10 migliori alternative a Hootsuite per migliorare il vostro gioco sui social media nel 2024

Volete portare il vostro gioco sui social media a un livello superiore? Hootsuite è un'ottima piattaforma, ma ci sono molte altre alternative che potrebbero essere più adatte alla vostra agenzia o al vostro marchio.

In questo articolo esploreremo le 10 migliori alternative a Hootsuite per il 2024, in modo che possiate trovare la piattaforma perfetta per le vostre esigenze. Che siate proprietari di una piccola impresa, un'agenzia di marketing o un social media influencer, abbiamo pensato a voi.

Restate quindi sintonizzati per scoprire il miglior strumento di gestione dei social media sul mercato e preparatevi a migliorare il vostro gioco sui social media!

Cos'è Hootsuite e come funzionano gli strumenti di gestione dei social media?

Hootsuite è una popolare piattaforma di gestione dei social media che consente agli utenti di gestire più account di social media da una dashboard centrale. Offre una serie di funzionalità, come la programmazione automatica dei post, il monitoraggio delle metriche e gli strumenti di collaborazione tra team.

Gli strumenti di gestione dei social media di solito collegano tutti gli account dei social media a un'unica piattaforma, in modo da avere una dashboard centrale da cui gestire tutte le attività sui social media.

via Hootsuite

L'utilizzo di uno strumento di gestione dei social media presenta numerosi vantaggi, tra cui:

Risparmiare tempo : I software per i social media possono automatizzare molte attività di routine, come la programmazione dei post e il monitoraggio delle analisi. Inoltre, le piattaforme che fornisconoStrumenti di intelligenza artificiale possono spesso generare grafica e didascalie per i post

: I software per i social media possono automatizzare molte attività di routine, come la programmazione dei post e il monitoraggio delle analisi. Inoltre, le piattaforme che fornisconoStrumenti di intelligenza artificiale possono spesso generare grafica e didascalie per i post Efficienza : Oltre a fornire analisi in tempo reale sulle prestazioni dei vostri post, gli strumenti social possono monitorare le prestazioni dei vostri concorrenti, del settore e degli influencer in modo da sapere quali contenuti sono di tendenza. Molti di essi suggeriscono anche i momenti migliori per pubblicare i contenuti e gli hashtag da utilizzare

: Oltre a fornire analisi in tempo reale sulle prestazioni dei vostri post, gli strumenti social possono monitorare le prestazioni dei vostri concorrenti, del settore e degli influencer in modo da sapere quali contenuti sono di tendenza. Molti di essi suggeriscono anche i momenti migliori per pubblicare i contenuti e gli hashtag da utilizzare Migliorare la collaborazione: Gli strumenti di gestione dei social media possono aiutarvi a migliorare la collaborazione con i membri del vostro team, fornendo un luogo centrale per condividere i contenuti, monitorare i progressi, fornire feedback e richiedere l'approvazione dei clienti

Cosa cercare in un'alternativa a Hootsuite

Quando si cercano alternative a Hootsuite, ci sono alcuni fattori chiave da tenere a mente.

Innanzitutto, cercate uno strumento versatile per la gestione dei social media che vi aiuti a pianificare, programmare e monitorare i contenuti su tutte le piattaforme.

Poi, considerate le capacità di intelligenza artificiale della piattaforma. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutarvi a ottimizzare la vostra strategia sui social media, il che può essere prezioso. Per esempio, strumenti di intelligenza artificiale per i social media possono analizzare le tendenze, prevedere il comportamento del pubblico e offrire suggerimenti sui contenuti.

Infine, cercate uno strumento che includa modelli di calendario dei contenuti personalizzabili. A modello di calendario dei contenuti e altri modelli di social media possono snellire il processo di pianificazione e mantenere il team organizzato.

Ricordate che l'alternativa ideale a Hootsuite non deve solo soddisfare, ma anche superare i vostri esigenze di gestione dei progetti sui social media rendendo il vostro lavoro più semplice ed efficace.

