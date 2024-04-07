Todoist vs. Microsoft To Do: Il dilemma della gestione delle attività

State gestendo una serie di progetti e vi sentite in cima al mondo! Ma, a un certo punto, le vostre attività si trasformano in una palla di neve: perdete il controllo e non riuscite a ricordare cosa dovevate fare. Una o due attività (o tre o quattro!) sfuggono alla rete e si scatena l'inferno!

Non riuscite a concentrarvi e non riuscite a trovare la via d'uscita dal ciclo infinito della cattiva gestione delle attività.

È qui che app per la gestione delle attività vengono in soccorso: aiutano a organizzare le giornate, impostare le priorità e rispettare le scadenze. Due gemme nella corona della gestione delle attività sono Todoist e Microsoft Da fare.

A prima vista, entrambe le app offrono le stesse funzionalità/funzione: un sistema intelligente di gestione delle attività elenchi Da fare per organizzare il lavoro e la vita. Ma un'analisi più approfondita rivela differenze nelle loro capacità e nelle opzioni disponibili.

In questo articolo, Da fare un'immersione profonda nelle funzionalità/funzione di punta di entrambe le app e discutere i loro pro e contro per aiutarvi a scegliere da che parte stare nel dilemma Todoist vs. Microsoft e diventare un professionista nell'affrontare le vostre attività più importanti. 💪

Cos'è Todoist?

Todoist è una popolare piattaforma di gestione delle attività che consente di creare elenchi di cose da fare per strutturare le giornate e tenere sotto controllo le proprie responsabilità. Che lo usiate per il lavoro, per le cose personali o per entrambe le cose, Todoist può dare una spinta alle vostre capacità organizzative -facilita un piano meticoloso della giornata, assicurando che nessuna attività venga trascurata o trascurata.

Via: Todoist Alcune delle funzionalità/funzione di base di Todoist sono:

Aggiunta rapida di attività

Impostazione di compiti ricorrenti per creare routine

Ordinamento dei compiti in sezioni

Scegliere i livelli di priorità per le attività, personalizzare le promemoria e condividere gli elenchi Da fare con i colleghi (o i membri della famiglia o i coinquilini) per tenerli informati.

Todoist offre decine di integrazioni, in modo da poterlo connettere alla vostra email o al vostro computer software di calendario e assegnare e pianificare attività con facilità.

Poiché offre molto di più di semplici elenchi di attività da fare, Todoist può essere utile a chiunque voglia portare l'organizzazione e la diligenza a nuovi livelli. 📈

Funzionalità/funzione di Todoist

Sì, Todoist è popolare, ma cosa rende questa piattaforma diversa dalle altre app di elenchi di cose da fare? Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzione.

1. Bacheca Kanban Bacheche Kanban sono popolari

agile project management strumenti che aiutano a visualizzare progetti e processi e a ottimizzare i flussi di lavoro. Anche se Todoist non è una piattaforma di PM, ma uno strumento per gestire le attività, impostare promemoria, monitorare le attività e altro ancora. Riconosce i vantaggi delle tavole Kanban e permette ai suoi utenti di trarne vantaggio.

Via Todist

Come qualsiasi altra app per gli elenchi di cose da fare, Todoist consente di visualizzare le attività come elenchi. Supponiamo di avere un elenco chiamato "Strategia di marketing" con diverse categorie come "Idee", "Da fare" e "In corso" Se fate clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra dell'elenco e scegliete "Visualizza come tabellone", l'elenco e le sue categorie si trasformeranno in un tabellone Kanban in cui le attività sono visualizzate come schede.

Todoist consente di spostare le schede con semplici azioni di trascinamento per aggiornare i processi senza sforzo.

2. Modelli

Non volete creare i vostri elenchi di cose da fare da zero? Todoist sa che non avete tempo o avete paura di perdere qualcosa, quindi offre fantastici modelli. Sono dotati di attività predefinite che possono essere adattate ai propri processi.

La piattaforma offre 60+ modelli suddivisi in numerose categorie come Marketing e Commerciale, Creativo, Design e Prodotto e Gestione. Se non volete passare al setaccio le categorie manualmente, utilizzate la barra di ricerca per trovare il modello giusto in base alle parole chiave inserite.

