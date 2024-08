20 migliori strumenti software di marketing B2B per il 2024

Il B2B è la strada da seguire. Vendere il proprio prodotto ad altre aziende invece che ai consumatori ha i suoi vantaggi, ma c'è un'arte in questa strategia.

I consumatori possono essere un gruppo volubile, che spesso prende decisioni basate su una serie di fattori diversi. Mentre le aziende fanno scelte più pratiche, basate sui dati e sulla ragione. Vogliono un buon prodotto che si adatti alle loro esigenze aziendali e al loro budget. Semplice.

Eppure, raggiungere i clienti B2B è ancora... complicato.

Se vendete ai consumatori e il vostro target è costituito da uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, avete una rete molto più ampia di potenziali clienti rispetto a chi si rivolge esclusivamente ai direttori marketing di aziende con più di 200 dipendenti.

Ma a prescindere dall'ampiezza o dalla specificità del vostro pubblico, il giusto software di marketing B2B può aiutarvi a trovare nuovi clienti, a raggiungerli al momento giusto e a concludere più affari. Si occupa della parte difficile del marketing B2B, così potete concentrarvi sulla parte facile: spiegare perché il vostro prodotto è il migliore.

Ecco 20 strumenti di marketing che vi aiuteranno ad attirare più clienti B2B nel 2024.

Cos'è il marketing B2B?

Il marketing B2B è l'abbreviazione di marketing business-to-business. È quando, invece di cercare di attirare i singoli consumatori, un'azienda cerca altre aziende che acquistino i suoi prodotti.

Nel marketing B2B, il vostro pubblico di riferimento è costituito da altre aziende e i vostri interlocutori sono i responsabili decisionali di tali aziende. Si tratta di capi reparto, responsabili di strutture o dirigenti.

Il software di marketing B2B è in realtà un esempio molto metaforico di marketing B2B. Il software cerca di attirare la vostra azienda ad acquistare il suo software. Quindi, ogni volta che vedete una pubblicità, ricevete un'e-mail o leggete un articolo su un nuovo software di marketing, siete testimoni del marketing B2B in azione. Anche questo articolo, quello che state leggendo in questo momento, è una forma di marketing B2B. 🤯

Cosa cercare negli strumenti di marketing B2B

I diversi software di marketing B2B hanno scopi diversi e risolvono problemi diversi. Potreste finire per scegliere due o tre programmi con caratteristiche diverse per coprire tutte le vostre esigenze di marketing: uno per i contenuti, uno per le e-mail e così via. Tuttavia, qualsiasi programma acquistiate, dovreste cercare queste tre qualità per assicurarvi che sia a prova di futuro:

**Una volta che i vostri sforzi di marketing inizieranno a dare i loro frutti, dovrete aggiungere altri account alla vostra piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti e inviare più e-mail con ogni campagna di e-mail marketing. Assicuratevi che il piano scelto preveda un certo spazio per la crescita immediata e che il programma vi consenta di aggiornare il piano in base all'aumento delle vostre esigenze

**Alcuni dei più potenti strumenti di marketing B2B possono essere fuori dalla portata delle piccole imprese. Se non potete permettervi i sistemi più completi, cercate software con modelli di prezzo freemium che vi permettano di iniziare e di aggiornarvi man mano che crescete

**Non è necessario pagare due volte per la stessa cosa. Iniziate quindi con uno strumento che copra la maggior parte delle vostre esigenze di marketing e aggiungetelo solo se un altro strumento svolge una funzione completamente separata.

20 Migliori opzioni di software di marketing B2B nel 2024

Un buon software è come un buon membro di una squadra: averlo a disposizione rende il lavoro di tutti più facile e piacevole. Preparatevi quindi a conoscere il prossimo VIP (very important program) del vostro team di marketing B2B, perché questi 20 strumenti trasformeranno il vostro modo di lavorare.

