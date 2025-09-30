I 21 migliori strumenti di IA per le agenzie di marketing per avere successo nel 2026

Ti è mai capitato di fissare un foglio di calcolo, sommerso dai dati dei clienti, cercando di individuare modelli per la tua prossima campagna? O di faticare a creare contenuti nuovi con scadenze serrate e risorse limitate? E il continuo botta e risposta con i clienti sulle prestazioni delle campagne?

Queste sono sfide che molti professionisti del marketing affrontano ogni giorno, soprattutto quando gli strumenti a disposizione non sono all'altezza. Ma cosa succederebbe se avessi un assistente in grado di gestire le attività più noiose, permettendoti di concentrarti sulla creatività e sulla strategia?

È qui che entra in gioco l'IA. Gli strumenti di marketing basati sull'IA aiutano le agenzie di marketing a fornire risultati più intelligenti e personalizzati. Il vantaggio principale? Risparmi tempo e ottieni risultati migliori con meno lavoro richiesto.

Pronto a fare un salto di qualità con l'IA? Scopriamo insieme i 21 migliori strumenti di IA per le agenzie di marketing che ti renderanno inarrestabile quest'anno.

Scegliere uno strumento di IA è come assumere un nuovo membro del team. Ne serve uno che ti semplifichi la vita, si integri senza intoppi e apporti un valore concreto. Ecco cosa cercare:

Automazione e intelligenza: cerca strumenti in grado di gestire attività ripetitive come la pianificazione dei post o l'invio di campagne di email marketing. E utilizza l'IA per migliorare i risultati, ad esempio ottimizzando gli orari di invio o suggerendo parole chiave 🤖

Integrazioni: 🔌 i tuoi strumenti di marketing basati sull'IA dovrebbero integrarsi perfettamente nella tua configurazione attuale. Verifica se offrono integrazioni predefinite o API per strumenti come Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, ecc. Più fluida è l'integrazione, più facile sarà per l'IA estrarre dati e automatizzare le attività

Facilità d'uso: se il tuo team ha difficoltà con il software, non otterrai alcun ritorno sull'investimento. Scegli strumenti di IA intuitivi, dotati di builder drag-and-drop, dashboard semplici e tutorial utili, in modo che i tuoi esperti di marketing possano iniziare subito 💁

Personalizzazione e controllo: scegli strumenti di IA che puoi personalizzare, che si tratti di impostare regole di automazione, regolare il tono dei contenuti generati dall'IA o selezionare quali metriche monitorare. Strumenti di IA flessibili per le agenzie di marketing consentiranno all'IA di lavorare secondo le tue esigenze, e non il contrario 💡

Prezzi e scalabilità: assicurati che lo strumento sia in linea con il tuo budget e la tua crescita. Alcuni strumenti di IA per le agenzie di marketing offrono piani Free o livelli di prezzo accessibili, mentre altri possono risultare costosi. Verifica come funzionano i prezzi (in base al numero di utenti, all'utilizzo o a un canone fisso) e se sono scalabili man mano che la tua attività cresce 💸

Analisi e reportistica: uno strumento valido dovrebbe fornirti metriche di performance per mostrare i risultati. Ad esempio, una piattaforma 📊 uno strumento valido dovrebbe fornirti metriche di performance per mostrare i risultati. Ad esempio, una piattaforma di content marketing basata sull'IA potrebbe fornire un punteggio SEO o una previsione del coinvolgimento

Sicurezza e conformità: le agenzie di marketing gestiscono dati sensibili. Assicurati che il tuo software di IA abbia un elevato livello di sicurezza e sia conforme a normative come il GDPR, ecc. 🔒

Parti da un obiettivo chiaro e valuta gli strumenti in base a quello. Molte agenzie iniziano con un progetto pilota a basso rischio e una versione di prova gratis per analizzare i dati e assicurarsi che lo strumento dia risultati.

Gli strumenti di IA sono ovunque, ma questi sono i migliori per garantire un esito positivo per la tua agenzia.

1. ClickUp (Ideale per la gestione dei contenuti basata sull'IA e i flussi di lavoro di marketing)

Crea senza sforzo email di marketing, casi di studio, post per blog e testi pubblicitari con ClickUp Brain

ClickUp è l'app completa per il lavoro che i team di marketing adorano. Per le agenzie, è il Centro di comando delle campagne, dove è possibile gestire progetti, calendari dei contenuti e attività dei clienti e persino generare testi di marketing. In breve, è come avere un project manager, un editor di contenuti e un analista in un'unica app.

Inoltre, ClickUp offre un assistente IA integrato, ClickUp Brain, per aiutarti a redigere testi, trovare nuove idee e riepilogare documenti lunghi. Hai bisogno di didascalie per i social media o di una bozza per il blog? Le genera in pochi secondi, su misura per la voce del tuo brand e la tua strategia di contenuto.

Ora, immagina un assistente IA desktop che colleghi le informazioni nell'area di lavoro di ClickUp e nelle app di terze parti collegate come Slack, Google Drive e altre. Utilizzare le sue intuizioni intelligenti per informare le tue campagne... una vera rivoluzione, vero? Potresti chiedergli quali sono le tue campagne più performanti in base ai report in Fogli Google, estrarre brief creativi da Documenti Google, controllare il feedback dei clienti nelle conversazioni di Slack e poi redigere nuovi testi pubblicitari direttamente in ClickUp, il tutto senza dover cambiare scheda.

Questo è ClickUp Brain MAX! E questa è solo la punta dell'iceberg delle sue funzionalità!

💡 Consiglio dell'esperto: Puoi anche generare immagini per le tue campagne di marketing su ClickUp Brain e Brain MAX e passare da un modello LLM all'altro (da Claude a ChatGPT, Gemini e DeepSeek) pagando un unico strumento!