Supponiamo che stiate pianificando un evento -Utilizzate il modello di pianificazione degli eventi di Todoist che ordina le attività in base alla data in cui devono essere completate. Sono disponibili tre categorie: prima dell'evento, il giorno dell'evento e dopo l'evento. Ogni categoria è suddivisa per facilitare l'organizzazione. Ad esempio, in Prima dell'evento sono presenti sottocategorie come Sede, Catering e Relatori. Cancellate le attività dai vostri elenchi, da fare e godetevi l'esito positivo del vostro evento. 🏅

3. Monitoraggio delle tendenze della produttività

Sapere quanto si è stati produttivi in passato può ispirare a continuare e fornire preziose informazioni sui risultati raggiunti. Todoist vi permette di impostare obiettivi di produttività e tracciare le tendenze per vedere quanto avete realizzato a livello giornaliero e settimanale e monitorare le strisce di obiettivi.

Via Todoist

L'app consente anche di vedere la cronologia delle attività, di filtrarla per progetto o persona e di ottenere dati oggettivi sull'efficienza propria e del proprio team.

Oltre a visualizzare il numero di attività svolte, Todoist permette di vedere le attività effettivamente cancellate dai propri elenchi. Questo aiuta a tracciare l'attività e a visualizzare i percorsi che portano a completare grandi progetti! 🥰

Un'altra valida opzione è Todoist Karma, che vi dà punti per l'utilizzo di funzionalità avanzate e per aver completato le attività. Se siete competitivi e vi piace il senso di realizzazione, questa funzionalità/funzione vi piacerà.

Prezzi di Todoist

Principiante : Versione Free

: Versione Free Pro: $4/mese per utente

*Il prezzo elencato si riferisce al modello di fatturazione annuale

Cosa deve fare Microsoft?

Microsoft Da fare è una semplice app per la gestione delle attività basata su elenchi di cose da fare. Consente di suddividere il lavoro in attività più piccole e gestibili e di affrontarle una per una fino al raggiungimento degli obiettivi. ✔️

Via: Microsoft Da Fare Microsoft Da fare può essere la scelta perfetta per gli utenti che cercano semplicità. L'app può aiutarvi a tenere sotto controllo i vostri giorni e le vostre collaborare con gli altri fin dall'inizio, senza perdere tempo a familiarizzare con l'interfaccia.

La piattaforma può non essere dotata di tutti i crismi, ma per molti utenti è più che sufficiente per gestire con esito positivo gli impegni. Oltre a creare elenchi di cose da fare, è possibile impostare date di scadenza e promemoria, stabilire priorità, categorizzare, allegare file e aggiungere note per migliorare l'organizzazione.

Funzionalità/funzione di Microsoft Da Fare

Vediamo quali sono le funzionalità/funzione che rendono così interessante un'app apparentemente basilare come Microsoft Da fare.

1. Elenchi di attività

Per impostazione predefinita, Microsoft Da fare presenta diversi elenchi di attività che aiutano a monitorare le attività e i compiti pianificati.

Via Microsoft

Il primo elenco è Il mio giorno, dove si trovano le attività programmate per "oggi" e per i giorni successivi. Questo elenco offre una panoramica generale della vostra agenda giornaliera ed è possibile utilizzare le opzioni di ordinamento per disporre le attività in base a fattori quali l'importanza, la data di scadenza, la prima lettera o la data di creazione.

L'elenco successivo è Importante, che mostra le attività contrassegnate come importanti premendo la stella a destra. ⭐

Il terzo elenco è Pianificato, in cui si trovano tutte le attività con una data di scadenza.

L'elenco Assegnato a me mostra tutte le attività che vi sono state assegnate nell'app o che vi sono state assegnate Microsoft Planner (l'app di Microsoft per il piano). Infine, l'Elenco delle attività raccoglie in modo completo tutte le responsabilità assegnate.

Non è necessario utilizzare questi elenchi: Microsoft Da fare permette di crearne di propri premendo l'opzione Nuovo elenco nel menu a destra dello schermo.