Le funzioni AI di ClickUp semplificano ai team di marketing la produzione rapida di documenti importanti come un caso di studio

Se volete ottimizzare le vostre attività di marketing B2B, migliorando la collaborazione tra i team e consolidando tutto il vostro lavoro in un'unica piattaforma, avete bisogno di ClickUp, il software di produttività definitivo. 🛠️

ClickUp offre una serie di funzioni dinamiche per Team CRM , team di vendita e team di marketing tutto in un unico luogo. Se state cercando un modo più efficiente per visualizzare il vostro funnel di vendita, scrivere script di vendita o costruire il vostro calendario dei contenuti, ClickUp è la soluzione che fa per voi. Progettata per le aziende di tutti i settori, questa potente piattaforma riunisce i team con diversi strumenti di collaborazione integrati, oltre 15 visualizzazioni flessibili, più di 1.000 integrazioni e una vasta libreria di modelli.

In poche parole: ClickUp ha tutto ciò che serve per lanciare una campagna B2B di successo.

Migliori caratteristiche

Documenti di ClickUp vi permettono di collaborare con il vostro team al piano di marketing, agli script di vendita, alla guida allo stile, alle linee guida di comunicazione e a qualsiasi altro documento scritto

Cruscotti ClickUp mostrano le metriche chiave a colpo d'occhio, in modo da poter monitorare i tassi di conversione della vostra ultima campagna, il valore di vita dei clienti nel vostro CRM o altri KPI

Automazioni ClickUp rendono più efficace il vostro lavoro gestendo automaticamente le attività, come l'assegnazione di compiti, l'aggiornamento degli stati dei clienti e la riorganizzazione dei dati

ClickUp AI è costruito appositamente per ruoli specifici all'interno dell'organizzazione. Può aiutare il vostro team a scrivere, modificare e formattare i contenuti, a elaborare idee per le campagne, a dare un nome ai nuovi prodotti e molto altro ancora

Limitazioni

Poiché ClickUp dispone di un gran numero di funzioni, può essere necessaria una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Alcune funzioni dell'applicazione web non sono ancora disponibili sull'applicazione mobile

Prezzi

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.705+ recensioni)

4.7/5 (8.705+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.795+ recensioni)

2. HubSpot

via HubSpot HubSpot è come avere sei strumenti software di marketing B2B riuniti in uno. In pratica è un burrito di software di marketing. 🌯

HubSpot è una piattaforma CRM con diversi "hub" per i team di marketing, vendite, assistenza clienti, contenuti, operazioni ed e-commerce. La presenza di tutti i team su un'unica piattaforma renderà più facile seguire i clienti al momento giusto e impedirà ai team di lavorare in silos. Tutti hanno accesso alle stesse informazioni, quindi sarà più facile creare un'immagine coerente piano di comunicazione in ogni punto di contatto con il cliente, perché la comunicazione è fondamentale. 🗝️

Le migliori caratteristiche

Gli strumenti di lead generation per siti web consentono di chattare con i visitatori del sito o di raccogliere i loro dati di contatto

Gli strumenti di automazione del marketing incorporati vi aiutano ad eseguire le vostre attività di marketingpiano di marketing in modo più efficiente

Gli strumenti di reportistica vi permettono di monitorare il successo delle vostre campagne

limitazioni di ####

Diversi utenti lamentano il fatto che alcune delle migliori funzionalità di HubSpot siano disponibili solo con i piani di prezzo più elevati

Alcuni utenti ritengono che possa essere impegnativo creare report personalizzati e raccogliere i dati necessari

Prezzi

Solo Marketing Hub:

Piano gratuito

Starter: $18 al mese

$18 al mese Professionale: $800 al mese

Suite CRM di tutti gli strumenti:

Piano gratuito

Starter: $20 al mese

$20 al mese Professionale: $1.600 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (10.105+ recensioni)

4.4/5 (10.105+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.650+ recensioni)

3. Campagna attiva

via Campagna attiva Questa piattaforma di automazione del marketing B2B offre strumenti per i team di marketing, vendite ed e-commerce. Grazie all'automazione, è possibile personalizzare la comunicazione, rispondere più rapidamente e inviare i lead ai membri giusti del team.

