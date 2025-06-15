Le 11 migliori alternative a Rytr IA per una creazione di contenuti più intelligente nel 2026

Sebbene il dibattito tra contenuti generati dall'IA e quelli creati dall'uomo sia lungi dall'essere concluso, molte organizzazioni hanno iniziato a sfruttare il potere dell'intelligenza artificiale.

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA come Rytr e diverse altre app che scrivono saggi al posto tuo aiutano a creare contenuti di alta qualità, coinvolgenti e ottimizzati per il SEO in modo più veloce e semplice che mai.

Rytr è un assistente di scrittura basato sull'IA per la creazione di contenuti in vari formati, con funzionalità quali il completamento automatico tramite IA, il controllo grammaticale e il generatore di riformulazioni. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato che ha funzionalità di modifica limitate e un prezzo più elevato rispetto ad altri strumenti.

Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, poiché esistono tantissime alternative a Rytr ( ClickUp è qui per aiutarti!).

Questo blog ti illustrerà alcune delle migliori alternative a Rytr IA, le loro funzionalità/funzioni, i prezzi e altro ancora.

Le migliori alternative a Rytr IA in sintesi

Dai un'occhiata all'elenco qui sotto per una panoramica delle migliori alternative a Rytr.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp Gestione completa di progetti e contenuti, scrittura e automazione basate sull'intelligenza artificiale, dashboard personalizzabili e visualizzazioni del flusso di lavoro, chat in tempo reale, documenti e integrazioni Privati, agenzie e aziende di tutte le dimensioni che desiderano creare contenuti IA in modo efficiente Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Jasper IA Coerenza della voce del marchio, flussi di lavoro delle campagne e modelli IA , strumenti di collaborazione e integrazioni con piattaforme di marketing Aziende di medie dimensioni e grandi aziende che creano contenuti di marketing in linea con il proprio marchio Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese a persona Copy. IA Oltre 90 strumenti di copywriting, collaborazione in team, supporto multilingue, automazioni dei flussi di lavoro Aziende di grandi e medie dimensioni o agenzie che creano contenuti multilingue Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese a persona Anyword Analisi predittiva e valutazione dei contenuti, ottimizzazione dei canali, approfondimenti basati sui dati e copywriting basato sull'IA per annunci e pagine di destinazione Teams di marketing e agenzie che lavorano su campagne di performance marketing Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese a persona Scalenut Ricerca e ottimizzazione SEO, clustering degli argomenti, contenuti di lunga durata basati sull'IA e brief di contenuto Aziende e agenzie che creano contenuti SEO in grandi volumi Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese a persona Sudowrite Brainstorming e stesura di schemi, sviluppo della trama, prompt creativi, assistenza alla riscrittura Persone che lavorano a progetti di scrittura creativa Versione di prova gratuita disponibile, piani a pagamento a partire da 19 $ al mese a persona Describely Generazione in massa di descrizioni dei prodotti, ottimizzazione SEO, gestione dei dati dei prodotti, integrazioni e-commerce Teams di e-commerce di tutte le dimensioni che creano schede prodotto Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 19 $ al mese a persona Frase. io Brief dei contenuti e analisi SERP, scrittura e ottimizzazione con l'IA, ricerca degli argomenti, valutazione dei contenuti SEO Aziende di medie dimensioni e grandi aziende che desiderano creare contenuti SEO Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 45 $ al mese a persona Grammarly Suggerimenti in tempo reale su grammatica e chiarezza, rilevamento del tono, controllo antiplagio, analisi dei dati del team Privati e aziende che desiderano migliorare la qualità dei propri contenuti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese a persona ChatGPT IA conversazionale, brainstorming e ideazione, creazione di contenuti, programmazione e assistenza nella ricerca Privati, aziende e imprese alla ricerca di un'IA multimodale per la ricerca Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese a persona Writesonic Oltre 100 modelli di contenuti, generatore di articoli/blog basato su IA, chatbot e generatore di immagini, accesso API Piccole imprese e aziende che desiderano creare rapidamente diversi tipi di contenuti Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese a persona

