Le 10 migliori opzioni di software per l'e-commerce per il 2024

Se state cercando di entrare nel regno delle vendite online, allora avrete bisogno di opzioni software per l'e-commerce che vi aiutino a mettere i vostri prodotti davanti ai clienti.

Quali sono quindi le migliori soluzioni di piattaforma ecommerce? Ce ne sono molte tra cui scegliere, sia open source che con piani a pagamento che offrono tutti i vantaggi e i vantaggi che si possono immaginare.

Siamo qui per aiutarvi a superare la confusione e a trovare il software giusto per voi. Che abbiate bisogno di un costruttore di siti web, Strumenti di IA per l'e-commerce le app o i componenti aggiuntivi per aggiungere un carrello della spesa e altre funzionalità a un sito esistente, o i modi migliori per gestire le vendite multicanale, rappresentano il meglio del settore. 🙌

Cosa si deve cercare in Software di e-commerce ?

La maggior parte dei software per l'ecommerce offre numerose funzionalità/funzione per aiutarvi a costruire un sito web, a commercializzare su più canali e persino ad assistervi nelle attività di back-office e in negozio. Ma quali sono le funzionalità/funzione specifiche da ricercare? Ecco alcuni elementi essenziali:

Sicurezza: Poiché si accettano pagamenti e si raccolgono dati sensibili dei clienti, è indispensabile una forte sicurezza per mantenere tali dati al sicuro

Performance: La piattaforma deve offrire prestazioni veloci, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto personalizzato, in modo da non ritrovarsi con carrelli abbandonati e clienti frustrati 🛒

Gestione degli ordini: Cercate strumenti di gestione degli ordini che vi aiutino a processare rapidamente gli ordini dei clienti, inviando email automatiche per gli ordini ricevuti, elaborati e spediti

Strumenti di marketing: Analogamente,strumenti per il flusso di lavoro del marketing possono aiutarvi a creare, monitorare e perfezionarecampagne di marketing attraverso i canali

Integrazioni: Verificate le integrazioni disponibili per ogni piattaforma, per essere sicuri di poter continuare a utilizzare le app e i software esistenti

Per aumentare la portata del vostro marchio, scegliete una piattaforma che offra strumenti SEO e analisi per il vostro sito, i social e gli altri canali. La possibilità di monitorare e gestiregli oggetti e i risultati chiave (OKR) è un'ottima cosa da avere

Le 10 migliori soluzioni software per l'e-commerce da utilizzare nel 2024

Ci sono molte opzioni di software per l'ecommerce tra cui scegliere e una varietà di funzionalità/funzione, come strumenti per costruire un sito web, monitorare le analisi e gestire i social media. Alcune delle più popolari includono piattaforme commerciali all-in-one progettate per aiutarvi a gestire sia le vendite online che quelle di persona Strumenti di IA per l'automazione di varie attività .

Abbiamo raccolto le 10 migliori opzioni disponibili per aiutarvi a scegliere quella giusta per la vostra azienda.

1. Shopify

via Shopify Shopify è una piattaforma di ecommerce all-in-one che offre tutto il necessario per costruire un sito web e commercializzare i prodotti attraverso il vostro sito web, i social media, i marketplace, i negozi brick-and-mortar e altro ancora.

Questa piattaforma non è solo un costruttore di siti web per l'e-commerce. È possibile utilizzare Shopify anche per gestire le campagne di marketing, l'assistenza per l'account, il punto vendita e molto altro ancora.

Shopify migliori funzionalità/funzione

Utilizzate Shopify per creare una vetrina ideale per il vostro marchio

Sfruttate i canali di vendita, compresi i marketplace, i social media e i punti vendita al dettaglio, per aumentare le vendite

Semplificare le campagne di marketing con le funzionalità/funzione di marketing integrate

Utilizzare dati e analisi per migliorare le prestazioni SEO e dei social media e per ottenere informazioni personalizzate sui clienti

Rendere più efficienti le operazioni di back-office con gli strumenti di spedizione e di gestione aziendale di Shopify

Shopify limitazioni

I clienti dicono che Shopify può essere costoso rispetto alle alternative

Con così tanti strumenti e funzionalità/funzione avanzate, la curva di apprendimento è ripida

Shopify prezzo

Starter: $5/mese

$5/mese Basic: $39/mese

$39/mese Retail: $89/mese

$89/mese Shopify per Piccole Aziende : $105/mese

$105/mese Avanzato: $399/mese

$399/mese Shopify Plus: a partire da $2.000/mese

Shopify valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (4.400+ recensioni)

4.4/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6.200+ recensioni)

2. Adobe Commerce

via Commercio Adobe Adobe Commerce (ex Magento) è simile a Shopify in quanto è una piattaforma all-in-one che consente di creare una vetrina e di commercializzare su più canali.

