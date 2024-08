i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B

Con il 90% degli acquirenti B2B si rivolge a Internet per trovare nuovi fornitori, per cui la padronanza dello spazio digitale è fondamentale per il successo aziendale.

Allo stesso tempo, c'è pressione per fare tutto, dalla generazione di lead e dal coinvolgimento dei clienti all'ottimizzazione della strategia di marketing complessiva.

Garantire la coerenza e la messaggistica del marchio in questo caos sembra quasi impossibile. 😓

Finché non interviene l'intelligenza artificiale.

Recentemente ho incontrato diversi strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B. Come persona immersa nel marketing, non ho mai visto un salto tecnologico così intelligente.

In questo post ho stilato un elenco dei dieci migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B, con i loro pro e contro, i prezzi e le recensioni.

Ma prima di tutto 👇

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di marketing B2B?

La scelta del giusto strumento di marketing B2B può fare la differenza nel successo del vostro prodotto. Ecco quelle che ritengo essere alcune caratteristiche non negoziabili da ricercare negli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B:

Automazione del marketing: Cercate strumenti basati sull'intelligenza artificiale con funzionalità di automazione del marketing per automatizzare le attività ricorrenti. Questo velocizzerà i flussi di lavoro per l'email marketing, la pubblicazione sui social media, il content marketing e altro ancora

Cercate strumenti basati sull'intelligenza artificiale con funzionalità di automazione del marketing per automatizzare le attività ricorrenti. Questo velocizzerà i flussi di lavoro per l'email marketing, la pubblicazione sui social media, il content marketing e altro ancora Integrazioni AI: Gli strumenti AI per il marketing B2B possono aiutare ad analizzare rapidamente i dati dei clienti, a prevedere il comportamento e a redigere messaggi di marketing personalizzati, liberando il vostro team e rendendo le vostre campagne più intelligenti ed efficaci

Gli strumenti AI per il marketing B2B possono aiutare ad analizzare rapidamente i dati dei clienti, a prevedere il comportamento e a redigere messaggi di marketing personalizzati, liberando il vostro team e rendendo le vostre campagne più intelligenti ed efficaci Scalabilità: Con la crescita della vostra azienda, gli strumenti di marketing digitale devono crescere con voi. Devono essere in grado di gestire volumi crescenti di dati e di utenti, con funzionalità e piani sia per le piccole imprese sia per le grandi aziende

Con la crescita della vostra azienda, gli strumenti di marketing digitale devono crescere con voi. Devono essere in grado di gestire volumi crescenti di dati e di utenti, con funzionalità e piani sia per le piccole imprese sia per le grandi aziende Gestione dei lead: Scegliete uno strumento di marketing B2B che semplifichi la gestione dei lead. Deve essere abbastanza efficiente da catturare i lead, assegnare loro un punteggio in base al potenziale e condurli attraverso l'imbuto di vendita

Scegliete uno strumento di marketing B2B che semplifichi la gestione dei lead. Deve essere abbastanza efficiente da catturare i lead, assegnare loro un punteggio in base al potenziale e condurli attraverso l'imbuto di vendita Personalizzazione: Cercate strumenti con ampie opzioni di personalizzazione per dashboard, report e flussi di lavoro. Avere la flessibilità di modificare la piattaforma in base ai requisiti del team consente di migliorare la qualità del lavoro Allineamento del team SaaS *Collaborazione: Scegliete un software di AI marketing che preveda la collaborazione in tempo reale, in modo che il vostro team possa condividere note, gestire attività e lavorare insieme alle campagne senza soluzione di continuità

Cercate strumenti con ampie opzioni di personalizzazione per dashboard, report e flussi di lavoro. Avere la flessibilità di modificare la piattaforma in base ai requisiti del team consente di migliorare la qualità del lavoro Allineamento del team SaaS *Collaborazione: Scegliete un software di AI marketing che preveda la collaborazione in tempo reale, in modo che il vostro team possa condividere note, gestire attività e lavorare insieme alle campagne senza soluzione di continuità Budget-friendly: Infine, considerate il costo. Non si tratta di trovare l'opzione più economica, ma quella che offre un buon valore per le funzionalità e i servizi che offre 💸

I 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B nel 2024

Ora che sapete cosa cercare nello strumento di marketing B2B ideale, ecco una rassegna dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B:

1. ClickUp (migliore per la gestione delle attività e la collaborazione)

Immaginate di avere tutte le attività di marketing, i progetti e le comunicazioni in un unico posto. Questo è ClickUp!

