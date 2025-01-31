i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per l'e-commerce per incrementare le vendite nel 2025

Gestire un negozio online è un'attività complessa. Dal copywriting alla gestione dell'ecommerce campagne di marketing al provider di un servizio clienti eccezionale, è molto.

Fortunatamente, l'intelligenza artificiale (IA) può alleggerire il carico di lavoro dei rivenditori online. Strumenti di IA utilizzano algoritmi di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per svolgere attività di routine e semplificare i flussi di lavoro, facendovi risparmiare tempo e denaro.

La tecnologia di apprendimento automatico dell'IA può infatti aumentare i tassi di conversione, incrementare le conversazioni commerciali e consolidare la vostra reputazione sul mercato migliorando l'esperienza del cliente.

Scoprite alcuni dei migliori strumenti di IA per piattaforme di ecommerce che possono portarvi al livello successivo in modo che possiate lavorare in modo più intelligente, non più difficile. 🙌

Cosa cercare negli strumenti di IA per l'e-commerce?

Alcuni strumenti di IA sono progettati per aiutare a svolgere attività specifiche, mentre altri forniscono un supporto di più ampio respiro. Queste sono solo alcune delle funzionalità e delle funzioni di apprendimento automatico da ricercare nei migliori strumenti di IA per le aziende di e-commerce:

Strumenti di IA per la scrittura che semplificano la creazione di contenuti per ogni elemento della vostra strategia di marketing 📝

Project management di siti web strumenti che automatizzano la creazione e il monitoraggio delle attività, eottimizzare i flussi di lavoro Strumenti per la gestione dei prodotti per accompagnarvi dalla strategia dei nuovi prodotti alla produttività e alla progettazione dei vostri prodottiflussi di lavoro del marketing Algoritmi che analizzano il comportamento e le preferenze dei clienti per fornire raccomandazioni personalizzate sui prodotti

Segmentazione dei dati dei clienti guidata dall'IA che supporta campagne SMS ed email personalizzate

Miglioramentoscoperta dei prodotti utilizzando la ricerca visiva e le funzioni del motore di ricerca integrato

Funzionalità/funzione come le prove virtuali per aiutare i clienti a fare buone scelte (e aumentare la soddisfazione dei clienti per le aziende di e-commerce)

Chatbot dotati di IA che forniscono un supporto clienti rapido rispondendo alle domande più frequenti 🙋‍♀️

Analisi dei dati che riconoscono gli schemi e forniscono raccomandazioni intelligenti, ad esempio su quando ordinare determinati prodotti per una migliore gestione delle scorte

Reportistica che fornisce un feedback in tempo reale sullo stato di avanzamento, offre approfondimenti e segnala potenziali problemi, come feedback negativi ripetitivi

I 10 migliori strumenti di IA per il commercio elettronico nel 2024

Ora che siete al corrente di come gli strumenti di IA possono semplificarvi la vita e fornire un'esperienza utente di alta qualità, è il momento di passare all'aspetto aziendale. Ecco cosa possono fare per voi alcuni dei migliori strumenti di IA per l'e-commerce.

1. ClickUp

Creare rapidamente piani di test dei prodotti e tagliare le infinite ore di lavoro manuale con i prompt generati dall'AI di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività one-stop-shop progettata per semplificare ogni aspetto della vostra azienda, compresa la vostra piattaforma di e-commerce. Sfrutta le Automazioni, i modelli e i potenti strumenti di produttività di ClickUp strumenti di project management che coprono vari casi d'uso.

Accelerate il processo di sviluppo dell'e-commerce con alcuni dei numerosi modelli disponibili. Ad esempio, il modello Modello di piano di progetto per l'ecommerce di ClickUp vi guida nell'impostazione degli obiettivi per il vostro negozio online e nel chiarire le modalità di gestione del progetto l'ambito del progetto e Sequenza.

Vi aiuta a pianificare le attività cardine e i passaggi dettagliati, ad assegnare le risorse necessarie e a gestire la strategia di comunicazione per garantire che tutto il team sia a bordo.

Volete saperne di più? ClickUp AI è di gran lunga uno dei migliori strumenti di IA per l'e-commerce.

