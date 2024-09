Come utilizzare (e non utilizzare) ChatGPT per i social media

Essere un social media manager è un lavoro duro.

Da fare non solo per pianificare ed eseguire un intero calendario di post sui social media che si allinei con la vostra strategia di marketing (che non è quasi mai statica), ma anche per stare costantemente all'erta, tenendo d'occhio argomenti e tendenze che possono elevare la vostra presenza sui social media.

Se a questo si aggiunge il costante coordinamento con i team che si occupano di contenuti, design e persino prodotti, si arriva a giornate di lavoro in cui si fatica persino a trovare il tempo per il pranzo.

Fortunatamente, potete usare ChatGPT per i social media per semplificare alcuni dei vostri flussi di lavoro di pianificazione ed esecuzione. 🤖

Come usare ChatGPT per i social media

Ci sono sei modi per utilizzare ChatGPT per il social media marketing: ideazione, creazione di calendari per i social media, generazione di brief, creazione di post per i social media, repurposing e generazione di immagini.

1. Ideazione

Avete appena speso le vostre ultime cellule cerebrali per pianificare il calendario sociale e il vostro CMO vi chiede di "sfruttare" una tendenza attuale. Vi scontrate con un muro di mattoni dell'ideazione e proponete idee che vengono scartate più velocemente di quanto possiate dire "virale"

È qui che ChatGPT può diventare un'ottima cassa di risonanza e aiutarvi a generare idee (soprattutto se supportate dagli approfondimenti di strumenti di ascolto sociale ).

Con il giusto contesto e il seme di un'idea, ChatGPT è in grado di indirizzarvi nella giusta direzione in pochi secondi e persino di creare didascalie per i social media e idee per i post.

Esempio: Supponiamo che vogliate creare un post su LinkedIn o Facebook su un modello di meme di tendenza.

Potete fornire a ChatGPT il modello, aggiungere dettagli sul vostro prodotto o servizio e chiedere allo strumento di fornirvi opzioni di contenuto che si ricolleghino ai vantaggi principali o alle sfide specifiche del pubblico relative alla vostra offerta.

Chiedete allo strumento di generare un hashtag veloce, impostate l'output su un documento Google, modificate il contenuto per soddisfare le vostre aspettative e il gioco è fatto!

generate idee fresche per i post e le campagne sociali in pochi secondi con ChatGPT_

💡Pro Tip: Utilizzate documenti e immagini per aiutare ChatGPT a trovare idee per i contenuti. Per istanza, si pensi di voler estrarre idee di contenuto per i social media da un whitepaper che la vostra azienda ha pubblicato di recente. Fate analizzare il PDF a ChatGPT e chiedetegli di trovare dei rami di argomenti rilevanti. Voilà! Idee illimitate.

2. Calendario

Quando gli vengono forniti il contesto e i dettagli giusti, ChatGPT è in grado di creare rapidamente un calendario esteso per i social media.

creare calendari estesi per i social media con ChatGPT_

Esempio: Supponiamo che la vostra azienda SaaS abbia appena lanciato una nuova funzionalità/funzione del prodotto. Per diffondere la notizia, vi è stato chiesto di creare un calendario dei contenuti e un calendario multipiattaforma strategia di promozione per i social media. Ecco come utilizzare $$$a per costruire un calendario di campagne.

Innanzitutto, decidete la direzione e il tema generale della campagna. C'è un'idea di fondo su cui volete che si basi ogni post della campagna? Poi, date a ChatGPT le giuste istruzioni. Queste includono i dettagli relativi a: La nuova funzionalità/funzione che si sta lanciando, gli oggetti dei social media e il vostro traguardo

Il tema della campagna e i canali di social media che si desidera esplorare

Il numero di post per piattaforma e i formati da esplorare

La durata complessiva della campagna e la cadenza dei post Quindi, chiedete a ChatGPT di fare riferimento alle vostre istruzioni e di compilare un calendario con i potenziali argomenti. È possibile richiedere un output in formato tabellare o puntato. Infine, chiedete allo strumento di modificare il calendario in base alle vostre specifiche e il gioco è fatto!

💡Pro Tip: Prima di utilizzare ChatGPT per la creazione del calendario dei social media, assicuratevi di aver stabilito le diverse colonne che devono essere popolate sul vostro tracker dei contenuti. Quindi, assicuratevi che il calendario finale generato da ChatGPT corrisponda alle colonne definite. Questo vi farà risparmiare molto tempo e frustrazione nel formattare.