Questa piattaforma di marketing software di automazione semplificherà il vostro flusso di lavoro del marketing e rendere i vostri team più produttivi. Così potrete lavorare in modo più intelligente, non più difficile, e avrete ancora tempo per l'happy hour. 🍹

Le migliori caratteristiche

L'automazione delle e-mail consente di creare una serie di benvenuto o di utilizzare la segmentazione per inviare follow-up personalizzati e comunicazioni sull'abbandono del carrello

I punteggi dei contatti aiutano a tracciare l'impegno dei clienti, in modo che il team di vendita possa seguire il cliente al momento giusto

Le integrazioni con Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp e altro ancora rendono possibile l'automazione dell'intero flusso di lavoro

Limitazioni

Diversi utenti segnalano che questo software ha una curva di apprendimento, in parte perché la formulazione della piattaforma non è intuitiva

Alcuni utenti riferiscono che il team di assistenza clienti di ActiveCampaign impiega diversi giorni per rispondere alle richieste

Prezzi

Solo strumenti di marketing:

Plus: $49 al mese

$49 al mese Professional: $149 al mese

$149 al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Solo strumenti di vendita:

Plus: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Professional: $49 per utente al mese

$49 per utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Pacchetto Marketing e Vendite:

Plus: $93 al mese

$93 al mese Professionale: $386 al mese

$386 al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 10.350 recensioni)

4,5/5 (oltre 10.350 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.250+ recensioni)

4. Alimentatore di piombo

via Alimentatore di piombo Leadfeeder è ora di proprietà di Dealfront, un fornitore di software che offre diversi strumenti di sales intelligence e lead generation. Ma Leadfeeder è lo strumento più brillante della cassetta degli attrezzi. 🔧

Questo programma vi offre lead di alta qualità identificando i visitatori del vostro sito web e le aziende per cui lavorano (anche se i loro dipendenti lavorano da remoto). In questo modo potete vedere quali aziende sono già interessate al vostro prodotto e il vostro team di vendita può seguirle.

Caratteristiche migliori

Identificate i visitatori del vostro sito web e vedete il loro esatto comportamento durante l'esplorazione del vostro sito

Utilizzate la segmentazione per assegnare un punteggio ai lead in base al loro intento di acquisto e al loro valore potenziale

Determinare la persona migliore da contattare presso le aziende che visitano il vostro sito

limitazioni di ####

Alcuni utenti segnalano errori quando Leadfeeder importa i dati nel proprio CRM

Altri ritengono che il team di assistenza clienti di Dealfront sia lento a rispondere

Prezzi

**Gratuito

Pagato: $139 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (765+ recensioni)

4.3/5 (765+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (120+ recensioni)

5. Ahrefs

via Ahrefs I dati sono il potere. E quando si tratta della vostra strategia SEO, Ahrefs fornisce dati potenti. Questo software completo per la ricerca, l'analisi e la revisione SEO vi consentirà di prendere decisioni più informate sulla vostra strategia di contenuti. Dispone di strumenti per trovare nuove opportunità di contenuto, apportare miglioramenti tecnici al vostro sito e persino insinuarsi nelle parole chiave più importanti dei vostri concorrenti. 🧟

Le migliori caratteristiche

La dashboard mostra a colpo d'occhio importanti metriche SEO per monitorare le prestazioni del sito

L'esploratore del sito consente di monitorare le classifiche delle parole chiave e i backlink della concorrenza

L'esploratore di parole chiave vi aiuta a pianificare la vostra strategia di contenuti e a trovare nuove opportunità

Limitazioni

I rapporti sui backlink possono essere lenti da caricare e alcuni utenti si lamentano che non sempre corrispondono ai backlink di Google Analytics

Poiché questo programma include molte funzioni, può essere difficile trovare la funzione desiderata all'interno dell'interfaccia utente

Prezzi

Lite: $99 al mese

$99 al mese Standard: $199 al mese

$199 al mese Advanced: $399 al mese

$399 al mese Enterprise: $999 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (485+ recensioni)

4.6/5 (485+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (525+ recensioni)

6. Sprout Social

via Sprout Social Se i social media svolgono un ruolo importante nelle vostre attività di marketing B2B, Sprout Social può semplificare la creazione, la pubblicazione e l'analisi dei contenuti.