Ho scelto Il software di marketing di ClickUp è la mia scelta migliore tra gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing B2B, perché è flessibile e personalizzabile in base alle esigenze specifiche dei team di CRM, marketing e vendite.

Migliorate la strategia di marketing grazie alla collaborazione interfunzionale, alla visibilità in tempo reale sull'avanzamento dei progetti e agli approfondimenti basati sui dati con ClickUp

Con oltre 15 visualizzazioni adattabili, più di 1000 integrazioni di terze parti e un'ampia libreria di modelli, ClickUp elimina la necessità di utilizzare più strumenti e porta il vostro viaggio nel marketing B2B a un altro livello.

Tuttavia, ci sono un paio di caratteristiche che vorrei evidenziare dal punto di vista del marketing. I grandi team di marketing hanno spesso decine (centinaia?) di campagne in corso o in preparazione in qualsiasi momento. Inoltre, c'è il volano dei contenuti BAU e dei social media che non smette mai di girare. La soluzione perfetta per la gestione di tutti questi aspetti è un'elegante soluzione chiamata Automazioni ClickUp . Automatizzando molte delle attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, è possibile risparmiare ore di lavoro ogni settimana.

In ClickUp creiamo molti contenuti e, in un ambiente ad alto volume di contenuti, le Automazioni di ClickUp sono una svolta. Rimaniamo proattivi impostando le Automazioni in modo da attivare le attività di ottimizzazione in base al rank di una pagina dopo un certo periodo di tempo dalla pubblicazione. Se il posizionamento non è all'altezza delle nostre aspettative, ad esempio se non si posiziona sulla pagina 1 dopo 90 giorni, viene creata automaticamente un'attività di ottimizzazione che ci spinge ad agire e a migliorare le prestazioni della pagina

Adele Payant, specialista SEO di ClickUp

Mi piace anche l'assistente AI integrato, Cervello ClickUp . Si occupa di moltissime cose per il nostro team di marketing: scrivere testi privi di errori, aiutare a creare i contorni dei blog, analizzare i dati per trovare le intuizioni e rispondere a tutte le domande sul nostro lavoro in ClickUp... Inoltre, genera rapporti di standup e riassunti delle riunioni in pochi secondi. 🧠

Facciamo scrivere all'AI i nostri standup di marketing e i report di riepilogo

Le migliori caratteristiche di ClickUp

**Generare idee per campagne, brief di contenuti, blog, case study, email e molto altro con ClickUp Brain, l'assistente AI che accelera il processo di creazione dei contenuti

Pianificare con precisione: Trasformare i piani a lungo termine in attività quotidiane realizzabili conCalendario ClickUp. Pianificare e programmare eventi di marketing, webinar, lanci di prodotti e altre attività di marketing B2B

Trasformare i piani a lungo termine in attività quotidiane realizzabili conCalendario ClickUp. Pianificare e programmare eventi di marketing, webinar, lanci di prodotti e altre attività di marketing B2B Creare e condividere materiale di marketing, linee guida del marchio e documentazione sui prodotti per gli stakeholder interni ed esterniDocumenti ClickUp* Ottimizzare le prestazioni: Monitorare le principali metriche di marketing, come la generazione di lead, i tassi di conversione e il ROI conCruscotti ClickUp* Integrazione del flusso di lavoro: Collegate ClickUp a oltre 200 integrazioni native, tra cui HubSpot, Slack, Zoom e altre, per migliorare l'efficienza e la gestione del flusso di lavoro del vostro team di marketing

