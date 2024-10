10 Migliori alternative di ChatGPT per il marketing nel 2024

"L'IA sta arrivando per il nostro lavoro!" Affermazioni come queste fanno ancora notizia e lo fanno da quando ChatGPT è arrivato sulla scena.

Ma come marketer, non riesco a capire perché ci venga costantemente detto che la tecnologia sostituirà completamente gli esseri umani. Non è stato forse così quando i computer sono stati introdotti nella forza lavoro? Guardate dove ci hanno portato ora!

Che si ami o si odi l'intelligenza artificiale (IA), una cosa è certa: non c'è modo di ignorarla. Gli operatori di marketing devono abbracciare gli assistenti IA o i ChatGPT in un modulo o nell'altro. E quanto più velocemente la abbracceremo, tanto meglio potremo utilizzarla.

Tuttavia, la ChatGPT è la risposta a tutto ciò che riguarda il marketing? Probabilmente no. Ecco alcune delle migliori alternative a ChatGPT, molte delle quali offrono un'elaborazione del linguaggio naturale e un'analisi dei dati molto più avanzate rispetto a ChatGPT. Andiamo.

Cosa dovreste cercare nelle alternative a ChatGPT per il marketing?

Anche prima di ChatGPT quando è arrivata sulla scena, abbiamo utilizzato quotidianamente diversi strumenti di marketing.

Con l'IA, tuttavia, l'automazione e l'assistenza sono passate a un livello diverso. Gli strumenti di IA spesso ci aiutano a creare contenuti, a ottimizzarli o addirittura ad automatizzare alcuni dei nostri lavori di marketing (ad esempio, gli strumenti di chatbot IA), consentendo agli esseri umani di concentrarsi sulle scommesse più creative e strategiche.

Nella mia esperienza, ChatGPT offre alcuni potenti funzionalità/funzione ma questo non significa che sia davvero la soluzione ideale per Strumento di IA per il marketing . Ho trovato diverse alternative che danno risultati solidi.

Quindi, quando si valuta ChatGPT alternative per quanto riguarda il marketing, è bene tenere conto di fattori quali:

Funzioni per la creazione di contenuti : Adatta alla creazione di post per il blog, alla scrittura di email,gestione di campagne di marketinge altro ancora

: Adatta alla creazione di post per il blog, alla scrittura di email,gestione di campagne di marketinge altro ancora Generazione di immagini IA : Offre potenti funzionalità di generazione di immagini che possono essere facilmente modificate e migliorate. Dato che ora siamo in grado di creare immagini usando solo pochiPrompt dell'IAquesto è un criterio cruciale per gli esperti di marketing.

: Offre potenti funzionalità di generazione di immagini che possono essere facilmente modificate e migliorate. Dato che ora siamo in grado di creare immagini usando solo pochiPrompt dell'IAquesto è un criterio cruciale per gli esperti di marketing. Capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) : Comprende e risponde al linguaggio umano in modo naturale e colloquiale

: Comprende e risponde al linguaggio umano in modo naturale e colloquiale Informazioni in tempo reale : elabora i contenuti in tempo reale con informazioni aggiornate

: elabora i contenuti in tempo reale con informazioni aggiornate **Integrazione con altri strumenti: si integra perfettamente con gli strumenti e le piattaforme di marketing esistenti, semplificando il flusso di lavoro complessivo del marketing

Le 10 migliori alternative a ChatGPT per il marketing

Ho trascorso innumerevoli ore a testare questi strumenti personalmente e a lavorare con i team per capire quali piattaforme di IA facciano davvero la differenza. Dopo aver esplorato diverse casi d'uso ho trovato alcune eccellenti alternative a ChatGPT. Quindi, se state cercando le migliori alternative a ChatGPT per il marketing, siete nel posto giusto.

Ecco un elenco di 10 strumenti di IA per i vostri processi di marketing, dalla creazione di post sui social media al project management e all'ottimizzazione dei contenuti.

1. ClickUp (il migliore per la collaborazione e la gestione di progetti di marketing basati sull'IA)

creare risorse di marketing dettagliate come email, case study, campagne, brief, blog e altro ancora utilizzando ClickUp Brain_

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la produttività e il project management, ma ha costruito potenti modelli di IA che combinano tutti i wiki, le attività e le informazioni di marketing in una piattaforma senza soluzione di continuità denominata ClickUp Brain .

