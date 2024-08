Domande di scoperta del cliente per comprendere appieno il mercato e il potenziale del prodotto

Supponiamo che vogliate piantare un albero. Non lo fareste sul primo pezzo di terra che incontrate, vero?

Da fare una ricerca: trovare un terreno fertile e ben drenato e scegliere una posizione che garantisca una luce solare ottimale. Solo in questo modo i lavori richiesti daranno i loro frutti. 🍎

Allo stesso modo, non costruireste un prodotto senza aver fatto una ricerca sulle esigenze dei clienti da traguardare. Gli esercizi di scoperta del cliente o del prodotto sono essenziali se si vuole che il prodotto dia i suoi frutti, cioè che fornisca valore ai potenziali clienti e che ottenga un esito finanziario e di mercato.

Come product manager, il modo in cui affrontate i colloqui di scoperta del cliente può indirizzarvi verso le giuste decisioni aziendali. Dovete porre le domande giuste per estrarre informazioni cruciali per la forma del vostro prodotto.

In questo articolo condivideremo le nostre domande da fare per la scoperta dei clienti, per aiutarvi a creare nuovi prodotti o a modificare le soluzioni esistenti. Troverete anche suggerimenti e strumenti per rendere il vostro processo di scoperta efficace ed efficiente.

Cosa sono le domande di scoperta del cliente?

Le domande di scoperta del cliente sono domande che ponete a ai clienti o ai client per scoprire e comprendere i loro bisogni, in particolare quelli che non sono ancora stati riuniti. Ogni esigenza non soddisfatta viene definita un pain point.

I punti dolenti aiutano i team di prodotto a verificare le loro ipotesi sul mercato, a stimare il profilo degli early adopters del prodotto e a concentrarsi sullo sviluppo di qualcosa che sia utile e ben accolto. 💗

Scoperta del cliente: Concetto e processo

La Customer Discovery è il processo di conoscenza dei vostri clienti target, in modo da poter costruire un prodotto che li serva al meglio, che li coinvolga e che si venda bene.

Di solito, il processo inizia con la creazione di un'analisi dei clienti dell'utente che rappresenta uno specifico gruppo demografico e le sue esigenze funzionali e psicologiche. Quindi, si utilizzano le domande di scoperta per raccogliere informazioni dagli acquirenti effettivi e perfezionare la persona man mano che si procede. Nella maggior parte dei casi, i dati vengono condivisi con i team di sviluppatori che lavorano al prodotto.

Il processo di scoperta non si ferma alla lancio della produttività tuttavia, le esigenze dei clienti cambiano nel tempo. È necessario utilizzare strumenti di analisi per raccogliere informazioni in tempo reale sul comportamento dei clienti e adattare il prodotto di conseguenza a fidelizzare i personalizzati .

Suggerimento: Utilizzate i modelli gratuiti di ClickUp per semplificare i processi di scoperta dei clienti o dei prodotti. Da strategia di produttività a modelli personali dell'utente , si possono trovare oltre 1.000 documenti pre-strutturati con funzionalità di gestione dei dati integrate per accelerare i flussi di lavoro.

Ad esempio, è possibile utilizzare il modulo Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp per raccogliere e organizzare le risposte da ricerche di mercato e sondaggi in un unico luogo.

Utilizzate il Modulo di contatto con i clienti di ClickUp per formattare i punti dolenti e le richieste dei clienti

Relazione tra cliente e scoperta del prodotto

La scoperta del cliente e del prodotto sono concetti strettamente legati, ma con obiettivi distinti.

Mentre lo scopo della scoperta del cliente è quello di comprendere i bisogni insoddisfatti del vostro target demografico, la scoperta del prodotto consiste nell'identificare il prodotto che soddisfa tali bisogni. Inoltre, la scoperta del prodotto si concentra sul come, ovvero sui metodi da utilizzare per sviluppare o modificare il prodotto e mantenerlo attuale.