Limitazioni di ClickUp:

ClickUp ha molte funzioni, che comportano una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Alcune funzioni accessibili sulla versione web potrebbero non essere ancora disponibili sull'applicazione mobile

Prezzi di ClickUp:

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

Leggi anche:_ **Come il team marketing di ClickUp utilizza ClickUp

2. HubSpot (il migliore per l'automazione del marketing)

Via: HubSpot HubSpot è tra i più noti Software CRM B2B sul mercato. Questa piattaforma per i clienti alimentata dall'intelligenza artificiale combina strumenti per il marketing, le vendite, l'assistenza clienti e i team operativi. In questo articolo abbiamo analizzato Marketing Hub.

Questo Software di marketing B2B offre strumenti basati sull'intelligenza artificiale per generare lead, automatizzare le pipeline di vendita, sviluppare chatbot, automatizzare la fatturazione e creare e gestire contenuti su scala.

HubSpot Marketing Hub è un software di automazione del marketing che aiuta ad attrarre e coinvolgere i clienti target. Vi aiuta a creare comunicazioni personalizzate, a gestire campagne efficaci, a monitorare le prestazioni con report personalizzati e a far crescere il vostro business.

Le migliori caratteristiche di HubSpot:

Sviluppare campagne pubblicitarie personalizzate e monitorare la loro efficacia nel convertire i potenziali clienti in clienti

Creare profili dettagliati degli acquirenti target per guidare la creazione di contenuti e la selezione dei canali per un'attività di outreach mirata

Sfruttare la suite di intelligenza artificiale di HubSpot per redigere contenuti di marketing, costruire chatbot, semplificare i flussi di lavoro ed eseguire analisi predittive in pochi minuti

Utilizzare strumenti di reporting avanzati per analizzare i dati dei clienti per comprendere il loro percorso, monitorare le prestazioni delle campagne e prendere decisioni intelligenti basate sui dati

Creare flussi di lavoro personalizzati basati su condizioni e trigger per automatizzare il lead scoring, i follow-up, le e-mail e le notifiche interne

Acquisire le informazioni di contatto dei visitatori con moduli dinamici e aggiungerle automaticamente al vostro database

Limitazioni di HubSpot:

L'apprendimento delle sue funzionalità richiede tempo e tutorial aggiuntivi, soprattutto per i principianti

Il prezzo può essere elevato rispetto ad altri strumenti di marketing digitale AI, rendendolo costoso per alcuni utenti

Prezzi di HubSpot:

Gratuito

Marketing Hub Starter: $20/mese per sede

$20/mese per sede Piattaforma clienti starter: $20/mese per sede

$20/mese per sede Marketing Hub Professional: $890/mese (3 posti, impegno annuale)

$890/mese (3 posti, impegno annuale) Marketing Hub Enterprise: A partire da $3600/mese (5 postazioni)

Valutazioni e recensioni di HubSpot:

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (5000+ recensioni)

3. Surfer SEO (il migliore per l'ottimizzazione dei contenuti basata sull'intelligenza artificiale)

Via: Surfer SEO Surfer SEO, basato sull'intelligenza artificiale, mira a ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca. Fornendo approfondimenti attraverso la ricerca di parole chiave, Surfer aiuta la vostra azienda a creare contenuti che si posizionano bene e attirano il vostro pubblico di riferimento.

È uno degli strumenti AI più famosi per il marketing B2B quando si tratta di ottimizzazione per i motori di ricerca. Il sistema assegna un punteggio ai contenuti in base alla densità delle parole chiave, alla leggibilità, alla lunghezza, all'uso delle intestazioni e ad altri fattori critici che incrementano le classifiche.

Quando qualcuno del mio team o io apportiamo modifiche, queste sono visibili in tempo reale con la lettura del punteggio.

