Come utilizzare Slack per il project management

In qualità di project manager, ti sarai probabilmente imbattuto in una serie di strumenti complessi, ognuno dei quali offre più funzionalità/funzioni di quelle di cui potresti aver bisogno.

La verità è che non devi spendere una fortuna per uno strumento di project management sofisticato con funzionalità che non userai mai. Gli strumenti di base, compresi quelli gratis, spesso sono sufficienti a soddisfare le tue esigenze aziendali.

Ad esempio, se utilizzi già Slack per la comunicazione con il team, potresti affidarti a esso anche per il project management. Proprio così. La stessa piattaforma che usi per gli aggiornamenti quotidiani e le GIF può aiutarti anche a mantenere i tuoi progetti organizzati e in linea con gli obiettivi.

Questo blog ti mostrerà come sfruttare Slack per il project management. Inoltre, ti spiegheremo come ottenere risultati ancora migliori!

Utilizzo di Slack per il project management: una guida rapida

Slack è un'app di messaggistica aziendale che, pur non essendo uno strumento completo per il project management, può semplificare notevolmente le tue attività di project management.

Ecco come puoi utilizzare Slack per il project management:

1. Gestisci le attività con canali dedicati ai progetti

Slack è un software dinamico per la gestione delle attività che ti permette di creare canali di comunicazione separati per diversi progetti. Ogni progetto può avere un proprio canale dedicato dove i membri del team possono condividere e archiviare file, comunicare attività importanti e aggiornare gli stati.

Questa configurazione garantisce che tutte le informazioni relative al progetto siano conservate in un unico posto, rendendo più facile per i membri del team trovare e collaborare su attività specifiche.

Ecco come attivare i canali Slack specifici per i progetti utilizzando il menu delle scorciatoie:

tramite Slack

Apri Slack: Accedi alla tua area di lavoro

Crea un canale: clicca sull'icona "più""" accanto a "Canali" nella barra laterale

Assegna un nome al tuo canale: dagli un nome specifico per il progetto, in modo che sia chiaro a cosa serve dagli un nome specifico per il progetto, in modo che sia chiaro a cosa serve

Invita i membri del team: aggiungi tutte le persone coinvolte nel progetto per tenere tutte le comunicazioni in un unico posto. Questa configurazione ti aiuta a mantenere organizzate tutte le discussioni, i file e gli aggiornamenti, proprio come tieni in ordine gli attrezzi in una cassetta degli attrezzi

📮 Perché alcuni team stanno riconsiderando Slack ClickUp ha effettuato un sondaggio su oltre 4.000 professionisti e ha individuato un problema comune: quando la chat è separata dal lavoro, la coordinazione ne risente. Scopri come ClickUp Chat offre un approccio più basato sulla connessione. Inizia a utilizzare la chat di ClickUp Crea attività tracciabili da qualsiasi conversazione e effettua il lavoro direttamente dalla chat senza dover passare da uno strumento all'altro.

2. Imposta stati personali dei progetti per garantire la trasparenza

Slack consente agli utenti di impostare stati personali per informare i membri del team sulla propria disponibilità.

tramite Slack

Sebbene Slack non offra stati specifici per i progetti, aggiornare il tuo stato personale aiuta a tenere informato l'intero team su chi sta lavorando a cosa. In questo modo, tutti rimangono al corrente dei ruoli e dei progressi reciproci.

Ecco come puoi procedere:

Apri Slack e clicca sulla tua foto del profilo nell'angolo in alto a destra

Seleziona "Imposta uno stato" dall'elenco a discesa

Scegli uno stato predefinito o inserisci uno stato personalizzato, ad esempio "Sto lavorando all'attività X"

Aggiungi un'emoji per rappresentare visivamente il tuo stato

Se lo desideri, effettua l'impostazione della data di scadenza per il tuo stato

Clicca su "Salva" per aggiornare il tuo stato e tenere il tuo team informato sulla tua disponibilità attuale

3. Collabora in tempo reale tramite canali e chiamate

tramite Slack

In quanto app di comunicazione, Slack rende le conversazioni del team fluide e organizzate.

