Analisi dei requisiti: Passi chiave e tecniche per farlo bene

Immaginate di costruire una casa senza avere un'idea delle dimensioni e della struttura finale. Non sapreste quanto dovrebbero essere profonde le fondamenta, quanto materiale dovreste ordinare e quanti operai e giorni ci vorranno per finire. In altre parole, senza conoscere i requisiti, il progetto di costruzione della casa è destinato a fallire prima ancora di iniziare. 🏠

Lo stesso vale per lo sviluppo di un software: è necessario capire bene cosa deve fare il prodotto fin dall'inizio. Senza di ciò, rischiate di ritrovarvi con un software che potrebbe funzionare perfettamente, ma non nel modo in cui gli utenti finali e i clienti desiderano e si aspettano.

È qui che passa l'analisi dei requisiti, che vi aiuta a identificare, documentare, analizzare e prioritizzare le esigenze e le aspettative degli stakeholder da un sistema nuovo o rinnovato. Si tratta di un'attività cruciale per capire quali siano le portata del progetto mantenere allineati gli stakeholder e gli sviluppatori e, in ultima analisi, migliorare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei prodotti.

Quindi, di cosa si tratta l'analisi dei requisiti, chi la fa, come e quando? Risponderemo a tutte queste domande e ad altre ancora in questo articolo, quindi rimanete sintonizzati!

Che cos'è l'analisi dei requisiti?

Sebbene quasi ogni tipo di progetto possa trarre beneficio da un'analisi dei requisiti (nota anche come elicitazione e analisi dei requisiti), essa viene condotta più comunemente nei progetti di sviluppo del software industria. Fa parte del più ampio processo di ingegneria del software dei requisiti, utilizzato per comprendere e analizzare a fondo i requisiti di qualsiasi progetto progetto di sviluppo software .

L'obiettivo è quello di eliminare ogni ambiguità e fraintendimento dalla processo di sviluppo della produttività assicurando che il team e le parti interessate siano sulla stessa pagina.

Le attività che rientrano in un tipico processo di analisi dei requisiti comprendono:

Identificazione delle parti interessate chiave : si tratta di utenti finali, personalizzati, clienti e altre parti interessate

: si tratta di utenti finali, personalizzati, clienti e altre parti interessate Raccolta dei requisiti delle parti interessate : Raccolta di informazioni sulle funzionalità/funzione desiderate, sui limiti e sugli oggetti

: Raccolta di informazioni sulle funzionalità/funzione desiderate, sui limiti e sugli oggetti Documentazione : Creazione di un record strutturato distorie dell'utente,casi d'usoe altre specifiche di produttività

Analisi : Valutazione della fattibilità e della coerenza dei requisiti raccolti e risoluzione di eventuali conflitti

: Valutazione della fattibilità e della coerenza dei requisiti raccolti e risoluzione di eventuali conflitti Selezione delle priorità dei requisiti: Aiuta al'allocazione delle risorse e porta a una miglioreprocesso decisionale Gestione del cambiamento*: Elaborazione di processi per gestire il cambiamento dei requisiti durante il ciclo di vita dello sviluppo

$$$a Quando eseguire un'analisi dei requisiti?

L'analisi dei requisiti viene generalmente eseguita nella fase iniziale di un progetto di sviluppo prima di passare a fasi come la progettazione, l'implementazione e il test.

Si potrebbe anche voler eseguire un'analisi dettagliata se il prodotto o il sistema esistente subisce modifiche importanti. È un modo per capire quali nuove funzionalità/funzione sono necessarie e ottenere l'approvazione degli stakeholder per le modifiche desiderate.

In Agile project management in particolare, l'analisi dei requisiti è un processo aziendale continuo, anziché un lavoro "da fare una volta sola e da dimenticare per sempre". Viene condotta a intervalli regolari, consentendo Team agili di modificare i requisiti in linea con le ultime feedback del cliente e approfondimenti.

Chi esegue l'analisi dei requisiti?