ClickUp AI vi permette di essere più sicuri nelle comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Utilizzare ClickUp AI assistente di scrittura per creare contenuti per le pagine di destinazione, le descrizioni dei prodotti, i post sul blog e le email. Utilizzate l'IA con una ClickUp Documento o ClickUp Lavagna online per fare un brainstorming sul design del vostro sito web o per sviluppare una strategia commerciale o di contenuto con il vostro team.

Permette di riepilogare/riassumere la vostra note della riunione e trasformare rapidamente i testi in elementi d'azione. Monitorate le attività fino al loro completamento, migliorando la produttività di tutto il team. ✅

Quando siete pronti per il lancio, Funzionalità/funzione commerciale di ClickUp forniscono tutti gli strumenti necessari per gestire la pipeline dal marketing alla chiusura dell'affare.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizza il fileClickUp per il Podcast Ecommerce per imparare a usare ClickUp per i vostri flussi di lavoro nell'e-commerce

Impostare notifiche per ricordare tutte le attività importanti, in modo da farle terminare in tempo

Utilizzate i prompt integrati basati sull'IA per snellire le attività e perfezionare i risultati

Mantenete tutte le conversazioni relative ai progetti di e-commerce in un unico posto con ClickUp Chat Visualizza Progettate una dashboard personalizzata per monitorare lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale, in ogni suo passaggio

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti, sia in modo nativo che tramite Zapier Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

L'app mobile non è ancora all'altezza di tutte le funzionalità/funzione della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever: gratis

gratis Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. ViSenze

via ViSenze Utilizzato da molti marchi di ecommerce famosi, questo strumento di IA aiuta i clienti a trovare rapidamente e facilmente i prodotti di cui hanno bisogno nel vostro negozio online. E quando la scoperta dei prodotti è facile, i clienti acquistano di più, aumentando le vostre vendite. 💸

ViSenze analizza ciò che i clienti visualizzano attivamente per fornire raccomandazioni personalizzate. I clienti possono anche fare una ricerca visiva IA dei prodotti utilizzando uno screenshot, una foto o un'immagine salvata. Il tagging intelligente dei prodotti con dati quali colore, dimensione e marca li aiuta a trovare esattamente ciò che stanno cercando.

Le migliori funzionalità/funzioni di ViSenze

Cross-sell o upsell suggerendo prodotti simili o complementari

Importazione di prodotti in ViSenze da siti di ecommerce per una facile gestione del catalogo

Scalare facilmente e aggiungere altri dati SKU man mano che il vostro negozio ecommerce cresce

Integrazione con le più diffuse piattaforme di ecommerce come Shopify, BigCommerce e WooCommerce

Limiti di ViSenze

La scoperta dei prodotti non è sempre accurata al 100% per le aziende di commercio elettronico

Non ci sono abbastanza recensioni per valutare l'efficacia di ViSenze

Prezzi di ViSenze

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ViSenze

G2: 4.0/5 (2 recensioni)

4.0/5 (2 recensioni) Capterra: Ancora nessuna recensione

3. Turno blu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Blueshift.jpg La dashboard di Blueshift /%img/

via Blueshift Blueshift è uno strumento per l'e-commerce progettato per semplificare il coinvolgimento dei clienti. Utilizza l'IA per automatizzare il marketing su più canali e far crescere il valore della vita del cliente.

Blueshift raccoglie e organizza i dati dei clienti da diverse fonti come il CRM, le interazioni self-service e il comportamento dei clienti sul sito web e sulle app per creare profili utili. L'IA aiuta a segmentare questi dati, a determinare i canali di comunicazione migliori da utilizzare per i diversi segmenti e a inviare i messaggi al momento giusto in modo che siano più efficaci. 📤

Le migliori funzionalità/funzione di Blueshift

I dati degli utenti raccolti dallo strumento di machine-learning IA dal vostro pubblico di traguardo aiutano a ottimizzare il budget per la pubblicità a pagamento

Invio di notifiche push per ispirare le conversazioni e gli acquisti dei clienti

Offrire contenuti e prodotti personalizzati ai clienti per migliorare la loro esperienza d'acquisto