Metodi comuni di scoperta del cliente

È possibile ottenere informazioni personalizzate sui clienti in molti modi:

Direttamente dai clienti : Mantenere un registro dei problemi dei clienti:

Conducendo interviste dal vivo ai clienti con singoli individui e focus group Distribuzione moduli di feedback online per raggiungere un pubblico più vasto Sfruttare l'ascolto sociale per monitorare le discussioni online sulla propria produttività

: Mantenere un registro dei problemi dei clienti: Traverso la scoperta interna : Chiedere informazioni ai team commerciali e ai rappresentanti del supporto clienti che interagiscono quotidianamente con i clienti

: Chiedere informazioni ai team commerciali e ai rappresentanti del supporto clienti che interagiscono quotidianamente con i clienti Attraverso l'analisi del prodotto : Moltistrumenti di gestione del prodotto includono funzionalità/funzione come le registrazioni delle sessioni e le heatmap per aiutare a visualizzarei viaggi dei clientimonitorare i modelli di utilizzo e rilevare le aree problematiche

: Moltistrumenti di gestione del prodotto includono funzionalità/funzione come le registrazioni delle sessioni e le heatmap per aiutare a visualizzarei viaggi dei clientimonitorare i modelli di utilizzo e rilevare le aree problematiche Byanalizzando i concorrenti e le tendenze del settore: Scoprite cosa fanno i vostri principali concorrenti e i leader del settore e perché. Cercate di fornire lo stesso (o più) valore ed escogitate modi per capitalizzare i loro punti deboli

Domande di scoperta del cliente esperto da porre

Nelle quattro sezioni che seguono, vi suggeriremo alcune domande consigliate dagli esperti da porre ai potenziali clienti (di persona o online) per capire meglio i loro punti dolenti. Le domande possono essere modificate per lavorare sul vostro prodotto specifico o sul vostro gruppo demografico.

1. Domande relative ai punti dolenti, ai ruoli e alle attività quotidiane dei clienti

Ponete queste domande aperte per osservare come il vostro prodotto può essere utile al cliente:

Qual è il suo lavoro attuale e le sue attività essenziali?: La risposta a questa domanda critica guiderà la concezione e la realizzazione del prodottosviluppo della vostra produttività. Rivela il contesto in cui il prodotto verrà utilizzato più spesso

La risposta a questa domanda critica guiderà la concezione e la realizzazione del prodottosviluppo della vostra produttività. Rivela il contesto in cui il prodotto verrà utilizzato più spesso Quali sono i vostri principali punti dolenti al momento?:_ Le attuali difficoltà del cliente mostrano i punti deboli dei prodotti esistenti. Il vostro prodotto dovrebbe idealmente risolvere questi problemi specifici

Le attuali difficoltà del cliente mostrano i punti deboli dei prodotti esistenti. Il vostro prodotto dovrebbe idealmente risolvere questi problemi specifici Quali sono le maggiori sfide che incontrate nel tentativo di Da fare?: Sebbene simile alla precedente, questa domanda può rivelare problemi che non sono subito evidenti, aiutandovi a creare soluzioni complete

2. Domande relative alle soluzioni esistenti

Per capire quali sono i prodotti con i quali siete in competizione, chiedete quanto segue:

Quali strumenti Da fare attualmente per risolvere i problemi specifici del vostro lavoro?: Con questa domanda, potete identificare i vostri maggiori concorrenti. Il vostro obiettivo è quello di integrare gli strumenti esistenti o di superarli fornendo una soluzione più ottimale

Con questa domanda, potete identificare i vostri maggiori concorrenti. Il vostro obiettivo è quello di integrare gli strumenti esistenti o di superarli fornendo una soluzione più ottimale Saprete quali sono gli errori da evitare e quali sono le nuove funzionalità/funzione a cui prestare attenzionenella progettazione della vostra produttività Suggerimento: Da fare per costruire un prodotto di qualità superiore? Utilizzate il Modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp per tenere traccia dei prodotti, delle funzionalità/funzione e dei prezzi della concorrenza.