Brain è un potente chatbot IA che va oltre la semplice generazione di contenuti. È possibile utilizzarlo per automatizzare i flussi di lavoro, creare contenuti di marketing contestuali e ottimizzare le campagne pubblicitarie in un unico luogo.

Se avete bisogno di un post veloce sui social media , scrivere email se volete creare contenuti lunghi o collaborare con il vostro team in tempo reale, la suite di strumenti di ClickUp vi copre. La parte migliore di ClickUp è la sua offerta dedicata ai marketer. Il suo sistema all-in-one ClickUp Marketing è una piattaforma che riunisce tutte le attività di marketing in un hub centrale. In questo modo i team di marketing possono creare campagne, realizzare strategie e utilizzare IA per il marketing dei contenuti lavoro richiesto.

creare e gestire automazioni basate su trigger o azioni utilizzando ClickUp Automazioni_

Oltre alla generazione di contenuti, utilizzate gli strumenti di IA di ClickUp per automatizzare il vostro flusso di lavoro di marketing. Automazioni di ClickUp consente di utilizzare il costruttore di automazione IA per creare trigger o flussi di lavoro basati su azioni con oltre 100 modelli. In questo modo i team possono monitorare lo stato di avanzamento, delegare il lavoro e rispettare le scadenze, riducendo al contempo i processi manuali.

**Per maggiori dettagli sull'utilizzo dell'automazione del marketing con i solidi strumenti di ClickUp, date un'occhiata a come utilizzare l'IA per l'automazione del marketing per gli approfondimenti.

Modello di brief per campagne di marketing ClickUp

avvia facilmente qualsiasi campagna di marketing utilizzando il modello ClickUp Marketing Campaign Brief_

Include anche modelli pronti all'uso, come il modello Modello di Brief della campagna di marketing che fornisce un chiaro brief sulla campagna o sul marchio. Il risultato è che potete definire facilmente gli obiettivi del marchio, le linee guida e i risultati per ogni fase del progetto.

Contemporaneamente, è possibile utilizzare ClickUp Brain all'interno di Documenti e generare contenuti o costruire informazioni rilevanti, tenendo a mente il brief della campagna e le linee guida. In questo modo, in una confronto a titolo clickUp si presenta come un'alternativa più robusta a Chat$$a, soprattutto per i marketer, grazie alla sua serie di strumenti di marketing e modifica dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

**Evidenziare qualsiasi parte del testo in ClickUp Documenti per migliorarlo istantaneamente grazie allo strumento di modifica IA. Vi aiuta a ottimizzare i contenuti per renderli più chiari, a regolarne la lunghezza o a semplificare il messaggio, il tutto in pochi clic

Scrittura di contenuti : Redigere email, contenuti per i social media o bozze di blog in pochi secondi con l'assistente di scrittura ClickUp AI

: Redigere email, contenuti per i social media o bozze di blog in pochi secondi con l'assistente di scrittura ClickUp AI Riepilogare testi : Riassumere lunghe email o documenti estraendo informazioni chiave con lo strumento di riepilogazione/riassumere di ClickUp AI. Genera panoramiche concise e passaggi successivi attuabili, aiutando il team a rimanere allineato sullo stato della campagna e sulle prossime attività cardine

: Riassumere lunghe email o documenti estraendo informazioni chiave con lo strumento di riepilogazione/riassumere di ClickUp AI. Genera panoramiche concise e passaggi successivi attuabili, aiutando il team a rimanere allineato sullo stato della campagna e sulle prossime attività cardine prompt : Utilizzate le funzionalità di IA generativa per diverse attività di marketing, come suggerire tagline, domande di sondaggio, costruire strategie per le campagne di marketing e altro ancora. IlModello di prompt di ChatGPT per il marketingche contiene oltre 600 prompt di marketing, vi permette di ottimizzare le vostre campagne e di creare contenuti mirati per il vostro pubblico

