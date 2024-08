Grammarly vs ChatGPT: Quale strumento di scrittura AI sarà il migliore nel 2024?

Si tratta di una battaglia tra alcuni dei migliori Strumenti di IA sul mercato. Uno è un potente assistente di scrittura e strumento di controllo grammaticale che sfrutta le automazioni dell'IA per migliorare la creazione di contenuti di breve e lunga durata. L'altro è lo strumento di IA che, per molti versi, ha reso popolare la tecnologia IA per il mondo mainstream.

Ma se si confrontano entrambi gli strumenti di IA per la creazione di contenuti di qualità, quale dei due è il migliore? Quale ha più senso per il vostro budget di marketing?

Il confronto tra Grammarly e ChatGPT è l'ultima parola per trovare il miglior strumento disponibile? Scopriamolo.

Che cos'è Grammarly?

Via Grammaticalmente Nel suo nucleo, Grammarly è un programma di piattaforma software di assistenza alla scrittura . Il suo controllore grammaticale aiuta a trovare rapidamente gli errori grammaticali e la cattiva struttura delle frasi e fornisce suggerimenti per correggerli.

Ma questo strumento di assistenza alla scrittura va oltre gli errori ortografici di base, soprattutto Grammarly Premium, che include funzionalità/funzione come un controllore di plagio, un generatore di contenuti IA e un assistente di scrittura avanzato in grado di riscrivere frasi complete.

Non è l'unico assistente di scrittura online disponibile, ma di sicuro produce alcuni risultati positivi, anche tra i più grandi migliori alternative a Grammarly .

Funzionalità/funzione di Grammarly

Grammarly ha un'ottima funzionalità/funzione. Tutte ruotano intorno al contenuto scritto, ovviamente. Qui evidenzieremo solo le funzionalità/funzione rilevanti per un confronto diretto tra Grammarly e ChatGPT.

1. Correzione di bozze

Tramite Grammarly

Grammarly eccelle al di là dei controlli grammaticali, degli errori di battitura e di punteggiatura. Creare contenuti di breve o lunga durata è un gioco da ragazzi se si dispone di questo software che rileva senza problemi gli errori per semplificare il processo di modifica.

Lo strumento lavora letteralmente al vostro fianco. Tutti i problemi vengono immediatamente sottolineati e con un semplice passaggio del mouse o un clic si possono trovare soluzioni alternative. Grammarly vi dice anche perché vengono segnalati errori specifici, agendo quasi come un corso di scrittura online che migliora la vostra scrittura nel tempo.

2. Creazione di contenuti

La versione premium fornisce suggerimenti avanzati per la scrittura, compreso il tono. Quando si configura Grammarly, vengono fornite delle impostazioni per la voce e il tono del proprio marchio. Ad esempio, se il vostro marchio ha un tono colloquiale e scherzoso, Grammarly confronta il contenuto che state creando con il tono che avete impostato. Se la scrittura si discosta dal marchio, Grammarly la segnala immediatamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-365.png

/$$$img/

Sebbene la funzionalità sia ancora in fase beta, si tratta di un utile compagno di scrittura. È particolarmente utile per i team dell'azienda che creano contenuti, in quanto aiuta a mantenere tutti i contenuti coerenti con il marchio.

3. Integrazioni di strumenti di scrittura

Via Grammarly

L'app desktop di Grammarly è una piattaforma indipendente, ma si integra anche direttamente in Google Documenti e Microsoft Word per semplificare il processo di modifica. Questa integrazione si estende anche alla versione gratuita di Grammarly, che trasporta la sua interfaccia user-friendly in qualsiasi app o finestra utilizzata per i contenuti scritti.

4. Integrazione del flusso di lavoro

Le integrazioni dei flussi di lavoro di Grammarly sono principalmente in connessione con le sue funzionalità/funzione di scrittura. Grazie alla capacità di funzionare all'interno delle app preferite e ai suggerimenti di modifica continui, è possibile migliorare la scrittura di qualsiasi cosa, dalle email alle presentazioni di Microsoft PowerPoint. Tuttavia, non funziona come un gestore di attività, concentrandosi sul miglioramento dei processi esistenti piuttosto che sulla pretesa di essere uno strumento di gestione del flusso di lavoro.

