Come costruire una strategia di marketing integrata in 2 settimane

Facciamo un viaggio indietro nel tempo, nell'estate del 2023. Quando nessuno e nessun luogo era al sicuro dalla portata del film "Barbie". Quando ogni pubblicità, scatola di cereali, post sui social media e grandi magazzini era rosa, bionda e innegabilmente Barbie. 💁🏼‍♀️

Sebbene fosse un nome familiare già da molto tempo prima che il team di marketing di "Barbie" fosse benedetto da una budget degno di una casa da sogno ma il film è comunque una masterclass sulle strategie di marketing dei giorni nostri.

L'attenzione per i dettagli, l'entusiasmo sostenuto e la presenza ineludibile della campagna promozionale di "Barbie", durata mesi, si sono tradotti in un esito positivo al botteghino. Questo capolavoro di marketing integrato ha dimostrato la vera influenza di una messaggistica coerente, veicolata su più canali e rivolta a un ampio intervallo di pubblico.

E quando avrete finito di leggere questo blog, avrete gli strumenti per fare lo stesso.

Fortunatamente, non avete bisogno del budget di marketing di 150 milioni di dollari di "Barbie" o di anni di preparazione per raccogliere gli esiti positivi di una strategia di marketing integrata. Tutto ciò di cui avete bisogno sono due settimane. 🏆

In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sul marketing integrato e ne scomporremo le basi in una sequenza di due settimane. Seguitela passo dopo passo e settimana dopo settimana per vedere la vostra strategia prendere vita.

Che cos'è una strategia di marketing integrato?

Il marketing integrato, o comunicazione di marketing integrata (IMC), ha un approccio olistico al marketing e si riferisce a qualsiasi campagna che include canali di marketing o media per raccontare un'unica storia o raggiungere un traguardo specifico.

Pertanto, la strategia di marketing integrato è il piano per creare e allineare il messaggio in ogni canale.

Le campagne integrate coinvolgono tutte le aree del marketing: brand, demand gen, customer e lifecycle, email e product marketing. Crea una visione che idealmente racconta la storia del vostro marchio in modo coerente e facile da seguire, con un certo livello di personalizzazione per affrontare il canale specifico e la fase del ciclo di vita del cliente.

Tanya Littlefield, responsabile marketing crescita frazionale

Sia che stiate cercando di generare buzz sui prodotti, registrazioni alla newsletter o un'attività di marketing significativa commerciali i team si affidano ripetutamente a strategie di marketing integrato per diversificare le esperienze del pubblico con il proprio marchio, raccontando (e rafforzando) una storia coerente con ogni interazione. Tanya Littlefield , Fractional Growth Marketing Leader, ritiene che siano necessari in media da sei a otto punti di contatto per generare un'iscrizione o una richiesta commerciale B2B. Ecco perché "condurre una campagna su un solo canale o concentrarsi esclusivamente su campagne top o bottom-of-funnel non è sufficiente", afferma.

Per rimanere al top e stare al passo con i modi sempre diversi in cui gli acquirenti identificano e acquistano le soluzioni online, i team di marketing devono creare programmi che spingano la domanda e raccontino la loro storia, anche prima che il consumatore sia pronto ad acquistare.

"Da fare meglio di campagne coordinate e multicanale, che sono la spina dorsale delle strategie integrate", spiega Littlefield.

Le strategie di marketing integrato sono spesso legate a un'unica campagna. Anche se si utilizzano più canali alla volta, le risorse di marketing integrato devono essere diffuse in tandem per trasmettere un messaggio coeso al pubblico, indipendentemente da come o dove lo si trova.

Ricapitoliamo. Per realizzare una campagna di marketing integrato di esito positivo, è sufficiente:

Dare priorità alla coerenza (in modo coerente)

Presentare un fronte unito su più canali di marketing

Misurare l'esito positivo man mano che si procede

Piuttosto semplice, vero? Beh, più o meno. La sfida sta nel mantenere l'attenzione per i dettagli e l'efficacia collaborazione interfunzionale .