Una differenza chiave è che questa piattaforma si integra nativamente con altri prodotti Adobe, tra cui Creative Cloud, che consente di personalizzare facilmente il marchio con immagini e grafica personalizzate.

Adobe Migliori funzionalità/funzione del commercio elettronico

Gestite i siti B2B e B2C, i marketplace e le vetrine con un'unica interfaccia

Espandete la vostra azienda a livello globale con gli strumenti di localizzazione per paesi e valute

Utilizzare app gratuite e premium progettate per tutti gli aspetti aziendali, tra cui strumenti di marketing, strumenti di back-office, sistemi di gestione degli ordini e altro ancora

Automazioni dei flussi di lavoro e analisi dei dati con Adobe Sensei IA

Adobe Limiti per il commercio

I clienti segnalano una bassa velocità di navigazione

Molti dicono che questa piattaforma è costosa

Adobe Commerce prezzi

Adobe Commerce Pro: Contatto commerciale

Contatto commerciale Servizi gestiti: Contatto commerciale

Adobe Commerce valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (500+ recensioni)

4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (600+ recensioni)

3. BigCommerce

via BigCommerce La piattaforma BigCommerce ha molto da offrire ai commercianti di tutte le dimensioni. Inoltre, è progettata per scalare facilmente, il che la rende un buon punto di partenza per le piccole aziende che prevedono una crescita.

Pur offrendo la maggior parte delle funzionalità/funzione di Shopify o Adobe Commerce, BigCommerce pone un'enfasi particolare sulla creazione di un'esperienza multi-negozio. Ciò consente di creare vetrine personalizzate per soddisfare una varietà di segmenti di clienti.

BigCommerce migliori funzionalità/funzione

Creazione e lancio di pagine personalizzate con un editor visivo che non richiede conoscenze di HTML

Create il vostro sito su WordPress e utilizzate l'abilitazione della piattaforma back-end per integrare BigCommerce

Utilizzate BigCommerce per gestire più canali, tra cui negozi web, marketplace, social media e negozi di vendita al dettaglio 🤩

Sfruttate gli strumenti B2B per gestire prezzi all'ingrosso, ordini di acquisto, preventivi, pagamenti e altro ancora

BigCommerce limitazioni

La conoscenza dello sviluppo è indispensabile per sfruttare al meglio le funzionalità avanzate di API

Alcuni utenti affermano che BigCommerce non è così facile da usare come altre opzioni

BigCommerce prezzo

Standard: $29/mese

$29/mese Plus: $79/mese

$79/mese Pro: $299/mese

$299/mese Azienda: Contatto commerciale

BigCommerce valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (450+ recensioni)

4.2/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

4. OpenCart

via OpenCart OpenCart è stato concepito per consentire ai commercianti di essere operativi in modo rapido e semplice. Grazie ai modelli gratuiti o a basso costo, alle descrizioni e alle foto dei prodotti, è possibile creare un sito in pochi clic e iniziare ad accettare ordini subito dopo.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenCart

Utilizzo di estensioni per aggiungere ulteriori funzioni e capacità al vostro negozio web

Ottimizzare i lavori richiesti dal marketing digitale con gli strumenti SEO integrati

Semplificare le operazioni di checkout integrando i migliori metodi/modalità di pagamento e di spedizione

Utilizzare il dashboard dell'amministratore per gestire utenti, negozi multipli, elenchi di prodotti e altro ancora

Limiti di OpenCart

Gli utenti riferiscono di aver avuto difficoltà a trovare le estensioni di cui avevano bisogno

La piattaforma è gratis, ma l'acquisto di moduli ed estensioni può essere costoso

OpenCart prezzo

La piattaforma è gratuita e open source, ma le estensioni possono essere gratis o a pagamento

Valutazioni e recensioni di OpenCart

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (140+ recensioni)

5. WooCommerce

via WooCommerce Ci sono un paio di cose che distinguono WooCommerce dalla concorrenza. Per cominciare, non è una piattaforma, ma piuttosto un plugin per WordPress che si può integrare con un sito WordPress self-hosted per espandere le capacità di acquisto online.