: Utilizzate le funzionalità di IA generativa per diverse attività di marketing, come suggerire tagline, domande di sondaggio, costruire strategie per le campagne di marketing e altro ancora. IlModello di prompt di ChatGPT per il marketingche contiene oltre 600 prompt di marketing, vi permette di ottimizzare le vostre campagne e di creare contenuti mirati per il vostro pubblico Integrazione con altri strumenti: Connessione di ClickUp con migliaia di strumenti di marketing già utilizzati, dalle piattaforme di pianificazione dei social media ai sistemi di gestione dei contenuti. Questo vi permette di creare, modificare e programmare i contenuti per più canali utilizzando il vostro stack tecnologico esistente

Limiti di ClickUp

Ci vuole tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzione, ma si può sfruttare ilCentro assistenza di ClickUp per facilitare la curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

Leggi di più: Calendario del marketing , gestione della campagna e progettazione di piani di marketing sono inclusi come modelli di marketing aggiuntivi da considerare per il vostro team in ClickUp.

2. Copilot (la migliore alternativa gratuita a ChatGPT per il marketing dei contenuti)

generate immagini, contenuti e strategie di marketing con_ Copilot Tra le migliori alternative a ChatGPT, Copilot di Microsoft (precedentemente noto come Bing IA) fornisce risultati pertinenti e aggiornati. È di facile accesso e utilizzo ed è disponibile all'interno del motore di ricerca Microsoft Bing.

Molti marketer e social media manager utilizzano questo eccellente strumento gratuito di IA perché aiuta a generare immagini e contenuti con pochi prompt.

Ciò che contraddistingue Copilot è che è l'unica alternativa gratuita a ChatGPT con accesso a Internet, che gli consente di raccogliere dati in tempo reale direttamente dal web. Ciò è utile quando si ha bisogno di informazioni o statistiche accurate per i propri contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Copilot

È integrato con l'ecosistema Microsoft, il che lo rende ottimo per il browser Microsoft Edge e gli strumenti di Microsoft Office come una delle migliori alternative gratuite a ChatGPT

Include il motore DALLE-3 per la generazione di immagini

Utile per la creazione di contenuti in più formati, dai blog di content marketing ai post sui social media

Limiti del copilot

La qualità dell'output varia in dipendenza della complessità dell'attività

Richiede un account Microsoft per tutte le funzioni

Se si desidera che lo strumento di generazione di immagini includa del testo nell'immagine, l'immagine generata potrebbe non avere il testo esatto o essere spesso scritta in modo errato

Prezzi copilota

Versione Free inclusa in Microsoft

Valutazioni e recensioni di Copilot

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capitolare: NA

3. HubSpot Breeze IA (il migliore per l'automazione del marketing)

automazioni per il marketing dei contenuti gratis con_ breeze AI di HubSpot Per i marketer che utilizzano già HubSpot per i loro processi commerciali o di marketing, Breeze IA di HubSpot è un potente assistente IA che porta l'automazione un passo avanti.

Con questo strumento di IA è possibile automatizzare tutto, dalla scrittura di contenuti per email e blog all'analisi delle interazioni con i clienti. Funziona in modo efficiente con il CRM di HubSpot e gli strumenti di automazione del marketing, poiché l'IA si integra nei flussi di lavoro esistenti.

La parte migliore è che analizza i dati e il comportamento dei clienti, aiutando gli addetti al marketing a creare campagne personalizzate che producono risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Breeze IA

Aiuta a generare contenuti per particolari sezioni delle pagine web, a scrivere blog o a riformulare contenuti esistenti

Utilizza l'IA per migliorare la conoscenza dei clienti, consentendo di generare lead tramite campagne di marketing automatizzate

Le funzionalità/funzione di IA nel Sales Hub sono utilizzate per la previsione delle vendite, la generazione di lead e la vendita guidata

Automazioni di attività ripetitive per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Limiti dell'IA di HubSpot Breeze

Limitato all'ecosistema HubSpot, il che significa che è necessario utilizzarlo per il marketing per utilizzare la funzionalità IA di Hubspot Breeze

Piuttosto costoso rispetto ad altre alternative a ChatGPT

Prezzi di HubSpot Breeze IA

Piano Free

Piattaforma clienti professionale : $1170/mese

: $1170/mese Piattaforma clienti Enterprise: $4300/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Breeze IA:

G2: NA

NA Capterra: NA

4. Perplessità (Il migliore per la ricerca utilizzando la potenza dell'IA)

sfruttare le funzionalità/funzione chiave come la citazione delle fonti su_ l'Intelligenza Artificiale della Perplessità motore di ricerca per creare contenuti dettagliati

Considerato da molti come la migliore alternativa a Chat$$a per la ricerca, Perplexity IA è unica per le sue funzionalità/funzioni chiave.