Puoi anche automatizzare le attività di routine, come l'assegnazione dei compiti, gli aggiornamenti di stato e le notifiche, utilizzando le automazioni di ClickUp. Ad esempio, quando un designer finisce di lavorare su una risorsa, ClickUp può avvisare automaticamente il client o spostare l'attività nella coda del copywriter.

💡 Consiglio da esperto: gli Autopilot Agents di ClickUp trasformano quelle regole "se-questo-allora-quello" in veri e propri colleghi di squadra basati sull'IA. Invece di limitarsi a spostare le attività, possono eseguire azioni in modo autonomo, come rispondere alle domande dei clienti nella chat di ClickUp, preparare rapporti sullo stato delle campagne o individuare gli ostacoli prima che le scadenze scadano. Considerali come account manager digitali che lavorano silenziosamente in background, assicurandosi che i progetti procedano senza intoppi senza che tu debba muovere un dito. Rispondi alle domande ricorrenti nei canali di chat di ClickUp, automatizza la reportistica giornaliera e settimanale, smista e assegna i messaggi, aggiungi promemoria e molto altro ancora con ClickUp Autopilot Agents

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automazione delle attività: ClickUp Brain può creare attività dalla chat o generare attività secondarie a partire dal nome di un'attività. Ad esempio, può suddividere "lanciare una campagna sui social media" in "progettare immagini", "scrivere didascalie" e "programmare i post", consentendoti di risparmiare tempo e mantenere il tuo team in linea con gli obiettivi

Riepiloghi in tempo reale: riepiloga una grande quantità di dati — aggiornamenti sui progetti, feedback dei clienti, risultati delle campagne — con ClickUp Brain. Hai bisogno di conoscere lo stato di una campagna? L'IA sintetizza le attività, i commenti e le modifiche alle priorità, evidenziando immediatamente gli aggiornamenti chiave e gli ostacoli

Comunicazione e collaborazione: ClickUp Brain mantiene i team di marketing allineati grazie agli agenti di chat basati sull'IA. Chiedi: “Qual è lo stato della campagna pubblicitaria su Facebook?” e l'IA fornirà immediatamente gli ultimi aggiornamenti. Aiuta anche a redigere risposte e-mail professionali utilizzando i dati delle attività in tempo reale

Traduzione e localizzazione: ClickUp Brain traduce i tuoi contenuti in più lingue, mantenendo i messaggi chiari e pertinenti.

Gestione delle conoscenze: mantieni il tuo team allineato estraendo risposte in tempo reale dai wiki di Workspace e mantieni il tuo team allineato estraendo risposte in tempo reale dai wiki di Workspace e da Connected Search . Chiedi: “Qual è la tempistica per il prossimo lancio di prodotto?” e l'IA fornirà dettagli immediati e accurati

Pianificazione e organizzazione dei progetti: Utilizza ClickUp Brain per redigere rapidamente piani di progetto, definire le attività cardine e creare sequenze. Ad esempio, può generare una roadmap per una campagna sui social media con attività quali la creazione di contenuti, la progettazione e la programmazione

Trascrizione e presa di appunti: ClickUp AI Notetaker trascrive automaticamente le tue riunioni e trasforma gli appunti in riassunti che includono azioni da intraprendere, passaggi successivi e le persone responsabili di determinate attività.

Feedback video: ClickUp Clips è il modo perfetto per effettuare la condivisione (e ricevere) di video feedback e presentazioni dal vivo di video promozionali, strategie di marketing e altro ancora.

Limiti di ClickUp

ClickUp offre tantissime funzionalità/funzioni, che all'inizio possono sembrare un po' opprimenti, ma la sua interfaccia intuitiva rende la personalizzazione e la navigazione facili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

📮ClickUp Insight: Depressione da lunedì? A quanto pare il lunedì si distingue come anello debole della produttività settimanale (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi a cercare aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app completa per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti critici e le priorità in pochi secondi. E tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro, comprese le app integrate, è ricercabile con la Ricerca Connessa di ClickUp. Con la Gestione delle Conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

2. Jasper IA (Il miglior copywriter IA per contenuti e testi di marketing)

tramite Jasper IA

Jasper IA è come un copywriter creativo a disposizione che aiuta a creare contenuti per blog, social media, email e altro ancora. Genera testi simili a quelli scritti da un essere umano e funziona in più lingue, rendendo facile entrare in contatto con diversi tipi di pubblico.

E la parte migliore? Non devi passare da uno strumento all'altro. È disponibile anche un'estensione per Chrome, che ne semplifica l'utilizzo mentre lavori su diversi siti web e app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Offre oltre 50 modelli per didascalie Instagram, descrizioni di prodotti e introduzioni di blog ottimizzate per la SEO. Inserisci parole chiave o una breve descrizione e ottieni immediatamente diverse varianti

Apprende la tua guida di stile, il catalogo prodotti e la cronologia per garantire che i contenuti siano in linea con il marchio

Genera immagini di alta qualità per annunci, blog e pagine di destinazione: basta descrivere ciò di cui hai bisogno

La modalità Boss di Jasper velocizza la scrittura di testi lunghi grazie ai comandi IA. Digita "Scrivi un paragrafo sull'IA nel marketing" e il gioco è fatto

Limiti di Jasper

Gli argomenti di nicchia o tecnici potrebbero richiedere una modifica approfondita. Ciò può anche generare inesattezze, pertanto la verifica dei fatti è fondamentale

L'utilizzo su larga scala diventa costoso a causa dei limiti di parole previsti nei piani di livello inferiore. Le numerose funzionalità/funzioni richiedono inoltre un periodo di apprendimento

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $ al mese per un massimo di 5 postazioni

Autore: 49 $ al mese per 1 postazione

Business: prezzi personalizzati per gruppi di marketing composti da almeno 10 persone

Valutazioni e recensioni su Jasper

Recensioni su G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Per saperne di più: Le migliori alternative a ChatGPT per il marketing

3. Copy.ai (Il miglior assistente di scrittura basato sull'IA per testi brevi e ideazione)

Copy.ai automatizza i flussi di lavoro relativi ai contenuti, consentendo di risparmiare tempo e aumentare la produttività. Genera post per blog, aggiornamenti sui social media e testi di marketing in pochi secondi, rendendolo uno degli strumenti di IA più apprezzati dai professionisti del marketing e dagli autori di contenuti che necessitano di contenuti rapidi e coerenti.