Questo ci porta alla seconda differenza chiave: mentre i commercianti possono usarlo per creare i propri negozi, gli sviluppatori specializzati in ecommerce possono anche usarlo per creare negozi per altri.

WooCommerce migliori funzionalità/funzione

Utilizzate WooPayments per accettare pagamenti e gestire le transazioni direttamente dalla vostra dashboard

Personalizzate la vostra esperienza di acquisto senza conoscere il codice

Rendere le spedizioni più facili e convenienti con WooCommerce Shipping

Gli strumenti di marketing vi permettono di fare upselling, ottimizzare il SEO e aumentare la portata dei contenuti del vostro marchio

WooCommerce limitazioni

I recensori menzionano il bloat del sito web come un problema quando utilizzano un numero elevato di estensioni, plugin e componenti aggiuntivi per ottenere tutte le funzionalità/funzioni di cui hanno bisogno

Da fare per utilizzare più plugin a pagamento di WooCommerce, i costi possono aumentare rapidamente

WooCommerce prezzo

I prezzi variano a seconda delle estensioni, dei plugin e dei temi selezionati

WooCommerce valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (1.100+ recensioni)

4,4/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

6. Volusion

via Volusion Volusion è un'ottima scelta per le piccole aziende che cercano una piattaforma all-in-one in grado di rendere il loro negozio web rapidamente operativo.

È possibile scegliere tra 120 temi diversi per creare il proprio sito, aggiungere funzioni avanzate grazie a varie integrazioni di terze parti e utilizzare il software per carrelli della spesa di Volusion per creare un'esperienza di checkout e di elaborazione dei pagamenti senza soluzione di continuità.

Volusion migliori funzionalità/funzione

Utilizzate l'intuitivo costruttore di siti web senza codice di Volusion per creare una splendida vetrina in pochi minuti

Gestite l'inventario, i metodi/modalità di pagamento e altre esigenze aziendali cruciali in un'unica soluzione

Raggiungete un pubblico più ampio con gli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e SEO

Provate il Marketing 360 di Volusion per ottenere le conoscenze di specialisti SEO, professionisti del marketing e web designer

Volusion limiti

I recensori affermano che il numero ridotto di integrazioni disponibili è un limite

Alcuni ritengono che i modelli disponibili siano in numero limitato e costosi

Volusion prezzo

Personale: $35/mese

$35/mese Professionale: $79/mese

$79/mese Business: $299/mese

$299/mese Prime: Contatto commerciale

Volusion valutazioni e recensioni

G2: 3.2/5 (60+ recensioni)

3.2/5 (60+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (40+ recensioni)

7. PrestaShop

via PrestaShop PrestaShop è una piattaforma commerciale open-source che offre una vasta gamma di moduli che consentono di creare il proprio negozio online con tutte le funzionalità/funzione necessarie.

I commercianti possono iniziare scegliendo tra PrestaShop classico, che richiede di gestire il proprio hosting web, o PrestaShop ospitato, che include tutto ciò che serve per iniziare e i servizi di hosting web.

Le migliori funzionalità/funzione di PrestaShop

Unisciti alla comunità PrestaShop per creare e collaborare con partner e membri della comunità 🛠️

Trova freelance e agenzie che ti aiutino a creare il tuo negozio online nella rete PrestaShop Experts

Scegli tra migliaia di moduli nel Marketplace di PrestaShop per ottenere le funzionalità/funzione di ecommerce di cui hai bisogno

Iniziare facilmente con le funzioni ecommerce di base usando la suite di moduli PrestaShop Essentials

Limiti di PrestaShop

I costi dei singoli moduli a pagamento possono aumentare rapidamente se si utilizzano più moduli

Potrebbe essere necessaria una certa conoscenza da parte dello sviluppatore, oppure potrebbe essere necessario assumere uno sviluppatore

PrestaShop prezzo

Classico: Uso gratuito, ma i moduli possono costare di più

Uso gratuito, ma i moduli possono costare di più In hosting: 24 €/mese

24 €/mese Personalizzato: Contattare il commerciale

Valutazioni e recensioni su PrestaShop

G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

8\code(0144)} osCommerce

via osCommerce osCommerce è unico tra i software per l'ecommerce in quanto è in realtà due cose. Per cominciare, è un carrello della spesa gratuito e open-source che potete aggiungere al vostro negozio online.