2. Promemoria

Immaginate di aprire il vostro elenco Da fare e di vedere che avete una riunione importante in programma per oggi. Ma sono le 11 del mattino e la riunione era prevista per le 10:00. Fortunatamente, è possibile evitare questi scenari da incubo utilizzando l'opzione promemoria di Microsoft Da fare. ⏰

Oltre ad aggiungere la data di scadenza per le attività, è possibile impostare delle promemoria per avere una marcia in più ed evitare di perdere attività importanti.

Scegliete una data e un'ora selezionando un'attività e scegliendo l'opzione Remind me dalla barra degli strumenti sul lato destro dello schermo. Microsoft Da fare invierà una notifica al vostro dispositivo all'ora specificata e vi aiuterà a ridurre lo stress, a rispettare le scadenze e a gestire il vostro lavoro come un professionista.

3. Impostazioni delle attività

Considerando che Microsoft Da fare è una semplice app per la gestione delle attività, offre impostazioni sorprendentemente dettagliate per organizzare l'interfaccia e gli elenchi.

Le impostazioni si trovano nell'angolo in alto a destra dell'app: fare clic sull'icona dell'ingranaggio per accedervi. ⚙️

Verrà visualizzato un elenco di impostazioni personalizzabili attivando/disattivando il pulsante. Ad esempio, si può scegliere di mettere le nuove attività in cima, di riprodurre un suono di completamento o di inviare notifiche di promemoria.

Dalle impostazioni generali alla personalizzazione degli elenchi e delle app connesse, Microsoft Da fare vi mette saldamente al comando e vi permette di creare uno spazio in linea con le vostre esigenze di piano.

Prezzi di Microsoft Da Fare

Gratis

Todoist vs. Microsoft Da fare: Funzionalità/funzione a confronto

Todoist e Microsoft Da fare hanno lo stesso scopo: aiutano a creare elenchi di cose da fare e a gestire le attività per migliorare l'organizzazione e la produttività. Scegliere il preferito non è affatto facile, quindi vediamo come le due app si confrontano in tre aspetti critici: integrazioni, collaborazione e creazione di attività.

1. Integrazioni

La connessione con diverse piattaforme di produttività, project management e collaborazione può aumentare l'efficienza e usufruire di funzioni aggiuntive. Sia Todoist che Microsoft Da fare offrono decine di opzioni di integrazione per soddisfare le vostre esigenze.

Todoist si integra con 80+ app suddivise in categorie come condivisione di file e contenuti, monitoraggio del tempo e assistenti vocali.

Microsoft Da fare, come si può intuire, si concentra maggiormente sulle integrazioni all'interno dell'ecosistema Microsoft. È possibile connetterlo senza sforzo ad app come Outlook, OneDrive e Microsoft Teams .

Sia Todoist che Microsoft Da fare possono collegarsi a Zapier, aprendo così le porte a migliaia di integrazioni software.

Non c'è un chiaro vincitore in questo campo. Microsoft Da fare potrebbe essere la soluzione migliore se si lavora già con le app Microsoft. Ma se si desidera una maggiore versatilità, Todoist sembra essere la scelta migliore.

2. Opzioni di collaborazione

Se lavorate in un team, vi interesseranno le opzioni che favoriscono la collaborazione e la comunicazione.

Todoist offre numerose funzionalità/funzione di questo tipo, tra cui la possibilità di commentare le attività, di delegarle senza sforzo e di monitorarle. Favorisce un ambiente favorevole alla collaborazione in cui è possibile monitorare le tendenze di produttività di ciascun membro del team e utilizzare queste informazioni per la programmazione futura e la gestione delle attività gestione del carico di lavoro .

Al contrario, Microsoft Da fare non brilla in quest'area. Sebbene sia possibile assegnare attività a membri specifici del team, il processo richiede un po' di tempo. È possibile lasciare note su ogni attività, ma non è possibile aggiungere commenti, il che può ostacolare la collaborazione e la comunicazione.