Prezzi di Grammarly

**Gratuito

Premium: $12/mese

$12/mese Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Cos'è ChatGPT?

Via ChatGPT Riunite ChatGPT, l'app che ha registrato la crescita più rapida dal suo debutto esplosivo alla fine del 2022. Costruita da OpenAI, società sostenuta da Microsoft, questa gemma dell'IA indossa molti cappelli non è solo un chatbot ma uno straordinario generatore di contenuti per qualsiasi prompt gli venga proposto.

Quando ChatGPT ha raggiunto la notorietà, una sfilza di Alternative a ChatGPT hanno seguito l'esempio. Tuttavia, nessuna ha raggiunto lo stesso obiettivo. Si fornisce un semplice prompt, che risulta in un contenuto pertinente, che può essere perfezionato attraverso follower. E il bello è che ChatGPT non si limita più al solo testo: nella sua ultima versione, è anche un'app per il riconoscimento delle immagini, che risponde a prompt visivi.

Funzionalità/funzione di ChatGPT

Poiché ChatGPT sta diventando lo strumento di riferimento per quasi tutti i professionisti della scrittura, dai copywriter agli scrittori freelance, vale la pena approfondire le funzionalità/funzione condivise con Grammarly. Tra queste, le capacità di identificare gli errori grammaticali, di gestire codici e altri contenuti, di integrarsi con vari strumenti di scrittura e di inserirsi perfettamente in un flusso di lavoro più ampio.

1. Correzione di bozze

Con il prompt "Correggi questo:" ChatGPT può trasformarsi rapidamente in un controllore grammaticale. Individua qualsiasi cosa, dagli errori di punteggiatura agli errori di battitura, dalla scarsa struttura delle frasi al controllo del plagio.

La bellezza del controllore di plagio di questa app sta nella sua semplicità. Guidato da un rapido prompt, ChatGPT produce una versione migliorata dello stesso testo e le spiegazioni dietro ogni modifica. Questo non si limita a fornire suggerimenti nel contesto attuale, ma può anche aiutare a migliorare la scrittura nel tempo.

2. Creazione del contenuto

Tramite ChatGPT

ChatGPT si è fatto un nome come palmare affidabile per i contenuti per una buona ragione. È qui che lo strumento brilla veramente, consentendo a chiunque di creare contenuti lunghi e di alta qualità con un semplice prompt.

Ma il vero punto di forza di ChatGPT sta nei suoi dettagli. È possibile chiedere allo strumento di scrivere qualsiasi tipo di testo o stile di scrittura, fino a un comunicato stampa nello stile di un poeta del XVIII secolo. Poi, attraverso prompt successivi, come "rendi le frasi più semplici" o "aggiungi più dettagli nel paragrafo tre", si può ottenere il testo giusto per le proprie esigenze.

3. Integrazioni di strumenti di scrittura

ChatGPT non offre integrazioni native con le app di scrittura più diffuse. Invece, alcuni dei servizi per i quali potreste aver bisogno dello strumento, come Microsoft Office 365, offrono le proprie app di integrazione basate sullo strumento.

4. Integrazione dei flussi di lavoro

Via ChatGPT

Poiché funziona come strumento di scrittura IA autonomo, ChatGPT non offre un'integrazione naturale nel flusso di lavoro. Dovrete aprire lo strumento ogni volta che vorrete utilizzarlo. Invece di queste integrazioni più native per la scrittura e il flusso di lavoro, è possibile semplificare il processo attraverso Modelli di prompt per l'IA che rendono ogni volta più facile la generazione di contenuti.

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus: $20/mese per utente

$20/mese per utente Team: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Grammarly vs ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Se usati correttamente, sia ChatGPT che Grammarly possono diventare strumenti di scrittura essenziali. I loro strumenti di controllo grammaticale e di correzione, le opzioni di generazione di contenuti per superare il blocco dello scrittore e le integrazioni di scrittura/flusso di lavoro possono essere tutti vantaggiosi. Tuttavia, le differenze di queste funzionalità/funzione possono aiutarvi a decidere "ChatGPT vs Grammarly?" e a prendere una decisione informata.