Integrazione con altri elementi del vostro stack tecnologico, come Amazon Web Services (AWS), Salesforce , Google Ads, Facebook e il negozio Shopify

Limiti di Blueshift

Il sistema è piuttosto complesso, quindi la curva di apprendimento può essere ripida per i nuovi utenti (c'è una documentazione che aiuta)

Alcuni utenti vorrebbero poter creare un maggior numero di reportistica personalizzata

Prezzi di Blueshift

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Blueshift

G2: 4.4/5 (oltre 240 recensioni)

4.4/5 (oltre 240 recensioni) Capterra: 4.5/5 (6 recensioni)

4. Barilliance

via Barilliance Questo software IA per l'e-commerce aiuta a creare esperienze di acquisto online personalizzate per i clienti. È progettato per aumentare le valutazioni commerciali, i tassi di conversione e il valore della vita dei clienti in diversi modi.

Ad esempio, la funzione IA prevede i prossimi acquisti di un cliente, anche in base a marche, colori e dimensioni personalizzate. Quindi, fa scattare un messaggio dinamico per consigliare quei prodotti o offrire un buono sconto su misura.

Può anche inviare messaggi di follower per determinati scenari, ad esempio quando un cliente abbandona il carrello o non lo si vede da un po' di tempo sul proprio negozio online. 🛒

Le migliori funzionalità/funzioni di Barilliance

Segmenta il database dei clienti in modo da poter inviare messaggi altamente pertinenti e personalizzati

Integrazione perfetta con il vostro provider di email e con molte piattaforme di ecommerce

Raccogliere facilmente indirizzi email da acquirenti anonimi che navigano sul vostro sito

Utilizzate il sito in tempo realecorrezione di bozze sociali per far sapere ai clienti che altri acquistano i prodotti di loro interesse

Limiti di Barilliance

Se si desidera apportare modifiche al funzionamento del sistema, è necessario possedere alcune competenze tecniche di codice

Alcuni titolari di negozi ecommerce e utenti ritengono che l'interfaccia utente potrebbe essere migliore

Prezzi di Barilliance

Contattare per i prezzi (a partire da 250 dollari al mese)

Valutazioni e recensioni di Barilliance

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.6/5 (18 recensioni)

5. Persona viva

via Persona viva LivePerson è un sistema di chatbot che si concentra su un'IA di conversazione simile a quella umana per i rivenditori online. Automatizza il coinvolgimento dei clienti attraverso diversi canali, tra cui chattare sul web, email, messaggi, social media e chiamate vocali. 📞

Questo strumento di IA per titolari di negozi di e-commerce e aziende utilizza quanto appreso da miliardi di conversazioni reali con i clienti per creare interazioni autentiche che consentono il self-service e creano fiducia. In questo modo il team di assistenza è gratis e si concentra su ciò che è veramente necessario.

Funzionalità/funzioni migliori di LivePerson

Utilizzate LivePerson per consigliare prodotti, inviare aggiornamenti sugli ordini e gestire le consegne

Semplificare i resi e i cambi, senza bisogno di supporto pratico

Centralizzazione di tutte le conversazioni dei clienti sia con il chatbot che con il vostro team dal vivo sulla piattaforma Conversational Cloud

Migliorare l'esperienza del cliente grazie a facili integrazioni con altre piattaforme come il CRM, il sistema di gestione dei contenuti (CMS) o il Contact Center di Google

Limiti di LivePerson

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di reportistica siano un po' limitate e potrebbero essere migliorate

Il servizio clienti non sembra essere coerente: a volte è buono e a volte no

Prezzi di LivePerson

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di LivePerson

G2: 4.2/5 (150 recensioni)

4.2/5 (150 recensioni) Capterra: 4.4/5 (39 recensioni)

6. Impiegato.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Clerk.io\_.jpg Strumenti di IA per l'e-commerce: Gli ordini monitorati di Clerk.io /$$$img/

via Impiegato.io Clerk.io mira a far crescere le vendite della vostra azienda online grazie alla personalizzazione e alla maggiore rilevanza durante il percorso di acquisto dei clienti. L'algoritmo di IA analizza il comportamento e le conversazioni dei clienti su più canali per generare contenuti personalizzati, raccomandazioni e risultati dai motori di ricerca che aumentano le conversioni.