Una funzionalità/funzione degna di nota è il "Blog Post Wizard", che crea rapidamente una bozza e redige il contenuto sulla base delle tue parole chiave e del titolo.

Copy.ai include anche funzionalità/funzioni per la gestione di file e documentazione come Infobase e Teamspaces. Infobase consente di archiviare linee guida, riferimenti e contenuti di lunga durata, mentre Teamspaces mantiene i contenuti strutturati e accessibili, favorendo la collaborazione e il controllo delle versioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai

Offre oltre 90 modelli per diverse esigenze di contenuto, come testi pubblicitari digitali, descrizioni per l'e-commerce e post sui social media

Offre supporto per la generazione di contenuti in oltre 25 lingue, rendendolo versatile per gli utenti di tutto il mondo

Dispone di un'interfaccia intuitiva che consente sia ai principianti che agli scrittori esperti di accedere facilmente alle sue funzionalità/funzioni e utilizzarle

Limiti di Copy.ai

Alcuni testi generati non hanno quel tocco unico o quella creatività che un essere umano potrebbe aggiungere. Spesso è necessario un tocco umano per perfezionarli

Alcuni utenti desiderano migliori funzionalità di documentazione dei progetti e dei file

Prezzi di Copy.ai / IA

Piano Free

Piano Starter: 49 $ al mese per 1 utente

Advanced: 249 $ al mese per 5 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai / IA

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

4. Frase (Il miglior generatore e ottimizzatore di contenuti SEO basato sull'IA)

tramite Frase

Frase è uno strumento di marketing basato sull'IA pensato su misura per i content marketer e le agenzie specializzate in SEO. Ti aiuta a ricercare, scrivere e ottimizzare post di blog, pagine di landing o qualsiasi contenuto volto ad attirare traffico organico.

Inoltre, Frase offre un servizio gratis di riscrittura di paragrafi basato sull'IA, che consente agli utenti di riformulare frasi o paragrafi per migliorare la leggibilità o adattare il tono dei contenuti. Puoi anche provare il suo chatbot basato sull'IA, che utilizza i contenuti del tuo sito web per rispondere alle domande dei visitatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frase

Genera rapidamente brief SEO analizzando le pagine principali ed estraendo titoli chiave, domande, statistiche e termini

L'IA Writer di Frase utilizza il brief SEO per redigere paragrafi sotto titoli specifici, attingendo spunti dagli articoli più popolari

Calcola un punteggio di ottimizzazione in tempo reale basato sugli argomenti trattati e sulle parole chiave

Limiti di Frase

I nuovi utenti potrebbero trovare l'interfaccia e le funzionalità/funzioni di Frase complesse

Lo strumento potrebbe non essere all'altezza con argomenti altamente specializzati che richiedono una profonda conoscenza del settore

Prezzi di Frase

Piano Free

Base: 45 $ al mese per 1 utente

Team: 115 $ al mese per 3 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frase

G2: 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 330 recensioni)

Software per contenuti visivi e design

5. Adobe Firefly Video Model (Ideale per creare rapidamente videoclip generati dall'IA)

tramite Adobe Firefly Video Model

Adobe Firefly Video Model consente agli utenti di produrre clip video di cinque secondi con risoluzione 1080p inserendo un testo descrittivo o caricando immagini di riferimento. Immagina di digitare “un golden retriever che surfa su un'onda, in stile cinematografico” e ottenere un video di 5 secondi che mostra esattamente questo.

È inoltre integrato nella suite Creative Cloud di Adobe, quindi puoi creare qualcosa in Firefly e perfezionarlo in Premiere Pro o After Effects senza passaggi aggiuntivi.

La parte migliore? È addestrato su Adobe Stock e su contenuti di pubblico dominio. Ciò significa che qualsiasi cosa tu crei può essere utilizzata in tutta sicurezza nei tuoi progetti commerciali senza preoccuparti di problemi relativi alle licenze.

Le migliori funzionalità di Adobe Firefly Video Model

Offre il controllo sulle impostazioni della fotocamera, come l'angolazione, il movimento e lo Zoom, in modo da poter mettere a punto la prospettiva e il movimento nei Clip generati dall'IA

Aggiungi effetti come fumo, riflessi di luce e pioggia, oltre a semplici animazioni come bagliori al neon e neve che cade, senza bisogno di modifiche manuali

Traduce i commenti audio in più lingue preservando la voce del parlante e effettuando la sincronizzazione delle labbra in modo realistico nel video

Limiti del modello video Adobe Firefly

Firefly video della durata di cinque secondi, con risoluzione 1080p e 24 FPS potrebbero non essere adatti a progetti più lunghi o ad alta risoluzione

Difficoltà con i contenuti incentrati sull'uomo, che portano a rappresentazioni meno realistiche

Prezzi del modello video Adobe Firefly

Standard: 9,99 $ al mese

Pro: 29,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly Video Model

G2: (4,6/5, oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Midjourney (Ideale per generare varianti di immagini)

tramite Midjourney

Midjourney è uno strumento basato sull'IA che trasforma i prompt di testo in immagini straordinarie. È come avere il tuo team creativo a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Hai bisogno di uno schizzo concettuale, di uno sfondo per una pubblicità o di un rapido mockup da mostrare a un client? Basta digitare la tua idea e Midjourney la realizzerà in pochi minuti.

Per le agenzie di marketing, questo significa immagini accattivanti per i social media, grafica per blog, creatività pubblicitarie e storyboard, senza bisogno di un fotografo o di un grafico. Inoltre, non servono software sofisticati. Midjourney funziona tramite Discord: basta descrivere ciò che si desidera e l'IA lo realizza.