Grammarly vs ChatGPT: Controllo grammaticale

Tramite Grammarly

ChatGPT ha recentemente recuperato terreno con il suo controllo grammaticale, ma Grammarly rimane il chiaro vincitore.

Le modifiche di ChatGPT sono superficiali e non offrono molto spazio alla personalizzazione. Grammarly, invece, può essere costruito per adattarsi al vostro stile di scrittura. Le correzioni possono anche adattarsi agli standard del vostro marchio, un fattore cruciale, soprattutto per le grandi organizzazioni che vogliono semplificare la loro scrittura.

Grammarly vs ChatGPT: Generazione di contenuti

Da quando Grammarly ha introdotto un'opzione di generazione di contenuti come parte della sua sottoscrizione premium l'anno scorso, sia ChatGPT che Grammarly sono ora utili se la vostra creatività si esaurisce. Ma ChatGPT rimane in vantaggio, grazie alla possibilità di personalizzare i prompt e rendere i contenuti generati più pertinenti alle vostre esigenze.

Grammarly vs ChatGPT: Integrazione degli strumenti di scrittura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Using-Grammarly-in-Google-Docs.png Utilizzo di Grammarly in Google Documenti /$$$img/

Tramite Grammarly

A differenza di Chat$$a, l'integrazione nativa di Grammarly con i più comuni strumenti di scrittura è un bonus fondamentale. Se lavorate con Microsoft Word, Gmail o qualsiasi altro strumento, potete facilmente apportare tutte le modifiche necessarie senza lasciare la finestra in cui lavorate.

Grammarly vs ChatGPT: Integrazione del flusso di lavoro

Nonostante le differenze fondamentali, Grammarly e ChatGPT sono sorprendentemente simili sotto questo aspetto. Nessuno dei due fa il lavoro richiesto per connettere le proprie funzionalità/funzione principali al flusso di lavoro più ampio, quindi nessuno dei due dovrebbe essere considerato il vincitore in questa categoria.

Grammarly vs ChatGPT su Reddit

Finora il confronto tra Grammarly e ChatGPT si è basato principalmente sulle loro funzionalità/funzione. Vediamo come li vedono gli utenti reali di questi strumenti, facendo un salto su Reddit .

Ricerca ChatGPT vs Grammarly su Reddit e scoprirete che la maggior parte degli utenti preferisce ChatGPT per i suoi strumenti di generazione dei contenuti. Come ha detto un utente:

"La comprensione contestuale di ChatGPT fa girare cerchi, esagoni e tutti gli altri tipi di figure geometriche intorno a quelle di Grammarly, il che aiuta sempre ad ottenere una correzione più accurata."

Tuttavia, Grammarly vince ancora quando si tratta di correzione diretta:

grammarly, oltre a correggere la grammatica, la punteggiatura e l'uso di preposizioni e verbi, può aiutare a riscrivere interi paragrafi mantenendo l'integrità e il significato del paragrafo"_

Riunione ClickUp - la migliore alternativa a ChatGPT e Grammarly

Creare pagine integrate, controllare la grammatica e generare contenuti coinvolgenti: tutto in ClickUp

Chi ha detto che l'unica opzione possibile sia Grammarly o ChatGPT? Dopotutto, molti strumenti di IA alternativi reggono alla valutazione umana sia funzionale che qualitativa. ClickUp ha le sue funzionalità/funzione IA che possono migliorare significativamente la vostra scrittura, il vostro flusso di lavoro e altro ancora.

Presentazione di ClickUp AI

Creare, modificare e riepilogare contenuti con ClickUp AI

Non pensate a ClickUp solo come a uno strumento di project management. Pensate piuttosto a un motore di produttività, che viene potenziato solo quando si aggiunge ClickUp AI all'equazione.

È un correttore ortografico integrato, un generatore automatico di risposte per i messaggi e un assistente di scrittura dinamico. Se si aggiunge la capacità dell'IA di generare modelli, creare tabelle e persino generare attività, si ottiene lo strumento di produttività perfetto per l'IA.