3. Briefs

ChatGPT può essere ottimo per generare rapidamente brief creativi e di copywriting efficaci.

creare un testo forte per i social media e un brief di progettazione con ChatGPT_

Quando lavorate con ChatGPT, potete adottare due approcci per la generazione di brief.

Se sapete già cosa deve essere contenuto nel vostro documento di briefing, definite i parametri richiesti nei prompt, chiedete a ChatGPT di riempire quei campi e di apportare le modifiche necessarie

Se non sapete cosa inserire nel documento di briefing,scegliete un buon modello di brief creativo e chiedete a ChatGPT di definire i vostri requisiti. Se state adottando questo approccio, è una buona idea chiedere a ChatGPT di assumere il ruolo di copywriter o designer e di porre domande pertinenti che possano rafforzare il vostro brief

4. Copywriting Copywriting con gli strumenti di IA come ChatGPT può essere complicato.

Certo, l'IA aiuta a produrre contenuti in modo esponenzialmente più veloce rispetto agli esseri umani. Ma allo stesso tempo ha capacità di pensiero creativo molto limitate, che producono risultati robotici che il pubblico può percepire a un miglio di distanza ("In questo panorama competitivo...").

Il modo migliore per produrre contenuti generati dall'IA che non sembrino scritti da un bot? Adottare un approccio "cyborg" al copywriting, cioè lasciare che ChatGPT faccia il lavoro pesante mentre voi pensate. Ciò comporta la suddivisione dell'attività di copywriting in tre passaggi.

Passaggio 1: fornire un brief di base

In questa fase si crea un brief principale, lo si suddivide in brief più piccoli e si utilizza ognuno di questi mini brief come una serie progressiva di prompt per ChatGPT.

In questa fase del processo di copywriting, ChatGPT è tenuto ad azzeccare il tono e la sostanza del marchio, ma l'output avrà ancora istanze di contenuto che sembrano scritte da bot.

💡Pro Tip: Non riuscite a trovare il tono giusto per i vostri testi sui social media? Chiedete a ChatGPT di usare un tono di voce "colloquiale e divertente" per i contenuti educativi, o un "tono colloquiale, assertivo e di opinione" per i contenuti che escono dai profili personali. Inoltre, potete semplificare la struttura delle frasi definendo il livello di lettura come quello di un bambino di terza media.

Passaggio 2: modifica dei contenuti con l'aiuto dell'IA

Solo circa il 30-50% del contenuto generato dal GPT nel passaggio precedente sarà effettivamente utilizzabile. Ora è il momento di eliminare i contenuti che non sembrano scritti da un essere umano.

Frasi banali che non aggiungono alcun valore reale al lettore

Parole, frasi, terminologie e punteggiatura ripetute

Analogie e metafore inutili o imprecise

Uso eccessivo o non necessario di emoji

Mancata aderenza alle linee guida del marchio

Mancanza di umorismo o di sfumature nel copy

Passaggio 3: modificare i contenuti da soli

Dopo il passaggio precedente, troverete circa il 50-70% del contenuto generato da GPT utilizzabile. Per raggiungere il 100%, è necessario apportare da soli le modifiche chiave che ChatGPT non è in grado di gestire.

Migliorare il tono (come aggiungere umorismo al contenuto)

Ristrutturare il testo per migliorare il flusso logico

Aggiungere analogie e metafore utili

Aggiunta di terminologie tecniche con cui il pubblico possa identificarsi

Modificare eventuali istanze di contenuti non utili

Accorciare le sezioni per rispettare i limiti di carattere della piattaforma

5. Repurposing contenuto

Il repurposing dei contenuti è probabilmente un modulo importante della vostra strategia sui social media. Ed è una mossa intelligente: volete ottenere il massimo da ogni contenuto che producete. ChatGPT può essere utile in questo caso.

Ci sono tre modi per chiedere a ChatGPT di riformulare i contenuti esistenti.

Condividere un collegato a un contenuto pubblicato

Caricare un contenuto in formato PDF e chiedere a ChatGPT di scansionarlo

Usare il buon vecchio Ctrl C + V (o Cmd C + V, se siete utenti Mac) e passare direttamente alla riformulazione

Prima di condividere il contenuto che volete riformulare, assicuratevi di aver dato a ChatGPT le giuste istruzioni in termini di piattaforma, pubblico, formato del contenuto, tono di voce e qualsiasi limite di carattere applicabile.