I membri del team possono condividere facilmente file, organizzare riunioni giornaliere, effettuare videochiamate e collaborare tramite il sistema di post nativo di Slack. Questa interazione in tempo reale mantiene tutti allineati, favorendo una comunicazione efficiente e un processo decisionale rapido.

4. Usa la funzione di ricerca di Slack per trovare informazioni

La funzionalità di ricerca di Slack ti aiuta a individuare rapidamente messaggi e file utilizzando modificatori e comandi slash. Ciò è particolarmente utile per recuperare informazioni specifiche da conversazioni passate, assicurandoti che i dettagli importanti non vadano mai persi.

Effettuando ricerche tra tutti i messaggi e i file, i membri del team possono trovare in modo efficiente le informazioni di cui hanno bisogno, ottimizzando il flusso di lavoro e mantenendo i progetti in linea con gli obiettivi.

tramite Slack

Ecco come effettuare ricerche efficaci:

Apri Slack e clicca sulla barra di ricerca in alto

Usa il modificatore "da:" per trovare i messaggi di una persona specifica

Usa il modificatore "in:" per effettuare ricerche all'interno di un canale specifico

Combina modificatori come "prima di:" e "dopo:" per restringere i risultati in base alla data

Digita parole chiave o frasi pertinenti relative alle informazioni che stai cercando

Premi Invio per visualizzare i risultati della ricerca e individuare rapidamente i messaggi o i file che ti servono

5. Automatizza i promemoria per tenere sotto controllo le scadenze

Slack ti permette di impostare promemoria automatici per riunioni, scadenze e attività importanti, assicurandoti che nulla venga trascurato. Questa funzionalità aiuta tutti a rimanere in linea con gli obiettivi e a essere consapevoli delle responsabilità imminenti.

Utilizzando i promemoria di Slack, puoi mantenere un flusso di lavoro fluido e garantire che il tuo team rispetti le scadenze e adempia ai propri compiti.

tramite Slack

Ecco come automatizzare i promemoria sul tuo account Slack:

Apri Slack : vai alla tua area di lavoro

Imposta un promemoria : digita /remind nella casella dei messaggi

Aggiungi dettagli : specifica a chi stai inviando il promemoria, l'attività e l'ora

Conferma: premi Invio e Slack pianificherà il promemoria

Slack ti consente di collegare i tuoi strumenti preferiti, come ClickUp, Zoom, Google Drive o altri, per ricevere aggiornamenti, gestire le attività e completare le azioni all'interno del tuo hub di comunicazione. Questa integrazione ti fa risparmiare tempo e mantiene i tuoi flussi di lavoro fluidi e centralizzati.

Ecco come integrare i tuoi strumenti con Slack:

Trova la Directory delle app di Slack nell'area di lavoro

Digita il nome dello strumento che utilizzi, ad esempio Asana o Trello

Seleziona lo strumento e clicca su "Aggiungi a Slack" per integrarlo

Segui i prompt per collegare il tuo account di project management a Slack. Questa integrazione porta i tuoi strumenti direttamente nella chat, rendendo facile gestire tutto senza uscire da Slack

7. Fissa ai preferiti messaggi e file importanti per accedervi rapidamente

Puoi tenere le informazioni cruciali a portata di mano aggiungendo i messaggi e i file essenziali ai tuoi canali Slack.

Il pinning garantisce che i documenti e le note importanti siano facilmente accessibili a tutti gli utenti del canale, così nessuno dovrà setacciare innumerevoli messaggi per trovare ciò di cui ha bisogno. Questa funzionalità/funzione migliora l'efficienza e aiuta il tuo team a consultare rapidamente i materiali importanti.

Ecco cosa devi fare per aggiungere messaggi e file agli elementi fissati:

Trova il messaggio o il file: individua l'elemento nel tuo canale Slack

Elemento fissato: clicca sui tre puntini accanto al messaggio o al file

Seleziona "aggiungi al canale": questa azione aggiungerà l'elemento al canale

Fissare: clicca sull'icona a forma di puntina nella parte superiore del canale per visualizzare tutti gli elementi fissati

Non sei sicuro che Slack soddisfi le tue esigenze di project management? Scopri alcune alternative a Slack per trovare quella più adatta alle tue esigenze.