Da fare senza utilizzare i cookie.

Questo strumento di IA per l'e-commerce automatizza anche i lavori richiesti dall'email marketing, utilizzando i trigger per inviare raccomandazioni personalizzate sui prodotti alle persone giuste al momento giusto. 📨

Le migliori funzionalità di Clerk.io

Funzione di ricerca che comprende il linguaggio naturale e tiene conto di sinonimi, errori di ortografia e disponibilità dei prodotti

Ottenere una visione a 360 gradi dei profili e dei comportamenti dei clienti fin dalla loro prima interazione con il vostro sito di ecommerce

Segmentate la vostra base clienti utilizzando filtri e parole chiave per creare un pubblico specifico, quindi inviate loro offerte che non potranno rifiutare

Integrazione perfetta con le vostre piattaforme di ecommerce, CRM e marketing

Limiti di Clerk.io

Il sistema è piuttosto complesso, per cui può essere necessario del tempo per completarlo

Le opzioni di prezzo sono modulari e facili da capire, ma alcuni utenti ritengono che i costi si accumulino rapidamente

Prezzi di Clerk.io

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Clerk.io

G2: 4.8/5 (120+ recensioni)

4.8/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (19 recensioni)

7. Siero

via Siero Syte aiuta i vostri clienti a trovare i prodotti di cui hanno bisogno utilizzando la ricerca visiva, la navigazione sul sito e l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO). Utilizza anche l'iper-personalizzazione per mostrare loro prodotti simili e complementari.

L'IA visiva crea percorsi intuitivi e coinvolgenti per i clienti, per migliorare le conversioni. È particolarmente apprezzata dai rivenditori online di articoli per la casa, la moda e la gioielleria, perché mette in mostra questi tipi di prodotti e può evidenziare il modo in cui lavorano insieme per creare un look completo. 🛋️

Funzionalità/funzione migliori di Syte

Automazione delle tag dei prodotti per migliorare e standardizzare i dati dei prodotti, ottimizzare il merchandising e risparmiare tempo

Descrivete i prodotti in modo dettagliato con oltre 15.000 attributi tra cui scegliere

Mostrate ai personalizzati ciò che avete da offrire con la Galleria delle ispirazioni

Consultate il team del supporto clienti di Syte, reattivo e disponibile, se avete bisogno di supporto

Limiti di Syte

La ricerca di immagini non sempre dà risultati corrispondenti

Si rivolge principalmente ai mercati dell'arredamento, della gioielleria e della moda, quindi se la vostra azienda non rientra in questi settori, potreste scoprire che Syte non ha tutte le funzionalità che vorreste

Prezzi di Syte

Contatto per i prezzi

Syte valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione ancora

8. Frase

via Frase Questo strumento di IA semplifica la creazione di contenuti di marketing altamente efficaci, personalizzati per ogni fase del percorso del cliente. Utilizza i dati per prevedere i contenuti più performanti, quindi vi aiuta a testare su scala e a ottimizzare per ottenere risultati migliori. 🤩

Phrasee può generare contenuti personalizzati per diversi casi d'uso, come l'oggetto e il corpo delle email, i messaggi SMS e la pubblicità a pagamento per aumentare la consapevolezza del marchio e il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità di Phrasee

Crea facilmente contenuti ad alta conversione che suonano umani e sono in linea con la voce del marchio 📣

Split-testate i vostri messaggi di marketing per scoprire quali versioni funzionano meglio

Ottenete informazioni dettagliate sui risultati in tempo reale dei vostri messaggi di marketing

Integrazione con un intervallo di provider di servizi email

Limiti di Phrasee

Il prezzo può essere un po' alto per i budget delle piccole imprese

È necessario controllare i contenuti generati da Phrasee per cogliere eventuali errori

Prezzi di Phrasee

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Phrasee

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

9. Semplificato

via Semplificato Simplified è un altro strumento di creazione di contenuti per l'IA che genera copie e grafica senza bisogno di competenze di progettazione o di codice. Grazie a un ampio intervallo di modelli di design e all'accesso a milioni di foto, è possibile creare immagini di alta qualità per la propria attività di e-commerce. 🖼️

Utilizzate questo strumento di IA per l'e-commerce per progettare qualsiasi cosa: schede aziendali, post sui social media, brochure, annunci e video. Quindi ridimensionate il vostro design per adattarlo a diversi canali, come Facebook, YouTube e X.

