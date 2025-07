Modello gratuito di proposta professionale per social media per acquisire nuovi clienti

Perché alcuni social media manager riescono ad acquisire clienti disposti a pagare bene, mentre altri vengono ignorati?

Semplice: tutto sta nella presentazione.

il 65% dei leader di marketing afferma che collegare le campagne social agli obiettivi aziendali è fondamentale per ottenere il consenso. Ma la tua proposta rischia di finire nel dimenticatoio se non lo fa. Hai bisogno di qualcosa di strutturato, strategico e che urli risultati.

Abbiamo compilato un elenco di modelli gratuiti di proposte per i social media. Che tu sia un libero professionista o un'agenzia affermata, la presentazione giusta può trasformare un "forse" in un "facciamolo"

Quindi, scarica il modello gratuito qui sotto e stupisci i tuoi clienti con i tuoi obiettivi di marketing. Gestisci poi senza sforzo ogni campagna, attività e sequenza in ClickUp.

Cosa sono i modelli di proposta per i social media?

I modelli di proposta per social media sono documenti predefiniti che aiutano i marketer, i liberi professionisti e le agenzie a presentare i propri servizi ai potenziali clienti in modo chiaro e strategico.

Ti aiutano ad allineare le tue offerte alle sfide dei client e a mettere in evidenza come il tuo approccio offre risultati misurabili. Con sezioni preformattate, questi modelli rendono facile presentare obiettivi, strategie e risultati in modo professionale, aiutandoti a conquistare client senza perdere tempo.

👀 Lo sapevi? Il 40% dei consumatori pensa che sia interessante quando i marchi seguono una tendenza virale, ma il 33% lo trova imbarazzante.

Cosa rende un modello di proposta per i social media efficace?

Il modello di proposta di social media marketing ideale comprende tutti gli elementi fondamentali di una solida strategia sui social media. Contiene un riepilogo/riassunto, una descrizione del problema, la soluzione proposta, gli obiettivi definiti, le sequenze, i budget e una chiara call to action.

Puoi comunicare la tua proposta di valore personalizzando queste proposte di progetto in base agli obiettivi specifici di ciascun client: aumentare il coinvolgimento, la crescita dei follower, lanciare una nuova campagna e altro ancora.

In breve, questi modelli per social media ti aiutano a presentare i tuoi servizi come la soluzione su misura per le esigenze di un client, supportandoli con obiettivi e sequenze temporali concreti, giustificando il budget e guidandoli verso il "sì"

👀 Lo sapevi? L'83% dei marketer ritiene che i social media abbiano aumentato l'esposizione del proprio marchio. Ancora meglio, il 73% ha segnalato un aumento del traffico e il 65% ha visto aumentare il numero di lead.

Modelli di proposta per la gestione dei social media

Immagina di dover gestire contemporaneamente il lancio di tre campagne, due report per i client e una revisione dell'ultimo minuto del calendario dei contenuti. Senza un software per la gestione delle proposte, dovresti passare continuamente da documenti, fogli di calcolo, thread di chat e forse anche una preghiera.

Non più, abbiamo un modello per ogni caso d'uso qui.

1. Il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

il 65% delle aziende Fortune 500 in Nord America utilizza lavagne online per la collaborazione perché il pensiero visivo aiuta i team ad allinearsi e a comunicare le idee più rapidamente.

Il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp fa qualcosa di simile. Fornisce una tela interattiva per mappare gli obiettivi del progetto, definire le responsabilità e monitorare visivamente le sequenze e i budget.

Con questo modello puoi:

Affronta gli elementi chiave della proposta utilizzando un'intuitiva lista di controllo

Centralizza la collaborazione tra le parti interessate con ruoli assegnati e aggiornamenti in tempo reale

Scomponi idee di progetti complessi in segmenti visivi più piccoli e gestibili

📌 Ideale per: Le prime fasi di pianificazione, quando i professionisti del marketing digitale hanno bisogno di raccogliere idee, organizzarle e presentarle in un formato che coinvolga gli stakeholder e inviti a fornire feedback.