È anche un mercato in cui si possono trovare app a pagamento e gratuite da aggiungere al carrello per ampliarne le funzioni. Il mercato delle app offre qualcosa per tutti: strumenti per l'ottimizzazione dei motori di ricerca, app per la generazione di reportistica, strumenti per il design, il marketing, le spedizioni, i pagamenti e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di OSCommerce

Costruite un negozio online con osCommerce per mantenere il pieno controllo del vostro negozio e dei vostri dati

Accettare pagamenti senza pagare le commissioni di elaborazione dei pagamenti o di transazione della piattaforma

Unirsi alla comunità osCommerce per ottenere consigli e approfondimenti da colleghi titolari e sviluppatori di negozi

Sfogliate l'osCommerce App Store per trovare app e aggiungere funzionalità/funzione chiave al vostro sito

limiti di osCommerce

La curva di apprendimento è ripida: è necessario avere qualche conoscenza di sviluppo o assumere uno sviluppatore

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia utente è datata

osCommerce prezzo

L'utilizzo del carrello è gratis

Le app sono un misto di gratuite e a pagamento

Valutazioni e recensioni di OSCommerce

G2: 3.4/5 (30+ recensioni)

3.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (5+ recensioni)

9. Wix eCommerce

via Commercio elettronico Wix Wix è nato come un semplice costruttore di siti web drag-and-drop e oggi questa piattaforma offre ancora tutte queste funzioni, più le funzionalità aggiunte da Wix eCommerce.

Wix eCommerce è tra le piattaforme di e-commerce più popolari, non solo per la sua facilità d'uso, ma anche perché offre agli imprenditori la possibilità di gestire spedizioni, pagamenti, marketing e altre attività chiave utilizzando un'unica dashboard.

Wix Le migliori funzionalità/funzione dell'eCommerce

Usate il costruttore di siti web Wix eCommerce per costruire un bellissimo negozio online da zero

Usate Wix eCommerce per dare la possibilità a un negozio esistente di vendere online

Assumete i partner Wix per aiutarvi con la progettazione, lo sviluppo o il marketing del vostro sito web

Usate gli strumenti di migrazione per spostare facilmente il vostro sito ecommerce dal self-hosting o da un'altra piattaforma a Wix

Wix limiti dell'e-commerce

Il design del sito è limitato alle opzioni disponibili all'interno di ciascun modello di sito

Alcuni utenti dicono che Wix è ottimo per le startup, ma non è scalabile come altre opzioni

Wix eCommerce prezzi

Light: $16/mese

$16/mese Core: $27/mese

$27/mese Business: $32/mese

$32/mese Business Elite: $159/mese

$159/mese Wix Soluzioni per le aziende: Contatto commerciale

Wix Valutazioni e recensioni sul commercio elettronico

G2: 4.2/5 (1.600+ recensioni)

4.2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (9.300+ recensioni)

10. Ecwid

via Ecwid Ecwid è una piattaforma di ecommerce progettata per offrire un controllo completo sui lavori commerciali multicanale. Con essa è possibile gestire le vendite ovunque: sul vostro negozio web, sui social media, attraverso i marketplace come eBay o Amazon, o anche nei negozi di mattoni e cortili.

La gestione centralizzata dell'inventario e dei prezzi vi aiuta a garantire la coerenza tra tutti i canali.

Ecwid migliori funzionalità/funzione

Utilizzate le automazioni per inviare email di recupero del carrello e altre comunicazioni personalizzabili

Creazione di coupon, schede regalo e altre promozioni allettanti

Accettare pagamenti da schede, Google Pay e Apple Pay

Aggiungete ulteriori funzioni al vostro sito con le app del mercato delle applicazioni di Ecwid

Utilizzate l'app mobile di Ecwid per gestire la vostra azienda online da qualsiasi luogo

Ecwid limitazioni

Gli utenti riferiscono che Ecwid non offre un numero di opzioni di personalizzazione del sito pari a quello di altri software di ecommerce

Il costo di più componenti aggiuntivi, se necessari, può diventare costoso

Ecwid prezzo

**Free Forever

Venture: $14,08/mese

$14,08/mese Business: $29,08/mese

$29,08/mese Unlimited: $82,50/mese

Ecwid valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (360+ recensioni)

4.7/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (560+ recensioni)

Altri strumenti commerciali

Shopify, BigCommerce e altri provider di software per l'e-commerce offrono una suite completa di strumenti progettati specificamente per l'impostazione dei negozi e la commercializzazione dei prodotti. Ma che dire di altri aspetti della vostra azienda? Ad esempio, un software come ClickUp vi permette di usare modelli per creare le personas degli utenti o anche bozza di descrizione della produttività con l'IA generativa.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con Sequenza definita e traguardi quantificabili