3. Domande relative al punto di vista dell'utente sul vostro prodotto

Una volta che il prodotto è pronto per la versione di prova, utilizzate le domande seguenti per raccogliere il feedback iniziale:

Quanto è facile usare questo prodotto?:_ L'intuitività e l'accessibilità sono i primi criteri che gli utenti giudicheranno. Se il vostro prodotto non è facile da usare, gli utenti saranno scoraggiati dall'esplorarlo, indipendentemente dal numero o dalla qualità delle sue funzionalità/funzione

L'intuitività e l'accessibilità sono i primi criteri che gli utenti giudicheranno. Se il vostro prodotto non è facile da usare, gli utenti saranno scoraggiati dall'esplorarlo, indipendentemente dal numero o dalla qualità delle sue funzionalità/funzione C'è qualche nuova funzionalità che preferireste che questo prodotto avesse?: Questa domanda rivela qualsiasi funzionalità che potrebbe essere mancata o altre che dovreste includere

Questa domanda rivela qualsiasi funzionalità che potrebbe essere mancata o altre che dovreste includere Se poteste cambiare qualcosa di questo prodotto, cosa cambiereste?:_ Chiedete quali sono le funzionalità/funzioni che i clienti o un particolare segmento di clienti desiderano modificare e annotate il motivo dell'inconveniente

4. Domande per ottenere altre preziose informazioni

Sfruttate le seguenti domande per ottenere un feedback più dettagliato sul vostro prodotto:

Quanto è probabile che raccomandi questo prodotto a un collega o a un amico?:_ Questa domanda consente di quantificare i livelli di soddisfazione di un utente

Questa domanda consente di quantificare i livelli di soddisfazione di un utente Ha provato qualche soluzione alternativa prima di questo prodotto?:_ Per capire cosa distingue il vostro prodotto dagli altri e cosa ha spinto l'utente a scegliere questo prodotto. Rivela anche i criteri di un utente medio per valutare i prodotti di quel settore

Per capire cosa distingue il vostro prodotto dagli altri e cosa ha spinto l'utente a scegliere questo prodotto. Rivela anche i criteri di un utente medio per valutare i prodotti di quel settore C'è qualche funzionalità/funzione che non utilizzate?: Sebbene il vostro prodotto debba essere completo, deve anche essere semplice. Se una funzionalità/funzione non fornisce valore, dovreste rivederla o rimuoverla. Attenzione, però. A volte, la causa del problema non è la funzionalità/funzione in sé, ma piuttosto la sua adozione. In questo caso, è sufficiente fornire maggiore assistenza ai nuovi utenti della produttività

Sebbene il vostro prodotto debba essere completo, deve anche essere semplice. Se una funzionalità/funzione non fornisce valore, dovreste rivederla o rimuoverla. Attenzione, però. A volte, la causa del problema non è la funzionalità/funzione in sé, ma piuttosto la sua adozione. In questo caso, è sufficiente fornire maggiore assistenza ai nuovi utenti della produttività **C'è qualcosa che potrebbe farvi smettere di usare il prodotto? Questa domanda è preziosa perché individua le bandiere rosse da tenere d'occhio. Permette di individuare e affrontare i potenziali problemi prima che si verifichino

Quando condurre interviste di scoperta del cliente

Le domande sulla scoperta del cliente dovrebbero essere poste idealmente durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Dal momento che il mercato è dinamico e molte variabili impreviste possono influenzare le preferenze dei clienti, è fondamentale valutare continuamente le loro opinioni e avviare lavori richiesti per il miglioramento del prodotto .

Nella fase di pre-lancio, ipotizzate i bisogni dei vostri target di clienti: le domande dell'intervista di scoperta del cliente di cui abbiamo parlato prima servono a verificare le vostre ipotesi.

Una volta che sapete su cosa concentrarvi nella progettazione del prodotto, passate alla prototipazione. **Questo processo vi permette di capire se il prodotto risolve i loro problemi e se ha un aspetto e una sensazione adeguati.

Dopo il lancio, l'obiettivo di queste domande è quello di fornire linee guida per l'ottimizzazione del prodotto e per l'analisi dei risultati l'esito positivo del cliente . È possibile:

Perfezionare le funzionalità/funzione e l'esperienza dell'utente

Affrontare i punti dolenti che potrebbero essere sfuggiti in precedenza

Affrontare le sfide d'uso che si sono presentate nel frattempo

Un'adeguata scoperta del cliente faciliterà anche la vostra processo di segmentazione . Sarete in grado di comprendere i segmenti di utenti più redditizi per implementare una strategia di prezzi personalizzati o fornire esperienze più personalizzate.