Progettato da Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho e Andy Konwinski, questo motore di ricerca IA può accedere a GPT-4, Claude 3, Mistral Large e al suo modello sperimentale LLM interno per aiutarvi a ottenere risposte più precise e coerenti.

Per i responsabili della produttività, questo significa ottenere rapidamente idee per i contenuti, estrarre statistiche pertinenti o persino creare contenuti brevi come post sui social media e descrizioni di prodotti. Le capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di Perplexity IA assicurano che i contenuti siano chiari e di facile comprensione, il che è ideale per scrivere contenuti che risuonino con il pubblico.

Le migliori funzionalità/funzione di Perplexity

Eccellente strumento di IA per l'analisi dei dati, la ricerca e l'approfondimento delle ricerche

Elaborazione avanzata del linguaggio naturale per la generazione di contenuti precisi

Scopre argomenti e sotto-argomenti più profondi, con citazioni per le informazioni generate, distinguendosi tra le alternative a ChatGPT

Limiti di complessità

Non è così forte per i contenuti lunghi rispetto ad altre alternative a ChatGPT

Non è multinodale come Gemini, Copilot o ChatGPT, il che significa che è ottimo per la ricerca di contenuti ma non è efficace per la risoluzione di problemi

Prezzo della complessità

Piano Free

Pro: $20/mese

$20/mese Enterprise Pro: $40/mese (fino a 250 dipendenti)

Valutazioni e recensioni di Perplexity

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capitolare: NA

5. Google Gemini (Migliore alternativa compatta a ChatGPT)

ottieni strategie di marketing SEO-friendly da_ google GeminiGemelli è l'assistente alimentato dall'IA di Google, progettato per sfruttare la potenza dell'elaborazione del linguaggio naturale e dell'IA generativa per diversi casi d'uso.

Sebbene sia stato introdotto inizialmente come Google Bard, ora, come parte dell'ecosistema IA di Google, Gemini offre una soluzione integrata per la creazione di contenuti personalizzati e SEO-friendly in linea con la voce del vostro marchio.

Lo strumento è ideale per i marketer che si affidano alla suite di strumenti di Google, come Google Analytics, Ads e Search Console. Gemini lavora anche senza problemi con Fogli Google e altri strumenti di modifica, rendendo più facile la gestione delle campagne, l'analisi dei dati e l'adeguamento delle strategie.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Gemini

È dotato di modelli linguistici avanzati che consentono di eseguire diverse attività come la generazione di testo, codice, immagini e audio

Ha solide capacità di generazione di immagini per creare immagini basate sull'IA utilizzando pochi e semplici prompt

I modelli di IA di Gemini possono essere adattati alle vostre esigenze e preferenze specifiche, consentendovi di progettare piattaforme e strumenti di IA personalizzati utilizzando questo framework come modello di base

Ha accesso a Internet, fornendo risposte aggiornate e generando contenuti che tengono conto delle ultime informazioni disponibili online

Limiti di Google Gemini

Utile soprattutto se si utilizzano già i servizi di Google per le proprie esigenze di marketing

Anche se offre risposte migliori e più contestuali rispetto a ChatGPT, è soggetto a disinformazioni o errori logici, soprattutto nel piano Free

Prezzi di Google Gemini

Versione gratuita : $0

: $0 Gemini Business: $24/utente con fatturazione mensile

$24/utente con fatturazione mensile Gemini Enterprise:$36/utente con fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni su Google Gemini

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: NA

6. Jasper IA (il migliore per la creazione rapida e accurata di contenuti)

potenziate la vostra strategia di content marketing scrivendo rapidamente contenuti accurati con_ jasper AI L'assistente di scrittura IA per marketer, social media manager e autori di contenuti, Jasper è una potente piattaforma di creazione di contenuti che genera contenuti di alta qualità per le vostre campagne di marketing.