2. Il modello di proposta di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di proposta di servizi ClickUp

Spiega chiaramente cosa offri, come lo fornisci e perché è importante con il modello di proposta di servizi ClickUp. Puoi mostrare casi di studio, risultati dei servizi, sequenze e strutture dei prezzi per mantenere la trasparenza durante la comunicazione con i client.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia delle comunicazioni e delle approvazioni dei client all'interno di un dashboard centralizzato

Utilizza i campi personalizzati per evidenziare gli elementi distintivi di ogni offerta di servizi

Assegna automaticamente le attività di creazione e revisione delle proposte ai team interni nell'ecosistema ClickUp

📌 Ideale per: Agenzie e consulenti che offrono servizi ricorrenti o personalizzati e che necessitano di un modo ripetibile ma personalizzato per presentare il proprio lavoro.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la pianificazione dei media per i team social

3. Il modello di proposta per agenzie creative ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di proposta per agenzie creative di ClickUp per conquistare i clienti con stile e sostanza

Usa il modello di proposta per agenzie creative di ClickUp per conquistare i clienti con stile e sostanza

Il modello di proposta per agenzie creative di ClickUp dà priorità alla creatività e alla presentazione del portfolio. Le sezioni dedicate alle moodboard, ai concetti visivi, alle risorse e alle brief creative lo rendono interessante per i clienti alla ricerca di innovazione nel design piuttosto che di una semplice strategia.

Puoi:

Tieni traccia dello stato delle proposte, dalla bozza all'approvazione, con flussi di lavoro personalizzati integrati

Collabora con i clienti utilizzando commenti e feedback in tempo reale

Presenta risultati creativi con anteprime visive e sequenze temporali

📌 Ideale per: Team creativi che presentano progetti di branding, contenuti visivi o multimediali a clienti con un gusto particolare per il design.

Con ClickUp per il marketing, i brief delle campagne, i feedback degli stakeholder, i calendari social e persino i dashboard delle prestazioni in tempo reale rimangono tutti nello stesso spazio. Puoi inserire le proposte su una lavagna online già pronta, mappare i risultati finali con il tuo team, assegnare attività durante le sessioni di brainstorming e consegnare un piano perfetto entro la fine della giornata.

4. Il modello di richiesta di proposta ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli le risposte dei fornitori utilizzando le viste e i moduli delle attività organizzati nel modello di richiesta di proposta di ClickUp

Il modello di richiesta di proposta ClickUp ribalta la situazione. A differenza dei modelli che presentano i tuoi servizi, questo è pensato per quando sei tu a ricevere richieste di offerte da altri. Con questo modello puoi anche rispondere tempestivamente alle richieste di invio di proposte.

Usa questo modello per:

Tieni traccia di tutte le scadenze delle proposte con sequenze, attività cardine e promemoria integrati

Visualizza il flusso di lavoro delle richieste di offerta in più viste per adattarlo allo stile preferito dal tuo team

Confronta le proposte fianco a fianco utilizzando i campi personalizzati per la valutazione

📌 Ideale per: Responsabili degli acquisti o dei progetti che devono gestire le proposte in arrivo da fornitori o partner.

💡 Suggerimento: Se non vuoi utilizzare un software di pianificazione del marketing, personalizza i modelli in base alle tue esigenze di gestione dei social media, come campagne di presentazione, pianificazione dei contenuti o definizione dei budget.

5. Il modello di proposta di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Concentrati sulla vendita della tua strategia con il modello di proposta di marketing ClickUp

Hai bisogno di piani di marketing dall'aspetto professionale che siano anche efficaci?

Il modello di proposta di marketing ClickUp combina lungimiranza strategica con dettagli tattici e analisi competitive per aiutarti a sincronizzare gli obiettivi di marketing direttamente con gli obiettivi aziendali e raggiungere obiettivi specifici.

Questo modello ti consente di:

Definisci il pubblico di riferimento e il posizionamento per mostrare la pertinenza e la precisione della tua strategia di content marketing

Mappa le sequenze e le attività cardine con la vista Gantt e le scadenze per un piano di esecuzione chiaro

Suddividi budget e prezzi utilizzando i campi personalizzati per chiarire il costo delle attività di marketing

📌 Ideale per: Professionisti del marketing che presentano strategie di campagna o servizi a clienti e stakeholder interni.