Le migliori caratteristiche di Surfer SEO:

Ottenere suggerimenti praticabili per ottimizzare i post del blog e le pagine web, migliorando le prestazioni dei contenuti e le classifiche

Sviluppare una strategia di contenuti basata sui dati, pianificando e organizzando gli argomenti per una copertura completa della nicchia

Utilizzare Surfer AI per inserire automaticamente i link interni o ottimizzare i contenuti utilizzando parole chiave semantiche in pochi minuti

Integrazione con Google Docs, WordPress, Jasper e altro ancora per una facile collaborazione e un lavoro multipiattaforma

Identifica gli schemi dell'IA e il linguaggio innaturale e migliora il tono naturale del tuo articolo con la funzione Humanizer

Limitazioni SEO di Surfer

I crediti per le funzioni Content Editor e Audit scadono a ogni ciclo di fatturazione e non sono rinnovabili

Il nuovo editor AI è costoso, il che lo rende meno accessibile per le piccole imprese o per i singoli utenti

L'inserimento di ricerche nel riquadro "contenuto aggiuntivo" è inefficace a causa della dimensione ridotta del token, il che significa che l'IA dimentica o ignora la maggior parte dei dati inseriti

Prezzi per il SEO di Surfer

Essenziale: $89/mese (30 articoli)

$89/mese (30 articoli) Scala: $129/mese (100 articoli)

$129/mese (100 articoli) Scala AI: $219/mese (100 articoli e 10 articoli AI)

$219/mese (100 articoli e 10 articoli AI) Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO:

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (300+ recensioni)

4. Sprout Social (il migliore per la gestione dei social media)

Via: Sprout Social Un marketing B2B efficace richiede più di una presenza sui social media: richiede un approccio strategico che produca un impatto reale. È qui che entra in gioco Sprout Social.

Sprout Social è una piattaforma di gestione dei social media all-in-one. Offre funzioni intuitive per semplificare la generazione, la pubblicazione e l'analisi dei contenuti AI.

Sprout Social si integra rapidamente con l'intero stack tecnologico, consentendo alle aziende di di marketing e di assistenza clienti di lavorare fianco a fianco . La partnership globale con Salesforce e le integrazioni con i social network consentono di mantenere i flussi di lavoro attuali senza problemi. Le sue capacità di intelligenza artificiale aiutano voi e il vostro team ad automatizzare il lavoro ripetitivo e a concentrare i vostri sforzi sulla strategia e sul processo decisionale.

Le migliori caratteristiche di Sprout Social:

Semplificare la creazione di contenuti con librerie condivise, calendari e strumenti di collaborazione

Ascoltate le conversazioni sociali che avvengono intorno ad argomenti chiave ed estraete gli insight rilevanti per dare forma a una strategia di marketingstrategia di marketing integrata intorno al sentimento dei clienti

Sfruttare l'intelligenza artificiale di Sprout Social per costruire query di ascolto personalizzate, generare contenuti o didascalie per i post, ottenere raccomandazioni e automatizzare attività ricorrenti come la pubblicazione

Ottenere analisi di marketing su misura da tutte le principali piattaforme e creare report personalizzati in base agli obiettivi aziendali

Programmare e distribuire contenuti su Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e TikTok con una pianificazione coordinata che utilizza tempi di invio ottimali per i post

Limitazioni di Sprout Social:

La gestione di più account può essere confusa e costosa, soprattutto per le agenzie

Sprout non estrae i dati dei commenti di YouTube e non include alcuni post nei report, il che può influire sulle metriche

L'AI Assist è disponibile solo con i piani a pagamento più costosi

Prezzi di Sprout Social:

Standard: $249/mese

$249/mese Professionale: $399/mese

$399/mese Avanzato: $499/mese

$499/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

**Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2: 4.4/5 (3000+ recensioni)

4.4/5 (3000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

5. Ahrefs (il migliore per l'analisi della concorrenza)

Via: Ahrefs Se ho imparato qualcosa come marketer, è che i dati sono la forza trainante di strategie SEO di successo. Ahrefs mette questo potere a portata di mano.