Il coinvolgimento di diversi titolari di canali significa che dovrete allineare la vostra campagna di marketing integrato tra più dipartimenti e team, tra cui (ma non solo) social, contenuti, commerciale, design e web, per garantire un'esecuzione perfetta.

La funzionalità di ClickUp "Priorità delle attività" consente di definire le priorità di ciascuna attività e di garantire che il team sappia su cosa concentrarsi

Le comunicazioni di marketing integrate tengono conto di tutti i soggetti chiave e dei loro processi consolidati, lasciando ampio spazio all'identificazione degli obiettivi generali della campagna e del messaggio, KPI , canali di marketing coinvolti, prodotti da consegnare , sequenza del progetto , risorse e altro ancora.

Pensate a questo aspetto: l'esito positivo di un post sui social media e di un blog non si misura con le stesse metriche, ma un'integrazione di successo è un'altra cosa campagne di marketing integrate affronteranno queste differenze fin dall'inizio.

L'impegno richiesto per realizzare una campagna di marketing integrata efficace può sembrare scoraggiante sulla carta, ma l'impatto vale il lavoro richiesto e i benefici sono pressoché infiniti.

Quali sono i vantaggi del marketing integrato?

Innanzitutto, il marketing integrato è estremamente efficace per aumentare i potenziali clienti e rafforzare l'immagine del vostro marchio. Traguardare un intervallo di canali diversi con una narrazione coerente offre ai potenziali clienti più opportunità di interagire con il vostro prodotto.

E con una strategia solida che guida i lavori richiesti, queste interazioni saranno sicuramente positive, riconoscibili e memorabili. Ovvero, la tripletta del marketing. 🙌🏼

Una storia e un'esperienza coerenti in tutto il lavoro richiesto generano una maggiore consapevolezza del marchio da parte dei clienti. Come quel jingle pubblicitario che si ripete nella vostra testa, volete che la vostra campagna di marketing integrato ancori la vostra azienda nella mente dei consumatori, ma in senso positivo. Scusate gli autori di jingle.

Senza campagne coordinate e collaborazione interfunzionale, un team di marketing sarebbe fortunato se riuscisse a catturare i clienti in una sola fase dell'imbuto degli acquirenti. Tuttavia, con un piano solido e dettagliato, una singola campagna potrebbe supportare l'intero ciclo di vita.

Tanya Littlefield, responsabile marketing crescita frazionale

Quali altri vantaggi potete aspettarvi da una strategia di marketing integrata efficace?

Abbattere i silos del team : Riunire i titolari di canali diversi in un'unica campagna è un modo sicuro per far parlare i nuovi membri del team. Con l'opportunità di perseguire un obiettivo condiviso, i membri dei vari dipartimenti possono rafforzare le relazioni di lavoro, migliorare la collaborazione interfunzionale e ottenere un impatto maggiore attraverso progetti che vanno al di là delle loro competenzeambito tipico *Costruire la fiducia del vostro traguardo: Una narrazione e un'immagine del marchio costanti attraverso i vostri canali di marketing mostrano al pubblico cosa può aspettarsi dalla vostra azienda, indipendentemente dalla sua posizione nel mercatocommerciale. Ogni volta che scorrono oltre un annuncio, leggono un blog, incollano un modulo commerciale o si iscrivono al vostro prodotto tramite self-service, vengono accolti con la stessa messaggistica che li ha attirati all'inizio

