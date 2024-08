I 10 migliori strumenti di social listening per potenziare la vostra strategia social nel 2024

Immaginate questo: Siete nel 2015. Come marketer, state contattando i clienti con moduli di feedback o organizzando riunioni per intervistarli e trovare le lacune del vostro prodotto/servizio.

I vostri clienti odiano completare i sondaggi e ottenere un feedback onesto tramite conversazioni online asincrone in impostazioni formali è una sfida.

Arriviamo a oggi e lo stesso vale per la maggior parte dei marchi.

Ora i clienti sfogano le loro emozioni e condividono il feedback sui prodotti su Facebook, Twitter e Instagram attraverso storie, tweet o commenti. Esiste un modo per ottimizzare la raccolta dei feedback dei clienti in base alle conversioni sociali?

Con miliardi di conversazioni che avvengono sui social media, gli esperti di marketing si rivolgono agli strumenti di social listening per raccogliere informazioni sui clienti, individuare tendenze e conversazioni rilevanti e rispondere alle query dei clienti.

Uno strumento di monitoraggio dei social media consente ai marchi di monitorare le conversazioni relative a loro o a un argomento di interesse e di scoprire ricchi insight per una strategia di coinvolgimento sui social media basata sui dati.

In questo articolo, condividiamo il nostro elenco dei 10 migliori strumenti di social media listening per potenziare la vostra strategia sui social media.

Cosa cercare negli strumenti di ascolto dei social media?

Ecco cosa si dovrebbe cercare in uno strumento di ascolto sociale.

**Uno strumento di social listening va oltre il monitoraggio delle parole chiave, offre un'analisi del sentiment, identifica gli influencer più importanti e individua le tendenze future. La migliore piattaforma di gestione dei social media vi assicura di non limitarvi ad ascoltare il vostro pubblico, ma di capire veramente cosa lo muove per elaborare la vostra strategia sui social media

Compatibilità con le principali piattaforme di social media: Lo strumento di monitoraggio del marchio deve essere in grado di monitorare le conversazioni su tutte le piattaforme di social media e di seguire il vostro marchio online su forum, siti di notizie e recensioni e forum di settore

Lo strumento di monitoraggio del marchio deve essere in grado di monitorare le conversazioni su tutte le piattaforme di social media e di seguire il vostro marchio online su forum, siti di notizie e recensioni e forum di settore Analisi del sentiment: Scegliete piattaforme di social listening in grado di rilevare automaticamente il sentiment dei clienti e di classificare le conversazioni online in gruppi positivi e negativi senza alcun input manuale

Scegliete piattaforme di social listening in grado di rilevare automaticamente il sentiment dei clienti e di classificare le conversazioni online in gruppi positivi e negativi senza alcun input manuale Interfaccia intuitiva: Lo strumento di monitoraggio web scelto deve avere layout personalizzabili, filtri e un'interfaccia facile da usare per rendere l'ascolto dei social media un gioco da ragazzi

Lo strumento di monitoraggio web scelto deve avere layout personalizzabili, filtri e un'interfaccia facile da usare per rendere l'ascolto dei social media un gioco da ragazzi Robusto dashboard di analisi dei social media: Optate per strumenti di ascolto dei social media con capacità analitiche dettagliate, come reportistica approfondita su oKR di marketing con metriche di coinvolgimento, menzioni del marchio e performance delle campagne social

Optate per strumenti di ascolto dei social media con capacità analitiche dettagliate, come reportistica approfondita su oKR di marketing con metriche di coinvolgimento, menzioni del marchio e performance delle campagne social Capacità di integrazione: Integrazione perfetta con il vostroapp di marketing digitalecompreso lo strumento di gestione dei social media, è una funzionalità indispensabile per un ascolto sociale accurato. Lo strumento di monitoraggio dei social media dovrebbe integrarsi con le vostre piattaforme di analisi per creare un'analisi dei daticampagne di marketing che si basano sui dati

Integrazione perfetta con il vostroapp di marketing digitalecompreso lo strumento di gestione dei social media, è una funzionalità indispensabile per un ascolto sociale accurato. Lo strumento di monitoraggio dei social media dovrebbe integrarsi con le vostre piattaforme di analisi per creare un'analisi dei daticampagne di marketing che si basano sui dati Sicurezza dei dati: Lo strumento di ascolto dei social media deve rispettare le leggi sulla privacy specifiche del paese e del settore per mantenere la riservatezza e l'integrità del feedback dei clienti o dei dati di ascolto sociale