L'analisi dei requisiti è un lavoro richiesto dalla collaborazione di più soggetti chiave nel processo di sviluppo del software, in genere:

I project management

Titolari di prodotto (nelle metodologie Agile)

Clienti

Ingegneri e sviluppatori di software

Specialisti QA

Altri membri che possono partecipare all'analisi, a seconda della complessità del progetto, sono gli esperti di materia, gli analisti dei processi aziendali, i rappresentanti degli enti normativi, gli architetti del software, i rappresentanti del team marketing e commerciale, ecc.

Vantaggi dell'analisi dei requisiti nel processo di sviluppo del software

L'analisi dei requisiti può portare a un più alto tasso di soddisfazione del cliente e a membri del team efficienti e soddisfatti, disposti a dare il meglio di sé in ogni progetto. Alcuni degli altri vantaggi significativi sono:

Chiarimento della visione: consente di avere una visione chiara e una tabella di marcia per lo sviluppo e la direzione del progetto Chiarezza del team: Aiuta tutti coloro che lavorano al progetto a comprendere chiaramente i requisiti del progetto stesso Gestione dei conflitti: aiuta a identificare precocemente i requisiti in conflitto, in modo da poterli gestire correttamente **Miglioramento della rilevanza del prodotto: aiuta a garantire che i requisiti del progettosoftware sviluppato sia in linea con tutti i requisiti e sia in grado di raggiungere lo scopo prefissato

$$$a Sfide comuni dell'analisi dei requisiti

Come abbiamo visto, l'analisi dei requisiti è parte integrante di qualsiasi progetto di sviluppo di esito positivo, ma presenta una serie di sfide. Le più importanti sono:

1. Mancanza di chiarezza tra le parti interessate

Gli stakeholder spesso non hanno un'idea chiara di ciò che vogliono dal software o hanno difficoltà a esprimere i loro requisiti in modo coerente e accurato. Questa ambiguità può creare incomprensioni e problemi nelle fasi successive dello sviluppo, come ad esempio insinuazione dell'ambito e funzioni mancanti.

2. Natura dinamica dei requisiti

I requisiti raccolti inizialmente possono cambiare o diventare irrilevanti a un certo punto a causa delle mutate condizioni di mercato o delle priorità degli utenti finali. Per questo motivo, è necessario avere un backup piano di gestione dei requisiti e se ritenete che ci sia un cambiamento significativo nei requisiti, tornate al tavolo da disegno e conducete nuovamente l'analisi dei requisiti. 📝

3. Natura conflittuale dei requisiti

Alcuni dei requisiti raccolti possono essere in contrasto tra loro e si può scegliere solo uno da implementare nel prodotto. Per istanza, di solito c'è un scambio tra sicurezza del software e prestazioni: più controlli di sicurezza si mettono in atto, più lento è il programma.

Dovete comunicare chiaramente questi requisiti contrastanti alle parti interessate, in modo da trovare una soluzione di compromesso.

4. Politica interna

I membri del team con diverse impostazioni di competenze possono volere che i requisiti del progetto siano impostati in modo da enfatizzare maggiormente il loro ruolo. Dovete diffidare di queste tendenze e informare i vostri interlocutori per garantire un processo di analisi imparziale e libero da programmi.

Processo di analisi dei requisiti: 6 passaggi chiave

L'analisi dei requisiti è un processo aziendale complesso che richiede un'estesa comunicazione, documentazione e organizzazione meticolosa delle informazioni raccolte dai vari stakeholder.

Anche se l'esatto processo di analisi dipenderà dal vostro scenario specifico, vi mostreremo i sei passaggi da seguire per acquisire con precisione i requisiti del vostro software.

Vedremo anche come ClickUp -un solido strumento di project management e product management, può aiutarvi a pianificare, gestire e implementare ciascuno di questi passaggi. La piattaforma Suite di gestione dei prodotti fornisce tutte le funzionalità/funzione necessarie per una gestione semplificata del prodotto gestione dei requisiti .