Conosciuta per la sua interfaccia user-friendly e la sua versatilità, dispone di funzionalità avanzate di machine-learning progettate per aiutare i marketer a scrivere contenuti, post di blog e articoli, post sui social media e copy pubblicitari, il tutto mantenendo il contesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper IA

Utilizzate la funzionalità/funzione di marketing integrata di Jasper per ottimizzare le vostre campagne di marketing

Utilizzate il potente modello IA per creare contenuti, tra cui copywriting, scrittura di blog, contenuti SEO-friendly e altro ancora

Coinvolgete il pubblico e costruite una solida strategia di contenuti alimentati dall'IA riproponendo, ottimizzando e convertendo i contenuti esistenti in formati diversi

Integrare Jasper in modo sicuro nello stack tecnologico esistente con funzionalità/funzione di sicurezza integrate per mantenere i dati protetti

Limiti di Jasper IA

Jasper ha una leggera curva di apprendimento, soprattutto per chi è alle prime armi con l'IA generativa

È necessario acquistare la versione Pro o Business per ottenere funzionalità avanzate come la generazione di immagini IA e le funzionalità di modifica

È costoso per le agenzie, poiché con i pacchetti Creator e Pro si ha a disposizione solo una voce e una conoscenza del marchio limitate

Prezzi dell'IA di Jasper

Creator : $49/mese per utente con fatturazione mensile

: $49/mese per utente con fatturazione mensile Pro: $69/mese per utente con fatturazione mensile

$69/mese per utente con fatturazione mensile Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

7. Claude (il migliore per contenuti contestuali e di alta qualità)

approfittate di Claude's strumenti

Esistono molti strumenti di IA per l'ottimizzazione SEO, ma nulla riesce a terminare il lavoro come questo semplice strumento chiamato Frase . È uno strumento di scrittura alimentato dall'IA che si può utilizzare per la creazione di moduli lunghi, la ricerca di parole chiave e l'ottimizzazione SEO.

Grazie alle sue capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, Frase studia i contenuti più performanti nella vostra nicchia e fornisce spunti per aiutarvi a creare articoli informativi e SEO-friendly.

Le migliori funzionalità/funzione di Frase

Analizzare le query di ricerca e creare contenuti IA basati sulla ricerca utilizzando gli strumenti di scrittura IA

Salvataggio e riutilizzo di modelli per creare brief, prompt IA o altri flussi di lavoro ripetitivi

Creazione di contenuti completi basati sull'analisi delle parole chiave e ottimizzazione per i motori di ricerca

Integrazioni con Documenti Google e WordPress

Limiti di cancellazione

Frase può avere dei limiti nella sua capacità di creare contenuti altamente creativi o originali

Limiti alle query di ricerca anche per i piani a pagamento, con solo il piano Teams che offre query illimitate

Prezzi di Frase

Versione di prova gratuita: $0

$0 Solo : $15/mese

: $15/mese Basic : $45/mese

: $45/mese Teams: $115/mese (fino a 3 utenti)

Valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (290+ recensioni)

4.8/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

9. Descript (Il migliore per l'audio e il video marketing)

generate e modificate audio e video istantaneamente su_ Descrizione Se pensate che ChatGPT lavora per tutti i casi d'uso, ripensateci! Vi aiuterà a creare e modificare contenuti audio e video? Bene, Descrizione sicuramente lo farà!

Una delle migliori alternative a ChatGPT per la generazione di contenuti video e audio, Descript viene utilizzato per podcast, webinar o campagne di video marketing. Una delle sue funzionalità/funzione di spicco è la possibilità di modificare audio e video semplicemente modificando la trascrizione del testo, il che lo rende incredibilmente facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzione di Descript

Piattaforma di modifica video facile da usare che permette di creare clip, aggiungere sottotitoli, migliorare l'audio, modificare le clip e fare molto di più

Creazione di un narratore o di una voce umana realistica grazie alla funzionalità/funzione IA

Trascrivere testi in audio che possono essere utilizzati per podcast, video o altri formati di contenuto

Questa alternativa a ChatGPT offre funzionalità di collaborazione per progetti di team, tra cui la possibilità di suggerire modifiche con commenti in linea, aggiungere o modificare clip e molto altro ancora

Limiti di descrizione

Il piano Free offre funzionalità/funzione di base con esportazioni limitate. Per la generazione di contenuti IA avanzati, è necessario scegliere un piano a pagamento