Dispone di un calendario dei contenuti e di strumenti di collaborazione integrati e si integra con tutti i canali dei social media: Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger e Google Business Messages per facilitare la pubblicazione e la programmazione. Ha anche strumenti di ascolto sociale così, quando si tratta della vostra reputazione online, potete essere tutt'orecchi. 👂

Le migliori caratteristiche

Creazione di un piano di contenuti con una libreria di risorse condivisa, un calendario dei contenuti, commenti e approvazioni

Ottimizzazione e pubblicazione di contenuti su più piattaforme di social media contemporaneamente

Utilizza i filestrumenti di automazione del marketing e i flussi di lavoro personalizzabili per rispondere e connettersi con i clienti più rapidamente

Limitazioni

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di automazione non siano sufficientemente personalizzabili o specifiche

Altri ritengono che gli strumenti di ascolto sociale non consentano di tenere traccia di un numero sufficiente di menzioni, parole chiave o frasi

Prezzi

Standard: 249 dollari al mese

249 dollari al mese Professionale: 399 dollari al mese

399 dollari al mese Advanced: $499 al mese

$499 al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (2.570+ recensioni)

4,4/5 (2.570+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (555+ recensioni)

7. Google Analytics

via Google Analytics Se volete capire il traffico del vostro sito web, avete bisogno di Google Analytics. Potete impostarlo per monitorare i dati del sito web più importanti per voi, dalla crescita del traffico organico ai canali da cui provengono i visitatori del vostro sito, fino ai tipi di clienti che lo visitano più spesso. Il traffico del vostro sito web non deve essere un mistero. 🚦🚗

Le migliori caratteristiche

La dashboard personalizzabile vi permette di organizzare, visualizzare e condividere i dati più importanti per voi

I dati in tempo reale mostrano i percorsi dei clienti sul sito e la provenienza del traffico in entrata

Le informazioni sul pubblico mostrano i dati demografici, gli interessi, la posizione, il comportamento e il valore di vita dei clienti

Limitazioni

Molti utenti riferiscono che impostare la piattaforma per visualizzare i dati e gli approfondimenti desiderati richiede molto tempo

Poiché Google raccoglie i dati degli utenti, alcuni utenti sono preoccupati per i problemi di privacy

Prezzi

**Gratuito

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (6.180+ recensioni)

4,5/5 (6.180+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.580+ recensioni)

8. Console di ricerca di Google

via Console di ricerca di Google Siamo realisti: Tutti noi che creiamo contenuti ottimizzati per il posizionamento sui motori di ricerca lavoriamo fondamentalmente per Google. Quindi, tanto vale ricevere le istruzioni direttamente dal capo (ovvero i bot di Google). 🤖

Google Search Console mostra come ottimizzare i contenuti e spiega i problemi che impediscono al sito di posizionarsi. Vi fornisce le informazioni necessarie per apparire nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, gratuitamente.

Le migliori caratteristiche

Monitoraggio del traffico organico e delle prestazioni del sito

Inviate la mappa del vostro sito o singoli URL per essere crawlati e posizionati più velocemente

Individuare i problemi che impediscono al vostro sito di posizionarsi

Limitazioni

Manca di opzioni di personalizzazione

Non fornisce dati in tempo reale: la maggior parte dei dati risale a un paio di giorni prima

Prezzi

**Gratuito

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (215+ recensioni)

4.7/5 (215+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (165+ recensioni)

9. Zoom

via Zoom A meno che non vi siate nascosti sotto una roccia negli ultimi tre anni (e non vi biasimiamo), avrete probabilmente sentito parlare e probabilmente usato Zoom. Si tratta di una delle migliori piattaforme di videoconferenza in circolazione, che è stata ampliata per includere risorse migliori per ospitare grandi eventi online e webinar. Permette di incontrare faccia a faccia i clienti di tutto il mondo, senza bisogno di un jet privato. 🛩️