Le migliori funzionalità di Midjourney

Consente agli utenti di definire lo stile facendo riferimento all'URL di un'immagine o specificando uno stile artistico, come "annuncio pubblicitario tecnologico audace e moderno" o "editoriale di moda di lusso"

Genera quattro varianti per ogni prompt. Scegli la tua preferita, aumentane la risoluzione o richiedi altre varianti

Consente di apportare modifiche mirate a specifiche aree di un'immagine

Offre spazi comunitari in cui i professionisti del marketing condividono promoti collaudati come "foto del prodotto ad alto contrasto con illuminazione cinematografica"

Limiti di Midjourney

Per impostazione predefinita, tutte le immagini generate sono pubbliche. La modalità Stealth le nasconde su Midjourney.com, ma non nei canali pubblici di Discord.

L'interfaccia di Discord può risultare complessa per chi non ha familiarità con la piattaforma

Prezzi di Midjourney

Base: 10 $ al mese

Standard: 30 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Mega: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Midjourney

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Canva (Ideale per visualizzare le risorse di marketing)

tramite Canva

Un altro strumento molto popolare nell'elenco dei strumenti di IA per agenzie di marketing e liberi professionisti è Canva. Il generatore di immagini basato sull'IA di Canva crea senza sforzo immagini di alta qualità per campagne, annunci e branding. Basta inserire un testo, scegliere uno stile (Acquerello, Cinematografico, Neon, Matita colorata o Retrowave) e ottenere immagini straordinarie e in linea con il brand in pochi secondi.

Una funzionalità distintiva è rappresentata dai suggerimenti su font e colori basati sull'IA, che mantengono automaticamente i design in linea con il brand. Inoltre, Canva si integra con diversi generatori artistici basati sull'IA, come Magic Media, Dream Lab, DALL·E e Imagen, offrendo ai team di marketing infinite possibilità creative.

Le migliori funzionalità di Canva

Offre migliaia di modelli pronti all'uso per tutto: storie di Instagram, brochure, intestazioni di email e altro ancora

Magic Write genera idee per i testi, mentre Magic Design crea diverse varianti di design a partire da un unico input

La funzionalità "Rimuovi sfondo" elimina istantaneamente lo sfondo dalle foto: perfetta per le foto dei prodotti

Ti permette di creare un "Brand Kit" con i loghi, i colori e i font della tua agenzia o del client. L'IA li applica ai progetti per garantire un look coerente

Limiti di Canva

Le immagini generate dall'IA possono presentare distorsioni, specialmente nell'anatomia umana. Ciò richiede correzioni manuali

Gli utenti con account gratis hanno un accesso limitato alle funzionalità/funzioni di IA, con limiti di utilizzo specifici

Prezzi di Canva

Gratis (fino a 50 immagini generate)

Pro: 15 $ al mese

Teams: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

8. HubSpot (Ideale per l'automazione del marketing)

tramite HubSpot

HubSpot è un software di marketing B2B di prim'ordine basato sull'IA che combina CRM, email marketing, gestione dei social media e creazione di contenuti, il tutto in un unico posto. Ciò significa che le agenzie di marketing possono gestire le campagne di marketing digitale dei propri clienti dall'inizio alla fine senza dover cambiare strumento.

La soluzione di gestione delle relazioni con i clienti di HubSpot aiuta le agenzie a effettuare il monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti in un unico posto, dalle richieste dei clienti alla pipeline di vendita. Fornisce inoltre reportistica e analisi dettagliate, consentendo alle agenzie di offrire ai clienti informazioni chiare sulle prestazioni delle campagne e sul ROI.

E sì, HubSpot si integra nativamente con ClickUp!

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Offre sofisticate funzionalità di automazione, tra cui flussi di lavoro via email, lead nurturing e campagne drip

ChatSpot, l'assistente IA di HubSpot, ti permette di fare domande in un linguaggio semplice, come "mostrami i post più popolari del blog del mese scorso" o "scrivi una bozza di email di follow-up per il Lead X"

Il generatore visivo di flussi di lavoro di HubSpot ti consente di creare rami di automazione "se/allora" tramite drag and drop

Si integra con strumenti come Gmail, Outlook, WordPress e Slack e dispone di un marketplace di app per un'ampia scelta di opzioni

Limiti di HubSpot

Sebbene le funzioni di base siano intuitive, gli strumenti avanzati come l'automazione del marketing e la reportistica personalizzata potrebbero richiedere un periodo di apprendimento

I piani Professional ed Enterprise possono diventare costosi man mano che il tuo elenco di contatti cresce

Prezzi di HubSpot

Free

Marketing Hub Starter: 20 $ al mese per 1 postazione

Piattaforma Starter per i clienti: 20 $ al mese per 1 postazione

Marketing Hub Professional: 890 $ al mese per 3 postazioni (le postazioni aggiuntive costano 50 $ al mese)

Marketing Hub Enterprise: a partire da 3600 $ al mese per 5 postazioni

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 12.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)

Per saperne di più: I migliori strumenti di automazione basati sull'IA per la produttività

9. Zapier (Ideale per l'automazione senza codice)

tramite Zapier

Zapier è una piattaforma di automazione del marketing basata sull'IA che collega diverse app e trasferisce i dati tra di esse senza bisogno di codice. Immaginala come un ponte che collega le tue app preferite, come Gmail, Slack e Fogli Google, e permette loro di lavorare insieme automaticamente.

Con Zapier puoi creare degli "Zap", ovvero semplici flussi di lavoro che triggerano azioni in un'app ogni volta che succede qualcosa in un'altra. Ad esempio, una nuova email in Gmail può aggiungere automaticamente una riga in Fogli Google.

Grazie all'integrazione tra ClickUp e Zapier, puoi effettuare la connessione del tuo account ClickUp a centinaia di app e migliorare i tuoi livelli di produttività.

