornare i termini o chiarire punti chiave, questo modello garantisce che tutte le parti rimangano sempre allineate.

Ecco perché ti piacerà

I documenti di ClickUp semplificano la stesura, la modifica e l'archiviazione degli allegati ai contratti direttamente all'interno dell'area di lavoro

Collabora con le parti interessate in tempo reale, lascia commenti e assicurati che ogni clausola sia stata revisionata prima della finalizzazione

La vista Bacheca in ClickUp ti aiuta a organizzare visivamente ogni passaggio del processo di aggiunta, che si tratti di una bozza, di una revisione o di una firma, semplificando il monitoraggio dello stato in un colpo d'occhio

✅ Ideale per: Professionisti legali, project manager e titolari di aziende che modificano frequentemente gli accordi e necessitano di un modo rapido e strutturato per documentare tali modifiche

Crea accordi chiari e professionali con ClickUp

Vuoi concludere un accordo con un client, definire le aspettative del team o delineare una partnership? ClickUp è il software perfetto per la gestione dei contratti, dove accordi, commenti, scadenze e follow-up sono tutti disponibili in un unico posto.

I modelli pronti all'uso ti offrono un modo semplice e organizzato per creare, condividere e archiviare qualsiasi tipo di accordo. Basta scegliere il modello desiderato, personalizzarlo in base alle proprie esigenze e inviarlo.

Inoltre, se hai bisogno di aiuto per tenere tutto sotto controllo, ClickUp Brain ti fornisce suggerimenti basati sull'IA per stabilire le priorità, individuare gli ostacoli e garantire il corretto svolgimento del processo.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e semplifica i tuoi contratti, accordi e tutto il resto.