I 10 migliori strumenti di social listening per potenziare la vostra strategia social nel 2024

1. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI_Publishing\_Calendar\Week\View\TikTok-1400x853.png Lo strumento di ascolto sociale di Sprout Social /$$$img/

via Sprout Social Lo strumento di ascolto sociale di Sprout Social vi aiuta a monitorare le conversazioni sul vostro marchio, a capire il vostro pubblico e a identificare altri influencer nella vostra nicchia. La soluzione di monitoraggio degli hashtag e dei social media di Sprout, insieme all'analisi del sentiment, fornisce informazioni sui clienti, sul monitoraggio del marchio, sui concorrenti e sul settore.

Ad esempio, una piattaforma di tecnologia dell'istruzione potrebbe utilizzare gli strumenti di ascolto sociale per monitorare le conversazioni sui social media relative alle promozioni di un nuovo corso lanciato.

Le funzionalità di social listening consentono al marchio di misurare la risposta del pubblico sui social media, gli hashtag di tendenza e l'analisi del sentiment generale del pubblico.

Grazie a una strategia di social listening, il marchio sa come incrementare la presenza e il coinvolgimento sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

L'IA suggerisce risposte alternative per migliorare il tono di voce o costruire una risposta più elaborata in base al commento

Utilizzare SproutLink come soluzione link-in-bio per aumentare il traffico verso il sito web o le pagine di destinazione includendole nei profili social

Condividete il calendario dei contenuti con gli stakeholder esterni, lavorate in collaborazione con le note del calendario e interagite in tempo reale con le conversazioni interne

Limiti di Sprout Social

Gli account dei social media vengono scollegati nonostante l'uso regolare

Nessuna versione di prova gratuita per i primi utenti

Prezzi di Sprout Social

Prezzi standard : $249/mese

: $249/mese Professionale : $399/mese

: $399/mese Avanzato : $499/mese

: $499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4.4/5 (570 recensioni)

controlla questi Capitoli:

{\an8}Capitra:{\an8} https://clickup.com/it/blog/122225/alternative-sociali-sprout/ alternative a Sprout Social /%href/

!

2. Brandwatch

via Brandwatch Ogni minuto vengono pubblicati 510k commenti su Facebook, 66k post su Instagram e 575k tweet su X! Tenere traccia di tutto ciò che viene detto sui social media è l'incubo di un brand marketer.

I marketer si affidano ai migliori strumenti di social listening per analizzare tutte queste conversazioni e ottenere informazioni preziose. Utilizzano la piattaforma di social listening di Brandwatch per gestire più canali di social media in un unico luogo, monitorando le conversazioni da un database di 1.600 miliardi di conversazioni storiche e il monitoraggio in tempo reale dei social media.

Tracciate le metriche chiave del social listening, come brand awareness, social sentiment e social share of voice, per incrementare la vostra presenza sui social media e la gestione della reputazione su tutte le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brandwatch

L'analisi dei segmenti consente di classificare le conversazioni in base a feedback, reclami, opinioni e altro ancora

Interfaccia facile da usare con funzionalità di ascolto sociale per gestire i contenuti organici e a pagamento su tutti i canali sociali

Strumento di influencer marketing con un database di oltre 30 milioni di autori, per eseguire, misurare e produrre report sulle campagne di influencer marketing multicanale e misurare le prestazioni utilizzando il punteggio di influenza

Dashboard analitica intuitiva e approfondita construmenti di analisi della concorrenza per capire le vostre prestazioni rispetto ai vostri concorrenti

Limiti di Brandwatch

Brandwatch non permette di programmare lo stesso post su tutte le piattaforme

Tempi lenti di scaricamento e di aggiornamento della dashboard

Prezzi di Brandwatch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Brandwatch

G2: 4.1/5 (789 recensioni)

4.1/5 (789 recensioni) Capterra: 4.3/5 (224 recensioni)

3. Menzioni

via Menzioni Menzioni è uno strumento di social listening che consente di monitorare più di un miliardo di origini dati sul web, tra cui Twitter, Facebook e Instagram, e di creare e salvare filtri per trovare facilmente ciò che si sta cercando.