Richiede un buon computer per ottenere prestazioni ottimali

Prezzi descritti

Free : $0

: $0 Hobbyist : $19/mese per persona con fatturazione mensile

: $19/mese per persona con fatturazione mensile Autore : $35/mese per persona con fatturazione mensile

: $35/mese per persona con fatturazione mensile Azienda : $50/mese per persona con fatturazione mensile

: $50/mese per persona con fatturazione mensile Azienda: personalizzata

Valutazioni e recensioni descritte

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (170 recensioni)

10. Surfer SEO (il migliore per SEO e parole chiave)

approfittate di il SEO del surfista creazione di contenuti facili da usare e classificazione dei contenuti

Sebbene esistano diversi Hack di ChatGPT e prompt che vi aiuteranno nella scrittura creativa o nel posizionamento sui motori di ricerca, Surfer SEO è il miglior strumento che ho trovato per semplificare il processo di creazione dei contenuti.

Questo strumento alternativo a ChatGPT, dotato di IA, aiuta gli esperti di marketing a creare contenuti e blog unici basati su parole chiave e SEO e ottimizzati per i motori di ricerca.

Una delle funzionalità/funzione di Surfer è il suo editor di contenuti, che fornisce feedback in tempo reale e raccomandazioni basate sugli articoli più performanti per le parole chiave del vostro traguardo. In questo modo è possibile capire quali sono gli elementi cruciali per un buon posizionamento, assicurandosi di scrivere contenuti con le parole chiave, i titoli e le frasi giuste.

Le migliori funzionalità/funzione di Surfer SEO

Strumento semplificato di ricerca delle parole chiave che vi aiuterà a trovare le parole chiave migliori, comprese quelle a coda lunga e quelle correlate che corrispondono al vostro intento

Crea schemi di blog e suggerimenti che aiutano a scrivere contenuti di alta qualità ottimizzati per il posizionamento sui motori di ricerca

Controlli di plagio integrati e controlli IA illimitati per assicurarsi che i contenuti siano originali

Limiti SEO per i surfisti

Sebbene ogni piano offra un rilevamento illimitato dell'IA, solo i piani Scale IA e superiori consentono di utilizzare l'IA writer per generare articoli IA con un limite massimo di 10

Anche i piani premium hanno un limite all'ottimizzazione automatica e ai membri del team (Scale IA vi dà la possibilità di invitare solo 5 membri del team)

Prezzi SEO per i surfisti

Essenziale: $89/mese (fino a 30 articoli) con fatturazione mensile

$89/mese (fino a 30 articoli) con fatturazione mensile Scala: $129/mese (fino a 100 articoli) con fatturazione mensile

$129/mese (fino a 100 articoli) con fatturazione mensile Scala IA: $219/mese (fino a 100 articoli, con fino a 10 articoli generati dall'IA) fatturati mensilmente

$219/mese (fino a 100 articoli, con fino a 10 articoli generati dall'IA) fatturati mensilmente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (390+ recensioni)

Il futuro del marketing è qui: Potenziate il vostro team con ClickUp AI

Cosa riserva il futuro al marketing e all'IA? Le possibilità sono infinite! Presto l'IA farà molto di più di quello che fa attualmente, liberando il team di incanalare la propria creatività mentre Da fare svolge le attività impegnative, meno strategiche e ripetitive.

Ad esempio, nel caso di marketing affiliato l'IA identifica gli affiliati giusti, mentre gli esseri umani verificano e contattano per costruire un programma di affiliazione solido. Si tratta di trovare un equilibrio!

La mia alternativa a ChatGPT è ClickUp per l'assistenza completa che fornisce nella progettazione e nell'implementazione di strategie di marketing. Con i programmi precostituiti modelli di marketing e prompt specifici, l'assistente IA di ClickUp aiuta il team a gestire progetti di marketing e a generare rapidamente documenti come case study o piani di marketing.

Inoltre, automatizza attività come riepilogare i contenuti del blog in post per i social media o semplificare la creazione di contenuti grazie al potente assistente di scrittura IA. Iniziate oggi la vostra versione di prova gratuita e scopri come ClickUp AI può elevare i tuoi lavori di marketing!