10 Migliori alternative a Hootsuite nel 2024

Siete pronti a portare il vostro gioco sui social media al livello successivo? Ecco le 10 migliori alternative a Hootsuite nel 2024.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni squadra

ClickUp è una piattaforma di produttività personalizzabile che offre una serie di strumenti per la gestione dei progetti, l'automazione, il monitoraggio delle attività e la collaborazione, compresa una selezione completa di strumenti per i social media. ClickUp Marketing è uno spazio di lavoro completo e collaborativo che il team può utilizzare per sviluppare, pianificare e monitorare le attività di social media marketing su più canali. È il connubio perfetto tra tecnologia e convenienza e rappresenta una scelta eccellente per i team che cercano un'alternativa a Hootsuite.

Il Modello ClickUp per i social media è un modello completo strumento di pianificazione per ottimizzare la creazione, la programmazione e il monitoraggio dei contenuti. Offre uno spazio di lavoro unificato per i team, promuovendo la collaborazione, migliorando il tracciamento delle attività e aumentando la produttività delle campagne di social media marketing.

Il Modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp è uno strumento completo che aiuta a pianificare, organizzare e monitorare i contenuti dei social media Vista calendario di ClickUp è una soluzione che cambia le carte in tavola, consentendo al team di marketing di pianificare, programmare e monitorare i post in modo organizzato.

ClickUp Scrittura AI Assistant può aiutarvi a scrivere meglio e più velocemente con strumenti per generare contenuti, migliorare la vostra scrittura e semplificare un linguaggio complesso. Se abbinato a ClickUp Docs produrre e organizzare i contenuti dei social media diventa un gioco da ragazzi!

La ClickUp Dashboard offre una visione olistica della vostra attività sui social media, compresi i post imminenti, le attività programmate e le analisi. Questo vi aiuterà a mantenere l'organizzazione e il controllo della vostra strategia sui social media.

La vista Calendario di ClickUp consente di visualizzare tutti i post sui social media in un formato di calendario, facilitando la pianificazione e la programmazione dei contenuti. È inoltre possibile utilizzare la vista Calendario per creare calendari di contenuti per più piattaforme di social media.

ClickUp Automations consente di automatizzare attività ripetitive come la programmazione dei post e la messaggistica sui social media.

ClickUp è uno strumento potente per gestire le campagne sui social media su più piattaforme. Può aiutare i team di marketing a:

Collaborare alla creazione e alla programmazione dei contenuti sui social media

Tracciare le analisi e le prestazioni dei social media

Gestire budget e risorse per i social media

Automatizzare le attività ripetitive

Creare e implementare strategie per i social media

ClickUp è un'eccellente alternativa a Hootsuite che i team di marketing di tutte le dimensioni possono utilizzare per ottimizzare il flusso di lavoro della gestione dei social media e aumentare la produttività del team.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Consente di gestire tutti gli account dei social media in un unico luogo, compresa la programmazione e la pubblicazione dei post, il monitoraggio delle analisi e la collaborazione con i membri del team

Altamente personalizzabile, per creare un flusso di lavoro che si adatti perfettamente alle vostre esigenze.

Approfittate dei vantaggi di un progetto completo egestione delle attività quando si utilizza la piattaforma ClickUp e si costruisce il calendario dei social media con una serie dimodelli utili Limitazioni di ClickUp

In genere ha una curva di apprendimento, quindi può richiedere del tempo per imparare a usare efficacemente tutte le sue funzioni

Alcuni utenti di ClickUp hanno segnalato problemi di prestazioni, come tempi di caricamento lenti e problemi di funzionamento

È una piattaforma di gestione delle attività e dei progetti, quindi non offre funzioni più avanzate come l'ascolto dei social media o la pubblicazione di post

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: 5$ in aggiunta a qualsiasi piano a pagamento

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.796+ recensioni)

Bonus: Scopri la nostra lista dei migliori

**alternative di CoSchedule_

2. Sprout Social

via Sprout Social Sprout Social è una delle alternative più solide a Hootsuite e offre strumenti completi per i social media per strategie efficaci di marketing online, tra cui la condivisione dei post, il monitoraggio dei feed, l'analisi dei social media e la gestione dei team.

I suoi strumenti di social listening, social reporting e collaborazione con i team sono eccellenti e l'assistenza clienti è stata molto apprezzata dai recensori. Inoltre, il calendario dei social media di Sprout Social consente di visualizzare facilmente il programma di pubblicazione e di apportare modifiche al volo.

I prezzi di Sprout, tuttavia, possono essere proibitivi, soprattutto per le aziende più piccole che cercano di gestire una piccola quantità di account sui social media.