Uno dei migliori strumenti di social listening, Mention consente ai brand marketer e alle agenzie di marketing digitale di condurre un'analisi approfondita del sentiment, di monitorare le menzioni sui social media del proprio marchio o di qualsiasi argomento per un massimo di due anni e di impostare avvisi in caso di attività insolite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Menzioni

Tracciate ogni volta che venite menzionati per capire la reputazione del vostro marchio con avvisi in tempo reale grazie alle funzionalità di social listening

Strumento completo di social listening con analisi e filtri per approfondire gli argomenti relativi a concorrenti, marchi, prodotti o settori

Pianificazione di reportistica dettagliata per i diversi stakeholder, per riceverli in email in periodi regolari

Coinvolgere il pubblico sulle principali piattaforme di social media (come Twitter, Instagram e Facebook) e redigere, programmare e pubblicare post da più canali

Limiti delle menzioni

Non cattura i dati storici dopo la creazione di una ricerca booleana

Manca lo strumento di analisi predittiva

Menzioni

Solo : $41/mese (fatturati annualmente)

: $41/mese (fatturati annualmente) Pro : $83/mese (fatturati annualmente)

: $83/mese (fatturati annualmente) ProPlus: $149/mese (fatturati annualmente)

Menzioni e valutazioni

G2: 4.3/5 (439 recensioni)

4.3/5 (439 recensioni) Capterra: 4.7/5 (286 recensioni)

4. Agorapulse

via Agorapulse Agorapulse è un alternativa a Hootsuite che consente agli esperti di marketing di assumere il pieno controllo della gestione dei social media.

Grazie a un'interfaccia di pubblicazione intuitiva, a strumenti di ascolto sociale e ad analisi approfondite, Agorapulse è una piattaforma di gestione dei social media che vi garantisce di non perdere mai nessuna menzione del vostro marchio, sia da parte del vostro pubblico che dei colleghi del settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agorapulse

Gestione dei social media, della pubblicazione, della reportistica, del monitoraggio dei social media e della collaborazione tra team dalla finestra In arrivo unificata di Agorapulse

Accesso agli strumenti di ascolto sociale di Agorapulse tramite l'app mobile su Android e iOS

Funzionalità di project management per mettere in atto i flussi di lavoro di pubblicazione, condividere note, monitorare elementi di azione e assegnare i contenuti da approvare

Limiti di Agorapulse

Impossibilità di esportare i post programmati per la condivisione con i client

Il limite di carattere è impostato a 300 caratteri per i post su LinkedIn, mentre la piattaforma stessa consente l'uso di un numero maggiore di caratteri

Prezzi di Agorapulse

Standard : $49/utente/mese (fatturati annualmente)

: $49/utente/mese (fatturati annualmente) Professionale : $79/utente/mese (fatturati annualmente)

: $79/utente/mese (fatturati annualmente) Avanzato : $119/utente/mese (fatturati annualmente)

: $119/utente/mese (fatturati annualmente) Soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze aziendali

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2: 4.5/5 (919 recensioni)

4.5/5 (919 recensioni) Capterra: 4.5/5 (706 recensioni)

5. Digimind

via Digimind Quanto sarebbe facile la vostra vita di marketer o di titolare di un marchio se poteste seguire in tempo reale le conversazioni dei clienti sui diversi canali dei social media?

Gli strumenti di ascolto sociale di Digimind vi forniscono una comprensione completa del vostro pubblico e dei post sociali dei vostri concorrenti.

Ad esempio, una startup che si occupa di consegne di cibo online potrebbe utilizzare strumenti di social listening come Digitmind per i suoi team di social media marketing, per monitorare le conversazioni su Facebook e Instagram e creare una campagna di marketing basata sulle tendenze virali. Questi dati sui clienti aiutano anche a identificare le lacune nell'esperienza e nelle aspettative dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Digimind

Il motore alimentato dall'IA, IA Sense, contribuisce alla curation automatizzata e alle azioni consigliate per i marketer

Digimind Social Analytics per analizzare e fare benchmark di tutti gli account social che si desiderano

Il modulo proprietario Top Reputation vi permette di seguire ciò che i vostri clienti vogliono sapere sul vostro marchio, sui vostri prodotti e su quelli dei vostri concorrenti