Limiti di Rytr IA

Alcuni dei limiti di Rytr IA sono i seguenti:

Funzionalità di modifica del testo limitate : Rytr non dispone di un pulsante Annulla e offre un supporto minimo per la formattazione del testo avanzato (ad es. l'evidenziazione del testo), il che può ostacolare il processo di modifica

Limiti restrittivi sul numero di caratteri : la piattaforma impone un limite mensile di caratteri piuttosto basso, che molti utenti trovano limitante rispetto ad altri strumenti di IA per la scrittura

Modelli linguistici obsoleti : Rytr utilizza modelli linguistici che sembrano obsoleti, riducendo la rilevanza e l'efficacia dello strumento

Funzionalità limitate : offre meno strumenti e opzioni di personalizzazione rispetto alla concorrenza, il che ne limita la versatilità

Prezzo elevato rispetto alle funzionalità/funzioni: il prezzo di Rytr è considerato alto, soprattutto se confrontato con strumenti di IA che offrono funzionalità/funzioni più complete

🧠 Curiosità: il 90% dei content marketer ha in programma di utilizzare strumenti di IA a supporto delle proprie attività di content marketing.

Ma ecco la buona notizia: non devi per forza continuare a usare Rytr IA. Esistono numerose alternative a Rytr IA che ti offrono più funzionalità/funzioni a un costo inferiore.

Le 11 migliori alternative a Rytr IA da utilizzare

Abbiamo valutato diversi strumenti di scrittura di blog basati sull'IA per individuare le alternative più efficaci a Rytr. In questa sezione ti illustreremo i risultati della nostra analisi, comprese le funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi di ciascuno strumento.

Come recensiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per la creazione di contenuti basata sull'IA e la gestione del flusso di lavoro)

Crea contenuti efficaci, gestisci i flussi di lavoro, monitora gli aggiornamenti dei progetti e collabora con il team, tutto all'interno di ClickUp

Se stai cercando un'unica piattaforma che offra la creazione di contenuti con una potente funzione di project management, ClickUp è la soluzione ideale. È più di uno strumento di produttività; è piuttosto l'app completa per il lavoro che funge da partner creativo e gestore del flusso di lavoro.

Grazie alla scrittura e al brainstorming assistiti dall'IA, ClickUp Brain ti aiuta a generare idee, redigere bozze e perfezionare i testi, il tutto senza uscire dalla tua attività o dal tuo documento. Che si tratti di creare post di blog di lunga durata, brief di campagna o calendari dei contenuti, l'IA integrata velocizza le tue attività di scrittura mentre ti aiuta a rimanere organizzato.

Sfrutta ClickUp Brain per generare contenuti semplicemente fornendo dei prompt

Ciò che distingue davvero la piattaforma di project management di ClickUp è la combinazione di suggerimenti intelligenti e automazioni del flusso di lavoro. ClickUp Brain opera lungo tutto il ciclo del progetto, dalla stesura del piano di progetto alle riunioni.

Devi scrivere un blog, un'email o un discorso? Basta creare un nuovo documento in ClickUp Docs e utilizzare l'opzione Scrivi con l'IA per creare il contenuto di cui hai bisogno. Condividilo con i team con un solo clic o esportalo in formato PDF.

E indovina un po'? Se vuoi usare ChatGPT o il tuo assistente di scrittura IA preferito, puoi farlo direttamente dalla tua area di lavoro!

Lavora con più modelli di linguaggio (LLM) direttamente dall'area di lavoro di ClickUp

Con oltre 100 strumenti di automazione in ClickUp Automations, puoi automatizzare le attività di routine dei progetti, semplificare le attività ripetitive, assegnare il lavoro e monitorare lo stato: dedica più tempo alla creazione e meno alla gestione.