6. Il modello di proposta di campagna ClickUp

Mentre la proposta di marketing offre una visione più ampia, il modello di proposta di campagna ClickUp si concentra sulle singole campagne.

Questo modello di campagna di strategia promozionale ha un focus più nitido e a breve termine, con spazio per strategie creative, sequenze di lancio, stime di budget e piani di test.

Questo modello ti consente di:

Fai brainstorming sulle idee per le campagne utilizzando le lavagne online di ClickUp per organizzare gli obiettivi

Ricerca e documenta il tuo pubblico di riferimento con attività dedicate per personalizzare la tua presentazione

Monitora le prestazioni delle campagne dopo il lancio utilizzando le automazioni di ClickUp e il monitoraggio dello stato per valutare i risultati

📌 Ideale per: Responsabili marketing, specialisti pubblicitari e team di crescita che lanciano campagne a breve termine o stagionali.

Jodi Salice, direttore creativo presso United Way Suncoast, ha recensito ClickUp:

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi proprio sbagliare.

Non potrei mai dire abbastanza cose positive al riguardo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

7. Il modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza tutti i dettagli della tua offerta nel modello di proposta commerciale ClickUp

Pensa al modello di proposta commerciale ClickUp come a un ibrido tra una proposta e un contratto commerciale. La sua attenzione agli aspetti finanziari e al ROI lo rende unico, con strumenti integrati per stimare i costi dei progetti, prevedere i risultati e gestire i livelli di prezzo.

Scarica questo modello per:

visualizzazioni personalizzati Organizza e monitora le fasi delle proposte utilizzando stati

Collabora in tempo reale con i membri del team e le parti interessate per revisioni, modifiche e feedback

Tieni traccia della tua trattativa dalla presentazione al lancio del progetto in un formato organizzato

📌 Ideale per: Accordi aziendali di alto livello che comportano contratti di grande entità, ripartizione dei prezzi e considerazioni legali.

8. Il modello narrativo per progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma idee sparse in una trama coerente e persuasiva con il modello narrativo per progetti ClickUp

Non tutte le proposte riguardano la vendita. Il modello narrativo per progetti ClickUp si concentra sullo storytelling per documentare l'origine, gli obiettivi, l'impatto previsto e la metodologia di un progetto. Puoi creare una narrazione avvincente intorno alla tua strategia e al tuo valore per comunicare il perché e il cosa.

Puoi utilizzare questo modello per:

Descrivi l'impatto a lungo termine del progetto in un modulo narrativo chiaro per attirare i responsabili delle decisioni

Metti in risalto il valore personale o sociale dei progetti analizzando le applicazioni e i vantaggi nel mondo reale

Trasforma i piani tecnici in storie avvincenti per gli stakeholder non tecnici o i partner della comunità

📌 Ideale per: Proposte di sovvenzioni, richieste di finanziamenti senza scopo di lucro o progetti basati sulla ricerca in cui l'enfasi è posta sulla chiarezza narrativa e sull'allineamento della missione.

Sfrutta ClickUp Brain per ottenere proposte social media istantanee

9. Il modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di gestione dei contratti ClickUp per una documentazione chiara, collaborativa e conforme

A differenza di altri modelli incentrati sulla presentazione, il modello di gestione dei contratti di ClickUp si concentra su ciò che accade dopo l'accettazione della proposta. Funzionalità/funzioni come tag, caricamento di documenti, campi personalizzati e monitoraggio dello stato proteggono il tuo accordo nel lungo periodo.

Questo modello ti aiuta a:

Tieni traccia del ciclo di vita dei contratti, dalla bozza all'esecuzione fino al rinnovo, con tag di stato chiari

Automatizza i promemoria di rinnovo per evitare la scadenza dei contratti o la perdita di opportunità

Registra le metriche relative alle prestazioni dei contratti per valutare le relazioni con i fornitori/client nel tempo

📌 Ideale per: Uffici legali, responsabili operativi o agenzie che gestiscono più contratti o impegni a lungo termine con i client.