Le migliori caratteristiche di Sprout Social

Funzioni complete di analisi e gestione dei social media

Eccezionali strumenti di ascolto e monitoraggio sociale che piacciono ai social media manager

L'azienda è nota per l'eccellente assistenza clienti

Limitazioni di Sprout Social

Più costoso rispetto ad altre piattaforme di gestione dei social media e alle alternative di Hootsuite

Interfaccia utente e curva di apprendimento più complesse rispetto ad altre piattaforme di gestione dei social media

Le limitazioni dell'API di rete possono limitare alcune funzioni, come la pubblicazione di video su TikTok e Instagram Reels

Prezzi di Sprout Social

Standard : $249/mese per utente

: $249/mese per utente Professionale : $399/mese per utente

: $399/mese per utente Avanzato : $499/mese per utente

: $499/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2 : 4.4/5 (2.580+ recensioni)

: 4.4/5 (2.580+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (559+ recensioni)

impara a conoscere**_

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/122225/alternative-sociali-sprout/ i principali concorrenti di Sprout Social _*/%href/**_

!

3. eClincher

via Eclincher EClincher è uno strumento di gestione dei social media e un'alternativa a Hootsuite. Ma questo strumento per i social media si distingue per le sue capacità di analisi integrata e di pubblicazione automatica. È più adatto alle piccole imprese e agli imprenditori.

Le migliori caratteristiche di EClincher

Offre una ricca selezione di strumenti e funzionalità, come l'ascolto sociale, l'analisi illimitata dei social media in tempo reale e le code di auto-posting e RSS

Fornisce un supporto di chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è noto per l'eccellente assistenza clienti

Più conveniente di Hootsuite e di altri suoi concorrenti

Limitazioni di eClincher

Integrazioni limitate di altri strumenti di marketing

Meno facile da usare rispetto ad altre piattaforme

Strumenti di reporting limitati rispetto ad altre alternative di Hootsuite

Prezzi di eClincher

Basic : $65/mese

: $65/mese Premier : $175/mese

: $175/mese Agenzia : $425/mese

: $425/mese Impresa: Contattare per i prezzi

eClincher valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (413+ recensioni)

: 4.6/5 (413+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (222+ recensioni)

4. Agorapulse

via Agorapulse Con una casella di posta sociale unificata, funzioni di pubblicazione intuitive e di ascolto sociale, Agorapulse è un potente strumento per i social media progettato specificamente per aiutare le medie imprese e le agenzie a gestire le loro piattaforme di social media.

Poiché i suoi strumenti, le sue funzioni e le sue caratteristiche sono ottimizzate per queste specifiche dimensioni aziendali, Agorapulse può essere la scelta migliore per le PMI.

Le migliori caratteristiche di Agorapulse

Analisi complete e di facile comprensione

Permette di conoscere le strategie sociali dei concorrenti

La casella di posta sociale unificata consente agli utenti di gestire tutti i messaggi, i commenti e le recensioni sui social media in un'unica posizione

Limitazioni di Agorapulse

Strumenti e funzionalità di collaborazione limitati rispetto alle altre alternative Hootsuite presenti in questo elenco

Mancanza di API aperte, con conseguente limitazione delle integrazioni di terze parti

A questa alternativa di Hootsuite mancano alcune funzioni avanzate, come l'identificazione degli influencer

Prezzi di Agorapulse

**Gratuito

Standard : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Professionale : $79/mese per utente

: $79/mese per utente Avanzato : $119/mese per utente

: $119/mese per utente Custom: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2 : 4.5/5 (915+ recensioni)

: 4.5/5 (915+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (702+ recensioni)

5. IncontrareEdgar

via IncontrareEdgar MeetEdgar è un'applicazione per la gestione dei social media che supporta 25 account di social media, offre contenuti di libreria illimitati e fornisce un'eccellente assistenza e risorse educative.

L'applicazione per i social media aiuta anche a riciclare i vecchi contenuti e a programmarli per la pubblicazione futura, in modo da poter dedicare meno tempo ai social media e più tempo alla propria attività.

