10 migliori strumenti di automazione AI per la crescita delle aziende nel 2025 (gratuiti e a pagamento)

Ricordate che un tempo l'intelligenza artificiale (IA) riguardava solo i robot e le macchine parlanti dei film di fantascienza? Poi è arrivato OpenAI, che con ChatGPT ha aperto un'intera scatola di vermi.

Ebbene, l'IA è reale ed è ovunque in ambito aziendale. 👀

Secondo IBM 2022 Global IA Adoption Index (Indice di adozione globale dell'IA) , le aziende stanno sfruttando l'IA per diversi casi d'uso, tra cui l'automazione dei processi aziendali, il marketing e le vendite, il customer care e l'analisi aziendale.

I risultati sono interessanti: il 54% di queste aziende ha dichiarato di aver ottenuto risparmi sui costi e una maggiore efficienza, il 48% ha affermato di aver migliorato l'esperienza dei clienti e il 41% ha accelerato l'erogazione e la scalabilità di nuovi servizi.

Indipendentemente dal settore aziendale e dalle dimensioni, l'IA può aumentare la produttività e la crescita.

Ma - ed è un grosso ma - se rimanete troppo a lungo a guardare e non sfruttate la potenza della tecnologia IA, potreste ritrovarvi a guardare i vostri concorrenti incollati a voi. E scommettiamo che non lo volete. 🌪️

Rimanete con noi per scoprire la top 10 delle aziende che hanno bisogno di un'intelligenza artificiale Strumenti di IA per l'automazione per potenziare i flussi di lavoro delle attività di marketing e superare la concorrenza.

Cosa sono gli strumenti di IA per l'automazione?

In parole povere, gli strumenti di IA per l'automazione del marketing rendono i vostri lavori richiesti più veloci, più intelligenti e più efficaci.

Pensate ad attività come la segmentazione del pubblico, la scrittura di testi di marketing, l'invio di email e la pubblicazione sui social media. Ora immaginate non solo di automatizzare queste attività, ma di renderle "intelligenti"

Invece di inviare email generiche, gli strumenti di IA analizzano il comportamento degli utenti e adattano i contenuti alle preferenze individuali. Piuttosto che postare sui social media in modo casuale, questi strumenti identificano quando il vostro pubblico è più attivo e quali contenuti risuonano con loro.

Ma come funziona? Gli strumenti di IA utilizzano l'apprendimento automatico per imparare continuamente dai dati, prendendo decisioni basate su schemi che altrimenti richiederebbero una vita per essere analizzati. ⏳

Perché i marketer dovrebbero utilizzare gli strumenti di IA per l'automazione?

In qualità di responsabile marketing o titolare di un'azienda, ecco perché l'uso di strumenti di IA per la gestione del business è fondamentale per il marketing l'automazione del marketing è una mossa intelligente per la vostra azienda:

Gestire attività ripetitive in modo più accurato ed efficiente

Free time to focus on high-value attività che guidano l'innovazione e la crescita reale

Aumentare il coinvolgimento dei clienti e i tassi di conversione personalizzando i contenuti, le interazioni e le raccomandazioni sui prodotti in base alle preferenze e ai comportamenti specifici dei clienti

Generare analisi predittive per prendere decisioni strategiche analizzando impostazioni estese di dati sui clienti (ad esempio, profili dei clienti, cronologia degli acquisti, prestazioni delle campagne, ecc.)

Riduzione dei costi operativi grazie alla riduzione degli errori, all'ottimizzazione delle strategie e delle campagne e all'utilizzo efficiente delle risorse

10 Migliori strumenti di IA per l'automazione nel 2024

Ecco i 10 migliori strumenti di IA per l'automazione dei flussi di lavoro del marketing, selezionati in base alle loro caratteristiche uniche e alle recensioni degli utenti su G2 e Capterra. Preparatevi a rimanere sbalorditi. 🤩

1. ClickUp - Il migliore per l'automazione delle attività

Utilizzate ClickUp Brain per accedere facilmente a qualsiasi informazione

ClickUp è un programma tutto in uno strumento di produttività per le aziende che desiderano ottimizzare le operazioni e i progetti dei clienti in un hub centrale.