Lo strumento è facile da usare. Basta scegliere un trigger, come "nuovo lead", e un'azione, come "invia messaggio Slack". Mappa i dati tra le app e attiva la funzione.

Per le agenzie, Zapier automatizza le attività quotidiane come l'aggiunta di lead da Facebook Lead Ads a HubSpot o la condivisione di nuovi post sul blog su X. Consente di risparmiare tempo, semplifica i flussi di lavoro ed elimina le attività ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Si connette con oltre 7.000 app, dai principali strumenti come Gmail e Mailchimp a quelli più di nicchia

Consente di aggiungere logica if-else con filtri e percorsi, in modo che le azioni possano essere personalizzate in base a criteri specifici, ad esempio: "se il lead proviene da un webinar, fai X; se proviene da Facebook Ads, fai Y".

Crea Zaps in più passaggi in cui un trigger avvia una sequenza, come l'aggiunta di un contatto CRM, l'aggiornamento dei Fogli Google e l'invio di un'email personalizzata

Ti consente di effettuare la condivisione degli Zap con i colleghi e tra gli account dei clienti (con le autorizzazioni appropriate)

Limiti di Zapier

Il prezzo di Zapier si basa sulle attività (azioni). Gli utenti con volumi elevati, come le agenzie che gestiscono migliaia di lead, potrebbero aver bisogno di un piano più costoso

Funzionalità avanzate come gli Zap a più passaggi, la logica condizionale e le integrazioni di IA possono richiedere tempo per essere apprese

Prezzi di Zapier

Free Forever

Professionale: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

Recensioni su G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 2.900 recensioni)

10. AppLovin (Ideale per il marketing delle app mobili)

tramite Applovin

Se la tua agenzia si occupa principalmente di marketing per app mobili, come la promozione di giochi, l'ottimizzazione degli annunci in-app e simili, AppLovin potrebbe essere un'ottima aggiunta al tuo kit di strumenti. Si tratta di una piattaforma di marketing basata sull'IA che si concentra sull'aiutare le app ad acquisire utenti e a generare profitti.

AppLovin offre una gamma di strumenti, tra cui una rete pubblicitaria, una piattaforma di mediazione e analisi dei dati. Ma la vera magia sta nella sua tecnologia di machine learning, che garantisce che gli annunci giusti raggiungano gli utenti giusti per ottenere il massimo ROI.

Le migliori funzionalità/funzioni di AppLovin

Genera e testa diverse creatività pubblicitarie, utilizzando algoritmi per individuare quelle più performanti per i diversi segmenti di pubblico

Gestisce l'header bidding nell'app e la concorrenza sui prezzi in tempo reale per ottenere l'offerta più alta per ogni impressione pubblicitaria

Offre una dashboard unificata che effettua il monitoraggio dell'acquisizione degli utenti, del coinvolgimento e della monetizzazione, il tutto in un unico posto

Limiti di AppLovin

Non adatto a gestire attività di marketing digitale più ampie, come annunci web o email

C'è una curva di apprendimento nell'impostazione delle reti pubblicitarie e nella comprensione di metriche analitiche come LTV e CPI

Prezzi di AppLovin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AppLovin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Piattaforme di gestione dei social media

11. Hootsuite OwlyWriter IA (Ideale per generare didascalie per i social media)

tramite Hootsuite

Hootsuite è uno strumento di gestione dei social media di lunga data che aiuta le agenzie a programmare i post, monitorare le interazioni e gestire più account da un unico posto.

Nel 2025, Hootsuite ha lanciato OwlyWriter AI, uno strumento di IA che genera didascalie e idee per i social media. Basta fornire un prompt e lo strumento crea didascalie accattivanti per piattaforme come Instagram, Twitter e Facebook. È inoltre possibile regolare il tono in base alle esigenze, scegliendo tra informale, divertente o professionale.

Questo strumento di IA ti aiuta a generare nuove idee di contenuto e a riutilizzare i tuoi post più performanti su varie piattaforme. È inoltre integrato nella piattaforma Hootsuite. Quindi, se utilizzi già Hootsuite, OwlyWriter AI è un'aggiunta perfetta al tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità di Hootsuite OwlyWriter IA

Analizza i tuoi contenuti più performanti e suggerisce modi per riscriverli o modificarli per un nuovo pubblico

Ti offre un vantaggio competitivo, sia che tu abbia bisogno di idee per post su temi specifici o che tu stia semplicemente cercando ispirazione

Converte blog e articoli in didascalie per i social media

Ti aiuta a pianificare in anticipo e a preparare i tuoi post in tempo per le occasioni speciali

Limiti dell'IA di Hootsuite OwlyWriter

Gli utenti potrebbero dover modificare le didascalie per adattarle allo stile del proprio marchio

OwlyWriter IA fa parte dei piani a pagamento di Hootsuite, che possono risultare costosi per le piccole imprese

Prezzi di Hootsuite OwlyWriter IA

Professional : 99 $ al mese per un utente (fatturazione annuale)

Team : 249 $ al mese per tre utenti (fatturazione annuale)

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite OwlyWriter IA

G2: 4,2/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.700 recensioni)

12. Lately.ia (Ideale per riutilizzare contenuti lunghi nei post sui social)

Lately.ai è una piattaforma di marketing che utilizza l'IA e le neuroscienze per trasformare i tuoi contenuti di lunga durata, come blog, podcast e video, in post social multipli e coinvolgenti.

Ad esempio, può prendere un webinar di 30 minuti e trasformarlo in brevi estratti di dimensioni adeguate a Twitter oppure estrapolare citazioni chiave da un articolo di 1.000 parole per i post su LinkedIn. Inoltre, effettua il monitoraggio delle prestazioni di ogni post e utilizza questi dati per perfezionare i suggerimenti sui contenuti futuri.