Todoist si aggiudica la torta per quanto riguarda le funzionalità di collaborazione: è adatto a team piccoli e grandi e consente di monitorare tendenze e modelli. Microsoft Da fare, invece, può essere una buona opzione per i singoli e i team più piccoli.

3. Funzionalità/funzione di creazione delle attività

Non si vuole un elenco di cose da fare che renda la creazione di attività, il suo scopo principale, un incubo. Fortunatamente, questo non è il caso di nessuno dei nostri concorrenti: entrambi consentono di creare incarichi in pochi clic. È anche possibile aggiungere assegnatari, date di scadenza e priorità. Tuttavia, ci sono alcune differenze da tenere presenti.

Ad esempio, Todoist consente di creare attività secondarie all'interno di attività secondarie, mentre Microsoft Da fare non lo fa. Inoltre, con Todoist è possibile creare sezioni all'interno degli elenchi per organizzare le attività in base al criterio desiderato, cosa che non è possibile in Microsoft Da fare.

via Todoist

I promemoria delle attività sono una funzionalità disponibile in entrambe le app, ma in questo caso Microsoft Da fare ha un leggero vantaggio. A differenza di Todoist, che richiede la sottoscrizione di un piano Pro per accedere a questa funzione, Microsoft Da fare la fornisce gratis. Tuttavia, è da notare che con il piano Pro di Todoist si ottiene il vantaggio di utilizzare il linguaggio naturale per l'impostazione dei promemoria (e di altri dettagli sulle attività), il che potrebbe rendere conveniente l'investimento.

In termini di impostazione delle priorità microsoft Da fare consente di utilizzare una stella per contrassegnare le attività ad alta priorità. Todoist consente di scegliere tra quattro opzioni livelli di priorità e organizzare i flussi di lavoro per rispettare le scadenze con facilità. 💪

Todoist vs. Microsoft Da fare su Reddit

Da fare Utenti di Reddit dicono della resa dei conti tra Microsoft Da fare e Todoist? Diamo un'occhiata ad alcuni dei loro commenti.

Un utente ha menzionato di avere li uso entrambi ma preferisco Todoist per le sue opzioni avanzate:

"_Continuo a ruotare tra i due, ma la mia preferenza va a Todoist. Il linguaggio naturale e le attività ricorrenti sono le opzioni che mi attirano di più"

Un altro utente ha sostenuto Microsoft Da fare per le sue integrazioni:

"Se il vostro ufficio utilizza completamente la suite 365 insieme a planner, l'integrazione è ottima in quanto le attività assegnate attraverso planner si collegano senza problemi"_

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Todoist e a Microsoft Da fare

La scelta tra Todoist e Microsoft Da fare si riduce spesso a un compromesso. Da un lato, si hanno a disposizione solide opzioni di gestione delle attività, anche se con un'interfaccia leggermente più complicata. Dall'altra, un'app della suite Microsoft facile da usare, ma priva di funzionalità/funzione avanzate.

E se vi dicessimo che non dovete accontentarvi? ClickUp può essere la vostra piattaforma di gestione delle attività e aiutarvi a raggiungere livelli di organizzazione e produttività che non pensavate possibili. Offre fantastiche opzioni per il piano, l'organizzazione, l'assegnazione e la gestione dei compiti monitoraggio delle attività enfatizzando collaborazione in tempo reale .

Grazie alle sue funzionalità/funzione incredibilmente diverse, ClickUp è stato nominato tra i Forbes 2023 Cloud 100 -un elenco delle 100 migliori aziende di cloud privato. Vediamo alcune funzionalità che ne fanno una delle aziende più importanti del settore fantastico Todoist e Alternativa Da fare di Microsoft !

1. Documenti ClickUp

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e inserimento di collegamenti all'interno di ClickUp Docs

Assegnare, organizzare e collaborare alle attività è facile con Documenti ClickUp -l'unico della piattaforma gestione dei documenti Funzionalità/funzione.