6. Immagini

Sapevate che ChatGPT può generare immagini e creatività per voi? Non c'è bisogno di andare nel cubicolo del vostro designer o nei DM ogni volta che vi serve un post creativo sui social.

Ma c'è un'avvertenza: a questo punto, ChatGPT e altri strumenti di IA generativi hanno difficoltà a creare creatività basate sul testo, al punto che il testo all'interno della creatività risulta completamente illeggibile.

Quindi, se utilizzate ChatGPT per la generazione di immagini per i social media, limitatevi a prompt incentrati solo su immagini prive di testo. Da fare in due modi.

prompt di immagini

Avete bisogno di creare un'immagine da zero? È possibile scegliere un prompt artistico descrittivo , dare istruzioni specifiche sullo stile dell'immagine e generare immagini in pochi secondi.

genera nuove immagini direttamente sul cruscotto di ChatGPT

Immagini di riferimento

Avete un'immagine che volete convertire in uno specifico stile artistico? Potete condividere l'immagine di riferimento con ChatGPT, definire il risultato atteso e modificare le istruzioni per ottenere più varianti.

convertire le immagini esistenti nello stile artistico preferito con ChatGPT_

💡Pro Tip: Ogni immagine creata con ChatGPT può essere allineata alle linee guida del vostro marchio. Potete definire i codici esadecimali dei colori del vostro marchio, dividerli in primari, secondari e terziari e chiedere a GPT di creare immagini pertinenti con i colori del marchio specificati.

Suggerimenti per l'utilizzo di ChatGPT per i social media

Da fare per sfruttare al meglio ChatGPT per l'ideazione e la creazione di contenuti per i social media: suddividere i prompt in parti più piccole, creare GPT personalizzati, creare un repository di prompt da condividere e condividere esempi.

Adottare un approccio iterativo ai prompt

Ecco un errore di prompt da evitare: dare a un modello di LLM un intero brief in una sola volta.

Strumenti come ChatGPT non lavorano bene con le informazioni a cascata ed è probabile che dimentichino le istruzioni. Ciò significa spendere più tempo per fornire commenti di follow-up, riavviare l'intero processo o, peggio, apportare la maggior parte delle modifiche da soli.

L'idea migliore? Ripartire il brief in parti più piccole e adottare un approccio iterativo per generare il risultato desiderato.

Esempio: Diciamo che volete un'ottima copia per un carosello di LinkedIn. Invece di dare a ChatGPT tutte le istruzioni insieme, date allo strumento un contesto più ampio, iniziate con un wireframe e poi dedicate un paio di prompt a ciascuna slide del carosello.

Un approccio iterativo ai prompt richiede un maggior numero di messaggi per chat, il che significa che raggiungerete più velocemente il vostro limite di chattare (per saperne di più, si veda tra poco). Ma questo è molto meglio che lavorare con risultati mediocri che finirete per perfezionare o rielaborare da soli.

Impostazione di GPT personalizzati per obiettivi specifici

Sui piani a pagamento di ChatGPT, è possibile impostare GPT per obiettivi specifici, cioè definire le proprie istruzioni personalizzate o utilizzare i modelli GPT di OpenAI.

creare assistenti personalizzati su ChatGPT per specifici obiettivi di marketing

L'idea di creare un GPT personalizzato è quella di ridurre i tempi di istruzione. Non è necessario continuare a definire il tono e il pubblico di ogni chattare o condividere ripetutamente riferimenti importanti ogni volta che si desidera un contenuto per i social media.

Per creare o utilizzare GPT personalizzati su ChatGPT, fate clic sulla scheda "Esplora GPT" nella barra laterale dello strumento, premete il pulsante "Crea" o trovate modelli GPT predefiniti e iniziate.

Creare un repository di prompt

ChatGPT è sicuramente un aiuto per la produttività.

Ma il vero incentivo alla produttività è la condivisione delle conoscenze, ovvero: "Ehi, questo prompt ha funzionato molto bene per questo specifico tipo di contenuto o argomento. Dovresti provarlo!"