10. Il modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma il modello di piano dei contenuti social di ClickUp nel calendario editoriale dei tuoi sogni

L'ideazione e la pianificazione dei contenuti social possono essere caotiche. Ecco perché il modello di piano dei contenuti social di ClickUp suddivide piattaforme, tipi di contenuti, obiettivi e programmi di pubblicazione in una pipeline di contenuti facile da navigare.

Con questo modello a portata di mano, potrai:

Mappa i pilastri e i temi dei contenuti per garantire la coerenza del marchio su tutte le piattaforme

Fai brainstorming di idee in modo collaborativo e taggale in base allo stato o al membro del team per mantenere un flusso di lavoro di creazione dei contenuti

Riutilizza i contenuti evergreen taggando le idee più performanti per riutilizzarle in futuro

📌 Ideale per: Social media manager e team di contenuti che necessitano di una roadmap editoriale chiara.

🧠 Curiosità: Facebook è stato il primo social network a raggiungere un miliardo di utenti, e non si è fermato qui. Oggi Meta possiede quattro piattaforme con oltre un miliardo di utenti attivi al mese ciascuna: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.

11. Il modello per campagne sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello per campagne sui social media di ClickUp quando "pubblicare" non è abbastanza

Mentre il piano dei contenuti si occupa dei post quotidiani, il modello per campagne sui social media di ClickUp si concentra sulle grandi spinte. Usalo per pianificare campagne social multipiattaforma con obiettivi definiti, metriche di performance, risorse creative e sequenze promozionali.

Questo modello facile da usare ti consente di:

Pianifica il lancio di contenuti multipiattaforma con scadenze e attività coordinate

Allinea gli obiettivi della campagna con gli obiettivi aziendali attraverso metriche tracciabili

Esegui analisi post mortem con campi di riflessione e reportistica integrati

📌 Ideale per: Team di marketing e brand manager che gestiscono campagne mirate con obiettivi definiti e sequenze di lancio.

12. Il modello di proposta di preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle spese dettagliate per un'analisi dei costi nel modello di proposta di budget ClickUp

Invece di sommergere i tuoi stakeholder con fogli di calcolo, il modello di proposta di budget ClickUp suddivide i costi previsti, il ROI e le giustificazioni finanziarie.

Utilizza questo modello di proposta di budget quando l'approvazione finanziaria è il tuo principale ostacolo, ad esempio per presentazioni interne o richieste di finanziamento a livello di Bacheca.

Semplifica il tuo lavoro con questo modello. Usalo per:

Stima e giustifica i costi del progetto con voci chiare e riepiloghi/riassunti del budget

Previsione del ROI e scenari di budget basati su diversi livelli di finanziamento

Presenta i dati finanziari a team non finanziari in modo visivo e facile da comprendere

📌 Ideale per: Fondatori di startup, team leader e professionisti della finanza che creano proposte incentrate sul budget e si concentrano sull'allocazione delle risorse.

📖 Leggi anche: Strumenti di IA per la generazione di didascalie per social media e contenuti video

13. Il modello di calendario dei social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Accedi a una visualizzazione a 360° della tua strategia sui social media con il modello Calendario social media di ClickUp

Pensa al modello Calendario social media di ClickUp come alla sequenza principale dei tuoi contenuti social. Offre una vista calendario di tutto ciò che è programmato e include la pianificazione drag-and-drop, promemoria e filtri specifici per piattaforma.

Metti al lavoro questo modello e:

Pianifica i post in base alla piattaforma e al fuso orario per evitare conflitti e sovrapposizioni

Visualizza le lacune nei contenuti o i post eccessivi con una visualizzazione del calendario dei contenuti mensile/settimanale

Integra l'analisi dei dati nella dashboard di ClickUp per adeguare la pubblicazione in base ai modelli di coinvolgimento

📌 Ideale per: Coordinatori di social media, agenzie e liberi professionisti che gestiscono programmi di pubblicazione multicanale.