Ahrefs è una piattaforma completa di ricerca, analisi e verifica SEO. Aiuta le aziende B2B a ottimizzare la propria presenza online, a veicolare traffico mirato e a sviluppare il loro marketing ICP .

Lo strumento eccelle nella ricerca di parole chiave a bassa concorrenza e di opportunità di guest blogging per migliorare il vostro la vostra roadmap di content marketing . Potete anche usarlo per tenere d'occhio le attività di marketing dei vostri concorrenti.

Le migliori caratteristiche di Ahrefs:

Identificate e risolvete i problemi SEO del vostro sito con Website Audit, assicurando prestazioni ottimali e classifiche di ricerca più elevate

Utilizzare Rank Tracker per monitorare le prestazioni del sito sui motori di ricerca, mostrando in tempo reale i progressi e le aree di miglioramento

Eseguite l'analisi dei concorrenti con Site Explorer, scoprite i loro contenuti più performanti e identificate le opportunità di backlink

Ottenere informazioni utili sui contenuti più popolari e sulle potenziali opportunità di link-building con Content Explorer, aiutandovi a creare articoli convincenti che risuonino con il vostro pubblico

Limitazioni di Ahrefs:

Le funzionalità premium di Ahrefs possono essere costose, rendendo il servizio meno accessibile per molti utenti

La funzione di esplorazione dei contenuti fornisce spesso risultati irrilevanti, rendendo difficile trovare idee per contenuti di qualità

I nuovi piani hanno limiti di utilizzo molto severi, come ad esempio solo 600 eventi al mese

Prezzi di Ashrefs:

Lite: $129/mese

$129/mese Standard: $249/mese

$249/mese Avanzato: $449/mese

$449/mese Enterprise: $14.990/anno

Valutazioni e recensioni di Ahrefs:

G2: 4.5/5 (500+ recensioni)

4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

6. Zapier (il migliore per l'automazione senza codice)

Via: Zapier Zapier è il connettore definitivo per il vostro stack tecnologico, che vi consente di automatizzare e integrare migliaia di app senza sforzo.

Con oltre 5.000 integrazioni, consente di costruire flussi di lavoro personalizzati che ottimizzano le campagne di marketing ed eliminano le attività ripetitive, il tutto senza scrivere una sola riga di codice.

Sia che si tratti di gestire lead, campagne e-mail o di coinvolgere i clienti, Zapier vi aiuta ad automatizzare il tutto, migliorando il coinvolgimento dei clienti e le attività di marketing in generale.

Le migliori caratteristiche di Zapier:

Inoltrare automaticamente i nuovi lead di un sito web al software CRM B2B (ad esempio, Salesforce o HubSpot) per un rapido inserimento

Inoltrare i messaggi di assistenza clienti dalle piattaforme sociali a Slack o all'e-mail, accelerando i tempi di risposta e migliorando la soddisfazione dei clienti

Scegliere tra oltre 6.000 app di terze parti, tra cui HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify e altre, da integrare con il proprio software di marketing

Utilizzate il costruttore di automazione drag-and-drop di Zapier per creare zap personalizzati (automazione) utilizzando trigger, condizioni if-else ed elementi di azione tra migliaia di app e fonti di dati

Sfruttate un'ampia libreria di modelli di automazione, trigger ed elementi di azione già pronti per l'uso

Creare automazioni semplicemente descrivendo ciò che si vuole automatizzare in un linguaggio semplice con l'IA conversazionale di Zapier

**Limitazioni di Zapier

C'è un limite al numero di diramazioni logiche in Zapier

Sebbene sia ottimo per automatizzare i flussi di lavoro, Zapier non è adatto all'analisi e alla visualizzazione dei dati di marketing

Prezzi di Zapier:

**Gratuito per sempre

Professionale: $29,99/mese

$29,99/mese Team: $103,50/mese

$103,50/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier:

G2 recensioni: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra recensioni: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

7. Chatfuel (il migliore per la creazione e la gestione di chatbot)

Via: Chatfuel L'interfaccia intuitiva di Chatfuel vi consente di creare chatbot personalizzati in base alle vostre esigenze. Se avete bisogno di un chatbot per fornire assistenza alle vendite, per fare cross-selling di prodotti, per offrire supporto ai clienti o per raccogliere feedback preziosi, potete crearne uno.