: Non ci sono due canali di marketing che condividono gli stessi KPI, anche se molti condividono lo stesso obiettivo. Il marketing integrato offre più punti di contatto per raccogliere informazioni più approfondite sul comportamento e sulle dipendenze dei clienti, a seconda di dove raggiungono la campagna, di come interagiscono con essa e se portano a una conversione Ottimizzazione dell'allocazione del budget : Le strategie di marketing integrato richiedono ai team di identificare innanzitutto i canali più efficaci per le loro campagne, il che porta a un migliore ROI complessivo e a un'efficienza dei costi fin dall'inizio. Al di là del piano, i team di marketing possono anche ottenere un maggiore profitto grazie alla condivisione e alla riproposizione degli asset delle campagne tra i canali con un lavoro richiesto minimo. Ad esempio, una determinata immagine della campagna può apparire su tutti i social media, su una pagina web e in un'email

: Le strategie di marketing integrato richiedono ai team di identificare innanzitutto i canali più efficaci per le loro campagne, il che porta a un migliore ROI complessivo e a un'efficienza dei costi fin dall'inizio. Al di là del piano, i team di marketing possono anche ottenere un maggiore profitto grazie alla condivisione e alla riproposizione degli asset delle campagne tra i canali con un lavoro richiesto minimo. Ad esempio, una determinata immagine della campagna può apparire su tutti i social media, su una pagina web e in un'email Impatto massimizzato: Sia che si tratti diun nuovo segmento da traguardare o che siate alla ricerca di nuovi contatti all'interno del vostro pubblico ideale, un lavoro coordinato di marketing integrato amplificherà il vostro messaggio raggiungendo un intervallo più ampio di consumatori e aumenterà l'impatto della vostra campagna

Da fare bene, il marketing integrato è incredibilmente efficace, e questo elenco non fa che scalfire la superficie dei suoi benefici. Da qui la domanda: da fare per lanciare una strategia di marketing integrato efficace?

Ve lo mostriamo noi. 🙂

Come creare una macchina di marketing integrato in 2 settimane

Più sono i team coinvolti nella campagna, più può essere impegnativo far partire la palla. Sebbene la fase di pianificazione sia cruciale per ogni strategia di marketing integrato di successo, è anche il momento in cui è più probabile che la campagna perda di intensità o addirittura si esaurisca del tutto.

Le prime campagne integrate potrebbero risultare scomode, poiché ogni funzione potrebbe dover rinunciare ad alcuni dei propri processi di pianificazione standard per allinearsi al gruppo più grande. Una volta che i team avranno riscontrato un esito positivo in alcune campagne, la collaborazione verrà più naturale.

Tanya Littlefield, Responsabile marketing crescita frazionale

Per evitare di perdere la vostra prossima grande idea di marketing nell'infinita pila dei "in sospeso", vi suggeriamo di creare e rispettare una stretta Sequenza. Il nostro suggerimento? Due settimane.

Sebbene sembri un tempo rapido, un piano d'azione appropriato manterrà il team in carreggiata, senza bruciarsi o tagliare le tappe. Soprattutto con l'aiuto di un potente software per il project management per gestire il lavoro pesante al posto vostro.

Gli strumenti di project management come ClickUp sono il primo passaggio essenziale di qualsiasi strategia o campagna di marketing produttiva. Con funzionalità/funzione integrate per facilitare la collaborazione del team il sistema, che consente di fare brainstorming, di mettere in pratica le idee e di documentare lo stato di avanzamento, elimina le incombenze che appesantiscono qualsiasi processo, aiutandovi a concentrarvi sul lavoro che conta di più.

Assicuratevi che i vostri commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzando rapidamente i commenti assegnati in una Lista di controllo

Con le vostre preferenze strumento per il project management a portata di mano, siete pronti a partire.

I dettagli che guidano le diverse campagne di marketing integrato variano a seconda del prodotto, dell'obiettivo e del pubblico, ma le fondamenta seguono spesso la stessa struttura.