La parte migliore? L'interfaccia intuitiva di Lately.ia lo rende accessibile anche agli utenti che non possiedono conoscenze tecniche approfondite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lately.ai

Offre supporto per diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, italiano, portoghese, giapponese e tedesco, rendendolo adatto a mercati e pubblici diversi

Offre analisi complete, fornendo informazioni preziose sulle prestazioni dei contenuti e sul coinvolgimento del pubblico per definire e perfezionare le strategie di marketing

Dispone di una funzionalità di pianificazione integrata, che ti consente di pianificare e pubblicare post su più piattaforme social

Limiti di Lately.ia

Non è l'ideale per generare idee originali partendo da zero

Più costosi dei semplici strumenti di pianificazione, richiedono configurazioni che comportano le connessioni di account e l'addestramento dell'IA

Prezzi di Lately.ai

Starter : 19 $ al mese

Growth : 239 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Lately.ai

G2: 4,5/5 (oltre 15 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

13. Buffer (Ideale per la pianificazione dei social media)

via Buffer

Buffer è un popolare strumento di pianificazione dei social media apprezzato per la sua interfaccia semplice e intuitiva. Aiuta gli utenti a programmare i post, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e interagire con il pubblico su piattaforme come Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) e Pinterest.

Lo strumento dispone anche di un assistente IA in grado di generare idee per i post, suggerire didascalie e persino riutilizzare i contenuti esistenti.

Ad esempio, basta fornirgli il link di un articolo o alcuni punti chiave e lui sarà in grado di creare post per i social a partire da essi. Oppure, puoi chiedergli una bozza su un argomento specifico e lui ti fornirà un solido punto di partenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Consente di inviare bozze per l'approvazione del client grazie alla collaborazione in team di Buffer (nei piani a pagamento)

Ti permette di raccogliere idee per i post nelle bozze senza pubblicarli immediatamente. Puoi anche abbinarlo all'IA per generare idee, salvarle come bozze e poi perfezionare e programmare quelle migliori

Offre una panoramica chiara delle prestazioni sui social media, come il coinvolgimento e il numero di follower, senza essere eccessivamente complesso

Consente di rispondere a commenti/messaggi provenienti da più account in un'unica finestra In arrivo

Limiti di Buffer

Mancanza di funzionalità quali il social listening e l'analisi avanzata della concorrenza

L'assistente IA genera suggerimenti ma non apprende la voce del tuo marchio

Prezzi di Buffer

Free Forever

Essentials : 6 $ al mese per canale per 1 utente

Team : 12 $ al mese per canale per un numero illimitato di utenti

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

14. Surfer SEO (Il migliore per l'ottimizzazione SEO on-page)

tramite Surfer SEO

Se la tua agenzia crea blog o pagine web ottimizzate per i motori di ricerca (SEO), Surfer SEO può aiutarti a conquistare il primo posto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

Basata sull'IA e sull'analisi dei dati, questa piattaforma cloud è progettata per aiutare i professionisti del marketing digitale a ottimizzare i propri contenuti per i motori di ricerca. È come avere un editor esperto di SEO seduto accanto al tuo autore, che fornisce feedback in tempo reale sull'articolo.

Surfer analizza le pagine con il miglior posizionamento per una determinata parola chiave e fornisce linee guida su cosa dovrebbero includere i tuoi contenuti, dalle parole chiave ai titoli fino alla lunghezza dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Crea una bozza con suggerimenti basati su parole chiave per il conteggio delle parole, i titoli, le immagini e i termini chiave. Mentre scrivi, assegna un punteggio (da 0 a 100) che aumenta man mano che tratti argomenti rilevanti

Fornisce una lista di controllo basata sull'IA con attività SEO settimanali, come l'aggiunta di parole chiave o la creazione di backlink, per mantenere i tuoi contenuti ottimizzati

Analizza la SERP per mostrare correlazioni come il numero di parole rispetto al posizionamento e aiuta a identificare le lacune nei contenuti tramite Google Search Console

Provide real-time search volume and keyword suggestions through its browser extension while you perform searches on Google

Limiti di Surfer SEO

Alcuni utenti ritengono che le parole chiave suggerite da Surfer per i cluster di contenuti non siano strettamente correlate all'argomento originale

Il costo è troppo elevato per alcuni, rendendo difficile per le piccole imprese permetterselo

Non si tratta di una soluzione completa basata sull'IA per la creazione o la modifica dei contenuti

Prezzi di Surfer SEO

Essential: 99 $ al mese per un massimo di 30 articoli e 5 articoli generati dall'IA

Prezzo: 219 $ al mese per un massimo di 100 articoli e 20 articoli generati dall'IA

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4,8/5 (oltre 530 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 400 recensioni)

15. Clearscope (Ideale per la ricerca di parole chiave e l'ottimizzazione del contenuto)

tramite Clearscope

Clearscope è uno strumento di ottimizzazione dei contenuti SEO di prim'ordine che utilizza l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutarti a creare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca. Il suo obiettivo principale è garantire che i tuoi contenuti ottengano un buon posizionamento e offrano valore ai tuoi lettori.

Analizza gli articoli più in voga nel tuo settore e identifica le parole chiave, i termini e gli argomenti secondari da includere nei tuoi contenuti. Molte agenzie utilizzano Clearscope in stretta collaborazione con i redattori: fornire loro un report di Clearscope è come fornire una roadmap di ciò che deve essere incluso in un articolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clearscope

Valuta i tuoi contenuti (da A+ a F) e suggerisce le parole chiave da utilizzare per migliorare il posizionamento

Si integra con Documenti Google e WordPress, consentendo agli autori di visualizzare suggerimenti in tempo reale senza dover cambiare piattaforma

Trova parole chiave e argomenti correlati. Per "strategia sui social media", Clearscope potrebbe suggerire termini come "calendario dei contenuti", "tasso di coinvolgimento" o "ROI" in base alle pagine più visitate

Offre un'interfaccia semplice che consente agli autori di seguire facilmente le indicazioni senza sentirsi sopraffatti