Non si tratta di chatbot "sì/no" a caso, ma di bot intelligenti che fungono da assistenti virtuali, in grado di interagire con i clienti su siti web, Facebook, WhatsApp e Instagram. Poiché Chatfuel è un fornitore ufficiale dell'API di WhatsApp, otterrete il badge verde verificato.

Le migliori caratteristiche di Chatfuel:

Creare scenari di conversazione automatizzati in grado di comprendere le esigenze e le preferenze dei clienti, consigliare prodotti e rispondere alle domande

Sfruttare il modello ChatGPT integrato per conversazioni più naturali e simili a quelle umane con i clienti

Segmentare, qualificare ed esportare facilmente tutti i contatti acquisiti dal chatbot con la funzione CRM integrata di Chatfuel

Integrazione con strumenti di marketing B2B essenziali come Google Sheets, Calendly e Zapier.

Limitazioni di Chatfuel:

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia di Chatfuel sia meno intuitiva e che il processo di configurazione richieda molto tempo

Chatfuel si limita al coinvolgimento dei clienti e alla generazione di lead; pertanto, non è la scelta ideale per strategie di marketing B2B di ampio respiro

Prezzi di Chatfuel:

Business: $14,99/mese (Facebook e Instagram)

$14,99/mese (Facebook e Instagram) Azienda: $34,49/mese (Whatsapp)

$34,49/mese (Whatsapp) Impresa: A partire da $300

Valutazioni e recensioni di Chatfuel:

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. 6Sense (il migliore per il marketing basato sui dati)

Via: 6Senso 6Sense è un potente strumento di marketing che vi aiuta a individuare le offerte redditizie nelle prime fasi del percorso dell'acquirente e a chiuderle rapidamente per aumentare il vostro fatturato.

Questo strumento di marketing AI traccia le attività dei potenziali acquirenti sul vostro sito web e individua l'intento dell'acquirente in tempo reale. La sua intelligenza predittiva vi aiuta a trovare nuovi clienti e a scoprire opportunità di cross-selling al momento giusto.

Inoltre, Revenue AI utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarvi a individuare potenziali clienti di alto valore, prevedere le vendite future e prendere decisioni intelligenti basate sui dati. I dataset B2B accurati forniscono tutte le informazioni commerciali aggiornate necessarie per indirizzare le attività di marketing e vendita verso clienti pronti all'acquisto, aumentando i tassi di conversione e utilizzando al meglio le risorse.

l'intelligenza artificiale di 6Sense vi aiuta a personalizzare la messaggistica per coinvolgerli e a programmare autonomamente le riunioni, automatizzando l'intero flusso di lavoro del marketing.

Le migliori caratteristiche di 6Sense:

Scoprite le aziende interessate ai vostri prodotti o che stanno facendo ricerche sulla concorrenza grazie ai suoi dati di intento B2B

Creazione di campagne pubblicitarie mirate che raggiungono aziende e individui specifici, con il controllo del posizionamento degli annunci e del budget

Utilizza l'intelligenza artificiale per creare campagne e-mail pertinenti e in linea con il marchio, che stimolano le conversazioni e fanno prenotare più incontri

Scoprite i segnali d'acquisto nascosti di terzi e utilizzate le informazioni sui vostri acquirenti per creare campagne iper-personalizzate in tempo reale

Limitazioni di 6Sense:

L'interfaccia pubblicitaria potrebbe essere più semplice da usare, con una migliore visibilità dei dati per ogni annuncio

Sebbene le integrazioni siano generalmente semplici, possono essere piuttosto limitate

6Prezzi di Sense:

**Gratuito

Team: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Impresa: Prezzo personalizzato

**Valutazioni e recensioni su 6Sense

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Metadata (migliore per la gestione degli annunci e la generazione della domanda)

Via: Metadati Metadata è una soluzione di marketing digitale per il B2B che automatizza attività come la costruzione del pubblico, l'esecuzione di campagne a pagamento e l'ottimizzazione delle entrate.