Le migliori caratteristiche di MeetEdgar

Fornisce una libreria di contenuti per archiviare i contenuti in modo da poterli riutilizzare e riproporre facilmente

Genera variazioni dei vostri post sui social media

Prezzi più accessibili rispetto a Hootsuite e ad altri concorrenti

Limitazioni di MeetEdgar

Lo strumento per i social media supporta solo un numero limitato di piattaforme di social media, tra cui Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram

Non offre funzioni di ascolto dei social media

Manca di strumenti di collaborazione tra team e potrebbe non essere l'ideale per i team che hanno bisogno di lavorare insieme

Prezzi di MeetEdgar

Eddie : $29,99/mese 5 account sociali

: $29,99/mese 5 account sociali Edgar: $49,99/mese 25 account sociali

Valutazioni e recensioni di MeetEdgar

G2 : 4.2/5 (52+ recensioni)

: 4.2/5 (52+ recensioni) Capterra: N/A

6. Inviabile

via Inviabile Sendible è uno strumento di gestione dei social media scalabile e conveniente che offre funzioni di collaborazione, analisi, capacità di pubblicazione e un eccellente supporto umano.

Se state cercando un'alternativa a Hootsuite che offra un'assistenza clienti eccezionale, funzioni più complete e prezzi migliori, Sendible potrebbe essere una buona scelta!

Le migliori caratteristiche di Sendible

Ampia gamma di funzioni, tra cui l'ascolto dei social media, la curatela dei contenuti e gli strumenti di collaborazione tra team

Noto per fornire un'assistenza clienti di prim'ordine

Piani tariffari convenienti rispetto ad altri concorrenti

Limitazioni di Sendible

Gli utenti si lamentano del fatto che l'app per dispositivi mobili può presentare problemi di funzionamento

I recensori affermano che la piattaforma è soggetta a rallentamenti e problemi di funzionamento

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nel ricevere aiuto dall'assistenza clienti

Prezzi di Sendible

Creator : $29/mese

: $29/mese Traction : $89/mese

: $89/mese Bianco Etichetta : $240/mese per utente

: $240/mese per utente Custom: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2 : 4.5/5 (851+ recensioni)

: 4.5/5 (851+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (122+ recensioni)

7. Buffer

via Buffer Volete programmare e pubblicare post su più piattaforme di social media contemporaneamente? Buffer offre una serie di funzioni, tra cui un calendario per i social media, analisi e strumenti di collaborazione tra team. La piattaforma è nota soprattutto per la sua facilità d'uso e per i prezzi accessibili.

Rispetto a Hootsuite, Buffer è una piattaforma più semplice e snella. È una buona opzione per le piccole imprese e i privati che hanno bisogno di una piattaforma di gestione dei social media di base.

Le migliori caratteristiche di Buffer

Facile da usare con un'interfaccia utente intuitiva

Conveniente e include un piano gratuito

Eccellente calendario visivo dei contenuti per i social media

Limitazioni di Buffer

Piattaforme sociali limitate, tra cui Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e Pinterest

Gli strumenti di collaborazione con i team non sono solidi come quelli di altre piattaforme di gestione dei social media

Le funzioni di analisi e reporting non sono così complete come quelle di altre piattaforme di gestione dei social media, come Hootsuite

Prezzi di Buffer

**Gratuito

Essenziale : $6/mese

: $6/mese Team : $12/mese

: $12/mese Agenzia: $120/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2 : 4.3/5 (986+ recensioni)

: 4.3/5 (986+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.431+ recensioni)

8. CoSchedule

Via CoSchedule La piattaforma di calendari di marketing CoSchedule aiuta a pianificare, collaborare e pubblicare per i social media, i blog e le e-mail. È facile da usare e consente ai team di lavorare in modo più efficiente.

CoSchedule può essere una buona scelta per le aziende che gestiscono diversi canali di marketing, tra cui social media, blog ed e-mail. Offre una serie completa di funzioni per la pianificazione, la creazione e la pubblicazione di contenuti e la collaborazione con i membri del team.