ClickUp offre più di 15 viste delle attività e oltre 1000 modelli standardizzati per ottimizzare il flusso di lavoro. Questi modelli consentono una pianificazione dei contenuti senza soluzione di continuità, la documentazione strategica e la collaborazione in tempo reale tra i team, rendendolo una soluzione completa su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Il gran numero di funzionalità/funzioni può risultare opprimente

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Come afferma Heather L., Account Manager:

Apprezzo il fatto che Click-up sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, specialmente con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno integrato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione di attività, nella stesura di prompt o di riassunti delle riunioni.

Apprezzo il fatto che Click-up sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, specialmente con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno integrato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione di attività, nella stesura di prompt o di riepiloghi/riassunti delle riunioni.

2. Jasper IA (Ideale per la creazione di contenuti di marketing)

tramite Jasper IA

Se si confrontano Jasper AI e Rytr, Jasper AI emerge come il miglior software di assistenza alla scrittura. È orientato ai risultati e aiuta a trasmettere il messaggio giusto dell'azienda. Lo strumento impara lo stile e il tono di voce del tuo marchio per garantire che ogni contenuto, sia esso scritto o visivo, rispecchi perfettamente l'identità del brand.

Puoi caricare tu stesso la tua guida di stile, le informazioni sui prodotti e i dettagli aziendali oppure lasciare che Jasper analizzi il tuo sito web. Una volta compreso il tuo tono (informale e amichevole), scrive proprio come faresti tu, garantendo coerenza in tutti i contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Raggiungi un pubblico globale grazie al supporto di oltre 30 lingue

Sfrutta la Libreria di app IA per creare pagine di landing, brief e altri contenuti di marketing di alta qualità

Garantisci l'originalità utilizzando il controllo antiplagio di Jasper basato su Copyscape

Scegli tra oltre 50 modelli: dalle righe dell'oggetto delle email ai post su LinkedIn e molto altro ancora

Limiti di Jasper IA

Manca della creatività che un autore umano saprebbe apportare, richiedendo un ulteriore perfezionamento

Prezzi di Jasper IA

Autore: 49 $ al mese per postazione

Pro: 69 $ al mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Sebbene la piattaforma sia fantastica e uno dei migliori strumenti di IA che abbia mai utilizzato, è il loro servizio clienti a distinguerli davvero. Sono cliente da oltre un anno ormai e non provo nemmeno più altri strumenti perché nessuno regge il confronto. È facile da usare, facile da integrare e lo utilizzo quotidianamente. Un ringraziamento speciale a Meredith, Senior Product Specialist, per aver reso la mia esperienza la migliore possibile!

Sebbene la piattaforma sia fantastica e uno dei migliori strumenti di IA che abbia mai utilizzato, è il loro servizio clienti a distinguerli davvero. Sono cliente da oltre un anno ormai e non provo nemmeno più altri strumenti perché nessuno regge il confronto. È facile da usare, facile da integrare e lo utilizzo quotidianamente. Un ringraziamento speciale a Meredith, Senior Product Specialist, per aver reso la mia esperienza la migliore possibile!

3. Copy.IA (Ideale per testi di marketing rapidi e pronti all'uso)

Il prossimo nell'elenco delle alternative a Rytr AI è Copy.ai, la prima piattaforma AI Go-to-Market (GTM) creata per migliorare l'efficienza e la produttività dell'intera strategia GTM. Con oltre 90 modelli, questo assistente di scrittura IA soddisfa un'ampia gamma di esigenze di contenuto.