Passaggio 1: identificare le parti interessate chiave

Il primo passaggio consiste nell'identificare tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto di sviluppo, perché ognuno avrà i propri requisiti e le proprie aspettative. Questo include i client, i personalizzati e gli utenti finali del software che svilupperete. Ricordate che anche i membri del team e i manager sono stakeholder con diversi livelli di influenza e interesse nel progetto.

Il modo più semplice per raggruppare queste parti interessate è utilizzare Lavagne online di ClickUp . Questa tela virtuale consente di visualizzare e semplificare qualsiasi idea o relazione con disegni, forme, note adesive e colori.

Se si vuole ottenere un vantaggio in questo passaggio, si può utilizzare la Lavagna online Modello di matrice per l'analisi degli stakeholder di ClickUp . Consente di raggruppare gli stakeholder in quattro categorie in base al loro potere e interesse nel progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Matrix-Template.png Modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp /$$$img/

Mappare le comunicazioni con gli stakeholder su una matrice in ClickUp

Passaggio 2: raccogliere e documentare i requisiti degli stakeholder

Una volta identificati e raggruppati gli stakeholder, si può iniziare il processo di raccolta dei loro requisiti.

Si dovrebbe iniziare con riunioni e interviste individuali, seguite da teleconferenze con gruppi di stakeholder in base alle categorie specificate nel primo passaggio.

Se volete snellire il processo di raccolta e risparmiarvi interviste interminabili, potete usare ClickUp Modulo per i team di ingegneria del software . Questa funzionalità/funzione permette di di creare moduli personalizzati per raccogliere il feedback delle parti interessate e dei gruppi di utenti, ottenendo così preziose indicazioni su come vogliono che il software lavori e abbia un aspetto.

ClickUp Form ottimizza ulteriormente il processo di analisi dei requisiti, convertendo automaticamente le risposte ai moduli in attività di ClickUp.

Inoltre, con l'aiuto della logica delle condizioni, è possibile semplificare il processo di assunzione. I moduli cambieranno automaticamente in dipendenza delle risposte di chi li ha compilati, ottenendo risposte più pertinenti e informazioni più preziose sui requisiti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica condizionale nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/

Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

Suggerimento: Se avete bisogno di un modo semplice per catturare le storie degli utenti ma non volete preoccuparvi di creare moduli, potete usare il modulo Modello di storia utente di ClickUp . Utilizzatelo per convertire le storie dell'utente in attività più piccole, che potete facilmente organizzare, assegnare alle priorità e monitorare fino al completamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-User-Story-Template.png Modello di storia utente di ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello di storia dell'utente di ClickUp per delineare le aspettative e i requisiti dei vostri utenti e trovare un modo per riunirli

Una volta raccolti i requisiti degli stakeholder, avrete bisogno di un modo per organizzare tutte le informazioni in un luogo facilmente accessibile e ricercabile. Fortunatamente, ClickUp ha uno strumento perfetto anche per questo: il modello di storia utente Documenti ClickUp . È l'editor di testi e il sistema di gestione dei documenti della piattaforma, ideale per creare un repository dei requisiti degli stakeholder e aggiungerlo a qualsiasi area di lavoro di ClickUp.

È possibile collaborare ai documenti con il proprio team in tempo reale, grazie a opzioni quali tag, commenti, modifiche e conversione del testo direttamente in attività per ottimizzare i flussi di lavoro. Condividete rapidamente i documenti con diversi gruppi di azionisti grazie a collegamenti condivisibili e impostazioni di autorizzazione per l'accesso del team, degli ospiti e del pubblico.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Docs-3.0-1400x944.png ClickUp Documenti 3.0 /$$$img/

ClickUp Teams per documentare e condividere informazioni importanti con il team

Passaggio 3: raggruppare i requisiti

Una volta che si sa cosa vogliono e si aspettano gli stakeholder dal prodotto, è il momento di raggruppare i requisiti in base alla loro natura. In genere, si trovano due tipi di requisiti:

Requisiti operativi: Conosciuti anche come requisiti aziendali, rappresentano le operazioni necessarie che il software deve essere in grado di svolgere secondo le esigenze degli stakeholderstrategia operativa e degli oggetti. Considerate i requisiti aziendali come l'ambito delle funzioni che dovete sviluppare nel vostro software Requisiti software: Riguardano le varie funzioni che il prodotto deve avere per soddisfare i requisiti operativi. Questi requisiti possono essere ulteriormente suddivisi in due sottogruppi per una migliore comprensione:

Requisiti funzionali: Sono le funzioni che devono essere presenti nel software che consegnate al client. Ad esempio, la funzione di login degli utenti, la funzione di backup dei dati, il pannello amministratore e i profili degli utenti

Sono le funzioni che devono essere presenti nel software che consegnate al client. Ad esempio, la funzione di login degli utenti, la funzione di backup dei dati, il pannello amministratore e i profili degli utenti Requisiti non funzionali: Non sono funzioni vere e proprie, ma costituiscono comunque una parte importante del software. Esempi di requisiti non funzionali sono le prestazioni, la scalabilità e la sicurezza

Passaggio 4: Definire le priorità dei requisiti

Il budget e le risorse sono quasi sempre limitati e ogni progetto deve essere completato entro questi limiti. Ecco perché la definizione delle priorità dei requisiti è essenziale: aiuta a decidere cosa deve essere terminato il prima possibile e cosa può essere messo in attesa.

Ecco come si dovrebbero stabilire le priorità e gestire i requisiti di ciascun gruppo di stakeholder:

Passaggio 5: analizzare e modellare i requisiti

Il passaggio successivo consiste nel valutare tutti i requisiti raccolti, annotati e organizzati finora e nel costruire alcuni concetti di software intorno ad essi. Le attività svolte in questa fase comprendono:

Identificazione di tutti gli oggetti di dati accessibili dall'esterno

Visualizzazione del flusso di dati

Definizione di funzioni basate su oggetti e flussi di dati

Determinazione del valore di ogni flusso di dati e di ogni oggetto

Concettualizzazione completata delle operazioni del software

Definizione dell'interfaccia del sistema

Identificazione dei limiti e dei vincoli tecnici

Passaggio 6: stesura del documento di specifiche

Infine, è il momento di inserire tutti i requisiti finalizzati in un documento e di farlo firmare da tutti gli stakeholder. Questo documento viene spesso chiamato specifica dei requisiti del software (SRS) o documento dei requisiti di produttività .

**Una volta finalizzati i requisiti del software, è possibile utilizzare l'opzione Modello dei requisiti di prodotto di ClickUp per organizzarli in modo ordinato, insieme a livelli di priorità e lo stato. Lo stato può essere usato per monitorare se una funzionalità/funzione è stata testata per verificarne la fattibilità e i conflitti. Allo stesso tempo, il livello di priorità può indicare l'importanza di una funzionalità/funzione o di un requisito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/6cf8a1e-1000.png Modello per i requisiti di prodotto di ClickUp /$$$img/

Il modello dei requisiti di prodotto di ClickUp consente di monitorare facilmente il cosa e il perché di ogni decisione di sviluppo presa dal team durante la costruzione di un nuovo prodotto o funzionalità/funzione

Migliori tecniche e strumenti per l'analisi dei requisiti

L'analisi dei requisiti è qualcosa di più di un semplice colloquio e di una semplice documentazione: è necessario costruire modelli grafici dettagliati per visualizzare la funzione del prodotto. Questi modelli aiutano gli architetti del software e i team di progettazione a capire come le diverse funzioni del software interagiranno tra loro.

Esploreremo ora i modelli più noti approcci di visualizzazione e le tecniche di analisi dei requisiti e vi mostreranno come implementarli per costruire eccezionali modelli di requisiti software.

1. Analisi dei gap

In poche parole, l'analisi dei gap analizza il divario tra le capacità attuali e quelle desiderate di un'azienda. Nel contesto dell'analisi dei requisiti, l'analisi dei gap viene condotta per identificare e colmare il divario di prestazioni tra lo stato attuale del software e quello del traguardo (richiesto).