Limiti di Clearscope

Le piccole agenzie di marketing potrebbero trovarlo costoso, poiché non prevede un piano a basso costo per un utilizzo occasionale

Si concentra sull'ottimizzazione dei contenuti, non solo sulla SEO. Inoltre, non gestisce audit tecnici né analisi dei link

Prezzi di Clearscope

Essentials: 189 $ al mese

Aziendale: 399 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Clearscope

G2: 4,9/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 60 recensioni)

16. Grammarly (Il migliore per la modifica dei contenuti basata sull'IA)

tramite Grammarly

Grammarly è un assistente di scrittura basato sull'IA che ogni agenzia di marketing dovrebbe avere nel proprio kit di strumenti. Offre suggerimenti in tempo reale su grammatica, ortografia, punteggiatura, chiarezza e tono. Inoltre, funziona perfettamente su tutti i dispositivi, sia tramite estensione del browser, app desktop o app mobile.

Sebbene non sia stato progettato specificamente per il marketing, Grammarly migliora notevolmente la qualità di qualsiasi testo, dai testi pubblicitari alle email ai post sui blog, individuando gli errori e suggerendo miglioramenti.

Grazie a funzionalità come il rilevamento del tono e la riscrittura di snippet, garantisce che i tuoi contenuti non solo siano privi di errori, ma anche personalizzati per risuonare con il tuo pubblico di riferimento.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Offre un assistente di IA generativa per aiutarti a trovare idee, redigere bozze e perfezionare i tuoi testi: ottimo per superare il blocco dello scrittore

Rileva errori di battitura, grammaticali e di punteggiatura mentre digiti, offrendo soluzioni rapide

Fornisce suggerimenti per migliorare la chiarezza e la concisione dei tuoi testi di marketing

Suggerimenti personalizzati su tono e stile per mantenere coerente la voce del tuo marchio

La versione Premium di Grammarly include controlli antiplagio per garantire l'originalità

Limiti di Grammarly

Spesso non tiene conto del contesto o segnala scelte intenzionali

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di Grammarly funzionino meglio sui browser desktop rispetto alle app mobili

Nonostante le impostazioni relative al tono, l'IA di Grammarly a volte può rendere il contenuto troppo formale

Prezzi di Grammarly

Free

Premium: A partire da 12 $ al mese (fatturazione annuale)

Aziendale: A partire da 15 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Software per la gestione della pubblicità e delle campagne

17. Omneky (Ideale per l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie)

tramite Omneky

Immagina di automatizzare la creazione dei tuoi annunci, rendendoli personalizzati e scalabili senza alcuno sforzo. È proprio quello che fa Omneky. Utilizza l'IA per aiutare le aziende a creare, gestire e ottimizzare facilmente le campagne pubblicitarie, sia con immagini che con video.

Omneky non si ferma qui: è in grado di produrre molteplici varianti di immagini e testi per poi ottimizzarle in base alle loro prestazioni. Per le agenzie di marketing che gestiscono un gran numero di annunci sui social, ciò significa accelerare il processo creativo e scoprire cosa funziona meglio con il pubblico, grazie alle informazioni fornite dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omneky

Genera varianti degli annunci tramite una selezione di immagini, ritagliandole, aggiungendo testo e scegliendo i colori in base al tuo marchio

Automatizza i test multivariati eseguendo esperimenti su diverse piattaforme pubblicitarie e testando diverse combinazioni di immagini e testo

Fornisce approfondimenti basati sull'IA, come "i volti sorridenti aumentano il coinvolgimento" o "lo sconto del 50% favorisce le conversioni", contribuendo a definire le campagne future

Si integra con le piattaforme pubblicitarie (Facebook, Instagram, Google) per estrarre dati in tempo reale e ottimizzare automaticamente le campagne in base alle impostazioni impostate

Limiti di Omneky

Specializzata nell'ottimizzazione dei contenuti creativi degli annunci a pagamento, Omneky potrebbe risultare troppo costosa per le agenzie con campagne a pagamento con un limite di budget

Potrebbe non essere l'ideale per i nuovi marchi o per quelli che non dispongono di dati storici sulle campagne

Non adatto alle agenzie con budget pubblicitari ridotti

Prezzi di Omneky

Product Generation Pro: A partire da 25 $ al mese

Creative Generation Pro: Prezzo personalizzato

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Omneky

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

18. Anyword (Ideale per la scrittura di testi basata sull'IA)

tramite Anyword

Anyword è una piattaforma di copywriting basata sull'IA che genera testi di marketing per annunci, email, landing page e altro ancora. Ciò che la contraddistingue è l'attenzione ai testi basati sui dati: non solo scrive il testo, ma ne prevede anche le prestazioni con un punteggio di coinvolgimento o di conversione.

Inoltre, Anyword utilizza i dati per ottimizzare i messaggi, aiutando gli utenti a effettuare la selezione dei contenuti più efficaci senza ricorrere a tentativi ed errori. Ciò consente di realizzare campagne più veloci ed efficienti, in grado di generare risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Genera diverse varianti di testo per diversi casi d'uso, come annunci, email e descrizioni di prodotti. Basta inserire il contesto e il sistema redige rapidamente diverse opzioni

Grazie all'IA e ai dati pubblicitari, il "Performance Prediction Score" di Anyword prevede quale testo coinvolgerà o convertirà il tuo pubblico

Si adatta allo stile del tuo marchio utilizzando i tuoi contenuti esistenti o le linee guida SEO

Adatta i testi alle diverse tipologie di clienti e crea messaggi mirati

Limiti di Anyword

Richiede la guida di una persona per l'apporto creativo

I punteggi di conversione sono utili ma non garantiscono risultati certi. Usali come riferimento, ma sottoponi sempre i testi più importanti a test A/B

Il prezzo pone un limite al numero di copie che puoi generare in base ai crediti del tuo piano

Prezzi di Anyword

Starter: A partire da 49 $ al mese

Basato sui dati: a partire da 99 $ al mese

Business: a partire da 499 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4,8/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)

19. Optmyzr (Ideale per ottimizzare le campagne PPC)

tramite Optmyzr

Optmyzr è una piattaforma di IA progettata per rendere più efficiente ed efficace la gestione delle campagne pay-per-click, in particolare Google Ads e Microsoft Ads.