È una buona idea creare un solido (ma ben gestito) repository di prompt di ChatGPT da condividere con il proprio team. Il modo più veloce per farlo è un foglio di calcolo, ma il modo più maneggevole e personalizzabile per farlo è tramite il programma Vista Tabella in ClickUp .

creare un repository di prompt personalizzabile con la visualizzazione tabella di ClickUp_

💡Pro Tip: Quando si costruisce un repository di prompt, assicurarsi di avere impostato dei guardrail. Ciò significa mantenere uno stretto controllo su chi può aggiungere e visualizzare i prompt, su chi può condividere il repository con altri, sulla qualità dell'output associata a prompt specifici, ecc. Con le autorizzazioni personalizzate in Documenti ClickUp da fare!

Impostare un contesto migliore con degli esempi

Qualsiasi autore di contenuti che lavora con un brief trarrà sempre beneficio da buoni esempi. Questo vale anche per gli strumenti di IA generativa come ChatGPT.

Un'area in cui gli strumenti di IA hanno difficoltà è l'emulazione della voce o del tono del marchio per i contenuti sui social media. Grazie alla capacità di ChatGPT di scansionare il web, questo problema è ora facilmente risolvibile.

Esempio: Supponiamo che seguiate un tono di conversazione ma autorevole per tutti i contenuti di marketing dei prodotti. Tuttavia, avete difficoltà a farlo capire a ChatGPT.

La soluzione più semplice è quella di dare a ChatGPT un collegato a un contenuto di cui si vuole emulare il tono e lasciare che venga fuori una prima bozza.

dare esempi di ChatGPT per perfezionare l'output dei contenuti

Se lo strumento non è in grado di scansionare un collegato specifico, potete anche incollare un paragrafo o una frase specifica come riferimento (ma assicuratevi di non plagiare nulla).

Limiti dell'uso di ChatGPT per i social media

ChatGPT può sicuramente aiutarvi a migliorare il vostro gioco sui social media. Da fare, però, per tutti i suoi vantaggi, lo strumento presenta alcuni difetti significativi.

Ad esempio, può produrre informazioni imprecise e persino collegamenti a fonti non corrette. Inoltre, può avere problemi con le risposte creative.

ChatGPT ha anche un limite rigido al numero di chat che si possono fare in un determinato periodo di tempo. Se volete un limite maggiore di chattare, dovrete pagare di più.

Imprecisioni di fatto

Le informazioni imprecise sono state una sfida per ChatGPT fin dal primo giorno. OpenAI ha persino aggiunto un disclaimer (sotto ogni chat) per avvertire gli utenti di potenziali errori di output.

Quando non ci si può fidare della correttezza dei contenuti, si ha a che fare con un enorme spreco di tempo. La quantità di tempo spesa per verificare l'output di ChatGPT vanifica lo scopo per cui l'attività è stata assegnata allo strumento: la produttività.

Per il momento, evitate di usare ChatGPT per creare contenuti per i social media che si basano molto sull'accuratezza dei fatti. Da fare per creare contenuti accurati, chiedete allo strumento di fornirvi le origini dati per ogni punto e fatto incluso nell'output.

Risposte robotiche

Gli attuali modelli di ChatGPT, purtroppo, non sono creativamente validi.

Lo strumento non è in grado di comprendere le sfumature creative e del pubblico come fanno gli esseri umani, quindi il suo output predefinito è costituito da risposte robotiche e poco stimolanti. Il risultato è un contenuto mediocre che il pubblico può facilmente distinguere da quello generato dall'uomo.

La sfida più grande è che, anche quando si definisce un tono di voce specifico o si dà allo strumento una direzione creativa, ChatGPT tende a dimenticare le istruzioni e spesso torna ai suoi dati di formazione per produrre risultati insoddisfacenti.

Limiti di utilizzo

Come abbiamo detto prima, l'unico modo per avvicinarsi a un risultato desiderato da ChatGPT è attraverso prompt iterativi. Naturalmente, ciò richiede un maggior numero di messaggi per chattare.

Tuttavia, la sfida è che anche nei piani a pagamento di ChatGPT è possibile inviare solo fino a 160 messaggi ogni tre ore. E questo sul piano più costoso.

Questi limiti di chattare sono gestibili se siete utenti individuali. Ma se avete un account di un team in condivisione, questo limite può esaurirsi rapidamente, alias addio produttività.

Se ChatGPT è parte integrante dei vostri flussi di lavoro sui social media, l'unica soluzione per ora è ottenere più account con un numero limitato di utenti per account.