14. Il modello avanzato per social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello avanzato per social media di ClickUp per attivare/disattivare in pochi secondi la strategia di alto livello e le attività relative ai contenuti più impegnative

I team basati sui dati che desiderano mettere a punto strategie basate sulle prestazioni piuttosto che sull'istinto dovrebbero optare per il modello avanzato per social media di ClickUp. Si distingue per integrazioni più approfondite e funzionalità di reportistica che non sono presenti nei modelli di pianificazione di base.

Risparmia tempo con questo modello e:

Pianifica, pubblica e analizza i post senza cambiare strumenti o fogli di calcolo

Collega i KPI e i dashboard delle prestazioni alle campagne social in tempo reale per una panoramica completa

Esegui audit dei social media e revisioni delle prestazioni su base trimestrale con le visualizzazioni di reportistica integrate

📌 Ideale per: Teams alla ricerca di analisi avanzate, monitoraggio dell'engagement, segmentazione delle piattaforme e reportistica a livello di campagna.

15. Il modello per agenzie di social media marketing di ClickUp

Ottieni il modello gratis Concentrati sulla crescita degli account invece di inseguirli con il modello ClickUp per agenzie di social media marketing

Scala i tuoi contenuti su più marchi con il modello per agenzie di social media marketing di ClickUp. Include dashboard dei client, aree di lavoro per le campagne, flussi di lavoro di revisione e strumenti di reportistica per gestire le parti in movimento senza perdere un colpo.

Personalizza questo modello per:

Condividi dashboard rivolti ai client per approvazioni, stati e aggiornamenti sulle campagne

Collabora con i team interni e dei client controllando gli accessi

Imposta ambiti e sequenze di servizi per evitare variazioni di portata

📌 Ideale per: Scenari multi-client e multi-piattaforma in cui efficienza e personalizzazione sono fondamentali.

👀 Lo sapevi? L'86% dei marketer utilizza Facebook per il marketing, rendendolo la scelta principale. Instagram segue con il 79%, mentre LinkedIn è in coda con il 65%.

16. Modello di proposta per social media di Sprout Social

tramite Sprout Social

Il modello di proposta per social media di Sprout Social segue il principio della persuasione strategica. Si basa fortemente sulla narrazione basata sui dati, consentendo alle agenzie e ai liberi professionisti di collegare ogni servizio al ROI reale.

Questo modello ti offre una struttura per:

Costruisci credibilità con metriche precompilate che riflettono i KPI comuni in tutti i settori

Collega i servizi di proposta direttamente alle funzionalità/funzioni di reportistica di Sprout per mostrare risultati misurabili

Integra consigli specifici per ogni piattaforma in base ai canali social del client

📌 Ideale per: Teams che utilizzano Sprout Social e desiderano presentare i risultati di un audit sui social media a supporto della propria strategia.

17. Modello di proposta di social media marketing di PandaDoc

tramite PandaDoc

Il modello di proposta di social media marketing di PandaDoc include firme elettroniche incorporate, tabelle dei prezzi e strumenti di branding in un formato elegante e interattivo. Trasforma le proposte in documenti commerciali interattivi.

Affidati a questo modello per:

Automatizza la creazione dei contratti con i dati specifici dei client tramite le integrazioni CRM di PandaDoc

Accelera la chiusura delle trattative utilizzando i campi integrati per la firma elettronica e la raccolta dei pagamenti

Tieni traccia di quanto tempo è rimasta aperta la proposta e quando con le analisi

📌 Ideale per: Agenzie commerciali e liberi professionisti che desiderano acquisire clienti nel settore dei social media grazie all'automazione delle proposte e alle firme digitali.

18. Modello di proposta per social media di Proposify

tramite Proposify

Il modello di proposta per social media di Proposify funziona sulla base della psicologia commerciale. Ti consente di presentare grandi idee in modo strutturato e di guidare il potenziale cliente attraverso un funnel di conversione all'interno del documento.

Utilizza questo approccio strutturato per:

Crea un flusso di proposte persuasivo con attività cardine visive e posizionamento CTA

Incorpora tabelle dei prezzi con pacchetti opzionali per vendere servizi aggiuntivi

Aggiungi video esplicativi per contestualizzare le strategie e ridurre le comunicazioni avanti e indietro

📌 Ideale per: Professionisti creativi che desiderano controllo estetico e collaborazione interattiva per un processo commerciale.