Ma naturalmente in questa guida ci concentriamo sul confronto diretto tra ChatGPT e Grammarly. Vediamo quindi quali sono le funzionalità/funzione in cui ClickUp compete direttamente, e per molti versi va oltre, rispetto a questi due strumenti.

Migliorare il contenuto con ClickUp AI

Con ClickUp potete controllare facilmente e rapidamente l'ortografia di tutti i vostri contenuti, dai documenti alle attività. Ma diversi prompt predefiniti possono anche aiutarvi ad andare oltre:

Modifica con l'IA in base a un prompt personalizzato

Migliorare la scrittura

Allungare o accorciare

Semplificare la scrittura

Generare elementi d'azione per creare una lista di controllo dei prossimi passaggi

Continuare a scrivere per proseguire su un argomento iniziato

Spiega questo e Riassumi questo per generare riepiloghi/riassunti di contenuti lunghi o complessi

Tradurre in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano, svedese, olandese, coreano, giapponese, cinese e arabo

/IA L'assistente di scrittura ClickUp AI

Sia ChatGPT che Grammarly dispongono di ottimi strumenti per generare testi originali che non presentino errori di plagio. Da fare anche ClickUp, che è un assistente AI per la scrittura dei migliori strumenti di IA per il copywriting oltre alle sue capacità di project management.

Con ClickUp AI è possibile scrivere qualsiasi cosa, dai blog alle email, dalle copie dei siti web alla scrittura tecnica. Il contenuto è ben formattato, in modo da garantire che i paragrafi o i punti elenco siano pronti per essere inseriti nella loro destinazione finale.

Integrazione delle funzionalità di IA in ClickUp Docs

Creazione, modifica e condivisione di documenti in ClickUp

Parte di ciò che rende il software ClickUp uno strumento così potente per la produttività è Documenti ClickUp -una funzionalità che aggiunge la gestione dei documenti e delle conoscenze alle tipiche funzioni di project management. Naturalmente, queste funzionalità di IA si integrano direttamente in Documenti per garantire un flusso di lavoro senza interruzioni.

Grazie a questa integrazione, le possibilità sono infinite. Utilizzate l'IA per generare contenuti che il team può esaminare o rispondere per la vostra base di conoscenze. È possibile utilizzarla anche come un Strumento di IA per la ricerca di parole chiave generando idee di parole chiave correlate e creando cluster di parole chiave da passare ai processi di analisi dei motori di ricerca più significativi.

Gestione del flusso di lavoro con attività generate dall'IA

Infine, cosa più unica che rara tra gli strumenti di IA, ClickUp AI può prendere qualsiasi contenuto e costruire dinamicamente un flusso di lavoro. Dalla generazione automatizzata di compiti di Attività di ClickUp direttamente dai vostri documenti a riepiloghi/riassunti dinamici dei progetti e aggiornamenti dei processi, potete assicurarvi che tutti i membri del team sappiano quali sono i passaggi da fare e a cosa si sta lavorando in qualsiasi momento.

E questo è solo l'inizio. Lo stesso strumento può generare sequenze di progetti, brief e grafici RACI sulla base delle informazioni esistenti. È anche possibile creare programmi dinamici per le riunioni, in modo da risparmiare tempo per attività più produttive e mantenere il team sulla retta via.

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Aggiungi a qualsiasi piano per $5/mese per utente

Usa ClickUp per migliorare il tuo gioco di scrittura in IA

In definitiva, la scelta del miglior strumento di IA per le vostre esigenze non dovrebbe limitarsi alla questione ChatGPT vs Grammarly. Vale invece la pena di dare un'occhiata a ClickUp, che potrebbe essere la migliore opzione disponibile.

Da un'interfaccia user-friendly a funzionalità/funzioni avanzate e a un'alternativa a Documenti Google abilitata all'IA che affina attivamente le vostre capacità di scrittura, per non parlare di una delle menzioni più importanti per il vostro lavoro migliori piattaforme gratuite per il project management sul mercato, è il momento di provare ClickUp.

Iniziate con la versione gratuita, che vi aiuterà a identificare le funzionalità/funzione chiave che potrebbero rendere un account premium degno del vostro investimento. Pronti a iniziare? Create il vostro account gratis oggi stesso!