Se progettate e ottimizzate il vostro prodotto pensando ai clienti, garantirete un adattamento continuo tra prodotto e mercato e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, creerete la fase per un'efficace marketing del prodotto e far girare il passaparola. 🗣️

Strumenti per la scoperta dei clienti

La raccolta e l'analisi dei dati dei clienti può essere resa più efficiente con gli strumenti giusti, come ad esempio:

Strumenti di comunicazione e videoconferenza

Questi strumenti consentono di entrare in contatto con i clienti, programmare interviste e condurli. Anche se le conversazioni di persona sono preferibili per i colloqui con i clienti, non sono sempre possibili, quindi le videoconferenze sono la soluzione migliore. 📹

Sondaggi, moduli e questionari

Se avete bisogno di raccogliere grandi volumi di dati sui clienti, potete farlo online tramite strumenti di sondaggio e questionari o distribuire i vostri fogli di questionario agli eventi del settore.

Strumenti di ascolto dei social media

Gli strumenti di ascolto dei social media consentono di monitorare i canali dei social media alla ricerca di menzioni sul vostro prodotto o sulla vostra azienda, di valutare la percezione del pubblico e di rispondere rapidamente a qualsiasi elogio o preoccupazione.

Bonus: Utilizzate ClickUp per la vostra attività modelli per i social media per ottimizzare le vostre campagne online. I team di marketing dei marchi con una forte presenza sui social media apprezzeranno ClickUp Modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media per programmare i contenuti e analizzare le metriche delle prestazioni.

Utilizzate il modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media personalizzabile di ClickUp per pianificare e realizzare attività importanti legate ai social media

Strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) Software CRM serve come hub in cui memorizzare e gestire tutti i dati dei clienti raccolti, tra cui:

Informazioni di contatto

Cronologia degli acquisti

Feedback dell'utente

Reclami

Strumenti per la gestione di prodotti e progetti

La scoperta del cliente è un lavoro complesso e collettivo. Coordinare tutte le attività coinvolte tra i team di prodotto e di marketing utilizzando software di project management . Questi strumenti aiutano a snellire il flusso di lavoro della scoperta, a rispettare i tempi e a monitorare lo stato di avanzamento.

ClickUp: Uno strumento per sostituirli tutti

Utilizzate ClickUp per pianificare gli esercizi di scoperta dei clienti e organizzare tutte le conoscenze in un unico posto

Invece di passare da un'app all'altra, perché non utilizzare ClickUp ? È una soluzione di lavoro gratis e versatile per project manager e product manager! ClickUp può aiutare nella gestione dei prodotti e nella scoperta dei clienti durante tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase iniziale di ideazione fino al lancio. 🌸

Utilizzo Attività di ClickUp per pianificare e coordinare il lavoro dei reparti di ricerca e marketing. ClickUp offre anche diversi strumenti di comunicazione integrati, come ad esempio il programma Visualizzazione della chat e menzioni per favorire una chiara comprensione dei flussi di lavoro del team.

È possibile scegliere tra 15+ visualizzazioni per personalizzare l'area di lavoro. Ad esempio, utilizzare l'opzione Vista Bacheca per pianificare i lavori richiesti nelle varie fasi del prodotto, oppure utilizzare l'opzione Visualizzazione del Calendario per programmare i colloqui 1-1 con i clienti.

Con Moduli ClickUp è possibile creare sondaggi personalizzati e distribuirli su tutti i canali in pochi clic. Se non volete partire da zero, utilizzate uno dei numerosi moduli di ClickUp modelli di questionario per iniziare. ClickUp è in grado di trasformare automaticamente le risposte in attività: monitoratele nella sezione Vista Tabella e tenere sotto controllo le funzionalità/funzione più richieste o i problemi più comuni degli utenti.

Con ClickUp Modulo è possibile creare sondaggi perfetti per raccogliere le opinioni dei clienti sul prodotto

ClickUp CRM per rimanere in linea con gli obiettivi di soddisfazione dei clienti La suite CRM di ClickUp vi aiuta a gestire le informazioni sui clienti, le pipeline commerciali e gli ordini e a mantenere relazioni più solide con i clienti.