Le migliori caratteristiche

Le riunioni virtuali consentono al team di vendita e di assistenza clienti di interagire con i clienti in qualsiasi parte del mondo si trovino

La piattaforma per gli eventi consente di ospitare conferenze virtuali, corsi di formazione o fiere commerciali nell'ambito delle iniziative di marketing e coinvolgimento dei clienti

Il pianificatore di appuntamenti semplifica l'invito dei clienti e la condivisione di un link di partecipazione

Limitazioni

Il piano gratuito termina automaticamente la riunione dopo 40 minuti

La piattaforma ha avuto problemi di sicurezza e di privacy in passato, quindi potrebbe non essere la scelta migliore per condividere informazioni sensibili

Prezzi

Base: Gratuito

Gratuito Pro: $149,90

$149,90 Business: $199,90

$199,90 Business Plus: $250

Valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (53.510+ recensioni)

4.5/5 (53.510+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.630+ recensioni)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo BuzzSumo è uno strumento completo per l'ottimizzazione dei motori di ricerca, il content marketing e la gestione della reputazione. Il team di content marketing può usarlo per pianificare il calendario dei contenuti e aumentare il traffico organico, mentre il team di PR può usarlo per gestire la reputazione online e costruire la consapevolezza del marchio. Potete anche usarlo per controllare i vostri concorrenti e rimanere all'avanguardia. 🏈

Le migliori caratteristiche

Gli strumenti di scoperta e ricerca vi aiutano a trovare parole chiave e argomenti di content marketing SEO, per poi vedere gli articoli più quotati su tali argomenti

Le funzioni di monitoraggio consentono di tenere traccia dei nuovi backlink e di impostare avvisi sulle menzioni dei marchi e sugli argomenti importanti per voi

Un database di autori, creatori e giornalisti vi aiuta a connettervi con gli influencer che hanno interessi correlati all'offerta del vostro marchio

Limitazioni

Alcuni utenti ritengono che le funzioni di reportistica potrebbero essere più intuitive e semplici da utilizzare

C'è una curva di apprendimento ripida se si vogliono usare tutte le funzioni del programma al massimo delle loro potenzialità

Prezzi

Creazione di contenuti: $199 al mese

$199 al mese PR e comunicazioni: $299 al mese

$299 al mese Suite: $499 al mese

$499 al mese Enterprise: $999 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

11. Pagine guida

via Pagine guida Progettate il vostro sito web pensando alla generazione di contatti con Leadpages. Questa piattaforma è un costruttore di siti web ideale per le piccole imprese B2B. Permette di costruire facilmente il vostro sito web senza alcuna esperienza o conoscenza di codifica. E ogni pagina è ottimizzata per le vendite. Anche i neofiti penseranno che è un gioco da ragazzi. 🧠

Le migliori caratteristiche

Centinaia di modelli di siti web ottimizzati per il lead scoring e le conversioni

La tecnologia AI vi aiuta a creare testi e immagini per le vostre pagine web in pochi minuti

Il costruttore di landing page vi aiuta a spiegare i vantaggi del vostro prodotto

Limitazioni

Gli utenti segnalano opzioni di personalizzazione limitate

Alcuni utenti ritengono che i formulari integrati non raccolgano abbastanza informazioni sui potenziali clienti

Prezzi

Standard: $37 al mese

$37 al mese Pro: $74 al mese

$74 al mese Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (210+ recensioni)

4.3/5 (210+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (290+ recensioni)

12. Sumo

via Sumo Avete presente quei popup che appaiono su quasi tutti i siti web e che vi chiedono di fornire il vostro indirizzo e-mail in cambio di qualcosa (un codice sconto, un e-book, una risorsa educativa gratuita)? È molto probabile che siano stati realizzati con Sumo.