Creazione di reportistica utilizzando i moduli Digimind Social già predispostimodelli per i social media per valutare le metriche chiave

Limiti di Digimind

L'interfaccia utente non è facile da usare e richiede una formazione per comprendere la piattaforma

La profondità dei dati non è completa

Prezzi di Digimind

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Digimind

G2: 4.6/5 (180 recensioni)

4.6/5 (180 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Emplifi

via Emplifi Gli strumenti di ascolto sociale di Emplifi offrono creazione e pubblicazione di contenuti, analisi, UGC, influencer marketing, gestione della comunità, live commerce, gestione della reputazione e assistenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Emplifi

Ricezione di avvisi automatici per cambiamenti improvvisi e anomalie nell'attività sui social media direttamente nella piattaforma o via email

Funzionalità di ascolto sociale e dashboard personalizzabile con dati dinamici di ascolto chiave in tempo reale e approfondimenti sui consumatori

Strumenti di IA per l'etichettatura automatizzata, l'analisi del sentiment e il routing avanzato

Limiti di Emplifi

Lo strumento non cattura metriche chiave come le visualizzazioni su TikTok per i concorrenti o gli swipe-up di IGS

La modifica dei post programmati è complicata e frustrante

Prezzi di Emplifi

Essenziale: $2400/anno (10 profili)

$2400/anno (10 profili) Standard : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Business: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Emplifi

G2: 4.3/5 (202 recensioni)

4.3/5 (202 recensioni) Capterra: 4.2/5 (38 recensioni)

7. YouScan

via YouScan YouScan è uno strumento di ascolto dei social media alimentato dall'IA e dotato di tecnologia di riconoscimento delle immagini, che aiuta le aziende ad analizzare le opinioni dei consumatori, a scoprire informazioni utili e a gestire la reputazione del marchio.

Un esempio: supponiamo che un'azienda produttrice di prodotti per la cura della pelle stia cercando di capire come i clienti percepiscono il marchio e che i metodi di ricerca tradizionali non siano sufficienti.

Uno strumento di ascolto sociale come YouScan aiuta il marchio a ottenere un feedback basato sulle conversazioni sociali, a monitorare le menzioni non taggate e a includere le testimonianze degli utenti nelle promozioni sui social media per ottenere i risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di YouScan

IA Visual Insights di YouScan rileva loghi, oggetti, scene, attività e informazioni demografiche sulle immagini

Auto-categorizzazione delle menzioni e dei commenti in arrivo in categorie quali complimenti, elogi o reclami

Tag personalizzati per la segmentazione e filtri per la suddivisione delle menzioni in categorie

Avvisi in tempo reale per individuare potenziali minacce, rilevare l'uso indesiderato di prodotti e scoprire menzioni visive negative per proteggere l'immagine del vostro marchio

limiti di #### YouScan

Limiti di hashtag disponibili nella visualizzazione del word cloud

L'analisi del sentiment non è sempre accurata

Prezzi di YouScan

Starter : $299/mese (fatturati annualmente)

: $299/mese (fatturati annualmente) Piani Unlimited: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di YouScan

G2: 4.8/5 (92 recensioni)

4.8/5 (92 recensioni) Capterra: 4.9/5 (61 recensioni)

8. MarchioMentoni

via Menzioni del marchio Vi siete mai trovati nella situazione in cui un cliente insoddisfatto si lamenta del vostro marchio online, ma non vi viene notificato e quindi non riuscite a risolvere il problema?

Gli strumenti di monitoraggio dei social media tengono traccia delle menzioni del marchio, anche quando il cliente dimentica di seguire il vostro marchio sulle piattaforme dei social media. Soprattutto quando un cliente insoddisfatto si sfoga, è necessario essere all'avanguardia e strumenti di social listening come BrandMentions sono utili.

BrandMentions cerca in tutti gli angoli digitali le menzioni del vostro marchio, le parole chiave rilevanti per la vostra azienda e gli hashtag e le parole chiave dei concorrenti per garantire che la vostra strategia di social media marketing sia al top.