🎯Leggi anche: Come programmare i messaggi su Slack

Limiti dell'utilizzo di Slack per il project management

Slack è uno strumento di comunicazione efficace dotato di funzionalità/funzioni di base per la gestione delle attività, ma i suoi limiti lo rendono inadatto a soddisfare esigenze complete di project management.

Ecco alcuni aspetti in cui Slack potrebbe non essere all'altezza:

Mancanza di funzionalità avanzate di project management: Slack non offre di default funzionalità fondamentali per la gestione dei progetti come i diagrammi di Gantt, le dipendenze tra attività e la gestione delle risorse. Queste funzionalità sono essenziali per una pianificazione e un monitoraggio dettagliati dei progetti, specialmente in quelli complessi

Progettazione non specializzata per la gestione dei progetti: Slack è progettato principalmente per la comunicazione, non per la gestione dei progetti. Non è possibile assegnare o effettuare il monitoraggio delle attività, gestire le scadenze e effettuare la reportistica sullo stato dei progetti. Senza queste funzionalità, i team potrebbero trovarsi in difficoltà e rischiare di non rispettare scadenze importanti

Reportistica e analisi limitate : Slack non offre funzionalità complete di reportistica o analisi per la project management, rendendo difficile generare report dettagliati sui progetti o effettuare il monitoraggio delle metriche di performance nel tempo. Questo può rappresentare un notevole svantaggio per i project manager che devono fornire agli stakeholder informazioni complete sui progetti

Nessun monitoraggio del tempo integrato: Slack non dispone di funzionalità di monitoraggio del tempo integrate, fondamentali per tenere traccia del tempo dedicato a attività o progetti specifici. I team spesso devono ricorrere a integrazioni di terze parti, che potrebbero non integrarsi perfettamente con il flusso di lavoro di Slack

Gestione frammentata dei file: Slack consente la condivisione dei file ma non offre un sistema completo di gestione dei file. I file possono finire sparsi tra vari messaggi e canali, rendendo difficile individuare documenti specifici senza un lavoro richiesto, anche con l'IA di Slack a disposizione

Mancanza di visualizzazione delle attività : gli ausili visivi sono fondamentali per consentire ai team di comprendere rapidamente lo stato di avanzamento delle attività e il flusso di lavoro. Slack non include strumenti visivi come le bacheche Kanban o i dashboard di progetto

Impostazione minima delle priorità: La piattaforma non dispone di opzioni avanzate per impostare le priorità delle attività nel contesto di un progetto. Questa limitazione può rendere difficile gestire le attività in base all'urgenza e all'importanza

Puoi superare questi limiti (e altri ancora) con ClickUp, una potente alternativa. Offre una gamma di funzionalità avanzate di project management che colmano specificamente le lacune riscontrate in Slack. Progettato da zero come strumento dedicato alla gestione dei progetti, ClickUp garantisce un monitoraggio e una gestione precisi ed efficienti dei progetti.

Leggi anche: Strumenti di collaborazione per la project management per i team

Come ClickUp migliora il tutto

A differenza di Slack, che si concentra principalmente sulla comunicazione, ClickUp è stato progettato appositamente come app per il project management. Questo rende ClickUp una scelta eccellente per i team che mirano a semplificare le operazioni relative ai propri progetti.

Grazie alle sue ampie opzioni di personalizzazione, ClickUp si adatta a diversi flussi di lavoro, sia che tu stia gestendo progetti per un piccolo team o coordinando progetti aziendali su larga scala.

ClickUp integra la gestione delle attività, la documentazione, la collaborazione, il monitoraggio del tempo e la reportistica in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di destreggiarsi tra più strumenti. A differenza di Slack, offre funzionalità complete per il project management.

Ecco uno sguardo più da vicino a come ClickUp risolve alcune delle limitazioni più comuni di Slack nel project management:

1. Funzionalità avanzate di collaborazione

ClickUp è lo strumento di comunicazione e collaborazione sul posto di lavoro più efficace per migliorare la produttività e la comunicazione del team in un'unica piattaforma.

Dalla chat in tempo reale alle lavagne online dinamiche, ClickUp facilita una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team, garantendo che tutti gli aspetti del progetto siano coperti dall'inizio alla fine. Il suo ambiente integrato supporta diverse esigenze di collaborazione, sia che tu stia effettuando la condivisione di aggiornamenti rapidi con i clienti o facendo brainstorming su progetti complessi.