Questa applicazione vi permette di aggiungere un popup per la cattura delle e-mail al vostro sito e di far crescere la vostra lista di abbonati con ogni visitatore del sito. Tutto ciò che dovete fare è configurarla e poi sedervi, rilassarvi e inviare le e-mail. 📩

Le migliori caratteristiche

La finestra popup invita i visitatori del sito web a condividere la loro e-mail, in modo da far crescere la vostra lista di abbonati

La Smart Bar consente di incorporare un campo di raccolta e-mail nella parte superiore o inferiore delle pagine web e dei post

Plugin per WordPress, Shopify e Google Tag Manager

Limitazioni

Sebbene questa applicazione offra integrazioni con molti dei più popolari strumenti di marketing, alcuni utenti lamentano l'assenza di integrazioni per strumenti di email marketing più di nicchia

La versione gratuita mostra il marchio Sumo nel popup

Prezzi

**Gratuito

Pro: $39 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (50+ recensioni)

4.1/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (65+ recensioni)

13. Litmus

via Litmus Questo strumento di email marketing vi porta dall'idea alla consegna. 💭 📧

Potete usare Litmus per costruire le email, collaborare con il vostro team, ottenere l'approvazione, testare, personalizzare, inviare e analizzare le vostre campagne email da un unico posto. L'email marketing è ancora uno dei metodi più economico per le aziende B2B per fare pubblicità e questo strumento può aiutarvi a farlo nel modo giusto.

Le migliori caratteristiche

Creazione di una libreria di risorse per l'email marketing, come immagini, grafici, pulsanti e loghi

Creazione e personalizzazione di campagne e-mail con contenuti live e suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale

Test di deliverability per evitare di finire nelle cartelle di spam

Limitazioni

Alcuni utenti segnalano che le immagini e le anteprime dei test delle email sono lente da caricare

Le opzioni di personalizzazione del layout della dashboard sono limitate

Prezzi

Basic: $99 al mese

$99 al mese Plus: $199 al mese

$199 al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 3.6/5 (360+ recensioni)

3.6/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

14. Moz

via Moz Quando siete pronti ad aumentare il traffico organico del vostro sito web, questo strumento SEO vi mette al posto di guida. 🏎️

Come Ahrefs o Semrush, Moz è un programma di ottimizzazione dei motori di ricerca che vi aiuta a pianificare la vostra strategia di content marketing B2B e ad attirare più visitatori sul sito web. Potete analizzare l'efficacia del posizionamento del vostro sito, confrontarvi con i concorrenti e scoprire come migliorare il vostro sito web o espandere i vostri contenuti.

Le migliori caratteristiche

Lo strumento di ricerca delle parole chiave vi aiuta a scoprire le opportunità per creare contenuti B2B utili

Lo strumento di ottimizzazione dei contenuti mostra come migliorare il SEO on-page per far sì che le landing page o i blog si posizionino più in alto

Lo strumento di ricerca dei link traccia la qualità e la quantità dei backlink verso il vostro sito web

Limitazioni

Diversi utenti si lamentano del fatto che il design non è facile da usare come quello di strumenti simili

Altri trovano che gli strumenti di analisi avanzata siano difficili da imparare

Prezzi

Standard: $99 al mese

$99 al mese Medio: $179 al mese

$179 al mese Large: $299 al mese

$299 al mese Premium: $599 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (385+ recensioni)

4.4/5 (385+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (340+ recensioni)

15. Attribuzione Google

via Attribuzione di Google Dove sono gli early adopters? Perché questa applicazione di Google è ancora agli inizi. 🍼

Google Attribution è ancora in fase di beta testing, ma si può provare gratuitamente, il che lo rende uno degli strumenti di marketing più convenienti per le aziende B2B. Utilizza gli algoritmi di apprendimento automatico di Google per attribuire con precisione il merito dei clic sugli annunci che portano a conversioni, il che può aiutarvi a prendere decisioni migliori in merito a l'allocazione delle risorse nel vostro budget pubblicitario a pagamento.