Puoi effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei tuoi annunci, identificare le tendenze e persino apportare modifiche per migliorare il tuo ROI. Offre inoltre modelli predefiniti per automatizzare attività quali la regolazione delle offerte, la creazione di report o la gestione delle parole chiave.

Grazie a questi strumenti di marketing basati sull'automazione e sull'IA, potrai concentrarti sulla strategia anziché sulle attività manuali. In breve, è come avere un esperto di PPC che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per mantenere le tue campagne sulla strada giusta e cogliere ogni opportunità.

In quanto strumento di IA per l'e-commerce, Optmyzr regola le offerte per i prodotti più performanti e segnala problemi nel feed, come dati mancanti o titoli inadeguati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Optmyzr

Fornisce consigli pratici basati sui tuoi dati, che puoi applicare con un solo clic

Consente di effettuare impostazioni personalizzate o utilizzare modelli predefiniti per automatizzare attività quali l'aumento delle offerte per le parole chiave ad alto ROI o la sospensione dei gruppi di annunci con prestazioni insufficienti

Offre dashboard personalizzate e filtri avanzati e si integra con Google Analytics per ottenere informazioni più approfondite. Consente inoltre la creazione di reportistica cross-client e cross-platform

Limiti di Optmyzr

Ci vuole tempo per capire quali ottimizzazioni sono affidabili e come impostare correttamente le soglie

Per le agenzie più piccole, il costo potrebbe incidere sui margini

Prezzi di Optmyzr

Optmyzr Core: a partire da 249 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Optmyzr

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 190 recensioni)

20. Drift (Ideale per chatbot basati sull'IA e marketing conversazionale)

via Drift

Drift è una piattaforma di marketing conversazionale che utilizza chatbot basati sull'IA per coinvolgere i visitatori del sito web, acquisire lead e automatizzare attività come la qualificazione dei lead. L'obiettivo è rendere le conversazioni con i clienti più personalizzate, automatizzate ed efficienti.

Per le agenzie di marketing, Drift sostituisce i moduli statici con un chatbot interattivo che qualifica i visitatori, fissa riunioni e coltiva i lead in tempo reale. Questo semplifica il processo sia per l'azienda che per il cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift

Il chatbot di Drift qualifica i lead utilizzando domande mirate e li indirizza in base alle risposte

Personalizza le chat riconoscendo i visitatori abituali e offre messaggi mirati in base al comportamento degli utenti

Consente il trasferimento della chat live in base a trigger ad alto valore che avvisano gli agenti

Offre un'app mobile che consente ai membri del team di rispondere ovunque si trovino

Include integrazioni di email e video per il follow-up o la fidelizzazione dei potenziali clienti

Limiti di Drift

Le funzionalità avanzate di Drift potrebbero essere eccessive per le chat di supporto di base

Il piano base non include funzionalità avanzate come gli strumenti di test basati sull'IA, il routing e il chatbot basato sull'IA

Alcuni utenti segnalano anche bug occasionali nell'app mobile

Prezzi di Drift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Drift

G2: 4,4/5 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

21. Amazon Personalize (Ideale per i consigli personalizzati)

tramite Amazon Personalize

Amazon Personalize è un servizio di AWS che aiuta le aziende a offrire esperienze personalizzate agli utenti. Analizza il comportamento e le preferenze dei clienti per fornire consigli su prodotti o contenuti su misura, aumentando il coinvolgimento e la soddisfazione.

Per le agenzie di marketing che lavorano con aziende di e-commerce, media o settori simili, Amazon Personalize offre l'IA pronta all'uso di cui hai bisogno, così non dovrai preoccuparti di creare algoritmi complessi da zero.

Le migliori funzionalità di Amazon Personalize

Utilizza l'IA generativa per creare temi accattivanti per i consigli, migliorando la personalizzazione

Estrae informazioni utili da dati non strutturati, come descrizioni e recensioni dei prodotti, per migliorare i consigli

Si connette facilmente con altri servizi AWS e app di terze parti, consentendo alle aziende di integrare consigli personalizzati nei loro flussi di lavoro esistenti

Limiti di Amazon Personalize

Richiede che le agenzie collaborino con uno sviluppatore o uno specialista AWS per impostarlo

I consigli potrebbero essere meno efficaci per un sito web con poco traffico o dati storici limitati

È richiesta una certa conoscenza del cloud per navigare nella console AWS e monitorare i risultati

Prezzi di Amazon Personalize

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amazon Personalize

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (25 recensioni)

Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per il servizio clienti per migliorare il supporto clienti

Migliora il flusso di lavoro della tua agenzia di marketing con ClickUp

Gestire un'agenzia significa destreggiarsi tra più progetti e scadenze. I migliori strumenti di IA per le agenzie di marketing possono trasformare quel caos in flussi di lavoro fluidi ed efficienti.

Potresti scegliere molti degli strumenti elencati qui in base alle tue esigenze specifiche, ma ce n'è uno che devi assolutamente provare se vuoi davvero decuplicare la tua produttività: ClickUp!

Con ClickUp Brain, avrai un assistente IA che si occuperà delle attività più noiose: automatizzare i compiti, redigere contenuti e riassumere gli aggiornamenti chiave. In breve, si occuperà del lavoro di routine in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta: raggiungere gli obiettivi e ottenere risultati.

Inoltre, grazie alla gestione delle attività, alla comunicazione e alla documentazione, tutte integrate in un'unica piattaforma basata sull'IA, ClickUp è la soluzione ideale per evitare il cambio di contesto e il sovraccarico da commutazione.

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