Le migliori funzionalità/funzioni di BrandMentions

Lo strumento di ascolto dei social media monitora le menzioni su vari canali di social media, forum, siti di notizie, notiziari e altre fonti web, comprese le recensioni

Notifiche in tempo reale per il monitoraggio del marchio via email sulle menzioni chiave e se qualche nuovo collegato sta portando traffico al vostro sito

Rilevamento automatico dei toni e analisi del sentiment negativo per le conversazioni che menzionano il vostro marchio

Programmazione di reportistica con etichetta bianca sulle menzioni del vostro marchio per i diversi stakeholder

Limiti di BrandMentions

Impossibile monitorare le conversazioni sui gruppi Facebook chiusi

Raggiungerete rapidamente i limiti di monitoraggio mensili se non impostate correttamente le parole chiave

Prezzi di BrandMentions

Business in crescita: $79/mese (con fatturazione annuale)

$79/mese (con fatturazione annuale) Azienda: $249/mese (fatturati annualmente)

$249/mese (fatturati annualmente) Azienda/Agenzia: $399/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su BrandMentions

G2: 4.6/5 (42 recensioni)

4.6/5 (42 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949_rw\\_1920-1400x854.png Dashboard di Hootsuite /$$$img/

via Hootsuite Secondo un rapporto McKinsey, i marchi che non rispondono ai clienti sulle piattaforme sociali hanno un tasso di abbandono del 15% superiore rispetto alle aziende che invece rispondono. Volete essere dalla parte dei vincenti. Per questo, avete bisogno di uno strumento di ascolto dei social media come Hootsuite.

Hootsuite è una suite all-in-one per la gestione dei social media che consente ai marchi di programmare i post su più canali di social media, gestire i contenuti organici e a pagamento, monitorare le menzioni del marchio, rimanere in cima alle conversazioni dei clienti, monitorare le menzioni del marchio e ottenere approfondimenti, il tutto da un'unica dashboard intuitiva.

Le migliori funzionalità/funzione di Hootsuite

Gli Stream di Hootsuite monitorano le menzioni, le parole chiave e gli hashtag

Rispondere, salvare e mettere "Mi piace" ai commenti pubblici direttamente dalla dashboard di Hootsuite

Si integra con i principali strumenti di ascolto sociale come Brandwatch e Talkwalker

Limiti di Hootsuite

La reportistica analitica non è in tempo reale

Ci sono limiti al numero di concorrenti che è possibile monitorare per ogni livello di prezzo

Prezzi di Hootsuite

Professionale: $99/mese (fatturati annualmente)

$99/mese (fatturati annualmente) Teams: $249/mese (fatturati annualmente)

$249/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2: 4.1/5 (4102 recensioni)

4.1/5 (4102 recensioni) Capterra: 4.3/5 (3620 recensioni)

10. BuzzSumo

via BuzzSumo Quando pubblicate contenuti su diverse piattaforme di social media, vi affidate ancora a congetture per capire cosa risuona con il vostro pubblico di riferimento?

Iniziate a scoprire i contenuti di tendenza nella vostra nicchia su Facebook, Twitter, Reddit e YouTube e identificate gli influencer chiave per la vostra strategia sui social media con la piattaforma di social listening di Buzzsumo.

BuzzSumo è una piattaforma di ascolto sociale software per il marketing dei contenuti che monitora i vostri concorrenti e analizza i post sui social media, le menzioni e gli aggiornamenti del settore. Uno dei migliori strumenti di ascolto sociale,

Buzzsumo fornisce avvisi per individuare eventi importanti che non si perdono nei milioni di conversazioni che avvengono sulle piattaforme dei social media. Filtra e studia le condivisioni, i collegamenti e le tendenze per verificare quale tipo di contenuto risuona con il vostro pubblico e come costruire un vantaggio sui vostri concorrenti.

Le migliori funzionalità di BuzzSumo

Monitoraggio delle menzioni sui contenuti relativi al vostro settore per capire i vostri utenti e rimanere aggiornati sulle ultime notizie e tendenze

Integrazione con strumenti di comunicazione come Slack per ricevere avvisi sulle menzioni di brand o parole chiave

Ordinare le storie in base ai punteggi di tendenza per individuare i trend virali in arrivo e agire di conseguenza. Confrontare le tendenze analizzando gli ultimi cinque anni di dati sulle prestazioni dei contenuti

Notifiche in tempo reale per monitorare i nuovi collegamenti e le menzioni nel momento in cui si verificano