Grazie all'apprendimento automatico, Metadata comprende il profilo del vostro cliente ideale, crea un pubblico ad alto potenziale, gestisce campagne multicanale e le ottimizza per ottenere profitti. In questo modo, voi e il vostro team potete concentrarvi su attività come la creazione di un marchio o la gestione di campagne a pagamento strategie di gestione dei clienti .

Migliori caratteristiche dei metadati:

Lancio e gestione di split test su più canali contemporaneamente e identificazione degli annunci, del pubblico e delle offerte più efficaci

Indirizzare gli acquirenti ad alto potenziale su tutti i canali come LinkedIn, Facebook e Instagram

Monitorare e riassegnare i budget alle campagne più performanti, massimizzando il ROI

Arricchire i lead appena convertiti con oltre 20 attributi aziendali verificati, in modo automatico

Utilizzare criteri comportamentali o firmografici per personalizzare elementi della pagina web come titoli, social proof e messaggistica in base alle personas degli acquirenti

Limitazioni dei metadati:

Il prezzo di Metadata è costoso per le PMI e le startup

La qualità e il volume dei lead su Facebook non soddisfano le aspettative degli utenti

Prezzi di metadata:

**L'hub della domanda di Metadata: a partire da 5.000 dollari al mese

Valutazioni e recensioni dei metadati:

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Vimeo (il migliore per il video marketing basato sull'intelligenza artificiale)

Via: Vimeo91% delle persone guarda un video esplicativo per conoscere un prodotto o un servizio. Detto questo, sono certo che il video marketing sia parte integrante della maggior parte delle aziende Strategie di marketing SaaS .

Vimeo è una piattaforma di video marketing alimentata dall'intelligenza artificiale che aiuta le aziende a coinvolgere il proprio pubblico attraverso esperienze video accattivanti. Grazie a strumenti di gestione facili da usare, è possibile mantenere la propria libreria video ben organizzata e salvaguardata, garantendo un'accessibilità e una protezione dei contenuti senza soluzione di continuità.

Integrate i vostri video nel vostro sito web, nelle landing page e nelle campagne e-mail per catturare il vostro pubblico e favorire le conversioni.

Le migliori caratteristiche di Vimeo:

Realizzate video straordinari senza fatica grazie agli strumenti di editing di facile utilizzo, che vi permettono di aggiungere effetti, testo e altro per far risaltare i vostri contenuti

Trasmettete i vostri eventi in diretta o in hosting on-demand, raggiungendo un pubblico più ampio e massimizzando l'impegno

Accedere a opportunità di guadagno monetizzando i video con annunci, abbonamenti e altri strumenti di monetizzazione, trasformando i contenuti in una risorsa redditizia

Limitazioni di Vimeo:

Rispetto a piattaforme come YouTube, Vimeo ha un pubblico più ristretto

Ci sono limitazioni nelle opzioni di monetizzazione, che potenzialmente riducono le opportunità di guadagno per le aziende

Prezzi di Vimeo:

Inizio : $20/mese (60 video)

: $20/mese (60 video) Standard : $33/mese (120 video)

: $33/mese (120 video) Avanzato : $108/mese (500 video)

: $108/mese (500 video) Impresa: Prezzi personalizzati

Vimeo valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (400+ recensioni)

4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1000 recensioni)

Modelli di marketing personalizzabili di ClickUp

Volete ottimizzare i vostri sforzi di marketing? Provate i modelli personalizzabili di ClickUp modelli di marketing ! Sono perfetti per risparmiare tempo ed elevare le vostre campagne.