Per cominciare, potete organizzare tutti i dati dei vostri clienti e le strategie di prodotto con Documenti ClickUp . Creare e perfezionare le personas dei clienti in modo prompt grazie alla piattaforma Assistente IA della piattaforma -ClickUp Brain. Sfruttare prompt già pronti per chiedere allo strumento di generare:

Personaggi utente ideali

Studi di ricerca

Storie di utenti

Domande sulla produttività

Briefing sui contenuti

Potete anche fare brainstorming con lo strumento e generare idee per l'ottimizzazione dei prodotti! 💡

ClickUp AI può farvi risparmiare tempo e lavoro generando personas di clienti, requisiti di prodotto e altri documenti al posto vostro

Avete bisogno di visualizzare i percorsi degli utenti con il vostro team? ClickUp Lavagne online permettono di mappare i percorsi dei clienti su un canvas facile da usare e da trascinare. Utilizzate questa funzionalità/funzione con i responsabili del team per identificare i colli di bottiglia e strategizzare i miglioramenti in modo proattivo.

Crea mappe coinvolgenti del viaggio del cliente e pianifica i passaggi successivi con i tuoi compagni di squadra utilizzando le lavagne online di ClickUp

È inoltre possibile impostare obiettivi per il lancio di un prodotto e tenerne traccia in un elenco personalizzato ClickUp Dashboard -Utilizza oltre 50 schede per visualizzare tutte le metriche relative ai clienti e ai prodotti in un colpo d'occhio.

Costruite la vostra dashboard ClickUp ideale e monitorate lo stato, le prestazioni e le analisi dei clienti con un semplice sguardo

La parte migliore di ClickUp è che si integra con oltre 1.000 strumenti, tra cui provider di email e software per riunioni, assicurando che tutte le vostre app siano accessibili da un unico luogo.

Da fare e da non fare per la scoperta dei clienti

Seguite i consigli che seguono per ottenere il massimo dai vostri lavori richiesti.

DA FARE: Preparate e documentate tutto

Quando contattate i clienti, avete in mente un obiettivo chiaro per imparare il più possibile su di loro. Elaborate con cura l'elenco delle domande e attenetevi ad esso per evitare di perdere tempo. ⌚

Durante la conversazione, annotate tutte le osservazioni pertinenti. Organizzate le informazioni in modo meticoloso per potervi accedere facilmente in seguito.

DA FARE: Fare una conversazione amichevole

Siate amichevoli quando intervistate i clienti di persona. Sorridete e rompete la tensione iniziale con qualche chiacchiera. Anche se si parte con un'intenzione specifica, la conversazione non deve sembrare un interrogatorio al cliente. In questo modo, il potenziale cliente sarà più disposto ad aprirsi e a offrire spunti preziosi. 🤝

NON: Avere paura del rifiuto

Sentire parlare negativamente della vostra idea di prodotto fa male, ma ascoltate attentamente i problemi dei clienti quando si lamentano.

Se le vostre ipotesi erano sbagliate, è meglio sentirle nelle fasi iniziali quando non avete ancora investito una quantità significativa di tempo, denaro e lavoro richiesto nello sviluppo del prodotto campagne di marketing .

NON: Rivelare troppo durante la conversazione

Non rivelare troppo l'intento del colloquio. Ad esempio: i nostri product manager utilizzeranno le vostre risposte per sviluppare una nuova app

Un eccesso di informazioni può far sentire il cliente oppresso e a disagio, che potrebbe rifiutarsi di condividere i suoi pensieri sinceri.

Scoperta rapida di clienti e prodotti con ClickUp

La scoperta dei clienti è un passaggio cruciale nella costruzione e nell'ottimizzazione della produttività. Quando il processo decisionale è basato su prove, il prodotto e l'azienda hanno maggiori probabilità di prosperare. 🌟

Con strumenti come ClickUp, la scoperta dei clienti può essere non solo fruttuosa ma anche semplificata. Ottenete la soluzione gratis oggi stesso e iniziate a usufruire delle informazioni sui clienti in pochissimo tempo.