Crea elementi da svolgere e assegnali a un membro specifico del team con ClickUp Assign Comments

Ecco alcune delle sue funzionalità principali:

2. Gestione intelligente del project management

ClickUp semplifica ogni fase dei tuoi progetti grazie a una solida suite di strumenti progettati per aumentare l'efficienza e la trasparenza.

La piattaforma consente ai team di pianificare, eseguire e effettuare il monitoraggio dei progetti con precisione, integrando attività, sequenze e collaborazione in un unico spazio unificato.

Con funzionalità come i diagrammi di Gantt, gli stati personalizzati e il monitoraggio del tempo, ClickUp garantisce il raggiungimento delle attività cardine del progetto, una gestione efficace delle risorse e il coordinamento dei membri del team su obiettivi e scadenze.

Ecco alcune delle funzionalità principali:

Crea relazioni tra due attività utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Personalizza le dashboard con i widget per monitorare i tassi di completamento delle attività e l'allocazione del tempo, ottenendo una visione più approfondita dei progetti con le dashboard di ClickUp

Gestisci efficacemente le tempistiche e i carichi di lavoro del team con il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp

Imposta le automazioni per gestire attività di routine come l'invio di promemoria per le scadenze, l'aggiornamento dello stato delle attività o persino la riassegnazione delle attività in base alle modifiche del progetto utilizzando ClickUp Automazioni

Crea modelli IA in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

Approfitta di un hub centrale per le informazioni, effettua l'automazione dei flussi di lavoro e ottieni risposte immediate alle domande relative al lavoro utilizzando ClickUp Brain , l'assistente AI. Può aumentare significativamente la produttività del tuo team e le sue capacità decisionali

3. Comunicazione interna semplificata

ClickUp garantisce una comunicazione chiara ed efficace, in modo che tutti i membri del team rimangano informati e allineati. Ciò riduce il rischio di malintesi e migliora il coordinamento generale del progetto.

Chattate con il vostro team e effettuate la condivisione di risorse preziose utilizzando la vista Chat di ClickUp

Ecco alcuni modi specifici in cui ClickUp supporta la comunicazione all'interno del team:

Tieni informati tutti gli stakeholder tramite i commenti alle attività, aggiungendoli come osservatori, utilizzando le @menzioni e assegnando attività come commenti

Trova e effettua rapidamente la condivisione di file importanti, attività e altro ancora da qualsiasi punto di ClickUp e delle app collegate grazie all'esperienza di ricerca integrata

Scrivi email e altre comunicazioni interne senza errori, nel tono e nello stile che preferisci, con ClickUp Brain

Partecipa a una chat in tempo reale per migliorare la chiarezza e la continuità utilizzando ClickUp Chat View per visualizzare la chat

Registra e condividi clip dello schermo utilizzando ClickUp Clips per trasmettere idee in modo visivo e chiarire punti complessi

Scarica questo modello Definisci obiettivi di comunicazione chiari utilizzando il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp

Il modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp aiuta a migliorare la chiarezza e l'allineamento in tutta la tua organizzazione. Crea una connessione tra diversi livelli gerarchici e reparti, garantendo l'allineamento tra dirigenti e personale.

Questo modello di piano di comunicazione è utile per definire chiari obiettivi di comunicazione, ottimizzare le strategie e valutarne l'efficacia, creando in definitiva una forza lavoro più informata e coinvolta.

Ecco come ti aiuta:

Identifica gli obiettivi di comunicazione per allineare gli sforzi del team

Sviluppa piani d'azione misurabili per il monitoraggio dello stato e dei risultati

Organizza e visualizza le attività e lo stato di avanzamento in un unico posto

Garantisci l'allineamento strategico con la visione aziendale e gli obiettivi operativi

Crea un ambiente aperto al feedback per migliorare le pratiche di comunicazione

Passare da Slack a ClickUp

Passare da Slack a ClickUp è più facile di quanto pensi. L'integrazione di ClickUp con Slack garantisce che attività, documenti, obiettivi e chat rimangano interconnessi, rendendo la transizione fluida per i team che hanno familiarità con l'ambiente di comunicazione di Slack.