Settimana 1: Raccogliere la R&S della campagna

Anche se due settimane possono passare in fretta, è fondamentale stabilire il chi, cosa, dove, quando, perché e come fin dall'inizio. La maggior parte della prima settimana sarà dedicata a stabilire le nozioni di base, in particolare a stabilire perché è necessario e cosa farà per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Come i vostri cuochi preferiti della TV preporzionano gli ingredienti sul tagliere prima di iniziare a cucinare, la prima settimana della vostra strategia di marketing integrato si concentra sulla ricerca e sulla preparazione. Entriamo nel vivo.

Passaggio 1: stabilire un obiettivo SMART per la campagna

Impostazione di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo con ClickUp

Il primo giorno è dedicato a capire cosa si vuole ottenere con questa campagna.

Noi loderemo sempre gli obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo. OVVERO, Obiettivi SMART . Avere in mente un obiettivo è il primo passaggio naturale nella creazione di qualsiasi strategia, e le campagne di marketing integrato non sono da meno.

Forse avete lanciato una nuova funzionalità/funzione del prodotto o un rebranding completo dell'azienda: queste iniziative sono il trampolino di lancio verso l'obiettivo e giustificano il motivo per cui una campagna vale il lavoro richiesto.

Questo vi porterà anche a pensare nella giusta direzione per quanto riguarda le metriche e i risultati kPI di marketing . Sapere come misurare l'esito positivo di un obiettivo della campagna è essenziale per la vostra campagna di marketing integrato e sarà il fattore decisivo per il suo successo o meno.

Passaggio 2: identificare il target di acquirenti e i canali di marketing chiave

Ora che avete stabilito il motivo alla base della vostra strategia e il problema che intende risolvere, è il momento di stabilire per chi è tutto questo.

In questa fase, potreste essere ancora al primo giorno o all'inizio del secondo della costruzione della vostra strategia.

Identificare il persona del cliente che si andrà a traguardare nel corso della campagna per guidare le decisioni future. Conoscere il mercato a cui vi rivolgete, i comportamenti generali del vostro pubblico e capire cosa conta per loro vi aiuterà a creare contenuti più convincenti e personalizzati.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-238.png Utilizzate il modello User Persona di ClickUp per tracciare i profili dei clienti e capire meglio il vostro target di riferimento https://clickup.com/templates/user-persona-t-222087856 Scaricare il modello /$$$cta/

Questa fase è anche quella in cui inizierete a determinare i canali giusti da seguire nella vostra campagna. Con un pubblico ben definito davanti a voi, potete isolare i canali di marketing che frequentano di più per assicurarvi di riunirli dove si trovano, ogni volta.

La buona notizia, in questa fase della strategia, è che probabilmente molte di queste ricerche sono già terminate. Nessuno conosce gli obiettivi della vostra azienda meglio dell'azienda stessa e nessuno conosce il vostro cliente ideale meglio di voi.

Nei passaggi uno e due, si tratta semplicemente di raccogliere e organizzare le ricerche e le informazioni che si hanno già a disposizione per rendere ancora più facili i passaggi successivi del processo di marketing integrato.

Passaggio 3: coinvolgere le persone giuste

Benvenuti al terzo passaggio! Questo passaggio dovrebbe coincidere con il giorno tre se state seguendo il nostro piano.

Sapendo cosa state cercando di ottenere e chi volete raggiungere con la vostra campagna, chiedetevi: Con quali team interni Da fare per realizzarla?

Probabilmente le persone coinvolte sono più numerose di quanto si pensi. Non solo i gestori del canale, ma anche team di progettazione, responsabili del marketing a pagamento, copywriter, PR, team commerciali e altro ancora.

E mentre voi capite già l'obiettivo di questa campagna, loro potrebbero essere ancora all'oscuro. Ecco perché i modelli di piano per le campagne di marketing sono essenziali per tenere traccia di tutte le parti interessate e dei partner.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Quick-Start-Marketing-Template.png Pianificate più velocemente i vostri progetti e le vostre campagne di marketing con questo modello di avvio rapido https://clickup.com/templates/quick-start-marketing-t-90090433343 Scarica il modello /$$$cta/

Questi modelli sono perfetti per l'impostazione di una nuova campagna. Una volta identificate le persone che devono essere coinvolte, è possibile stabilire le priorità per portarle nella stessa stanza (o nella stessa telefonata) il più rapidamente possibile.