📮 Approfondimento ClickUp: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app che faccia tutto per il tuo lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

19. Modello di proposta di social media marketing di Hootsuite

tramite Hootsuite

Questo modello di proposta di social media marketing è adatto se lavori già nell'ecosistema Hootsuite. È utile per strategie multicanale che richiedono la mappatura degli obiettivi, schemi dei contenuti, logica di pianificazione e metriche di valutazione.

Questo modello può:

Sincronizza i risultati delle proposte con il calendario di pubblicazione di Hootsuite

Presenta sequenze di campagne strutturate con attività cardine e KPI

Fornisci piani di valutazione delle prestazioni integrati per i potenziali clienti utilizzando Hootsuite Analytics

📌 Ideale per: Team esperti di dati che già utilizzano il kit del marchio Hootsuite per l'esecuzione.

20. Modello di proposta per la gestione dei social media di SocialBee

tramite SocialBee

Il modello di proposta di gestione dei social media integra il percorso di onboarding del client nella proposta. Offre anteprime dei flussi di lavoro, dei programmi di comunicazione e dei piani di creazione dei contenuti per maggiore chiarezza.

Sfrutta questo modello per:

Mostra i risultati mensili in termini di contenuti, pianificazione e reportistica

Visualizza le sequenze del flusso di lavoro, dall'onboarding ai cicli di revisione

Includi le politiche di comunicazione e le aspettative di consegna con le testimonianze dei clienti come prova

📌 Ideale per: Freelancer o piccole agenzie che offrono una gestione completa dei social media e desiderano conquistare la fiducia dei client sin dal primo contatto.

21. Modello di proposta per i social media di Indeed

via Indeed

Il modello di proposta per social media di Indeed si distingue per il suo processo orientato al reclutamento. Si concentra sui social media come strumento di attrazione dei talenti, combinando strategie di marketing per il reclutamento con il targeting delle piattaforme, fornendo ai team di assunzione le risorse necessarie per lanciare campagne interne.

Inizia con questo modello per:

Proponi campagne di assunzione sui social media con traguardi mirati a ruoli di nicchia

Allinea gli obiettivi di reclutamento con gli obiettivi di marketing del marchio

Delinea una strategia di contenuti specifica per il coinvolgimento dei candidati e i termini dell'accordo

📌 Ideale per: Responsabili dell'employer branding, consulenti di marketing HR o agenzie che creano campagne di reclutamento sui social media.

22. Modello di proposta per social media di Later

via Later

Il modello di proposta per social media copre lo storytelling visivo per piattaforme come Instagram, TikTok e Pinterest. Fornisce layout per creare storyboard dei tuoi contenuti, presentare concetti estetici ed evidenziare le collaborazioni con influencer.

Lascia che questo modello ti guidi per:

Determina gli indicatori chiave di prestazione utilizzando i framework di analisi integrati

Elenca i protocolli dei passaggi successivi per la revisione, le modifiche e l'avvio del progetto

Definisci i risultati attesi con precisione, fino alla frequenza e alla piattaforma, per raggiungere gli obiettivi sui social media

📌 Ideale per: Responsabili dell'employer branding, consulenti di marketing HR o agenzie che creano campagne di reclutamento sui social media.

Crea proposte migliori con i modelli ClickUp

Stai lanciando una campagna creativa o gestisci servizi di social media? Il modello di proposta giusto può farti risparmiare ore di lavoro e battere la concorrenza. Questi 22 modelli unici e orientati all'azione ti offrono un kit di strumenti indispensabile per ogni scenario di proposta immaginabile.

Un piccolo consiglio: se lavori con un team numeroso o desideri implementare questi modelli all'interno di un ecosistema scalabile, passa a ClickUp. Le sue funzionalità di gestione all-in-one e oltre 1000 integrazioni ClickUp ti aiuteranno a utilizzare al meglio questi framework.

Quindi, senza perdere altro tempo, iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!