Con ClickUp AI è molto più facile e veloce che mai. È possibile accedere a questa IA assistente di scrittura in tutte le aree di lavoro: descrizioni delle attività, commenti, chattare, Documenti ClickUp e anche nella finestra In arrivo delle notifiche.

Il prompt basato sul testo di ClickUp AI consente di generare rapidamente idee e contenuti ogni volta che ci si sente bloccati. E se non siete sicuri di cosa digitare, potete usare uno degli oltre 100 modelli di prompt per avere un vantaggio. 💡

Questi modelli coprono diversi casi d'uso che abbracciano ruoli aziendali, dal marketing alle vendite, dal prodotto alle risorse umane. Quindi, sia che stiate redigendo brief creativi, blog post, email di prospezione, customer journey o procedure operative standard, c'è un modello pronto a guidarvi.

Un'altra fantastica funzionalità/funzione? È possibile trasformare i blocchi di testo in attività di ClickUp .

Impostare un chiaro ordine di operazioni aggiungendo dipendenze "di blocco" o "di attesa" tra le attività e mantenere il team in carreggiata per sapere su cosa lavorare per primo

Invece di passare ore a cercare le cose da fare dopo un brainstorming o una sessione di riunione, ClickUp AI genera per voi un elenco di cose da fare in pochi secondi. È facile da usare, funzionale, adattabile e semplicissimo. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogare/riassumere lunghe relazioni, chat e thread di commenti con un solo clic

Organizzazione e monitoraggio delle attività utilizzando campi personalizzati (come assegnatario, data di scadenza, priorità e valutazione) e stati personalizzati (come Da fare, In corso e Terminato)

Eliminate le attività ripetitive grazie all'impostazione di Automazioni di ClickUp da zero o da una delle oltre 120modelli di automazione Ricevere avvisi e promemoria in app, via email e mobile, per non perdere mai una scadenza

Utilizzare ClickUp AI per generare copie, correggere errori ortografici e grammaticali, semplificare la scrittura e ottimizzarne la qualità

Accedete a ClickUp via web, desktop e dispositivi mobili

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, per i nuovi utenti può essere necessario un po' di tempo per imparare la piattaforma da cima a fondo

ClickUp AI non è disponibile sul piano Free

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Drift - Il migliore per l'automazione delle vendite commerciali

via Deriva Drift è una piattaforma di marketing e commerciale progettata per trasformare il modo in cui le aziende si relazionano con i visitatori dei siti web. Offre messaggistica in tempo reale, chatbot IA e strumenti di IA per connettersi istantaneamente e offrire supporto agli utenti del sito. Drift è ideale per le aziende che vogliono offrire esperienze personalizzate, aumentare il coinvolgimento degli utenti e incrementare le conversioni sul sito web. 🧑‍💻

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift

Rispondere alle domande più frequenti sulla vostra azienda utilizzando il chatbot IA

Indirizzare i visitatori del sito al giusto rappresentante commerciale quando hanno bisogno di ulteriore aiuto

Ricevere notifiche quando un utente in target visita il vostro sito, in modo da poterlo contattare rapidamente per una chattare

Comunicare in tempo reale con potenziali lead time e far loro prenotare riunioni sul calendario Microsoft o Google Calendar

Limiti di Drift

Funzionalità avanzate come gli strumenti di test dell'IA, il routing e il chatbot dell'IA non sono disponibili sul piano iniziale

Alcuni utenti affermano che l'app per dispositivi mobili a volte può presentare dei bug

Prezzi di Drift

Premium: $2.500/mese

$2.500/mese Avanzato: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,4/5 (1.010+ recensioni)

4,4/5 (1.010+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (179 recensioni)