La sua Infobase memorizza le informazioni chiave sul marchio per aiutare a generare contenuti accurati e contestualizzati. Puoi trasformare rapidamente interviste, eventi o chiamate commerciali in testi raffinati, grazie all'analisi delle trascrizioni che mette in evidenza gli spunti salienti preservando al contempo la voce originale.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Localizza le risorse commerciali e marketing in più lingue

Automatizza le attività ripetitive come le campagne email e l'analisi dei dati per aumentare la produttività in tutti i team

Migliora la tua visibilità sui motori di ricerca con suggerimenti pratici per meta descrizioni, tag del titolo e integrazione di parole chiave specifiche per migliorare

Limiti di Copy.ai

Limita la lunghezza dei prompt, portando a contenuti generati dall'IA che possono sembrare robotici e privi di un tocco umano

Prezzi di Copy.ai / IA

Free

Starter: 49 $ al mese per postazione

Advanced: 249 $ al mese per cinque postazioni

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai / IA

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy.ai?

Ecco cosa ha detto un recensore su G2:

Quando ho iniziato come digital marketer, Copy.ai è stato la mia guida nella scrittura e nella produzione di contenuti di qualità. Trovo l'interfaccia dello strumento intuitiva e facile da usare. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web. Ciò che apprezzo di più di questo strumento è il piano tariffario pensato per i principianti che stanno muovendo i primi passi nella loro carriera come content marketer. Offrono inoltre un supporto eccellente. Ricevo email da loro su come utilizzare alcune delle loro ultime funzionalità/funzioni.

Quando ho iniziato come digital marketer, Copy.ai è stato la mia guida nella scrittura e nella produzione di contenuti di qualità. Trovo l'interfaccia dello strumento intuitiva e facile da usare. Utilizzo Copy.ai per i post sui social media e le descrizioni dei prodotti, le introduzioni dei blog e i testi dei siti web. Ciò che apprezzo di più di questo strumento è il piano tariffario pensato per i principianti che stanno muovendo i primi passi nella loro carriera come content marketer. Offrono inoltre un'assistenza eccellente. Ricevo email da loro su come utilizzare alcune delle loro ultime funzionalità/funzioni.

4. Anyword (Ideale per la scrittura IA con valutazione predittiva delle prestazioni)

via Anyword

Anyword è una piattaforma di copywriting basata sull'IA orientata alle prestazioni, pensata per i professionisti del marketing che desiderano massimizzare l'impatto dei propri messaggi. La sua capacità unica di combinare l'analisi dei dati con la scrittura creativa garantisce che ogni contenuto sia ottimizzato per i tuoi obiettivi.

Questo editor basato sui dati aiuta i professionisti del marketing a creare testi ottimizzati, prevedendone le prestazioni prima della pubblicazione. Offre un Punteggio di prestazione predittivo valutando le varianti dei contenuti in base a metriche relative al potenziale di coinvolgimento e conversione.

Con funzionalità come il targeting in base al profilo del pubblico e oltre 100 modelli di marketing predefiniti, questo assistente di scrittura basato sull'IA aiuta le aziende a creare e produrre annunci, email, blog e post sui social media originali, personalizzati e di grande impatto, semplicemente fornendo semplici prompt di scrittura generati dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Addestra l'IA sul tono e sui messaggi specifici del tuo marchio per ottenere risultati coerenti

Migliora la visibilità dei contenuti con le funzionalità/funzioni di ottimizzazione SEO integrate

Ottimizza i tuoi testi ovunque tu scriva, con l'estensione per Chrome

Limiti di Anyword

I nuovi utenti potrebbero trovare più difficile imparare a usarlo rispetto ad altre alternative a Rytr IA

Prezzi di Anyword

Starter: 49 $ al mese

Data-Driven: 99 $ al mese

Aziendale: 499 $/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4,8/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 390 recensioni)

👀 Lo sapevi? Gli studi indicano che i modelli di IA generativa, come GPT-4, possono produrre contenuti con livelli di creatività paragonabili a quelli umani, anche se solo una piccola percentuale di esseri umani supera i risultati più creativi dell'IA.