Per quanto riguarda il settore commerciale, ClickUp offre molti strumenti utili. Per cominciare, ClickUp per i team commerciali offre tutto il necessario per gestire l'imbuto commerciale, da cima a fondo. Utilizzate le viste personalizzabili del flusso di lavoro per creare elenchi, tabelle o schede Kanban in modo da tenere traccia di dati, affari, account e lead commerciali. 📈

È inoltre possibile utilizzare ClickUp per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) . Le visualizzazioni flessibili consentono di analizzare facilmente i dati di ciascun cliente. Le automazioni consentono di centralizzare il contatto con i clienti: basta integrare l'email con ClickUp per inviare facilmente gli aggiornamenti o facilitare l'inserimento dei clienti.

Massimizzare la produttività nell'ecommerce con ClickUp

ClickUp si rivolge anche ai commercianti, con funzionalità/funzione progettate per aiutarvi ad aumentare la produttività. Se dovete scrivere descrizioni dei prodotti o altri tipi di contenuti, ClickUp vi offre Strumenti di scrittura IA per aiutarvi a terminare il lavoro. 📝

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Come azienda di ecommerce, anche voi avrete determinati obiettivi e traguardi da raggiungere e ClickUp è tra le soluzioni più adatte a questo scopo migliori app per il monitoraggio degli obiettivi là fuori. Che si tratti di monitorare gli OKR, di riunire le scadenze per il lancio di un prodotto o di mantenere il team in attività con obiettivi settimanali, questa piattaforma offre tutto il necessario per raggiungere gli oggetti.

Gli obiettivi possono essere suddivisi in attività specifiche da assegnare ai membri del team, mentre le dashboard di ClickUp consentono di monitorare le metriche e di avere una visione di alto livello di tutto ciò che accade nell'area di lavoro di ClickUp.

Per i team di sviluppo software, in particolare, ClickUp è un sistema all-in-one strumento di project management e di collaborazione che vi aiuterà a costruire, lanciare e commercializzare i vostri prodotti SaaS. Con questa piattaforma è possibile creare roadmap di prodotto, monitorare bug e problemi e integrarsi con GitHub, Gitlab e altre piattaforme strumenti di sviluppo in modo da poter monitorare lo stato di sviluppo e creare un prodotto migliore per i vostri clienti.

Utilizzate il modello di pianificazione del sito web di ClickUp per iniziare a creare il vostro sito di e-commerce!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizza il fileClickUp AI assistente di scrittura per creare descrizioni dei prodotti e altri tipi di contenuti per la vostra azienda online ✨

Riunite il vostro team sulla piattaforma ClickUp per creare, collaborare, monitorare le attività e gestire il vostro negozio, il tutto in un unico posto

Gestite i contatti, le relazioni commerciali e i rapporti con i clienti conI modelli CRM di ClickUp, facili da utilizzare* Integrazione con i servizi email, i servizi cloud e gli strumenti commerciali più diffusi per creare un'esperienza senza soluzione di continuità in tutto lo stack di app

Utilizzate lavagne online e 15 diverse viste di lavoro, tra cui elenchi, Bacheca, grafici di Gannt e altro, per visualizzare e collaborare allo sviluppo di prodotti, campagne di marketing e altre attività essenziali

Limiti di ClickUp

Come piattaforma per la gestione del lavoro, ClickUp non può essere utilizzato per creare o ospitare un negozio di e-commerce, ma può essere utilizzato per gestire il progetto e le risorse di web design/sviluppo

I principianti dovranno dedicare un po' di tempo a conoscere tutte le funzionalità/funzione offerte da questa app

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Contattate il team commerciale per un piano personalizzato

Contattate il team commerciale per un piano personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.900 recensioni)

Porta il tuo Business al livello successivo con il Software Ecommerce e ClickUp

La giusta soluzione software per l'e-commerce vi aiuterà a costruire, ospitare e gestire il vostro negozio online. Aggiungendo al mix una solida app di project management, sarete in grado di tenere sotto controllo le vendite e il marketing, le relazioni con i clienti, la creazione di contenuti e altro ancora.

In qualità di titolari di un'azienda di e-commerce, potete utilizzare ClickUp per tenere sotto controllo tutte queste attività e molto altro ancora, tra cui la gestione dell'inventario, lo sviluppo di nuovi prodotti, le campagne di marketing omnichannel e così via.

Siete pronti a provarlo? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per scoprire come vi aiuterà a massimizzare l'esito positivo della vostra attività di e-commerce.