Le migliori caratteristiche

È gratuito, mentre la maggior parte dei software di marketing B2B non lo è

Vi aiuta a capire quali canali pubblicitari a pagamento hanno il miglior tasso di conversione

Permette di analizzare l'impatto potenziale della ridistribuzione del budget tra i diversi canali a pagamento

limitazioni di ####

Alcuni utenti trovano difficile la configurazione dei dati e l'esecuzione di report approfonditi

Altri si lamentano del fatto che è possibile aggiungere solo un numero limitato di utenti, quindi questa applicazione potrebbe non essere adatta a team più grandi

Prezzi

**Gratuito

Valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (15+ recensioni)

4/5 (15+ recensioni) Capterra: N/A

16. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite è uno dei nomi più importanti nella gestione dei social media. E le sue funzioni renderanno la gestione delle vostre campagne sui social media uno spasso! 🦉

È possibile pianificare, programmare e pubblicare, oltre a monitorare gli annunci a pagamento, i commenti, le conversazioni e le metriche di performance dall'app. In questo modo, indipendentemente dal numero di canali di social media su cui pubblicherete, avrete tutto il vostro materiale in un unico posto.

Le migliori caratteristiche

Pianificazione dei social mediacalendario dei contenuti e pubblicate i post su tutti i vostri canali da un'unica postazione

Vedere tutte le notifiche dei social media in un'unica casella di posta elettronica

Utilizzare le integrazioni con tutte le principali piattaforme di social media e con i più diffusi strumenti di marketing come Mailchimp, HubSpot, Dropbox e Canva

limitazioni di ####

Tag, menzioni e altre funzioni non sono disponibili all'interno di Hootsuite per tutti i canali di social media, il che significa che potreste dover modificare i post dopo la loro pubblicazione

Alcuni utenti segnalano problemi con il sistema integrato diStrumenti di scrittura AI Prezzi

Professionale: $99 al mese

$99 al mese Team: $249 al mese

$249 al mese Business: $739 al mese

$739 al mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (4.040+ recensioni)

4.1/5 (4.040+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.475+ recensioni)

17. Menzione

via Citare Se vi siete mai sentiti come se cercare di trovare commenti sui social media che siano rilevanti per il vostro marchio fosse come cercare un ago in un pagliaio, allora avete bisogno di Mention. Vi aiuterà a trovare ogni ago in ogni pagliaio online. 🪡

Mention si occupa di social listening, ovvero del monitoraggio di miliardi di fonti online per trovare menzioni del vostro marchio o parole chiave correlate al vostro marchio, il che rende più facile per voi partecipare alla conversazione.

Le migliori caratteristiche

Ricevere avvisi sulle menzioni del marchio, sulle parole chiave, sugli argomenti del settore o su pubblicazioni specifiche

Vedere i dati relativi al vostro pubblico, al vostro marchio, a un concorrente o a un argomento del settore

Pubblicare su tutti i canali di social media marketing da un'unica postazione

Limitazioni

Alcuni utenti riferiscono che è facile perdere le menzioni se non si è scrupolosi nell'impostare gli avvisi

Altri affermano che spesso il programma non individua le menzioni che includono abbreviazioni o che riguardano siti web di nicchia

Prezzi

Solo: $41 al mese

$41 al mese Pro: $83 al mese

$83 al mese Pro Plus: $149 al mese

$149 al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (435+ recensioni)

4.3/5 (435+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (280+ recensioni)

18. Kissmetrics

via Kissmetrics Il marketing è fatto di persone e lo è anche Kissmetrics. 🕺

Questa piattaforma tiene traccia dei visitatori del vostro sito web e degli utenti delle app per aiutarvi a capire quali pagine cliccano, quali contenuti leggono e quali prodotti acquistano. Sì, potete usare Kissmetrics per vedere dati su larga scala sul vostro sito web, come ad esempio quali pagine hanno il tasso di conversione più alto, ma potete anche usarlo per vedere il percorso di un singolo cliente dal primo momento in cui arriva sul vostro sito web.