In questo modo il team si allineerà sulla larghezza di banda attuale di ciascun membro, vedrà se altri devono essere coinvolti e identificherà subito i principali ostacoli.

Un altro dettaglio importante da definire in questa fase è chi avrà l'ultima parola su tutti gli asset della campagna. Molte promettenti strategie di marketing integrato cadono nel vuoto semplicemente perché ci sono troppi cuochi in cucina.

È essenziale avere qualcuno alla postazione di guida per coordinarsi con i leader di ogni funzione di marketing. Un processo di riunione e di consegna coerente per ogni funzione è un modo per mettere tutti d'accordo, mantenere le date allineate e risolvere le sfide che si presentano.

Tanya Littlefield, Responsabile marketing crescita frazionale

Eliminate il mal di testa dei processi di approvazione infiniti nominando una persona che abbia il potere di fare l'ultima chiamata.

Passaggio 4: elaborare la storia della campagna e il piano d'azione

Con il team dei vostri sogni al suo posto, siete pronti a fare un brainstorming e a mettere insieme la storia della vostra campagna e il piano d'azione. Che siate riuniti a un tavolo da conferenza, in videochiamata o con un software di lavagna digitale online, le migliori sessioni di collaborazione e ideazione del team avvengono in tempo reale.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

A questo punto, non ci sono idee sbagliate. Si tratta solo di mettere su carta un punto di partenza. Da lì, e con la forza collettiva del vostro team eterogeneo e interfunzionale, potrete consolidare il progetto:

Tutti i risultati necessari per la campagna

La narrazione generale della campagna e un messaggio coerente

Dove e quando le risorse della campagna saranno disponibili

Le date di scadenza chiave e una Sequenza approssimativa per la settimana successiva

Tutto ciò potrebbe non avvenire in una riunione di 30 minuti. Lasciate al team il tempo di riflettere sulla prima serie di idee, di raccogliere le informazioni necessarie e di riorganizzarsi, se necessario. Se avete iniziato questa sequenza di due settimane il lunedì, vi suggeriamo di mettere in calendario questa riunione entro giovedì o venerdì al massimo (il quarto e il quinto giorno).

Settimana 2: Impostazione della strategia in movimento

Nella prima settimana avete messo tutte le carte in riga. La seconda settimana è quella in cui il team lavora a testa bassa per dare vita alla roadmap della campagna. O, in linea con l'esempio dello chef, quando finalmente si inizia a cucinare.

Passaggio 1: creare risorse coese per la campagna

Il più grande collo di bottiglia nella creazione di risorse per la campagna si verifica spesso nelle fasi di feedback e approvazione, quindi è fondamentale portare "V1" davanti ai responsabili della campagna il più rapidamente possibile. Dopo le necessarie modifiche, questo passaggio potrebbe estendersi dall'inizio della seconda settimana (sesto giorno) fino al nono o addirittura al decimo giorno.

Questo non vale solo per il team di progettazione. Tutti i contenuti scritti, comprese le didascalie dei social media, le citazioni, gli hashtag, le parole chiave, i testi per il web e i blog, possono richiedere altrettanto tempo (se non di più) per essere messi a punto. È bene dedicare il maggior tempo possibile a questo passaggio, poiché riguarda tutto ciò che i vostri clienti vedranno effettivamente dai lavori richiesti dalla vostra campagna.

Utilizzare l'IA assistente di scrittura in ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

Passaggio 2: determinare come misurare l'esito positivo

Ricordate l'obiettivo SMART della campagna che avete stabilito nella prima settimana? È arrivato il momento di rivederlo e di pensarlo attraverso la lente di ogni canale di marketing. Identificate i KPI relativi alla vostra campagna di marketing integrata più ampia, quindi considerate come ogni canale misura il proprio esito positivo.