5. Scalenut (Ideale per la creazione di contenuti lunghi incentrati sulla SEO)

via Scalenut

Progettato per team interni, agenzie e strateghi SEO, Scalenut è uno degli strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA più versatili sul mercato, che offre ricerca di parole chiave, pianificazione, creazione, ottimizzazione e analisi dei contenuti. Il suo Content Optimizer utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per valutare i contenuti esistenti e suggerire miglioramenti per la SEO.

Un'altra funzionalità degna di nota è Cruise Mode, uno strumento per la scrittura di articoli che genera contenuti lunghi ottimizzati per la SEO e dal tono naturale in soli cinque passaggi. Inoltre, integra approfondimenti tratti dai dati SERP, analisi della concorrenza e statistiche in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scalenut

Integra il suo Traffic Analyzer con Google Search Console per effettuare il monitoraggio delle metriche del sito web come traffico, impressioni e percentuali di clic

Identifica idee per argomenti e gruppi di parole chiave correlate per costruire autorevolezza tematica e generare traffico organico

Ottimizza le tue strategie di link building interne ed esterne

Limiti di Scalenut

La mancanza di integrazioni, ad esempio con WordPress, può ostacolare l'efficienza del flusso di lavoro

Prezzi di Scalenut

Piano Essential: 49 $ al mese​

Piano Growth: 79 $ al mese​

Piano Pro: 149 $ al mese

Servizio gestito: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scalenut

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scalenut?

Secondo una recensione su G2,

Adoro il fatto di poter fare così tante cose contemporaneamente su Scalenut quando si tratta della creazione del blog e dell'ottimizzazione per i motori di ricerca. La possibilità di vedere il punteggio SEO e i prompt per il miglioramento lo rendono senza dubbio uno dei migliori strumenti di IA sul mercato.

Adoro il fatto di poter fare così tante cose contemporaneamente su Scalenut quando si tratta della creazione del blog e dell'ottimizzazione per i motori di ricerca. La possibilità di vedere il punteggio SEO e i prompt per il miglioramento lo rendono senza dubbio uno dei migliori strumenti di IA sul mercato.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative ad Anyword per creare contenuti di marketing efficaci

6. Sudowrite (Ideale per l'assistenza nella scrittura creativa e di narrativa)

via Sudowrite

Questa alternativa a Rytr IA è pensata per i creativi. Se sei uno scrittore che ha mai faticato a dare il via a una nuova storia o a effettuare il monitoraggio di una trama in espansione, Sudowrite offre un approccio innovativo e basato sull'IA alla scrittura creativa. È noto per due funzionalità/funzioni, Brainstorm e Canvas, entrambe progettate per rendere il processo di scrittura meno opprimente e molto più stimolante.

Brainstorm agisce come un partner creativo, aiutandoti a trovare idee originali per caratteri, trame, colpi di scena o persino interi mondi. Basta fornirgli un prompt o un concetto di scrittura e genererà suggerimenti che stimoleranno la tua immaginazione.

Poi c'è Canvas, uno spazio di lavoro visivo che ti permette di organizzare gli elementi della tua storia in un layout strutturato e interattivo. Puoi mappare gli archi narrativi dei personaggi, i punti chiave della trama, le impostazioni e altro ancora: perfetto per rimanere concentrato e mantenere la tua storia coerente dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità di Sudowrite

Crea una bozza dettagliata per romanzi, inclusi caratteri, sinossi e struttura dei capitoli

Crea immagini vivide utilizzando la funzionalità Describe , che funge da thesaurus a livello di frase per descrizioni più ricche

Migliora i tuoi testi con formulazioni alternative per aumentare la chiarezza e il coinvolgimento

Limiti di Sudowrite

Mantenere la coerenza nei testi più lunghi richiede una modifica aggiuntiva per garantire l'uniformità

Prezzi di Sudowrite

Hobby e Studente: 19 $ al mese

Professional: 29 $ al mese

Max: 59 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sudowrite?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Offre una varietà di strumenti per aiutarti a scrivere e riscrivere parti di una storia. L'inclusione di una "story bible" è davvero utile, poiché evita di dover ricorrere a più strumenti. L'IA funziona sia sul manoscritto che sulla "story bible", consentendoti di sviluppare rapidamente tutti gli aspetti della storia.