Simplified dispone anche di uno strumento per la gestione dei social media, di uno strumento per il collegamento alla biografia e della funzione Chatbot dell'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simplified

Impostazione del kit del marchio, compresi logo, colori e font, e accesso al team, ai client o ai provider

Modificare rapidamente le immagini con strumenti utili come la rimozione dello sfondo e il ridimensionamento magico

Animare qualsiasi cosa con un solo clic per aggiungere un nuovo livello di coinvolgimento

Collaborare in tempo reale con i membri del team per rivedere, lasciare feedback, ottenere l'approvazione e finalizzare il design

Limiti semplificati

Essendo basato su cloud, è necessaria una connessione internet affidabile

I pacchetti gratis hanno dei limiti e, una volta superati, l'accesso viene interrotto

Prezzi semplificati

Design grafico gratis: Free

Free Graphic Design Pro : $9/mese per utente

$9/mese per utente Graphic Design Business: $15/mese per 5 utenti

$15/mese per 5 utenti Editor video gratis: Free

Free Video Editor Pro : $19/mese per utente

$19/mese per utente Video Editor Business: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti IA Writer gratis: Free

Free IA Writer Pro : da $12/mese per utente

Simplified valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (2.600+ recensioni)

4.6/5 (2.600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

10. Chatfuel

via Chatfuel Questo strumento di IA per l'e-commerce è una piattaforma di messaggistica che si può utilizzare su tutti i canali, compresi il sito web, Facebook Messenger, WhatsApp e X.

Grazie alle funzionalità/funzione di trascinamento, non è necessaria alcuna esperienza di codice per l'impostazione. Chatfuel utilizza la tecnologia avanzata GPT-4 di OpenAI per creare conversazioni per le interazioni con i clienti utilizzando il linguaggio naturale. 🌻

Chatfuel è in grado di rispondere alle domande più frequenti, monitorare le preferenze dei clienti per consigliare i prodotti, inviare codici promozionali, generare promemoria per i carrelli abbandonati, gestire reclami e feedback, ottimizzare gli annunci e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità di Chatfuel

Semplificare le cose con un unico numero WhatsApp per più agenti del servizio clienti

Integrazione con ChatGPT per portare il coinvolgimento dei clienti a un livello superiore

Vendete i vostri prodotti dall'interno di WhatsApp, in modo che i clienti non debbano cambiare piattaforma per completare l'acquisto

Utilizzate le API di Chatfuel per integrarvi con il vostro negozio, CRM o piattaforma di dati dei clienti (CDP) per un trasferimento dei dati senza soluzione di continuità e un processo di messaggistica fluido

Limiti di Chatfuel

Il vostro piano tariffario controlla il numero di messaggi che potete inviare al mese

L'implementazione del sistema richiede tempo e attenzione

Prezzi di Chatfuel

Business: Da $11,99/mese

Da $11,99/mese Azienda: Da $300/mese

Valutazioni e recensioni di Chatfuel

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

Guidare le conversioni e aumentare le conversazioni con gli strumenti di IA per l'e-commerce

I migliori strumenti di IA per titolari di negozi e aziende di e-commerce utilizzano l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per automatizzare molte attività che in precedenza dovevano essere terminate manualmente. Non solo risparmiare tempo ma anche migliorare l'esperienza del cliente, il che può portare a una sua maggiore soddisfazione e a un aumento del fatturato. 💰

Se avete bisogno di aiuto per scrivere testi e creare grafica, personalizzare i contenuti, aiutare gli acquirenti a scoprire i prodotti o migliorare il servizio clienti, questi strumenti di IA per l'e-commerce possono aiutarvi a terminare il lavoro.

ClickUp supporta molte di queste funzionalità/funzione e molto altro ancora. Iscrivetevi gratuitamente e iniziate a semplificare ogni aspetto della vostra azienda, in modo da potervi concentrare sulla promozione commerciale e sull'aumento dei profitti.