Le migliori caratteristiche di CoSchedule

Gli eccellenti strumenti di collaborazione tra team lo rendono una buona scelta per i team di marketing

Eccezionali funzionalità di gestione dei contenuti per lo sviluppo, la creazione e la pubblicazione su più canali da un'unica postazione

Offre viste dettagliate del calendario, che aiutano a visualizzare le attività di marketing

Limitazioni di CoSchedule

Le funzioni di analisi e reporting non sono così complete come quelle di altre piattaforme di gestione dei social media, come Hootsuite o Sprout Social

Alcuni utenti di CoSchedule hanno riferito di aver avuto difficoltà a ottenere aiuto dall'assistenza clienti

Prezzi di CoSchedule

Calendario gratuito

Calendario sociale: $19/mese per utente

$19/mese per utente Calendario dei contenuti: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Marketing Suite: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2 : 4.4/5 (149+ recensioni)

: 4.4/5 (149+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (104+ recensioni)

9. Pallyy

via Pallyy Pallyy è uno strumento di gestione dei social media facile da usare. È snello, conveniente e ricco di analisi approfondite, che lo rendono il compagno perfetto per le piccole imprese e i privati che vogliono gestire in modo efficiente la propria presenza sui social media.

Pallyy può programmare e pubblicare post su tutte le piattaforme di social media contemporaneamente. Inoltre, consente di collaborare con i membri del team alla creazione e alla programmazione dei contenuti. Il team può facilmente monitorare le prestazioni dei social media con analisi approfondite e ottenere informazioni sul pubblico e su ciò che lo coinvolge.

Le migliori caratteristiche di Pallyy

Conosciuto per la sua interfaccia semplice e intuitiva, che facilita l'avvio dell'attività

Si concentra sulle piccole imprese e sui privati

Questa alternativa a Hootsuite è più conveniente rispetto alle piattaforme di pubblicazione sui social media più grandi

Limitazioni di Pallyy

A volte si verificano malfunzionamenti a causa del fatto che si tratta di uno strumento di pianificazione dei social media più recente

Alcuni utenti hanno difficoltà a capire come eseguire le funzioni di base

Piattaforme, analisi e strumenti di collaborazione limitati rispetto ai suoi concorrenti più grandi

Prezzi di Pallyy

Gratuito

Premium: $18/mese per utente

Pallyy valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (56+ recensioni)

10. Zoho Social

via Zoho Social Zoho Social è uno strumento di gestione dei social media conveniente e facile da usare per piccole imprese e privati.

Offre funzioni di base come la programmazione e la pubblicazione sui social media, il monitoraggio delle analisi e la collaborazione con i membri del team. Rispetto a Hootsuite, Zoho Social è meno costoso e più facile da usare, ma ha meno funzioni.

Le migliori caratteristiche di Zoho Social

Interfaccia utente semplice e intuitiva che ne facilita l'uso, anche per i principianti che si avvicinano al social media marketing

La funzione SmartQ utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere il momento migliore per pubblicare i post e ottenere il massimo coinvolgimento

Permette di monitorare i social media per individuare le menzioni del vostro marchio, del vostro settore e dei vostri concorrenti

Limitazioni di Zoho Social

Le metriche dei social media fornite non sono così approfondite come quelle di molte piattaforme della concorrenza

Non fornisce strumenti per la creazione di contenuti, il che può essere limitante per gli utenti che desiderano collaborare con i gruppi di lavoro

Integrazioni limitate, potrebbe non integrarsi con tutte le piattaforme o gli strumenti che alcune aziende potrebbero utilizzare

Prezzi di Zoho Social

Standard : $10/mese

: $10/mese Professionale : $30/mese

: $30/mese Premium: $40/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Social

G2 : 4.6/5 (2.494+ recensioni)

: 4.6/5 (2.494+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.941+ recensioni)

Migliora il tuo gioco di social media marketing con ClickUp

Quando si tratta di gestire la vostra presenza sui social media, ci sono molte alternative a Hootsuite che possono aiutarvi a migliorare la vostra strategia online.

Tuttavia, la scelta dello strumento giusto dipende dalle vostre esigenze specifiche. Considerate il software di gestione delle campagne per ottimizzare i vostri sforzi di marketing o esplorare altri i migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie se gestite più account di clienti.

E non dimenticate l'importanza di una gestione efficiente dei flusso di lavoro sui social media

è la spina dorsale di ogni strategia di successo sui social media e lo strumento giusto può fare la differenza!

Siete pronti a scoprire un'alternativa potente e flessibile a Hootsuite? ClickUp offre una suite completa di strumenti di gestione dei social media in grado di semplificare il flusso di lavoro e aumentare la produttività.

Provate ClickUp oggi stesso e vedrete la differenza!