Offre una varietà di strumenti per aiutarti a scrivere e riscrivere parti di una storia. L'inclusione di una "story bible" è davvero utile, poiché evita di dover ricorrere a più strumenti. L'IA funziona sia sul manoscritto che sulla "story bible", consentendoti di sviluppare rapidamente tutti gli aspetti della storia.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti alternativi a Sudowrite per scrittori

7. Describely (Ideale per le descrizioni dei prodotti e-commerce su larga scala)

via Copysmith

Quando gestisci un grande negozio e-commerce o un catalogo prodotti, la creazione di contenuti può diventare complessa e richiedere molto tempo. È qui che Describely di Copysmith dà il meglio di sé, generando in blocco descrizioni di prodotti, titoli e meta tag ricchi e ottimizzati per i motori di ricerca.

L'arricchimento dei dati di prodotto in Describely aiuta a eliminare fogli di calcolo e dati sparsi. Ti offre un unico hub ben organizzato per gestire tutti i tuoi contenuti di prodotto e creare descrizioni ad alto tasso di conversione.

Puoi generare rapidamente contenuti di alta qualità, ottimizzarli per la SEO e mantenere una voce unificata del marchio. È la tua soluzione all-in-one per la creazione efficiente ed efficace di contenuti per l'e-commerce.

Le migliori funzionalità di Describely

Crea e modifica descrizioni e immagini dei prodotti su larga scala per risparmiare tempo e garantire la coerenza

Collabora in tempo reale, consentendo ai team di effettuare modifiche e pubblicare contenuti senza interruzioni

Integrazione semplice con le principali piattaforme di e-commerce come Shopify, WooCommerce e Salsify; le integrazioni con Amazon e Wix saranno disponibili a breve

Limiti di Describely

Prezzi elevati rispetto alla concorrenza, soprattutto considerando i limiti dei crediti del piano Starter

Prezzi di Describely

Piano Starter: 19 $ al mese

Piano Professional: 59 $ al mese

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Describely

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Describely?

Una recensione di Capterra afferma che,

Adoro questo prodotto. È super personalizzabile e mi permette di aggiornare in blocco le descrizioni dei miei clienti, in modo che non siano le stesse utilizzate da tutti gli altri rivenditori. Avere contenuti unici è fondamentale per ottenere un buon posizionamento su Google!

Adoro questo prodotto. È super personalizzabile e mi permette di aggiornare in blocco le descrizioni dei miei clienti, in modo che non siano le stesse utilizzate da tutti gli altri rivenditori. Avere contenuti unici è fondamentale per ottenere un buon posizionamento su Google!

8. Frase.io (Ideale per contenuti SEO basati sulla ricerca)

Frase.io è una scelta valida per scrittori e professionisti SEO che desiderano creare rapidamente contenuti di alto livello. Si distingue per funzionalità/funzioni come la Wikipedia Concept Map, uno strumento che mappa visivamente gli argomenti correlati a partire da qualsiasi tema. Ciò rende più facile scoprire angolazioni di nicchia, connessioni rilevanti e argomenti nascosti, aiutandoti a creare contenuti più ricchi e completi.