Queste metriche potrebbero includere:

Leads generati da canali specifici

Visualizzazioni di un particolare post o visite a un determinato blog

Iscritti alla newsletter o a YouTube

Il numero di nuovi account creati sul vostro sito web

E altro ancora.

È incredibilmente importante che le campagne integrate abbiano non solo titolari chiari, ma anche KPI e obiettivi chiari. Ciascuna funzione potrebbe in genere considerare solo alcune metriche, ma le campagne integrate richiedono anche una concentrazione sui principali 1-3 KPI di tutti i team.

Tanya Littlefield, Responsabile marketing crescita frazionale

Anche se il vostro team potrebbe essere ancora in procinto di mettere la penna sulla carta e redigere i deliverable della campagna, la Sequenza continua a muoversi. Questo significa che potete continuare a finalizzare le risorse di design mentre lavorate al secondo passaggio in background.

Da fare, visto che la prima settimana è stata terminata con una preparazione così approfondita, con la ricerca del target e la riunione con i titolari dei canali, non dovrebbe richiedere più di un giorno o due per essere completata. Suggeriamo di iniziare questo passaggio il settimo o l'ottavo giorno per rispettare la Sequenza di due settimane.

Passaggio 3: lancio, valutazione e iterazione in base alle esigenze

Siete arrivati all'ultimo giorno del vostro sprint di campagna di marketing integrato di due settimane! Questo significa che avete terminato, giusto? Assolutamente no. Ma ci siete vicini!

All'ultimo giorno del vostro piano d'azione strategico, siete pronti a fargli spiegare le ali e volare. Il contenuto può essere già pronto, oppure lo sarà nel giro di pochi giorni. In ogni caso, il lavoro pesante è terminato.

Tutte le riunioni di progettazione, le approvazioni, i cicli di feedback e i colli di bottiglia sono stati affrontati e messi a riposo. Tutti i materiali sono stati finalizzati e i contenuti non ancora pubblicati sono in coda e pronti per essere inviati

Dopo il lancio di una campagna di marketing di successo, è il momento di monitorarne l'esito positivo e valutarne le prestazioni nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi. Lasciate che le metriche e i KPI già stabiliti vi guidino nel determinare l'esito positivo di questa campagna.

Approfondite le vostre conoscenze e ottenete panoramiche di alto livello delle vostre campagne con le dashboard completamente personalizzabili di ClickUp

Per assicurarsi di rimanere concentrati sull'apprendimento e sulla crescita da ogni campagna, organizzare una riunione retrospettiva con il team di marketing integrato dopo il lancio per discutere i risultati chiave, tra cui:

Cosa è andato bene

Cosa sarebbe potuto andare meglio

I risultati chiave dell'esperienza

Come migliorare le strategie delle campagne future

Con le conoscenze acquisite durante il piano della vostra strategia e con una Sequenza in atto per supervisionarne l'esito positivo, allora è il momento di festeggiare. 🎉

Rimanete in cima alla vostra strategia di marketing integrato in ClickUp

Monitorando l'esito positivo delle vostre campagne di marketing integrato, avrete le conoscenze e le intuizioni per adattare con sicurezza la vostra campagna nel tempo e per adattarla alle vostre esigenze specifiche.

Fino ad allora, lasciate che questo piano d'azione getti le basi per la vostra prossima campagna. Seguitelo passo dopo passo e guardate la vostra strategia di marketing integrata prendere forma in poche settimane! E per andare ancora più lontano, pianificate e gestite il tutto utilizzando un software di project management dinamico come ClickUp.

ClickUp è l'unico software di gestione di progetti strumento di produttività con la capacità di riunire i team di marketing, catturare istantaneamente le idee e controllare lo stato di avanzamento da un'unica piattaforma. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e vedrete le vostre campagne prendere vita.