ClickUp mette a disposizione decine di strumenti per l'analisi dei gap modelli di analisi delle lacune che potete utilizzare per comprendere meglio e raggiungere i requisiti del vostro prodotto. Alcuni di essi includono:

Potete usare uno di questi modelli di analisi delle lacune per organizzare le informazioni sullo stato attuale e su quello desiderato del vostro programma software su una lavagna online. Una volta che tutto è stato organizzato, potete usare disegni e note adesive per determinare in modo collaborativo le carenze nelle prestazioni del vostro prodotto e trovare il modo di superarle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Product-Gap-Analysis-Template.png Modello di analisi delle carenze del prodotto ClickUp /$$$img/

Il modello ClickUp Product Gap Analysis vi aiuta a capire le debolezze del vostro prodotto e a creare strategie di miglioramento

2. Diagrammi di flusso

I diagrammi di flusso sono comunemente utilizzati per visualizzare i processi aziendali e possono essere impiegati nell'analisi dei requisiti per catturare l'interazione tra le diverse funzioni del software. Comprendono varie forme come rettangoli, quadrati e ovali, in connessione con frecce e linee per illustrare un processo.

È possibile iniziare a creare diagrammi di flusso rapidamente con Mappe mentali di ClickUp . Questa funzionalità consente di trascinare e rilasciare i nodi su una tela digitale e di creare connessioni tra di essi per mappare le funzioni e gli oggetti dei dati. Una volta create, le mappe mentali possono essere facilmente condivise con gli stakeholder o allegate ai documenti contenenti i requisiti del prodotto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/save-a-mind-map-as-a-flowchart-template-in-clickup.png Esempio di diagramma di flusso della mappa mentale di ClickUp /$$$img/

Salvare rapidamente una Mappa Mentale come modello di diagramma di flusso in ClickUp

Oltre alle Mappe mentali, è possibile utilizzare decine di modelli di ClickUp per costruire i propri diagrammi di flusso e diagrammi di flusso dei dati senza sforzo. I nostri preferiti sono:

3. Grafici di Gantt

I grafici Gantt sono utilizzati per visualizzare le pianificazioni e le relazioni tra più attività all'interno del progetto portfolio del progetto che consente di visualizzare a volo d'uccello lo stato di avanzamento complessivo. Come una delle migliori tecniche di analisi dei requisiti, i grafici di Gantt forniscono un quadro dei tempi previsti e dell'ordine di sviluppo di ciascun requisito, aiutando a definire una sequenza dinamica per l'intero processo. Grafici di Gantt di ClickUp consentono di visualizzare e organizzare tutti gli aspetti del processo di analisi dei requisiti, dal monitoraggio delle dipendenze e delle sequenze di attività alla gestione delle priorità, il tutto in tempo reale. È possibile pianificare e assegnare facilmente le attività, gestire le scadenze, identificare i colli di bottiglia e monitorare lo stato generale del processo di analisi dei requisiti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-391.png Grafici di Gantt di ClickUp /$$$img/

Collaborate con il vostro team per monitorare il flusso di lavoro dei progetti e gestire le priorità con ClickUp Gantt Charts

Padroneggiate il gioco dell'analisi dei requisiti con ClickUp

L'analisi dei requisiti è un processo aziendale impegnativo ma critico per l'esito positivo di qualsiasi progetto. Richiede una comunicazione aperta, una collaborazione efficace e un'organizzazione meticolosa per raccogliere e conciliare le esigenze aziendali e le aspettative di numerose parti interessate.

Fortunatamente, ClickUp può aiutarvi a semplificare il vostro percorso di analisi dei requisiti. Con la sua suite completa di funzionalità di collaborazione, documentazione e diagrammi di flusso, insieme a modelli già pronti, ClickUp è il biglietto per una navigazione senza intoppi in sviluppo della produttività . Prova ClickUp e vedrete come migliorerà il vostro processo di analisi dei requisiti e il piano del progetto. Iniziare è gratis!