Poi c'è Topic Planner, che analizza i primi 20 risultati di Google per la tua parola chiave ed estrae temi e domande chiave, aiutandoti a creare brief di contenuto strutturati e supportati dai dati in pochi minuti. Insieme, queste funzionalità/funzioni rendono Frase.io una piattaforma intelligente e orientata alla SEO per la pianificazione e la creazione di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frase.io

Monitora e misura la crescita organica grazie all'integrazione con Google Search Console

Sviluppa brief di contenuto completi analizzando le linee guida dei principali concorrenti e identificando le domande rilevanti degli utenti

Ottimizza i contenuti esistenti o crea nuovi materiali con l'aiuto dell'IA, che offre supporto per più lingue

Limiti di Frase.io

Richiede un'ulteriore revisione, poiché la funzionalità di controllo grammaticale è stata segnalata come meno affidabile

Prezzi di Frase.io

Basic: 45 $ al mese

Team: 115 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pagamento a consumo: documenti IA ottimizzati per il posizionamento a partire da 3,50 $ per documento

Valutazioni e recensioni di Frase.io

G2: 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 330 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo comporta solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come ad esempio uno strumento di generazione di contenuti e la propria area di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per il successo delle agenzie di marketing

9. Grammarly (Ideale per miglioramenti in tempo reale della grammatica e della chiarezza)

via Grammarly

Ammettiamolo: che tu stia scrivendo un'email importante, redigendo un post per il blog o semplicemente aggiornando il tuo profilo LinkedIn, il modo in cui dici qualcosa è importante tanto quanto ciò che dici. È qui che entra in gioco Grammarly.

Grammarly è un assistente di scrittura in tempo reale progettato per rendere la tua comunicazione chiara, raffinata e di grande impatto, indipendentemente da dove stai scrivendo. Il suo strumento di grammatica non si limita a individuare semplici errori di battitura. Ti aiuta a perfezionare la struttura delle frasi, la punteggiatura e la scelta delle parole per migliorare la chiarezza e il flusso.

Nel frattempo, la funzionalità di rilevamento del tono analizza il tono emotivo del tuo messaggio (ad esempio amichevole, professionale o assertivo) e offre suggerimenti per aiutarti a trovare la nota giusta con il tuo pubblico.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Ottieni suggerimenti basati sull'IA per aiutarti a comporre e perfezionare il tuo testo con facilità

Garantisci l'originalità dei tuoi contenuti confrontandoli con un vasto database alla ricerca di potenziali plagi

Genera citazioni accurate in stili come APA, MLA e Chicago per mantenere la credibilità

Limiti di Grammarly

Occasionalmente suggerisce correzioni che non corrispondono al significato desiderato, in particolare per quanto riguarda nomi e terminologia specialistica

Prezzi di Grammarly

piano Free

Piano Pro: 12 $ al mese per membro

Piano Business: 15 $ al mese per membro

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7100 recensioni)

👀 Lo sapevi? Circa il 50% dei consumatori è in grado di identificare i contenuti generati dall'IA e, mentre alcuni li preferiscono, altri si allontanano non appena sospettano che siano stati prodotti dall'IA.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Grammarly

10. ChatGPT (Ideale per conversazioni IA versatili e generazione di idee)

tramite ChatGPT

Se si confrontano Grammarly e ChatGPT, ChatGPT risulta essere un'alternativa a Rytr AI più veloce e intuitiva. Sviluppato da OpenAI, ChatGPT è un potente strumento basato sull'IA che ti aiuta a fare brainstorming, scrivere, effettuare la modifica e persino effettuare ricerche, il tutto in un unico posto.

La piattaforma offre diverse opzioni, tra cui GPT personalizzati e funzionalità multimodali. Con i GPT personalizzati, puoi creare una versione di ChatGPT su misura per le tue esigenze specifiche, che si tratti della voce del tuo marchio, dello stile di scrittura o del flusso di lavoro.