Ecco come effettuare la transizione senza intoppi:

Inserisci la tua email di lavoro: Inizia registrandoti con la tua email di lavoro sulla piattaforma di ClickUp per accedere alla sua vasta gamma di strumenti per la produttività

Integra Slack con ClickUp: crea una connessione tra il tuo account Slack e ClickUp per mantenere canali di comunicazione fluidi. Questa integrazione ti consente di gestire le attività e collaborare direttamente da Slack

Crea attività da Slack: usa il nuovo comando /ClickUp in qualsiasi canale Slack per creare rapidamente nuove attività senza uscire da Slack

Espandi le attività su Slack : consenti ai link delle attività pubblicati su Slack di visualizzare automaticamente dettagli approfonditi, fornendo contesto e accesso diretto alle azioni relative all'attività, migliorando la chiarezza del flusso di lavoro

Gestisci le attività in modo efficiente: usa le azioni dell'elenco a discesa in Slack per modificare date di scadenza, priorità, stati e altro ancora, gestendo direttamente le tue attività di ClickUp all'interno dei canali Slack

Converti i messaggi di Slack in attività e commenti su ClickUp : semplifica la creazione delle attività trasformando i messaggi di Slack in attività o commenti su ClickUp tramite la selezione dell'opzione "Altre azioni" da qualsiasi messaggio

Imposta le notifiche: configura ClickUp per inviare notifiche in tempo reale ai tuoi canali Slack per aggiornamenti quali nuove attività, commenti e modifiche di stato

Gestione di progetti e processi con ClickUp

ClickUp riunisce tutti gli strumenti essenziali in un unico posto, semplificando la gestione e il monitoraggio dei processi di progetto.

La soluzione di project management di ClickUp riunisce tutti gli elementi dei tuoi progetti — attività, documenti, conversazioni e dashboard — in un'unica piattaforma di facile utilizzo, aiutando i team a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Con oltre 1.000 modelli e numerose funzionalità/funzioni che aumentano l'efficienza, ClickUp semplifica il monitoraggio delle attività, la reportistica e la collaborazione tra i team, rendendo più facile per i team pianificare, eseguire e monitorare i progetti in modo efficace.

Scarica questo modello Assegna, gestisci, visualizza e effettua il monitoraggio delle risorse del tuo progetto utilizzando il modello di project management di ClickUp

Il modello di project management di ClickUp ti aiuta ad affrontare efficacemente le sfide della pianificazione dei progetti grazie alla sua struttura ben organizzata. Progettato per gestire il lavoro nelle varie fasi di un progetto, questo modello offre un approccio strutturato attraverso spazi e cartelle dedicati.

Anche se sei alle prime armi con il project management, questa risorsa semplifica le attività complesse in modo che tu possa:

Ottieni una panoramica chiara delle risorse del tuo progetto per gestirle in modo efficace

Utilizza diverse visualizzazioni del flusso di lavoro per assegnare, gestire e dare priorità alle attività in modo efficiente

Collabora senza intoppi con il tuo team e tieni informati gli stakeholder senza problemi

Concediti un po' di Slack con ClickUp per il project management

Slack è un'app di comunicazione per team che facilita la collaborazione in tempo reale, rendendola utile per mantenere tutti connessi e informati.

Tuttavia, se vuoi effettuare il monitoraggio delle scadenze, gestire flussi di lavoro complessi, creare basi di conoscenza e coordinare più progetti, hai bisogno di strumenti di project management. Le attuali funzionalità/funzioni di Slack non possono aiutarti in questo.

ClickUp colma queste lacune offrendo una solida piattaforma di project management che si integra perfettamente con Slack. Fornisce strumenti avanzati per gestire le attività, effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti e migliorare la comunicazione all'interno del team, il tutto all'interno di un unico sistema.

Che tu abbia bisogno di ottimizzare i flussi di lavoro, favorire la collaborazione o gestire i progetti in modo più efficace, ClickUp offre gli strumenti e la flessibilità di cui i team moderni hanno bisogno.

Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp per un flusso di lavoro più organizzato, con una maggiore produttività e collaborazione. Iscriviti ora!