Questa opzione consente di creare, modificare e condividere documenti relativi a progetti e attività. Che si tratti di istruzioni o di informazioni aggiuntive per il team, i documenti di ClickUp possono essere una preziosa aggiunta al vostro arsenale di gestione delle attività. Permettete ai membri del vostro team di modificare i documenti relativi alle attività e di collaborare in tempo reale, indipendentemente dalla posizione dell'attività.

Una volta completato un documento, è possibile collegarlo a un'attività per migliorare l'organizzazione e centralizzare i flussi di lavoro.

Ogni elemento di ClickUp Docs è personalizzabile, in modo da poter allineare i documenti alla natura delle attività e dei progetti e alle dinamiche generali del team.

2. ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Strumenti di IA PMO Progetto Breve /$$$img/

Utilizzo di ClickUp AI per scrivere un brief di progetto

Mettete in moto le vostre capacità di gestione delle attività con ClickUp AI . Questo unico assistente alla scrittura sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per aiutarvi a creare, organizzare e gestire attività e progetti.

Utilizzo ClickUp AI per riepilogare/riassumere documenti ed estrarre informazioni rilevanti in base alle quali creare e assegnare attività. È possibile fare un ulteriore passaggio e lasciare che lo strumento generi elementi di azione per i documenti e le attività!

Questa potente opzione rende la creazione di documenti e attività un gioco da ragazzi: può generare idee e aiutare a cervellarsi. È anche possibile utilizzarla come editor personale e lasciare che renda la scrittura più chiara e accattivante.

ClickUp offre numerose funzioni Modelli di prompt per l'IA per aiutarvi a "comunicare" con chatbot come ChatGPT per ottenere la massima produttività. Anche se le funzionalità/funzione aggiuntive dell'IA non sono presenti nella versione gratuita di ClickUp, hanno il potere di farvi risparmiare tempo sulle attività completate e sulla scrittura di comunicazioni migliori.

3. Modello di elenco giornaliero di ClickUp Da fare

Utilizzate il modello di Elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp per gestire le vostre attività senza sforzo

I modelli possono rendere la gestione delle attività più semplice e veloce: invece di costruire da zero i vostri elenchi di cose da fare, potete utilizzare voci già pronte e risparmiare tempo quando si completano le attività. ClickUp offre una libreria impressionante con più di 1.000 modelli e molti di essi ruotano attorno alla gestione di più attività, all'organizzazione e alle funzionalità/funzione di collaborazione per lavorare insieme sulla stessa piattaforma.

Il Modello di elenco giornaliero di Da fare di ClickUp può essere l'opzione perfetta se siete alla ricerca di modelli di progetto semplici e senza fronzoli per tenervi sulla giusta strada.

Questo modello di attività è una elenco di Da fare Con tre attività secondarie: routine mattutina, routine pomeridiana e routine serale. Ogni attività secondaria è ulteriormente suddivisa in categorie, come Leggere un libro e Mangiare una colazione ad alto contenuto di fibre sotto la voce Routine del mattino. Classificate ogni attività e tracciate le strisce per monitorare i vostri stati.

Ovviamente, questo lista di controllo giornaliera il modello si concentra sulla vita personale piuttosto che sul lavoro. Ma si può cambiare rapidamente, perché ogni elemento è personalizzabile. Sostituite gli attuali elenchi e le attività secondarie con quelle relative al lavoro, aggiungete i membri del vostro team, aggiungete i commenti sulle attività, iniziate a a eliminare gli elementi dalla lista di controllo e godetevi il senso di realizzazione! 😎

Compare_

**Notion Vs Todoist_

!

ClickUp: Destreggiarsi tra le attività con gli occhi chiusi

La selezione di uno strumento per gestire le attività in modo efficiente non dovrebbe essere una questione di accontentarsi: meritate il meglio, e questo è ClickUp!

Con le sue comode opzioni per la creazione e la gestione delle attività, un assistente IA e un sistema di gestione delle attività che vi permette di gestire le vostre attività con gli occhi chiusi, ClickUp vi offre il meglio di sé oltre 1.000 integrazioni e modelli, ClickUp può essere l'arma segreta per risolvere le attività di ClickUp e aumentare la produttività. Provate il piano gratuito di ClickUp ed esploratene i vantaggi. 🙌