Le migliori caratteristiche

La dashboard personalizzabile vi permette di monitorare i dati più importanti per voi, dal tasso di conversazione giornaliero al tasso di performance di diversi imbuti di marketing

I report dei test A/B consentono di testare nuove landing page o funzionalità dell'app per individuare i contenuti di maggior successo

Gli insight basati sui prodotti vi mostrano quali sono le funzionalità e i piani più utilizzati dai vostri clienti

Limitazioni

I rapporti sui dati approfonditi possono richiedere molto tempo per essere caricati

Integrazioni limitate con altri strumenti di marketing

Prezzi

Pay-as-You-Go: $0,0025 per evento

$0,0025 per evento Silver: $199 al mese

$199 al mese Oro: $499 al mese

$499 al mese Platinum: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (165+ recensioni)

4.1/5 (165+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (15+ recensioni)

19. Metadati

via Metadati Se il vostro team di marketing a volte fatica a raggiungere il pubblico giusto, preparatevi a centrare il bersaglio. 🎯

I metadati utilizzano un approccio a doppio tunnel per aiutarvi a tracciare e ottimizzare il vostro campagne di marketing (imbuto uno) e le iniziative di marketing basate sugli account (imbuto due). Potete lanciare e gestire le vostre campagne di marketing sui social media e le campagne pubblicitarie con costo per clic dall'interno dell'applicazione, e utilizzare il targeting del pubblico per assicurarvi di raggiungere le persone giuste su ogni piattaforma, da Instagram a Google Ads.

Le migliori caratteristiche

Costruite profili di pubblico mirati utilizzando più di 10 fonti di dati diverse, tra cui il vostro strumento CRM, i dati sugli intenti o i dati demografici, aziendali e tecnografici

Utilizzare una libreria di risorse per le campagne per lanciare rapidamente le campagne di marketing digitale su più piattaforme

Lancio e monitoraggio dei risultati degli esperimenti di campagna per testare nuovi pubblici, messaggi o strategie di marketing

limitazioni di ####

Integrazioni limitate con strumenti di marketing più recenti e di nicchia (oltre ai CRM e ai canali pubblicitari) e assenza di API aperte

Alcuni utenti segnalano che il processo di sviluppo del pubblico richiede molto tempo

Prezzi

Metadata Demand Hub: $60.000 all'anno

$60.000 all'anno Custom Pricing

Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (270+ recensioni)

4.6/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (25+ recensioni)

20. Gufo

via Gufo Owler è uno strumento di ricerca approfondita per i team di vendita. È possibile utilizzarlo per ottenere ulteriori informazioni sui clienti che sono già nel vostro CRM SaaS oppure potete scoprire nuovi clienti che corrispondono al vostro profilo di cliente ideale. Questo programma vi aiuterà a scoprire tutte le informazioni necessarie sui potenziali clienti prima di iniziare la vostra attività di sensibilizzazione. 🕵️

Le migliori caratteristiche

Database di oltre 15 milioni di aziende che è possibile filtrare e ordinare in base agli attributi aziendali

Approfondimenti su finanziamenti, acquisizioni, notizie, investimenti, cambi di leadership e altro ancora

Integrazioni con Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams eChatGPT Limitazioni

Informazioni limitate su nicchie e piccole imprese

Il piano gratuito consente di seguire solo 5 aziende, il che non è sufficiente per la maggior parte dei team di vendita

Prezzi

Community: Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Pro: $35 al mese

$35 al mese Max: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (445+ recensioni)

4.3/5 (445+ recensioni) Capterra: 4/5 (3+ recensioni)

Porta il tuo marketing B2B al livello successivo con ClickUp

Il giusto software di marketing B2B non solo vi aiuterà a entrare in contatto con nuovi clienti, ma vi aiuterà anche a gestire meglio le relazioni con i clienti esistenti. In questo modo potrete costruire una fedeltà duratura e aumentare le vendite lungo l'intero ciclo di vita del cliente.

Inoltre, un buon software semplifica la vita del vostro team, togliendo loro il lavoro più impegnativo. Il risultato sono clienti più felici, un team più felice e un mondo più felice. 🌻

E se volete uno strumento di marketing B2B che renda felice anche il vostro budget, provate ClickUp . Ha la capacità di sostituire più strumenti di marketing e si può iniziare a usarlo oggi stesso, gratuitamente .