Grazie alle funzionalità multimodali, ChatGPT è in grado di comprendere e rispondere a testi, immagini, file e persino alla voce, rendendo l'esperienza più flessibile che mai.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Sintetizza documenti lunghi, trascrizioni o articoli in riassunti concisi e di facile comprensione

Crea schemi per post di blog, saggi, copioni o relazioni, completi di sottotitoli e flusso logico

Rileggi il tuo testo per controllare la grammatica, l'ortografia, la punteggiatura e il flusso; riscrivi o riformula le frasi poco scorrevoli per una maggiore chiarezza

Limiti di ChatGPT

Mancanza di personalizzazione, poiché spesso offre risposte che possono risultare eccessivamente generiche e potrebbero non rispondere pienamente a query specifiche e ricche di sfumature

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

11. Writesonic (Ideale per la generazione rapida di contenuti in diversi formati)

via Writersonic

Se stai cercando un strumento all-in-one per la creazione di contenuti, prova Writesonic. Progettato per i professionisti del marketing, gli imprenditori e gli scrittori che hanno bisogno di contenuti di alta qualità in tempi rapidi, Writesonic combina l'IA con un'interfaccia intuitiva per rendere la scrittura un'attività semplice anche quando le scadenze sono strette.

Il suo IA Writer è perfetto per creare contenuti di lunga durata come blog, articoli e landing page in pochi clic. Basta fornirgli un prompt e lui genera contenuti strutturati e ottimizzati per i motori di ricerca, pronti per essere pubblicati.

Writesonic offre anche Chatsonic, un chatbot ideale per conversazioni in tempo reale, ricerche e brainstorming creativo. Estrae persino dati da Internet per garantire l'aggiornamento delle informazioni.

Le migliori funzionalità di Writesonic

Amplia e migliora i tuoi contenuti aggiungendo maggiori dettagli e approfondimenti

Riformula il testo esistente senza sforzo per migliorarne la chiarezza e il coinvolgimento, mantenendo il significato originale

Crea titoli e descrizioni ottimizzati per migliorare la visibilità del tuo sito web sui motori di ricerca e i tassi di clic

Limiti di Writesonic

Considerato costoso da alcuni utenti, soprattutto per i piccoli team o i singoli individui

Prezzi di Writesonic

Basic: 20 $ al mese

Lite: 49 $ al mese

Standard: 99 $ al mese​

Professionale: 249 $/mese

Advanced: 499 $/mese

Enterprise: 1499 $/mese (è richiesto un impegno annuale)

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic?

Una recensione su G2 dice:

Adoro la facilità con cui è possibile selezionare qualsiasi articolo desiderato come riferimento quando si redige una bozza per un articolo SEO. Alcuni strumenti impongono un limite alla selezione, che riguarda solo i primi 20 articoli. Inoltre, offre passaggi dettagliati che un autore di contenuti può facilmente personalizzare per creare contenuti IA di qualità. Non è affatto paragonabile al lavoro umano, ma ci si avvicina molto.

Adoro la facilità con cui è possibile selezionare qualsiasi articolo desiderato come riferimento quando si redige una bozza per un articolo SEO. Alcuni strumenti impongono un limite alla selezione, che riguarda solo i primi 20. Inoltre, offre passaggi dettagliati che un autore di contenuti può facilmente personalizzare per creare contenuti IA di qualità. Non è affatto paragonabile al lavoro umano, ma ci si avvicina molto.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Writesonic

Scalate il vostro programma di contenuto con ClickUp

Scegliere lo strumento di scrittura IA giusto può fare la differenza nella tua strategia di contenuti, specialmente se vuoi andare oltre le nozioni di base. Sebbene Rytr sia un ottimo punto di partenza, molte potenti alternative a Rytr IA offrono funzionalità più avanzate, una migliore scalabilità e una personalizzazione più approfondita.

Che tu sia alla ricerca di contenuti di lunga durata, ottimizzazione SEO o strumenti in linea con la voce del tuo marchio, c'è una soluzione perfetta per ogni stile di scrittura ed esigenza aziendale.

E, a proposito, se stai cercando un modo più intelligente per organizzare i tuoi flussi di lavoro relativi ai contenuti, collaborare con il tuo team e tenere sotto controllo tutti i tuoi progetti di scrittura, ClickUp è uno strumento da provare assolutamente.

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