1. Modello di piano dei contenuti per i social media

Il modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, pianificare e gestire i contenuti dei social media.

Il Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp assicura una pubblicazione coerente sulle vostre pagine di social media, definendo in anticipo i vostri post. Questo modello semplifica l'ideazione e la programmazione dei post sui social media:

Definizione di obiettivi e traguardi per misurare il successo dei vostri sforzi di marketing sui social media

Creare un piano facile da seguire per la creazione di contenuti e risparmiare tempo

Rimanere al passo con le tendenze del mercato per mantenere un vantaggio competitivo Scarica questo modello ### 3. Modello di team di marketing

Il modello di team di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a semplificare i processi di marketing.

Con i team remoti comuni nelle organizzazioni, mantenere un hub operativo centralizzato è una sfida, poiché le lacune e le interruzioni dei processi diventano sempre più evidenti. Modello di team di marketing di ClickUp offre una soluzione che consente ai team di marketing di scalare con l'azienda, riunendo tutto il loro lavoro, migliorando la visibilità all'interno dell'organizzazione e consentendo di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato. Semplifica la gestione dei team

Assicurando che tutti i membri del team comprendano i loro ruoli e le loro responsabilità

Migliorando la comunicazione e la collaborazione all'interno del team

Monitorando i progressi di ogni progetto Scarica questo modello ### 4. Modello di piano di marketing dei contenuti

Il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, monitorare e misurare il successo dei vostri sforzi di marketing dei contenuti.

Sia che si tratti del lancio di un nuovo prodotto o della gestione di campagne in corso, ClickUp vi copre con il modello Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp . Vi aiuta a creare un metodo di pianificazione strutturato, semplificando il processo e rendendo i vostri contenuti più efficaci ed efficienti. Con questo modello è possibile:

Concentrarsi sulle strategie di contenuto più efficaci per massimizzare l'impatto

Definire chiaramente il vostro pubblico di riferimento e creare contenuti rilevanti

Sviluppare una strategia completa per guidare la creazione e la distribuzione dei contenuti Scarica questo modello ### 5. Modello di piano d'azione di marketing

Il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare e tenere traccia delle vostre attività di marketing.

Concentratevi sui vostri sforzi, monitorate i progressi, aggiustate le strategie e identificate le aree di miglioramento con Modello di piano d'azione di marketing di ClickUp . Questo modello fornisce la struttura, la visibilità e gli strumenti per creare piani di marketing efficaci che producano risultati. Non solo, vi permette anche di:

Vedere la strategia di marketing applicata a diversi canali

Monitorare accuratamente i progressi rispetto a budget e tempistiche

Lavorare senza problemi con il vostro team su tattiche e progetti Scarica questo modello ### 6. Modello di rapporto di marketing

Il modello di rapporto di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare gli sforzi e le prestazioni di marketing.

Un rapporto di marketing è come un libro di fiabe che ci dice quanto bene un'azienda sta facendo con il suo marketing. Ma fare questi report può essere difficile!

È per questo che mi sono avvicinato a Modello di rapporto di marketing di ClickUp . È come uno strumento magico che rende più facile:

Monitorare le attività di marketing e tracciare le performance aziendali

Creare grafici e immagini che aiutino a spiegare la storia

Capire meglio il vostro pubblico di riferimento

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103968&department=marketing&\gl=1\*dcgios\*gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /%href/

**Quale è il miglior strumento di intelligenza artificiale per il marketing B2B?

Tra questi strumenti di AI marketing, ClickUp si distingue per essere uno strumento completo di gestione delle campagne e di produttività.

ClickUp incorpora la tecnologia AI per snellire i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione tra i team e l'efficienza della gestione delle attività, rendendolo una risorsa preziosa per i marketer B2B che cercano di ottimizzare i loro processi di marketing digitale.

Per chi è pronto a migliorare le proprie attività di marketing con le potenti funzionalità di ClickUp, iscriversi a ClickUp oggi stesso!