Limiti di BuzzSumo

Gli avvisi sullo strumento di ascolto possono diventare ripetitivi

Costoso per i titolari di piccole aziende

Prezzi di BuzzSumo

Creazione di contenuti: $199/utente/mese

$199/utente/mese PR e comunicazioni : $299/5 utenti/mese

: $299/5 utenti/mese Suite : $499/10 utenti/mese

: $499/10 utenti/mese Azienda: $999/30 utenti/mese

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2: 4,5/5 (102 recensioni)

4,5/5 (102 recensioni) Capterra: 4.5/5 (141 recensioni)

Altri strumenti di gestione dei social media

ClickUp

Mentre gli strumenti di ascolto dei social media si concentrano sull'ascolto e il monitoraggio dei social, ClickUp è uno strumento per la gestione dei social media software di gestione del flusso di lavoro per team di marketing che migliora i risultati complessivi. ClickUp supporta la vostra strategia di marketing aiutandovi a gestire progetti, campagne e attività sui social media.

Volete tenere sotto controllo il vostro calendario dei social media o trovare modi creativi per costruire campagne efficaci sui social media? ClickUp vi farà terminare il lavoro.

Utilizzate ClickUp per ospitare tutte le vostre promozioni e iniziative sui social media in un unico luogo. Questo strumento di gestione dei social media consente ai membri del team e alle parti interessate di collaborare in tempo reale.

Che si tratti di un brainstorming di idee per le campagne, della definizione degli obiettivi del team o del lavoro sul calendario dei contenuti del nuovo trimestre, ClickUp vi aiuta in ogni fase del processo.

Usate ClickUp per gestire le risposte ai post sui social network e per gestire le risposte ai post sui social network raccogliere feedback trovato con gli strumenti di ascolto sociale.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Automazioni per i processi di social media con gli strumenti pre-costruiti di ClickUpmodelli di campagna per i social media* Cercate idee per i contenuti, costruite il vostro calendario dei contenuti e scrivete le didascalie per i social media usandoL'IA di ClickUp AI

ClickUp AI è il vostro partner creativo per la scrittura di email per i clienti, piani per i social media e didascalie coinvolgenti per i social media

Aggiungete flag di priorità e notifiche di avviso per tenere il team informato e aggiornato sulle modifiche in modo istantaneo

ClickUp è un partner creativoFlusso di lavoro per la strategia sui social media modello di ClickUp elimina il lavoro di costruzione di una strategia di promozione sui social media da zero

Utilizzate il modello di flusso di lavoro per la strategia dei social media personalizzabile di ClickUp per pianificare e realizzare attività importanti legate ai social media

IlModello di lavagna online per l'analisi della concorrenza consente di monitorare le campagne di marketing dei concorrenti e i livelli di soddisfazione dei prodotti

Identificate i vostri principali concorrenti con il modello di analisi competitiva della lavagna online di ClickUp e monitorate le prestazioni dei loro prodotti

Raccogliete i dati sociali e online dagli strumenti di monitoraggio dei social media per trarne informazioni utili

Limiti di ClickUp

La versione gratuita limita l'accesso a funzionalità avanzate quali ClickUp AI

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/utente/mese

$7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Scegliete i giusti strumenti di ascolto sociale per potenziare la vostra strategia sociale

Scegliete uno strumento di social listening che vi permetta di monitorare le conversazioni e le menzioni del marchio per tutti i vostri canali social media in una dashboard consolidata.

Le funzionalità di ascolto sociale di ClickUp e le social media project management gli strumenti di social media management sono dotati di funzionalità chiave come modelli di contenuto, funzioni di IA e funzionalità di collaborazione tra team per consentire al vostro team di gestire campagne, progetti e attività sui social media in un unico luogo.

Da ClickUp è possibile monitorare il feedback dei clienti e le conversazioni sui social in tempo reale e creare modelli per le campagne di marketing.

La parte migliore è che ClickUp si integra con i principali strumenti di social listening per il flusso dei dati tra le diverse fonti, eliminando il lavoro manuale di esportazione dei dati su più canali.

Invece di destreggiarvi tra diversi strumenti di social listening, utilizzate ClickUp per gestire facilmente i vostri progetti di social listening e insight. Con ClickUp potete pianificare, gestire, monitorare e collaborare a tutte le vostre strategie sui social media, grazie a modelli predefiniti e personalizzabili.

Iniziate a lavorare su ClickUp per una versione di prova gratuita.